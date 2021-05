Neues aus dem Ausland am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 22.05.21 | Aktualisiert um: 23:50 | Überblick

Sicherer Türkei-Tourismus? Minister warnt vor «unnötiger Polemik»

ANTALYA: Vor dem Beginn der Tourismussaison in der Türkei hat der türkische Tourismusminister Nuri Ersoy vor «unnötiger» Kritik an der Corona-Impfkampagne des Landes gewarnt. Ersoy wiederholte die Ankündigung der Regierung, bis Ende Juni alle Menschen in der Türkei über 20 Jahre impfen zu wollen. Das Land habe die Infrastruktur, das zu leisten, sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Samstag in Antalya. Die Impfkampagne in der Türkei startete mit schnellem Tempo, verläuft aber inzwischen schleppend. Knapp 19 Prozent der Einwohner haben bisher die erste Impfdosis erhalten. In der Türkei leben viele junge Menschen, das Ziel der Regierung gilt dennoch als sehr ambitioniert.

Außenminister Mevlüt Cavusoglu hatte bei einem Besuch Anfang Mai in Berlin gesagt, jeden, den Touristen zu Gesicht bekommen könnten, werde man bis Ende Mai impfen. Ob das tatsächlich gelingen kann, scheint derzeit fraglich. «Wir wissen nicht, wer geimpft ist und wer nicht. Diese Information haben wir nicht», sagte Ersoy unter Bezug auf die Mitarbeiter im Tourismussektor.

Der Tourismus ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige des Landes und war im vergangenen Jahr um rund 70 Prozent eingebrochen. Erkan Yagci vom Tourismusverband Aktob etwa sagte, 2019 seien 16 Millionen Besucher nach Antalya gereist. 2020 seien es etwas mehr als 3,5 Millionen gewesen. Die Bevölkerung leidet ohnehin schon unter der hohen Inflation von rund 17 Prozent. Vor allem Lebensmittel werden immer teurer.

Für Aufregung hatte jüngst eine Videokampagne des Tourismusministeriums gesorgt. Menschen aus dem Gastgewerbe trugen darin Masken mit der Aufschrift «Enjoy! I'm vaccinated» («Genießt es. Ich bin geimpft»). Die Opposition bezeichnete das als Demütigung. Nutzer kritisierten, sie würden in ihrem Land als Bürger zweiter Klasse behandelt. Ersoy sagte, man habe das Video nach ein paar Stunden aus dem Netz genommen. Es sei verständlich, dass Leute in der aktuellen Situation empfindlicher reagierten, so Ersoy.

Klimaprotest in Kopenhagen - «Klimakrise ist nicht vergessen»

KOPENHAGEN: Zahlreiche überwiegend junge Däninnen und Dänen haben in Kopenhagen für mehr Klimaschutz demonstriert. Sie zogen am Samstagnachmittag aus dem Stadtteil Nørrebro bis vor das Schloss Christiansborg, in dem sich unter anderem das dänische Parlament befindet. Das Motto der Aktion, das auch auf einem großen Banner an der Spitze des Protestzuges zu lesen war: «Die Klimakrise ist nicht vergessen.» Der Großteil der Demonstranten trug Mund-Nasen-Schutz. Die Umweltorganisation Greenpeace sprach von Tausenden Teilnehmern, die ebenfalls zu den Organisatoren zählende Grüne Studentenbewegung von mehr als 5000. Die Polizei gab zunächst keine Schätzung ab.

Die sozialdemokratische Regierung in Kopenhagen hat das Ziel ausgegeben, die dänischen Treibhausgasemissionen bis 2030 um 70 Prozent im Vergleich zum Niveau von 1990 zu senken. Das ist derzeit das ambitionierteste Emissionsziel aller EU-Staaten. Die Klimademonstranten werfen der Regierung von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen jedoch vor, keinen konkreten Weg zum 70-Prozent-Ziel zu weisen. Die Politik habe in der Pandemie gezeigt, dass sie zügig und drastisch handeln könne. Nun müsse sie auch bei der Klimakrise eine solche Handlungsbereitschaft zeigen.

