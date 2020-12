Neues aus dem Ausland am Montag

Written by: Redaktion (dpa) | 22/12/2020 | Überblick

Urteil des Verfassungsgerichts erzwingt Neuwahlen im Kosovo

PRISTINA: Ein Urteil des Verfassungsgerichts vom Montag macht im Kosovo vorgezogene Neuwahlen erforderlich. Die Richter befanden, dass die Wahl des gegenwärtigen Ministerpräsidenten Avdullah Hoti durch das Parlament am 3. Juni dieses Jahres ungesetzlich war, berichteten Medien in Pristina am späten Abend. Die amtierende Staatspräsidentin Vjosa Osmani werde an diesem Dienstag mit Parteienvertretern zusammentreffen, um einen Wahltermin festzusetzen, hieß es.

Die Neuwahl muss innerhalb von 40 Tagen abgehalten werden. Hoti war im Juni mit den Stimmen von 61 der 120 Parlamentsabgeordneten in sein Amt gewählt worden. Zuvor hatte seine Partei, die konservative Demokratische Liga des Kosovos (LDK), die Koalition mit der linken Vetevendosje unter Ministerpräsident Albin Kurti aufgekündigt, um mit anderen Partnern und einem Regierungschef aus den eigenen Reihen zu regieren.

Wie die Verfassungsrichter nun urteilten, war die Wahl Hotis nicht rechtens, weil einer der Abgeordneten, die für ihn stimmten, nicht wahlberechtigt war. Der Politiker war nämlich zum Zeitpunkt der Abstimmung wegen eines Betrugsvergehens strafrechtlich verurteilt. Ende September trat er die Haftstrafe an, zu der er verurteilt worden war.

erd0342 4 sp 0 dpa-euro 1763

Fußball/Großbritannien/England/Premier League/Chelsea/ FC Chelsea schafft dank 3:0 über West Ham Anschluss an Spitzenplätze (Foto-aktuell)

Palästinenser schießt in Jerusalem auf Polizisten - Täter erschossen

JERUSALEM: Bei einem Anschlag in Jerusalems Altstadt ist am Montagabend der palästinensische Angreifer getötet worden. Der Mann habe auf eine Polizeistation geschossen, teilte die israelische Polizei mit. Polizisten hätten die Verfolgung aufgenommen und der Mann habe weiter auf sie geschossen. Daraufhin sei er von von Grenzsoldaten erschossen worden, bestätigte ein Polizeisprecher. Ein Polizist habe sich bei einem Sturz leicht verletzt.

In Israels Altstadt kommt es immer wieder zu Spannungen. Israel hat während des Sechstagekrieges 1967 unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem mit der Altstadt erobert. Die Palästinenser fordern die Gebiete für einen eigenen Staat - mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt.

Litauen will direkt nach Weihnachten mit Corona-Impfungen beginnen

VILNIUS: Im gegenwärtig stark betroffenen Litauen soll nach Weihnachten mit Impfungen gegen das Coronavirus begonnen werden. Die ersten Impfstoffe sollen am 27. Dezember verabreicht werden, teilte das Gesundheitsministerium in Vilnius am Montag mit.

Die EU-Kommission hat dem Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer am Montag die Marktzulassung erteilt. Zuvor hatte die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) grünes Licht für die Zulassung gegeben.

Geimpft werden sollen in Litauen zunächst medizinisches Personal sowie in einer zweiter Impfphase die Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeeinrichtungen. Litauen mit seinen knapp drei Millionen Einwohnern hat aktuell nach Angaben der EU-Behörde ECDC eine der höchsten Infektionsraten in Europa. In dem Ostseestaat wurden bislang fast 115.000 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet. 1039 Personen starben an dem Virus.

Rettungsschiff «Ocean Viking» wieder frei - Neue Einsätze ab Januar

BERLIN/AUGUSTA: Die Behörden in Italien haben das Rettungsschiff «Ocean Viking» der Seenotretter von SOS Mediterranee wieder freigegeben. Die Festsetzung des Schiffs sei nach einer erneuten Inspektion durch die italienische Küstenwache beendet worden, teilte die Nichtregierungsorganisation am Montagabend mit. Die Behörden hatten das Schiff am 22. Juli dieses Jahres mit der Forderung festgehalten, umfassend nachzurüsten. Zuvor waren die Helfer seit August 2019 im Einsatz.

