Neues aus dem Ausland am Montag

Written by: Redaktion (dpa) | 09/03/2021 | Überblick

Ermittler in Untersuchung gegen New Yorks Gouverneur Cuomo ernannt

NEW YORK: In der Untersuchung wegen sexueller Belästigung gegen New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo stehen die Hauptermittler fest. Der frühere New Yorker Staatsanwalt Joon Kim und die Fachanwältin für Diskriminierung am Arbeitsplatz, Anne Clark, wurden von Justizministerin Letitia James am Montag mit der Aufgabe betraut. Sie sollen dabei die Macht erhalten, Zeugen vorladen zu können.

Der Druck auf Cuomo war in den letzten Wochen weiter gewachsen, weil mehrere Frauen ihm unangemessenen Verhalten und sexuelle Belästigung vorwarfen. Der 63-Jährige hatte sich entschuldigt, einen Rücktritt aber abgelehnt.

Biden betont am Weltfrauentag Bedeutung von Vorbildern

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden hat am Weltfrauentag die Bedeutung von Vorbildern für die Chancengleichheit betont. Kleine Mädchen und Jungen müssten wissen, dass sowohl Frauen als auch Männer den Rang des Generals bekleiden könnten - gleiches gelte auf für das Amt des Vizepräsidenten, das mit Kamala Harris erstmals eine Frau innehat. «Es ist schwer, zu sein, was man nicht sehen kann», sagte Biden am Montag.

Bei seiner Ansprache im Weißen Haus stellte Biden die Generalinnen Jacqueline Van Ovost und Laura Richardson vor, die er an die Spitze zweier Kommandos der US-Streitkräfte setzen will. Bisher gab es erst eine Frau in einer solchen Position: General Lori Robinson war zwischen 2016 und 2018 Oberbefehlshaberin eines Regionalkommandos. Die Nominierungen müssen vom Senat bestätigt werden.

Biden bekräftigte die erklärte Absicht seiner Regierung, allen voran Verteidigungsminister Lloyd Austin, gegen sexuelle Belästigung und Gewalt gegen Frauen im Militär vorzugehen. «Sexuelle Übergriffe sind immer abscheulich und falsch», sagte Biden.

Gerichtshof hebt Verurteilung von Brasiliens Ex-Präsident Lula auf

BRASÍLIA: Ein Richter am Obersten Gerichtshof Brasiliens hat die Verurteilungen des ehemaligen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva aufgehoben. Dies teilte das oberste Gericht in der Hauptstadt Brasília am Montag mit. Damit bekommt der 75-Jährige Medienberichten zufolge seine politischen Rechte zurück und kann auch wieder bei Wahlen antreten. In Brasilien steht 2022 die nächste Präsidentenwahl an. Der populäre linke Politiker war Staatschef in den Jahren 2003 bis 2011.

Lula war 2018 von dem damaligen Richter und späteren Justizminister Sergio Moro in zweiter Instanz wegen Korruption und Geldwäsche zu zwölf Jahren und einem Monat Haft verurteilt worden. Deshalb konnte er trotz eines Vorsprungs in den Umfragen nicht an der folgenden Präsidentenwahl teilnehmen. Stattdessen zog der rechtspopulistische Jair Bolsonaro in den Präsidentenpalast ein. Lula kam 2019 nach 580 Tagen aus dem Gefängnis frei.

Richter Edson Fachin kam nun zu dem Schluss, dass das frühere Gericht in der Stadt Curitiba nicht zuständig war, weil die Vorwürfe gegen Lula nicht direkt mit der Anti-Korruptionsoperation «Lava Jato» in Verbindung stünden. Unter anderem ging es um ein umstrittenes dreistöckiges Apartment in Guarujá an der Atlantikküste. Lula soll von einem Baukonzern begünstigt worden sein soll, was er vehement bestreitet.

Hundeschlittenrennen «Iditarod» startet auf kürzerer Strecke

ANCHORAGE: In Alaska hat unter erschwerten Pandemie- Bedingungen das härteste Hundeschlittenrennen der Welt begonnen. Der «Iditarod» wird in diesem Jahr nicht wie sonst einem Pfad von Anchorage bis ins rund 1600 Kilometer entfernte Nome an der Beringsee folgen. Stattdessen werden die 47 gemeldeten Gespanne auf etwa der Hälfte der Strecke umkehren und nach Anchorage zurück gleiten. Wegen der Pandemie werden die Teilnehmer nicht wie sonst in Dörfern entlang der Strecke an Wegmarken einchecken, sondern in Zelten außerhalb der Siedlungen übernachten. Außerdem werden alle Teilnehmer und ihre Begleitteams mehrfach getestet.

50 Kilogramm Heroin im Cabrio-Verdeck: Neun Jahre Haft

KREFELD: Ein 55-jähriger Berliner ist für den Schmuggel von 50 Kilogramm Heroin, eingebaut im Verdeck seines Cabrios, zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht im niederrheinischen Krefeld sprach den Mann am Montag wegen Drogenschmuggels und Beihilfe zum Drogenhandel schuldig. Die sichergestellte Menge hatte einen Schwarzmarktwert von rund drei Millionen Euro. Der Berliner war bei der Rückfahrt aus den Niederlanden in eine Kontrolle am Rande der Autobahn geraten, bei der die 100 Platten Heroin ans Licht kamen.

Prozess um tödliche Autofahrt im Münsterland gestartet

MÜNSTER: Vor dem Landgericht Münster hat am Montag der Prozess um eine tödliche Autofahrt begonnen. Mit einem Tempo von mehr als 100 Kilometern pro Stunde soll eine Autofahrerin im September 2020 bei Lienen im Münsterland in eine Gruppe von Radfahrern gefahren sein. Zwei Männer konnten sich in letzter Sekunde retten. Doch ein 47-Jähriger, der in der Mitte fuhr, wurde frontal erfasst und durch die Luft geschleudert. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Staatsanwaltschaft wertet die Tat zwar als Mord und Mordversuch. Doch in dem Prozess geht es nicht um eine Bestrafung der 44-Jährigen - sie gilt als schuldunfähig.

