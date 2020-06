Neues aus dem Ausland am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 21.06.20 | Aktualisiert um: 08:25 | Überblick

Stuttgart: Polizisten bei Straßenschlachten attackiert

STUTTGART: Bei Straßenschlachten in der Stuttgarter Innenstadt sind in der Nacht zu Sonntag mehrere Polizeibeamte verletzt worden.

«Die Situation ist völlig außer Kontrolle», sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen auf Nachfrage. Beamte seien mit Pflastersteinen beworfen worden, zudem seien Scheiben von Geschäften eingeschlagen worden. Nach Angaben der Polizei seien viele gewalttätige Kleingruppen unterwegs, von mehreren Hundert Personen war zunächst die Rede. Zudem seien alle verfügbaren Einsatzkräfte aus Baden-Württemberg angefordert worden, wie es hieß. Die Hintergründe der Angriffe waren zunächst unklar.

Polizei bestätigt drei Tote bei Messerstecherei - Kein Terrorismus

LONDON: Mehrere Stunden nach einer Messerstecherei in der britischen Stadt Reading hat die Polizei bestätigt, dass bei der Attacke drei Menschen ums Leben gekommen sind. Entgegen Berichten britischer Medien werde der Zwischenfall jedoch nicht als Terrorakt behandelt. Ein 25-jähriger Tatverdächtiger sei festgenommen worden.

«Dies wird gegenwärtig nicht als terroristischer Zwischenfall eingestuft, aber wir bleiben hinsichtlich des Tatmotivs aufgeschlossen», sagte Polizeichef Ian Hunter am Sonntagmorgen. Die Ermittler würden bei ihrer Arbeit dennoch durch Kollegen aus der Antiterror-Abteilung unterstützt.

Machtkampf mit der Trump-Regierung: Staatsanwalt tritt doch zurück

WASHINGTON/NEW YORK: Nach einem Machtkampf mit der Regierung von US-Präsident Donald Trump tritt der prominente New Yorker Staatsanwalt Geoffrey Berman mit sofortiger Wirkung zurück.

Er werde die Leitung der Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von New York geschäftsführend an seine Stellvertreterin Audrey Strauss abgeben, teilte Berman am Samstagabend (Ortszeit) mit. Es sei ihm «die Ehre seines Lebens» gewesen, als Staatsanwalt in dem Bezirk arbeiten zu dürfen. Berman - der auch gegen Mitarbeiter Trumps ermittelt hat - hatte sich zunächst geweigert, zurückzutreten. Trump hatte Berman nach Angaben von Justizminister William Barr daraufhin entlassen.

Zwei stärkere Erdbeben im Norden von Island

REYKJAVIK: Auf Island ist es innerhalb weniger Stunden zu zwei stärkeren Erdbeben gekommen.

Beide seien am Samstag in der Nähe von Siglufjördur im hohen Norden der Nordatlantik-Insel aufgezeichnet worden, teilte das nationale Wetteramt mit. Das erste hatte demnach am späten Nachmittag eine Stärke von 5,3, das zweite am Abend von schätzungsweise 5,6. Darüber hinaus kam es zu etlichen Nachbeben. Nach Angaben des Rundfunksenders RÚV waren die Erschütterungen noch in vielen Kilometern Entfernung zu spüren. Berichte über Schäden oder Verletzte gab es bis zum Abend nicht. Es wird nicht davon ausgegangen, dass die Beben Anzeichen für einen bevorstehenden Vulkanausbruch sind.

Barr: Trump entlässt Staatsanwalt nach Rücktritts-Weigerung

WASHINGTON/NEW YORK: US-Präsident Donald Trump hat nach Angaben von Justizminister William Barr den prominenten New Yorker Staatsanwalt Geoffrey Berman entlassen. Berman - der auch gegen Mitarbeiter Trumps ermittelt hat - hatte sich zuvor geweigert, wie von Barr am späten Freitagabend angekündigt, zurückzutreten. In einem von US-Medien übereinstimmend zitierten Schreiben Barrs an Berman vom Samstag hieß es: «Da Sie erklärt haben, dass Sie nicht die Absicht haben, zurückzutreten, habe ich den Präsidenten gebeten, Sie ab dem heutigen Tag abzusetzen, und das hat er getan.»