Im Hafen der sizilianischen Stadt Augusta hatten die Retter der NGO zufolge die geforderten Veränderungen an dem Schiff vorgenommen. Demnach gibt es nun zum Beispiel mehr Notfallrettungsinseln.

Die «Ocean Viking» soll nun in Richtung der französischen Hafenstadt Marseille auslaufen. Dort müssen die mehr als 20 Crewmitglieder zehn Tage in Quarantäne und ihre Vorräte auffüllen. Zudem gingen ein medizinisches Team und eine Rettungscrew mit an Bord. Im Januar wollen die Seenotretter nach eigenen Angaben Richtung zentrales Mittelmeer aufbrechen und ihre Rettungseinsätze wieder aufnehmen.

Neue bürgerliche Regierungskoalition steht

BUKAREST: Drei Wochen nach der Parlamentswahl steht die neue rumänische Regierungskoalition: Die Parteien PNL (Bürgerliche), USR-Plus (öko-liberal) und UDMR (Ungarn-Partei) haben am Montagabend ein Regierungsbündnis geschlossen. Ministerpräsident des EU-Lands soll demnach der jetzige Finanzminister Florin Citu von der PNL werden.

Sein Vorgänger Ludovic Orban, Vorsitzender der PNL, war nach der Parlamentswahl vom 6. Dezember wegen des schlechten Abschneidens seiner Partei zurückgetreten. Es wird erwartet, dass Staatspräsident Klaus Iohannis den Kandidaten Citu demnächst dem Parlament für den Posten des Regierungschefs vorschlägt.

Die vergangenen acht Jahre hatte die nach wie vor mächtige, von Korruptionsskandalen belastete Sozialdemokratische Partei (PSD) das Regierungsgeschehen bestimmt. Während des vergangenen Jahres hatte PSD eine Minderheitsregierung unter Ludovic Orban toleriert. PSD ist mit 110 Abgeordneten und 47 Senatoren stärkste Partei, aber ohne absolute Mehrheit und ohne Aussicht auf Koalitionspartner.

Auf Platz zwei liegt PNL (93 Abgeordnete, 41 Senatoren), gefolgt von USR-Plus (55 Abgeordnete, 25 Senatoren). Überraschend auf Platz vier kam die neue, bisher kaum bekannte rechtsextreme Partei AUR mit 33 Mandaten im Abgeordnetenhaus und im Senat 14. Auf Platz fünf liegt UDMR mit 21 Abgeordneten und 9 Senatoren. Im Abgeordnetenhaus haben zudem alle 17 ethnischen Minderheiten des Landes von Amts wegen je einen stimmberechtigten Vertreter. Traditionell stimmen diese für die jeweilige Regierung.

Vor Wahlen in Zentralafrika: Rebellen führen Angriffe durch

BANGUI: In der Zentralafrikanischen Republik haben im Vorfeld der Wahlen am kommenden Sonntag Rebellen mehrere Angriffe durchgeführt. Die Angriffe im Westen des Landes seien von der Allianz des Ex-Präsidenten François Bozizé und Anführern bewaffneter Gruppen ausgelöst worden, nachdem Bozizés Kandidatur für die Präsidentenwahl vom Verfassungsgericht annuliert worden sei, teilte die UN-Mission in dem Land (Minusca) am Montag der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Angriffe hätten «eindeutig zum Ziel, den Wahlprozess zu stoppen». Die Friedenstruppen hätten den Versuch der Rebellen, in den Süden vorzurücken, blockiert, allerdings «bleibt die Lage volatil».