Mädchen aus Deutschland von Klippe gestürzt und gestorben

ROM: An der Küste Süditaliens ist ein kleines Kind von einer Klippe gestürzt und gestorben. Das vier Jahre alte Mädchen sei Deutsche gewesen, bestätigte die Polizei der Gemeinde Sapri auf Nachfrage. Der Vorfall habe sich am frühen Samstagnachmittag in einem kleinen Küstenort rund 170 Kilometer südöstlich von Neapel in der Provinz Salerno ereignet. Das Kind habe mit den Eltern Urlaub gemacht.

Der Nachrichtenagentur Adnkronos zufolge sei die Familie auf einem Ausflug gewesen. Warum das Mädchen von der Klippe stürzte war zunächst unklar. Laut Polizei wird der Hergang nun untersucht. Nach Agenturberichten fiel das Kind etwa 30 Meter in die Tiefe. Ein Patrouillenboot der Küstenwache barg die Leiche demnach aus dem Meer.

Polizist bei Krawallen getötet

CALI: Bei den seit Wochen andauernden Protesten in Kolumbien ist ein Polizist gestorben. Der 22 Jahre alte Beamte sei bei Krawallen in der Großstadt Cali im Südwesten des Landes erschossen worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Zwei weitere Polizisten wurden demnach verletzt. Gewalttätige Demonstranten steckten zudem eine Polizeiwache in Brand. Bislang starben während der Proteste nach Angaben der nationalen Ombudsstelle mehr als 40 Menschen. Die Polizei geht teilweise mit großer Härte gegen die Demonstranten vor.

Zunächst richteten sich die Demonstrationen gegen eine umstrittene Steuer- und Gesundheitsreform, die der konservative Präsident Iván Duque mittlerweile wieder kassiert hat. Nun demonstrieren Gewerkschafter, Indigene und Studenten für grundlegende Reformen in dem südamerikanischen Land. Kolumbien leidet unter Gewalt, Armut und großer sozialer Ungleichheit.

Palästinensischer Bericht: Mehrere Festnahmen in Jerusalem

JERUSALEM: Einen Tag nach den Ausschreitungen auf dem Tempelberg (Al-Haram al-Scharif) in Jerusalem hat die israelische Polizei nach palästinensischen Angaben neun Menschen festgenommen. Wie die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa am Samstag unter Berufung auf Augenzeugen berichtete, wurden fünf Männer in ihren Wohnungen in Ost-Jerusalem und in der Altstadt sowie vier weitere nahe der Al-Aksa-Moschee in Gewahrsam genommen. Dem Bericht zufolge nahmen Sicherheitskräfte bereits am Freitag Dutzende Palästinenser fest. Von israelischer Seite gab es zunächst keine Bestätigung.

Am Freitag war es auf dem Tempelberg zu neuen Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften gekommen. Palästinensischen Rettungskräften zufolge wurden 15 Menschen durch Gummigeschosse der Polizei verletzt. Nach Angaben der israelischen Polizei waren Polizisten zuvor aus einer Menge von Hunderten jungen Menschen mit Steinen und einem Brandsatz beworfen worden.

Vor rund zwei Wochen trugen unter anderem derartige Zusammenstöße zu einer blutigen Eskalation zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Gazastreifen bei. Im Gaza-Konflikt gilt seit dem frühen Freitagmorgen eine Waffenruhe. Diese hat bislang gehalten.

Antisemitische Attacke in New York sorgt für Empörung

NEW YORK: Die Attacke auf einen jüdischen Mann am Rande einer Demonstration in New York hat in den USA für Empörung gesorgt. Der Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, und New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio, verurteilten den Angriff am Freitag und erklärten, Antisemitismus werde in New York nicht toleriert. Auch prominente Abgeordnete aus dem US-Kongress äußerten sich schockiert und besorgt.

Nach Angaben der New Yorker Polizei hatten mehrere Männer am Donnerstagabend (Ortszeit) am Times Square am Rande von Kundgebungen zum Nahost-Konflikt einen 29 Jahre alten jüdischen Mann attackiert. Die Angreifer hätten das Opfer, das eine Kippa getragen habe, niedergestreckt, getreten, ihn mit Pfefferspray besprüht und mit einer Krücke geschlagen. Sie hätten sich dabei antisemitisch geäußert. Laut Polizei wurde noch am Donnerstagabend ein 23-Jähriger Tatverdächtiger festgenommen. Der Fall werde als Hasskriminalität behandelt. Die Ermittlungen laufen.

