Neues aus dem Ausland am Samstag

Written by: Redaktion (dpa) | 17/04/2021 | Aktualisiert um: 23:10 | Überblick

Königin Elizabeth II. hat St-Georgs-Kapelle verlassen

WINDSOR: Königin Elizabeth II.

hat die St-Georgs-Kapelle nach der Trauerfeier für ihren gestorbenen Mann Philip verlassen. Die Queen verließ die Kapelle als erste der königlichen Familie nach dem Gottesdienst am Samstagnachmittag in Windsor. An ihrer Seite ging der Dekan und begleitete sie zum Auto. Während der Trauerfeier saß die Königin sehr gefasst allein in der Kapelle, die meiste Zeit hielt sie den Kopf gesenkt mit einer Lesebrille und verfolgte augenscheinlich Lied- und Redetexte.

Zwischenfall während Trauerfeier: Frau festgenommen

WINDSOR: Mit nacktem Oberkörper und lauten Rufen hat eine Frau während der Trauerfeier für Prinz Philip für Aufregung gesorgt.

Im Anschluss an die landesweite Schweigeminute am Samstagnachmittag rief die Frau vor Schloss Windsor «Rettet die Erde» und stürzte in Richtung einer Statue von Queen Victoria, wie die Nachrichtenagentur PA meldete. Eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur beobachtete, wie die Frau versuchte, an Sicherheitskräften vorbeizukommen. Polizisten überwältigten die Frau und führten sie in Handschellen ab. Innerhalb des Schlosses wurde der Zwischenfall nicht bemerkt.

Großbritannien erinnert mit Schweigeminute an Prinz Philip

LONDON: Mit einer Schweigeminute haben die Menschen im Vereinigten Königreich an den gestorbenen Prinzgemahl Philip erinnert. Um 15.00 Uhr (Ortszeit, 16.00 Uhr MESZ) hielten landesweit Menschen zum stillen Gedenken inne. Gleichzeitig begann auf Schloss Windsor bei London die Trauerfeier, zu der wegen der Corona-Auflagen nur 30 Gäste zugelassen waren. Premierminister Boris Johnson verfolgte die Zeremonie per Fernseher auf seinem Landsitz in Chequers und beteiligte sich an der Schweigeminute.

Um die Stille nicht zu stören, hatte der Londoner Flughafen Heathrow, der nur wenige Kilometer von Windsor entfernt liegt, über mehrere Minuten vor und nach der Schweigeminute alle Starts und Landungen verboten.

Prinz Philip, Ehemann von Königin Elizabeth II., war am 9. April im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor gestorben.

Die Prinzen William und Harry gemeinsam im Trauerzug

WINDSOR: Die britischen Prinzen William und Harry sind gemeinsam hinter dem Sarg ihres gestorbenen Großvaters Prinz Philip gegangen.

Auf der Trauerfeier am Samstag in Windsor zeigten sich die Brüder, deren Verhältnis inzwischen als angespannt gilt, zum ersten Mal seit dem Abschied Harrys aus Großbritannien gemeinsam. Harry war ohne seine schwangere Frau, Herzogin Meghan, nach dem Tod des Großvaters aus den USA nach Windsor gereist. Zwischen William und Harry ging ihr Cousin Peter Philips.

Gericht in Palermo startet Prozess gegen Salvini wegen Bootsmigranten

PALERMO: Ein Gericht auf Sizilien hat die Eröffnung eines Prozesses gegen den Chef der rechten Lega-Partei, Matteo Salvini, wegen seiner Anti-Migrationspolitik beschlossen. Dem früheren Innenminister der italienischen Regierung wird nach Agenturberichten vom Samstag vorgeworfen, im August 2019 das private spanische Rettungsschiff «Open Arms» mit rund 150 Migranten an Bord längere Zeit auf dem Meer blockiert zu haben. Das Gericht setzte den 15. September als ersten Verhandlungstermin fest, wie die Nachrichtenagentur Adnkronos zum Abschluss der Voranhörung in Palermo am Samstag berichtete.