Ruandas Verteidigungsministerium teilte mit, auch ruandische Soldaten der UN-Friedensmission seien von den Rebellen angegriffen worden, daher seien zusätzliche Truppen in das Land geschickt worden. «Wir werden jede Gruppe, die unseren Kräften Schaden zufügen oder die Wahlen in der Zentralafrikanischen Republik stören möchte, eindämmen», sagte Ruandas Präsident Paul Kagame am Montag.

Das mineralreiche aber extrem arme Land ist seit Jahren von Konflikten und Umstürzen gebeutelt. 2013 wurde der damalige Staatschef Bozizé von der Seleka, einer überwiegend muslimischen Koalition an Rebellengruppen, gestürzt. Es folgten Jahre der Kämpfe zwischen der Seleka und der christlichen Anti-Balaka-Milizen. Eine französische Militärintervention und später eine UN-Mission stabilisierten zeitweise die Lage. 2019 wurde ein Friedensabkommen unterzeichnet, dennoch kommt es immer wieder zu Gewalt.

Am Sonntag sind voraussichtlich die Präsidenten- und Parlamentswahlen, in denen sich Staatschef Faustin-Archange Touadéra um eine zweite Amtszeit bewirbt. Bozizé - der 2003 durch einen Putsch an die Macht kam - steht unter anderem unter UN-Sanktionen wegen seiner mutmaßlichen Unterstützung von Milizen.

Explosion in Sprengstoff-Firma - Feuerwehr-Großeinsatz

ROM: In der mittelitalienischen Region Abruzzen hat es eine Explosion in einer Fabrik an der Adriaküste gegeben, die mit Sprengstoffen arbeitet. Einsatzkräfte seien vor Ort in dem kleinen Ort Casalbordino wenige Kilometer vom Meer entfernt, wie die Feuerwehr am Montagabend auf Twitter mitteilte. Ein Hotel wurde demnach evakuiert. Der Auto- und Bahnverkehr in Küstennähe wurde abschnittsweise unterbrochen.

Die Feuerwehr schrieb außerdem von möglichen Opfern. Die italienische Nachrichtenagentur Ansa sprach von zunächst drei Todesopfern und berief sich dabei auf den Bürgermeister des Ortes mit wenigen Tausend Einwohnern. Die Fabrik kümmert sich nach Angaben der unternehmenseigenen Webseite zum Beispiel um die Entmilitarisierung und Zerstörung von Sprengstoffen.

Britischer Minister: No Deal hätte keinen Einfluss auf Sicherheit

LONDON: Dem für Sicherheitsfragen zuständigen Staatssekretär in Großbritannien zufolge würde ein Scheitern der Verhandlungen über einen Brexit-Handelspakt keine Auswirkungen auf die Sicherheit des Landes haben. «Ich glaube, dass wir genauso sicher bleiben werden aufgrund der unglaublich guten Polizeiarbeit und weil wir andere Schritte unternommen haben», sagte James Brokenshire am Montag in einem Parlamentsausschuss in London. Er widersprach damit dem Chef der Anti-Terroreinheit der Metropolitan Police, Neil Basu, der sich besorgt geäußert hatte über eine drastische Einschränkung der Polizeizusammenarbeit zwischen Großbritannien und der EU.

Auch der ehemalige Direktor der europäischen Polizeibehörde Europol, Max-Peter Ratzel, hatte kürzlich vor einem Scheitern der Verhandlungen über ein Abkommen für die Zeit nach der Brexit-Übergangsphase gewarnt. Sollte bis zum Jahreswechsel keine Einigung zustande kommen, würden nicht nur Zölle und andere Handelshemmnisse eingeführt werden müssen, sondern beide Seiten würden auch den Zugang zu wichtigen Datenbanken verlieren. London müsste beispielsweise auf das Schengener Informationssystem verzichten, in dem unter anderem Daten zu gesuchten Kriminellen abrufbar sind.