Trump bestätigte eine Entlassung Bermans durch seine Person zunächst nicht. Der Präsident sagte vor seiner Abreise zu einer Kundgebung nach Tulsa (Oklahoma) am Samstagnachmittag (Ortszeit), der Konflikt mit Berman sei eine Angelegenheit Barrs. «Ich bin nicht involviert.»

Messerstecherei womöglich Terrorakt

LONDON: Bei einer Messerstecherei in der britischen Stadt Reading könnte es sich nach britischen Medien um einen Terrorakt handeln.

Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend in der britischen Stadt Reading. Zwei Menschen seien lebensgefährlich verletzt worden, teilte die Polizei mit. Einige Medien sprachen sogar von drei Toten. Die Polizei nahm am Tatort in einem Park einen Mann fest.

Bauernproteste gegen Verstaatlichung von Agrarkonzern

CÓRDOBA: Zahlreiche Landwirte und Unternehmer haben gegen die geplante Verstaatlichung des insolventen Agrarkonzerns Vicentín in Argentinien protestiert. In verschiedenen Provinzen des südamerikanischen Landes demonstrierten sie am Samstag gegen die Übernahme der Firma durch die Regierung, wie die Zeitung «La Nación» berichtete. «Enteignet uns nicht, lasst uns arbeiten», hieß es in einem Flugblatt, das die Bauern während eines Protest-Korsos mit Traktoren in der Provinz Córdoba verteilten. «Lasst uns das private Eigentum verteidigen.»

Zuletzt hatte die Regierung in Buenos Aires angekündigt, die Firma zu übernehmen und einen Verwalter einzusetzen. Vicentín ist einer der wichtigsten Agrarkonzerne Argentiniens. Das Unternehmen produziert und exportiert vor allem Getreide und Ölsaaten. Die Firma soll bei Banken und Zulieferern mit insgesamt 1,4 Milliarden US-Dollar (1,25 Milliarden Euro) verschuldet sein. Die Landwirtschaft ist ein bedeutender Wirtschaftssektor in Argentinien.

Allerdings wurden die Pläne der Regierung am Freitag vorerst ausgebremst, als ein Richter die Geschäftsführung von Vicentín wieder einsetzte und dem staatlichen Verwalter lediglich eine Aufseherrolle zubilligte. Präsident Alberto Fernández nannte die Entscheidung absurd und wollte an seinem Kurs festhalten. «Wir wollen eine Firma aus der Pleite retten», sagte er. «Wenn der Vorschlag abgelehnt wird, bleibt nur die Enteignung.»

Statuen bei Protesten in den USA gestürzt - Kritik von Trump

WASHINGTON: Bei Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt haben Demonstranten in den USA erneut mehrere Statuen gestürzt. In der Hauptstadt Washington brachten sie am Freitag eine Statue des Südstaaten-Generals Albert Pike zu Fall, übergossen sie mit Feuerzeugbenzin und setzten sie in Brand, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. US-Präsident Donald Trump warf der Polizei in der Hauptstadt auf Twitter vor, ihren Job nicht zu machen. Er sprach von «einer Schande für unser Land». Die Täter sollten sofort festgenommen werden. Pikes Statue war Medienberichten zufolge die einzige Statue eines Südstaaten-Generals, die im Freien stand.

Die seit Wochen andauernden Proteste in den USA infolge des Todes des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz haben auch zum Sturz von Statuen geführt, die historische Figuren darstellen, die in Verbindung mit Rassismus gebracht werden. In Portland (Oregon) wurde nach einem Bericht des Senders CNN unter anderem eine Statue von George Washington zu Fall gebracht, des ersten US-Präsidenten, der zahlreiche Sklaven besessen hatte. Am Freitag wurden auch mindestens drei Statuen in San Francisco gestürzt, wie der Sender CBS berichtete.

Am Freitag wurde in den USA «Juneteenth» begangen. Der auch «Freedom Day» genannte Tag ist jedes Jahr am 19. Juni. An diesem Datum im Jahr 1865 - kurz nach dem amerikanischen Bürgerkrieg - hatte eine entsprechende Proklamation in Texas das Ende der Sklaverei markiert. Dieses Jahr stand der Gedenktag unter dem Eindruck der landesweiten Massenproteste nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd Ende Mai in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota.

