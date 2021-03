Neues aus dem Ausland am Montag

Erster Friseurtermin nach Lockdown - Haarschnitt für 422 E.

BAYREUTH: Satte 422 E. hat sich ein Kunde in Bayreuth den ersten Haarschnitt nach dem Lockdown kosten lassen. Das Geld soll an die Bayreuther Tafel und ein Projekt für trauernde Kinder gespendet werden. «Er war glückselig, dass die Wolle endlich runter konnte», erzählte Friseur Andreas Nuissl, der die Idee für die Versteigerung des ersten Termins hatte, am Montag. «Wolle im wahrsten Sinne des Wortes - bei seinen Naturlocken sah er aus wie ein Schaf.»

Berlinale 2021: Filmfestival beginnt online

Mit der Berlinale findet eines der wichtigsten Filmfestivals der Welt vorerst online statt. Am Montag begann ein digitaler Branchentreff. Fachleute und Journalisten können in den nächsten Tagen ausgewählte Filme im Internet sehen. Die Filmfestspiele in Berlin mussten wegen der Pandemie umplanen - erst im Juni ist ein Festival fürs Publikum geplant.

Harrys größte Sorge: «Dass sich die Geschichte wiederholen könnte»

LOS ANGELES/LONDON: Es sind die ersten Bekenntnisse aus einem von Royal-Fans sehnsüchtig erwarteten Fernsehereignis: In großer Offenheit spricht Prinz Harry über seine Besorgnis um Ehefrau Meghan. Ein zentraler Satz: «Meine größte Sorge war, dass sich die Geschichte wiederholen könnte», sagt der 36-Jährige in einem vom US-Sender CBS veröffentlichten Trailer für ein Interview mit US-Moderatorin Oprah Winfrey. Harry spielt damit auf den Tod seiner Mutter, Prinzessin Diana, an, die 1997 bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen war.

Golden Globes: «Nomadland» und «The Crown» sind die großen Gewinner

BEVERLY HILLS/NEW YORK: Das Road-Movie «Nomadland» von Regisseurin Chloé Zhao (38) hat den Golden Globe als bestes Filmdrama gewonnen. Das gab der Verband der Auslandspresse in der Nacht zum Montag bekannt. Zhao holte für den Film auch die Regie-Trophäe, erst als zweite Frau in der Geschichte der 1944 erstmals vergebenen Auszeichnung nach Barbra Streisand («Yentl», 1984). Sie erzählt in dem auf einem Sachbuch basierenden Film die Geschichte einer 60-Jährigen, die sich nach dem Tod ihres Mannes mit prekären Jobs über Wasser hält und als moderne Nomadin im Wohnwagen durch die USA zieht.

Prinz Philip nach knapp zwei Wochen Klinik in Herzzentrum verlegt

LONDON: Der britische Prinz Philip (99) ist in eine auf Herzkrankheiten spezialisierte Klinik verlegt worden. Der Ehemann von Königin Elizabeth II., der bereits knapp zwei Wochen in einer Londoner Privatklinik verbracht hatte, sei nun ins St. Bartholomäus-Krankenhaus verlegt worden, teilte der Buckingham-Palast am Montag mit. Dort werde er mit einer Infektion weiter behandelt, außerdem sollten Tests wegen einer Vorerkrankung am Herzen durchgeführt werden. Das St. Bartholomäus-Krankenhaus gilt als Exzellenzzentrum für Herzkrankheiten mit einer extra Einheit für Herzinfarkte und spezialisierten Chirurgen.

Lebenslange Haft für Mutter wegen Mordes an drei Kindern

WIEN: Eine 31-jährige Frau ist vom Wiener Landgericht wegen Mordes an ihren drei Kindern zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Zusätzlich wurde sie in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Das Urteil vom Montag ist nicht rechtskräftig. Die Angeklagte hatte ein Geständnis abgelegt und dabei auf ihr unglückliches Leben hingewiesen. «Ich wollte mit den Kindern in den Himmel gehen», sagte sie zu ihrem Motiv. Sie hatte im Oktober 2020 in ihrer Wohnung in Wien ihre Töchter im Alter von drei und neun Jahren sowie ihren knapp acht Monate alten Sohn im Schlaf mit einem Kopfkissen erstickt.

Nach der Tötung der Kinder hatte die Mutter versucht, Suizid zu begehen. Die Versuche, sich das Leben zu nehmen, scheiterten. Nach Überzeugung ihrer Verteidigerin war die 31-Jährige nicht zurechnungs- und damit nicht schuldfähig. «Sie ist schwer geisteskrank.» Sie habe ihre Kinder über alles geliebt, ihr hätten aber «schwere Depressionen, irrationale Ängste» zu schaffen gemacht. Unter anderem habe sich befürchtet, ihr Mann wolle sie als Partnerin durch ihre Schwester ersetzen.

Marokko setzt Beziehungen mit deutscher Botschaft aus

RABAT: Marokko hat die Beziehungen zur deutschen Botschaft in Rabat nach einem Medienbericht ausgesetzt. «Jeglicher Kontakt» mit der Botschaft werde ausgesetzt, heißt es in einem Schreiben des marokkanischen Außenministers Nasser Bourita, das die marokkanische Nachrichtenseite «Medias24» am Montagabend veröffentlichte. Als Grund werden in dem einseitigen Brief «tiefe Missverständnisse» zu «grundlegenden Fragen des Königreichs Marokko» genannt.

Eine offizielle Mitteilung von marokkanischer Seite gab es zunächst nicht. Die deutsche Botschaft in Rabat war auf Nachfrage am Abend nicht zu erreichen. «Wir haben die Medienberichte zur Kenntnis genommen», hieß es aus dem Auswärtigen Amt in Berlin. Die genauen Hintergründe für den Schritt blieben zunächst unklar.

In dem Schreiben werden marokkanische Behörden gebeten, «sämtlichen Kontakt, Umgang oder kooperative Handlungen in allen Fällen und allen Formen» zu unterbinden - sowohl mit der deutschen Botschaft in Rabat wie auch mit deutschen Organisationen, die mit der Botschaft verbunden sind. Ausnahmen müssten dabei explizit vom marokkanischen Außenministerium genehmigt werden.

Das Auswärtige Amt beschreibt die Beziehungen mit Marokko im Internet als «traditionell eng, freundschaftlich und spannungsfrei». In dem Land sind mit eigenen Büros unter anderem die Friedrich-Ebert-, die Konrad-Adenauer- und die Friedrich-Naumann-Stiftung vertreten. Beide Länder pflegen auch starke Wirtschafts- und Handelsbeziehungen.

