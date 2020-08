Neues aus dem Ausland am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 23.08.20 | Aktualisiert um: 18:05 | Überblick

Mindestens zehn Tote bei Bombenexplosionen

KABUL: In Afghanistan sind am Sonntag mindestens zehn Menschen durch am Straßenrand verstecke Sprengfallen getötet worden. Allein in der südöstlichen Provinz Ghasni starben sieben Zivilisten, als ihr Bus von der Explosion zerstört wurde, wie ein Mitglied der Provinzregierung mitteilte. Bei einer weiteren Detonation in Nordprovinz Dschusdschan kamen drei Mitarbeiter des afghanischen Bergbauministeriums ums Leben, wie das Ministerium bekanntgab.

Niemand bekannte sich zunächst zu den Anschlägen. In der Vergangenheit aber haben von den militant-islamistischen Taliban platzierte Bomben am Straßenrand, die auf die Sicherheitskräfte abzielten, auch Zivilisten getötet.

Neue Ausstellung im Jüdischen Museum für Publikum geöffnet

BERLIN: Das Jüdische Museum Berlin hat am Sonntag seine neue Dauerausstellung für das Publikum geöffnet. Anders als in der vorherigen Ausstellung wird die Geschichte der Juden nicht streng chronologisch erzählt. Auf acht Stationen können sich Besucher in jüdische Kultur und Religion vertiefen. Neben Original-Objekten setzt die Ausstellung auf audiovisuelle Medien, Kunst-Installationen und interaktive Spiele. Zugang ist mit vorab reservierten Zeit-Tickets möglich. Am Sonntag war nach Angaben des Museums alles ausgebucht, in den kommenden Tagen sei aber ein Besuch möglich.

Das Jüdische Museum Berlin des Architekten Daniel Libeskind war 2001 eröffnet worden. Die erste Dauerausstellung hatte elf Millionen Besucher. Am 1. April hatte Hetty Berg, zuvor Chefkuratorin des Jüdischen Kulturviertels in Amsterdam, die Leitung als Nachfolge des Judaisten Peter Schäfer übernommen.

Russland-Koordinator will Aufklärung mit Russland zu Nawalny

BERLIN: Der Russlandbeauftragte der Bundesregierung, Dirk Wiese, hat eine transparente Aufklärung im Fall des möglicherweise vergifteten russischen Regimekritikers Alexej Nawalny gefordert. «Der Vorwurf der Vergiftung steht im Raum. Die rapide Verschlechterung von Nawalnys Gesundheitszustand muss glaubwürdig, transparent und kooperativ mit den russischen Behörden aufgeklärt werden», sagte der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Sonntag). Man müsse zunächst abwarten, was die Untersuchungen in der Charité ergäben. Die Ärzte dort hätten die nötige Expertise und Erfahrung.

Auf die Frage nach möglichen diplomatischen Folgen für den Fall, dass sich der Vorwurf bestätige, antwortete Wiese, dass er sich nicht an Spekulationen beteilige. «Erst einmal müssen die Ärzte den Grund für seine schwere Erkrankung finden. Dies gilt es abzuwarten und dann entsprechende Schlussfolgerungen zu ziehen», so Wiese zum RND.

Bär greift Polizisten in den italienischen Alpen an

ROM: Ein Bär hat in einem Bergdorf in den italienischen Alpen einen Polizisten angegriffen. Der Mann, der vor Dienstantritt gerade einen Abendspaziergang mit einer weiteren Person machte, wurde von dem rund 120 Kilogramm schweren Tier zu Boden geworfen und erlitt mehrere Verletzungen, wie örtliche Behörden am Sonntag mitteilten. In der Nacht sei der Bär dann gefangen genommen worden, als er gerade Essen in Mülltonnen suchte. Weder das Licht, noch die Anwesenheit von Menschen schienen das etwa zwei Jahre alte Tier zu kümmern, hieß es.

Der Vorfall hatte sich am Samstagabend an einem Seeufer in Andalo in der Provinz Trentino südlich des deutschsprachigen Südtirols ereignet. Dort lösen Bären zunehmend Besorgnis aus. Im Trentino wurden die Raubtiere vor Jahren mit einem Schutz-Programm wieder angesiedelt. Sie vermehrten sich gut, so dass dort inzwischen etwa 90 Tiere leben dürften. Manchen Anwohnern ist das zu viel.

