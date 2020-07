Neues aus dem Ausland am Samstag

Written by: Redaktion (dpa) | 18/07/2020 | Überblick

Geburtstagsgeschenk: Dirigentenstab für Merkel aus Litauen

VILNIUS/BRÜSSEL: Der litauische Staatspräsident Gitanas Nausedsa hat Bundeskanzlerin Angela Merkel nach eigenen Angaben einen Dirigentenstab zu ihrem 66. Geburtstag geschenkt. «Auf harmonische Klänge in der europäischen Politik für eine großartige europäische Symphonie!», schrieb er in Deutsch am Freitagabend auf Twitter. «Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, liebe Frau Bundeskanzlerin Angela Merkel, Europäische Dirigentin 2020!»

Die EU-Staats- und Regierungschef berieten zu dieser Zeit bei einem Sondergipfel in Brüssel über einen Corona-Aufbauplan. Merkel, die am Freitag ihren 66. Geburtstag feierte, kommt in den Verhandlungen eine Vermittlerrolle zu, denn Deutschland führt seit dem 1. Juli den Vorsitz der 27 EU-Länder.

Tokio soll weitere Wolkenkratzer bekommen

TOKIO: Japans Millionen-Hauptstadt Tokio wächst und wächst - auch in die Höhe. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Kyodo vom Samstag sind zwei weitere Wolkenkratzer im Stadtteil Shinjuku geplant, jeder rund 260 Meter hoch. Auf diese Weise solle das Gebiet stärker vernetzt und für Pendler noch besser zugänglich werden. Die geplanten Wolkenkratzer würden noch über das nahe gelegene gewaltige Tokioter Rathaus mit seinen 243 Metern Höhe hinaus in den Himmel ragen. Das geplante Projekt sei Teil einer großangelegten Stadtentwicklungsplanung, die bis in 2040er Jahre reiche. Die Zwillingstürme sollen demnach jeweils auf der West- und der Ostseite des Shinjuku-Bahnhofs entstehen, mit täglich über drei Millionen Passagieren einer der verkehrsreichsten Bahnhöfe der Welt.

Die beiden geplanten Wolkenkratzer sollen Geschäfte und Hotels beherbergen und direkt mit dem Bahnhof verbunden werden, hieß es. Tokio zählt inzwischen mehr als 14 Millionen Einwohner. Tokio ist damit die bevölkerungsreichste Präfektur Japans. Zur Metropolregion Tokio werden auch die Präfekturen Kanagawa, Saitama und Chiba sowie Ibaraki gezählt. Je nach Definition schwankt die Einwohnerzahl zwischen 30 und 40 Millionen, rund ein Drittel der Gesamtbevölkerung des Landes. Tokio ist damit die größte Metropolregion der Welt.

IOC-Präsident Bach: Kurzer Abstand zu Tokio-Spielen hilft Peking

LAUSANNE: IOC-Präsident Thomas Bach hält den kurzen zeitlichen Abstand zwischen den auf 2021 verlegten Sommerspielen in Tokio und den Winterspielen in Peking 2022 für keinen Nachteil. «Diese geringe Zeitspanne wird Peking sehr helfen», sagte der 66-Jährige nach der Generalversammlung des Internationalen Olympischen Komitees. Die große Aufmerksamkeit für die Spiele in Tokio, die nach der Verschiebung wegen der Coronavirus-Pandemie nun vom 23. Juli bis 8. August 2021 geplant sind, würde «zumindest teilweise» auf Peking übertragen werden. «Peking kann profitieren», meinte Bach.

Die Winterspiele in China sollen am 4. Februar 2022 beginnen, also nicht einmal sechs Monate nach der Schlussfeier in Japan. Einige Experten hatten gewarnt, dass die Verlegung der Tokio-Spiele negative Folgen für die Vermarktungschancen von Winter-Olympia in Peking haben könnte, zumal beide Großereignisse in Asien stattfinden. Der Zeitraum für offensive Werbekampagnen und die Gewinnung weiterer Sponsoren sei deutlich verkürzt. Das IOC hatte solche Bedenken zurückgewiesen.

Die Organisatoren in Peking würden «großartige Fortschritte» machen, versicherte Bach. Bei der IOC-Session am Freitag hatten die Gastgeber berichtet, dass die Mehrheit der Wettkampfstätten bereits fertiggestellt sei. Die drei olympischen Dörfer sowie zwei zentrale Hallenstadien würden bis Ende dieses Jahres ebenfalls vollendet sein, hieß es. Zudem gebe es inzwischen 840.000 Bewerber für die Rollen als freiwillige Olympia-Helfer.

Darts-Boss über Clemens-Aufstieg: «Das ist für uns alle gut»

MILTON KEYNES: Verbandsboss Werner von Moltke sieht im sportlichen Aufstieg von Gabriel Clemens eine große Chance für den Darts-Sport in Deutschland. «Das ist auf jeden Fall gut für den Markt. Es soll nicht die ganze Last auf Max Hopp liegen. Er sieht, dass jetzt jemand anders da ist. Das ganze mediale Interesse teilt sich dann auch», sagte der Geschäftsführer der PDC Europe der Deutschen Presse-Agentur vor dem Start des World Matchplay an diesem Samstag. Der Saarländer Clemens hat sich erstmals für das zweitwichtigste Turnier der Welt qualifiziert und trifft am Sonntag (21.00 Uhr/Sport1 und DAZN) auf Titelverteidiger Rob Cross.

Von Moltke könne sich auch vorstellen, dass andere Profis wie Nico Kurz oder Christian Bunse «ein Gesicht» des deutschen Darts-Sports werden. «Die Entwicklung ist für uns alle gut - auch für Max Hopp», sagte der Funktionär. Der 23 Jahre junge Hopp ist seit Jahren der erfolgreichste deutsche Spieler und steht momentan auf Platz 28 der Weltrangliste. Clemens folgt derzeit auf Rang 40, hat aber schon mehrere Achtungserfolge auf der Tour verbucht.