Neues aus dem Ausland am Samstag

Written by: Redaktion (dpa) | 27/12/2020 | Überblick

Festnahmen und Verletzte bei Protesten

TEL AVIV: Bei Protesten in Israel gegen Regierungschef Benjamin Netanjahu sind am Samstagabend mehrere Menschen festgenommen worden. Nach Medienberichten hatten sich Tausende Demonstranten vor der offiziellen Residenz Netanjahus in Jerusalem versammelt, auch aus anderen Städten wurden Protestaktionen gegen Netanjahu gemeldet. An einigen Stellen sei es zu Auseinandersetzungen zwischen Gegnern und Unterstützern des Regierungschefs gekommen. Die Polizei nahm mehrere Menschen fest. Gegen Netanjahu läuft ein Korruptionsprozess, seit Monaten gibt es landesweit immer wieder wütende Proteste gegen ihn auf der Straße.

Am Abend gab es in Jerusalem zudem in Jerusalem Zusammenstöße zwischen Polizei und mehreren hundert rechten Demonstranten, die nach dem tödlichen Unfall eines jungen Siedlers auf der Flucht vor Sicherheitskräften vor das Polizeihauptquartier gezogen waren. Der 16-jährige Siedler habe zuvor Steine auf Palästinenser geworfen, berichtete unter anderem die «Times of Israel». Bei den Zusammenstößen seien elf Beamte verletzt worden, twitterte die Polizei. Elf Demonstranten seien festgenommen worden.

Manfred Weber: Orban möchte Europa Helmut Kohls zerstören

BERLIN: Der Vorsitzende der konservativen Europäischen Volkspartei im EU-Parlament, Manfred Weber, greift die nationalistische Politik des ungarischen Premiers Viktor Orban frontal an. Der Rückbau des Rechtsstaats, Nationalismus oder Spaltung seien keine brauchbaren Werkzeuge, um die Herausforderungen zu meistern, vor denen die EU stehe, schrieb der CSU-Politiker in einem Gastbeitrag für die «Welt am Sonntag». «Die immensen wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Umwälzungen sind mit einem national-populistischen Politikansatz oder einem Kulturkampf, wie ihn Ungarns Premier Orban gefordert hat, nicht zu bewältigen.»

Der Beitrag ist eine Antwort auf ein Interview des Blatts mit Orban, das am 20. Dezember erschien. Mit Blick auf den ungarischen Premier schreibt Weber weiter: «Manche Regierungschefs diskreditieren heute EU-Entscheidungen um des schnellen Applauses willen, obwohl sie ihnen oft selbst zugestimmt haben. Wer die Europäische Union mit dem autoritären Regime der sowjetischen Kommunisten gleichsetzt, möchte das Europa zerstören, das von Helmut Kohls Politikergeneration aufgebaut wurde.»

Die EU sei im übrigen keine «Melkkuh für Zuschüsse», sondern eine Schicksals- und Wertegemeinschaft, schrieb Weber. «Bei den Werten geht es zuerst um die Würde des Einzelnen, egal ob in Europas pulsierenden Regionen oder im Flüchtlingslager auf Lesbos, egal ob man Christ ist, Jude oder Muslim.» Abschließend schreibt Weber demnach: «Ob Orbas ausgrenzender Politikansatz hier ein Wegbegleiter sein kann, ist heute mehr als fraglich. Eine Entscheidung darüber zu treffen, ist für die EVP notwendig - je früher, desto besser.»

Mitte des Monats hatte der ungarische Fidesz- und EVP-Politiker Tamas Deutsch Weber in die Nähe der Gestapo des NS-Regimes gerückt. Die EVP-Fraktion stimmte nach stundenlanger Debatte jedoch dafür, Deutsch nur zu sanktionieren, und nicht auszuschließen. Womöglich hätte Orban, der auch Fidesz-Chef ist, dann die derzeit ruhende Mitgliedschaft in der EVP-Partei nach einem Ausschluss komplett beendet.

Türkisches Gericht lehnt Demirtas' Antrag auf Freilassung ab

ISTANBUL: Ein Gericht in der türkischen Hauptstadt Ankara hat einen Antrag des Oppositionspolitikers Selahattin Demirtas zurückgewiesen, ihn nach vier Jahren Untersuchungshaft auf freien Fuß zu setzen. Damit missachtete das Gericht am Samstag eine Anordnung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, der am Dienstag die sofortige Freilassung des früheren Chefs der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP gefordert hatte. Zur Begründung teilten die türkischen Richter nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu mit, ihnen liege noch keine Übersetzung des Straßburger Richterspruchs vor. Demirtas sitzt seit 2016 hinter Gittern; ihm werden terroristische Aktivitäten zur Last gelegt.

