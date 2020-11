Neues aus dem Ausland am Sonntag

Weltmeister Peter Wright gewinnt auch Titel bei der Darts-EM

OBERHAUSEN: Der schottische Weltmeister Peter Wright hat nun auch den Titel bei der Darts-Europameisterschaft gewonnen. Am späten Sonntagabend setzte sich der 50-Jährige mit dem Spitznamen «Snakebite» deutlich mit 11:4 gegen den englischen Ex-Champion James Wade durch. Durch seinen EM-Titel übernimmt Wright auch Rang zwei in der Weltrangliste, er zieht damit an Gerwyn Price aus Wales vorbei. Die EM ist eines der wichtigsten Turniere des Darts-Jahres, Wade hatte das Turnier vor zwei Jahren in Dortmund bereits gewonnen.

Der Engländer gewann bei den offenen Meisterschaften am Sonntagabend zunächst gegen den Südafrikaner Devon Petersen mit 11:10, Wright legte im Anschluss vor fast leeren Rängen mit einem 11:8 gegen den Waliser Jonny Clayton nach. Der Schotte tritt in die Fußstapfen von Rob Cross aus England, der vergangenes Jahr in Göttingen triumphierte.

Für die deutschen Profis Max Hopp und Gabriel Clemens setzte es bei dem Heimturnier ein frühes Aus. Hopp hatte in der ersten Runde mit 5:6 gegen Clayton verloren, Clemens unterlag Paradiesvogel Wright zum Auftakt mit 3:6. Schon am kommenden Wochenende kann das Duo nach den Niederlagen bei der Team-WM in Salzburg Wiedergutmachung betreiben. Nach der Team-WM stehen weitere bedeutende Turniere auf dem Programm, die WM findet im Dezember statt.

Biden-Kampagnenbus: Zwischenfall auf Schnellstraße mit Trump-Fans

SAN ANTONIO: Rund um einen Wahlkampfbus des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden ist es kurz vor der US-Wahl zu einem gefährlichen Vorfall auf einer Schnellstraße gekommen. Wie die «Texas Tribune» berichtete, bestätigte ein Sprecher, dass sich inzwischen auch die Bundespolizei FBI mit der auf mehreren Twitter-Videos festgehaltenen Szene vom Samstag befasst.

Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie sich ein weißer SUV und ein schwarzer Pickup unmittelbar hinter dem Bus auf der Interstate 35 in Texas bei hoher Geschwindigkeit gegenseitig berühren und abzudrängen versuchen. Von welchem Auto der Kontakt ausging, ist auf den Videos nicht zweifelsfrei zu erkennen.

Nach entsprechenden Aufrufen in den sozialen Netzwerken war der Bus bei seiner Fahrt zwischen San Antonio und Austin von zahlreichen Autos umringt, überwiegend Pickups und SUVs mit Trump-Flaggen. Den Zeitungsbericht zufolge hupten die Fahrzeuge und beschimpften den Kampagnen-Bus. Der Republikaner Trump teilte auf seinem Twitter-Account ein Video, auf dem der Zwischenfall nicht zu sehen ist, und schrieb dazu: «Ich liebe Texas.»

Die Demokraten sagten laut US-Medien geplante Veranstaltungen in Texas wegen Sicherheitsbedenken ab. Weder Biden noch seine Kandidatin für die Vizepräsidentschaft, Kamala Harris, waren in dem Fahrzeug. Biden und Trump liegen in dem Bundesstaat laut Umfragen dicht beisammen. In den USA wird an diesem Dienstag gewählt.

New York Times: Trump-Wahlparty mit 400 Leuten im Weißen Haus geplant

WASHINGTON: Mitarbeiter von US-Präsident Donald Trump wollen für die Wahlnacht laut einem Bericht der «New York Times» etwa 400 Leute zu einer Party ins Weiße Haus einladen. Ursprünglich war die Zusammenkunft in Trumps Hotel auf der Pennsylvania Avenue geplant. Das Event soll wegen der Coronavirus-Einschränkungen in der Hauptstadt, die bei Veranstaltungen in Räumen ein Limit von 50 Personen setzen, nun aber im Ostflügel des Weißen Hauses stattfinden. Die Zeitung berief sich am Sonntag auf anonyme Quellen.

Bereits am 26. September hatte es eine große Veranstaltung auf dem Gelände des Weißen Hauses gegeben. In den Tagen danach waren zahlreiche Menschen, darunter Trump und seine Frau Melania, positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Nominierungsveranstaltung für die inzwischen als Richterin am Supreme Court vereidigte Juristin Amy Coney Barrett hatte allerdings unter freiem Himmel stattgefunden. Die geplante Wahlparty dürfte nun ein größeres Ansteckungsrisiko bergen, weil sie drinnen stattfindet.

Biden führt seine Hunde als Wahlkampfargumente gegen Trump ins Feld

WASHINGTON: Im Rennen um das Weiße Haus führt der demokratische Präsidentschaftsbewerber Joe Biden nun auch seine Hunde Major und Champ gegen Amtsinhaber Donald Trump ins Feld. «Bringen wir die Hunde zurück ins Weiße Haus», schrieb Biden am Sonntag in einem Tweet. Dazu verlinkte er einen Videoclip mit einem Auftritt Trumps vom Februar 2019 in Santa Fe (Texas), bei dem der Präsident gesagt hatte: «Wie würde ich aussehen, wenn ich mit einem Hund auf dem Rasen des Weißen Hauses spazieren ginge?» Das würde sich für ihn «ein bisschen unecht» anfühlen. Trump ist der erste US-Präsident in der jüngeren Geschichte, dessen Familie keinen Hund hat.