Weitere Corona-Fälle auf Kreuzfahrtschiff - 1000 Arbeiter sitzen fest

BREMERHAVEN: Nach weiteren Corona-Infektionen auf dem Meyer-Kreuzfahrtschiff «Odyssey of the Seas» sitzen rund 1000 Arbeiter und Besatzungsmitglieder auf dem Luxusliner in Bremerhaven fest. Bei fünf weiteren Personen an Bord seien Infektionen mit dem Coronavirus festgestellt worden, wie ein Sprecher der Bremer Senatorin für Gesundheit am Montag sagte. Die Infizierten würden nun von Bord gebracht und in einem Hotel isoliert. Bereits in der vergangenen Woche hatte die Papenburger Meyer-Werft, bei der das Schiff gebaut wurde, zwei Corona-Infektionen bestätigt.

Durchsuchungen bei 73 Beschuldigten wegen Kinderpornografie in NRW

KÖLN: Ermittler haben in Nordrhein-Westfalen Räumlichkeiten von 73 Beschuldigten wegen des Verdachts auf Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie durchsucht. Der landesweite Einsatz war bereits am 25. Februar angelaufen, wie die Staatsanwaltschaft in Köln am Montag mitteilte. Mittlerweile sei er beendet. 54 Objekte seien durchsucht und bislang 440 Datenträger sichergestellt worden. Einzelne Beschuldigte hätten sich bereits geständig eingelassen. Haftbefehle wurden nicht vollstreckt. «Die Durchsuchungsmaßnahmen richten sich sämtlich gegen Beschuldigte, die sich bzw. anderen vor allem über soziale Netzwerke kinderpornographische Inhalte verschafft haben sollen», erklärten die Ermittler.

Rassismus, Kälte und mehr: Schwere Vorwürfe von Meghan und Harry

LONDON: Prinz Harry und Herzogin Meghan haben in einem brisanten Interview schwere Vorwürfe gegen das britische Königshaus erhoben. Das Gespräch mit US-Star-Moderatorin Oprah Winfrey schlug am Montag auf beiden Seiten des Atlantiks hohe Wellen - obwohl es im Vereinigten Königreich bis zum Abend noch nicht offiziell ausgestrahlt wurde. Der Palast hüllte sich zunächst im Schweigen. So warf Meghan den Royals Rassismus vor: Als sie mit Söhnchen Archie schwanger war, habe es Bedenken gegeben, «wie dunkel seine Haut sein könnte, wenn er geboren wird», erzählte Meghan im Interview des US-Senders CBS. «Ich wollte einfach nicht mehr am Leben sein», bekannte Meghan über ihre Zeit im Königshaus.

Europaparlament will Gebäude nach Sophie Scholl benennen

BRÜSSEL: Das Europaparlament bekommt ein Sophie-Scholl-Gebäude. Wie Parlamentssprecher Jaume Duch am Montagabend auf Twitter mitteilte, soll ein Parlamentsgebäude in Brüssel nach der Widerstandskämpferin gegen das Nazi-Regime benannt werden. Sophie Scholl war am 18. Februar 1943 im Alter von 21 Jahren festgenommen worden, als sie gemeinsam mit ihrem Bruder Hans Flugblätter der Widerstandsbewegung «Weiße Rose» an der Münchner Universität verteilte. Vier Tage später wurden die Geschwister Scholl und ihr Mitstreiter Christoph Probst von den Nazis hingerichtet.

Ein weiteres Haus soll nach einer Leitfigur der spanischen Frauenwahlrechtsbewegung, Clara Campoamor, benannt werden. Scholl und Campoamor seien außergewöhnliche europäische Frauen gewesen, schrieb Duch. Der Vorsitzende der Christdemokraten im Europaparlament, Manfred Weber (CSU), nannte Scholl auf Twitter ein «europäisches Vorbild». Das künftige Sophie-Scholl-Gebäude liegt nur wenige Meter vom Sitz des Europaparlaments in Brüssel entfernt in der rue Wiertz.

Mindestens 98 Tote bei Explosionen in Äquatorialguinea

BATA/MADRID: Mindestens 98 Menschen sind bei schweren Explosionen in einer Militärkaserne im westafrikanischen Staat Äquatorialguinea ums Leben gekommen. Dies teilten die Gesundheitsbehörden in einer neuen Bilanz am Montagabend mit. Zuvor war von mindestens 31 Todesopfern die Rede gewesen. Bei dem Unglück, das sich am Sonntagnachmittag in der Stadt Bata ereignete, habe es außerdem 615 Verletzte gegeben. Davon würden noch 299 in Kliniken behandelt, hieß es. Als Ursache hatte der Staatspräsident Teodoro Obiang bereits am Sonntag «Fahrlässigkeit und Unachtsamkeit» genannt.

Unter den Opfern waren nach Medienberichten sowohl Soldaten als auch Zivilisten. Auf Bildern und Videos, die auf Twitter verbreitet wurden, waren am Sonntag nach den Explosionen eine hohe Rauchsäule und fliehende Menschen zu sehen. Das Online-Portal Real Equatorial Guinea berichtete von schweren Zerstörungen und Panik. Die Druckwellen seien auch in vielen weit entlegenen Gebäuden gespürt worden. Nach anderen Angaben gab es drei aufeinanderfolgende Explosionen.

Zum Hergang teilte Präsident Obiang mit, Dynamit- und Sprengstoffdepots seien in Brand geraten, «als Nachbarn in nahe gelegenen Farmen Feuer zündeten». Die Flammen hätten sich bis zur Kaserne ausgebreitet. Die Druckwellen hätten «an fast allen Gebäuden und Häusern der Stadt Bata Schäden angerichtet». Er habe Ermittlungen angeordnet, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Der Präsident rief die Bürger von Äquatorialguinea dazu auf, Ruhe zu bewahren. Es seien viele falsche Nachrichten im Umlauf.

Bata ist mit knapp 200.000 Einwohnern die größte Stadt und zugleich Wirtschaftszentrum der ehemaligen spanischen Kolonie. Aquatorialguinea ist seit 1968 unabhängig. Seit mehr als 40 Jahren regiert Obiang (78) das Land mit harter Hand. Um an die Macht zu kommen, hatte der damalige Kommandant der Nationalgarde seinen regierenden Onkel Macías Nguema gestürzt und hingerichtet.

