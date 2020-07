Neues aus dem Ausland am Montag

Saturn wird in Österreich zu Mediamarkt

WIEN/INGOLSTADT: Die Elektronikhandelsketten Mediamarkt und Saturn werden in Österreich ab Herbst nur noch Mediamarkt heißen. Das teilte das Unternehmen MediamarktSaturn Österreich, eine Tochter des deutschen Handelskonzerns Ceconomy, am Montag mit. In Deutschland bleibt die Marke Saturn aber bestehen. Beide Marken seien flächendeckend im Markt vertreten und genössen ein hohes Vertrauen bei ihren Kunden, erklärte ein Sprecher der deutschen Media-Saturn-Holding GmbH in Ingolstadt.

Die Umgestaltung soll die Wettbewerbsfähigkeit steigern und dabei helfen, den Marktanteil auch im Onlinehandel auszubauen, teilte das Unternehmen in Österreich weiter mit. Die Kette Mediamarkt ist mit derzeit 37 Geschäften Marktführer in Österreich. Die 15 österreichischen Saturn-Geschäfte sollen bis Ende September umgestaltet werden und dann ab 1. Oktober unter Mediamarkt firmieren.

Google will 10 Milliarden Dollar investieren

NEU DELHI: Google will in den kommenden fünf bis sieben Jahren zehn Milliarden Dollar in Indien investieren. Indien ist als zweitbevölkerungsreichstes Land der Welt einer der größten Wachstumsmärkte des Konzerns. Google geht davon aus, dass dieses Jahr rund die Hälfte der Menschen im Land Zugang zum Internet haben werden. Das Geld soll unter anderem in den bezahlbaren Zugang zu Informationen, in Unterstützung von Firmen bei der digitalen Transformation sowie in künstliche Intelligenz in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Landwirtschaft fließen, wie aus einer Stellungnahme der Firma vom Montag hervorgeht.

Neben Google interessieren sich auch andere amerikanische Technologie-Giganten für den indischen Markt. Dieses Jahr hatte sich Facebook für 5,7 Milliarden Dollar mit knapp 10 Prozent bei Jio Platforms eingekauft, der Tochterfirma eines führenden Mobilfunk-Anbieters. Ebenfalls dieses Jahr hatte Amazon-Chef Jeff Bezos angekündigt, eine weitere Milliarde Dollar in Indien zu investieren, um kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung zu unterstützen.

Snack-Boom hilft Pepsi in Corona-Krise

PURCHASE: Der amerikanische Getränke- und Lebensmittelriese Pepsi kommt dank hoher Nachfrage nach Chips und anderen Knabbereien besser als erwartet durch die Corona-Krise. Im zweiten Quartal legten die Erlöse der Snack-Sparte Frito-Lays im Heimatmarkt Nordamerika verglichen mit dem Vorjahreswert um sieben Prozent zu, wie PepsiCo am Montag mitteilte. Noch besser lief es bei der Tochter Quaker Foods North America, die etwa Haferflocken, Müsli-Riegel und Reis-Cracker anbietet und ein Plus von 23 Prozent erreichte.

Das Hauptgeschäft mit Getränken litt allerdings erheblich, so dass der konzernweite Umsatz des Coca-Cola-Rivalen insgesamt um drei Prozent auf knapp 16 Milliarden Dollar (gut 14 Mrd Euro) sank. Der Nettogewinn sackte um rund ein Fünftel auf 1,65 Milliarden Dollar ab. Die Prognosen der Analysten wurden dennoch bei Weitem übertroffen, die Aktie reagierte vorbörslich mit deutlichen Kursgewinnen. Wegen der hohen Unsicherheit durch die Pandemie traut sich Pepsi nach wie vor keine Prognose zum Verlauf des restlichen Geschäftsjahres zu.

EU-Aufbaufonds: Spaniens Regierungschefs Sánchez in Den Haag

DEN HAAG: Im Ringen um den umstrittenen EU-Wiederaufbaufonds in der Corona-Krise ist der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez mit seinem Amtskollegen Mark Rutte in Den Haag zusammen gekommen. Rutte empfing Sánchez am Montag in seinem Amtssitz Catshuis zu einem Arbeitsessen. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen die geplanten EU-Milliardenhilfen für wirtschaftlich von der Krise besonders hart getroffene Länder wie etwa Italien und Spanien. Über den Fonds mit einem Volumen von 750 Milliarden Euro soll Ende der Woche bei einem Gipfel in Brüssel beraten werden.

