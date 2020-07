Neues aus dem Ausland am Sonntag

Letzte Hoffnung Unterwelt - Pfarrer bittet Safeknacker um Hilfe

MAASTRICHT: Weil sich ein Kirchensafe mit Utensilien für den Gottesdienst plötzlich nicht mehr aufschließen ließ, hat ein Pfarrer in den Niederlanden die Unterwelt um Hilfe gebeten: «Welcher Einbrecher hat Erfahrung mit dem Öffnen eines Geldschranks?», fragte Pfarrer Jack Honings per Twitter. «Die Alarmanlage schalten wir für Sie aus. Und wenn es klappt, dann rufen wir nicht die Polizei, sondern es gibt Kaffee und Kuchen.»

In dem Safe befänden sich Kelche und eine Hostienschale, die bei der Heiligen Messe nicht fehlen dürften, sagte der Dekan der Kirchengemeinde in Schinnen bei Maastricht am Samstag dem Sender 1Limburg. Verschiedene Schlüsseldienste hätten vergeblich versucht, den Safe zu öffnen, ohne dabei das Schloss zu zerstören. «Wir würden ihn gern behalten, denn ein neuer würde arg teuer werden», begründete Honings seinen Aufruf an die Unterwelt-Profis.

Zu schaffen sein sollte das, meint der Pfarrer offenbar: Es gehe schließlich um einen alten Geldschrank ohne Elektronik. «Das ist ein traditioneller Safe mit einem Schlüssel und einem großen Hebel, nicht so ein kleines Ding mit einem Zahlenschloss.» Bis Samstagabend habe sich allerdings noch kein «interessierter Einbrecher» gemeldet, berichtete der Sender.

Auto fährt in Berlin in Menschengruppe - Polizei geht von Unfall aus

BERLIN: Nach einem schweren Verkehrsunfall mit sieben Verletzten in Berlin-Charlottenburg geht die Polizei davon aus, dass der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren hat. Der 24-Jährige sei nach bisherigen Erkenntnissen zu schnell unterwegs gewesen, als er am Hardenbergplatz kurz vor dem Bahnhof Zoologischer Garten links abbiegen wollte, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntagvormittag.

Statt abzubiegen, sei der Mann von der Straße abgekommen, sei in eine Personengruppe gefahren und habe mit seinem Auto mehrere Menschen verletzt - drei schwer und vier leicht. Die Polizei ermittele dennoch wegen Verdachts auf Totschlag: Um Ermittlungen dazu einzuleiten, sei es nicht nötig, dass ein Mensch gestorben sei. Geprüft werde nun, ob der Fahrer zumindest billigend in Kauf nahm, Menschen zu töten.

Gegen 7.20 Uhr war das Auto aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und in eine Menschengruppe gefahren. Der Bereich am Bahnhof Zoologischer Garten sei auch am Sonntagmorgen stark besucht, sagte ein Feuerwehrsprecher. Mehrere Augenzeugen wurden von Notfallseelsorgern betreut.

Gefängnisausbruch - Alle Häftlinge gefasst

KAPSTADT: Nach einem Gefängnisausbruch in der Nähe von Kapstadt in Südafrika sind alle Häftlinge gefasst worden. Am Freitag waren 68 Untersuchungshäftlinge aus dem Malmesbury-Gefängnis entkommen. Sie konnten nach Angaben der Strafvollzugsbehörde die Wärter überwältigen, einige davon in eine Zelle sperren und andere Zellen aufschließen, bevor sie entkamen.

Bis Sonntag waren alle 68 Häftlinge wieder festgenommen worden, wie Chrispin Phiri, ein Sprecher des Justizministeriums, der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zunächst war die Rede von 69 ausgebrochenen Häftlingen gewesen - die Behörden merkten aber später, dass sich einer doch noch auf dem Gelände des Gefängnisses befand. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauerten an, sagte Phiri.

Schüler sollen künftig Minister im Bundestag befragen dürfen

BERLIN: Einmal im Jahr soll der Bundestag künftig eine Stunde lang Schülern aus den 7. und 8. Klassen gehören. Die Kinderkommission des Parlaments hat ein entsprechendes Eckpunktepapier beschlossen. Darin wird eine regelmäßige «Kinderfragestunde» nach niederländischem Vorbild vorgeschlagen: Kurz vor der Sommerpause sollen Schüler im Plenarsaal Fragen an Minister oder Staatssekretäre richten dürfen. Plan ist, dies nach der regelmäßigen Fragestunde zu machen, bei der die Regierung Fragen von Abgeordneten beantworten muss.

Die Initiative, deren Text der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, geht auf Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble zurück. Der CDU-Politiker regte an, «ob eine der niederländischen Kinderfragestunde ähnliche Veranstaltung eine wertvolle Ergänzung der bestehenden Angebote für Kinder und Jugendliche im Deutschen Bundestag sein könnte».