Von der Leyen für Europa als «Kontinent gleicher Chancen»

BRÜSSEL: Zum Weltfrauentag hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen volle Gleichberechtigung gefordert. «Ich will, dass Europa endlich ein Kontinent gleicher Chancen für Männer und Frauen wird», sagte sie am Montag im Europaparlament in Brüssel. Auch aus eigener Erfahrung kenne sie Hindernisse und Vorurteile. Sie wisse, dass Frauen doppelt so hart für gleiches Gehalt, gleiche Anerkennung oder die gleiche Führungsposition arbeiten müssten. Frauen bekämen in Europa im Schnitt etwa 14 Prozent weniger Lohn. Dies sei einfach nicht richtig.

Parlamentspräsident David Sassoli sagte, man könne die sozialen und ökonomischen Folgen der Corona-Krise nur bekämpfen, wenn man Frauen, Mädchen und Kinder in den Mittelpunkt stelle. US-Vizepräsidentin Kamala Harris sagte in einer Videobotschaft, die Welt funktioniere für Frauen noch nicht so wie sie sollte. Sonst wären die Nationen sicherer, stärker und wohlhabender. Auch Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern rief in einer Videobotschaft zu Inklusion und Zusammenhalt auf.

«Wir gehorchen nicht» - Tausende demonstrieren am Frauentag

ISTANBUL: Zum Internationalen Frauentag haben in Istanbul Tausende Menschen friedlich für Gleichberechtigung und gegen Gewalt gegen Frauen demonstriert. Begleitet von einem großen Polizeiaufgebot versammelten sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Montagabend unter dem Motto «Feministischer Widerstand überall» im Zentrum auf der europäischen Seite der Stadt. Sie riefen Slogans wie «Wir schweigen nicht, wir haben keine Angst, wir gehorchen nicht» und «Frauen, Leben, Freiheit». Berichte über Festnahmen gab es zunächst nicht.

Die Polizei riegelte bereits im Voraus der Demonstration Straßen rund um den Ort des Protests für Fußgänger und den Verkehr ab, die Metro-Station Taksim wurde mittags geschlossen. Auch in anderen türkischen Städten fanden Proteste statt. Bei Demonstrationen in Zusammenhang mit dem 8. März in den vorangegangenen Tagen war es nach verschiedenen Medienberichten bereits zu Festnahmen gekommen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte ebenfalls am Montag in einer Rede gesagt, man wolle stärker gegen Gewalt gegen Frauen vorgehen und Familien, deren Fundament «Mann und Frau» seien, als Institution stärken. Eine Frau sei seiner Meinung nach «allem voran Mutter». Aktivistinnen der Organisation «Wir werden Frauenmorde stoppen» kritisieren die Regierung immer wieder dafür, nicht auf die Umsetzung rechtlicher Grundlagen zum Schutz von Frauen vor Gewalt zu drängen.

Nach Daten der Organisation wurden in den ersten Monaten dieses Jahres 51 Frauen Opfer von Frauenmorde in der Türkei. Im Jahr 2020 sind es 300 Frauen gewesen. Erst am Wochenende hatten die Vergewaltigung und der Mord an einer 92-Jährigen sowie das Video einer brutalen Tat gegen eine Frau durch deren Ex-Mann die Diskussion um Gewalt gegen Frauen angeheizt.

Karlsruhe: Drahtzieher von «Ibiza-Video» darf ausgeliefert werden

KARLSRUHE: Der mutmaßliche Drahtzieher des «Ibiza-Videos» kann nach Österreich ausgeliefert werden. Das Bundesverfassungsgericht lehnte am Montag einen Eilantrag des Mannes ab. Er habe «nicht substantiiert dargelegt, dass er in der Republik Österreich politisch verfolgt wird und ihn dort kein faires Verfahren (...) erwartet», heißt es in dem Beschluss aus Karlsruhe. Die eigentliche Verfassungsbeschwerde ist noch anhängig, darüber kann aber nach der Auslieferung entschieden werden. Wann der Mann nun Deutschland verlassen muss, war zunächst unklar. (Az. 2 BvR 337/21)

Der Eilantrag richtete sich gegen einen Beschluss des Berliner Kammergerichts, das die Auslieferung für zulässig erklärt hatte. Der 40 Jahre alte Privatdetektiv, der mit europäischem Haftbefehl gesucht wurde, war im Dezember in Berlin festgenommen worden. Am Freitag war er noch im Untersuchungsausschuss des Bundestags zum Bilanzskandal Wirecard befragt worden, dem er sich als Zeuge angeboten hatte.

Das im Mai 2019 veröffentlichte Video hatte in Österreich zum Sturz der Regierung von konservativer ÖVP und rechter FPÖ geführt. Der damalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache wirkte auf dem heimlich auf Ibiza aufgenommenen Video anfällig für Korruption.

Zum Weltfrauentag Proteste gegen verschärftes Abtreibungsrecht

WARSCHAU: In Polen sind am Internationalen Frauentag viele Menschen auf die Straße gegangen, um gegen eine Verschärfung des Abtreibungsrechts zu protestieren. In Warschau versammelten sich am Montagnachmittag unter dem Motto «Frauentag ohne Kompromisse» mehrere hundert Menschen an einem Verkehrskreisel im Zentrum der Stadt. Sie trugen Plakate mit Slogans wie «Ihr Körper, ihre Wahl» und «Im Namen der Mutter, der Tochter und der Schwester». Die Polizei kreiste die Demonstranten ein und wies sie mit Lautsprecherdurchsagen darauf hin, dass Demonstrationen wegen der Corona-Pandemie nicht erlaubt seien. Auch in anderen Großstädten wie Lodz und Poznan gab es Proteste.

Im Oktober hatte das Verfassungsgericht des EU-Landes entschieden, dass Frauen auch dann keine Abtreibung vornehmen dürfen, wenn das ungeborene Kind schwere Fehlbildungen aufweist. Seitdem gibt es immer wieder Protest. Die Entscheidung bedeutet eine Verschärfung des polnischen Abtreibungsrechts, das ohnehin zu den strengsten in Europa gehört. Bislang war ein Abbruch in Polen legal, wenn die Schwangerschaft das Leben oder die Gesundheit der Mutter gefährdet, Ergebnis einer Vergewaltigung ist oder wenn das Ungeborene schwere Fehlbildungen aufweist.

EuGH urteilt zur Frage: Gilt Bereitschaftszeit als Arbeitszeit?

