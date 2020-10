Neues aus dem Ausland am Sonntag

Wohnort des Angreifers vor Hamburger Synagoge ist Berlin

HAMBURG/BERLIN: Der 29-Jährige, der einen jüdischen Studenten vor der Hamburger Synagoge mit einem Klappspaten erheblich verletzt hat, hat seinen Wohnort in Berlin. Das sagte eine Polizeisprecherin am Sonntagabend. Welchen Bezug der Angreifer zu Hamburg habe, sei noch unklar.

Der Mann ist Deutscher mit kasachischen Wurzeln und macht laut Polizei einen «extrem verwirrten Eindruck». Er trug bei der Tat am Sonntagnachmittag «bundeswehrähnliche Kleidung» und hatte nach dpa-Informationen einen Zettel mit einem Hakenkreuz in seiner Hosentasche. Die Polizei machte zunächst keine Angaben zu den Hintergründen der Tat.

Unklar sei auch, ob die Täter und Opfer sich gekannt hätten, hieß es. Die Ermittlungen dauerten an. Die Gemeinde wollte laut Polizei am Sonntag das Laubhüttenfest Sukkot feiern.

Populistische Regierungspartei bei Regionalwahl vorn

PRAG: Bei der Regionalwahl in Tschechien zeichnet sich ein Sieg der populistischen Regierungspartei ANO von Ministerpräsident Andrej Babis ab. Nach Auszählung von knapp 80 Prozent der Wahlbezirke lag die Bewegung in zehn der 13 Regionen außerhalb der Hauptstadt Prag vorn. Das ging am Samstag aus den Daten der Statistikbehörde CSU hervor. Die ANO von Multimilliardär Babis war mit dem Slogan «Taten statt Worte» angetreten.

Mit dramatischen Verlusten müssen indes die Sozialdemokraten (CSSD), der Juniorpartner in der Regierung in Prag, rechnen. Die Wahl gilt als wichtiger Stimmungstest vor den Parlamentswahlen im nächsten Jahr. Mit den vollständigen Ergebnissen wurde am späten Abend gerechnet. Die Beteiligung lag bei nur rund 37 Prozent.

Die Wahlen fanden wegen der Corona-Pandemie unter strengen Hygienevorschriften statt. Tschechien verzeichnete zwei Tage in Folge einen Rekord bei den täglichen Corona-Neuinfektionen. Am Freitag wurden 3793 bestätigte Fälle gemeldet. Knapp 700 Menschen starben in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung.

Festnahmen bei Protesten

TEL AVIV: Die israelische Polizei hat mehrere Dutzend Menschen im Zusammenhang mit Demonstrationen gegen den Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu festgenommen. Trotz der weiter verschärften Corona-Auflagen gingen am Samstagabend in vielen Städten erneut Demonstranten gegen Netanjahu auf die Straße. In Tel Aviv lösten Polizisten in der Nacht zum Sonntag einen Protest auf - Beamte warnten per Megafon, dieser sei größer als erlaubt und deshalb illegal. Nach Polizeiangaben wurden 38 Menschen festgenommen, die meisten davon in Tel Aviv.

Nach Angaben der Veranstalter von der Bewegung «Schwarze Flaggen» protestierten im ganzen Land in kleineren Gruppen geschätzt 100.000 Menschen. Parlament und Regierung hatten zuvor eine umstrittene Einschränkung für Demonstrationen beschlossen: Wer protestieren will, darf dies demnach nur innerhalb eines Umkreises von 1000 Metern von seinem Zuhause und in Gruppen von maximal 20 Menschen. Die befristete Einschränkung ist Teil der geltenden Lockdown-Maßnahmen. Die massiven Einschränkungen des öffentlichen Lebens wurden wegen stark gestiegener Corona-Zahlen verhängt, sie sollen eine Überlastung des Gesundheitssystems verhindern.

In den vergangenen Monaten hatten in jeder Samstagnacht Tausende vor der Residenz des Premierministers in Jerusalem protestiert. Netanjahu steht derzeit wegen seines Corona-Krisenmanagements massiv in der Kritik. Vor allem die wirtschaftlichen Auswirkungen befeuern derzeit Proteste gegen seine Politik, die in erster Linie von der Bewegung «Schwarze Flaggen» organisiert werden. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen hatte am Mittwoch erstmals die Marke von 9000 Fällen überschritten. Israel hat etwa neun Millionen Einwohner.