Am Mittwoch hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte scharf gerügt. Dass das Gericht die Freilassung einer Person anordne, die eine Terrororganisation unterstütze, zeuge von «Doppelmoral und Scheinheiligkeit». Die Entscheidung sei politisch motiviert. Das Gericht stelle sich damit hinter einen «Terroristen».

Hintergrund der Anschuldigungen sind unter anderem Proteste in der Türkei im Jahr 2014, zu denen die HDP aufgerufen hatte. Sie richteten sich gegen die Belagerung der syrisch-kurdischen Stadt Kobane durch die Terrormiliz IS. Die Proteste schlugen in Gewalt um, nach offiziellen Angaben wurden 39 Menschen getötet. Erdogan hält die legale Partei HDP für den verlängerten Arm der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Die HDP weist das zurück.

Die Türkei als Mitglied des Europarats muss Urteile des EGMR umsetzen.

Bürger in Zentralafrika wählen inmitten von Konflikt neuen Präsident

BANGUI: Inmitten von Kämpfen mit Rebellen wählt die Zentralafrikanische Republik am Sonntag einen neuen Präsidenten. Staatschef Faustin-Archange Touadéra bewirbt sich um eine zweite Amtszeit. Der stärkste Oppositionskandidat ist Ex-Regierungschef Anicet-Georges Dologuélé, nachdem das Verfassungsgericht die Kandidatur von Oppositionsführer und Ex-Präsident François Bozizé zurückgewiesen hat.

Doch eine Allianz von Rebellen - die nach Angaben der UN-Mission Minusca von Bozizé unterstützt wird - hat sich in den vergangenen Tagen mit Sicherheitskräften und UN-Soldaten Kämpfe geliefert, auch in der Nähe der Hauptstadt Bangui. Die Aufständischen haben laut Minusca das Ziel, die Wahlen in dem Land mit rund 4,7 Millionen Einwohnern zu verhindern. Bei einem Angriff auf einen Stützpunkt wurden nach Angaben der UN drei Blauhelm-Soldaten getötet. Ruanda und Russland schickten jüngst Truppen und Militärberater in das Land. Neben einem Präsidenten wählen die Bürger auch ein neues Parlament.

Das mineralreiche, aber extrem arme Land ist seit Jahren von Konflikten und Umstürzen gebeutelt. Der frühere Staatschef Bozizé wurde 2013 von der Seleka, einer primär muslimischen Koalition von Rebellengruppen, gestürzt. Es folgten Jahre der Kämpfe zwischen der Seleka und den christlichen Anti-Balaka-Milizen sowie etlichen Splittergruppen. Eine französische Militärintervention und später die UN-Mission stabilisierten zeitweise die Lage. 2019 wurde ein Friedensabkommen mit einigen bewaffneten Gruppen unterzeichnet, dennoch kommt es immer wieder zu Gewalt.

Proteste mit Luftballons gegen Machthaber Lukaschenko

MINSK: Die Opposition in Belarus (Weißrussland) ruft für Sonntag (ab 10.00 Uhr MEZ) zu neuen Protesten gegen Machthaber Alexander Lukaschenko auf. Sie dauern seit mehr als vier Monaten an. Die Menschen sollten diesmal mit Helium gefüllte Ballons als Zeichen des Unmuts aufsteigen lassen, teilte die Demokratiebewegung mit. Dazu müssten die Menschen nicht einmal ihr Haus verlassen. «Es reicht aus, das Fenster zu öffnen und den Ballon starten zu lassen», heißt es in dem Aufruf mit Blick auf die anstehenden Feierlichkeiten zum Jahreswechsel, die traditionell zu Hause gefeiert werden. «Wir hoffen zu dem Zeitpunkt auf Wind - unser Wind der Veränderungen.»

Bei den Protestmärschen der vergangenen Monate gingen vermummte Sicherheitskräfte gegen friedliche Demonstranten vor. Vor einer Woche wurden rund 100 Menschen festgenommen. Normalerweise sind es weitaus mehr. Seit Beginn der Proteste gab es mehr als 30.000 Festnahmen.