LUXEMBURG: Inwieweit ist Bereitschaftszeit Arbeitszeit? Zu dieser Frage wird Dienstag der Europäischen Gerichtshof (EuGH) ein Urteil sprechen. Konkret geht es um einen Feuerwehrmann aus Offenbach, der seine Bereitschaft zwar außerhalb der Dienststelle verbringen darf, jedoch die Vorgabe hat, binnen 20 Minuten in Arbeitskleidung und mit dem Einsatzfahrzeug die Stadtgrenze zu erreichen. Der Bundesvorsitzende der Deutschen Feuerwehr-Gewerkschaft, Siegfried Maier, geht davon aus, dass das Urteil das Potenzial hat, die Feuerwehrwelt zu verändern. (Rechtssache C-580/19)

Ein Gutachten von Generalanwalt Giovanni Pitruzzella tendierte bereits dazu, dass in diesem konkreten Fall die Bereitschaftszeit durchaus als Arbeitszeit gewertet werden könnte. Häufig folgen die EU-Richter ihren Gutachtern.

Eine konkrete Entscheidung für diesen Fall müsse jedoch das zuständige Gericht in Deutschland treffen, so der Generalanwalt. Dabei müsse auch betrachtet werden, wie oft es in Bereitschaftsdiensten zu Einsätzen komme. «Eine hohe Häufigkeit der Einsätze während der Zeiten der Rufbereitschaft könnte nämlich zu einer so umfassenden Einbindung des Arbeitnehmers führen, dass sie seine Möglichkeit, die Freizeit während dieser Zeiten zu planen, fast auf null reduziert», heißt es in dem Gutachten.

Auch wenn das Gutachten dazu tendiert, Bereitschaftszeit im Offenbacher Fall als Arbeitszeit zu betrachten, gibt es auch einen Punkt, der dagegen spricht: Aus der Akte gehe hervor, so Pitruzzella, dass der Feuerwehrmann aus Offenbach zwischen 2013 und 2015 im Durchschnitt 6,67 mal pro Jahr zum Einsatz gerufen worden sei. Eine solche Häufigkeit führe seines Erachtens nicht dazu, dass der Arbeitnehmer bei einem Bereitschaftsdienst normalerweise damit rechnen müsse, zum Einsatz gerufen zu werden.

Supreme Court weist noch offenen Trump-Einwand zu Wahlausgang ab

WASHINGTON: Mehr als sechs Wochen nach dem Abtritt des früheren US-Präsidenten Donald Trump hat das oberste US-Gericht einen weiteren Einwand des Republikaners gegen den Wahlausgang abgewiesen. Trump hatte sich in seinem Ärger über die eigene Wahlniederlage Ende Dezember erneut an den Supreme Court gewandt, um gegen den Wahlausgang vorzugehen - diesmal im US-Bundesstaat Wisconsin. Das oberste US-Gericht entschied sich aber dagegen, den Fall zu prüfen, wie am Montag mitgeteilt wurde. US-Medien zufolge war dies der letzte Einspruch Trumps zum Wahlausgang, der am Supreme Court anhängig war.

Trump hatte mit der Klage nach Angaben seines Wahlkampfteams unter anderem erreichen wollen, dass die Wahl im Bundesstaat Wisconsin wegen «mehrfacher Rechtsbrüche» für verfassungswidrig und ungültig erklärt werde. Ein Sieg Trumps in Wisconsin hätte nichts am Wahlausgang verändert. Der Demokrat Joe Biden hatte die Wahl im vergangenen November insgesamt mit klarem Abstand gewonnen.

Trump hatte sich jedoch mit Dutzenden Klagen gegen seine Wahlniederlage gewehrt und sich als Opfer systematischen Wahlbetrugs dargestellt. Für seine Vorwürfe legten weder er noch seine Anwälte stichhaltige Beweise vor. Dutzende Klagen wurden von Gerichten abgeschmettert, darunter mehrere am Supreme Court. Biden ist seit dem 20. Januar im Amt.

Verdacht auf Tötung der Eltern in Südtirol: Sohn gesteht Tat

BOZEN: Im Fall eines länger vermissten und wohl getöteten Ehepaares in Südtirol hat der erwachsene Sohn nach Medienberichten die Tat gestanden. Der vor Wochen festgenommene Mann habe seine Verantwortung in Verhören eingeräumt, berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Montag unter Berufung auf die Staatsanwälte. Die Leiche der 63-jährigen Mutter war Anfang Februar bei einer großen Suchaktion im Fluss Etsch bei Neumarkt gefunden worden. Nach ihrem Mann (68) wird noch gesucht.

Den Berichten zufolge soll ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben werden, um den geistigen Zustand des Beschuldigten zu klären. Das könne einige Monate dauern, hieß es.

Das Paar war Anfang Januar aus der eigenen Wohnung verschwunden und vermisst gemeldet worden. Der Sohn aus Bozen geriet früh ins Visier der Ermittler. Er wurde Ende Januar wegen des Verdachts auf zweifache vorsätzliche Tötung festgenommen und kam in Untersuchungshaft. Er soll die Körper der Eltern in den Fluss geworfen haben. Der Mann hatte die Vorwürfe lange bestritten.

DuPont kauft für 2,3 Milliarden Dollar Elektronik-Spezialisten

WILMINGTON: Der US-Spezialchemiekonzern DuPont kauft den Elektronik-Spezialisten Laird Performance Materials für 2,3 Milliarden US-Dollar (1,93 Mrd Euro) von der Beteiligungsgesellschaft Advent International. Der Zukauf solle aus vorhandenen Barguthaben bezahlt werden, teilte DuPont am Montag in Wilmington mit. Die Transaktion werde voraussichtlich im dritten Quartal 2021 abgeschlossen, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen.

«Die Akquisition von Laird Performance Materials ist ein wichtiger Schritt, um die Strategie von DuPont voranzutreiben», sagte DuPont-Chef Ed Breen. Laird Performance Materials werde den Geschäftsbereich Elektronik & Industrie (E&I) ergänzen. Das Unternehmen ist den Angaben zufolge ein weltweit führender Anbieter von hochleistungsfähiger elektromagnetischer Abschirmung und Wärmemanagement. Das Unternehmen erwirtschaftete 2020 mit mehr als 4300 Mitarbeitern einen Umsatz von 465 Millionen Dollar.