USA hoffen auf Kehrtwende im Atomstreit mit dem Iran

NEW YORK: Nach der Absage des Irans an ein Treffen im Atomstreit hoffen die USA auf eine Kehrtwende der Regierung in Teheran. «Wir denken, es ist eine Gelegenheit, die sie wirklich verpasst haben, und wir hoffen, dass sie das noch einmal überdenken werden», sagte die neue amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield am Montag bei ihrer ersten Pressekonferenz in New York. Die Vereinigten Staaten sitzen im März dem UN-Sicherheitsrat vor.

Sie habe sich in den vergangen Tagen mit ihren Kollegen im mächtigsten UN-Gremium auch über die Rettung des 2015 mit dem Iran ausgehandelten Abkommens ausgetauscht, so Thomas-Greenfield weiter. Mit dem iranischen Botschafter bei den Vereinten Nationen in New York habe sie aber noch nicht gesprochen und bislang auch keine entsprechenden Anweisungen bekommen. Die USA würden an einem von der EU einberufenen Treffen weiterhin teilnehmen, bekräftigte die Botschafterin. «Wir hoffen, dass der Iran dasselbe tun wird.»

Teheran hatte am Wochenende ein Treffen mit den Vertragspartnern des historischen Wiener Atomabkommens abgelehnt und darauf verwiesen, dass die USA erst die harten Sanktionen der ehemaligen Trump-Regierung aufheben müssten. Die neue US-Regierung von Präsident Joe Biden hatte signalisiert, zu dem Vertrag zurückkehren zu wollen, nachdem sein Vorgänger Donald Trump diesen verlassen hatte und eine Politik des maximalen Drucks auf das Land gefahren war.

Die Führung in Teheran hat vergangene Woche den Zugang der Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde zu den Atomanlagen im Land eingeschränkt. Auch sonst hält sich der der Iran nicht mehr an seine Verpflichtungen im Atomdeal, wie etwa beim Anreicherungsgrad von Uran. Beide Punkte waren Kernelemente des Wiener Abkommens, mit dem der Iran am Bau einer Atombombe gehindert werden sollte.

US-Regierung spricht nach Militärschlag in Syrien von einem Toten

WASHINGTON: Die US-Regierung spricht nach dem Militärschlag in Syrien gegen pro-iranische Milizen von deutlich weniger Opfern als Aktivisten und Quellen vor Ort. Pentagon-Sprecher John Kirby sagte am Montag bei einer Pressekonferenz, dass die Regierung nach derzeitigem Stand von einem toten und zwei verletzten Milizionären ausgehe. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete am Freitag, dass mindestens 22 Anhänger pro-iranischer Milizen getötet worden seien. Aus medizinischen Kreisen in der syrischen Grenzstadt Albu Kamal hieß es, 19 Angehörige der Milizen seien ums Leben gekommen.

Der Angriff am Donnerstag war der erste Militärschlag unter dem Oberbefehl des neuen US-Präsidenten Joe Biden. Das Verteidigungsministerium in Washington bezeichnete ihn als «verhältnismäßige» Antwort auf jüngste Angriffe gegen US-Soldaten und deren internationale Partner im Irak. Ziel waren mehrere Einrichtungen an einem Grenzübergang zum Irak.

Tod eines 15-Jährigen in Pariser Vorstadt: Verdächtige in U-Haft

PARIS: Drei Tage nach der Tötung eines 15-Jährigen in einer Pariser Vorstadt hat die französische Justiz zwei Verdächtige in Untersuchungshaft genommen. Die Brüder im Alter von 17 und 27 Jahren wurden von Zeugen identifiziert, wie die Nachrichtenagentur AFP am Montagabend unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft von Bobigny berichtete. Gegen die mutmaßlichen Angreifer wurden Ermittlungsverfahren eröffnet.

Der Jugendliche war nach Medienberichten am Freitag in einem Gemeindezentrum in Bondy im Nordosten von Paris erschossen worden. Der Fall hatte für Aufsehen in Frankreich gesorgt. Die Verdächtigen hatten sich nach der Tat der Polizei gestellt. Die Hintergründe blieben unklar. Das Opfer und die mutmaßlichen Angreifer hätten sich gekannt und bereits seit einem Jahr Streit gehabt, hieß es.

Slowakei erhält russischen Impfstoff Sputnik V

BRATISLAVA: Die Slowakei hat eine erste Lieferung des russischen Impfstoffs Sputnik V erhalten. Der populistisch- konservative Regierungschef Igor Matovic und Gesundheitsminister Marek Krajci eilten am Montag persönlich zum Flughafen der ostslowakischen Stadt Kosice, um die ersten 200.000 Impfdosen in Empfang zu nehmen. Nach organisatorischen Vorbereitungen könne man in rund zwei Wochen beginnen, die ersten 100.000 Bürger zu impfen, erklärte Krajci am Flughafen.

Regierungschef Matovic gab bekannt, dass die Slowakei insgesamt zwei Millionen Impfdosen aus Russland bestellt habe, die schrittweise bis Juni geliefert würden. «Damit kann die Slowakei ihr Impftempo um mehr als 40 Prozent beschleunigen», erklärte Matovic. Bis kurz vor der Landung in Kosice hatte die Regierung geheim gehalten, dass sie ein Flugzeug zum Abholen der Impfstoffe nach Russland geschickt hatte.

Der Kauf des russischen Impfstoffs vor einer Zulassung durch die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA ist in der Vier-Parteien- Koalition umstritten. Matovic hatte sich gegen einen Beschluss seiner eigenen Regierung gestellt, als er Gesundheitsminister Krajci zur Bestellung der Vakzine ermunterte. «Das Richtige zu tun, erfordert manchmal nichts anderes als Mut», verteidigte Matovic seine Entscheidung am Montagabend auf Facebook.

Sputnik V war im August in Russland als weltweit erster Impfstoff für eine breite Anwendung in der Bevölkerung freigegeben worden, obwohl bis dahin wichtige Tests gefehlt hatten. Nach Anfang Februar im medizinischen Fachblatt «The Lancet» veröffentlichten Daten hat das Vakzin eine Wirksamkeit von 91,6 Prozent.

Journalist in Somalia getötet

MOGADISCHU: Im Krisenland Somalia am Horn von Afrika ist ein prominenter Journalist erschossen worden.

Er sei am Montag vor einem Restaurant in der Stadt Galkayo im Zentrum des Landes von zwei bewaffneten Männer getötet worden, sagte ein Polizist. Der Journalist arbeitete für den beliebten Radiosender Radio Daljir. Wer hinter dem Angriff steckte, war zunächst unklar, allerdings verübt die Terrormiliz Al-Shabaab immer wieder Angriffe und Anschläge, auch auf Journalisten. Die islamistischen Fundamentalisten kontrollieren weite Teile des Zentrums und Südens des Staates. Zudem ist in dem armen Land ein Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat aktiv.

