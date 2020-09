Neues aus dem Ausland am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 05.09.20 | Aktualisiert um: 19:25 | Überblick

Indischer und chinesischer Minister reden über Grenzstreit

PEKING/NEU DELHI: Auf der Suche nach einer Lösung im Grenzstreit im Himalaya sind der indische und der chinesische Verteidigungsminister zu einem Gespräch zusammengekommen. Das Treffen war das erste auf Ministerebene seit einem tödlichen Zwischenfall vom Juni. Es fand am Rande eines Gipfels der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) am Freitag in Moskau statt, wie beide Seiten am Samstag bestätigten. Fortschritte wurden anscheinend nicht erzielt.

Chinas Verteidigungsminister Wei Fenghe sagte laut staatlicher Nachrichtenagentur Xinhua, die Verantwortung für die festgefahrene Lage liege «vollständig auf indischer Seite». Die chinesische Armee werde «jeden Zoll Gebiets» verteidigen. Sein indischer Amtskollege Rajnath Singh warf China laut einer Mitteilung seines Ministeriums eine Truppenkonzentration vor sowie ein «aggressives Verhalten» und den Versuch, den Status quo einseitig zu verändern.

Im Juni waren bei einem militärischen Zusammenstoß mindestens 20 indische Soldaten getötet worden. Es war der schlimmste Grenzzwischenfall zwischen den beiden Atommächten seit Jahrzehnten. Anschließend gab es Deeskalationsgespräche von Militärvertretern. Der Streit der asiatischen Rivalen um die gemeinsame Grenze dauert schon lange. In den 60er Jahren hatten sie einen kurzen Krieg geführt, den China gewann.

Maas droht Belarus mit neuen Sanktionen

BERLIN: Außenminister Heiko Maas (SPD) hat dem Präsidenten von Belarus (Weißrussland), Alexander Lukaschenko, mit einer weiteren Verschärfung von Strafmaßnahmen gedroht. «Wir erkennen als Europäische Union die Wahl nicht an und haben Sanktionen beschlossen. Diese setzen wir jetzt um. Wenn Lukaschenko nicht reagiert, wird es weitere Sanktionen geben», sagte Maas der «Bild am Sonntag».

Zugleich stellte Maas klar, was er von der Führung in Minsk erwartet: «Ich fordere von Lukaschenko, dass er mit der Opposition verhandelt, dass die Wahl wiederholt wird, dass Lukaschenko sofort damit aufhört, friedliche Demonstranten einzusperren und zu misshandeln, dass er die Menschenrechte und die Pressefreiheit achtet.»

Gegen den Präsident Lukaschenko gibt es mittlerweile seit fast vier Wochen täglich neue Proteste. Auslöser war die Präsidentenwahl am 9. August, bei der sich der 66-Jährige mit 80,1 Prozent der Stimmen für eine sechste Amtszeit bestätigen ließ. Die Opposition hält dagegen Swetlana Tichanowskaja für die wahre Siegerin. Die Abstimmung steht international als grob gefälscht in der Kritik.

30 Tote bei Kämpfen zwischen Zivilisten und Al-Shabaab in Somalia

MOGADISCHU: Bei Kämpfen zwischen Dorfbewohnern und der Terrormiliz Al-Shabaab in Somalia sind rund 30 Menschen getötet worden. Darunter seien 16 Kämpfer der Terrorgruppe, sagte am Samstag Osman Isse Nur, ein Sprecher der örtlichen Behörde.

Demnach kämpften Bewohner des Dorfes Shabeelow in der Nähe der Stadt Galkayo im Zentrum des Landes am Freitag mehrere Stunden lang gegen Mitglieder von Al-Shabaab. Etliche Bewohner hätten sich selbst bewaffnet, um gegen die «Brutalität» der Terrogruppe zu kämpfen, sagte Abdi Siyad, ein Ältester im Dorf. Die Miliz habe die Bewohner der Region «unter Druck gesetzt», um ihre Waffen und ihr Vieh an die Gruppe abzugeben.

Seit Jahren kämpft Al-Shabaab in Somalia um die Vorherrschaft. Sie kontrollieren weite Gebiete des Südens und Zentrums des armen Landes am Horn von Afrika und verüben immer wieder Anschläge. In vielen Teilen des Landes hat die nationale Regierung wenig Kontrolle, Milizen und einfache Bürger kämpfen teilweise gegen Al-Shabaab. Eine Mission der Afrikanischen Union (AU) und das US-Militär unterstützen die somalischen Streitkräfte im Kampf gegen die Terrorgruppe.