Terrorverdächtiger Soldat hält Belgien weiter in Atem

BRÜSSEL: Ein mutmaßlich rechtsextremer und bewaffneter Berufssoldat hat Belgien am Wochenende weiter in Atem gehalten. Auch am fünften Tag wurde der 46 Jahre alte Mann zunächst nicht gefasst, wie die Bundesstaatsanwaltschaft am Samstag mitteilte. Der Mitteilung zufolge durchsuchten Ermittler in der Nacht zehn Häuser von Personen aus dem Umfeld des Mannes.

Zudem sei bereits am Donnerstag ein Untersuchungsrichter ernannt worden, der auf Terrorismus spezialisiert sei. Es gehe um Mordversuch und Verstoß gegen das Waffengesetz in terroristischem Kontext.

Die Suche konzentrierte sich weiter auf die Region Limburg an der Grenze zu den Niederlanden, wie der Sender VRT berichtete. Auch deutsche und niederländische Polizisten seien beteiligt.

Die belgischen Behörden sind seit Dienstag auf der Suche nach dem Mann. In einem Brief hatte er staatlichen Strukturen und mehreren öffentlichen Personen mit einem Anschlag gedroht. Die Behörden gehen davon aus, dass er bewaffnet ist, da er direkten Zugang zur Waffenkammer seiner Armee-Einheit hatte. Aufgrund rechtsextremer Sympathien steht der gesuchte Soldat auf einer Terroristenliste der belgischen Anti-Terror-Behörde Ocam.

Absturz von Militärflieger in Nigeria: Chef der Armee getötet

LAGOS: Bei einem Flugzeugabsturz sind der Chef der nigerianischen Armee, sechs hochrangige Offiziere und vier Besatzungsmitglieder getötet worden. Das teilte Nigerias Militärsprecher Mohammed Yerima am Samstag mit. Das Flugzeug sei demnach am Freitag in der Stadt Kanduna im Norden des Landes aufgrund schlechter Wetterbedingungen abgestürzt. Armeechef Ibrahim Attahiru hatte sein Amt erst im Januar angetreten, mit der Aufgabe, die Führungsstruktur der obersten Militärriege umzubauen.

Der Unfall am Freitag ist der dritte tödliche Flugzeugabsturz der nigerianischen Luftwaffe in gut drei Monaten. Anfang Februar starben alle sieben Insassen nach dem Absturz der King Air 350 Air Force im Bundesstaat Niger. Ende März stürzte ein Kampfjet im Norden des westafrikanischen Landes ab, beide Piloten gelten seither als vermisst.

Mindestens zwei Tote nach Schießerei im US-Bundesstaat Minnesota

MINNEAPOLIS: Bei einem Zwischenfall zwischen Bewaffneten im US-Bundesstaat Minnesota sind mindestens zwei Männer ums Leben gekommen.

Acht weitere Menschen seien in der Nacht zum Samstag (Ortszeit) bei dem Vorfall in der Innenstadt von Minneapolis verletzt worden, einer davon schwer, teilte die Polizei mit. Bei allen Opfern handele es sich um Erwachsene. Nach ersten Erkenntnissen sei es zwischen zwei Menschen zu einem Streit gekommen, berichtete der Sender NBC unter Berufung auf die Polizei. Beide hätten später Waffen gezogen und aufeinander geschossen. Weitere Angaben gab es zunächst nicht. In den USA kommt es regelmäßig zu tödlichen Zwischenfällen mit Schusswaffen, die dort verhältnismäßig leicht zu kaufen sind.

Papst empfängt EU-Kommissionschefin von der Leyen im Vatikan

ROM: Papst Franziskus hat am Samstag EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Vatikan empfangen. Außerdem traf sie die Nummer zwei des Stadtstaats, Kardinal Pietro Parolin, und den Sekretär für die Beziehung zu den Staaten, Erzbischof Paul Gallagher, wie der Vatikan mitteilte. In den Gesprächen ging es demnach um die jüngsten Entwicklungen im mittleren Osten, die gesellschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie, Migration und den Klimawandel.