US-Heimatschutzminister: Trump-Regierung demontierte Migrationssystem

WASHINGTON: Der neue US-Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas hat die Migrationspolitik der Regierung des früheren US-Präsidenten Donald Trump als zutiefst brutal verurteilt und eine Öffnung des Landes für Schutzsuchende versprochen. «Die vorherige Regierung hat das Einwanderungssystem unserer Nation komplett demontiert», sagte Mayorkas am Montag im Weißen Haus in Washington. Sein Ministerium arbeite rund um die Uhr daran, die «Grausamkeit» der Vorgängerregierung zu ersetzen durch einen «geordneten, humanen und sicheren» Einwanderungsprozess. «Das ist hart, und das wird dauern.»

Es sei nicht einfach, ein gesamtes System wieder aufzubauen, betonte Mayorkas. Er sagte zu, die neue Regierung werde die Grausamkeit der Trump-Administration überwinden und das Asylsystem des Landes wieder aufbauen. An die Adresse von Schutzsuchenden sagte Mayorkas, sie sollten warten, bis sie sich auf den Weg in die USA machten. «Wir sagen nicht: Kommt nicht. Wir sagen: Kommt nicht jetzt.»

Trump hatte einen besonders harten Kurs in der Migrationspolitik gefahren und sich auf verschiedensten Wegen bemüht, das Land abzuschotten und Einwanderung in die USA zu erschweren. Der Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko war das prominenteste Beispiel. Hinzu kamen unzählige Verschärfungen, um Asylsuchende - aber auch andere Einwanderer - von den Vereinigten Staaten fernzuhalten. Trump beschrieb die Lage an der Grenze zu Mexiko stets als schwere Krise und Notstand und warnte, ohne strenge Grenzsicherung würden die USA von illegalen Migranten überrannt.

Mayorkas sagte auf Nachfrage am Montag dagegen ausdrücklich, er sehe keine Krise an der Grenze. Es handele sich vielmehr um eine Herausforderung, und sein Ministerium arbeite jeden Tag daran, diese zu bewältigen.

Präsidentenpartei steuert auf ersten Wahlsieg zu

SAN SALVADOR: Die Partei des Präsidenten El Salvadors hat bei ihrer ersten Teilnahme an einer Parlamentswahl voraussichtlich eine Mehrheit der Sitze gewonnen. Das geht aus vorläufigen Ergebnissen der Wahlbehörde des mittelamerikanischen Landes vom Montag nach Auszählung von mehr als 85 Prozent der am Sonntag abgegebenen Stimmen hervor. Die Partei Nuevas Ideas (Neue Ideen) des konservativen Staats- und Regierungschefs Nayib Bukele könnte nach Schätzungen der Medien eine Zwei-Drittel-Mehrheit erreichen. Die Beteiligung der gut fünf Millionen srimmberechtigten Wähler lag bei 51 Prozent.

Bislang belegen die traditionell großen Parteien Arena und FMLN die deutliche Mehrheit der 84 Sitze im Parlament, das aus nur einer Kammer besteht. Der 39 Jahre alte Bukele hatte Nuevas Ideas gegründet, nachdem ihn die linke FMLN 2017 wegen Beleidigung einer Parteikollegin ausgeschlossen hatte, als er Bürgermeister der Hauptstadt San Salvador war. Die neue Partei wurde allerdings nicht rechtzeitig registriert, um bei der Parlamentswahl 2018 anzutreten oder bei der Präsidentenwahl 2019 einen Kandidaten zu stellen.

Als Kandidat der konservativen Großen Allianz der Nationalen Einheit (GANA) wurde Bukele der jüngste Staats- und Regierungschef in der Geschichte El Salvadors und der erste Präsident seit Ende des Bürgerkriegs von 1980 bis 1992, der weder Arena noch FMLN angehört. Er trat im Juni 2019 seine fünfjährige Amtszeit an. In Umfragen kam er seitdem bisweilen auf mehr als 80 Prozent Zustimmung.

Kritiker sehen in Bukele jedoch wegen dessen autoritärer Züge eine Gefahr für die Demokratie. Für Entsetzen sorgte unter anderem, dass Bukele im Februar des Vorjahres Soldaten im Parlament aufmarschieren ließ. Er wollte die Abgeordneten unter Druck setzen, die Finanzierung seines Sicherheitskonzepts durch ein Darlehen abzusegnen. Weil seine Partei bisher nicht im Parlament vertreten ist, war es für ihn bislang äußerst schwierig, Gesetze auf den Weg zu bringen.

Neue Skulpturen von Carol Bove an Fassade von New Yorker Met-Museum

NEW YORK: Vier neue Skulpturen der Künstlerin Carol Bove zieren für die kommenden Monate die Fassade des New Yorker Metropolitan Museums. Die Statuen aus Stahl und Aluminium seien «imposant, aber gleichzeitig spielerisch», sagte Museumsdirektor Max Hollein anlässlich der Enthüllung der Kunstwerke am Montag. Sie sollen bis Herbst zu sehen sein.

Die 1971 in Genf geborene Bove, die seit ihrer Kindheit in den USA lebt, ist erst die zweite Künstlerin, die die vier Nischen an der Fassade des berühmten Museums am Central Park füllt. Sie waren zwar schon beim Bau des Museums für Skulpturen freigelassen worden, aber erst knapp 120 Jahre später erstmals mit Kunstwerken befüllt worden, als die kenianisch-amerikanische Künstlerin Wangechi Mutu 2019 vier verschiedene, von Bräuchen afrikanischer Frauen inspirierte Bronze-Skulpturen dort installierte.

Seitdem sollte jedes Jahr ein anderer Künstler im Auftrag des Museums die Nischen mit Werken bestücken. Boves Statuen hatten eigentlich schon 2020 das Met zieren sollen, wegen der Corona-Pandemie war die Fassaden-Ausstellung aber verschoben worden.

NRW-Landtag debattiert über Scheitern der Olympia-Bewerbung

DÜSSELDORF: Die wohl früh gescheiterte Olympia-Bewerbung der Rhein-Ruhr-Region für die Spiele im Jahr 2032 wird am Mittwoch Thema im Düsseldorfer Landtag. Nach getrennten Anträgen von SPD und AfD wird es eine Aktuelle Stunde im Parlament geben. In der Debatte könnte es auch um die Frage gehen, ob Nordrhein-Westfalen eine weiteren Anlauf für eine Bewerbung unternehmen wird.

