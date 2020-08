Neues aus dem Ausland am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 23.08.20 | Aktualisiert um: 07:25 | Überblick

Pakistan verhängt Sanktionen gegen extremistische Gruppen

ISLAMABAD: Pakistan hat Sanktionen gegen Dutzende extremistische Gruppen und deren Anführer verhängt. Unter anderem sollen Bankkonten eingefroren und Reisebeschränkungen erteilt werden, wie lokale Medien am Samstag berichteten. Auch solle es Waffenembargos geben. Mit den Sanktionen will die Regierung in Islamabad verhindern, dass das Land von der Financial Action Task Force (FATF) auf eine «schwarze Liste» von Staaten gesetzt wird, die nicht genug gegen Terrorismusfinanzierung unternehmen.

Die internationale Arbeitsgruppe gegen Geldwäsche mit Sitz in Paris hatte das südasiatische Land 2018 auf die «graue» Beobachtungsliste gesetzt. Im Oktober soll erneut über den Status Pakistans entschieden werden. Sollte das unter chronischer Devisennot leidende Land bei der nächsten FATF-Überprüfung auf die «schwarze Liste» kommen, würde ihm unter anderem die Kreditaufnahme auf den Finanzmärkten deutlich erschwert.

Betroffen von den Sanktionen sind den Angaben zufolge unter anderem der Vizechef der militant-islamistischen Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar, der mutmaßliche Drahtzieher der Anschlagsserie von Mumbai 2008, Hafiz Saeed, sowie Al-Kaida und die Terrormiliz Islamischer Staat.

US-Wetterbehörde warnt vor heranziehendem Hurrikan

WASHINGTON: Ein Tropensturm wird einer Prognose zufolge über dem Golf von Mexiko weiter an Kraft gewinnen und am Montag voraussichtlich als Hurrikan auf die südliche US-Küste treffen. Der Wirbelsturm «Marco» bringe Winde mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Stundenkilometern mit sich, erklärte das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) am Samstagabend (Ortszeit). «Marco» soll demnach über dem warmen Wasser des Golfs weiter an Kraft gewinnen und bis Sonntag Hurrikan-Stärke erreichen.

Der Sturm soll dem NHC zufolge am Montag etwa im Bereich des Bundesstaats Louisiana auf Land treffen. In den betroffenen Gebieten ist mit Sturmfluten, Überschwemmungen und gefährlichen Windböen zu rechnen. Über Land soll sich der Sturm demnach wieder abschwächen und in westlicher Richtung nach Texas weiterziehen.

Ein weiterer Tropensturm, «Laura», zog unterdessen aus der Karibik kommend ebenfalls auf das US-Festland zu. Das Sturmsystem sollte etwa über Puerto Rico, die Dominikanische Republik, Haiti und Kuba hinwegziehen und dann frühestens am Montagnacht im Golf von Mexiko ankommen. Der Sturm könnte dem NHC zufolge am Mittwoch im Bereich der südlichen Bundesstaaten Louisiana und Mississippi auf Land treffen.

Thole/Wickler unterstreichen Favoritenrolle

HAMBURG: Die Vizeweltmeister Julius Thole und Clemens Wickler haben zwei Wochen vor der deutschen Meisterschaft ihre Favoritenrolle unterstrichen. Beim Turnier der nationalen Beachvolleyball-Tour in Hamburg spielte das Nationalteam nach einer Verletzungspause von Wickler wieder zusammen und zog ohne Probleme in das Halbfinale ein. «Wir sind froh, dass wir uns auf hohem Niveau wieder messen können», erklärte Blockspieler Thole. «Der Fuß ist wieder gut», meldete sein Partner Wickler Entwarnung mit Blick auf das traditionelle Championat vom 3. bis 6. September in Timmendorfer Strand.

Im Viertelfinale bezwangen Thole/Wickler, die vor einem Jahr bei der Heim-WM in Hamburg erst im Finale gestoppt wurden, am Samstag das kurzfristig zusammengestellte Duo Paul Becker (Frankfurt) und Philipp Arne Bergmann (Hamburg) mit 2:0 (21:11, 21:16). Yannick Harms, der etatmäßig mit Bergmann das dritte deutsche Männer-Nationalteam bildet, hatte sich kürzlich am Knie operieren lassen müssen. Trotzdem hoffen Bergmann/Harms noch darauf, bei der EM Mitte September wieder gemeinsam auftreten zu können.

Pech hatte auch Nationalspieler Lars Flüggen. Mit Nils Ehlers führte der Hamburger im Viertelfinale gegen das italienische Zwillings-Duo Matteo und Paolo Ingrosso schon mit 21:15, 21:20, musste aber wegen eine Knieverletzung vor dem Matchball aufgeben. «Ich habe schon im Spiel gemerkt, dass das Knie nicht richtig rundläuft. Und beim letzten Ball bin ich noch mal unglücklich gelandet. Da wollte ich einfach nichts riskieren», berichtete Flüggen. Bis zur Meisterschaft will der Abwehrspieler wieder fit sein.