In einer ersten Reaktion schrieb der 48-jährige Politiker, er gehe «erhobenen Hauptes» in den Prozess. Salvini soll sich den Berichten zufolge wegen Amtsmissbrauchs und Freiheitsberaubung verantworten. Der Lega-Chef ließ die Vorwürfe einer Straftat auch am Samstag durch seine Anwältin bei der Anhörung erneut zurückweisen. Er argumentierte stets, er habe im Interesse des Landes und gemeinsam mit der restlichen Regierung in Rom gehandelt.

Salvini könnten bei einer Verurteilung in einem Prozess bis zu 15 Jahre Haft drohen. Seine politische Aktivität könnte zudem zeitweise gestoppt werden. Salvinis Lega ist seit Mitte Februar Teil des breiten Regierungsbündnisses von Ministerpräsident Mario Draghi. Der Lega-Chef hat aber schon länger keinen Kabinettsposten mehr.

Kramp-Karrenbauer: Russland bedroht Europas Sicherheit unmittelbar

BERLIN: Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat Russland vorgeworfen, die Sicherheit in Europa «konkret und unmittelbar» zu gefährden. «Russlands Hochrüstung und seine Kriegsführung mitten in Europa hat reale Bedrohungen geschaffen», sagte die CDU-Politikerin am Samstag bei den Königsbronner Gesprächen der Konrad-Adenauer-Stiftung. «Wer auf sie hinweist, ist nicht anti-russisch. Wer darauf hinweist, spricht eine wichtige politische Tatsache an und betreibt aktive Sicherheitsvorsorge für unser Land und für Europa.»

Die Verteidigungsministerin warf Russland unter anderem die Stationierung von Raketen vor, «die ohne große Vorwarnzeit Deutschland erreichen können». «Das geschah gegen geltende Rüstungskontrollverträge und im Geheimen», sagte sie. Russland hatte 2018 erst nach langem Versteckspiel die Stationierung von Iskander-Raketen mit einer Reichweite von 500 Kilometern in der Exklave Kaliningrad zwischen Polen, Litauen und der Ostsee bestätigt. Das wurde damals als Reaktion auf die Stationierung von Nato-Truppen in den baltischen Staaten gewertet.

Die aktuelle russische Truppenverlegung an die Grenze zur Ukraine wertete Kramp-Karrenbauer erneut als gezielte Provokation. «Das russische Vorgehen ist leider nicht dazu geeignet, Vertrauen zu schaffen, sondern soll ganz offensichtlich Reaktionen provozieren», sagte sie. Die Verteidigungsministerin lobte die besonnene Reaktion der Ukraine. «Denn wir wollen uns gemeinsam mit der Ukraine nicht auf diese russische Spiel einlassen.»

Kramp-Karrenbauer warf Russland vor, «sich immer stärker als illiberaler, antidemokratischer Gegenpol zum Westen» zu definieren. Dieser Haltung würden andere Politikbereiche untergeordnet. «Von ausgeklügelten Cyber-Angriffen, Waffenexporten, verdeckter und offener politischer Einflussnahme, Mordanschlägen, direktem und indirektem militärischem Engagement reicht das Spektrum staatlicher Handlungsinstrumente, von denen Russland dabei unzweifelhaft aktiv gebraucht macht», sagte Kramp-Karrenbauer.

Charles und William für Philips Trauerfeier in Windsor angekommen

WINDSOR: Vor der Trauerfeier für Prinz Philip auf Schloss Windsor sind die Gäste eingetroffen.

Thronfolger Prinz Charles, der älteste Sohn von Philip und dessen Frau Queen Elizabeth II., erreichte in einer Limousine die königliche Residenz nahe London, wie die Sender BBC und Sky News am Samstag berichteten. Auch ein Wagen mit Enkel Prinz William und dessen Frau Kate fuhr gut eine Stunde vor Beginn der Zeremonie auf das Gelände. Beide trugen schwarze Masken vor Mund und Nase, Kate hatte einen Hut auf und einen netzartigen Schleier vor den Augen. Philip war am 9. April im Alter von 99 Jahren gestorben.