Der 66-jährige Lukaschenko hatte sich nach der umstrittenen Präsidentenwahl am 9. August nach 26 Jahren an der Macht mit 80,1 Prozent erneut zum Sieger erklären lassen. Die Demokratiebewegung sieht Swetlana Tichanowskaja als Gewinnerin. Die Opposition fordert den Rücktritt Lukaschenkos, aber auch Neuwahlen und die Freilassung aller politischen Gefangenen.

1300 englische Haushalte sollen wegen Sturms Wohnungen verlassen

BEDFORDSHIRE: Wegen eines aufziehenden Sturms sind mehr als 1300 Haushalte im Osten Englands an den Weihnachtstagen aufgefordert worden, ihre Wohnungen zu verlassen.

Die Polizei rief Tausende Anwohner in der Grafschaft Bedfordshire auf, vorsorglich ihre Wohnungen zu verlassen. Man fürchtete, der dortige Fluss Great Ouse könne über die Ufer treten und für Überflutungen sorgen. Auch für große restliche Teile Großbritanniens warnte die Behörde vor den Auswirkungen des Sturms «Bella», der am zweiten Weihnachtstag für heftige Böen und Regenfälle sorgte.

Legendärer Doppelagent George Blake im hohen Alter gestorben

MOSKAU: Erst hat er für Großbritannien spioniert, dann für die Sowjetunion - nun ist der frühere Agent George Blake im Alter von 98 Jahren gestorben. Das teilte der russische Auslandsgeheimdienst SWR am Samstag in der Hauptstadt Moskau der Staatsagentur Tass zufolge mit. «Er liebte unser Land aufrichtig.» Blake habe die Leistung des sowjetischen Volkes im Zweiten Weltkrieg bewundert, sagte ein Sprecher. Er sei ein legendärer Geheimdienstoffizier gewesen.

Der 1922 in Rotterdam geborene Ex-Agent war nach dem Zweiten Weltkrieg als junger Spion für den britischen Geheimdienst nach Südkorea versetzt worden. Nach Ausbruch des Korea-Krieges 1950 geriet er in Gefangenschaft. Danach spionierte er für die Sowjetunion. Als das aufflog, verurteilte ihn ein britisches Gericht 1961 zu 42 Jahren Haft. 1966 gelang ihm die Flucht aus dem Gefängnis. Er floh über Berlin nach Moskau. Seither lebte er in Russland.

Kremlchef Wladimir Putin würdigte Blake als einen «brillanten Profi mit außergewöhnlichem Charakter und Mut». Er habe mit seiner harten Arbeit einen «unschätzbaren Beitrag (...) zum Erhalt des Friedens in der Welt» geleistet. Der Agent hatte während des Kalten Krieges die Seiten gewechselt und diesen Schritt später mit US-Bombenangriffen begründet. Der russischen Zeitung «Rossijskaja Gaseta» zufolge litt der 98-Jährige zuletzt unter Bluthochdruck und Unwohlsein.

Zu Blakes 90. Geburtstag hatte ihn Putin, der auch Geheimdienstagent war, gratuliert. Zu seinem 95. Geburtstag hatte er Russlands Agenten zu einem Kampf des Guten gegen das Böse aufgerufen.

Nach Angriff aus Gazastreifen: Israel greift Hamas-Ziele an

TEL AVIV: Nach Raketenangriffen aus dem Gazastreifen haben israelische Kampfflugzeuge in der Nacht zum Samstag Stellungen der islamistischen Hamas in dem Palästinensergebiet angegriffen. Dabei seien unter anderem eine Produktionsstätte für Raketen, unterirdische Bauten und auch ein militärischer Stützpunkt beschossen worden, teilten die israelischen Streitkräfte (IDF) am Morgen per Twitter mit. Vorausgegangen seien Raketenangriffe aus dem Gazastreifen auf Ziele um Süden Israels. «Die Hamas wird die Konsequenzen für jeglichen Terror aus dem Gazastreifen heraus tragen», heißt es zum Schluss des IDF-Tweets

Stunden zuvor hatte das israelische Militär von den Raketenangriffen am Weihnachtstag berichtet. «Während Familien weltweit um ihre Christbäume herum sitzen, laufen Familien im Süden Israels in Bomben-Schutzräume», lautete der IDF-Tweet. Zwei aus dem Gazastreifen abgefeuerte Raketen seien vom Abwehrsystem Iron Dome (Eisenkuppel) abgefangen worden. Die Hamas ihrerseits verurteilte die israelischen Angriffe als «barbarische Aggression». Es seien eine Kinderklinik und ein Rehabilitationszentrum für Behinderte beschädigt worden, sagte Sprecher Hasem Kassem.