US-Repräsentantenhaus beschließt Gesetz zur Stärkung der Post

WASHINGTON: Wegen der großen Bedeutung der Briefwahl bei den US-Wahlen im November hat das Repräsentantenhaus ein Gesetz zur Stärkung der staatlichen Post beschlossen. Das Gesetz verbietet der Post, weniger Dienstleistungen als zu Jahresbeginn anzubieten und sieht zudem eine Finanzspritze von 25 Milliarden US-Dollar (gut 20 Mrd Euro) vor. Das Gesetz wurde am Samstagabend (Ortszeit) von der demokratischen Mehrheit der Parlamentskammer durchgedrückt, aber auch gut 20 Republikaner stimmten zu. 150 Abgeordnete stimmten dagegen.

Die Demokraten hatten das Gesetz wegen Berichten über zunehmende Verspätungen bei der Zustellung initiiert. Für die Verspätungen machten sie Reformen des seit Juni amtierenden neuen Post-Chefs verantwortlich. Die Demokraten befürchten, dass die Regierung von US-Präsident Donald Trump die Post gezielt geschwächt habe, um die Briefwahl zu erschweren und damit die Wahlbeteiligung zu drücken. Trumps Republikaner bezeichnen das als absurde Verschwörungstheorie.

Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, erklärte, die Parlamentskammer werde dem Gesetz nicht zustimmen. Das Weiße Haus erklärte, Trump würde ebenfalls sein Veto einlegen.

Polizeigewalt gegen Slowaken hat personelle Konsequenzen

BRÜSSEL: Der Tod eines Slowaken nach Polizeigewalt in Belgien hat weitere personelle Konsequenzen. Der Chef der belgischen Polizei für Luftfahrt, Danny Elst, werde für die Dauer der Untersuchung in eine Verwaltungsabteilung versetzt, berichtete die Nachrichtenagentur Belga am Samstag. Zuvor war bereits ein hochrangiger Beamter der Bundespolizei bis zum Ende der Ermittlungen von seinem Amt zurückgetreten.

Die belgische Zeitung «Het Laatste Nieuws» hatte am Mittwoch Aufnahmen einer Überwachungskamera veröffentlicht, auf denen zu sehen war, wie der slowakische Staatsbürger Jozef Chovanec von Polizisten in einer Zelle des Flughafens Charleroi im Februar 2018 misshandelt wurde. Eine Polizistin zeigt dabei den Hitlergruß, während andere Polizisten auf dem Brustkorb des Festgenommenen knien. Der Slowake starb am nächsten Tag. Der Vorfall erinnert an das Schicksal des Afroamerikaners George Floyd in den USA.

Die Frau des Opfers, Henrieta Chovancova, forderte eine neue Untersuchung. Derzeit läuft ein Gerichtsverfahren. Eine Anwältin von drei beschuldigten Polizisten sagte der Nachrichtenagentur Belga, ihre Mandanten hätten richtig gehandelt und seien nicht für Chovanecs Tod verantwortlich.

Polizei im US-Bundesstaat Louisiana erschießt Schwarzen

LAFAYETTE: Polizisten im südlichen US-Bundesstaat Louisiana haben einen fliehenden und offenbar mit einem Messer bewaffneten schwarzen Verdächtigen erschossen. Die Polizei in der Stadt Lafayette habe zunächst erfolglos Taser eingesetzt, um Trayford P. zu stoppen, erklärte die Polizei des Bundesstaats am Samstag. Beamte hätten dann das Feuer eröffnet, als der 31-Jährige in einen kleinen Supermarkt fliehen wollte, hieß es weiter.

Die Polizisten seien am Freitagabend an den Tatort gerufen worden, weil es dort eine «Störung» mit einem Mann gegeben habe, der mit einem Messer bewaffnet gewesen sei, erklärte die Polizei. Die Beamten versuchten, den 31-Jährigen festzunehmen, dieser floh aber zu Fuß, wie es weiter hieß. Die Polizei machte keine Angaben zur Zahl der gefeuerten Schüsse. Der Verdächtige sei nach dem Zwischenfall in einem Krankenhaus für tot erklärt worden, hieß es. Örtliche Medienberichte sprachen von etwa einem Dutzend Schüssen.

In den USA war es seit Ende Mai vielerorts zu Massenprotesten gegen Rassismus und Polizeigewalt gekommen. Der Auslöser war die Tötung des unbewaffneten Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in der Stadt Minneapolis im Bundesstaat Minnesota am 25. Mai.