Pompeo ließ Mitarbeiter Hund abholen - Verstöße gegen Ethikregeln

WASHINGTON: Hundebetreuung auf Bitten des Ministers: Eine interne Aufsichtsbehörde wirft dem früheren US-Außenminister Mike Pompeo und seiner Ehefrau Susan vor, in seiner Amtszeit in mehr als hundert Fällen Mitarbeiter des Ministeriums um die Erledigung persönlicher Angelegenheiten gebeten zu haben. In einem am Freitag (Ortszeit) veröffentlichten Bericht heißt es unter anderem, die Pompeos hätten mehrfach darum gebeten, den Hund der Familie abzuholen oder bei ihrem Haus vorbeizufahren, um das Tier rauszulassen. Pompeo war von 2018 bis vergangenen Januar Außenminister des damaligen US-Präsidenten Donald Trump. Er wird als möglicher Präsidentschaftskandidat der Republikaner 2024 gehandelt.

Das Büro des Generalinspekteurs des Außenministeriums (OIG) teilte mit, die Untersuchung seien durch Hinweise eines Whistleblowers im Jahr 2019 ausgelöst worden. Die Untersuchung habe ergeben, dass sowohl Mike als auch Susan Pompeo eine vom Minister eigens eingestellte Beraterin und andere Mitarbeiter unter anderem darum gebeten hätten, persönliche Dinge abzuholen, private Veranstaltungen zu planen, persönliche Weihnachtskarten zu verschicken oder das Haustier zu betreuen. Solche Anfragen stünden «im Widerspruch zu den Ethikregeln des Ministeriums».

Prinz Philip auf Schloss Windsor beigesetzt

WINDSOR: Prinz Philip ist auf Schloss Windsor beigesetzt worden. Der Sarg mit den sterblichen Überresten des Ehemanns der britischen Königin Elizabeth II. wurde am Samstag während einer Trauerfeier in die königliche Gruft hinabgelassen. Der Herzog von Edinburgh, wie Philip im Vereinigten Königreich genannt wird, war am 9. April auf Schloss Windsor nahe London gestorben, er wurde 99 Jahre alt.

Die Gruft ist aber nicht die letzte Ruhestätte Philips. Nach dem Tod der Queen wird der Prinzgemahl an die Seite seiner Frau umgebettet, für die ein Grab in der kleinen König-Georg-VI.-Gedenkkapelle vorgesehen ist. Dort ruhen die engsten Angehörigen der Königin: Ihr Vater Georg VI., ihre Mutter und ihre Schwester Margaret.

Russland weist ukrainischen Konsul aus

MOSKAU: Inmitten der Spannungen zwischen Moskau und Kiew wegen des Konflikts in der Ostukraine hat Russland einen Diplomaten des Nachbarlandes ausgewiesen. Der ukrainische Konsul in St. Petersburg müsse das Land nun verlassen, teilte das Außenministerium am Samstag in der Hauptstadt Moskau mit. Zuvor war er vom russischen Inlandsgeheimdienst FSB vorübergehend festgenommen worden. Ihm wirft Russland demnach vor, vertrauliche Informationen von einem russischen Staatsbürger bekommen zu haben. Details wurden nicht genannt. So etwas sei mit dem Status eines Konsuls nicht vereinbar, hieß es.

Ukrainische Medien berichteten, dass der FSB den Konsul über Nacht festgehalten habe. Das Außenministerium in Kiew reagierte empört. «Das ist eine weitere Provokation», sagte ein Sprecher. Es wurde damit gerechnet, dass die Ukraine ebenfalls einen russischen Diplomaten des Landes verweisen wird.

Die Ukraine und Russland machen sich gegenseitig für die neuen Spannungen im Konfliktgebiet verantwortlich. Seit knapp sieben Jahren werden Teile der Gebiete Donezk und Luhansk entlang der russischen Grenze von moskautreuen Separatisten kontrolliert. UN-Schätzungen zufolge sind bei den Kämpfen mehr als 13.000 Menschen getötet worden. Allein seit Jahresbeginn kamen trotz einer Waffenruhe etwa 60 Menschen ums Leben. International ist die Sorge groß, dass der Konflikt eskalieren könnte.