Die Niederlande gehören mit Schweden, Dänemark und Österreich zu den «Sparsamen Vier», die nicht rückzahlbare EU-Wirtschaftshilfen ablehnen und zudem an die Zahlung soziale und ökonomische Reformen knüpfen. Sánchez lehnt das strikt ab und befürchtet, dass Reformauflagen zu einer inakzeptablen Einmischung in die Sozial- und Wirtschaftspolitik Spaniens führen könnten.

Rutte sollte am selben Abend noch den portugiesischen Regierungschef Antonio Costa in Den Haag empfangen. Der spanische Ministerpräsident sollte am Dienstag in Berlin mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammenkommen.

Präsidentenwahl : Trzaskowski gratuliert Duda zum Sieg

WARSCHAU: Nach der Stichwahl um das Präsidentenant in Polen hat der oppositionelle Herausforderer Rafal Trzaskowski dem Amtsinhaber Andrzej Duda zum Sieg gratuliert. «Möge diese Amtszeit eine wirklich andere werden», schrieb Trzaskowski am Montag auf Twitter.

Nach Auszählung von 99,97 Prozent der Wahlkreise hat Duda laut Wahlkommission 51,2 Prozent der Stimmen erhalten, Trzaskowski knapp 48,8. Auf Grundlage dieser Daten betrug die Wahlbeteiligung 68,1 Prozent. Nach Angaben der Wahlkommission fehlen derzeit noch die Zählprotokolle aus fünf Wahlkreisen. Das offizielle Ergebnis wird im Laufe des Montags erwartet.

US-Behörde genehmigt beschleunigtes Verfahren zu Corona-Impfstoff

MAINZ: Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat dem amerikanischen Konzern Pfizer und der Firma Biontech aus Mainz ein beschleunigtes Zulassungsverfahren für zwei mögliche Impfstoffkandidaten gegen das Coronavirus genehmigt. Das teilten beide Unternehmen am Montag mit. Es handele sich um die am weitesten entwickelten Varianten eines möglichen RNA-Impfstoffs mit Namen «BNT 162b1» und «BNTb2». Insgesamt laufen in den USA und in Deutschland Studien der Phase I und II zu vier Kandidaten.

Für die USA hatten Biontech und Pfizer zuletzt schon erste Ergebnisse zu einem Wirkstoffkandidaten vorgelegt, konkret zu «BNT 162b1». Diese nannten die Unternehmen «ermutigend», auch mehrere Experten hatten von positiven Ergebnissen gesprochen. Probanden hatten Antikörper gegen den Erreger Sars-CoV-2 entwickelt. Unklar ist aber noch, ob diese Antikörper tatsächlich vor einer Infektion mit Sars-CoV-2 schützen. Das sollen Tests mit bis zu 30.000 Probanden zeigen.

Erste Ergebnisse zu Tests in Deutschland werden laut Biontech noch im Juli erwartet.

Deutsche Wanderin in Tirol von Kühen angegriffen und verletzt

NEUSTIFT IM STUBAITAL: Eine Frau aus Nürnberg ist bei einer Wanderung im österreichischen Bundesland Tirol von Kühen attackiert und verletzt worden. Die 57-Jährige habe am Sonntagnachmittag trotz ausgeschilderter Warnhinweise eine abgezäunte Weide nahe der Gemeinde Neustift im Stubaital betreten, wie die Polizei mitteilte. «Plötzlich und unerwartet» seien daraufhin mehrere Jungtiere auf die Frau losgegangen und hätten sie über den Wegrand hinaus in einen Wald gestoßen, wo sie verletzt liegenblieb.

Die Frau konnte den Angaben zufolge selbst einen Notruf absetzen. Aufgrund einer ungenauen Wegbeschreibung fanden die Rettungskräfte sie allerdings erst nach längerer Suche. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Tschechische Spitzenpolitiker gratulieren Duda

PRAG: Noch vor Bekanntgabe des amtlichen Endergebnisses hat der tschechische Regierungschef Andrej Babis dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda zur Wiederwahl gratuliert. Babis schrieb am Montag auf Polnisch bei Twitter, er freue sich auf die weitere Zusammenarbeit im Rahmen der Visegrad-Gruppe. Der Visegrad-Gruppe gehören neben Polen und Tschechien auch die Slowakei und Ungarn an.

«Hoch lebe Polen», erklärte ein Sprecher des tschechischen Präsidenten Milos Zeman ebenfalls bei dem Kurznachrichtendienst. Der Wahlausgang sei eine gute Nachricht für die Region.