Immer wieder kommt es zu Begegnungen zwischen Mensch und Tier. Eine Bärin hatte im Juni Vater und Sohn am Monte Peller angegriffen und verletzt. Sie wurde daraufhin gefangen genommen, mit einem Halsband versehen, das Funksignale sendet und wieder freigelassen. Ein anderer Bär, der auch «Papillon» genannt wird, konnte bereits zweimal entkommen. Mittlerweile sendet sein Halsband kein Funksignal mehr.

«BamS»: Porsche untersucht Manipulations-Verdacht

STUTTGART: Der Sportwagenbauer Porsche geht einem Bericht der «Bild am Sonntag» zufolge intern möglichen Manipulationen an Hard- und Software einiger Fahrzeugmodelle nach. Laut Bericht soll es nach der offiziellen Zulassung durch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) unzulässige Veränderungen an Abgasanlagen und Motorkomponenten gegeben haben. Porsche selbst habe den Verdacht gemeldet. Das KBA habe bestätigt, dass es unter anderem «Vor-Ort-Untersuchungen» gebe.

Porsche teilte mit, man habe bei internen Prüfungen «Themen» entdeckt und diese den Behörden in Deutschland und auch in den USA selbst gemeldet. «Diese Themen betreffen spezifische Hard- und Softwarebestandteile, die in Typisierungsmessungen verwendet wurden. Hierbei kann es in Einzelfällen auch zu Abweichungen von Serienständen gekommen sein», hieß es in einer Stellungnahme.

Betroffen seien nur Fahrzeuge, die bereits vor einigen Jahren entwickelt worden seien, und keine aus der laufenden Produktion. «Porsche untersucht derzeit den Sachverhalt und ist in enger Abstimmung mit den Behörden», hieß es.

Nawalnys Team will Auskunft über mögliche Vergiftung geben

MOSKAU/BERLIN: Die Mitarbeiter des prominenten Kremlkritikers Alexej Nawalny wollen am Sonntagabend (18.00 Uhr MESZ) in ihrem Internetkanal Auskunft über die mögliche Vergiftung des Oppositionellen geben. «Wir werden alles erzählen, was zurzeit über Alexejs Vergiftung bekannt ist», schrieb Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch am Sonntag auf Twitter. Sie werde aus Moskau berichten und ihr Kollege Leonid Wolkow aus Berlin. Wolkow arbeitet für Nawalnys sogenannten Fonds zur Bekämpfung zur Korruption. Er ist ein enger Vertrauter des 44-Jährigen und begleitete auch dessen Frau Julia am Sonntag in die Berliner Universitätsklinik Charité.

Nawalnys engster Kreis geht davon aus, dass der Kremlkritiker vergiftet wurde. Die russischen Ärzte hingegen sprechen lediglich von einer Stoffwechselstörung. «Wir werden jetzt erzählen, wie tatsächlich alles war», schrieb Wolkow. Nawalny ist einer der schärfsten Kritiker von Kremlchef Wladimir Putin.

Neun Tote bei Busunfall in Südpolen

WARSCHAU: Beim Zusammenstoß eines Reisebusses mit einem Kleinbus in der südpolnischen Region Schlesien sind in der Nacht auf Sonntag neun Menschen ums Leben gekommen, sieben wurden verletzt. Auch am Sonntagvormittag war nach Angaben eines Polizeisprechers noch nicht völlig geklärt, wie es zu der Kollision nahe der Stadt Gliwice (Gleiwitz) gekommen war.

Bei den Toten handle es sich um alle neun Insassen, die sich in dem Kleinbus befunden hatten. Von den 49 Insassen des Reisebusses seien der Fahrer und sechs Passagiere verletzt worden. Nach Informationen des TV-Senders TVN24 hatte der Reisebus vor allem lokale Arbeiter transportiert. Am schwersten verletzt wurde im Bus der Fahrer. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Toten aus dem Kleinbus seien noch nicht alle identifiziert worden, sagte ein Polizeisprecher dem Sender.

Die Polizei vermutete am Sonntag, dass der Kleinbus möglicherweise infolge eines vorhergegangenen Ausweichmanövers auf der regennassen Landstraße ins Schleudern gekommen und umgekippt war. Der auf dem Weg von Wroclaw (Breslau) nach Gliwice entgegenkommende Bus sei daraufhin mit hoher Geschwindigkeit gegen das Dach des auf der Seite liegenden Fahrzeugs gekracht. Von den Insassen des Kleinbusses hätte sich niemand rechtzeitig in Sicherheit bringen können.