Putin: «Keine Antwort» aus USA zu atomarem Abrüstungsvertrag

MOSKAU: Russlands Präsident Wladimir Putin hat erneut die Verlängerung des bald auslaufenden letzten großen atomaren Abrüstungsvertrags mit den USA gefordert. «Wir haben mehrfach unsere Bereitschaft erklärt, diese Vereinbarung zu verlängern», sagte Putin am Montag bei einer Sitzung des Verteidigungsministeriums. Aus den USA aber gebe es «keine Antwort», kritisierte der Kremlchef. Das «New Start»-Abkommen begrenzt die Nukleararsenale beider Länder auf je 800 Trägersysteme und je 1550 einsatzbereite Atomsprengköpfe und endet bereits im Februar.

Wird der Vertrag nicht verlängert oder keine neue Vereinbarung geschlossen, gäbe es erstmals seit Jahrzehnten kein Abkommen mehr, das den Bestand an strategischen Atomwaffen begrenzt. Russische Abrüstungsexperten äußerten zuletzt die Hoffnung, dass mit dem Wechsel im Weißen Haus im Januar unter dem künftigen US-Präsidenten Joe Biden das Abkommen noch zu retten sein könnte.

Putin kündigte außerdem an, neue Raketensysteme mit der Hyperschallwaffe «Avantgarde» zu bewaffnen. Russlands Armee hatte ihre neue Hyperschallrakete im Dezember vergangenen Jahres in den Dienst genommen. Nach früheren Angaben ist die Rakete mehr als 20 Mal so schnell wie der Schall. Bei diesen Geschwindigkeiten könne sie nicht von Abwehrsystemen abgefangen werden, hatte Putin gesagt.

«Der Dicke» bringt zweieinhalb Milliarden Euro unters Volk

MADRID: Zwei Tage vor Heiligabend geht in Spanien wieder ein Geldregen nieder: Die traditionsreiche Weihnachtslotterie des Landes schüttet am Dienstag Gewinne von insgesamt gut 2,4 Milliarden Euro aus. Der Hauptgewinn, genannt «El Gordo» (der Dicke), beträgt vier Millionen Euro für ein ganzes Los. Er wird 172 Mal ausgezahlt, da jede einzelne der 100.000 Losnummern ebenso oft verkauft wird. Der Geldsegen entspricht knapp 70 Prozent der Verkaufseinnahmen in Höhe von rund 3,4 Milliarden.

Die vor mehr als 200 Jahren ins Leben gerufene Lotterie gilt als die älteste der Welt. Aufgrund der ausgespielten Gesamtsumme wird sie auch als die größte Tombola des Planeten bezeichnet.

Ein Millionenpublikum wird die Ziehung der Glückszahlen im Madrider Opernhaus Teatro Real (ab 9.30 Uhr) live vor den TV-Schirmen verfolgen. Die Zeremonie dauert immer drei bis vier Stunden, da auch viele kleinere Preise ausgelost werden.

Die Zahlen werden wie immer singend von Schülern des Madrider Internats San Ildefonso vorgetragen. Es gibt zwei Lostrommeln. In der ersten, größeren Trommel sind 100.000 Holzkugeln mit den Losnummern, in der zweiten gut 1800 Holzkugeln mit den Gewinnsummen. Bei der Ziehung fallen immer gleichzeitig zwei Kugeln aus den beiden Trommeln in eine Glasschale.

Vulkan Kilauea auf Hawaii bricht aus - leichtes Erdbeben

HILO: Auf Hawaii hat der Vulkan Kilauea kilometerhoch Asche und Wasserdampf ausgestoßen, Lava abgegeben und damit ein leichtes Erdbeben ausgelöst.

Es hatte am späten Sonntagabend (Ortszeit) laut der Erdbebenwarte USGS eine Stärke von 4,4. Kilauea liegt auf der oft «Hawaii» oder «Big Island» genannten größten Insel des US-Bundesstaats und bricht seit Jahrzehnten immer wieder aus. Das Zentrum des Bebens lag rund elf Kilometer südlich der Insel. Behörden warnten vor Auswirkungen auf den Flugverkehr durch erschwerte Sicht, aber größere Schäden waren zunächst nicht bekannt.