Der Präsident der Deutschen Olympischen Sportbunds(DOSB), Alfons Hörmann, hatte am Montag nach einem Gespräch mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) gesagt, man sei man sich schnell einig geworden, «dass wir in aller Ruhe ohne jeglichen Zeitdruck die Karten neu legen». Das Internationale Olympische Komitee hatte das australische Brisbane in der vergangenen Woche zum bevorzugten Bewerber für 2032 erklärt. Laschet hatte darauf dem DOSB vorgeworfen, er habe kein Gespür, «was sich im IOC» tue.

Für Hörmann und den DOSB ist das Rennen um Olympia 2032 gelaufen. Von einer deutschen Bewerbung um die Sommerspiele 2036, 100 Jahre nach Nazi-Olympia in Berlin, hält der DOSB-Chef nichts. Lascht sieht darin kein Hindernis. «Die Welt ist eine andere 100 Jahre später als bei den Spielen 1936», hatte er gesagt.

Nawalny und Putin konkurrieren um Friedensnobelpreis

OSLO: Für den Friedensnobelpreis sind in diesem Jahr 329 Menschen und Organisationen nominiert. Nur zwei Mal in der Geschichte gab es mehr Kandidaten, wie das Osloer Nobelinstitut am Montag mitteilte. Wer auf der Liste steht, behandelt das Institut vertraulich. Direktor Olav Njølstad bestätigte im Norwegischen Rundfunk NRK lediglich, dass die Nominierungen viele ungelöste Konflikte und Kriege widerspiegelten. Der Preis wurde 1901 zum ersten Mal vergeben.

Nach Informationen des NRK gehört zu den Nominierten der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny, der nach dem gescheiterten Giftanschlag auf ihn inzwischen im Straflager sitzt. Eine Gruppe russischer Autoren soll Präsident Wladimir Putin vorgeschlagen haben. Auch die weißrussische Oppositionspolitikerin Svetlana Tichanowskaja, die Demokratiebewegung in Hongkong und die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg wurden genannt, ebenso wie der ehemalige US-Präsident Donald Trump.

Aus der Reihe fällt die Internationale Raumstation ISS. Durch deren Arbeit im Weltraum würden traditionelle Feinde vereint, hieß es dem Sender zufolge in der Begründung. Die Nobelpreise werden Anfang Oktober bekanntgegeben und am 10. Dezember verliehen.

Emirate erstmals mit Botschafter vertreten

JERUSALEM: Die Vereinigten Arabischen Emirate sind erstmals mit einem Botschafter in Israel vertreten. Israels Präsident Reuven Rivlin nahm am Montag in Jerusalem das Beglaubigungsschreiben des Diplomaten Mohammed al-Chadscha entgegen. Außenminister Gabi Aschkenasi sprach bei Twitter von einem «Meilenstein» in den Beziehungen beider Länder.

Israel und die Emirate hatten Mitte August unter US-Vermittlung die Aufnahme diplomatischer Beziehungen angekündigt und dies einen Monat später besiegelt. Viele Beobachter stuften den Schritt als historisch ein. Die Botschaft der Emirate soll in Tel Aviv sein.

Die Linie arabischer Staaten war es lange, Beziehungen zu Israel zu verweigern, solange der Konflikt mit den Palästinensern nicht gelöst ist. Israel und die Emirate versprechen sich von ihrer Annäherung wirtschaftliche Vorteile, schmieden aber vor allem eine Allianz gegen den gemeinsamen Erzfeind Iran.

In einem gemeinsamen Zeitungsbeitrag schrieben Al-Chadscha und der Leiter der israelischen Botschaft in Abu Dhabi, Eitan Na'eh, am Montag: «Vor sechs Monaten wäre es schwer vorstellbar gewesen. Aber hier sind wir nun (...). Wir helfen dabei, ein neues Kapitel der Diplomatie zu schreiben und einen neuen Weg von Frieden, Wohlstand und Fortschritt im Nahen Osten zu beschreiten.»

UN-Generalsekretär: Krieg im Jemen «verschlingt ganze Generation»

GENF/SANAA: Angesichts einer drohenden Hungersnot und Millionen Leidtragenden des Kriegs im Jemen hat UN-Generalsekretär António Guterres dringend um Spenden gebeten. «Die humanitäre Lage im Jemen war noch nie schlimmer», sagte Guterres zum Auftakt einer Online-Geberkonferenz am Montag. Dennoch seien die Spenden vergangenes Jahr zurückgegangen - mit «brutalen» Folgen. Organisationen, die Wasser, Lebensmittel und medizinische Hilfe lieferten, hätten ihre Arbeit einschränken oder ganz einstellen müssen.

Die Vereinten Nationen benötigen dieses Jahr 3,85 Milliarden Dollar (3,15 Mrd Euro) für Nothilfe im Jemen. Bei einer Geberkonferenz im vergangenen Jahr kam mit 1,9 Milliarden Dollar nur etwa die Hälfte der benötigten Summe zusammen. Die Europäische Kommission kündigte am Montag weitere 95 Millionen Euro Spenden an. Das Geld soll unter anderem für Lebensmittel, Wasser, ärztliche und finanzielle Hilfe und Bildung genutzt werden.

Besonders schwer leiden Kinder unter dem Konflikt. «Kindheit im Jemen ist eine besondere Art der Hölle», sagte Guterres. Fast die Hälfte aller Kinder unter fünf Jahren drohe akute Unterernährung. Ohne rasche ärztliche Behandlung könnten 400.000 sterben. «Der Krieg verschlingt eine ganze Generation», sagte der UN-Generalsekretär. Insgesamt brauchen 16 der 29 Millionen Einwohner im Land Nahrungsmittelhilfe.

Im Jemen kämpft seit bald sechs Jahren ein von Saudi-Arabien geführtes Militärbündnis an Seite der Regierung gegen die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen. Diese kontrollieren weite teile des Nordens und beherrschen dort fast alle Teile des öffentlichen Lebens. Durch Bombardierungen und Gefechte, bei denen immer wieder auch Schulen und Krankenhäuser angegriffen werden, sind nach UN-Angaben 3,6 Millionen Menschen vertrieben worden. Jegliche Versuche, den Konflikt friedlich beizulegen, scheiterten bisher.

Unterstützer fordern Freilassung von saudischer Prinzessin

RIAD: Nach Berichten über die entführte Prinzessin Latifa aus Dubai haben nun auch Unterstützer einer angeblich inhaftierten Prinzessin in Saudi-Arabien deren Freilassung gefordert. Großbritannien solle im Falle von Basma bint Saud al-Saud Druck auf den Golfstaat ausüben, schrieben sie in Briefen unter anderem an Außenminister Dominic Raab, wie der «Guardian» am Montag berichtete. Die herzkranke Frau würde zusammen mit ihrer Tochter in Riad festgehalten.