Zur Unterstützung von Bidens Kandidatur im Wahlkampf hat sich bereits vor einiger Zeit eine Gruppe namens «Hundeliebhaber für Joe» gebildet. «Im Moment ist es das erste Mal seit über 100 Jahren, dass es im Weißen Haus keinen Hund gibt, und das zeigt sich», beklagen sie auf ihrer Internetseite. «Die Wissenschaft zeigt, dass Hunde uns mitfühlender, freundlicher, gesünder und glücklicher machen.» Der Tipp der Hundeliebhaber: «Wählen Sie Ihre Menschen mit Bedacht.»

Die Bidens haben nach US-Medienberichten zwei Deutsche Schäferhunde. Ob sie ins Weiße Haus einziehen, entscheidet sich an diesem Dienstag - dann wird in den USA gewählt.

Verdächtiger nach Schüssen auf orthodoxen Priester frei gelassen

LYON: Der nach den lebensgefährlichen Schüssen auf einen orthodoxen Priester in Lyon festgenommene Mann ist wieder frei. Es gebe keine Gründe, ihn weiter in die Ermittlungen einzubeziehen, teilte die französische Nachrichtenagentur AFP am Sonntag unter Bezug auf Justizkreise mit. Außerdem sei der Gesundheitszustand des Mannes nicht mit einem Polizeigewahrsam vereinbar.

Am Samstag hatte ein Unbekannter in der Stadt im Südosten Frankreichs auf einen 52 Jahre alten Geistlichen zwei Schüsse abgegeben, als dieser dabei war, die Kirche zu schließen. Der Staatsanwalt hat eine Untersuchung wegen versuchten Mordes eingeleitet. Bislang wurden die Ermittlungen nicht von den Anti-Terror-Fahndern der französischen Staatsanwaltschaft übernommen. Möglich ist, dass der Angreifer ein persönliches Motiv hatte.

Sieben Arbeiter sterben bei Brückeneinsturz

PEKING: Beim Einsturz einer Bahnbrücke in der nordchinesischen Hafenstadt Tianjin sind sieben Arbeiter getötet und fünf weitere verletzt worden.

Die 39 Meter lange Konstruktion über einem Fluss sei am Sonntagmorgen bei Wartungsarbeiten kollabiert, meldeten staatliche Medien. Die Verantwortlichen für die Baustelle seien für die Dauer der Ermittlungen unter Polizeiaufsicht gestellt worden, hieß es weiter. Die Millionen-Metropole Tianjin ist eine bedeutende Hafenstadt südöstlich von Peking.

Türkei verlängert Einsatz von Forschungsschiff im Mittelmeer erneut

ISTANBUL: Die Türkei hat den umstrittenen Einsatz ihres Gasfeld-Erkundungsschiffes «Oruc Reis» im östlichen Mittelmeer um zehn Tage verlängert. Es werde bis zum 14. November südöstlich der griechischen Insel Rhodos seismische Untersuchungen vornehmen, teilte die türkische Marinebehörde am Sonntag mit.

Die Türkei hatte die «Oruc Reis» Mitte Oktober wieder ins östliche Mittelmeer geschickt, um dort nach Erdgas zu suchen, und damit einen Streit mit dem Nachbarn Griechenland neu entfacht. Der Einsatz wurde mehrmals verlängert und sollte zuletzt am 4. November auslaufen.

Griechenland bezichtigt die Türkei, vor griechischen Inseln illegal Vorkommen zu erkunden. Die Regierung in Ankara weist die Vorwürfe hingegen zurück und vertritt den Standpunkt, dass die Gewässer zum türkischen Festlandsockel gehörten.

Nach Nizza-Angriff: Neue Festnahmen - Messen unter strenger Bewachung

NIZZA: Nach dem Messerangriff in Nizza mit drei Toten hat die französische Polizei zwei weitere Personen festgenommen. Dabei soll es sich um Männer im Alter von 25 und 63 Jahren handeln, teilte die französische Nachrichtenagentur AFP unter Bezug auf Justizkreise am Sonntag mit. Damit wurden seit dem Anschlag in der Kirche am Donnerstag neben dem Täter sechs Personen in Polizeigewahrsam genommen.

Bei dem als islamistischer Terroranschlag eingestuften Angriff hatte ein 21-jähriger Tunesier in der Kirche Notre Dame im Zentrum der südfranzösischen Stadt den Küster und zwei Frauen tödlich verletzt. Anlässlich der Messe zu Allerheiligen wurde am Sonntag in der Kirche Saint-Jean-Baptiste Le Voeu in Nizza den drei Opfern des Messerangriffs gedacht, wie die Agentur weiter berichtete. In Nizza wurden nach Angaben des Bürgermeisters der Stadt, Christian Estrosi, 120 Polizisten und 60 weitere Soldaten zur Bewachung der Kirchen mobilisiert.