Polens Rentner bekommen weitere zusätzliche Zahlung

WARSCHAU: In Polen erhalten Rentner künftig eine zweite zusätzliche jährliche Zahlung in Höhe der Minimalrente. Ein entsprechendes Gesetz hat Präsident Andrzej Duda am Montag unterzeichnet. Demnach haben Rentner im laufenden Jahr Anspruch auf eine sogenannte «14. Rente» in Höhe von umgerechnet gut 280 Euro, die im November ausgezahlt wird. Senioren, deren Rente umgerechnet 650 Euro übersteigt, erhalten eine anteilig geringere Sonderzahlung. Nach Angaben des Familienministeriums werden insgesamt 9,1 Millionen Menschen von dieser neuen Regelung profitieren. Die Kosten dafür werden mit insgesamt 2,6 Milliarden Euro veranschlagt.

Bereits seit Februar 2020 haben Polens Rentner Anspruch auf eine jährliche einmalige Sonderzahlung in Höhe der Minimalrente, die sogenannte «13. Rente». Auch die nun eingeführte zweite Prämie gehört zu den Wahlkampfversprechen von Polens nationalkonservativer Regierungspartei PiS. Sie hat in den vergangenen Jahren den Sozialstaat ausgebaut.

Italiens Polizei spürt Terrorhelfer der Pariser Anschläge 2015 auf

BARI: Die Polizei in Süditalien hat einen mutmaßlichen Terrorhelfer identifiziert, der die Attentäter der Anschläge 2015 in Paris auf die Konzerthalle Bataclan und das Fußballstadion Stade de France unterstützt haben soll. Es gab damals insgesamt 130 Todesopfer. Der 36 Jahre alte Algerier wird unter anderem beschuldigt, den Angreifern falsche Papiere mit besorgt zu haben. Wie die Ermittler in Bari, der Hauptstadt der Region Apulien, am Montag mitteilten, war der Mann bereits wegen ähnlicher Taten festgenommen und zu einer Haftstrafe verurteilt worden.

Demnach wird er verdächtigt, zu einem internationalen Netz von IS-Unterstützern zu gehören, die Terroristen mit Dokumenten versorgen und ihnen anderweitig logistisch helfen. Auch Verwandte des Mannes seien in dem Netz dabei gewesen, hieß es.

Nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur Ansa wäre die aktuelle Haftstrafe des 36-Jährigen in Bari im Sommer 2021 abgelaufen. Mit dem nun erlassenen neuen Haftbefehl solle auch ein mögliches Abtauchen danach verhindert werden. Die Sicherheitsbehörden sprachen von einem Ermittlungserfolg, der gemeinsam mit französischen und belgischen Stellen gelungen sei. Unter anderem sei abgefangene Handy-Kommunikation ausgewertet worden.

Islamistische Extremisten hatten am 13. November 2015 ein Massaker in der Konzerthalle Bataclan in Paris angerichtet sowie Bars und Restaurants beschossen. Am Stade de France im Vorort Saint-Denis, wo Deutschland an dem Tag gegen Frankreich spielte, sprengten sich Selbstmordattentäter in die Luft.

EU-Kommission erlaubt Zenimax-Übernahme durch Microsoft

BRÜSSEL: Die EU-Kommission hat grünes Licht für die Übernahme von Zenimax Media durch den US-Softwareriesen Microsoft gegeben. Der geplante Schritt sei wettbewerbsrechtlich unbedenklich, teilte die Kommission am Montag mit. Zenimax ist die Konzernmutter von Bethesda Softworks und einigen anderen Spieleentwicklern. Mit seinen Studios ist das Unternehmen für Spielehits wie «Doom», «Fallout» oder «The Elder Scrolls» verantwortlich und hat laut eigenen Angaben rund 2300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Mit dem milliardenschweren Zukauf will Microsoft seine Gaming-Sparte um die Spielkonsole Xbox stärken. Das Unternehmen hatte die Übernahmevereinbarung im September bekannt gegeben. Demnach zahlt Microsoft 7,5 Milliarden US-Dollar (6,4 Mrd. Euro) in bar.

Zenimax hat seinen Hauptsitz in Washington DC wurde 1999 gegründet. Das Unternehmen soll unter dem Konzerndach von Microsoft in seiner gewohnten Struktur und mit seinem bisherigen Führungsteam fortbestehen. Vor den EU-Wettbewerbshütern hatte bereits die US-Behörde SEC den Zukauf genehmigt, wie mehrere Medien berichteten. Microsoft äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht zu der Entscheidung der EU-Kommission.

Weltstrafgericht: 30 Millionen Entschädigung für Opfer im Kongo

DEN HAAG: Das Weltstrafgericht hat Opfern schwerer Kriegsverbrechen im Kongo Entschädigungen in Höhe von 30 Millionen US-Dollar zugesprochen. Ehemalige Kindersoldaten und Opfer sexueller Gewalt des verurteilten ehemaligen Milizenführers Bosco Ntaganda (47) hätten Recht auf Schadenersatz, entschied der Internationale Strafgerichtshof am Montag in Den Haag. Es ist die bisher höchste Summe, die das Gericht Opfern zugesprochen hatte.

Ntaganda sei aber mittellos, stellte das Gericht fest. Daher soll die Entschädigung aufgebracht werden vom Trust-Fund für Opfer. Der Fonds war von den Vertragsstaaten des Gerichts eingerichtet worden, um Opfer von Kriegsverbrechen zu unterstützen.

Ntaganda wurde 2019 wegen schwerster Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt, darunter Morde, sexuelle Gewalt und der Einsatz von Kindersoldaten. Der Ex-Kommandant mit dem Beinamen «Terminator» war für Massaker 2002 und 2003 schuldig befunden worden. Er hatte Berufung gegen das Urteil eingelegt.

Der Fonds soll nach dem Urteil auch einen Plan zur Verwendung des Geldes aufstellen. Vorrangig sollten Opfer sexueller Gewalt, Menschen mit körperlichen Schäden und ehemalige Kindersoldaten geholfen werden.