Barley wirft Orban Korruption vor

BERLIN: Im Streit über Rechtsstaatlichkeit in der EU hat die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Katarina Barley, dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban Korruption vorgeworfen. «Uns geht es darum, Orbans korruptem System die EU-Finanzmittel zu entziehen, nicht dem ungarischen oder polnischen Volk», sagte die SPD-Politikerin dem «Spiegel» in einem am Sonntagabend veröffentlichten Interview. «Wir wollen, dass das Geld bei den Bürgern ankommt - und nicht bei Orban und seinem Schwiegersohn. Unser Vorschlag geht deshalb dahin, Gelder nicht zu streichen, sondern so zu vergeben, dass sie nicht durch Orbans klebrige Hände gehen, sondern direkt bei denen ankommen, die gefördert werden sollen.»

Vergangene Woche hatte die EU-Kommission Staaten wie Ungarn und Polen in einem Rechtsstaats-«TÜV» ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt. Fast zeitgleich machte eine Mehrheit von EU-Staaten ungeachtet von Drohungen aus Warschau und Budapest den Weg für ein Verfahren zur Bestrafung von Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit frei. Das nun auf den Weg gebrachte Strafinstrument sieht unter anderem vor, Kürzungen von EU-Finanzhilfen zu ermöglichen, wenn Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit «in hinreichend direkter Weise» Einfluss auf die Haushaltsführung und die finanziellen Interessen der Union haben.

Barleys sagte in dem Interview, sie plädiere für einen robusten EU-Rechtsstaatsmechanismus. Ohne einen solchen solle das Europaparlament dem Haushalt nicht zustimmen. In Brüssel laufen derzeit die Verhandlungen über das neue EU-Instrument, mit dessen Hilfe die Kommission Rechtsstaatssündern künftig unter bestimmten Umständen EU-Gelder kürzen dürfte. «Viktor Orban arbeitet seit zehn Jahren daran, den Rechtsstaat Stück für Stück abzubauen. Dabei ist er leider schon sehr weit gekommen», sagte Barley. «Orban ist ein eiskalter Stratege, er hat nur ein Ziel - seine eigene Macht zu sichern.»

Tierfänger bergen Kaiman aus Staubecken

WARSCHAU: Tierfänger haben in Polen einen Brillenkaiman aus einem Staubecken geborgen. Spaziergänger hätten das etwa ein Meter lange Reptil am Samstag in einem nördlich von Wroclaw (Breslau) gelegenen Rückhaltebecken in der Nähe der Oder entdeckt und die Polizei informiert, sagte ein Behördensprecher am Sonntag. «Experten des örtlichen Zoos sagten uns, dass von dem Kaiman keine Gefahr für Menschen ausgeht, weil er sehr klein sei.»

Die Forst- und Grünanlagenverwaltung der Stadt beauftragte mit der Jagd nach dem Reptil eine Firma, die auf das Einfangen von Wildtieren spezialisiert ist. Einem Mitarbeiter dieser Firma sei es schließlich gelungen, den Kaiman mit einem Angelkescher aus dem Wasser zu holen, sagte ein Sprecher der Grünanlagenverwaltung. Das Tier werde nun im Zoo versorgt. Es sei unklar, wie lange der Brillenkaiman in dem sumpfigen Gebiet unterwegs gewesen sei. Auch zu einem möglichen Besitzer gibt es keine Erkenntnisse.

Kaimane gehören zur Familie der Alligatoren und sind in Süd- und Mittelamerika beheimatet. Für Schlagzeilen sorgte in Deutschland der Kaiman «Sammy», der im Sommer 1994 seinem Besitzer bei einem Ausflug an einen Baggersee in Dormagen entkam und nach tagelanger Suche in dem See von einem Taucher wieder eingefangen wurde.

Britische Innenministerin: Harte Linie gegen illegale Migration

LONDON: Die britische Innenministerin Priti Patel will mit neuen Asylgesetzen ihre harte Linie gegen illegale Migration umsetzen. «Wir werden zum ersten Mal selbst darüber bestimmen, wer in unser Land kommt und wer nicht», sagte Patel auf dem Online-Parteitag der konservativen Torys am Sonntag und kündigte eine Generalüberholung der Asylgesetzgebung im kommenden Jahr an.

Tausende Migranten hatten in diesem Jahr mit kleinen Schlauchbooten den Ärmelkanal aus Frankreich überquert, um Asyl in Großbritannien zu beantragen. Patel ist dies seit längerem ein Dorn im Auge. Zuletzt gelangten verschiedene interne Papiere aus Regierungskreisen an die Öffentlichkeit, in denen Vorschläge skizziert wurden, die dem Einhalt gebieten könnten - darunter Zäune im Meer oder Asylsuchende zeitweise auf alten Fähren oder stillgelegten Bohrinseln in der Nordsee unterzubringen. Die Opposition hatte die Vorschläge als «unmenschlich» bezeichnet.