Erneut Journalist getötet

KABUL: Unbekannte haben im Südosten Afghanistans einen Journalisten getötet. Rahmatullah Niksad sei nahe seinem Haus in Ghasni in der gleichnamigen Provinz mit einer schallgedämpften Pistole erschossen worden, teilte ein Sprecher der Provinzpolizei am Montag mit. Den Angaben zufolge war dies der fünfte Mord an einem Journalisten in den vergangenen zwei Monaten. Zu der Tat bekannte sich zunächst niemand. Die islamistisch-militanten Taliban, die in der Provinz aktiv sind, sagten ihrerseits, sie hätten eine sehr gute Beziehung zu dem Journalisten gehabt.

Niksad war der Chef der Journalistengewerkschaft in der Provinz gewesen. Er arbeitete den Angaben zufolge unter anderem für internationale Medien wie den Sender Al-Dschasira und die US-Nachrichtenagentur AP. Die Organisation Reporter ohne Grenzen bezeichnet Afghanistan als eines der gefährlichsten Länder für Journalisten.

Johnson will sich zu Einreisestopps äußern

LONDON: Der britische Premierminister Boris Johnson will sich noch an diesem Montag um 18 Uhr (MEZ) in einer Pressekonferenz zu den von vielen Ländern verhängten Einreisestopps für Reisende aus Großbritannien äußern. Vor allem die Entscheidung Frankreichs, auch den Warenverkehr am Ärmelkanal zum Stillstand zu bringen, macht Großbritannien zu schaffen und schürt die Angst vor Engpässen kurz vor Weihnachten. Johnson hatte zuvor sein Krisenkabinett einberufen.

Grund für die Reisebeschränkungen ist eine kürzlich entdeckte Mutation des Virus in Großbritannien, die nach ersten Erkenntnissen britischer Wissenschaftler um bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form sein soll. Johnson hatte betont, es gebe aber keine Hinweise darauf, dass Impfstoffe gegen die Mutation weniger effektiv seien. Die Form breitet sich vor allem in London und Südostengland rasant aus. Für die Region ordneten die Behörden verschärfte Kontaktbeschränkungen an.

Statue von Südstaaten-General Lee aus US-Kapitol entfernt

WASHINGTON: Eine Statue des Südstaaten-Generals Robert E. Lee ist aus dem Sitz des US-Kongresses in Washington entfernt worden. Das teilte die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, am Montag mit. Im Kapitol - dem Sitz von Repräsentantenhaus und Senat - sei kein Platz für Symbole des Hasses oder eine Verehrung der Konföderierten, sagte sie.

Die Konföderierten hatten im Amerikanischen Bürgerkrieg (1861-1865) gegen den Norden gekämpft und sich gegen die Abschaffung der Sklaverei und gegen mehr Rechte für Schwarze gewehrt. Lee war einer der Generäle, die die Konföderierten-Armee damals in den Krieg gegen die Union führten. Er wird von der rechten Szene in den USA als Held verklärt. Auch an anderen Orten in den USA wurden bereits Statuen von ihm entfernt.

In den USA war es in den vergangenen Monaten zu großen Protesten gegen Rassismus gekommen. Das hatte auch die Diskussion um die amerikanische Erinnerungskultur befeuert.

Steigende Gewalt in Zentralafrika im Vorfeld der Wahlen

BANGUI: In der Zentralafrikanischen Republik steigen im Vorfeld der Wahlen am Sonntag Gewalt und Spannungen. Rebellen hätten ruandische Soldaten der UN-Friedensmission angegriffen, teilte Ruandas Verteidigungsministerium mit. Daher habe man zusätzliche Truppen in das Land geschickt. «Wir werden jede Gruppe, die unseren Kräften Schaden zufügen oder die Wahlen in der Zentralafrikanischen Republik stören möchte, eindämmen», sagte Ruandas Präsident Paul Kagame am Montag im Fernsehen. Das Verteidigungsministerium warf dem zentralafrikanischen Ex-Präsidenten und Oppositionellen François Bozizé am Sonntag vor, die Rebellen zu unterstützen.