Fall Floyd: Zweiter Mitangeklagter Ex-Polizist gegen Kaution frei

WASHINGTON: Ein zweiter wegen Beihilfe zur Tötung des Afroamerikaners George Floyd angeklagter weißer Ex-Polizist ist auf Kaution aus dem Gefängnis gekommen. Wie aus der Gefängnisdatenbank des Bezirks Hennepin im Bundesstaat Minnesota hervorging, wurde der 26-Jährige am Freitagabend aus der Haft entlassen. Der frühere Polizist hinterlegte demnach eine Kaution von 750.000 US-Dollar (knapp 660.000 Euro), um unter Auflagen bis zu einem möglichen Urteil in dem Fall freizukommen. Ein ebenfalls an dem Einsatz gegen Floyd beteiligter Ex-Polizist (37) war nach Hinterlegung einer Kaution in derselben Höhe bereits am 10. Juni unter Auflagen freigekommen.

Der 46-jährige Floyd starb am 25. Mai in Minneapolis infolge eines brutalen Polizeieinsatzes. Ein weißer Beamter hatte ihm sein Knie minutenlang in den Nacken gedrückt - trotz aller Bitten Floyds, ihn atmen zu lassen. Alle vier an dem Einsatz beteiligte Polizisten wurden entlassen. Die Ermittler klagten den mutmaßlichen Haupttäter unter anderem wegen Mordes zweiten Grades an. Darauf steht in den USA eine Haftstrafe von bis zu 40 Jahren. Auch die drei anderen Beteiligten wurden festgenommen und angeklagt. Der Tod Floyds hat landesweite Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus ausgelöst.

Für den mutmaßlichen Haupttäter wurde eine höhere Kaution festgelegt: Mindestens eine Million Dollar müssten für seine vorläufige Freilassung als Sicherheit hinterlegt werden, teilte das zuständige Gericht im Bundesstaat Minnesota bei der ersten Anhörung des Ex-Polizisten am 8. Juni mit. Einem entsprechenden Dokument zufolge wurde dabei festgesetzt, dass der Angeklagte den Bundesstaat nicht verlassen und nicht als Polizist arbeiten dürfe. Außerdem ist es ihm demnach verboten, Kontakt zu Floyds Familie zu haben, auch muss er seine Schusswaffen abgeben.

Serbien wählt neues Parlament und Gemeindevertretungen

BELGRAD: In Serbien wählen die Bürger am Sonntag ein neues Parlament sowie lokale Vertretungen.

Die Wahl hätte schon am 26. April stattfinden sollen, wurde aber wegen der Corona-Pandemie verschoben. Meinungsforscher prognostizieren einen deutlichen Sieg der regierenden rechtsnationalen Serbischen Fortschrittspartei (SNS) von Präsident Aleksandar Vucic. Dieser herrscht seit Jahren weitgehend autoritär über das Land. Ein Teil der demokratischen Opposition boykottiert deshalb den Urnengang. Die Wahllokale öffnen um 07.00 Uhr und schließen um 20.00 Uhr. Mit Ergebnissen wird am späten Abend gerechnet.

Messerattacke auf Bürgermeister von Brügge

BRÜGGE: In der belgischen Stadt Brügge ist Bürgermeister Dirk De fauw am Samstag bei einer Messerattacke am Hals verletzt worden. Der Christdemokrat sei ins Krankenhaus gebracht, ein Verdächtiger sei wegen Mordversuchs festgenommen worden, meldete die Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Das Opfer wurde demnach operiert und erklärte anschließend, es gehe ihm den Umständen entsprechend gut. Er hoffe, bald seine Arbeit wieder aufnehmen zu können.

Der Hintergrund des Angriffs war zunächst unklar. Nach Informationen der Zeitung «Het Laatste Nieuws» hatte der 62-jährige Politiker nach der Attacke noch selbst den Rettungsdienst rufen können. Sein Chauffeur habe ihn ins Krankenhaus gefahren. Bei dem Verdächtigen soll es sich um einen Mandanten des auch als Anwalt tätigen Politikers handeln, meldete die Zeitung unter Berufung auf den Sohn De fauws.

Brügge ist eine bei Touristen beliebte Stadt mit etwa 120 000 Einwohnern in der Nähe der Küste im Westen Belgiens.