Finnlands Ministerpräsidentin zu Chefin der Sozialdemokraten gewählt

HELSINKI: Finnlands Ministerpräsidentin Sanna Marin steht nun auch offiziell an der Spitze der finnischen Sozialdemokraten. Die 34-Jährige wurde am Sonntag auf einem Parteitag in Tampere formal zur Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei gewählt. Sie war die einzige Kandidatin für das Amt und wird wie zuvor auch an der Regierungsspitze Nachfolgerin von Antti Rinne, der die Sozialdemokraten seit 2014 geführt hatte. Rinne war im Dezember 2019 wegen eines Streits mit seinem wichtigsten Koalitionspartner, der Zentrumspartei, nach nur knapp sechs Monaten als Ministerpräsident zurückgetreten.

Marin zählt neben dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz zu den jüngsten Regierungschefs der Welt und hat ihr Land solide durch die Corona-Krise geführt. Finnland wird unter ihr wie bereits unter Rinne von einer Fünf-Parteien-Regierungskoalition geführt, dazu zählen neben den Sozialdemokraten das Zentrum, die Grünen, Linken und die Schwedische Volkspartei. All diese Koalitionspartner haben bereits seit längerem Frauen als Vorsitzende.

Militärbündnis fängt Drohne und Rakete aus dem Jemen ab

SANAA: Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition im Jemen hat eigenen Angaben zufolge eine mit Sprengstoff beladene Drohne abgefangen. Diese habe «Zivilisten und zivile Ziele» im Süden Saudi-Arabiens treffen sollen, teilte Bündnissprecher Turki al-Malki der staatlichen Nachrichtenagentur SPA zufolge am Samstag mit. Das Bündnis habe auch eine ballistische Rakete der Huthi-Rebellen abgefangen und zerstört. Mit dieser hätten die Huthis auf «vorsätzliche, systematische Weise» Zivilisten in der saudischen Küstenstadt Dschasan hätten treffen wollen.

Die Huthis äußerten sich zunächst nicht zu dem Angriff. Die schiitischen Rebellen, die vom Iran unterstützt werden, greifen vom Jemen aus mit Drohnen und Raketen aber regelmäßig Ziele in Saudi-Arabien an. Das Königreich unterstützt die international anerkannte Regierung des Jemen im Kampf gegen die Rebellen und fliegt dort Luftangriffe, bei denen immer wieder Zivilisten sterben.

Präsidentenberater: Polen achtet territoriale Einheit von Belarus

WARSCHAU: Polen hat erneute Vorwürfe des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko zurückgewiesen, wonach es die Grenzen des Nachbarlandes bedrohe. Die Souveränität und territoriale Integrität aller Staaten sei eine Grundlage des internationalen Rechts, für das sich Polen stets einsetze, sagte der außenpolitische Berater von Präsident Andrzej Duda, Krzysztof Szczerski, am Samstagabend laut Nachrichtenagentur PAP. «Es betrübt und verwundert uns daher, dass in der Propaganda der Führung von Belarus suggeriert wird, Polen habe die Absicht, die territoriale Integrität dieses Landes zu verletzen.» Seine Land habe niemals solche Absichten gehegt und hege sie auch jetzt nicht, betonte Szczerski.

Der durch Proteste der Demokratiebewegung unter Druck geratene Lukaschenko hatte am Samstag bei einem Besuch beim Militär in der Nähe von Grodno vor einer Revolution gewarnt. «Wir sehen eine ernste Bewegung der Streitkräfte der Nato in unmittelbarer Nähe unserer Grenzen auf den Gebieten Polens und Litauens», sagte er. Bei einer weiteren Kundgebung vor Anhängern in Grodno sagte er laut Nachrichtenagentur Interfax: «Manche reiben sich schon die Hände und erinnern sich an ihre «Ostgebiete», wo alles Belarussische verboten war». Lukaschenko spielte damit darauf an, dass zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg ein Teil des heutigen Belarus an Polen angegliedert war.

Londons Tower Bridge bleibt geöffnet stecken

LONDON: Londons berühmte Tower Bridge ist im hochgeklappten Zustand steckengeblieben und war am Samstag über mehrere Stunden nicht passierbar.

Als Grund dafür nannte die Kommune technische Probleme. Das mittlere Stück der Klappbrücke über der Themse im Zentrum der britischen Hauptstadt kann geöffnet werden, um größeren Schiffen die Durchfahrt zu gewähren. Am Abend wurde die Brücke zunächst für Fußgänger, aber nicht für den Autoverkehr wieder geöffnet, wie die Behörden mitteilten. Die bei Touristen beliebte Brücke wurde im späten 19. Jahrhundert erbaut. Die Klappen wurden ursprünglich mit einer Dampfhydraulik bedient. Seit den Siebzigerjahren wird das Öffnungssystem mit Öl und Strom betrieben.