Segler von Philips Ex-Schule lassen Gedenkkranz zu Wasser

HOPEMAN: Mit einer Gedenkfeier auf dem Meer haben junge Segler der ehemaligen Schule Prinz Philips an den gestorbenen Mann von Königin Elizabeth II. erinnert. Vor der Küste des Dorfes Hopeman in Schottland ließen die Schüler der internationalen Privatschule Gordonstoun vom Segelschulboot «Ocean Spirit of Moray» einen Kranz ins Wasser. Philip hatte einst dort segeln gelernt. «Während der gesamten Woche hatten wir die Gelegenheit, darüber nachzudenken, wie stolz wir darauf sind, das zu gestalten, was für den Herzog wichtig war», sagte Schulleiterin Lisa Kerr. «Wir können im Moment keine großen Versammlungen haben, aber in der Lage zu sein, ihm eine kleinere, aber angemessene Hommage zu zollen, ist großartig.»

Philip ist im Vereinigten Königreich als Herzog von Edinburgh bekannt. Diesen Titel hatte ihm sein Schwiegervater König Georg VI. verliehen.

Philip hat ausgestellte Orden für Trauerfeier selbst ausgewählt

WINDSOR: Prinz Philip hat noch zu seinen Lebzeiten ausgewählt, welche Orden bei seiner Trauerfeier auf Schloss Windsor ausgestellt werden sollen. Die Medaillen und Auszeichnungen, die ihm das Vereinigte Königreich und Staaten des Commonwealth verliehen hatten, wurden am Samstag auf neun Kissen am Altar der St.-Georgs-Kapelle drapiert. Als Hinweis auf seine Herkunft als Prinz von Griechenland und Dänemark wurden auch Insignien aus diesen beiden Ländern zur Schau gestellt. Auf Philips Sarg wird einem Bericht des Senders Sky News zufolge das Marineschwert liegen, das ihm sein Schwiegervater Georg VI. anlässlich der Heirat mit Elizabeth schenkte.

Philip wurde am 10. Juni 1921 auf der griechischen Insel Korfu geboren. Er stammte aus einer Königsfamilie Griechenlands und war das jüngste Kind von Prinz Andreas von Griechenland und Dänemark und Prinzessin Alice von Battenberg. Der Prinzgemahl war am 9. April im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor gestorben und sollte am Samstag dort beigesetzt werden.

Merz zerknirscht über eigene Absage an Vize-Kandidatur im Januar

ARNSBERG: Der frühere Unions-Fraktionschef Friedrich Merz hat sich selbstkritisch über sein Verhalten nach der verlorenen Wahl zum CDU-Parteichef im Januar geäußert. Er wisse, dass es nach dem letzten Parteitag die Erwartung gegeben habe, dass er wenigstens im engeren Führungskreis der CDU mitarbeite, sagte Merz am Samstag in Arnsberg vor Parteimitgliedern. Dieser Wahl habe er sich nicht gestellt. «Lassen Sie mich das klar und deutlich sagen: Diese Entscheidung von mir war ein Fehler, ich hätte für das Amt eines stellvertretenden Parteivorsitzenden kandidieren sollen», so Merz wörtlich. «Dies nicht getan zu haben, und stattdessen auch noch das Amt des Bundeswirtschaftsministers zu beanspruchen, war falsch. Mich hat mein Instinkt verlassen.» Die Kritik daran sei berechtigt gewesen. «Dafür entschuldige ich mich heute noch einmal ganz ausdrücklich und in aller Form.»

In der Rede hatte sich Merz vor rund 460 Delegierten des CDU-Kreisverbands Hochsauerland um die Wahl zum Direktkandidaten für die Bundestagswahl im Herbst beworben. Mit Erfolg: Der 65-Jährige erhielt gut 71 Prozent der Stimmen. Für den aktuellen Abgeordneten Patrick Sensburg stimmten knapp 28 Prozent der Delegierten.