Tschechischer Regierungschef weist Kritik des EU-Parlaments zurück

PRAG: Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis hat eine kritische Resolution des EU-Parlaments zu seiner Person zurückgewiesen. Dies könne als Einmischung in die inneren Angelegenheiten seines Landes und als politische Druckausübung auf unabhängige Ermittlungen verstanden werden, sagte der Multimilliardär am Samstag der Agentur CTK. Es fehlten konkrete Beweise. Die EU-Kommission prüft derzeit in zwei laufenden Verfahren, ob Gelder zu Unrecht an Babis' frühere Firmen ausgezahlt wurden.

Das EU-Parlament hatte am Freitag in Brüssel gefordert, dass Babis wegen möglicher Interessenkonflikte nicht mehr über den EU-Haushalt verhandeln dürfe. Sollten sich diese Konflikte bestätigen, müsse Babis entweder zurücktreten, seine Geschäftsanteile verkaufen oder dürfe keine öffentlichen Gelder mehr erhalten.

Babis ist Gründer eines umfangreichen Firmengeflechts, das er vor drei Jahren an zwei Treuhandfonds übergeben hatte. Kritiker wie die Organisation Transparency International wenden ein, dass er immer noch der wahre Nutznießer sei. Sie werfen Babis vor, auf diese Weise von EU-Subventionen zu profitieren, über deren Vergabe er als Regierungschef zugleich mitentscheidet. Der Gründer der populistischen Partei ANO ist seit 2017 Ministerpräsident.

Helfer von meistgesuchtem italienischen Mafia-Boss verhaftet

ROM: Die italienische Polizei hat zwei enge Mitarbeiter des meistgesuchten Mafia-Bosses des Landes festgenommen. Ihnen werde Erpressung und Mafia-Tätigkeit vorgeworfen, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Männer wurden in der Provinz Trapani im Westen Siziliens gefasst. Dort durchsuchten die Ermittler auch den offiziellen Wohnsitz des Mafia-Bosses Matteo Messina Denaro in der Kleinstadt Castelvetrano. Einer der beiden Festgenommenen sei ein Geschäftsmann aus dem Kraftstoffbranche, hieß es weiter.

Denaro (58) war 1993 untergetaucht. Er gilt als mächtigster Mann der sizilianischen Mafia, auch wenn unklar ist, ob er die gesamte Cosa Nostra kontrolliert. Er gilt auch als Nachfolger des 2017 im Alter von 87 Jahren in einem italienischen Hochsicherheitsgefängnis gestorbenen Mafia-Paten Salvatore «Totò» Riina.

Telenovela-Schauspieler zum Kulturstaatssekretär ernannt

BRASÍLIA: Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat den Schauspieler Mário Frias zum neuen Kulturstaatssekretär ernannt. Der 48-Jährige ist in 17 Monaten bereits der fünfte Amtsinhaber auf dem Posten, wie das Nachrichtenportal G1 am Samstag berichtete. Im Kabinett von Bolsonaro gab es zuletzt eine ganze Reihe von Rücktritten und Entlassungen: Der populäre Justizminister Sergio Moro räumte im Streit mit dem Staatschef seinen Posten, mehrere Gesundheitsminister mussten gehen und zuletzt trat Bildungsminister Abraham Weintraub zurück.

Frias Vorgänger hatten durch kontroverse Äußerungen immer wieder für Empörung gesorgt. Regina Duarte spielte in einem Interview die Verbrechen während der Militärdiktatur in Brasilien (1964-1985) herunter. Duartes Vorgänger Roberto Alvim hatte seinen Posten räumen müssen, weil er eine Rede des Nazi-Propagandaministers Joseph Goebbels imitiert hatte.

Frias wurde ab Ende der 1990er Jahre vor allem mit den in Lateinamerika populären Telenovelas bekannt. Später präsentierte er Reiseprogramme im Fernsehen, nahm an einer Eislaufshow teil und versuchte sich als Musiker. In den sozialen Netzwerken gab er sich zuletzt immer wieder als Anhänger des rechten Präsidenten Bolsonaro zu erkennen.