Ende August hatte die Hamas nach Vermittlung Katars eine Waffenruhe mit Israel verkündet. Danach gab es aber bereits mehrere Verstöße. Israel hatte 2007 eine Blockade des Gazastreifens verschärft, die inzwischen von Ägypten mitgetragen wird. Beide Länder begründen die Maßnahme mit Sicherheitserwägungen. Rund zwei Millionen Einwohner leben unter sehr schlechten Bedingungen in dem Küstenstreifen am Mittelmeer. Die islamistische Hamas wird von Israel, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft.

Israelische Luftangriffe gegen Hamas-Ziele im Gazastreifen

TEL AVIV: Israelische Kampfflugzeuge haben in der Nacht zum Samstag Stellungen der islamistischen Hamas im Gazastreifen angegriffen. Dabei seien unter anderem eine Produktionsstätte für Raketen, unterirdische Bauten und auch ein militärischer Stützpunkt beschossen worden, teilten die israelischen Streitkräfte (IDF) am Morgen per Twitter mit. Vorausgegangen seien Raketenangriffe aus dem Gazastreifen auf Ziele um Süden Israels. «Die Hamas wird die Konsequenzen für jeglichen Terror aus dem Gazastreifen heraus tragen», heißt es zum Schluss des IDF-Tweets

Stunden zuvor hatte das israelische Militär von den Raketenangriffen am Weihnachtstag berichtet. «Während Familien weltweit um ihre Christbäume herum sitzen, laufen Familien im Süden Israels in Bomben-Schutzräume», lautete der IDF-Tweet. Zwei aus dem Gazastreifen abgefeuerte Raketen seien vom Abwehrsystem Iron Dome (Eisenkuppel) abgefangen worden. Die Hamas ihrerseits verurteilte die israelischen Angriffe als «barbarische Aggression». Es seien eine Kinderklinik und ein Rehabilitationszentrum für Behinderte beschädigt worden, sagte Sprecher Hasem Kassem.

Ende August hatte die Hamas nach Vermittlung Katars eine Waffenruhe mit Israel verkündet. Danach gab es aber bereits mehrere Verstöße. Israel hatte 2007 eine Blockade des Gazastreifens verschärft, die inzwischen von Ägypten mitgetragen wird. Beide Länder begründen die Maßnahme mit Sicherheitserwägungen. Rund zwei Millionen Einwohner leben unter sehr schlechten Bedingungen in dem Küstenstreifen am Mittelmeer. Die islamistische Hamas wird von Israel, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft.

Legendärer Doppelagent George Blake im hohen Alter gestorben

MOSKAU: Erst hat er für Großbritannien spioniert, dann für die Sowjetunion - nun ist der frühere Agent George Blake im Alter von 98 Jahren gestorben. Das teilte der russische Auslandsgeheimdienst SWR am Samstag in der Hauptstadt Moskau der Staatsagentur Tass zufolge mit. «Er liebte unser Land aufrichtig.» Blake habe die Leistung des sowjetischen Volkes im Zweiten Weltkrieg bewundert, sagte ein Sprecher. Er sei ein legendärer Geheimdienstoffizier gewesen.

Der 1922 in Rotterdam geborene Ex-Agent war nach dem Zweiten Weltkrieg als junger Spion für den britischen Geheimdienst nach Südkorea versetzt worden. Nach Ausbruch des Korea-Krieges 1950 geriet er in Gefangenschaft. Danach spionierte er für die Sowjetunion. Als das aufflog, verurteilte ihn ein britisches Gericht 1961 zu 42 Jahren Haft. 1966 gelang ihm die Flucht aus dem Gefängnis. Er floh über Berlin nach Moskau. Seither lebte er in Russland.

Zu Blakes 90. Geburtstag hatte ihn Kremlchef Wladimir Putin, der auch Geheimdienstagent war, gratuliert. Zu seinem 95. Geburtstag hatte er Russlands Agenten zu einem Kampf des Guten gegen das Böse aufgerufen.