Grönlands künftiger Regierungschef will Ungleichheit beenden

NUUK: Nach der Bildung einer neuen Koalition in Grönland hat der künftige Regierungschef Múte B. Egede die Lösung gesellschaftlicher Probleme als wichtiges Ziel genannt. «Die Ungleichheit ist zu groß geworden, sie muss in der kommenden Legislaturperiode ausbalanciert werden», sagte der Chef der linken Partei Inuit Ataqatigiit (IA). Das berichteten örtliche Medien in der Nacht zum Samstag. Mit 34 Jahren wird Egede der jüngste Regierungschef der grönländischen Geschichte.

«Ich bin voll Freude und Hoffnung», sagte er. Es gebe große Herausforderungen, die nicht alle in einer Legislaturperiode gelöst werden könnten. «Aber wir werden hart arbeiten und mit aller Kraft versuchen, die Wohlfahrtskrise zu überwinden», sagte Egede.

Grönland zählt ebenso wie die Färöer-Inseln offiziell zum Königreich Dänemark, ist aber weitgehend autonom. Aus dem rund 3500 Kilometer entfernten Kopenhagen wird die größte Insel der Erde jährlich mit mehr als 500 Millionen Euro unterstützt.

Egede hatte am Freitagnachmittag (Ortszeit) in der Hauptstadt Nuuk den Koalitionsvertrag mit dem Juniorpartner Naleraq unterzeichnet. Eine dritte Partei, Atassut, will die Koalition unterstützen, ist aber kein Regierungspartner. Offiziell muss die Regierung noch vom neuen Parlament abgesegnet werden, das am kommenden Freitag zusammentritt. Mit insgesamt 16 Mandaten erreichen IA und Naleraq genau die nötige Mehrheit im Parlament mit insgesamt 31 Sitzen.

Engpass in Wasserversorgung führt zu Großbrand in Klinik

JOHANNESBURG: Mehr als 16 Stunden nach dem Ausbruch eines Großbrandes in einem Krankenhaus in der südafrikanischen Metropole Johannesburg hat die Feuerwehr am Samstag noch immer gegen die Flammen gekämpft. Das Feuer sei aufgrund eines Engpasses in der Wasserversorgung außer Kontrolle geraten, sagte Rettungsdienst-Sprecher Synock Matobako. «Wir haben es inzwischen geschafft, genug Wasser zu sichern, und das Feuer zu 80 Prozent unter Kontrolle gebracht», teilte der Sprecher mit. Das Krankenhaus, in dem auch zahlreiche Corona-Patienten behandelt wurden, muss nach Angaben des Premiers der Gauteng-Provinz, David Makhura, für sieben Tage geschlossen werden.

Der Brand war nach Angaben des Gesundheitsministeriums am Freitagmorgen in einem Lagerraum ausgebrochen und galt mehrere Stunden später zunächst als gelöscht. Am Abend loderten die Flammen jedoch wieder auf. Fast alle Patienten des Charlotte-Maxeke-Hospitals waren bis Samstagmorgen auf andere Klinken verteilt, hieß es. Es gebe keine Todesopfer, teilte das Ministerium mit. Patienten habe man aus der Klinik herausgeholt, um Rauchvergiftungen zu vermeiden. Das für mehr als 1000 Betten ausgelegte Krankenhaus gilt als eines der größten privaten Krankenhäuser der Millionenstadt.

Neben Finnland und Österreich buhlt Schweiz um USA-Russland-Gipfel

GENF: Neben Finnland und Österreich bemüht sich auch die Schweiz als Gastgeber für ein angedachtes Gipfeltreffen zwischen den USA und Russland. Die Botschaften in Washington und Moskau hätten entsprechende Vorstöße gemacht, berichtet der «Tages-Anzeiger» am Samstag unter Berufung auf diplomatische Quellen. Über die allgemeine Feststellung hinaus, dass die Schweiz ihre guten Dienste stets gerne zur Verfügung stellt, wenn es nützlich sei, äußert sich das Außenministerium in Bern «aus Vertraulichkeitsgründen» nicht dazu.