Patel sagte in ihrer Rede, es müssten legale Migrationsrouten geschaffen werden, bei denen mithilfe eines Punktesystems je nach Qualifikation über die Aufenthaltsrechte von Menschen entschieden werden solle. Damit wolle man die «besten und klügsten» Arbeitskräfte an Land ziehen, etwa Ärzte oder Wissenschaftler. Wer illegal einreise, solle jedoch abgewiesen werden. Außerdem wolle sie alle Kräfte bündeln, um hart gegen kriminelle Schleuser vorzugehen.

Fast neun Monate nach dem Libyen-Gipfel: Teilnehmer ziehen Bilanz

BERLIN: Fast neun Monate nach dem Berliner Libyen-Gipfel bilanzieren die Teilnehmerstaaten, ob ihre Vereinbarungen Wirkung gezeigt haben. Unter Leitung von UN-Generalsekretär António Guterres und Außenminister Heiko Mass kommen an diesem Montag (15.30 Uhr) Vertreter der 16 Staaten und internationalen Organisationen zusammen, die an dem Gipfel am 19. Januar teilgenommen hatten. In einer Gipfelerklärung hatten sie sich dazu verpflichtet, das seit neun Jahren bestehende Waffenembargo für Libyen einzuhalten und auf die Einmischung in den Konflikt zu verzichten. Allerdings werden immer noch Waffen in das nordafrikanische Bürgerkriegsland geliefert.

In dem nordafrikanischen Land tobt seit dem Sturz von Langzeitherrscher Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 ein Bürgerkrieg. Die international anerkannte Regierung von Fajis al-Sarradsch in der Hauptstadt Tripolis ringt dabei mit Kontrahenten im Osten Libyens um die Macht. Auch innerhalb der jeweiligen Lager gibt es Spannungen.

Rheinland-Pfalz und Luxemburg vereinbaren gegenseitige Notfallrettung

MERTERT: Rheinland-Pfalz und Luxemburg wollen bei der grenzüberschreitenden Notfallrettung enger zusammenarbeiten. Ein solches Abkommen unterzeichnen die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel an diesem Montag (15 Uhr) im luxemburgischen Mertert, wie das Innenministerium in Luxemburg ankündigte. Ziel des Abkommens sei, bei Katastrophen oder schweren Unglücksfällen «ein schnelles, wirksames und effizientes Eingreifen der grenzüberschreitenden Notfallrettung zu gewährleisten».

Bislang gebe es lediglich ein Rahmenabkommen zwischen Luxemburg und Deutschland zur zivilen Sicherheit aus dem Jahr 1978, sagte eine Sprecherin des Ministeriums. Bei dem jetzigen Abkommen gehe es um «einen juristischen Rahmen» für die konkrete Zusammenarbeit zwischen Luxemburg und dem Bundesland Rheinland-Pfalz bei Notfällen.

Todesopfer und zerstörte Dörfer nach Unwettern im Alpenraum

NIZZA/VENEDIG: Ganze Häuser wurden von den Wassermassen mitgerissen, Straßen und Brücken zerstört, Dörfer von der Außenwelt abgeschnitten: Unwetter mit Überschwemmungen haben im Südosten Frankreichs und in Norditalien zu teils chaotischen Zuständen geführt. Auch in Österreich und der Schweiz richteten Wind und Regen am Wochenende große Schäden an, ein vierjähriges Mädchen starb. In Italien kamen mindestens zwei Menschen ums Leben, zwei weitere wurden noch vermisst. Im bergigen Hinterland der französischen Städt Nizza galten mindestens acht Menschen als vermisst. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es am Sonntag, es gebe aktuell keine Hinweise, dass sich Deutsche unter den Vermissten oder Opfern der Unwetter befinden.

Pulver und Nägel - Verdächtiger Gegenstand gibt Rätsel auf

KÖLN: Nach dem Fund eines möglichen Sprengsatzes in einem abgestellten Zug in Köln laufen bei der Polizei die Ermittlungen. Noch sei nichts Genaueres bekannt, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Man versuche den Verursacher zu identifizieren. Dazu gehöre auch die Auswertung von Videomaterial aus Bahnhöfen und Zügen. Auf einem Gelände der Bahn hatte eine Reinigungskraft am Freitagabend in einem Zug einen verdächtigen Gegenstand entdeckt. Er enthielt unter anderem Nägel und eine geringe Menge Schwarzpulver. Experten des Landeskriminalamtes stellten am Samstagnachmittag aber fest, dass er «nicht zündfähig» war. Es habe «keine akute Gefahr» bestanden.