Die 57 Jahre alte Prinzessin Basma ist eine Nichte des saudischen Königs Salman. Dem «Guardian» zufolge wurde sie vor zwei Jahren beim Versuch festgenommen, mit ihrer Tochter vom Küstenort Dschidda aus in die Schweiz zu reisen. Von ihrem Twitter-Konto wurden vergangenes Jahr mehrere Tweets abgesetzt mit der Forderung, sie freizulassen. Die Prinzessin soll im selben Gefängnis sitzen, aus dem kürzlich die Frauenrechtlerin Ludschain al-Hathlul auf Bewährung freigelassen wurde.

Basma benötige dringend medizinische Hilfe, mahnten ihre Unterstützer. «Wir glauben, dass ihr Leben von ihrer Freilassung abhängt.» Die britische Regierung habe zudem eine moralische Pflicht für beide zu kämpfen, da Mutter und Tochter auch Bürgerinnen des Commonwealth seien. Die Saudi-Araberinnen besäßen auch die Staatsbürgerschaft des karibischen Inselstaats Dominica.

Auch im Falle der entführten Prinzessin Latifa aus Dubai fordern Unterstützer deren Freilassung. Sie hatten kürzlich Videoaufnahmen der Frau veröffentlicht, weil sie eigenen Angaben zufolge seit Monaten kein Lebenszeichen mehr von ihr bekommen haben. Latifa wird demnach auf Geheiß ihres Vaters, Ministerpräsident Mohammed bin Raschid al-Maktum, seit einem Fluchtversuch gefangen gehalten.

Zwei türkische Schauspieler von Erdogan-Beleidigung freigesprochen

ISTANBUL: Zwei bekannte türkische Schauspieler sind vom Vorwurf der Beleidigung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan freigesprochen worden. Das entschied ein Gericht in Istanbul am Montag, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete.

Der prominente Schauspieler und Komiker Metin Akpinar (79) und der Theaterschauspieler Müjdat Gezen (77) waren beschuldigt worden, Erdogan im Dezember 2018 bei einem Auftritt im oppositionellen Sender Halk TV beleidigt zu haben. Die Staatsanwaltschaft hatte jeweils bis zu vier Jahren und acht Monaten Haft gefordert.

Die Schauspieler hatten damals unter anderem die Situation in der Türkei kritisiert. Akpinar hatte gesagt, die Vergangenheit habe gezeigt, dass Anführer «faschistischer» Regime aufgehängt oder vergiftet werden könnten. Erdogan hatte den beiden Schauspielern daraufhin angedroht, sie müssten dafür bezahlen, ohne ihre Namen zu nennen. Gegen den Sender Halk TV waren Strafen verhängt worden.

Mit der Präsidentschafts- und Parlamentswahl im Juli 2018 war in der Türkei ein Präsidialsystem eingeführt worden. Erdogan, der damals wiedergewählt wurde, hat seitdem deutlich mehr Macht.

Mehrheit der Europäer glaubt an sozialere EU

BRÜSSEL: Eine klare Mehrheit der EU-Bürger (62 Prozent) glaubt, dass Europa in zehn Jahren ganz oder teilweise ein sozialerer Ort sein wird. Das geht aus einer am Montag veröffentlichten Eurobarometer-Umfrage hervor. Rund ein Drittel sind gegenteiliger Meinung. Als besonders wichtig wurden ein gleichberechtigter Zugang zum Arbeitsmarkt, faire Arbeitsbedingungen und eine hochwertige Gesundheitsversorgung genannt.

Der Umfrage zufolge sind Deutsche mehr als Bürger anderer EU-Staaten der Meinung, dass bei bestimmten Themen mehr Entscheidungsfindung auf europäischer Ebene stattfinden soll. Im Bereich Umweltschutz und Klimawandel vertreten 84 Prozent diese Auffassung. Im EU-Durchschnitt sind es 76 Prozent.

Bei den Themen menschenwürdige Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung von Frauen und Männern sind die Ergebnisse ähnlich. Knapp 80 beziehungsweise knapp 75 Prozent der Deutschen befürworten dies, im EU-Durchschnitt sind es 74 beziehungsweise 70 Prozent.

UN: Zehntausende in Syrien willkürlich festgenommen und verschwunden

GENF/DAMASKUS: Zehntausende Menschen sind in Syrien seit Beginn des Bürgerkriegs vor zehn Jahren einem UN-Bericht zufolge willkürlich festgenommen worden und noch immer verschwunden. Tausende seien Folter und sexueller Gewalt ausgesetzt oder in Haft gestorben, heißt es in einem am Montag in Genf vorgestellten Bericht der UN-Untersuchungskommission für Syrien. Die syrische Regierung habe sich Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gemacht. Auch Rebellen und die von Kurden angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) hätten Kriegsverbrechen begangen. Der Terrormiliz Islamischer (IS) Staat wirft der Bericht Völkermord vor.

Der Konflikt in Syrien war im März 2011 mit Protesten gegen die Regierung von Machthaber Baschar al-Assad ausgebrochen. Dessen Sicherheitskräfte gingen damals mit Gewalt gegen die Demonstrationen vor. Daraus entwickelte sich ein Bürgerkrieg. Assads Anhänger kontrollieren mittlerweile wieder rund zwei Drittel des Landes.

Das Schicksal Zehntausender Zivilisten, die von Kräften der Regierung gewaltsam verschleppt worden seien, bleibe unklar, heißt es weiter. Von vielen sei anzunehmen, dass sie gestorben oder hingerichtet worden seien. Angehörige hätten das Recht, die Wahrheit zu erfahren, sagte der Leiter der Untersuchungskommission, Paulo Pinheiro. «Das ist ein nationales Trauma, das dringend behandelt werden muss.»

Willkürliche Verhaftungen und Inhaftierungen seien eine Hauptursache, aber auch ein beständiges Merkmal des Konflikts. Sie würden vor allem eingesetzt, um Angst auszulösen und Widerspruch unter der Zivilbevölkerung zu unterdrücken, schreiben die Autoren weiter. Kein Kriegspartei respektiere die Rechte inhaftierter Personen.

DOSB weiter zur Zusammenarbeit mit Rhein-Ruhr-Bewerbung bereit

FRANKFURT/MAIN: DOSB-Präsident Alfons Hörmann hält trotz des Zerwürfnisses mit der Olympia-Bewerbung aus der Rhein-Ruhr-Region einen erneuten Anlauf für möglich. «An unserer Bereitschaft, mit Rhein-Ruhr-City aktiv weiterzuarbeiten, wird es auch dieses Mal nicht scheitern», sagte der Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes am Montag in Frankfurt am Main. Zuvor habe er am Montagmorgen ein klärendes Gespräch mit Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet geführt, der den DOSB heftig kritisiert hatte.