Von der Leyen war bereits seit Freitag in Rom anlässlich eines digitalen «Welt-Gesundheitsgipfels» der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20). Die 62 Jahre alte Protestantin schenkte dem Papst unter anderem zwei Bände über die Geschichte der EU. Vom Oberhaupt der katholischen Kirche bekam sie eine Bronzemedaille mit dem Bibelvers «die Wüste wird zum Garten», aus dem Buch des Propheten Jesaja.

Greta Thunberg: Müssen unsere Beziehung zur Natur überdenken

STOCKHOLM: Klima- und Umweltaktivistin Greta Thunberg hat die Welt zum Umdenken beim Umgang mit der Natur und bei der Produktion von Nahrungsmitteln aufgerufen. «Unsere Beziehung mit der Natur ist kaputt. Aber Beziehungen können sich verändern», sagte die junge Schwedin in einem neuen Video, das sie am Samstag anlässlich des Internationalen Tags der biologischen Vielfalt auf Twitter veröffentlichte. Die Menschen seien Teil der Natur, was bedeute, dass sie sich selbst schützten, wenn sie die Natur schützten. «Zu lange haben wir einen sinnlosen und selbstmörderischen Krieg gegen die Natur geführt», zitierte sie den UN-Generalsekretär António Guterres.

In dem fünfminütigen Video stellte die 18-Jährige auch eine Verbindung zwischen Klimawandel und Corona-Pandemie her. «Die Klimakrise, Umweltkrise und Gesundheitskrise sind allesamt miteinander verbunden. Wir sehen die Verbindungen nicht mehr», sagte sie. Mit der Art und Weise, wie Landwirtschaft betrieben, Wälder beschnitten und Lebensräume zerstört würden, erzeuge man die perfekten Bedingungen, damit sich Krankheiten von einem Tier zum anderen und letztlich auf den Menschen übertragen könnten.

Thunberg kritisierte zudem, wie Tiere als Nahrungsquelle gezüchtet und Landflächen gerodet würden, um diese Tiere zu füttern. Mache man so weiter, gingen eines Tages Land und Lebensmittel aus. All das sei herzzerreißend, aber auch eine Gelegenheit, sagte Thunberg. «Wir wissen, was wir tun können. Wir können die Art und Weise ändern, wie wir Landwirtschaft betreiben. Wir können ändern, was wir essen. Wir können ändern, wie wir mit der Natur umgehen.»

Pinault-Museum in Paris feiert Eröffnung

PARIS: Das Pariser Museum des französischen Mode-Milliardärs François Pinault ist am Samstag eröffnet worden. Der Kunsttempel liegt inmitten der französischen Hauptstadt zwischen dem Louvre und dem Centre Pompidou in der ehemaligen Bourse de Commerce (Handelsbörse). Das teilweise unter Denkmalschutz stehende runde Gebäude wurde von dem japanischen Architekten Tadao Ando umgebaut. Die Kosten werden auf über 160 Millionen Euro geschätzt.

Von den 13.000 Quadratmetern Gesamtfläche sind über 7000 dem Publikum zugänglich, knapp 3000 sind Werkschauen gewidmet. Zu den beeindruckendsten Ausstellungsräumen gehört der von Ando in der Rotunde integrierte Betonzylinder unter der rund 40 Meter hohen Glaskuppel.

Es ist das dritte Museum des 84-jährigen Pinault, der einst an der Spitze eines gewaltigen Luxus- und Modeimperiums mit Marken wie Gucci, Yves Saint Laurent und Balenciaga stand. Das Palazzo Grassi und die Punta della Dogana in Venedig wurden 2006 und 2009 eröffnet.

Pinaults Sammlung gehört mit rund 10.000 Werken zu den bedeutendsten für zeitgenössische Kunst; etwa 200 werden nun in Paris präsentiert. Der Eintritt ist anlässlich der wegen der Corona-Krise mehrmals verschobenen Eröffnung des Museums, das den Namen «Bourse de Commerce - Pinault Collection» trägt, bis zum 24. Mai frei.

