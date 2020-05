Neues aus dem Ausland am Sonntag

Written by: Redaktion (dpa) | 11/05/2020 | Überblick

Schwarzer in USA erschossen: Minister will Ermittlungen prüfen lassen

ATLANTA: Wegen der schleppenden Ermittlungen nach tödlichen Schüssen auf einen unbewaffneten Schwarzen fordert der Justizminister des US-Bundesstaats Georgia eine unabhängige Untersuchung des Vorgangs. Es gehe um eine «komplette und transparente» Aufarbeitung der Tötung von Ahmaud Arbery, teilte Minister Chris Carr am Sonntag (Ortszeit) mit. Deshalb habe er das US-Justizministerium um das Einleiten einer Untersuchung zu den örtlichen Ermittlungen gebeten. Der Fall hatte in den USA für großes Aufsehen und Entrüstung gesorgt.

Der 25-jährige Arbery war in der Stadt Brunswick beim Joggen erschossen worden. Die Tat ereignete sich bereits am 23. Februar, es wurde aber niemand festgenommen. Die Ermittlungen kamen erst richtig in Gang, als der Fall vor wenigen Tagen durch ein verstörendes Handy-Video breite Aufmerksamkeit erlangte. Zwei weiße Tatverdächtige, der 64 Jahre alte Gregory M. und sein 34 Jahre alter Sohn Travis waren am Donnerstag festgenommen worden. Ihnen wird schwere Körperverletzung und Mord zur Last gelegt. Den Ermittlern zufolge hatten die Tatverdächtigen Arbery mit zwei Schusswaffen konfrontiert, als dieser in dem Viertel unterwegs war.

Arbery wurde in US-Medien als Athlet beschrieben, der regelmäßig trainierte. Das vom Anwalt seiner Familie, Lee Merritt, auf Twitter verbreitete Video zeigt, wie ein Jogger auf einen stehenden Pick-up zuläuft. Als dieser um das Fahrzeug herumläuft, wird er in ein Handgemenge mit einem Mann mit einem Gewehr verwickelt. Ein weiterer Mann auf der Ladefläche scheint zugleich eine Handfeuerwaffe in Anschlag zu bringen. Dann sind Schüsse zu hören.

Mehrere Tote bei Brand in Altenheim bei Moskau

KRASNOGORSK: Mehrere ältere Menschen sind bei einem schweren Brand in einem Seniorenheim in der Nähe von Moskau ums Leben gekommen. Mindestens zehn Menschen starben nach Angaben von Einsatzkräften bei dem Feuer in dem Hospiz in der Stadt Krasnogorsk rund 20 Kilometer westlich der russischen Hauptstadt, wie die Agentur Interfax in der Nacht zum Montag meldete. Etwa 20 Menschen konnten demnach gerettet werden. Es gab mehrere Verletzte, wie der russische Zivilschutz mitteilte. Das Feuer sei gelöscht. Viele Menschen hätten Rauchgasvergiftungen erlitten. Die genauen Zahlen der Opfer und Geretteten war zunächst unklar.

Ein defekter Warmwasserboiler im Duschraum des Heims könnte den Brand ausgelöst haben, wie die Staatsagentur Tass unter Berufung auf Einsatzkräfte meldete. Es habe sich womöglich um ein illegal betriebenes Heim zur Betreuung Sterbender in einem einfachen Wohnhaus gehandelt, hieß es. In dem Anwesen sollen 29 Patienten untergebracht gewesen sein. Acht Mitarbeiter seien dort tätig gewesen, hieß es. Einige der älteren Menschen seien bettlägerig gewesen und hätten sich nicht selbst in Sicherheit bringen können.

Wegen Verstößen gegen elementare Sicherheitsvorschriften kommt es in Russland immer wieder zu schweren Bränden mit hohen Opferzahlen. Am 8. April starben bei einem Brand in einem privaten Altenheim in Moskau vier Menschen, 16 wurden verletzt. Ende April kam eine achtköpfige Familie bei einem Feuer in einem Holzhaus in der Stadt Wyborg in der Nähe von St. Petersburg ums Leben.

