Neues aus dem Ausland am Samstag

Trump hält weiterhin an unbelegten Wahlbetrugsvorwürfen fest

WASHINGTON: Der frühere US-Präsident Donald Trump hält auch mehr als vier Monate nach seiner Niederlage gegen Joe Biden an seinen unbewiesenen Wahlbetrugsvorwürfen fest. «Leider wurde die Wahl manipuliert», teilte Trump am Samstag mit. Der Supreme Court in Washington und andere US-Gerichte - vor denen Dutzende Klagen des Trump-Lagers gegen das Wahlergebnis erfolglos blieben - seien «feige» gewesen und würden entsprechend in die Geschichte eingehen.

Anlass für Trumps Mitteilung war ein Artikel in der «New York Times». Die Zeitung berichtete, konservative Aktivisten würden Trumps «Lügengeschichte» über Wahlbetrug zu ihrer Top-Priorität machen, um Spenden einzusammeln und Unterstützer bei der Stange zu halten. Seit der Präsidentschaftswahl vom 3. November behauptet Trump, er sei durch Betrug um seinen Sieg gebracht worden. Der Republikaner wurde am 20. Januar vom Demokraten Biden im Weißen Haus abgelöst.

Panda verletzt Pfleger in belgischem Tierpark

BRÜSSEL: In einem belgischen Tierpark hat ein Pandabär am Samstagnachmittag einen Pfleger schwer verletzt. Der Tierpfleger habe in einem von der Öffentlichkeit abgetrennten Korridor im Pandahaus aus ungeklärter Ursache direkten Kontakt mit dem vierjährigen Tian Bao gehabt, meldete die Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf den Tierpark Pairi Daiza im Südwesten des Landes.

Der Panda habe den Mann an einem Arm und einem Bein verwundet. Kollegen hätten schnell reagiert und das Tier weggebracht, ohne es zu verletzen. Der Tierpfleger sei in ein nahes Krankenhaus gebracht worden. Er sei offenbar nicht in Lebensgefahr, schrieb Belga.

Normalerweise sei in Pairi Daiza aus Sicherheitsgründen jeder direkte Kontakt von Menschen mit ausgewachsenen Pandas untersagt. Die Bären seien Einzelgänger und duldeten keine Eindringlinge auf ihrem Territorium. Der Pfleger sei schon mehrere Jahre im Park beschäftigt und mit den Sicherheitsvorkehrungen vertraut, hieß es weiter.

Hilfsschiff «Ocean Viking» rettet über 100 Bootsmigranten vor Libyen

ROM: Das private Hilfsschiff «Ocean Viking» hat in internationalen Gewässern vor Libyen am Samstag mehr als 100 Bootsmigranten an Bord genommen. Das teilte die Betreiberorganisation SOS Mediterranee auf Twitter mit. Das Team habe 106 Menschen aus einem überbesetzten Schlauchboot aus Seenot gerettet, hieß es. Bereits im Laufe der Woche hatte die Mannschaft nach Angaben einer Sprecherin in einem anderen Einsatz zehn Menschen aufgenommen.

Das Schiff «Ocean Viking» hatte im Februar rund 420 aus Seenot gerettete Bootsmigranten auf die italienische Mittelmeerinsel Sizilien gebracht. Das Bürgerkriegsland Libyen ist ein zentrales Transitgebiet für Migranten aus vielen Ländern auf ihrem Weg nach Europa. Die Fahrten in kleinen Booten übers Mittelmeer gelten als gefährlich. Die privaten Rettungsaktionen sind politisch umstritten. Meist werden die Geretteten zunächst nach Italien gebracht. Manchmal bekommen die Hilfsschiffe auch die Genehmigung, in Malta anzulegen. Libyens Küstenwache bringt zudem viele Bootsmigranten zurück in das nordafrikanische Land.