Vor allem im Südwesten Deutschlands bleibt es stürmisch

OFFENBACH: Das Tiefdruckgebiet «Brigitte» über den Britischen Inseln hält sich in den kommenden Tagen. Damit setzt sich in der neuen Woche wechselhaftes, windiges und zeitweise nasses Herbstwetter in Mitteleuropa fest, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. So präsentiert sich der Montag vielfach stark bewölkt. In weiten Teilen Deutschlands fallen schauerartige Regenfälle, im Nordosten ziehen Gewitter auf. Höchsttemperaturen liegen zwischen 12 und 18 Grad. Am freundlichsten wird das Wetter in einem Streifen von der Nordsee bis nach Südostbayern. Windig wird es vor allem im Südwesten und im Bergland, wo stürmische Böen aufziehen.

Berichte: Cineworld schließt alle Kinos in Großbritannien und Irland

LONDON: Aufgrund der Corona-Pandemie will die Kinokette Cineworld britischen Medienberichten zufolge alle ihre Häuser in Großbritannien und Irland vorerst dicht machen. Die 128 Kinos sollten bereits in dieser Woche geschlossen werden, wie britische Medien am Sonntag übereinstimmend berichten. Etwa 5500 Jobs seien in Gefahr. Kurz zuvor hatten die Macher des neuen James-Bond-Blockbusters «No Time to Die» eine erneute Verschiebung des Filmstarts angekündigt. Statt noch in diesem Jahr soll der Film nun erst im Frühjahr auf die Leinwand kommen. Für die Kinos, die damit Hoffnungen auf höhere Besucherzahlen verbanden, ist das eine dramatische Nachricht.

Polizei: Keine rassistischen Motive für Brandstiftungen erkennbar

MARBACH: Nach Attacken mit Brandsätzen auf mehrere Gebäude in Marbach in Baden-Württemberg hat die Polizei rassistische Motive des mutmaßlichen Täters am Sonntag zunächst ausgeschlossen. Es gebe dafür nach derzeitigem Ermittlungsstand keine Anhaltspunkte, der Staatsschutz sei nicht eingeschaltet, sagte ein Polizeisprecher. Bei der Tat in der Nacht zum Samstag waren acht Menschen verletzt worden. Es entstand ein Schaden von mehr als einer halben Million Euro. Bei seiner Festnahme hatte der deutsche Verdächtige polizei- und fremdenfeindliche Parolen von sich gegeben und Beamte beleidigt.

Größter Kürbis bringt gut 720 Kilogramm auf die Waage

LUDWIGSBURG: Der schwerste Kürbis in Deutschland kommt in diesem Jahr aus Bayern. Züchter Michael Asam aus Adelzhausen gewann am Sonntag das Kürbiswiegen in Ludwigsburg in Baden-Württemberg. Sein Kürbis der Sorte «Atlantic giant» wog 720,5 Kilogramm. Damit verpasste Asam den von Mario Weishäupl aus Bayern seit 2018 gehaltenen deutschen Rekord von 916,5 Kilogramm aber deutlich.

Orban zeigt Verständnis für homophobe Aktion einer Rechtsradikalen

BUDAPEST: Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat Verständnis für die homophobe Aktion einer rechtsextremen Parlamentsabgeordneten gezeigt. «Die Ungarn sind gegenüber diesem Phänomen (der Homosexualität) geduldig», sagte der rechtsnationale Politiker am Sonntag im staatlichen Rundfunk. Doch dabei gebe es eine «rote Linie», fügte er hinzu: «Lasst unsere Kinder in Ruhe!» Die Reporterin hatte ihn zuvor nach seiner Meinung über das neue Kinderbuch «Märchenland für alle» befragt.

Dessen Herausgeber ist die Lesben-Vereinigung Labris. Das Buch erzählt bekannte Märchen in einer Weise neu, dass die Heldenfiguren einer Minderheit angehören. Darunter sind in tiefer Armut lebende Kinder, Kinder mit Behinderung, Opfer von häuslicher Gewalt, Homosexuelle und Transsexuelle. Die Autorinnen und Autoren wollen damit Akzeptanz für benachteiligte Menschen schaffen.

Im letzten Mai ließ Orban vom Parlament ein Gesetz beschließen, das die Rechte von Trans-Personen und intersexuellen Menschen einschränkt. So können sie nach einer Geschlechtsumwandlungen ihr bei der Geburt eingetragenes biologisches Geschlecht in ihren Dokumenten nicht mehr ändern.