Medien: Soul-Veteranin Betty Wright stirbt mit 66

NEW YORK: Die amerikanische Soul-Veteranin Betty Wright ist übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge tot.

Nach den Berichten vom Sonntag - darunter von der «New York Times» unter Berufung auf den Chef ihres Labels - starb die Grammy-Gewinnerin an Krebs. Sie wurde 66 Jahre alt. Wrights Hit «Clean Up Woman» von 1971, als sie gerade 17 Jahre alt war, habe Funk mit Disco-Musik verbunden und sei eine Inspiration für viele weitere Künstler vor allem in den 70ern gewesen, würdigte die «New York Times» die Soul-Sängerin. Sie habe vielen jüngeren Künstlern bei der Produktion ihrer Alben geholfen, zum Beispiel der britischen Sängerin Joss Stone. Zudem habe sie mit Stevie Wonder, Alice Cooper oder Jennifer Lopez zusammengearbeitet.

Maltas Botschafter vergleicht Merkel mit Hitler - Rücktritt

VALLETTA: Der maltesische Botschafter in Finnland ist Medienangaben zufolge zurücktreten, weil er Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Adolf Hitler verglichen hat.

Michael Zammit Tabona hatte nach Angaben maltesischer Medien in einem mittlerweile gelöschten Facebookpost geschrieben: «Vor 75 Jahren haben wir Hitler gestoppt. Wer wird Angela Merkel stoppen? Sie hat Hitlers Traum erfüllt! Europa zu kontrollieren.» Maltas Außenminister Evarist Bartolo bestätigte der Zeitung «Times of Malta» am Sonntag, dass der Botschafter zurückgetreten sei und dass an Deutschland eine Entschuldigung für den «unsensiblen» Kommentar geschickt werde. Am Freitag wurde in Europa das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren gefeiert.

Verschwundene Millionärsfrau in Norwegen: Verdächtiger wieder frei

Oslo (dpa) - Die Polizei in Norwegen hat einen Verdächtigen freigelassen, der im Zusammenhang mit dem rätselhaften Verschwinden der Frau des Multimillionärs Tom Hagen festgenommen worden war. Die Vorwürfe gegen den etwa 30 Jahre alten Mann seien teilweise fallengelassen worden, hieß es am späten Samstagabend in einer Mitteilung. Ihm war zunächst zur Last gelegt worden, die Frau getötet zu haben oder an der Tötung beteiligt gewesen zu sein. Er werde aber weiterhin der Mittäterschaft bei einer Entführung beschuldigt, hieß es. Der Mann selbst hatte die Vorwürfe zurückgewiesen.

Auch Hagen selbst steht im Verdacht, etwas mit dem Verschwinden zu tun zu haben, und saß wegen des Falls zeitweise in Untersuchungshaft. Am Freitag war der 70-Jährige nach einem erfolgreichen Berufungsantrag auf Anordnung eines Gerichts auf freien Fuß gesetzt worden. Die Polizei teilte mit, die Vorwürfe gegen ihn blieben dennoch bestehen. Auch Hagen weist die Beschuldigungen zurück.

Der nun freigelassene Verdächtige steht nach Polizeiangaben in einer Beziehung zu Tom Hagen und kennt sich mit IT-Werkzeugen und Kryptowährungen aus - das ist deshalb wichtig, weil nach dem Verschwinden der Frau im Haus der Hagens eine Lösegeldforderung in einer Kryptowährung aufgetaucht war.

Hochwasser und Regen im Südwesten Frankreichs erwartet

PARIS: In einigen Teilen Frankreichs drohen Starkregen und Überschwemmungen.

In den Départements Landes und Gironde im Südwesten des Landes herrschte ab Sonntagnachmittag Alarmstufe Rot, wie der französische Wetterdienst France Météo mitteilte. Dort werde bis Montagmittag heftiger Regen erwartet, die Flüsse in der Region Gascogne drohen, über die Ufer zu treten. In etlichen Départements im Südwesten und um Zentrum des Landes herrschte Alarmstufe Orange. In der Nacht zu Montag erwarten die Meteorologen in ganz Frankreich stürmisches Wetter.