Dem CDU-Chef seien vor seinen Äußerungen «nennenswerte Informationen» nicht von den Machern der Rhein-Ruhr-Bewerbung vorgelegt worden. Daher würde «manche Positionierung nach dem heute geführten Telefonat sicher anders aussehen», sagte Hörmann. Laschet hatte sich verärgert gezeigt, dass der DOSB sich nicht in der Lage gesehen habe, «in einen ernsthaften Dialog mit dem IOC über eine deutsche Olympia-Bewerbung einzutreten», und kein Gespür habe, «was sich beim IOC tut».

Das Gespräch mit Laschet habe ihm nun «Mut gemacht», sagte Hörmann. Man sei sich schnell einig geworden, «dass wir in aller Ruhe ohne jeglichen Zeitdruck die Karten neu legen». Auch mit der privaten Rhein-Ruhr-Initiative um Michael Mronz könne es trotz des Ärgers «gut und erfolgreich weitergehen».

Hintergrund des Streits war die Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees, schon jetzt das australische Brisbane zum bevorzugten Bewerber um die Sommerspiele 2032 zu machen. Rhein-Ruhr will dennoch an seinen Plänen für 2032 festhalten oder sich alternativ um die Spiele 2036 bemühen. Hörmann äußerte sich skeptisch, ob 100 Jahre nach den von den Nazis organisierten Spielen 1936 in Berlin Olympia in Deutschland das richtige Signal wären. Es gebe aber in dieser Frage auch andere Ansichten.

Geisteraustreiberin schlägt Mädchen auf Sri Lanka tot

COLOMBO: Eine Frau auf Sri Lanka hat ein neunjähriges Mädchen drei Tage lang mit Stöcken geschlagen, bis dieses an seinen schweren Verletzungen gestorben ist. Sie habe behauptet, dem Kind so böse Geister auszutreiben, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Beamte hätten mindestens fünf Stöcke gefunden, die bei dem Ritual zerbrochen seien. Sie hätten auch die Mutter des Mädchens festgenommen, da diese der Frau geholfen habe. Das Kind sei am Sonntag gestorben.

Auf Sri Lanka glauben viele Menschen noch an Magie. Sie gehen davon aus, dass diese sie unter anderem von Gebrechen heilt oder dabei hilft, Familienstreitigkeiten sowie Geldprobleme zu lösen.

Ledecka sagt Start bei Snowboard-WM ab - Deutsche Frauen in Quali top

ROGLA/PRAG: Die deutschen Snowboarderinnen gehen mit besten Medaillenchancen in die Finalläufe der Weltmeisterschaften in Rogla. Ramona Hofmeister (Bischofswiesen), Cheyenne Loch (Schliersee) und Titelverteidigerin Selina Jörg (Sonthofen) fuhren am Montagmorgen die drei schnellsten Qualifikationszeiten für den Parallel-Riesenslalom und sind damit die ersten Anwärterinnen auf das Podium in Slowenien. Daneben kam Carolin Langenhorst (Bischofswiesen) als vierte Starterin in die K.o.-Phase ab 14.00 Uhr (ARD-Livestream und Eurosport2).

Zudem vergrößerten sich die Chancen auf einen deutschen Triumph, als Olympiasiegerin Ester Ledecka ihren Start am Morgen vor der Qualifikation kurzfristig wegen einer Verletzung absagte. Sie könne weder ihre Übungen machen noch das Snowboard mit einer Hand über dem Kopf halten, teilte die 25-jährige Tschechin nach Angaben der Agentur CTK mit. «Das hat darüber entschieden, dass ich beim Start nichts zu suchen habe», erläuterte die zweimalige Weltmeisterin. Sie werde nun daran arbeiten, dass sie am Weltcup-Finale der alpinen Ski-Asse in Lenzerheide in zwei Wochen teilnehmen kann, ergänzte Ledecka.

Anders als die deutschen Frauen erlebten die Männer indes am ersten von zwei Renntagen in Rogla eine Enttäuschung. Stefan Baumeister (Aising-Pang), der 2019 noch zweimal WM-Bronze geholt hatte, schied in der Quali ebenso aus wie Elias Huber (Schellenberg), Ole Mikkel Prantl (Königssee) und Yannik Angenend (Lengdorf).

Bye-bye Brexit: EU-Unterhändler Barnier sagt Lebewohl

BRÜSSEL: Der Franzose Michel Barnier hat sich nach mehr als vier Jahren am Montag vom Team der Brexit-Unterhändler der Europäischen Union verabschiedet. «Mission accomplished», schrieb der 70-Jährige auf Twitter und dankte seinen Mitarbeitern. «Heute ist der erste Tag des Rests unseres Lebens. Viele Herausforderungen warten.»

Barnier war nach dem Votum der Briten für den EU-Austritt 2016 zum Chefunterhändler für die Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich berufen worden. In schier unendlichen Runden mit den britischen Unterhändlern hatte er zunächst den EU-Austrittsvertrag vereinbart, der 2019 in Kraft trat. An Weihnachten 2020 folgte der Handelspakt mit Großbritannien, der seit 1. Januar vorläufig gilt.

Bereits im Januar war Barnier zum «Sonderberater» von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen berufen worden. Hintergrund ist auch das Erreichen der offiziellen Altersgrenze zur Beschäftigung in der EU-Kommission mit seinem 70. Geburtstag am 9. Januar. Für die Umsetzung der Brexit-Verträge ist nun Kommissionsvize Maros Sefcovic zuständig.

Barnier hingegen zieht es zurück in die französische Politik, wie er im Dezember offiziell ankündigte. Der konservative Politiker prüft laut Medienberichten eine Kandidatur zur Präsidentschaftswahl in Frankreich 2022 für die Mitte-Rechts-Partei Les Républicains. Barnier war vor seiner Karriere in Brüssel unter anderem französischer Außenminister.

Griechische Autonome randalieren für Terroristen im Hungerstreik

ATHEN: Autonome haben in der Nacht zum Montag drei Streifenwagen mit Brandsätzen angegriffen. Verletzt wurde niemand, doch die griechische Polizei warnt vor einer Eskalation, nachdem erst am Sonntag versucht worden war, ein Athener Polizeirevier in Brand zu setzen. Hintergrund der Aggressionen ist der Hungerstreik des Linksterroristen Dimitris Koufodinas. Der 63-Jährige war 2003 als einer der Mörder der extremistischen Untergrundorganisation «17. November» zu elf Mal lebenslänglicher Haft verurteilt worden. Seit Januar befindet er sich im Hungerstreik, weil er in ein anderes Gefängnis verlegt worden war.