Außenamt rügt Türkei wegen Austritt aus Frauenrechts-Konvention

BERLIN: Die Bundesregierung kritisiert den Austritt der Türkei aus der Istanbul-Konvention des Europarats, die Gewalt gegen Frauen verhindern und bekämpfen soll. Dies sei ein falsches Signal an Europa, aber vor allem an die Frauen in der Türkei, erklärte am Samstag eine Sprecherin des Auswärtigen Amts in Berlin. «Klar ist: Weder kulturelle, religiöse noch anderweitige nationale Traditionen können als Deckmantel dienen, um Gewalt gegen Frauen zu ignorieren.»

Das Ministerium erinnerte daran, dass Präsident Recep Tayyip Erdogan erst vor Wochen einen Aktionsplan für Menschenrechte vorgestellt habe, der sich auch mit der Bekämpfung von häuslicher Gewalt und Gewalt gegen Frauen beschäftigt. «Die Kündigung einer wichtigen Konvention des Europarats dazu wirft die Frage auf, wie ernst es die Türkei mit den im Aktionsplan angekündigten Zielen meint», erklärte die Außenamtssprecherin.

Die Istanbul-Konvention war 2011 vom Europarat ausgearbeitet worden und sollte einen europaweiten Rechtsrahmen schaffen, um Gewalt gegen Frauen zu verhüten und zu bekämpfen. Erdogan selbst hatte die Konvention in Istanbul, dem Ort der finalen Einigung, unterschrieben - damals noch als Ministerpräsident. Später wurde sie in der Türkei zwar auch entsprechend ratifiziert, laut der Organisation «Wir werden Frauenmorde stoppen» aber nie angewendet. Auch der Europarat hatte von «verheerenden Nachrichten» gesprochen.

Todesstrafe für Vergewaltiger

ISLAMABAD: Ein Gericht in Pakistan hat zwei Vergewaltiger zum Tode verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass die beiden Männer im September 2020 nahe der östlichen Stadt Lahore eine Frau aus ihrem Auto gezerrt und vor den Augen ihrer Kinder missbraucht und ausgeraubt hatten.

Laut dem am Samstag veröffentlichten Urteil überfielen sie die Frau, nachdem ihrem Wagen nachts auf einer Schnellstraße das Benzin ausgegangen war und sie auf Hilfe wartete. Die Tat hatte in Pakistan Proteste ausgelöst. Besonders empört hatten damals auch Aussagen eines Polizeichefs, der die Frau für die Gewalttat mitverantwortlich machte.

Erst im Dezember waren in dem südasiatischen Land Gesetzesverschärfungen für Vergewaltiger beschlossen worden. Sexualstraftätern drohen danach in besonders schweren Fällen von Vergewaltigung oder Kindesmissbrauch chemische Kastration oder die Todesstrafe. Laut dem Sender Geo News ist es das erste Mal, dass für eine Gruppenvergewaltigung in Pakistan die Todesstrafe verhängt wird.

Weitere Frau beklagt sich über New Yorks Gouverneur Cuomo

NEW YORK: New Yorks demokratischer Gouverneur Andrew Cuomo ist von einer weiteren Frau eines unangemessenen Verhaltens beschuldigt worden. Der 63-Jährige habe ihr in den Ausschnitt gestarrt und eine Halskette kommentiert, sagte die 33 Jahre alte Alyssa McGrath der «New York Times». Zudem habe Cuomo ihr auf italienisch erklärt, wie hübsch sie sei und sie nach dem Stand ihrer Scheidung befragt.

McGrath gehört zu einer Gruppe von Assistenten der Regierung des Bundesstaats New York und ist dem Gouverneur nicht direkt unterstellt. Der «New York Times» zufolge ist dies der erste Fall, in dem eine Frau mit solchen Beschreibungen an die Presse tritt, die aktuell noch mit ihm zusammenarbeitet. In den vergangenen Wochen hatten sich schon mehrere andere Frauen über Cuomo beschwert.