Demonstranten im Irak fordern Reformen von neuer Regierung

Bagdad (dpa) - Wenige Tage nach der Wahl einer neuen Regierung im Irak haben dort Hunderte bei Protesten politische Reformen gefordert. Die Demonstranten versammelten sich am Sonntag im Zentrum von Bagdad, wie Augenzeugen berichteten. Berichte über gewaltsame Zusammenstöße gab es nicht. Die Demonstranten forderten auch, dass diejenigen zur Rechenschaft gezogen werden, die für den Tod Hunderter Menschen bei Massenprotesten im vergangenen Jahr verantwortlich sind.

Im Irak hatte über Monate ein Machtvakuum geherrscht. Die Hoffnungen ruhen nun auf dem neuen Ministerpräsidenten Mustafa al-Kasimi, der das Land aus seiner schweren politischen Krise führen soll. Das irakische Parlament hatte Al-Kasimi am Donnerstag das Vertrauen ausgesprochen und auch 15 Ministern seines Kabinetts zugestimmt.

Seit Anfang Oktober 2019 kam es im Irak zu landesweiten Protesten. Die Menschen hatten den Rücktritt der Regierung, die Auflösung des Parlaments und eine Reform des politischen Systems gefordert. Dabei kamen nach Angaben der vom Parlament gewählten Menschenrechtskommission mehr als 460 Menschen ums Leben. Mehr als 20 000 Demonstranten wurden verletzt. Al-Kasimis Vorgänger Adel Abdel Mahdi war im November unter dem Druck der Proteste zurückgetreten.

Mindestens 25 Leichen in Massengrab in Mexiko entdeckt

GUADALAJARA: Im Westen von Mexiko hat die Polizei mindestens 25 Leichen in einem Massengrab entdeckt. Die Toten seien auf dem Gelände einer Farm in der Ortschaft El Salto im Bundesstaat Jalisco verscharrt gewesen, teilte die örtliche Staatsanwaltschaft in der Nacht auf Sonntag (Ortszeit) mit. Zudem entdeckten die Beamten fünf Tüten mit vermutlich weiteren menschlichen Überresten.

Die Sicherheitskräfte hatten die Leichen bei der Suche nach verschwundenen Personen entdeckt. In dem lateinamerikanischen Land gelten rund 60.000 Menschen als vermisst. Viele dürften von den mächtigen Verbrechersyndikaten verschleppt und getötet worden sein.

Im vergangenen Jahr wurden in Mexiko über 35.000 Menschen getötet. Ein großer Teil der Gewalt geht auf das Konto krimineller Organisationen, die in Drogenhandel, Entführungen und Erpressung verwickelt sind. Ein Großteil der Taten wird nie aufgeklärt.

Luxemburg freut sich: Der künftige Thronfolger ist da

LUXEMBURG: Die Thronfolge im Großherzogtum Luxemburg scheint auf absehbare Zeit gesichert. Erbgroßherzogin Stéphanie (36), die Ehefrau von Erbgroßherzog Guillaume (38), hat nach Angaben des Hofs am Sonntagmorgen einen gesunden Sohn zur Welt gebracht. Er wiege 3190 Gramm und sei 50 Zentimeter groß. Die Nachricht von der Geburt sollte mit 21 Salutschüssen gefeiert werden.

Stéphanie und Guillaume sind seit Oktober 2012 verheiratet. Ihr Sohn, der den Namen Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume tragen wird, soll gemäß der dynastischen Nachfolgeregelung eines Tages seinem Vater Guillaume auf dem Thron folgen. Guillaumes Vater Henri (65) ist der derzeit amtierende Staatschef und seit 2000 Großherzog.