Nach Gratis-ÖPNV baut Luxemburg weiter an neuen Angeboten

LUXEMBURG: Der in Luxemburg zum 1. März eingeführte Gratis-ÖPNV hat das zweitkleinste Land der EU bei seiner geplanten Verkehrswende weit vorangebracht: «Der kostenlose Nahverkehr war der Hebel, um in Luxemburg eine echte Mobilitätsrevolution anzukurbeln», sagte Luxemburgs Mobilitätsminister François Bausch (Grüne) der Deutschen Presse-Agentur. Natürlich habe die Corona-Pandemie anfängliche Rekord-Passagierzahl in Tram, Zug und Bus zeitweise wieder ausgebremst. Es sei aber insgesamt ein neues Bewusstsein entstanden für eine andere Mobilität - die auf einen Mix aus Verkehrsmitteln setzt.

Beim Ausbau der «Öffis» sei A und O eine hohe Qualität der Angebote: «Ich stelle fest, dass in die Stadtbahn jetzt Leute einsteigen, die vorher nie in einen Bus gestiegen wären», sagte Bausch. Mit Milliarden-Investitionen unter anderem in Schiene und Tram will er bis 2025 rund 50 Prozent mehr Passagiere in öffentliche Verkehrsmittel locken. Wie viele andere Städte und Länder in Europa leidet Luxemburg unter vielen langen Staus im Berufsverkehr.

Luxemburg hatte am 1. März dieses Jahres als erster Staat der Welt den öffentlichen Nahverkehr im gesamten Land für alle Nutzer kostenlos gemacht. Man braucht keine Fahrscheine mehr: einfach nur einsteigen und mitfahren. Der kostenfreie ÖPNV bedeutet für den Luxemburger Staat Mehrausgaben von 41 Millionen Euro im Jahr.

Zehnjähriger fährt Auto - Polizei: «Nicht wundern, nur staunen»

ROTTERDAM: Sein Haarschopf reichte kaum über das Lenkrad: Ein zehnjähriger Junge hat am ersten Weihnachtstag das Auto eines Verwandten durch Rotterdam gesteuert - bis ein stutzig gewordener Polizist den Wagen stoppte.

Der Besitzer habe neben dem Jungen gesessen, der über Weihnachten aus Rumänien zu Besuch war, berichtete die Rotterdamer Polizei auf Instagram. Das Kind könne prima fahren und da habe er ihm halt eine Runde in seinem Auto gegönnt, erklärte der Mann. Kommentar der Polizei: «Wir sagen oft: nicht wundern, nur staunen.» Den Fahrzeughalter habe der Spaß ein Bußgeld von 280 Euro gekostet. «Und wir denken, dass er damit sehr gut weggekommen ist.».

Gove: «Besondere Beziehung» Großbritanniens mit der EU nun möglich

LONDON: Der in letzter Minute ausgehandelte Brexit-Handelspakt ermöglicht dem britischen Staatsminister Michael Gove zufolge eine «besondere Beziehung» Großbritanniens mit der EU. So bezeichnet das Land traditionell seine enge Beziehung mit den USA. Der Handelsvertrag ermögliche es nun, den schwierigen und «manchmal hässlichen» Brexit-Prozess hinter sich zu lassen und in eine neue, hoffnungsvollere Ära aufzubrechen, schrieb Gove in einem Gastbeitrag in der «Times» (Samstag). Dennoch würden sich ab Januar etliche Dinge ändern und Unternehmen müssten sich darauf einstellen.

London und Brüssel hatten am Heiligabend einen Durchbruch bei den Gesprächen über einen gemeinsamen Handelspakt für die Zeit nach der Brexit-Übergangsphase verkündet. Mit dem Jahreswechsel verlässt das Vereinigte Königreich endgültig die Strukturen der Europäischen Union nach fast 40 Jahren Mitgliedschaft. Die schlimmsten Folgen der Scheidung sind damit abgewendet. Mittlerweile ist das 1256 Seiten starke Abkommen online abrufbar. Es soll zunächst provisorisch in Kraft treten, da die Zeit für die Ratifizierung auf europäischer Seite zu knapp ist. Das britische Parlament soll am 30. Dezember über den Deal abstimmen.