McGrath erhob keine Vorwürfe, dass der Politiker sie physisch belästigt habe. Er habe sie und eine Kollegin aber mehrfach als «mingle mamas» (etwa «sich unter die Leute mischende Muttis») bezeichnet, nachdem die beiden Frauen von ihrem gemeinsamen Urlaub gesprochen hatten. Andere Frauen hatten sexuelle Belästigungen, persönliche Kommentare und ein Ausspielen weiblicher Beschäftigter untereinander beschrieben. Bei den Anschuldigungen geht es um körperliche und verbale Bedrängungen.

Cuomos Anwältin Rita Glavin erklärte der Zeitung: «Nichts davon ist bemerkenswert, wenn auch vielleicht altmodisch. Er hat klar gemacht, dass er nie unangemessene Avancen gemacht hat oder irgendjemanden unangemessen angefasst hat.» McGraths Anwältin Mariann Wang sagte der Zeitung: «Die Frauen in dem Büro sind dazu da, für den Staat New York zu arbeiten, nicht um als Blickfang oder mögliche Freundin des Gouverneurs zu dienen.» Mehrere Politiker aus derr Demokratischen Partei forderten bereits Cuomos Rücktritt. Der Gouverneur lehnt dies ab.

Claudia Roth verurteilt Austritt der Türkei aus Istanbul-Konvention

ISTANBUL: Die Grünen-Politikerin Claudia Roth hat den Austritt der Türkei aus einem Abkommen zum Schutz von Frauen vor Gewalt scharf verurteilt. Es sei «ein Schlag ins Gesicht der Frauen sowie aller demokratisch gesinnten Menschen in der Türkei», sagte die Bundestagsvizepräsidentin am Samstag der Deutschen Presse-Agentur.

Via Dekret von Präsident Recep Tayyip Erdogan war in der Nacht zu Samstag der Austritt des Landes aus der sogenannten Istanbul-Konvention publik gemacht worden. Das internationale Abkommen wurde 2011 vom Europarat ausgearbeitet und soll einen europaweiten Rechtsrahmen zur Prävention und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen schaffen.

Der Austritt zeige, «wie hohl und substanzlos die bisherigen Behauptungen und Ankündigungen von Erdogan und seiner Regierung sind, man arbeite an der Wiederannäherung zu Europa und an einem neuen Menschenrechtsplan», so Roth. Anfang März hatte der türkische Präsident einen «Aktionsplan» zur Stärkung von Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit im Land angekündigt.

Drei Menschen in Nordirland tot aufgefunden - Mordermittlungen

BELFAST: Nach dem Fund von drei Toten in Nordirland hat die Polizei Ermittlungen wegen Mordes aufgenommen.

Man habe den Mann, seine Mutter und seine Freundin am Freitagabend an zwei verschiedenen Adressen in der Nähe von Belfast aufgefunden, teilte die Polizei am Samstag mit. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann die Frauen erstochen und sich dann selbst getötet haben. Einsatzkräfte trafen den mutmaßlichen Täter bewusstlos an und versuchten, ihn wiederzubeleben - jedoch vergebens. Man ermittle wegen Mordes, gehe aber nicht davon aus, dass weitere Personen in den Fall involviert seien, hieß es von der Polizei.

Schüsse in einem Nachtclub: Eine Tote und fünf Verletzte in Dallas

DALLAS: In einem Nachtclub in Dallas im US-Bundesstaat Texas sind sechs Menschen angeschossen worden. Eines der Opfer, eine Frau, sei später im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei in der Nacht zum Samstag mit.

Nach ersten Ermittlungen war in dem Lokal ein Streit zwischen zwei Gruppen ausgebrochen. Einer der Beteiligten habe eine Pistole gezogen und das Feuer eröffnet. Der Schütze selbst sei geflohen. Der Zustand der übrigen Verletzten bewege sich zwischen stabil und kritisch. Der Hintergrund der Auseinandersetzung war zunächst nicht bekannt.

Dallas ist mit rund 1,3 Millionen Einwohnern die drittgrößte Stadt in Texas nach Houston und San Antonio.

Tsunami-Warnung nach Beben aufgehoben

TOKIO: Eine Tsunami-Warnung in Folge eines starken Erdbebens im Nordosten Japans ist wieder aufgehoben worden.