Zuvor hatten sich der finnische Präsident Sauli Niinistö und Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz als mögliche Gastgeber ins Gespräch gebracht. US-Präsident Joe Biden hatte dem russischen Staatschef Wladimir Putin ein solches Treffen vorgeschlagen. Ob Putin die Einladung annehmen will, war zunächst offen.

In Genf in der Schweiz fand 1985 ein legendäres Treffen zwischen dem damaligen US-Präsident Ronald Reagan und Michail Gorbatschow statt, dem damals gerade ernannten Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Es gilt als Wendepunkt im Kalten Krieg.

Tschechischer Innenminister verzichtet nach Streit auf Moskau-Reise

PRAG: Der tschechische Innenminister Jan Hamacek verzichtet auf seine umstrittene Moskau-Reise. Der Sozialdemokrat wollte ursprünglich am Montag in Russland über etwaige Lieferungen des Corona-Impfstoffs Sputnik V verhandeln. Seine Anwesenheit bei einer Kabinettssitzung in Prag sei zwingend erforderlich, teilte der 42-Jährige am Samstag bei Twitter mit.

Sowohl die Opposition als auch der Koalitionspartner ANO hatten die Reisepläne scharf kritisiert. Ministerpräsident und ANO-Gründer Andrej Babis drohte sogar an, die Nutzung eines Regierungsflugzeuges zu untersagen. Impfstoffe gehörten nicht zum Aufgabenbereich Hamaceks, der derzeit kommissarisch auch das Außenministerium leitet. Babis betonte, dass man die Zulassung der EU-Arzneimittelbehörde EMA für Sputnik V abwarten wolle.

Die Minderheitsregierung steht weniger als sechs Monate vor der Parlamentswahl wegen des Tempos der Impfkampagne unter Druck. Das Nachrichtenportal Seznamzpravy.cz berichtete, die Regierung habe bei der gemeinsamen EU-Bestellung die Kontingente nicht ausgeschöpft. Statt 6,9 Millionen Astrazeneca-Dosen seien nur drei Millionen bestellt worden. Vom Impfstoff von Johnson & Johnson seien zwei Millionen statt der maximal möglichen knapp 4,8 Millionen Dosen geordert worden. Ähnlich sehe es bei anderen Vakzinen aus.

Neue Met-Installation: Großer blauer Vogel schaukelt über Manhattan

NEW YORK: Ein großer blauer Vogel schaukelt als Teil einer neuen Kunst-Installation auf dem Dach des New Yorker Metropolitan Museum (Met) vor der Skyline Manhattans. Der Vogel, der an eine Figur aus der Kinderserie «Sesamstraße» erinnert, gehört zu einem Mobile, das der US-Künstler Alex Da Corte für die Dachterrasse des Museums entwarf. «Das kühne Werk pendelt zwischen Freude und Melancholie und bringt eine spielerische Botschaft von Optimismus und Reflexion», sagte der österreichische Direktor des Met, Max Hollein.

Die am Freitag eröffnete Installation «As Long as the Sun Lasts» soll noch bis zum 31. Oktober zu sehen sein. Es ist bereits das neunte Mal, dass das Museum einen Künstler dazu eingeladen hat, für die Dachterrasse, von der aus Besucher einen Panorama-Blick über den Central Park und die Skyline Manhattans haben, ein Werk zu entwerfen.

Freizeitbild des Königspaars vor Philips Beisetzung veröffentlicht

WINDSOR: Mit mehreren teils privaten Fotos des britischen Königspaares hat der Palast kurz vor der Beisetzung von Prinz Philip an den Ehemann von Queen Elizabeth II. erinnert. «Der Herzog von Edinburgh war ein liebender Ehemann und hingebungsvoller Vater, Großvater und Urgroßvater», twitterte der Palast in der Nacht zum Samstag. Im Vereinigten Königreich ist Philip, der am 9. April im Alter von 99 Jahren starb, mit seinem offiziellen Titel bekannt, den ihn sein Schwiegervater König Georg VI. zur Hochzeit mit Elizabeth 1947 verlieh. Philip sollte am Samstagnachmittag auf Schloss Windsor bei London beigesetzt werden.