Die Diskussion um Koufodinas entzweit die Griechen. Seit vergangenem Dienstag liegt er auf der Intensivstation eines Krankenhauses in der mittelgriechischen Stadt Lamia und wird dort künstlich ernährt. Die Opposition im griechischen Parlament, darunter Linkspolitiker Alexis Tsipras, kritisiert die harte Haltung der Regierung, dem Hungerstreik nicht nachzugeben. Die Regierung ihrerseits verwies am Montag darauf, dass die Verlegung des verurteilten Terroristen rechtens gewesen sei, wie die Athener Tageszeitung «Kathimerini» berichtete. Schließlich stehe ihm offen, den Rechtsweg zu beschreiten und gegen seine Verlegung zu klagen, hieß es. Am Montagnachmittag soll in Athen erneut eine Demonstration für Koufodinas stattfinden.

Britische Regierung plant lebenslange Haft für Schleuser

LONDON: Die britische Regierung will die Höchststrafe für Schleuser, die illegal Migranten ins Land bringen, einem Bericht zufolge auf lebenslange Haft ausweiten. Derzeit liegt das schärfste Strafmaß für Menschenschmuggel bei 14 Jahren. «Während kriminelle Banden weiterhin Leben aufs Spiel setzen, ziehen wir jede Option in Erwägung, um die Ausbeutung von Menschen zu stoppen», sagte ein Sprecher des Innenministeriums der «Times», die am Montag über die Pläne berichtete.

Innenministerin Priti Patel will in den kommenden Wochen verschärfte Maßnahmen vorstellen, mit denen illegale Migration weiter eingedämmt werden soll. Dem Bericht zufolge erhofft sich die Regierung, dass infolge des schärferen Strafmaßes sich auch die durchschnittliche Haftdauer von Menschenschmugglern verlängert. Derzeit soll diese bei etwa drei Jahren liegen.

Im vergangenen Jahr hatten mehrere Tausend Migranten den Ärmelkanal überquert. Oft unternahmen sie die gefährliche Überfahrt auf kleinen Schlauchbooten, immer wieder kamen auch Menschen ums Leben. Großbritannien und Frankreich haben deswegen ihre Polizeikräfte an den Küsten verstärkt.

Erst am Samstag hatten 87 Menschen auf vier kleinen Booten den Ärmelkanal überquert, seit Jahresbeginn waren es 531 Ankommende. Damit liegt die Zahl 40 Prozent höher als im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Seit dem Ende der Brexit-Übergangsphase gilt in Großbritannien ein härteres, punktebasiertes Einwanderungssystem.

Schule in Flammen - Polizei vermutet Brandstiftung

STOCKHOLM: In Sigtuna bei Stockholm ist in der Nacht zum Montag eine Internatsschule in Flammen aufgegangen.

Das 100 Jahre alte Gebäude war nach Einschätzung der Feuerwehr nicht mehr zu retten. Verletzt wurde niemand. Die Polizei vermutete, dass die Schule in Brand gesetzt wurde. Einem Bericht des Schwedischen Fernsehens SVT zufolge hatte die Schule in der vergangenen Woche Drohungen erhalten. Eine Person sei daraufhin festgenommen worden. Das Gymnasium hat 700 Schüler.

Okonjo-Iweala tritt bei der WTO mit großem Arbeitsprogramm an

GENF: Die nigerianische Ökonomin Ngozi Okonjo-Iweala hat am Montag die Leitung der Welthandelsorganisation (WTO) in Genf übernommen. Die 66-Jährige hat viel vor: Sie will die zuletzt zerstrittene Staatenorganisation aus der Krise führen und schon in den kommenden Monaten ein neues Handelsabkommen abschließen.

Zuallererst will sie im Streit um Patentschutz für Corona-Impfstoffe eine rasche Lösung finden, damit weltweit mehr Impfstoff hergestellt werden kann, wie sie bei ihrer Ernennung im Februar sagte. Mit klaren Ansagen hielt sie sich schon vor ihrem Amtsantritt nicht zurück. Es reiche nicht, dass reiche Länder, die sich den Großteil des verfügbaren Impfstoffs gesichert hätten, irgendwann an ärmere Länder abgeben, was nach ihrem Impfprogramm übrig bleibe, sagte sie der BBC.

«Es kann in der WTO nicht so weitergehen wie bisher», sagte die einstige Finanzministerin und Geschäftsführerin der Weltbank nach ihrer Ernennung. «Wir müssen Prioritäten setzen, unsere Regeln modernisieren und schauen, was die WTO tun kann, um durch die Pandemie ausgelöste Probleme zu lösen.» Sie sei jemand, der frische Energie und neuen Elan bringe, der die Dinge in anderem Licht betrachte. «Wir brauchen jemanden, der in der Lage ist, Reformen voranzutreiben - und das bin ich», sagte sie.

Okonjo-Iweala will ein seit langem diskutiertes Abkommen über das Ende von Fischereisubventionen in wenigen Monaten zum Abschluss bringen. Die Subventionen begünstigen industrielle Fangflotten und führen zur Überfischung. Zudem ist das Streitschlichtungsverfahren der WTO gelähmt, weil die USA seit Jahren die Ernennung neuer Berufungsrichter blockieren. Sie verlangen auch unter der neuen Regierung dringend Reformen. Okonjo-Iweala will auch das Prozedere in der WTO modernisieren, wo vieles im Konsens entschieden werden muss: «Wir müssen zusehen, dass die Konsensentscheidungen Innovationen nicht im Weg stehen», sagte sie.

Ausländische Journalisten klagen über Arbeitsbedingungen

PEKING: China geht laut einer Umfrage immer schärfer gegen die Arbeit ausländischer Journalisten vor. In einer jährlichen Befragung, deren Ergebnisse der Auslandskorrespondentenclub (FCCC) am Montag in Peking vorlegte, habe das dritte Jahr in Folge kein einziger China-Korrespondent angegeben, dass sich seine Arbeitsbedingungen verbessert hätten.

Im Gegenteil hätten die chinesischen Behörden ihre Bemühungen, die Arbeit ausländischer Reporter zu vereiteln, «dramatisch verstärkt». Alle zur Verfügung stehenden Mittel seien genutzt worden, um Journalisten einzuschüchtern und zu belästigen. So seien auch Reisebeschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie als Vorwand genutzt worden, um die Arbeit von Journalisten weiter einzuschränken oder ihnen die Einreise gleich ganz zu verwehren.

Besonders Journalisten aus Staaten mit angespannten Beziehungen zu China bekamen den Druck der Behörden zu spüren. In der größten Ausweisungswelle seit dem Massaker am Platz des Himmlischen Friedens 1989 hätten so mindestens 18 Journalisten von drei US-Medien in der ersten Jahreshälfte 2020 das Land verlassen müssen. Zudem reisten zwei australische Korrespondenten aus, nachdem sie ins Visier der chinesischen Sicherheitsbehörden geraten waren.