US-Gericht: Bolton-Buch kann am Dienstag erscheinen

WASHINGTON: Der frühere Nationale Sicherheitsberater der USA, John Bolton, kann sein Buch mit explosiven Vorwürfen gegen US-Präsident Donald Trump wie geplant an diesem Dienstag veröffentlichen. Ein Bundesgericht in Washington lehnte am Samstag einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung ab, mit der die Trump-Regierung die Veröffentlichung verhindern wollte. Die Trump-Regierung habe nicht nachgewiesen, dass eine solche Verfügung notwendig sei, um «irreparablen Schaden» zu verhindern.

Das knapp 600 Seiten lange Buch mit dem Titel «The Room Where It Happened» (etwa: Der Raum, in dem es geschah) soll an diesem Dienstag erscheinen. In vorab bekannt gewordenen Passagen beschreibt Bolton Trump darin als einen Politiker, der seine eigenen Interessen über die des Landes stellt. Unter anderem soll der US-Präsident demnach den chinesischen Präsidenten Xi Jinping um Hilfe für seine Wiederwahl im November gebeten haben. Trump nannte das Buch eine «Zusammenstellung von Lügen und erfundenen Geschichten».

Diebe finden Leichenteile im Hof eines Pathologie-Gehilfen

BUDAPEST: Diebe sind auf dem Hof eines Pathologie-Assistenten in Paty bei Budapest eingebrochen - und haben eine grausige Entdeckung gemacht. Als sie die dort gelagerten Plastikfässer öffneten, stießen sie auf Leichenteile, wie die Tageszeitung «Blikk» am Samstag berichtete. Nachdem die Polizei die Gauner gefasst hatte, erzählten diese auf der Wache von ihrem makaberen Fund. Die Beamten rückten daraufhin zu einer Hausdurchsuchung aus. Dabei fanden sie in Fässern, Eimern und Plastiksäcken Teile von menschlichen Leichen.

Gegen den etwa 60 Jahre alten Pathologie-Gehilfen ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts auf verbotenen Umgang mit menschlichen Körperteilen. Die Behörde schloss aber die Möglichkeit aus, dass die Leichenteile aus Verbrechen gegen Leib und Leben stammen. Der Mann hatte sie wohl von seiner Arbeit in einem nahen Krankenhaus mitgebracht. Die Motive für sein morbides Horten waren zunächst unklar. Nachbarn berichteten «Blikk», dass der Mann im Nebenjob Schweine züchte - es sei daher möglich, dass er Leichenteile an die Tiere verfüttert habe.

Taliban entführen mehr als 50 Menschen

KABUL: Auf der Suche nach einer geflohenen Frau haben die militant-islamistischen Taliban in Afghanistan 53 Menschen aus ihren Fahrzeugen heraus verschleppt. Sie wollten damit Druck auf die Dorfbevölkerung im Bezirk Kirjan in der zentralen Provinz Daikundi ausüben, nachdem eine Frau vor ihrer Familie aus der Nachbarprovinz Uruzgan dorthin geflohen sei, teilte der stellvertretende Provinzgouverneur Mohammad Ali Uruzgani am Samstag mit.

Die Taliban wollten die Menschen zwingen, das Versteck der Frau und ihres Mannes zu verraten. Das Paar sei aber bereits aus freien Stücken zurückgekehrt. In Afghanistan gilt es als äußerst ehrenrührig, wenn eine Frau von zuhause flieht.

Landrat: Wir haben uns Zugriff auf Personalakten verschafft

GÜTERSLOH: Der Kreis Gütersloh und der Arbeitsschutz haben sich in der Nacht zum Samstag Zugriff auf die Personalakten der Firma Tönnies verschafft.

«Das Unternehmen hatte es nicht geschafft, uns alle Adressen zu liefern», sagte Landrat Sven-Georg Adenauer (CDU) am Samstag bei einer Pressekonferenz in Gütersloh. Daraufhin seien die Behörden am Freitagabend in die Konzern-Zentrale gegangen. Jetzt liegen 1300 Adressen von Wohnungen allein für den Kreis Gütersloh vor, wie der CDU-Politiker sagte.

Zwei Tote bei Mordanschlag auf afghanischen Schriftsteller

KABUL: Bei einem Mordanschlag auf den afghanischen Schriftsteller und Sicherheitsexperten Asadullah Walawaldschi sind dessen Frau und Tochter getötet worden. Unter dem Auto Walawaldschis sei am Freitagabend eine Bombe explodiert, teilte die Polizei in der Hauptstadt Kabul mit. Der Schriftsteller sei nicht im Fahrzeug gewesen. Der Hintergrund des Anschlags blieb zunächst unklar. Präsident Aschraf Ghani verurteilte die Tat.