Das mineralreiche aber extrem arme Land ist seit Jahren von Konflikten und Putschen gebeutelt. 2013 wurde der damalige Staatschef Bozizé von der Seleka, einer überwiegend muslimischen Koalition an Rebellengruppen, gestürzt. Es folgten Jahre der Kämpfe zwischen der Seleka und der christlichen Anti-Balaka-Milizen. Eine französische Militärintervention und später eine UN-Mission stabilisierten zeitweise die Lage. 2019 wurde ein Friedensabkommen unterzeichnet, dennoch kommt es immer wieder zu Gewalt.

Am Sonntag finden voraussichtlich die Präsidenten- und Parlamentswahlen statt, in der sich Staatschef Faustin-Archange Touadéra um eine zweite Amtszeit bewirbt. Bozizé - der 2003 durch einen Putsch an die Macht kam - wollte für das höchste Amt im Land kandidieren, ein Gericht wies aber seine Kandidatur zurück. Bozizé steht unter anderem unter UN-Sanktionen wegen seiner mutmaßlichen Unterstützung von Milizen.

Spahn: Impfstoff-Zulassung «Meilenstein in Pandemiebekämpfung»

BERLIN: Die Bundesregierung hat das grundsätzliche grüne Licht für einen Corona-Impfstoff in der EU begrüßt. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte am Montag, die ordentliche Zulassung eines Impfstoffes sei «ein Meilenstein in der Pandemiebekämpfung». Impfen ebne den Weg aus der Krise. «Und wir tun alles dafür, diesen Weg so schnell wie möglich zu gehen.» Am Tag nach Weihnachten sollten die ersten Pflegebedürftigen in der stationären Altenpflege geimpft werden. «Denn wir schützen die Verwundbarsten zuerst», sagte Spahn.

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat eine bedingte Marktzulassung des Präparates der Mainzer Firma Biontech und des US-Pharmariesen Pfizer empfohlen. Die EU-Kommission muss die Zulassung noch genehmigen. In Deutschland sollen Impfungen am 27. Dezember starten. Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) sprach mit Blick auf die EMA-Empfehlung von einer «Nachricht, die Hoffnung macht».

Biontech: Wir stehen zur Impfstoff-Auslieferung bereit

MAINZ/NEW YORK: Die Mainzer Firma Biontech und der US-Pharmariese Pfizer stehen nach eigenen Angaben zur Auslieferung der ersten Impfstoffe in die EU in den Startlöchern. «Wir sind bereit, mit der Auslieferung der ersten Impfstoffdosen in der EU zu beginnen, sobald wir grünes Licht erhalten», sagte Biontech-Chef und Mitgründer Ugur Sahin am Montag. Kurz zuvor hatte die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) die Zulassung des ersten Corona-Impfstoffs in der EU empfohlen. Als nächster Schritt muss nun die EU-Kommission über die Zulassung der Impfstoffe für alle Mitgliedsländer entscheiden. Das gilt jedoch als reine Formsache.

«Die heutige Entscheidung ist eine besonders persönliche und emotionale für uns alle bei Biontech», erklärte Sahin. «Als Unternehmen mit Sitz im Herzen der EU freuen wir uns besonders, einen Schritt näher daran zu sein, möglicherweise den ersten Impfstoff gegen diese verheerende Pandemie in Europa zu liefern.»

Biontech: Impfstoff wirkt wahrscheinlich auch gegen neue Variante

MAINZ: Der Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech ist laut Firmenchef Ugur Sahin aller Voraussicht nach in der Lage, auch die jetzt in Großbritannien aufgetauchte neue Mutation des Virus wirksam zu bekämpfen. Aus wissenschaftlicher Sicht sei die Wahrscheinlichkeit dafür hoch, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. «Wir haben den Impfstoff bereits gegen circa 20 andere Virusvarianten mit anderen Mutationen getestet. Die Immunantwort, die durch unseren Impfstoff hervorgerufen wurde, hat stets alle Virusformen inaktiviert.»

Das Virus sei jetzt etwas stärker mutiert, sagte Sahin. «Wir müssen das jetzt experimentell testen. Das wird etwa zwei Wochen in Anspruch nehmen. Wir sind aber zuversichtlich, dass der Wirkungsmechanismus dadurch nicht signifikant beeinträchtigt wird.» Der Biontech-Impfstoff auf Basis des Botenmoleküls mRNA könne prinzipiell schnell an neue Varianten des Virus angepasst werden.