Somalischer Regierungschef stürzt über Misstrauensvotum

MOGADISCHU: Der Krisenstaat Somalia ist am Samstagabend unerwartet in eine neue Krise geschlittert.

Regierungschef Hassan Ali Khaira erlitt in einem überraschenden Misstrauensvotum eine klare Niederlage, doch weigerte er sich, diese Entscheidung des Parlaments anzuerkennen. Aus seiner Kanzlei in Mogadischu verlautete dazu, das Abstimmungsverfahren sei nicht legitim gewesen. Das Misstrauensvotum erfolgte nach hitzigen Diskussionen über ein neues Wahlsystem. Nach den bisherigen Plänen sollte im Dezember ein neues Parlament gewählt werden. Dieser Abstimmung sollte Anfang 2021 die Wahl eines neuen Präsidenten folgen.

Tatverdächtiger nach Brand in französischer Kathedrale in U-Haft

NANTES: Eine Woche nach dem Brand in der Kathedrale der westfranzösischen Stadt Nantes hat die Justiz laut Medienberichten einen Tatverdächtigen in Untersuchungshaft genommen. Wie die Regionalzeitung «Presse Océan» und andere Medien am Sonntag unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft berichteten, gestand der 39-Jährige in der Nacht vor einem Ermittlungsrichter, drei Feuer in dem Gotteshaus gelegt zu haben. Sein Motiv blieb zunächst unklar. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eröffnet.

Der laut Nachrichtenagentur AFP aus dem ostafrikanischen Land Ruanda stammende Mann war bereits am vergangenen Wochenende - unmittelbar nach dem Feuer in dem Gotteshaus - in Polizeigewahrsam gekommen, dann aber wieder freigelassen worden. Es handelt sich nach früheren Angaben der Staatsanwaltschaft um einen Freiwilligen, der in der Diözese arbeitete. Er war demnach für die Schließung der Kathedrale am Vorabend des Feuers zuständig gewesen.

Der Anwalt des Verdächtigen, Quentin Chabert, bestätigte laut «Presse Océan», dass sein Mandant mit der Justiz zusammengearbeitet habe. Teile der Kirche waren am Samstag vor einer Woche in Flammen aufgegangen, der Brand zerstörte unter anderem die Hauptorgel. Ermittler hatten mitgeteilt, dass es drei Brandherde gab.

Trauerfeiern für Bürgerrechtler Lewis haben begonnen

WASHINGTON: Nach dem Tod des Bürgerrechtlers John Lewis haben in Troy im US-Bundesstaat Alabama die Trauerfeierlichkeiten für den demokratischen Kongressabgeordneten begonnen. Bei der Zeremonie in Lewis' Geburtsort nahmen am Samstag Angehörige, Geistliche und örtliche Würdenträger Abschied von dem Weggefährten des Bürgerrechtlers Martin Luther King, wie US-Medien berichteten. An diesem Montag soll der Leichnam im US-Kapitol in Washington aufgebahrt werden. Lewis starb am 17. Juli im Alter von 80 Jahren.

Bei einer Zeremonie im Kuppelsaal des Kapitols sollen zunächst geladene Personen die Möglichkeit haben, Lewis die letzte Ehre zu erweisen. Im Anschluss daran können Bürger bis Dienstag Abschied von Lewis nehmen. Wegen der Corona-Pandemie soll der Sarg für die Öffentlichkeit am oberen Ende der Treppen an der Ostfront des Kapitols aufgebahrt werden.

Lewis gehört seit 1852 zu lediglich etwas mehr als 30 Persönlichkeiten, denen die Ehre erwiesen wurde, nach ihrem Tod im Kapitol aufgebahrt zu werden. Die Zeremonie wird lediglich für Präsidenten, Befehlshaber des Militärs und Kongressabgeordnete abgehalten. Angeordnet werden kann dies per Resolution im Kongress oder durch die führenden Kongressabgeordneten und im Einverständnis mit den Angehörigen. Zuletzt wurde dem ehemaligen US-Präsidenten George H. W. Bush Ende 2018 diese Ehre erwiesen.

Felssturz in Tirol: Ein deutscher Bergsteiger tot, drei verletzt

LÄNGENFELD: Vier deutsche Alpinisten sind in den Tiroler Alpen von einer Felslawine überrascht worden. Dabei kam am Samstag ein 46-jähriger Bayer aus dem Landkreis Donau-Ries ums Leben, wie die Polizei in Innsbruck berichtete. Die Männer seien vom Schrankogel im Ötztal im hochalpinen Gelände abgestiegen, als das Unglück auf rund 3000 Metern Höhe passierte, sagte ein Polizeisprecher der dpa.

Ein Mann aus der Gruppe wurde mit einer schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Rippenverletzung in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen kamen mit leichten Verletzungen davon.