Walawaldschi leitete zeitweise den Afghanischen Pen-Club, gab Zeitschriften heraus und ist Mitgründer des Forums der Zivilgesellschaft Afghanistans. Er war verantwortlich für Wahlen in Nordafghanistan, beriet den afghanischen Sicherheitsrat und nahm an einer großen Afghanistan-Konferenz in Bonn teil.

Auch in anderen afghanischen Gegenden geht die Gewalt weiter. In der Nordprovinz Farjab töteten die militant-islamistischen Taliban den Chef eines Dorfes, der ihnen kein Schutzgeld geben wollte, wie ein Ratsmitglied der dpa sagte. In Südafghanistan wurden bei Kämpfen mit Taliban-Trupps mindestens drei Soldaten getötet und mehrere verwundet.

Turner Bretschneider will über EM-Umweg nach Tokio

CHEMNITZ: Turner Andreas Bretschneider will sich über ein gutes Abschneiden bei den Europameisterschaften das Ticket für die Olympischen Spiele sichern. Bei der EM im Dezember erhalten die beiden besten Mehrkämpfer, die nicht an der letzten WM teilnahmen, einen Startplatz in Tokio. «Wenn ich wirklich zu den Spielen fahre, dann würde ich das Maximale herauskitzeln und noch einen Flieger mehr einbauen», sagte der 30 Jahre alte Reck-Spezialist der «Freien Presse» (Samstag).

Eigentlich hatte Bretschneider geplant, seine Karriere nach den Spielen in diesem Jahr zu beenden. Wegen der Coronavirus-Pandemie muss der schon mehrfach operierte Turner vom KTV Chemnitz nun ein weiteres Jahr trainieren. «Zur Zeit fühle ich mich fast schmerzfrei, bei den operierten Sachen ist soweit alles okay. Nur eine Sehne in der rechten Fußsohle bereitet Probleme», sagte Bretschneider.

Darum geht der Turner die Vorbereitung auch vorsichtig an. «Ich muss über einen längeren Zeitraum gesund bleiben, darf mich nicht noch einmal verletzen. Vor allem das Risiko müssen wir gut koordinieren», sagte der Chemnitzer, der seine mögliche zweite Olympia-Teilnahme nach Rio 2016 nicht durch gesundheitliche Probleme gefährden will.

Tokio platzt aus den Nähten - Erstmals über 14 Millionen Einwohner

TOKIO: Tokio platzt aus allen Nähten. Trotz der Corona-Krise zieht es immer mehr Menschen in die japanische Hauptstadt. Nun ist die Zahl der Bewohner der Präfektur erstmals über die Marke von 14 Millionen gestiegen, wie der japanische Fernsehsender NHK am Samstag berichtete. So zieht es junge Menschen auf der Suche nach Arbeit oder Ausbildungsstätten zunehmend in die Stadt. Tokio ist die bevölkerungsreichste Präfektur Japans, aber mit lediglich rund 2000 Quadratkilometer Fläche zugleich eine der kleinsten des Landes.

Zur Metropolregion Tokio werden jedoch auch die umliegenden Präfekturen Kanagawa, Saitama und Chiba sowie neuerdings die Provinz Ibaraki gezählt. Je nach Definition schwankt die Einwohnerzahl zwischen 30 und 40 Millionen, rund ein Drittel der Gesamtbevölkerung des Landes. Tokio ist damit die größte Metropolregion der Welt.

Wegen der zunehmenden Abwanderung in Großstädte wie Tokio sterben ganze Landstriche in Japan aus. Zurück bleiben oft nur noch die Alten. Während die Einwohnerzahl in Tokio zwar weiter steigt, schrumpft Japans Gesamtbevölkerung wegen niedriger Geburtenraten und zunehmender Alterung. Nach amtlichen Schätzungen könnte die Zahl der Bewohner des Landes bis 2053 auf unter 100 Millionen Menschen sinken. Mehr als ein Viertel der Bevölkerung ist älter als 65 Jahre.