Auf US-Schnellstraße: Sechsjähriger in fahrendem Auto erschossen

ORANGE: Ein Sechsjähriger ist nach Schüssen auf das fahrende Auto seiner Mutter auf einer Schnellstraße in der US-Stadt Orange gestorben.

Der mutmaßliche Schütze sei unmittelbar nach der Tat am Freitagmorgen auf dem Freeway 55 in seinem Fahrzeug geflohen, teilte die kalifornische Autobahnpolizei mit. Die Hintergründe seien noch nicht bekannt. Auslöser sei womöglich ein Wutanfall im Straßenverkehr gewesen. Der Junge saß demnach in einem Kindersitz, als er getroffen wurde. Es sei noch unklar, wie viele Schüsse gefallen seien, hieß es weiter. Rettungskräfte brachten den Sechsjährigen in ein Krankenhaus, wo er später für tot erklärt wurde. Die Polizei bat mögliche Augenzeugen um weitere Hinweise.

Zahl der Toten bei Unglück in Kläranlage steigt auf elf

TAGANROG: Nach dem schweren Unglück in einer Kläranlage im Süden Russlands ist die Zahl der Toten auf elf gestiegen. Ein Mensch sei im Krankenhaus gestorben, teilte die Verwaltung der Stadt Taganrog der Staatsagentur Tass zufolge am Samstag mit. Bei vier Verletzten bestehe weiter Lebensgefahr, hieß es.

Die Menschen erlitten nach Behördenangaben vermutlich eine Methangasvergiftung bei den Arbeiten in der Kläranlage in dem Dorf Dmitriadowka in der Nähe der bei Touristen beliebten Küstenstadt Taganrog am Asowschen Meer. Das Unglück hatte sich am Freitag ereignet. Ermittelt wird wegen möglicher Verstöße gegen die Sicherheitsvorkehrungen. Die genaue Ursache war unklar.

Die Behörden stellten den Familien der getöteten Arbeiter je eine Million Rubel (rund 11.000 Euro) in Aussicht. Die meisten Toten waren aus dem Klärbecken geborgen worden.

Drei Tote durch Erdbeben im Südwesten Chinas

PEKING: Zwei schwere Erdbeben haben China innerhalb weniger Stunden in der Nacht zum Samstag erschüttert. Im Südwesten kamen drei Menschen ums Leben. Weitere 27 Menschen wurden verletzt, berichtete die Staatsagentur Xinhua am Samstag. Das Beben wurde mit einer Stärke von 6,4 gemessen. Das Zentrum des Erdstoßes lag in der Autonomen Region Yangbi Yi in der Nähe des bei Touristen beliebten Ortes Dali.

Kurz darauf wurde der Nordwesten Chinas von einem Beben der Stärke 7,4 erfasst. Aus der dünn besiedelten Region wurden erhebliche Straßenschäden und mindestens zwei eingestürzte Brücken gemeldet.

USA streichen Gelder für Behörden

SAN SALVADOR: Nach der Entlassung der Verfassungsrichter in El Salvador streichen die USA mehreren Behörden des mittelamerikanischen Landes die Hilfsgelder. Die Mittel sollen nun Menschenrechtsorganisationen und Gruppen der Zivilgesellschaft zugute kommen, wie die US-Behörde für Entwicklungszusammenarbeit (USAID) am Freitag mitteilte. Von der Streichung der Gelder sind das Parlament, die Verfassungskammer des Obersten Gerichtshofs, die Generalstaatsanwaltschaft, die Polizei und der Institut für den Zugang zu Öffentlicher Information betroffen. Die Gesamthöhe des Budgets wurde nicht erwähnt.

Präsident Nayib Bukele kritisierte die zivilen Organisationen auf Twitter. «Es ist gut, dass sie vom Ausland finanziert werden, denn vom salvadorianischen Volk bekommen sie keinen Cent. Jeder investiert in seine eigenen Prioritäten», schrieb er. Später legte er auf Englisch nach: «Frage einen Salvadorianer an der US-Grenze, warum er aus seinem Land geflohen ist. 99 Prozent werden sagen: Mangel an Arbeitsplätzen und schlechte Sicherheitslage. Es sagt einiges, dass USAID die Sicherheitsbehörden jetzt nicht mehr finanziert. Ist der Plan, mehr Migration zu schaffen?»

