Neues aus dem Ausland am Sonntag

Written by: Redaktion (dpa) | 31/05/2020 | Überblick

Wirtschaftsminister Guzmán: «Vertrauen in Argentinien ist beschädigt»

BUENOS AIRES: Inmitten einer schweren Wirtschafts- und Finanzkrise setzt Argentinien auf einen neuen Kredit des Internationalen Währungsfonds (IWF). «Wir arbeiten sehr konstruktiv mit dem IWF zusammen», sagte Wirtschaftsminister Martín Guzmán im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur und weiteren europäischen Nachrichtenagenturen in Buenos Aires. «Argentinien setzt auf ein neues Programm.» Der IWF hat Argentinien bereits den größten Kredit seiner Geschichte über 57 Milliarden US-Dollar gewährt. Allerdings ist der Fonds in Argentinien äußerst unpopulär. Viele Menschen machen ihn für die sozialen Härten nach der jüngsten Staatspleite 2001 verantwortlich.

Das südamerikanische Land blickt auf eine wechselvolle Wirtschaftsgeschichte zurück. Einst eines der reichsten Länder der Welt litt es zuletzt immer wieder unter extremer Inflation, Kapitalflucht und einem ständigen Wechsel der Wirtschaftspolitik mit jeder neuen Regierung. «Das Vertrauen in Argentinien ist beschädigt», räumte Guzmán ein. «Wir brauchen wirtschaftliche Kontinuität.»

Die zweitgrößte Volkswirtschaft Südamerikas steckt in einer schweren Krise. Die Inflationsrate betrug zuletzt mehr als 50 Prozent, für das laufende Jahr wird mit einem Rückgang der Wirtschaftskraft von 5,7 Prozent gerechnet. Der IWF hatte die Schulden Argentiniens zuletzt als nicht tragfähig bezeichnet. Derzeit verhandelt die Regierung mit den privaten Gläubigern über einen Schuldenschnitt.

Wenige Exportaufträge: Stimmung in Chinas Wirtschaft leicht getrübt

PEKING: Die Stimmung in Chinas Industrie hat sich im Mai wegen des Rückgangs der weltweiten Nachfrage in der Corona-Krise leicht verschlechtert.

Wie das Statistikamt am Sonntag in Peking berichtete, ging der Einkaufsmanagerindex (PMI) des herstellenden Gewerbes von 50,8 im Vormonat auf 50,6 Punkte zurück. Die Produktion wächst mit der Erholung der zweitgrößten Volkswirtschaft zwar den dritten Monat in Folge, doch fiel der Subindex für die Exportaufträge auf ein historisches Tief von 35,3 Punkten. Der Einkaufsmanagerindex deutet über der Marke von 50 Prozent auf eine Expansion der wirtschaftlichen Aktivitäten hin. Darunter ist von einer Kontraktion auszugehen.