Tui plant Mallorca-Start zu Ostern - Deutschland-Trend soll anhalten

HANNOVER/PALMA: Tui setzt in den bevorstehenden Osterferien auf einen Wiederanlauf des wichtigen Mallorca-Geschäfts. «Die Hotellerie hat sich intensiv vorbereitet, sicheren und verantwortungsvollen Urlaub anzubieten», sagte Tui-Deutschland-Chef Marek Andryszak am Montag vor dem Start der Online-Ausgabe der weltgrößten Reisemesse ITB. Entsprechende Hygienekonzepte gäben Zuversicht, die Abstimmung mit den Behörden sei eng. Daher wolle man den Kunden «Osterurlaub auf Mallorca ermöglichen», so der Manager.

Zuletzt wurde Spanien vom Robert Koch-Institut noch als normales Risikogebiet eingestuft - also als Land ohne außergewöhnlich hohe Corona-Neuansteckungen. Tui wies darauf hin, dass die Werte auf Mallorca «weit unter denen der meisten deutschen Bundesländer» lägen. Hinter den Kulissen laufen bereits seit längerem Gespräche über eine stärkere Wiederöffnung der Insel, auch Interessenvertreter außerhalb des Tourismus machen Druck auf die spanische und deutsche Politik.

Reisen zu den übrigen Balearen-Inseln Ibiza, Menorca und Formentera sowie in den Großteil Festland-Spaniens sagte Tui vorerst noch bis Mitte April ab. Nun soll es vor allem auf Mallorca eine vorsichtige Öffnung geben, etwa mit dem Start eines Robinson-Clubs und ersten Flügen der Konzern-Airline Tuifly schon ab der zweiten März-Hälfte.

Das Angebot soll im Sommer weiter ausgebaut werden. Spanien bleibe mit Blick auf die aktuellen Buchungen der größte Markt, hieß es bei Tui - vor Griechenland, der Türkei und Italien. Andryszak nimmt an, dass viele Urlauber aber auch erneut ihre Ferien in Deutschland verbringen: «Der Trend zum Urlaub im eigenen Land wird sich 2021 fortsetzen.» Gefragt seien die Ostseeküste und Ostfriesischen Inseln sowie im Binnenland Schwarzwald, Bayerischer Wald und Allgäu.

EU-Kommission verärgert über Belgiens Verlängerung des Reiseverbots

BRÜSSEL: Die Verlängerung des belgischen Reiseverbots verärgert die EU-Kommission. Man habe überrascht in der Presse gelesen, dass die Regel nun bis zum 18. April gelten solle, sagte ein Sprecher der Brüsseler Behörde am Montag. In einem Brief der belgischen Regierung an die EU-Kommission sei vom 1. April die Rede gewesen. Nach wie vor sei man der Ansicht, dass das Reiseverbot nicht verhältnismäßig sei und deshalb gegen EU-Recht verstoße. Deshalb habe man Belgien dazu aufgerufen, gezieltere Maßnahmen einzuführen.

Das an Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz grenzende Belgien hat seit Ende Januar alle nicht notwendigen Ein- und Ausreisen mit wenigen Ausnahmen verboten. Die Regel war zunächst bis zum 1. März angelegt, wurde dann jedoch bis zum 1. April und nun bis nach den Osterferien Mitte April verlängert. Die EU-Kommission hatte die Maßnahmen mehrfach kritisiert. Auch Deutschland und vier weitere Staaten haben an ihren Grenzen nach Ansicht der Behörde zu weitgehende Vorgaben, wie sie in Briefen an die jeweiligen Regierungen bemängelte. Die Bundesregierung wies die Vorwürfe zurück.

Die Frist für eine Antwort auf die Schreiben der EU-Kommission lief am Montag ab. Antworten seien bislang von Deutschland, Belgien und Finnland eingegangen, sagte der Sprecher. Diese werde man nun analysieren und alle möglichen Optionen erwägen. Theoretisch könnte die EU-Kommission rechtliche Verfahren einleiten. Wegen der anhaltenden Pandemie gilt dies jedoch als unwahrscheinlich. Ziel sei, so schnell wie möglich eine Lösung zu finden, die den Binnenmarkt und die Bewegungsfreiheit respektiere.

Frankreich untersucht Unfalltod des Industriellen Dassault

PARIS: Nach dem Unfalltod des französischen Milliardärs und Politikers Olivier Dassault haben die Behörden Untersuchungen eingeleitet. Wie die Luftsicherheitsbehörde BEA mitteilte, verunglückte der Hubschrauber des Herstellers Airbus am Sonntag in Touques in der Normandie beim Start von einem Privatgelände. Touques ist eine Nachbargemeinde des mondänen Seebades Deauville.

Die Staatsanwaltschaft in Lisieux bestätigte den Tod des Hubschrauber-Piloten und des 69 Jahre alten Industriellen, wie die französische Nachrichtenagentur AFP am Montag berichtete. Die Justiz ermittele wegen fahrlässiger Tötung.

Olivier Dassault war Enkel des Flugzeugkonstrukteurs und Konzerngründers Marcel Dassault. Das Vermögen der Familie Dassault wird auf mehr als 20 Milliarden Euro geschätzt. Der Tod des konservativen Politikers Olivier Dassault löste parteiübergreifend Bestürzung aus. Präsident Emmanuel Macron sprach von einem großen Verlust für das Land.

Kind mit nach Syrien genommen - Frau zu Gefängnis verurteilt

STOCKHOLM: In Schweden wurde am Montag eine Frau zu drei Jahren Gefängnis verurteilt, weil sie ihr zweijähriges Kind mit nach Syrien genommen hatte. Einem Bericht des schwedischen Fernsehens SVT zufolge hatte sie dem Vater des Kindes gesagt, sie wolle in der Türkei Urlaub machen. Tatsächlich aber reiste sie laut Anklage 2014 nach Syrien, um sich der Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) anzuschließen. Der Vater sah sein Kind erst nach sechs Jahren wieder.

Die Frau hatte vor dem Gericht in Lund angegeben, sie habe Syrien nur besuchen wollen und sei dort von der Terrorgruppe gefangen gehalten worden. Das Gericht schenkte dieser Aussage keinen Glauben. Nach der Niederschlagung des IS befand sich die Frau in verschiedenen Gefangenlagern, darunter auch im Lager Al-Hole. Im November 2020 wurde sie nach Schweden ausgeliefert. Gegen sie wird außerdem in einer anderen Sache wegen Kriegsverbrechen ermittelt.