«Während ihrer langen Ehe haben sich die Königin und der Herzog in vielen Jahren bei königlichen Pflichten und dem Aufbau einer Familie unterstützt.» In mehreren Tweets veröffentlichte der Palast dazu Bilder von der Hochzeit des Paares sowie ihres 70. Hochzeitstages 2017. In einem anderen Tweet war das Paar strahlend und in Freizeitkleidung zu sehen. «Die Königin möchte dieses private Foto von sich und dem Herzog von Edinburgh teilen, das 2003 auf der Spitze der Coyles of Muick in Schottland aufgenommen wurde», hieß es dazu. Aufgenommen wurde das Bild demnach von Schwiegertochter Herzogin Sophie, der Ehefrau von Prinz Edward.

Nach erneutem Raketenbeschuss: Israel greift Ziele im Gazastreifen an

TEL AVIV/GAZA: Nach einem weiteren Raketenangriff aus dem Gazastreifen hat das israelische Militär erneut mehrere Ziele in dem Palästinensergebiet attackiert. Ziele des Vergeltungsangriffs seien ein Trainingszentrum der islamistischen Hamas sowie eine Luftabwehrstellung, eine Produktionsstätte für Beton und Tunnelanlagen gewesen, teilte die Armee in der Nacht zu Samstag mit.

Militante Palästinenser im Gazastreifen hatten kurz zuvor - wie schon am Donnerstag - eine Rakete auf israelisches Gebiet abgefeuert. In den Gemeinden Holit und Sde Avraham heulten nach Angaben der israelischen Armee am Freitagabend Warnsirenen. Medienberichten zufolge ging das Geschoss auf offenem Gelände nieder, Schäden gab es nicht. Bereits am Vortag hatte Israels Luftwaffe nach dem Raketenbeschuss mehrere Ziele im von der Hamas beherrschten Gazastreifen attackiert.

Israel hatte 2007 eine Blockade des Gazastreifens verschärft, die inzwischen von Ägypten mitgetragen wird. Beide Länder begründen dies mit dem Schutz ihrer Sicherheitsinteressen. In dem von Israel streng abgeschotteten Küstengebiet leben etwa zwei Millionen Menschen unter sehr schlechten Bedingungen. Die Hamas wird von Israel, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft.

Die bewegendsten Momente bei der Trauerfeier für Prinz Philip

WINDSOR: Wegen der Corona-Pandemie im kleinsten Kreis hat die britische Königsfamilie am Samstag in Windsor Abschied von Prinz Philip genommen. Die drei bewegendsten Momente:

- Ein sichtlich ergriffener Thronfolger: Der älteste Sohn von Queen Elizabeth II. und Prinz Philip, Charles, wirkte vor und während der Trauerfeier besonders ergriffen. Im Trauerzug ging er direkt hinter dem Sarg seines Vaters und kämpfte augenscheinlich mit den Tränen. Auch während des Gottesdienstes wirkte er besonders berührt.

- Eine gefasste Königin: Queen Elizabeth II. bewahrte - wie so oft - auch bei der Trauerfeier für ihren verstorbenen Mann Haltung. Ganz allein saß sie vorn in der Kirche und verfolgte aufmerksam den Gottesdienst. Erst drei Plätze weiter fand Sohn Andrew Platz. Anders als mehrere der anderen Frauen trug sie keinen Trauerschleier vor dem Gesicht. Zu ihrer schwarzen Mund-Nase-Bedeckung mit weißem Rand und einem schwarzen Hut setzte sie in der Kapelle zwischendurch eine Lesebrille auf. Mit gesenktem Kopf las sie Rede- und Liedtexte mit. Den Weg vom Auto zu ihrem Platz und wieder hinaus ging sie ebenfalls nur mit dem Erzbischof von Canterbury und dem Dekan von Windsor an ihrer Seite - ohne gestützt zu werden.