Man sei «sehr enttäuscht darüber», dass sich die Medienfreiheiten in China 2020 erneut erheblich verschlechtert habe, teilte der FCCC mit. Auch mit Blick auf die bevorstehenden Olympischen Winterspiele in Peking forderte der Verband die chinesische Regierung dazu auf, ausländische Journalisten ohne Einschränkungen ihre Arbeit machen zu lassen.

Zwei indigene Anführer ermordet

UCAYALI: Im Westen Perus sind zwei indigene Anführer getötet worden. Die Umwelt- und Menschenrechtsaktivisten Herasmo García und Yenser Ríos seien im Zusammenhang mit Landkonflikten und Drogenhandel in dem südamerikanischen Land umgebracht worden, berichtete die peruanische Zeitung «La República» unter Berufung auf den Präsidenten der regionalen Indigenen-Organisation ORAU, Berlín Díquez, am Sonntag (Ortszeit).

García, 28, vom indigenen Volk der Cacataibo habe die Aktualisierung der Landtitel beantragt, aber nach Angaben der ORAU weigert sich die regionale Landwirtschaftsdirektion von Ucayali systematisch, diesen Prozess abzuschließen. «Das hat dazu beigetragen, die Aufmerksamkeit der Eindringlinge und Drogenhändler zu wecken, die dieses Gebiet als Transitroute für ihre illegalen Geschäfte nutzen», zitierte «La República» ORU-Präsident Díquez.

In den vergangenen Jahren sind in den peruanischen Amazonas-Regionen Ucayali und Huánuco eine Reihe von indigenen Anführern ermordet worden, die gegen Eindringlinge in ihre Gebiete geklagt hatten - wegen Koka-Anbaus, illegalem Bergbaus oder unberechtigter Landnahme. Das abgelegene und schwer kontrollierbare Amazonas-Gebiet ist in weiten Teilen ein Land ohne Gesetz, es gilt das Recht des Stärkeren. Viele der Morde werden niemals aufgeklärt oder bestraft.

Seit 100 Jahren verschollene Bienenart entdeckt

SYDNEY: Eine seit fast 100 Jahren verschollene Bienenart ist erstmals wieder an der australischen Ostküste gesichtet worden. Der Forscher James Dorey von der Flinders University in Adelaide habe in den Bundesstaaten New South Wales und Queensland die bevorzugten Futterpflanzen der nur in Australien heimischen Bienenart Pharohylaeus lactiferus abgesucht und Proben genommen. Dabei habe er drei Populationen der seltenen Biene entdeckt, heißt es in einer im «Journal of Hymenoptera Research» veröffentlichten Studie. Zuletzt war das Insekt 1923 in Queensland dokumentiert worden.

Damals waren drei männliche Exemplare im Hochland der Atherton Tablelands westlich von Cairns gefunden worden. Zuletzt hätten Insektenexperten die Möglichkeit ins Spiel gebracht, dass die Bienenart komplett ausgestorben sein könnte, so Dorey.

P. lactiferus sei mit neun bis elf Millimeter Länge relativ groß und robust. Der Körper sei schwarz mit markanten weißen Gesichts- und Körpermarkierungen. Möglicherweise sei die Art deshalb so selten, weil ihr Lebensraum stark fragmentiert sei und sie wahrscheinlich auf wenige Wirtspflanzen spezialisiert sei.

«Wenn wir diese wundervollen australischen Arten verstehen und schützen wollen, müssen wir das Biomonitoring und die Schutzbemühungen unbedingt ausbauen», sagt Dorey laut Mitteilung der Flinders University.

US-Regierung verurteilt Festnahmen und Anklagen in Hongkong

WASHINGTON/HONGKONG: Die US-Regierung hat die Festnahme und Anklage von Anhängern der demokratischen Opposition in Hongkong scharf kritisiert. Außenminister Antony Blinken teilte am Sonntagabend (Ortszeit) auf Twitter mit, die USA forderten die sofortige Freilassung der Betroffenen. «Politische Partizipation und freie Meinungsäußerung sollten keine Verbrechen sein. Die USA stehen an der Seite der Menschen in Hongkong.»

In Hongkong waren zuvor 47 Oppositionsanhänger wegen angeblicher Verstöße gegen das umstrittene Sicherheitsgesetz festgenommen und angeklagt worden. Die Angeklagten sollen am Montag unter dem Vorwurf der Staatsgefährdung vor Gericht erscheinen, wie die Hongkonger Zeitung «South China Morning Post» am Sonntag berichtete.

Es handelt sich um die gleiche Gruppe von Oppositionellen, die bereits im Januar bei einer großen Polizeiaktion vorläufig festgenommen und später wieder auf freien Fuß gesetzt worden war. Gegen alle bis auf acht von ihnen ist nun Anklage erhoben worden. Unter den Angeklagten befindet sich der prominente Aktivist Joshua Wong, der bereits im Gefängnis sitzt. Auch der ebenfalls bekannte Aktivist Benny Tai wurde angeklagt.

Luftabwehr fängt israelische Raketen nahe Damaskus ab

DAMASKUS: Die Luftabwehr in Syrien hat nach Angaben der dortigen Regierung mehrere Raketen Israels nahe Damaskus abgefangen und einige davon abgeschossen. Israel habe von den Golanhöhen aus am Sonntagabend im Raum der syrischen Hauptstadt angegriffen, berichtete die Staatsagentur Sana. Dazu veröffentlichte Sana mehrere Fotos und Videos, die zeigen sollen, wie die Luftabwehr die Raketen abschießt. Explosionen waren auf den Bildern aber zunächst nicht zu sehen, nur leuchtende Punkte der Abwehrraketen am Nachthimmel.

Berichte über Opfer oder Schäden gab es zunächst nicht. Von israelischer Seite gab es zunächst keinen Kommentar.

Israel greift regelmäßig Ziele in Syrien an. Diese Angriffe richten sich häufig gegen pro-iranische Milizen. Israel will in dem benachbarten Bürgerkriegsland den militärischen Einfluss des Irans zurückdrängen, der mit der Regierung in Damaskus verbündet ist. Teheran sieht in Israel einen Erzfeind.

Israel vermutet den Iran auch hinter der Explosion auf dem Frachtschiff einer israelischen Firma im Golf von Oman vor wenigen Tagen. Dabei war es auf der «Helios Ray» zu einer Explosion gekommen, die unter Flagge der Bahamas fährt und auf dem Weg von Saudi-Arabien nach Singapur unterwegs war. Diese Einschätzung müsse aber «weiter geprüft» werden, hatte der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz am Samstagabend gesagt.