Slowakei «schockiert» über Polizeigewalt gegen Slowaken

BRATISLAVA: Slowakische Politiker haben empört auf ein Video reagiert, das tödliche Polizeigewalt gegen einen Slowaken in Belgien dokumentiert. «Wie die gesamte slowakische Öffentlichkeit bin auch ich schockiert von den Aufnahmen, die belgische Medien veröffentlicht haben, und von der Brutalität, mit der sich die belgischen Polizisten gegenüber unserem Staatsbürger Jozef Chovanec verhalten haben», erklärte Außenminister Ivan Korcok am Freitag am Rande eines Treffens mit Bundesaußenminister Heiko Maas in Bratislava.

Der Minister bezog sich auf einen Vorfall in einer Zelle des Flughafens Charleroi im französischsprachigen Teil Belgiens im Februar 2018, der an das Schicksal des Afroamerikaners George Floyd erinnerte. Auf den Aufnahmen einer Überwachungskamera, die die belgische Zeitung «Het Laatste Nieuws» am Mittwoch veröffentlichte, ist zu sehen, wie Chovanec von Polizisten misshandelt wird. Eine Polizistin zeigt dabei den Hitlergruß, während andere Polizisten auf dem Brustkorb des Festgenommenen knien. Der Slowake starb am nächsten Tag.

Praktiken, wie sie das Video zeige, dürften in einer demokratischen Gesellschaft keinen Platz haben, sagte der Minister. Die slowakische Regierung habe daher sofort nach der Veröffentlichung des Videos eine Protestnote an Belgien geschickt. Darin werde die unverzügliche und gründliche Aufklärung des Vorgehens der belgischen Polizei gefordert. Die Slowakei habe sehr gute Beziehungen zu Belgien, eine Aufklärung sei aber auch deshalb wichtig, weil eine große Anzahl slowakischer Staatsbürger in Belgien tätig sei.

Behörden kündigen strenge Sicherheitsmaßnahmen nach Demo an

BASRA: Nach gewaltsamen Protesten in der südirakischen Stadt Basra hat der Gouverneur der Stadt strenge Sicherheitsmaßnahmen angekündigt. «Wir verurteilen die Attentate, die das Gouvernement Basra miterlebt hat», sagte Asad Al-Aidani nach einem Treffen mit Parlamentsmitgliedern und Sicherheitskräften am Samstag in Basra. Man unterstütze friedliche Demonstrationen, akzeptiere aber keine Gewalt. Sicherheitskräfte seien in großer Zahl in Basra stationiert, um neue Proteste zu verhindern. Die Behörden würden zudem Gruppen ermitteln, die im Verdacht stünden, an den Angriffen auf Aktivisten beteiligt gewesen zu sein, und Inhaber nicht lizenzierter Schusswaffen festnehmen.

In der Nacht zu Samstag hatten Demonstranten versucht, ein Regionalbüro des Parlaments in Brand zu setzen. Damit wollten sie Zeugenberichten zufolge gegen die jüngsten Angriffe auf politische Aktivistinnen protestieren. Zwei Aktivistinnen, darunter eine Ärztin, waren Anfang der Woche in Basra getötet worden.

Seit Anfang Oktober 2019 kam es im Irak immer wieder zu Protesten gegen die Regierung, bei denen nach Angaben der vom Parlament gewählten Menschenrechtskommission mehr als 460 Menschen ums Leben kamen. Der damalige Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi war im November zurückgetreten. Sein Nachfolger Mustafa al-Kasimi hatte im Juli eine vorgezogene Neuwahl des Parlaments für 2021 angekündigt.

Parteitag: US-Demokraten sammeln 70 Millionen Dollar Spenden ein

WASHINGTON: Präsidentschaftskandidat Joe Biden und seine US-Demokraten haben während ihres Parteitags diese Woche nach eigenen Angaben Wahlkampfspenden in Höhe von 70 Millionen US-Dollar (60 Millionen Euro) bekommen. Das schließe sich an den Erfolg der Vorwoche an, als nach der Ankündigung von Kamala Harris als Kandidatin für die Vizepräsidentschaft innerhalb von zwei Tagen 48 Millionen Dollar zusammengekommen seien, erklärte das Wahlkampfteam am Freitag (Ortszeit). Biden und Harris hatten auf dem Parteitag offiziell ihre Nominierung als Kandidaten angenommen.

Im Juli hatten die Demokraten 140 Millionen Dollar Spenden eingesammelt, die Kampagne von Präsident Donald Trump war allerdings auf 165 Millionen Dollar gekommen. Im Juni hatten Biden und die Demokraten 141 Millionen Dollar eingesammelt - und damit den zweiten Monat in Folge etwas mehr als Trump und dessen Republikaner. Trump bewirbt sich bei der Wahl am 3. November um eine zweite Amtszeit.