Israel startet mit Corona-Impfung von palästinensischen Arbeitern

TEL AVIV: Die israelischen Behörden haben offiziell mit Corona-Impfungen von Palästinensern begonnen, die eine Arbeitserlaubnis für Israel und die Siedlungen im Westjordanland besitzen. Dazu wurden an mehreren Kontrollpunkten Impfstationen errichtet. Die Maßnahme sei «in unserem gemeinsamen gesundheitlichen und wirtschaftlichen Interesse, da wir in einer einzigen epidemiologischen Region leben», sagte der Leiter der israelischen Behörde Cogat, Generalmajor Kamil Abu Rukun, laut Mitteilung vom Montag. Rund 100.000 Palästinenser besitzen eine Arbeitserlaubnis für Israel. Viele von ihnen arbeiten dort auf dem Bau. Impfwillige konnten über ihre israelischen Arbeitgeber Termine vereinbaren.

Im Westjordanland leben etwa vier Millionen Menschen. Dort hat es bislang nur in sehr geringem Umfang Impfungen gegeben, bestellte Lieferungen trafen bislang nicht ein. Die Verteilung der ersten Dosen durch die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) unter anderem an Fußballer und Minister sorgte für Ärger. In Israel erhielten bislang rund fünf Millionen Menschen eine Erst- und etwa 3,8 Millionen auch eine Zweitimpfung.

Mögliche Lieferungen und Impfungen durch Israel waren in den vergangenen Wochen kontrovers diskutiert worden. Organisationen wie Amnesty International hatten Israel dazu aufgerufen und dies mit dessen Verantwortung als Besatzungsmacht begründet. Die PA hat Israel offiziell nie um Impfstoffe gebeten, sieht es als Besatzungsmacht aber ebenfalls zu Unterstützung verpflichtet. Die Palästinenser weisen auch darauf hin, dass in den Friedensverträgen mit Israel eine Zusammenarbeit bei der Epidemiebekämpfung festgeschrieben wurde. Gemäß dieser Verträge liegt die Verantwortung für den Gesundheitsbereich allein bei der PA.

Viele Tote und Verletzte bei Brand in Migrantenlager

SANAA: Bei einem Brand in einem Migrantenlager in der Hauptstadt des Bürgerkriegslands Jemen sind mindestens acht Menschen umgekommen und 170 weitere verletzt worden, Dutzende von ihnen schwer. «Die Gesamtzahl an Todesopfern ist Berichten zufolge viel höher», teilte die Internationale Organisation für Migration (IOM) via Twitter mit. Mehr als 90 Menschen seien schwer verletzt. Die Ursache des Brands am Sonntag in der Einrichtung, in der Migranten festgehalten wurden, blieb zunächst unklar.

Im Internet kursierte ein Video, das Szenen aus dem Lager nach dem Brand zeigen soll. In einem ausgebrannten Raum liegen mehrere verkohlte Leichen am Boden. Die Hauptstadt Sanaa liegt im Norden des Landes, der von den Huthi-Rebellen kontrolliert wird.

«Dies ist nur eine der vielen Gefahren, denen Migranten in den vergangenen sechs Jahren des Jemenkonflikts ausgesetzt gewesen sind», erklärte Carmela Godeau, IOM-Direktorin für den Nahen Osten und Nordafrika. Die Betroffenen würden mit Lebensmitteln versorgt.

Im Jemen kämpft ein von Saudi-Arabien geführten Militärbündnis an der Seite der Regierung gegen die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen. Trotz des Krieges brechen jedes Jahr Zehntausende Afrikaner in den Jemen auf, unter anderem, um von dort auf der Suche nach Arbeit in Richtung der reichen Golfstaaten zu reisen. Allein im Januar zählte die IOM die Ankunft von 2500 Migranten aus Äthiopien und Somalia.

Ätna-Asche erreichte Athen

ATHEN: Die Asche, die der Vulkan Ätna auf Sizilien seit einigen Tagen spuckt, hat die griechische Hauptstadt Athen erreicht. Dies sagte am Montag ein Meteorologe im griechischen Fernsehen. Er zeigte Satellitenaufnahmen vom Vortag, in denen der Weg der Aschewolke vom sizilianischen Catania bis nach Athen zu sehen ist. Ätna, einer der größten Vulkane Europas, war vergangene Woche spektakulär mehrmals ausgebrochen.

Die «Reise» der Aschewolken Ätnas bis ins in Luftlinie etwa 750 Kilometer entfernt liegende Athen dauerte etwa sechs Stunden, teilten die Meteorologen mit. Die Ätna-Asche, die Athen erreichte, stammte aus einer Eruption, die sich gegen neun Uhr am Sonntagmorgen ereignete, teilte das meteorologische Amt in Athen weiter mit. Asche-Niederschlag gab es in Athen jedoch sichtbar nicht. Die Wolke sei weitergezogen in die Ägäis, wo sie sich allen Anzeichen nach auflöste, ergibt sich aus den Satellitenbildern.

Sieben Menschen sterben bei Unfall

SAMARA: Beim Unfall eines überfüllten Autos sind im Süden Russlands sieben Menschen ums Leben gekommen.

Der Wagen kam am Montag nahe der Stadt Samara an der Wolga auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem Lastwagen zusammen, wie die Behörden mitteilten. Alle sieben Insassen in dem Auto seien an ihren schweren Verletzungen gestorben. Dabei soll es sich Medienberichten zufolge um junge Menschen gehandelt haben. Weshalb der Fahrer auf die andere Fahrbahn fuhr, war zunächst unklar. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Polizeigewerkschaft kritisiert übermäßige Gewaltanwendung ihrer Beamten

ATHEN: Nach einem Schlagstockeinsatz von Polizisten in Athens Vorstadt Nea Smyrni hat der Generalsekretär der Polizeigewerkschaft, Stratos Mavroeidakos, den Gewalteinsatz seiner Kollegen kritisiert. «Es gibt Regeln, wie man handelt», sagte er im griechischen Nachrichtensender Skai am Montag. Seine Kollegen hätten niemanden schlagen dürfen. Zudem leiteten das Ministerium für Bürgerschutz und die Staatswaltschaft von Athen eine Untersuchung ein.