Kritisch äußerten sich tschechische Oppositionspolitiker. «Die schlechte Nachricht ist, dass die polnische Gesellschaft gespalten ist», merkte die Vorsitzende der Partei TOP09, Marketa Pekarova-Adamova, an. Es gebe niemanden, dem man in Polen gratulieren könne, erklärte der christdemokratische Abgeordnete Marek Vyborny.

Waldbrände nahe der Front in der Ostukraine weitgehend gelöscht

SJEWJERODONEZK: Die verheerenden Waldbrände mit mehreren Toten nahe der Front in der Ostukraine sind nach Angaben der Feuerwehr weitgehend gelöscht. Es gebe kein offenes Feuer mehr, teilte der Zivilschutzdienst in Kiew am Montag mit. Mehr als 700 Feuerwehrleute seien aber noch dabei, Glutnester zu wässern. Insgesamt standen knapp 5000 Hektar in Flammen. Der Ort Smoljanynowe im Luhansker Gebiet liegt im Regierungsgebiet rund 25 Kilometer von der Front entfernt, wo prorussische Separatisten gegen ukrainische Soldaten kämpfen.

Vergangene Woche brannte eine Kleingartensiedlung aus. Fünf Menschen wurden dabei getötet, mehr als Hundert Häuser zerstört. Starker Wind und Trockenheit trieben die Flammen an. Die Nähe zur Front erschwerte die Löscharbeiten mit zwei Flugzeugen.

Deutscher Paragleiter stirbt bei Absturz in Österreich

ANDELSBUCH: Ein Paragleiter aus Baden-Württemberg ist in den österreichischen Alpen tödlich verunglückt.

Der 60-Jährige aus Meckenbeuren in Oberschwaben stürzte am Sonntag aus zunächst ungeklärter Ursache mit seinem Gleitschirm in Andelsbuch im Bundesland Vorarlberg ab, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er fiel demnach rund 100 Meter eine Felswand hinab und starb noch an der Unfallstelle.

China verhängt Sanktionen gegen US-Politiker und Funktionäre

PEKING: Als Reaktion auf angekündigte US-Sanktionen gegen chinesische Politiker, denen die Unterdrückung von Muslimen in der Region Xinjiang vorgeworfen wird, hat China seinerseits Strafmaßnahmen gegen US-Politiker und Funktionäre verkündet. Wie eine Sprecherin des Pekinger Außenministeriums am Montag mitteilte, seien die Maßnahmen gegen die US-Senatoren Marco Rubio und Ted Cruz sowie den China-Ausschuss des US-Kongresses gerichtet. Auch gegen Sam Brownback, den US-Sonderbotschafter für Religionsfreiheit, und den Kongressabgeordneten Chris Smith seien Strafen verhängt worden. Ohne Details zu nennen, sagte die Sprecherin, dass es sich um Maßnahmen handele, die mit denen der USA «korrespondieren» würden.

Die US-Regierung hatte vergangene Woche Sanktionen gegen führende chinesische Politiker und eine Institution verhängt, denen sie die Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren vorwirft. Betroffen sind unter anderem der Chef der Kommunistischen Partei in Chinas autonomer Region Xinjiang, Chen Quanguo, und dessen früherer Stellvertreter Zhu Hailun.

Möglicher Besitz der mit Sanktionen belegten Personen und der Institution in den USA wird durch die Strafmaßnahmen eingefroren. Zudem dürfen Amerikaner und US-Firmen keine Geschäfte mehr mit ihnen machen.

Prozess um Drogen-Onlineshop «Chemical Revolution» beginnt im August

GIEßEN: Mehrere mutmaßliche Mitglieder eines Drogenhändlerrings stehen ab August in einem umfangreichen Prozess vor dem Landgericht Gießen. Die Staatsanwaltschaft geht von insgesamt 320 Taten aus, wie das Gericht am Montag mitteilte. Die Angeklagten sollen unter anderem im Darknet den Drogen-Onlineshop «Chemical Revolution» betrieben und dafür diverse Betäubungsmittel aus den Niederlanden nach Deutschland gebracht haben.

Die Drogen sollen dann bundesweit an unterschiedlichen Orten gelagert, portioniert und meist in kleineren Mengen an Kunden verschickt worden sein. Bezahlt wurde den Ermittlern zufolge mit der Kryptowährung Bitcoin. Mit dem Verkauf der Drogen wie Heroin, Kokain, Ecstasy und anderen Rauschmitteln sei ein Umsatz von etwa einer halben Million Euro erzielt worden. Die Anklage geht von einem Tatzeitraum zwischen Spätsommer 2017 und Februar 2019 aus.