Türkei kündigt Militärübung vor Zypern an

ISTANBUL: Inmitten des Streits um die Erdgassuche im östlichen Mittelmeer hat die Türkei eine Militärübung vor Zypern angekündigt. Unter dem Namen «Mittelmeer-Sturm» soll sie am Sonntag beginnen und bis Donnerstag dauern, wie das türkische Verteidigungsministerium am Samstag mitteilte. Es sollen auch Einheiten aus dem türkisch kontrollierten Nordzypern teilnehmen. Ziel sei es «wechselseitiges Training, Kooperation und Interoperabilität» zwischen dem türkischen Festland und dem Truppenkommando auf der geteilten Mittelmeerinsel zu verbessern, hieß es weiter.

Im östlichen Mittelmeer eskaliert seit Wochen der Streit zwischen den Nato-Partnern Griechenland und Türkei um Erdgas in dem Seegebiet. Griechenland bezichtigt die Türkei, vor griechischen Inseln illegal Vorkommen zu erkunden. Die Regierung in Ankara weist die Vorwürfe hingegen zurück und vertritt den Standpunkt, dass die Gewässer, in denen probeweise nach Erdgas gebohrt wird, zum türkischen Festlandsockel gehören. Im Zuge von Militärmanövern war es zuletzt sogar zu einer Kollision zwischen einem griechischen und einem türkischen Kriegsschiff gekommen.

Die Insel Zypern ist seit einer türkischen Militärintervention 1974 geteilt. Im Norden wurde mit türkischer Hilfe eine Türkische Republik Nordzypern eingerichtet, die jedoch nur von Ankara anerkannt wird. Dort sind auch türkische Truppen stationiert. Die Gesamtinsel wird als Republik Zypern international anerkannt und ist seit 2004 EU-Mitglied.

Beachvolleyball-DM: Laura Ludwig mit Margareta Kozuch im Finale

TIMMENDORFER STRAND: Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig hat mit ihrer Partnerin Margareta Kozuch das Finale bei den deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand erreicht. Das Duo aus Hamburg setzte sich am Samstag in der Vorschlussrunde mit 2:1 (21:17, 15:21, 15:13) gegen Kim Behrens und Cinja Tillmann durch. Im Endspiel am Nachmittag (15.30 Uhr) treffen Ludwig und Kozuch auf Sandra Ittlinger und Chantal Laboureur. Die Stuttgarterinnen hatten es im Halbfinale gegen Victoria Bieneck und Isabel Schneider einfacher und siegten 2:0 (21:15, 21.13).

Laura Ludwig steht bei ihrer 15. DM-Teilnahme vor ihrem achten Titelgewinn, den bislang letzten feierte sie 2016 mit ihrer Olympia-Partnerin Kira Walkenhorst. «Ich bin total happy, dass wir im Endspiel stehen», sagte Ludwig, ärgerte sich aber über ihre eigene Halbfinal-Leistung an der Seite von Kozuch. «Wir sind gut reingekommen, dann hatten wir viele Hänger, und ich musste wütend werden, um das Spiel umzudrehen.» Kozuch sprach «von einem Arschtritt, den Laura brauchte, den sie sich aber selbst verpasst hat».

Ihre Finalgegnerinnen sind gewarnt. «Gegen Laura zu spielen, ist immer eine harte Nuss», sagt Laboureur und erinnerte an das Viertelfinale, als Kozuch/Ludwig gegen Walkenhorst und Anna-Lena Grüne drei Matchbälle gegen sich hatten und vor dem Aus standen. Aber die Stuttgarterin Laboureur will jetzt auch den Sprung auf Platz eins schaffen: «Wir haben in diesem Jahr schon drei Mal Halbfinals verloren, jetzt will ich endlich mal ein Endspiel gewinnen.»

Grüne und IG Metall fordern Staatseinstieg bei Autofirmen in Not

FRANKFURT/MAIN: Grüne und IG Metall fordern vor dem Spitzentreffen zur Autobranche an diesem Dienstag einen staatlichen Fonds, der sich mit einer Beteiligung bei Krisenfirmen engagiert. Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock sagte der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung»: «Wir müssen Mittelständlern und Zulieferern Zeit verschaffen.» Angesichts von mehr als 800.000 Beschäftigten in der Automobilindustrie könne «keine Politikerin sagen: Die sind mir egal, sollen sie doch schauen, wie sie über die Runden kommen».

Der IG Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann plädierte für einen staatlichen «Mittelstands- und Transformationsfonds», der sich an Unternehmen in Not beteiligt. «Wenn der Staat einen Teil des Risikos übernimmt, könnte das kleinen und mittleren Unternehmen die Kraft zu Investitionen und Innovationen verschaffen», sagte Hofmann dem Blatt.

An diesem Dienstag treffen sich die Spitzenmanager der Autoindustrie bei Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu einem neuerlichen Autogipfel.

Sudan erklärt wegen Überschwemmungen für drei Monate den Notstand

KHARTUM: Die Regierung im Sudan hat wegen schwerer Überschwemmungen für drei Monate den Notstand ausgerufen. Das gesamte Land im Nordosten Afrikas sei zu einem Naturkatastrophengebiet erklärt worden, hieß es in der Nacht zum Samstag in einer Mitteilung des Arbeitsministeriums nach einem Treffen des Sicherheits- und Verteidigungsrats. Mindestens 99 Menschen seien getötet worden, insgesamt seien mehr als eine halbe Million Menschen betroffen. Zudem seien mehr als 100.000 Häuser beschädigt oder zerstört, hieß es.