Guillaume wäre der siebte Herrscher im luxemburgischen Zweig der Dynastie Nassau-Weilburg sein. Stéphanie stammt aus einer der ältesten Adelsfamilien Belgiens und ist zur Hochzeit Luxemburgerin geworden. Großherzog Henri ist Vater von fünf Kindern gilt als offener Monarch und praktischer Europäer. Großherzog ist ein Titel für Fürsten im Rang zwischen König und Herzog. Das Großherzogtum zählt gut 600.000 Einwohner.

Täter von Waldkraiburg sympathisierte mit IS - Motiv: Hass

ROSENHEIM/MÜHLDORF AM INN: Der nach den Anschlägen auf Geschäfte türkischstämmiger Inhaber im bayerischen Waldkraiburg festgenommene 25-Jährige hat mit der IS-Terrormiliz sympathisiert.

Der Mann habe als Tatmotiv seinen Hass auf Türken und eine antitürkische Gesinnung angegeben, er sei Anhänger des IS, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Georg Freutsmiedl am Sonntag.

Mehr als 1300 Feuerwehrleute kämpfen gegen Waldbrand in China

PEKING: Im Südwesten Chinas hat ein Waldbrand einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Sonntag berichtete, kämpften mehr als 1300 Einsatzkräfte gegen das Feuer in der Provinz Yunnan. Der Waldbrand war demnach bereits am Samstag aus noch ungenannten Gründen in der Nähe der Millionenmetropole Kunming ausgebrochen. Teile des Feuers konnten bis Sonntag gelöscht werden.

Vor allem in den Sommermonaten kommt es in Teilen Chinas immer wieder zu Waldbränden. Erst im März waren bei einem solchen Brand 18 Feuerwehrleute ums Leben gekommen.

Friedensgrüße aus dem Weltall zum Weltkriegsgedenken

MOSKAU: Mit einer Friedensbotschaft aus dem Weltall haben die Kosmonauten Anatoli Iwanischin und Iwan Wagner den Menschen zum 75. Jahrestag des Sieges über den Hitler-Faschismus gratuliert. «Wir sollten heute alles tun, damit die neuen Generationen ohne Krieg leben und den Frieden auf unserem Planeten erhalten», sagte Iwan Wagner in der am Samstag veröffentlichten Videobotschaft an Bord der Internationalen Raumstation ISS. Er stand mit Iwanischin in der Schwerelosigkeit vor einer Kopie der roten Flagge, wie sie 1945 von der Roten Armee auf dem Reichstag in Berlin gehisst wurde - als Zeichen des Sieges der Sowjetunion über Hitler.

«Krieg, Elend, der Verlust der Nächsten hat viele Millionen Menschen unseres Planeten betroffen, deshalb war die Freude über den Sieg am 9. Mai 1945 so aufrichtig, dass sie viele Völker vereinte», sagte Wagner. In der Schwerelosigkeit in rund 400 Kilometern über der Erde ließen die Kosmonauten auch das Mikrofon zwischen sich schweben.

Kosmonaut Iwanischin wandte sich zum wichtigsten Feiertag Russlands, dem Tag des Sieges, besonders auch an seine Landsleute und die Veteranen. Viele Menschen hätten ihr Leben für diesen Sieg gegeben, sagte er. Gefeiert wird in Russland später als in Deutschland, weil die Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 zu einer Uhrzeit erfolgte, als in Moskau schon der 9. Mai angebrochen war. Zum Tag der Befreiung am Freitag in Deutschland hatte Kremlchef Wladimir Putin in einem Telefonat mit Kanzlerin Angela Merkel an das für Russen und Deutsche historische Ereignis erinnert.

Tom Cruise und Nasa planen Weltall-Dreh auf der Raumstation ISS



LOS ANGELES : Tom Cruise (57) will hoch hinaus: der Hollywood-Star und die US-Raumfahrtbehörde Nasa planen einen Dreh an Bord der Internationalen Raumstation ISS. Sie freuten sich auf die Zusammenarbeit mit Cruise, schrieb Nasa-Chef Jim Bridenstine am Dienstag (Ortszeit) auf Twitter. Man wolle auf diese Weise eine neue Generation von Ingenieuren und Wissenschaftlern inspirieren, um die «ehrgeizigen Pläne» der Nasa umzusetzen. Weitere Details gab Bridenstine aber nicht bekannt.