Der Prozess beginnt am 5. August und zunächst gegen sieben von elf Angeklagten. Wegen der Größe des Verfahrens sei ein Teil abgetrennt worden und werde später verhandelt, erläuterte eine Sprecherin das Vorgehen. Einer der mutmaßlichen Tatorte ist Ortenberg (Wetteraukreis) und liegt im Zuständigkeitsbereich des Landgerichts. Deswegen werde der Fall in Gießen verhandelt, so die Sprecherin. Die Richter planen bislang 14 Prozesstage bis Ende November. Wegen der Corona-Kontaktbeschränkungen wird nicht im Gerichtsgebäude, sondern in der Kongresshalle in der mittelhessischen Stadt verhandelt.

Auswärtiges Amt hebt Reisewarnung für Finnland auf

BERLIN: Das Auswärtige Amt hat die wegen der Corona-Pandemie verhängte Reisewarnung für Finnland aufgehoben. Einen entsprechenden Vermerk verbreitete das Ministerium am Montag in Berlin. Damit gelten die Reise- und Sicherheitshinweise. Seit dem 13. Juli 2020 bestehe für die Einreise aus Deutschland nach Finnland keine Reisebeschränkung mehr. Auch die Quarantänevorschriften seien zum 13. Juli 2020 aufgehoben worden.

«Seitdem hängt die Frage der Einreise nach Finnland vom Infektionsgeschehen ab, das den epidemiologischen Grenzwert von 8 Neuinfektionen pro 100.000 Personen innerhalb eines Zeitraums von 14 Tagen nicht überschreiten darf», so das Auswärtige Amt zu Lage in dem Land. Dieser Wert solle alle zwei Wochen überprüft werden. Ein Überschreiten könne zu erneuten Reisebeschränkungen führen. Es gebe in Finnland ein Versammlungsverbot für Gruppen von mehr als 50 Personen und eine Reihe von Auflagen für die Hygiene.

Papst über Hagia-Sophia-Moschee: Es schmerzt mich sehr

ROM: Papst Franziskus hat sein Bedauern über die Umwandlung der Hagia Sophia in Istanbul zu einer Moschee zum Ausdruck gebracht. «Ich denke an die Heilige Sophia, und es schmerzt mich sehr», sagte der Pontifex nach dem traditionellen Angelusgebet am Sonntag in Rom. Näher äußerte sich das Katholiken-Oberhaupt nicht zu der international umstrittenen Entscheidung der Türkei, das Museum in eine Moschee umzuwandeln.

Ein türkisches Gericht hatte am Freitag den Status der Hagia (Aussprache: Aja) Sophia als Museum annulliert. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ordnete daraufhin an, die «Hagia Sophia Moschee» für das islamische Gebet zu öffnen.

Das Gebäude im Herzen von Istanbuls Altstadt war einst das größte Gotteshaus der Christenheit und gehört zum Unesco-Weltkulturerbe. Die Hagia Sophia wurde im 6. Jahrhundert erbaut und nach der Eroberung durch die Osmanen 1453 zur Moschee umgewidmet. Einst war sie Hauptkirche des Byzantinischen Reiches, in der die Kaiser gekrönt wurden. Sie hat eine große Bedeutung für die Orthodoxie.

Suche nach deutschem Mädchen auf Ameland - Vermutlich ertrunken

NES: Rettungskräfte haben die Suche nach einem vermissten deutschen Mädchen auf der Wattenmeerinsel Ameland fortgesetzt. Die 14-Jährige sei sehr wahrscheinlich ertrunken, teilte ein Sprecher der Behörden in Nes auf der niederländischen Insel am Montag mit. Es gebe keine Hoffnung mehr, dass sie überlebt habe. Das Mädchen war am späten Samstagabend vermutlich durch die heftige Strömung in der See mitgerissen worden. Die Einsatzkräfte wurden auch von rund 20 Krabbenfischern aus Friesland und Groningen bei der Suche unterstützt.

Der Vater war den Berichten zufolge mit zwei Töchtern während des Sonnenuntergangs im Wasser. Die 14-Jährige war vermutlich abgetrieben und in der Dunkelheit schnell nicht mehr zu sehen. Der Vater und die jüngere Schwester retteten sich an den Strand und alarmierten die Rettungskräfte alarmiert.