- Die vereinten Brüder: Spätestens seit Prinz Harrys Abschied in die USA gilt das Verhältnis zwischen ihm und seinem älteren Bruder William als angespannt. Wie die beiden sich nun beim Wiedersehen geben würden, wurde mit Spannung erwartet. Das Bild, wie sie 1997 nach dem Unfalltod ihrer Mutter Diana als Kinder hinter dem Sarg gingen - damals mit Großvater Philip - ging in die Geschichte ein. Nun folgten sie gemeinsam dem Sarg des Großvaters. Was vor dem Gottesdienst formal wirkte, sah im Anschluss entspannter aus. Auf TV-Bildern war zu sehen, wie Harry am Ausgang der St.-Georgs-Kapelle zunächst mit Williams Ehefrau Herzogin Kate sprach. Als William hinzu kam, schritten die drei gemeinsam - Harry mit Maske in der Mitte - über das Gelände.

USA und Japan stellen sich «Herausforderung durch China» entgegen

WASHINGTON: Angesichts von Chinas zunehmendem Machtstreben in der Region haben die USA und Japan die Bedeutung eines friedlichen, freien und offenen Indo-Pazifik-Raums betont. Die beiden Länder widersetzten sich jeglichen Versuchen, «den Status quo durch Gewalt oder Zwang zu ändern», sagte Japans Ministerpräsident Yoshihide Suga am Freitag (Ortszeit) bei einem Besuch im Weißen Haus in Washington. Dies gelte insbesondere für das Südchinesische Meer und die «Einschüchterung» von Anrainerstaaten, sagte er durch einen Übersetzer.

US-Präsident Joe Biden als Gastgeber betonte, die beiden Staaten seien sich darin einig zusammenzuarbeiten, «um der Herausforderung durch China zu begegnen». Es gehe darum, «die Zukunft eines freien und offenen Indo-Pazifiks» zu garantieren. Biden betonte zudem, dass das Bündnis mit Japan und die US-Garantie für die Sicherheit des Partners «eisern» seien. Die USA sind mit ihrem Atomwaffenarsenal Japans Schutzmacht, in dem Land sind auch Tausende US-Soldaten stationiert.

Biden und Suga äußerten sich nicht direkt zu Pekings militärischen Einschüchterungsversuchen gegenüber dem Inselstaat Taiwan, den die kommunistische Volksrepublik als Teil Chinas beansprucht. Suga betonte, die USA und Japan hätten erneut die Bedeutung von «Frieden und Stabilität» in der Straße von Taiwan bekräftigt. Biden und Suga erklärten zudem ihre Absicht, mit Südkorea zusammenzuarbeiten, um der Herausforderung durch das nordkoreanische Atomprogramm zu begegnen.

Für Biden war Sugas Visite der erste Besuch eines ausländischen Staats- oder Regierungschefs im Weißen Haus: Wegen der Corona-Pandemie hatte der US-Präsident seit seinem Amtsantritt am 20. Januar niemanden dieses Ranges persönlich in Washington empfangen.

Großbrand in Johannesburger Klinik - Patienten in Sicherheit gebracht

JOHANNESBURG: In der südafrikanischen Metropole Johannesburg steht ein Krankenhaus in Flammen. Zahlreiche Patienten wurden am Freitagabend nach Angaben einer Sprecherin des zuständigen Gesundheitsministeriums auf andere Kliniken verteilt. Da das Ausmaß der Brandschäden unklar sei, werde versucht, fast alle Menschen im Krankenhaus in Sicherheit zu bringen. Das für mehr als 1000 Betten ausgelegte Krankenhaus gilt als eines der größten privaten Krankenhäuser der Millionenstadt.

Der Brand im Charlotte-Maxeke-Hospital war nach Angaben des Ministeriums am Freitagmorgen in einem Lagerraum ausgebrochen und galt mehrere Stunden später zunächst als gelöscht. Am Abend loderten die Flammen jedoch wieder auf. Ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten bekämpfte die Flammen. Es gebe keine Todesopfer, teilte das Ministerium mit, Patienten habe man aus der Klinik herausgeholt, um Rauchvergiftungen zu vermeiden.