Berichte über Schäden oder Opfer in Folge der Erschütterung vor der Präfektur Miyagi vom Samstagabend (Ortszeit) mit einer Stärke von 7,2 gab es nicht. Laut den Betreiberkonzernen gab es auch in der Atomruine Fukushima und anderen Kernkraftwerken der Region keine Vorkommnisse wegen des Bebens. Zuvor war vor Flutwellen bis zu einem Meter Höhe gewarnt worden. In mindestens 200 Haushalten fiel vorübergehend der Strom aus. Das Beben war auch im Großraum Tokio zu spüren.

Keine neuen Schäden an Atomkraftwerken durch Beben

TOKIO: Das starke Erdbeben im Nordosten Japans hat nach Medienberichten weder in der Atomruine Fukushima noch in anderen Kernkraftwerken der Region Schäden verursacht. Wie japanische Medien am Samstagabend (Ortszeit) unter Berufung auf die Betreiberkonzerne berichteten, seien bei sofortigen Prüfungen keine Vorkommnisse festgestellt worden.

Die Erschütterung vom Samstagabend (Ortszeit) mit einer Stärke von 7,2 löste für die Präfektur Miyagi eine Tsunami-Warnung aus. Es wurde vor Flutwellen von bis zu einem Meter Höhe gewarnt. Eine erste Welle habe die Küste wohl schon erreicht, berichtete der Fernsehsender NHK. In mindestens 200 Haushalten fiel vorübergehend der Strom aus. Berichte über mögliche Schäden oder Opfer in Folge des Bebens gab es zunächst nicht. Das Beben war auch im Großraum Tokio zu spüren.

Erst kürzlich war dieselbe Region von einem starken Beben erschüttert worden. Es verlief jedoch relativ glimpflich. Vor zehn Jahren hatte ein starkes Seebeben vor derselben Küste im Nordosten einen gewaltigen Tsunami ausgelöst, der fast 20.000 Menschen in den Tod riss. Im Kernkraftwerk Fukushima Daiichi war es zu einem Super-Gau gekommen. In Fukushima soll in der nächsten Woche der Fackellauf für die im Sommer geplanten Olympischen Spiele in Tokio beginnen.

Drei Tote beim Brand eines Holzhauses im polnischen Zakopane

ZAKOPANE: Beim Brand eines Hauses im polnischen Zakopane sind drei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Agentur PAP unter Berufung auf die Einsatzkräfte weiter berichtete, war das Feuer in der Nacht zum Samstag in einem denkmalgeschützten Holzgebäude in der Innenstadt des Ferienortes ausgebrochen. Offiziell stand das Haus den Angaben zufolge seit Jahren leer. Bei den Toten handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um Obdachlose.

Es ist bereits das zweite derartige Unglück innerhalb kurzer Zeit. Erst im Februar waren im Stadtzentrum von Zakopane zwei Wohnungslose beim Brand einer anderen Holzvilla ums Leben gekommen. Zakopane liegt rund 90 Kilometer südlich von Krakau (Krakow) und ist das größte Wintersportzentrum in Polen.

USA und Indien für engere Zusammenarbeit in Verteidigungsfragen

NEU DELHI: Die USA und Indien wollen in Verteidigungsfragen enger zusammenarbeiten. Der neue US-Verteidigungsminister Lloyd Austin sagte am Samstag bei einem Besuch in Neu Delhi, eine «freie und offene» Indopazifik-Region gehöre zu den Prioritäten von Präsident Joe Biden. Austin kam unter anderem mit dem indischen Präsidenten Narendra Modi und Verteidigungsminister Rajnath Singh zusammen. Modi nannte die Partnerschaft zwischen beiden Ländern eine «Kraft des globalen Guten».