Das Branchenblatt «Deadline.com» hatte zuvor berichtet, dass Cruise für das Projekt auch das private Raumfahrtunternehmen SpaceX von Star-Entrepreneur Elon Musk einschalten will. Der geplante Film habe nichts mit der «Mission: Impossible»-Reihe zu tun, auch ist dem Bericht zufolge noch kein Studio an Bord.

Cruise ist für seine waghalsigen Stunts vor allem als Agent Ethan Hunt bei «Mission: Impossible»-Einsätzen bekannt. Wegen der Corona-Krise waren im Februar die Dreharbeiten für «Mission: Impossible 7» in Italien gestoppt worden. Kürzlich war auch der Kinostart der «Top Gun»-Fortsetzung auf Dezember vertagt worden. In «Top Gun: Maverick» spielt Cruise wieder die Rolle des früheren Kampfpiloten Pete «Maverick» Mitchell, der todesmutige Flugmanöver über Wüsten und verschneiten Bergketten fliegt.

Bilder von Fotografen-Ikone Helmut Newton

WEDEL: Helmut Newton (1920-2004) gilt als einer der bedeutendsten Fotografen des 20. Jahrhunderts. Zu seinem 100. Geburtstag zeigt das Ernst Barlach Museum in Wedel bei Hamburg von Sonntag an bis zum 29. November eine große Überblicksausstellung mit seinen Werken. «Kein Fotograf seiner Zeit hat aufwendigere und provozierendere Bildinszenierungen geschaffen, keiner hat das Thema Mode, Akt und Porträt so systematisch bearbeitet und über Bücher und Hochglanzmagazine weltweit verbreitet», teilte das Museum mit.

Im April 2000 erregte Newtons sogenannter SUMO-Bildband großes Aufsehen, als das Exemplar Nummer eins den Rekord für das größte, schwerste und teuerste Buch des 20. Jahrhunderts brach. Die Ausstellung zeigt nahezu sämtliche Fotoseiten des SUMO-Buches in Originalgröße und aufwendiger Rahmung, vom Boden bis zur Decke. Zu sehen sind Modefotografien, Aktfotos und Porträts bekannter Persönlichkeiten, darunter Bundeskanzler Helmut Kohl, der Künstler David Hockney und Pop-Art-Ikone Andy Warhol.

Chinesische Schiffe nähern sich erneut von Japan beanspruchten Inseln

TOKIO: Erneut haben sich chinesische Schiffe einer von Japan kontrollierten Inselgruppe im Ostchinesischen Meer genähert. Wie die japanische Küstenwache am Sonntag bekanntgab, wurden die beiden chinesischen Schiffe aufgefordert, die Gewässer um die Senkaku-Inseln zu verlassen. Es sei der dritte Tag in Folge, dass chinesische Schiffe in die japanischen Hoheitsgewässer eingedrungen seien. Ein japanisches Fischerboot soll zeitweise von Chinesen verfolgt worden sein. Japans Küstenwache entsandte ein Patrouillenschiff zum Schutz der Fischer. Peking schickt immer wieder Schiffe in die Gegend, allein in diesem Jahr schon zehn Mal, meldeten japanische Medien.

Die unbewohnten Inseln stehen faktisch unter japanischer Verwaltung, werden aber auch von China sowie von Taiwan beansprucht, wo die Inseln Diaoyu beziehungsweise Diaoyutai heißen. Angesichts vermuteter Gas- und Ölvorkommen haben die Felsen große strategische Bedeutung. Die jahrelang wegen Japans Umgang mit seiner kriegerischen Vergangenheit sowie den Inselstreits belasteten Beziehungen zwischen Japan und China haben sich in jüngster Zeit aber wieder verbessert.