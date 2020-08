Neues aus dem Ausland am Samstag

Anführer einer monarchistischen Oppositionsgruppe verhaftet

TEHERAN: Der iranische Geheimdienst hat Medienberichten zufolge den Anführer einer monarchistischen Oppositionsgruppe verhaftet. Dschamschid Scharmahd, Anführer der «terroristischen Gruppe Tondar» (Donner) mit Sitz in den USA, sei nach einer geheimen Spezialoperation verhaftet worden, teilte der Geheimdienst nach Angaben der Nachrichtenagentur Isna vom Samstag mit.

Tondar gilt als militärischer Arm der Gruppe «Königliche Vereinigung Irans» und war angeblich 2008 an einem Anschlag auf eine Moschee in Schiras in Südiran beteiligt. Bei dem Anschlag kamen 14 Menschen ums Leben, über 200 wurden verletzt. Außerdem habe die Gruppe weitere Anschläge in Teheran geplant, die jedoch vom Geheimdienst rechtzeitig verhindert worden seien, heißt es in der Presseerklärung weiter.

Details zu Zeit und Ort der Verhaftung wurden nicht genannt. Die im Jahr 2004 gegründete Gruppe ist laut Beobachtern im Iran relativ unbekannt und höchstens für Monarchisten ein Begriff.

Zerstückelte Leiche in St. Petersburg - Ermittlungen gegen Ehefrau

ST. PETERSBURG: Nach dem Fund einer zerstückelten Leiche in einem Kühlschrank in der russischen Stadt St. Petersburg ist die Ehefrau ins Visier der Ermittler geraten. Gegen sie wurde Anklage wegen Mordes erhoben. Ihre Anwältin sagte am Samstag der Agentur Interfax, die Frau bestreite die Anschuldigungen. «Die Todesursache steht nicht einmal fest.» Die Ehefrau hatte behauptet, sie habe den 30-Jährige bereits tot neben einer Spritze gefunden. Weil sie nicht gewollt habe, dass er mit Drogen in Verbindung gebracht werde, habe sie die Leiche ihres Ehemannes zerteilt und in fünf Tüten gesteckt.

Dieser Version glauben die Ermittler nicht. Sie gehen nach eigenen Angaben davon aus, dass es einen Streit gegeben habe und die Frau für den Tod des aus der Ukraine stammenden Musikers verantwortlich sei. «Um die Spuren des Verbrechens zu verbergen, zerlegte die Angeklagte den Körper des Opfers», hieß es in einer Mitteilung. Die Anwältin sagte dagegen, es gebe keine «sichtbaren Anzeichen von Gewalt» an der Leiche, die auf einen Streit hätten hindeuteten.

Lastkran stürzt auf Arbeiter - mindestens zehn Tote

NEU DELHI: Mindestens zehn Arbeiter sind im Süden Indiens in einer Schiffswerft von einem umstürzenden Kran zu Tode gequetscht worden. Ein weiterer Arbeiter wurde bei dem Unglück in der Hafenstadt Visakhapatnam im Bundesstaat Andhra Pradesh verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der vor kurzem angeschaffte Kran stürzte demnach um, als Mitarbeiter des Staatsunternehmens Hindustan Shipyard Limited ihn testeten.

Auf einem acht Sekunden langen Video ist zu sehen, wie der geschätzt 75 Tonnen schwere gelbe Kran zu einer Seite umkippt. Die genaue Ursache sei nicht klar und werde ermittelt, sagte eine Polizeisprecher.

In Visakhapatnam gab es in den zurückliegenden Monaten einige Industrieunfälle. Im Mai war dort in einer Fabrik des südkoreanischen Chemieunternehmens LG Chem Styrol entwichen, das bei der Plastikherstellung benötigt wird. 15 Menschen starben, Hunderte wurden verletzt.

Streit um Hongkong: China wirft Deutschland Rechtsbruch vor

PEKING/BERLIN: China hat die Aussetzung des Auslieferungsabkommens mit Hongkong durch Deutschland scharf kritisiert. In einer Stellungnahme, die die chinesische Botschaft am Samstag in Berlin verbreitete, werden Deutschland ein «ernster Verstoß gegen internationales Recht» und eine schwere Einmischung in innere Angelegenheiten vorgeworfen. «Wir lehnen das entschieden ab und behalten uns das Recht zu weiteren Reaktionen vor.»

In der Stellungnahme wurden auch Verärgerung über und Ablehnung der «irrigen Äußerungen» von Außenminister Heiko Maas (SPD) zum Ausdruck gebracht. Maas hatte am Freitagabend die Aussetzung des Auslieferungsabkommens verkündet. Er hatte betont, dass Deutschland wiederholt die Erwartung geäußert habe, «dass China seine völkerrechtlichen Verpflichtungen einhält». Hierzu gehöre gerade auch das Recht auf freie und faire Wahlen in Hongkong.

In der Stellungnahme der Botschaft wurde die Verschiebung der Wahl um ein Jahr wegen der Corona-Pandemie in der chinesischen Sonderverwaltungsregion als «vernünftig» verteidigt. Es geschehe, um das Leben und die Gesundheit der Menschen in Hongkong zu schützen. Die demokratische Opposition sah hingegen nur einen Vorwand, um eine Blamage des regierungstreuen Lagers zu verhindern.