Die hohen Spendensummen für beide Kandidaten lassen auch erkennen, wie umkämpft die Wahl weiterhin ist. Das Spendenaufkommen zeigte auch, dass Trump trotz der Coronavirus-Pandemie und zuletzt schlechter Umfragewerte längst nicht ausgezählt werden kann.

US-Post startet Internetseite mit Briefwahl-Infos

WASHINGTON: Mitten im politischen Streit um die Rolle der US-Post bei den bevorstehen Wahlen hat das staatliche Unternehmen eine umfangreiche Informationsseite zum Briefwahlverfahren ins Internet gestellt. Sie richte sich sowohl an die Wähler selbst als auch an die Wahlleitungen, teilte die Post am Freitag (Ortszeit) mit. Zudem werde ein parteiübergreifendes Komitee im Unternehmen die Rolle der US-Post bei der Briefwahl aktiv überwachen.

Die Sorge, dass Sparmaßnahmen bei der staatlichen Post die Präsidentenwahl im November behindern könnten, ist am Samstag auch Thema im US-Kongress. Das von Demokraten beherrschte Repräsentantenhaus unterbricht dafür die Sommerpause (ab 16.00 MESZ). Die Abgeordneten wollen nach bisherigen Plänen über ein Gesetz abstimmen, das der Post verbieten solle, weniger Dienstleistungen als zu Jahresbeginn anzubieten. Das Gesetz sieht zudem eine Finanzspritze von 25 Milliarden Dollar für die Post vor. Der Senat - der von Trumps Republikanern kontrolliert wird - müsste dem Gesetz noch zustimmen, der Präsident müsste es unterzeichnen.

Tokios neueste Attraktion: Durchsichtige Toiletten

TOKIO: Öffentlichen Toiletten hängt das Image an, schmuddelig, übelriechend und irgendwie etwas unheimlich zu sein. Der weltberühmte japanische Architekt Shigeru Ban will das auf revolutionäre Weise ändern: mit durchsichtigen Toiletten. Zu bewundern sind diese seit neuestem in einem Park im berühmten Tokioter Szene-Stadtteil Shibuya. Wenn die Toiletten unverschlossen sind, werden die pastellfarbenen Glaswände durchsichtig. Jeder kann dann von außen reingucken und die weißen, sauberen Klos und Waschbecken sehen. Sobald die Türen schließen, werden die aus Glasschichten einem Spezialfilm bestehenden Wände undurchsichtig.

Die hypermodernen Toiletten mit ihren strombetriebenen Verwandlungswänden sind Teil eines Projekts der Nippon Foundation namens «The Tokyo Toilet». Ziel ist eine Wiedergeburt öffentlicher Toiletten als einem stillen Örtchen, wo man sich wohl und sicher fühlt. «Es gibt zwei Dinge, über die wir beim Betreten einer öffentlichen Toilette besorgt sind, vor allem, wenn sie sich in einem Park befindet. Das Erste ist Sauberkeit und das Zweite ist, ob sich jemand drinnen befindet», schreibt Ban auf der Projekt-Webseite.

Ban ist einer von 16 Kunstschaffenden, darunter auch seine beiden weltberühmten Architektenkollegen Tadao Ando und Kengo Kuma, die das Projekt unterstützen. Was aber, so fragt sich mancher, wenn es mal zum Stromausfall oder sonstigen Pannen kommt? Keine Sorge, versichern die Projektleiter. Fällt der Strom aus, werden die Glaswände undurchsichtig. Was auch immer passiere, niemand könne reinschauen.

Hunderte Großbrände wüten in Kalifornien

SAN FRANCISCO: Mehr als 560 Großbrände im US-Bundesstaat Kalifornien haben sich auf einer Fläche von mehr als 3000 Quadratkilometern ausgebreitet. Das berichteten US-Medien am Freitag (Ortszeit) unter Berufung auf Gouverneur Gavin Newsom und die Feuerwehr. Knapp 12.000 Feuerwehrleute waren demnach in dem Westküstenstaat im Einsatz. Fast 120.000 Menschen seien bereits angewiesen worden, ihre Häuser und Wohnungen zu verlassen, um sich vor den nahenden Flammen in Sicherheit zu bringen. Mindestens fünf Menschen seien bereits in Zusammenhang mit den Bränden ums Leben gekommen.

Zwei der Brandkomplexe gehörten bereits zu den größten der jüngeren Geschichte des Bundesstaates hieß es. Der LNU Lightning Complex im Napa Valley hat sich den Angaben zufolge bereits auf einer Fläche von 302.388 Acres (rund 1200 Quadratkilometer) ausgebreitet, der SCU Lightning Complex östlich des Silicon Valley auf 274.968 Acres (rund 1100 Quadratkilometer).