Angesichts des Erstarkens Chinas arbeiten die USA und Indien schon seit einigen Jahren in Verteidigungsangelegenheiten enger zusammen. Indiens Verhältnis zum Nachbarn China ist angespannt, nachdem es im vergangenen Sommer zu einem tödlichen Zwischenfall an der gemeinsamen Grenze im Himalaya gekommen war. Die beiden Verteidigungsminister sprachen offiziellen Angaben zufolge auch über gemeinsame Militärübungen sowie Bereiche wie Logistik, künstliche Intelligenz und Cyber-Aktivitäten.

Die USA haben Indien nach Angaben des US-Außenministeriums seit 2008 Rüstungsgüter für mehr als 20 Milliarden Dollar (etwa 16,7 Milliarden Euro) verkauft. Indien mit seinen mehr als 1,3 Milliarden Einwohnern hat eigentlich eine Tradition der Blockfreiheit. Vor seinem Besuch in Indien war Austin bereits in Japan und Südkorea.

Stromausfälle im Nordosten Japans nach Beben - Tsunami-Warnung

TOKIO: Nach einem erneuten starken Erdbeben im Nordosten Japans ist in mindestens 200 Haushalten die Stromversorgung unterbrochen worden. Die Erschütterung vom Samstagabend (Ortszeit) mit einer Stärke von 7,2 löste für die Präfektur Miyagi eine Warnung vor einem Tsunami aus, wie der TV-Sender NHK berichtete. Es wurde vor Flutwellen von bis zu einem Meter Höhe gewarnt.

Eine erste Welle habe scheinbar die Küste schon erreicht, hieß es. Ob es in der Atomruine in der benachbarten Präfektur Fukushima neue Schäden gab, prüfe der Betreiberkonzern noch, hieß es. Das Beben war auch in Tokio zu spüren. Über Schäden oder Opfer gab es zunächst keine Informationen.

Erst kürzlich war dieselbe Region von einem starken Beben erschüttert worden. Es verlief jedoch relativ glimpflich. Vor zehn Jahren hatte ein starkes Seebeben vor derselben Küste im Nordosten einen gewaltigen Tsunami ausgelöst, der fast 20.000 Menschen in den Tod riss. Im Kernkraftwerk Fukushima Daiichi kam es zu einem Super-Gau. In Fukushima soll in der nächsten Woche der Fackellauf für die im Sommer geplanten Olympischen Spiele in Tokio beginnen.

New Yorker Metropolitan Museum feiert US-Künstlerin Neel mit Schau

NEW YORK: Ob berühmte Kollegen wie Andy Warhol, die Menschen auf den Straßen um sie herum oder Stadtansichten von New York: Mehr als 100 Porträts und andere Gemälde der US-Künstlerin Alice Neel (1900-1984) zeigt das New Yorker Metropolitan Museum ab Montag. Neel sei «eine der radikalsten Malerinnen des vergangenen Jahrhunderts» gewesen, die sich zeit ihres Lebens für Humanismus und soziale Gerechtigkeit eingesetzt habe, hieß es von dem Museum am Central Park in Manhattan.

«Trotz vieler Hindernisse ist Neel während ihrer langen Karriere ihrer Vision immer treu geblieben, und heute in unseren herausfordernden kulturellen und politischen Umständen finden ihre Bilder bei uns einen ganz besonderen Nachklang», sagte der österreichische Direktor des Museums, Max Hollein. Die Ausstellung «Alice Neel: People Come First» soll bis zum 1. August 2021 zu sehen sein.

Bus fällt 50 Meter herunter - 14 Menschen tot

COLOMBO: Ein Bus ist auf Sri Lanka über eine Klippe gefahren und 50 Meter heruntergestürzt.

Dabei sind mindestens 14 Menschen getötet und 21 verletzt worden, wie die Polizei der Deutschen Presse-Agentur am Samstag mitteilte. Im Bus saßen insgesamt mehr als 40 Passagiere. Nach Polizeiangaben habe der Busfahrer am Samstagmorgen versucht, bei der kleinen Stadt Passara einem entgegenkommenden Fahrzeug auszuweichen - und dabei sei er zu weit über den Straßenrand gefahren. Auf Sri Lanka gibt es viele Verkehrsunfälle. Rund 3000 Menschen sterben so pro Jahr.