Nach der Prügelattacke der Polizisten am Sonntagabend waren Hunderte Linke und Autonome auf die Straßen dieser Athener Vorstadt gegangen und hatten gegen die - wie sie skandierten - «Junta» von Athen demonstriert. Damit warfen sie der konservativen Regierung vor, undemokratische Methoden anzuwenden. Die Polizei löste die Demonstration unter Anwendung von Pfefferspray und Blendgranaten auf.

Am Vorabend waren Polizisten während einer Kontrolle der Einhaltung der Bewegungsverbote zur Eindämmung des Coronavirus in einen Streit mit Einwohnern Nea Smyrnis geraten, die sich auf einem Platz aufhielten. Bürger drehten dabei ein Video, auf dem zu sehen war, dass ein Mann von einer Gruppe Polizisten wiederholt mit Schlagstöcken geschlagen wurde, während er immer wieder «es tut mir weh» schrie. Die Polizisten schlugen ihn weiter, während er zu entkommen versuchte. Dies löste in sozialen Medien eine Welle der Kritik an der Polizei aus.

«Nepszava»: Im Irak reichte Papst Franziskus allen die Hand

BUDAPEST: Zum Besuch von Papst Franziskus im Irak schreibt die Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Montag:

«Man kann davon ausgehen, dass sein (...) Gespräch mit dem 90-jährigen schiitischen Großajatollah Ali al-Sistani in die Geschichtsbücher eingehen wird. Alle, die die Schreckensherrschaft von Saddam Hussein oder den Terror des Islamischen Staats (IS) erlebt haben, können nun dank des katholischen Kirchenoberhaupts Hoffnung schöpfen, dass sie im Irak dereinst werden normal leben können - in einem Irak, in dem die verschiedenen Konfessionen unabhängig davon, was die aggressiven religiösen Fanatiker sagen, sehr wohl friedlich miteinander auskommen. Der Papst wollte nämlich nicht nur der auf 400.000 Seelen geschrumpften christlichen Gemeinde Kraft geben, sondern (...) allen Menschen guten Willens. (...) Hoffen wir, dass seine Friedensbotschaft irgendwann einmal einen jeden erreichen wird. Auch jene, die weniger guten Willens sind.»

Rückkehr nach Rom - Papst Franziskus beendet Irak-Reise

BAGDAD: Nach fast vier Tagen hat Papst Franziskus seine historische Reise in den Irak beendet. Am Montagmorgen (Ortszeit) stieg das Oberhaupt der katholischen Kirche in den Flieger zurück nach Rom. Dort wurde er am frühen Nachmittag erwartet. Franziskus ist der erste Papst, der in den Irak gereist war - ein Besuch, den sich vor allem die Christen im Norden des Landes lange gewünscht hatten.

Am Sonntag flog der 84-Jährige per Flugzeug und Hubschrauber zu ihnen. Scharen von Gläubigen hatten sich in Mossul und Karakosch trotz Corona-Pandemie auf den Straßen versammelt, um Franziskus zuzujubeln. In Mossul betete Franziskus auf dem Kirchenplatz, der mit seinen zerstörten Gotteshäusern ein Symbol für das Leid der Christen während des Krieges gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) wurde.

Die viele Aufmerksamkeit und die Freude der Menschen hatte Jorge Bergoglio, wie Franziskus mit bürgerlichem Namen heißt, sichtlich gefallen. Im Fußballstadion der kurdischen Hauptstadt Erbil feierte er am Sonntagnachmittag die letzte Messe seiner Reise vor Tausenden Gläubigen, inklusive Einfahrt in die Arena im «Papa-Mobil».

Der politische und religiöse Teil der Reise spielte sich in den Tagen zuvor ab. Franziskus besuchte den höchsten schiitischen Geistlichen, Großajatollah Ali al-Sistani, zu Hause, für ein Gespräch. In der Ebene von Ur, aus der nach biblischen Überlieferungen Abraham stammt, der von Juden, Christen und Muslimen als Stammvater betrachtet wird, kamen Religionsvertreter zusammen.

Rhein-Ruhr-Region will an Olympia-Bewerbung für 2032 festhalten

KÖLN: Ungeachtet der aussichtslosen Lage will die Rhein-Ruhr-Region an der Olympia-Bewerbung für 2032 festhalten. «Die Wahrscheinlichkeit, dass wir noch gewinnen, ist äußerst gering», sagte Rhein Ruhr City-Geschäftsführer Michael Mronz dem «Kölner Stadt-Anzeiger».

Das Internationale Olympische Komitee hatte zuletzt die australische Stadt Brisbane zum bevorzugten Kandidaten für die Sommerspiele 2032 ausgewählt. «Darüber, wie das jetzt gelaufen ist, müssen wir mit dem IOC sicherlich diskutieren. Jubelnd laufen wir nicht durch die Gegend», sagte Mronz, der mit IOC-Präsident Thomas Bach ein Gespräch geführt hat. Über den Inhalt sei Stillschweigen vereinbart worden.

Ob es eine Bewerbung für 2036 oder 2040 gebe, müsse der Deutsche Olympische Sportbund entscheiden. «Wir sind so verblieben, dass wir mit dem Ministerpräsidenten und den Kommunen darüber in absehbarer Zeit ins Gespräch kommen wollen», sagte Mronz. Die Menschen in NRW müssten vor einer Bürgerbefragung wissen, über welchen Zeitraum sie abstimmen.

Nato-Generalsekretär droht Niederlage in Kampf um Abschreckungsbudget

BRÜSSEL: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg droht mit seinen Bemühungen um eine deutliche Steigerung der Gemeinschaftsausgaben für Abschreckung und Verteidigung zu scheitern. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur haben etliche Alliierte in bündnisinternen Beratungen deutlich gemacht, dass sie nicht bereit sind, weitreichende Vorschläge zu unterstützen. Da die Nato Entscheidungen grundsätzlich nach dem Konsensprinzip trifft, dürfte es demnach keine grundlegende Reform der Finanzierung von Abschreckung und Verteidigung geben.

Stoltenberg hatte Mitte Februar im Rahmen seiner Reforminitiative «Nato 2030» vorgeschlagen, die Kosten für Maßnahmen innerhalb des Bündnisgebiets wesentlich stärker zu vergemeinschaften. Demnach sollten Nato-Mitglieder nicht mehr alle Kosten selbst tragen müssen, wenn sie sich zum Beispiel an der Stationierung von Truppen im Baltikum, an Übungen oder an Luftüberwachungseinsätzen beteiligen.