Das neu gewählte Parlament in El Salvador hatte in seiner ersten Sitzung am 1. Mai die Entlassung aller fünf Verfassungsrichter des Obersten Gerichtshofs sowie des Generalstaatsanwalts beschlossen. Die Entscheidung wurde von dem Rechtspopulisten Bukele begrüßt. Die Opposition warf ihm hingegen vor, nach der Abgeordnetenkammer auch die Justiz auf Regierungslinie bringen zu wollen.

Biden fordert mit Nachdruck Zweistaatenlösung im Nahen Osten

WASHINGTON: Der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern kann nach Ansicht von US-Präsident Joe Biden langfristig nur durch eine Zweistaatenlösung befriedet werden. «Das ist die einzige Antwort, die einzige Antwort», betonte Biden am Freitag (Ortszeit) im Weißen Haus. Die vereinbarte Waffenruhe biete die Chance, in diese Richtung Fortschritte zu erzielen. Er werde dafür «beten», dass diese halten werde. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu habe ihm sein Wort gegeben, und dieser habe ihm gegenüber sein Wort nie gebrochen.

Biden betonte, die Hamas sei eine Terrororganisation. Trotzdem seien die USA um der Zivilbevölkerung willen entschlossen, den Wiederaufbau im Gazastreifen über die Palästinensische Autonomiebehörde mit einem «großen Hilfspaket» zu unterstützen. Gleichzeitig betonte Biden, dass eine nachhaltiger Frieden erst möglich sei, sobald alle Akteure in der Region zweifelsfrei «das Recht Israels anerkennen, als unabhängiger jüdischer Staat zu existieren».

Biden erklärte, er habe in seinen Gesprächen mit Netanjahu auch ein Ende der Gewalt zwischen arabischen und jüdischen Israelis gefordert. «Das muss aufhören», sagte Biden. Israelis müssten gleichermaßen als israelische Staatsbürger behandelt werden, egal ob sie arabischen oder jüdischen Hintergrunds seien, sagte der US-Präsident.

Biden äußerte sich auf Nachfragen von Journalisten bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem südkoreanischen Kollegen Moon Jae In zur Waffenruhe und der Entwicklung im Nahen Osten.

Fünf Menschen in Amsterdam niedergestochen - Ein Toter

AMSTERDAM: In Amsterdam sind am späten Freitagabend fünf Menschen durch Messerstiche teils schwer verletzt worden, eines der Opfer starb noch vor Ort.

Nach ersten Berichten der Polizei und der örtlichen Medien wurde ein 29-jähriger Verdächtiger festgenommen. Am Tatort trafen mehrere Krankenwagen ein, auch Sanitätshubschrauber sowie ein Polizeihubschrauber kreisten über der Einkaufsstraße im Stadtviertel De Pijp. Die Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser. Über die Hintergründe der Tat lagen zunächst keine Angaben vor. Erste Ermittlungen hätten jedoch ergeben, dass es keine direkten Hinweise auf ein terroristisches Motiv gebe, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit.

«Let's Dance»-Finale ohne Boxer Zachenhuber

KÖLN: Boxer Simon Zachenhuber ist als Viertplatzierter aus der RTL-Tanzshow «Let's Dance» ausgeschieden.

Mit Profitänzerin Patricija Belousova erhielt der 22-Jährige von der Jury in der Livesendung am Freitagabend die wenigsten Punkte. Auch die Zuschauerstimmen reichten offenkundig nicht für ein Weiterkommen. Im Finale kommende Woche tanzen somit Fußballer Rúrik Gíslason (33) und Renata Lusin, Schauspielerin Valentina Pahde (26) und Valentin Lusin sowie Ex-«Prince Charming» Nicolas Puschmann (30) und Vadim Garbuzov um den Sieg. In der vorletzten Ausgabe der 14. Staffel hatten die vier Paare je zwei einstudierte Tänze zeigen müssen sowie einen kürzeren, improvisierten, den sie erst unmittelbar zuvor in der Show erfuhren.