Drei UN-Soldaten in Zentralafrikanischer Republik getötet

NEW YORK: In der Zentralafrikanischen Republik sind kurz vor den Wahlen am Sonntag drei Soldaten der UN-Friedenstruppe getötet worden. Zwei weitere Blauhelm-Soldaten aus Burundi wurden bei dem Angriff auf Stützpunkte verwundet, teilte ein Sprecher von UN-Generalsekretär Antonio Guterres in New York mit. Unbekannte Bewaffnete hatten Stützpunkte der UN-Friedensmission Minusca und einheimischer Sicherheitskräfte in Dekoa und Balouma angegriffen.

Eine neue Allianz von Rebellen hat sich in den vergangenen Tagen in verschiedenen Gebieten des Landes Kämpfe mit Sicherheitskräften geliefert, auch in der Nähe der Hauptstadt Bangui. Die Gruppen in der Allianz verübten in den vergangenen Jahren etliche Kriegsverbrechen. Wegen der jüngsten Gewalt haben Ruanda und Russland Truppen und Militärberater in das Land geschickt.

Am Sonntag werden in der Zentralafrikanischen Republik sowohl ein neuer Präsident als auch das Parlament gewählt. Bei der Wahl bewirbt sich Amtsinhaber Faustin-Archange Touadéra um eine zweite Amtszeit. Die Rebellen werden nach Minusca-Angaben von Ex-Präsident François Bozizé unterstützt, dessen Kandidatur für die Präsidentenwahl kürzlich vom Verfassungsgericht zurückgewiesen wurde.

Strick-Trend setzt sich durch

HANNOVER: Der Trend zum Stricken wird immer stärker. Das Stricken erobert die sozialen Netzwerke, bei Instagram wird Stricken wieder schick, wenn hippe Anbieter wie We Are Knitters oder Wool And The Gang fertige Pakete mit Wolle, Nadeln und Anleitung im Angebot haben. Die Qualität des Materials spiele eine immer größere Rolle - auch das sei ein Trend, sagt die Textildesignerin Anne-Susanne Gueler aus Hannover. Wie auch die Bereitschaft, etwas mehr Geld für gutes Material auszugeben. Schon vor einigen Jahren seien die Menschen über einfache Techniken ans Stricken herangeführt worden. Damals aber gab es aus ihrer Sicht wenig richtig gute Wolle: «Das hat sich geändert.»

Ein «deutlichen Zuwachs» stellt die Initiative Handarbeit fest, ein Verband, in dem sich die nach eigenen Angaben führenden Anbieter der Handarbeitsbranche aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammengeschlossen haben. Marktdaten für das laufende Jahr gebe es zwar noch nicht, aber für die Anbieter sei 2020 ein «Ausnahmejahr», die Umsätze seien extrem nach oben gegangen, sagte eine Sprecherin.

Papst betet für verfolgte Christen in der Welt an Stephanus-Gedenktag

ROM: Papst Franziskus hat am zweiten Weihnachtsfeiertag an die Vergebung erinnert und für Christen gebetet, die wegen ihres Glaubens in der Welt verfolgt werden. «Es gebe leider viele davon», sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Samstag beim Angelus-Gebet. Die Zeremonie wurde wegen der Corona-Beschränkungen in die Bibliothek des Apostolischen Palasts verlegt.

Der zweite Weihnachtsfeiertag ist auch der Tag an dem die Katholiken dem heiligen Stephanus gedenken. Der Prediger wurde der Überlieferung nach zu Lebzeiten der Gotteslästerung beschuldigt und starb in Jerusalem als erster christlicher Märtyrer durch Steinigung vor den Toren Jerusalems.

Trotz der falschen Anschuldigungen und der brutalen Steinigung habe Stephanus seinen Mördern vergeben, sagte Franziskus. Auch die Gläubigen heutzutage sollten für Menschen, die einen Fehler begangen haben, beten und nicht schlecht über sie reden, mahnte der 84-Jährige. Und wenn es Streit zu Hause gebe, sollte man versuchen, die Wogen zu glätten und nicht unbedingt Recht haben zu wollen.

Mit dem zweiten Weihnachtsfeiertag neigten sich auch die Feierlichkeiten zu Weihnachten dem Ende entgegen. Via Twitter bedankte sich Franziskus bei den vielen Gläubigen in der Welt, die an Weihnachten an ihn gedacht hatten. «Da es mir nicht möglich ist, einem jeden zu antworten, spreche ich allen meinen Dank aus - besonders für das Geschenk des Gebets, das ich gerne erwidere», twitterte er.