Wegen Regenfällen in Äthiopien und Uganda kommt es jedes Jahr im Sudan zu großen Überschwemmungen des Nils. Zudem hat es in den vergangenen Wochen im Sudan viel geregnet. Jüngst wurde in dem Land laut Behörden der höchste Stand des Nils seit Beginn der Aufzeichnungen gemessen. Unter anderem deswegen hätte der derzeit gebaute Renaissance-Staudamm flussaufwärts in Äthiopien, der in der Region für viel Streit sorgt, große Vorteile für den Sudan: Experten meinen, der Staudamm werde die jährlichen Überschwemmungen künftig regulieren können.

Deutscher stürzt in Tiroler Alpen in den Tod

TANNHEIM: Ein deutscher Wanderer ist bei einer Wanderung in den Tiroler Alpen tödlich verunglückt.

Der Mann aus Nordrhein-Westfalen stürzte am Freitagnachmittag auf 1770 Metern Seehöhe zunächst über eine steile Böschung und anschließend über eine annähernd senkrechte Felswand, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 74-Jährige war gemeinsam mit seiner Frau und einer Bekannten in Tannheim nahe der deutschen Grenze talwärts in Richtung Traualpe unterwegs. Der Steig ist rot markiert, was eine «mittelschwierige» Einstufung des Bergweges bedeutet. Die Passagen sind dort oft schmal und steil.

Mindestens 11 Tote nach Explosion

DHAKA: Nach einer Explosion und einem Feuer in einer Moschee in Bangladesch ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens elf gestiegen. Von den insgesamt 40 Verletzten seien zehn in der Nacht zum Samstag in einem Krankenhaus in Dhaka gestorben, teilten Ärzte und die Polizei mit. Bereits am Freitag war ein siebenjähriger Junge ums Leben gekommen. Er hatte sich rund 95 Prozent seiner Hautoberfläche verbrannt, wie die leitende Ärztin Samanta Lal Sen berichtete. Nach ihren Worten war der Zustand der meisten Verletzten kritisch.

Nach ersten Ermittlungen war ein Gasleck Ursache des Unglücks in dem Gotteshaus im Narayanganj-Distrikt rund 25 Kilometer südlich der Hauptstadt Dhaka. Ein Feuerwehrsprecher berichtete, dass sechs Klimaanlagen in der Moschee ebenfalls explodiert seien. Vor Ort waren auch Bombenexperten der Polizei.

Japan im Auge eines mächtigen Taifuns

TOKIO: Ein gewaltiger Taifun nimmt Kurs auf das südjapanische Urlaubsparadies Okinawa.

Die Behörden warnten die Bewohner der Inselprovinz am Samstag, äußerste Vorsicht walten zu lassen. Der Taifun «Haishen», der 10. Wirbelsturm der Saison, drohte, am Sonntag noch an Kraft zuzulegen und die Region mit Windgeschwindigkeiten nahe seinem Zentrum von bis zu mehr als 300 Kilometern in der Stunde zu überziehen. Die Sturmböen könnten diesmal so stark sein, dass dadurch Häuser einstürzen könnten, warnten die Behörden. Der Taifun dürfte am Sonntag die Insel Amami-Oshima erreichen und dann weiter in Richtung der südwestjapanischen Hauptinsel Kyushu ziehen, hieß es weiter. Die Behörden warnten vor hohem Wellengang und möglichen Überflutungen.

Rassismus-Debatte: Trump will interkulturelles Training stoppen

WASHINGTON: Inmitten der Debatte über Rassismus in den USA will US-Präsident Donald Trump den Bundesbehörden die Gelder für interkulturelles Training kürzen. Der Präsident habe ihn angewiesen, dafür zu sorgen, dass keine Steuergelder mehr genutzt würden, um «spaltende, un-amerikanische Propaganda-Trainingseinheiten» zu finanzieren, heißt es laut einem Bericht der «Washington Post» (Freitag) in einer Aktennotiz des Direktors des Amtes für Verwaltung und Haushalt, Russell Vought.

Alle Behörden sollten nun Ausgaben in Verbindung mit Kursen identifizieren, die sich etwa mit «weißen Privilegien» befassten oder suggerierten, die USA seien «von Natur aus ein rassistisches oder schlechtes Land». Verträge für solche Anti-Rassismus-Trainings sollten aufgehoben werden.

Die USA sind ein tief gespaltenes Land. Nach mehreren Fällen von Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA kommt es in Städten landesweit seit Wochen immer wieder zu Demonstrationen sowie zu Zusammenstößen rechter und linker Gruppierungen.