Nach engem Rennen: Duda vor Sieg bei Präsidentenwahl

WARSCHAU: Bei der Präsidentenwahl in Polen steht Amtsinhaber Andrzej Duda nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit seinem Herausforderer Rafal Trzaskowski vor einem Wahlsieg.

Nach Auszählung von 99,97 Prozent der Wahlkreise habe Duda 51,2 Prozent der Stimmen erhalten, Trzaskowski knapp 48,8, teilte die staatliche Wahlkommission am Montag mit. Auf Grundlage dieser Daten betrug die Wahlbeteiligung 68,1 Prozent. Nach Angaben der Wahlkommission fehlen derzeit noch die Zählprotokolle aus fünf Wahlkreisen. Das offizielle Ergebnis wird im Laufe des Montags erwartet.

Dutzende Verletzte nach großer Explosion im Nordosten Afghanistans

KABUL: Bei einer Explosion einer Autobombe im Nordosten Afghanistans sind mindestens 40 Menschen verwundet worden.

Der Angriff erfolgte in der Provinzhauptstadt Aibak vor einem Gebäude des Inlandsgeheimdienstes, wie zwei Regierungsvertreter der Provinz der Deutschen Presse-Agentur am Montag sagten. Viele der Verletzten seien Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die sich nahe dem Anschlagsort befindet. Sicherheitskräfte liefern sich Gefechte mit den Angreifern. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Tochter von Nelson Mandela in Johannesburg gestorben

JOHANNESBURG: Zindziswa «Zindzi» Mandela, die Tochter des 2013 verstorbenen südafrikanischen Freiheitskämpfers Nelson Mandela, ist tot. Das bestätigte die südafrikanische Regierung am Montag in einer Erklärung. Zindzi Mandela - die als Botschafterin Südafrikas Interessen in Dänemark vertrat - starb in den frühen Morgenstunden des Montags, nachdem sie in der Nacht in ein Johannesburger Krankenhaus gebracht worden war. Angaben zur Todesursache gab es zunächst nicht. Die Region um Johannesburg gilt als Südafrikas Hotspot der Corona-Pandemie, in der die Infektionen stark steigen.

Zindzi Mandela war die Tochter von Nelson Mandela und Winnie Madikizela-Mandela. Pule Mabe, der Sprecher von Mandelas ANC-Partei, sprach der Familie im TV-Sender SABC sein Beileid aus. Südafrikas Außenministerin Naledi Pandor betonte in einer Beileidserklärung: «Zindzi wird nicht nur als eine Tochter unserer Freiheitshelden Nelson und Winnie Mandela erinnert werden, sondern als Freiheitskämpferin in ihrem eigenen Recht.» Ihr Todestag fällt zusammen mit ihrem Bruder Thembi, der am 13. Juli 1969 bei einem Autounfall ums Leben kam.

Angesichts der Repressalien der damaligen Apartheidregierung gegen ihre Eltern hatte Zindzi eine schwierige Jugend, die schon früh vom Befreiungskampf in Südafrika geprägt war. Meinungsstark und engagiert wurde sie schnell in die politischen Aktivitäten ihrer Eltern einbezogen. Sie galt früh als starke Persönlichkeit, die ebenso wie ihre Mutter für ihre Überzeugung eintrat.

Moschee-Attentäter verzichtet bei Urteil auf Anwälte

WELLINGTON: Der Moschee-Attentäter von Christchurch verzichtet bei der bevorstehenden Urteilsverkündung auf Anwälte. Wie am Montag bekannt wurde, wolle der Mann von seinem Recht Gebrauch machen und sich selbst vertreten, gab Richter Cameron Mander bekannt. Das Urteil soll am 24. August verkündet werden.

Der angeklagte Rechtsextremist hatte sich im März in einer Videoschalte überraschend schuldig bekannt. Dem Australier werden 51 Morde, 40 versuchte Morde sowie Terrorismus zur Last gelegt. Ihm droht lebenslange Haft. Ein Anwalt werde für den Fall bereitstehen, dass sich der Angeklagte später doch noch entscheiden werde, sich rechtlich vertreten zu lassen, hieß es.

Das Attentat vom 15. März 2019 war das schwerste Gewaltverbrechen in der jüngeren Geschichte des Pazifikstaates. Der Täter hatte damals in zwei Moscheen in Christchurch auf muslimische Gläubige geschossen. Die Attacke übertrug er per Helmkamera live im Internet. Vor dem Blutbad hatte er eine Kampfschrift mit rassistischen Parolen ins Netz gestellt.