Russland sieht tschechische Menschenrechtler als Sicherheitsgefahr

MOSKAU/PRAG: Russland hat die tschechische Menschenrechtsorganisation Prague Civil Society Center zur unerwünschten Organisation erklärt. Das Zentrum, das sich für die Entwicklung der Zivilgesellschaft in autoritär geführten Staaten einsetzt, ist nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft in Moskau eine «Gefahr» für die Sicherheit Russlands. Die Entscheidung der Ermittler sei dem Justizministerium übergeben worden, das die Liste der unerwünschten Organisationen führe, teilte die Behörde am Montag mit.

Die Nichtregierungsorganisation, die in 12 Staaten Osteuropas und Zentralasiens Projekte finanziert, ist die Nummer 30 auf der Liste. Menschenrechtler kritisieren immer wieder, dass Russland seine Gesetze missbrauche, um die Entwicklung einer demokratischen Bürgergesellschaft zu behindern und Aktivisten zum Schweigen zu bringen.

Das Zentrum in Prag teilte nach der Entscheidung in Moskau mit, dass es sich weiter für die Zivilgesellschaft in Osteuropa und Zentralasien engagieren werde. «Wir glauben, dass eine mutige und kreative Zivilgesellschaft jedes Land zu einem besseren Ort macht für seine Einwohner», hieß es in der Stellungnahme. In Russland würden Gesetze gezielt gegen russische Bürger eingesetzt, die etwa gegen Korruption, für Rechtsstaatlichkeit und den Schutz der Umwelt oder der Verletzlichsten in einer Gesellschaft kämpfen wollen.

Wer als Organisation Geld aus dem Ausland bezieht, muss sich in Russland zudem als «ausländischer Agent» eintragen lassen. Kritiker bemängeln, dass Nichtregierungsorganisation auf diese Weise gebrandmarkt würden. Zudem würden Bürger, die Hilfe suchten, abgeschreckt, sich mit «ausländischen Agenten» einzulassen.

Hongkong-Aktivist Nathan Law: Habe Asyl beantragt

LONDON: Der prominente Hongkonger Demokratie-Aktivist Nathan Law hat nach eigenen Angaben in Großbritannien Asyl beantragt. Er sei damit der erste Ex-Parlamentarier der ehemaligen britischen Kronkolonie, der sich für ein Leben im Exil entschieden habe, schrieb Law in einem Gastbeitrag für den «Guardian» am Montag.

Law war bereits im Sommer nach Großbritannien ausgereist. Im Zusammenhang mit dem Kampf um Menschen- und Freiheitsrechte in Hongkong steht ein hoch umstrittenes Sicherheitsgesetz. China hatte dies Ende Juni verabschiedet. Es richtet sich gegen Aktivitäten, die China als subversiv, separatistisch oder terroristisch ansieht. Es ist der bisher weitestgehende Eingriff in Hongkongs Autonomie und gibt Chinas Staatssicherheit weitreichende Vollmachten. Hongkongs demokratische Opposition geht davon aus, dass das Gesetz auf sie abzielt.

Seine Wahl sei auf Großbritannien gefallen anstatt den USA, weil er in Europa auf die Gefahr aufmerksam machen wolle, die von China ausgehe, schrieb Law. Während in Amerika inzwischen über die Parteigrenzen hinweg ein Konsens darüber herrsche, sähen viele in Großbritannien und der EU China noch immer als potenziellen strategischen Partner. Doch das sei eine «Fantasie», so der Aktivist. Wer Menschenrechtsverletzungen in China anprangere, werde zum Schweigen gebracht, religiöse Gruppen unterdrückt und Hongkonger Unternehmen die die Demokratiebewegung unterstützen würden bestraft, so Law.

US-israelische Delegation fliegt am Dienstag nach Marokko

JERUSALEM: Nach der Annäherungsvereinbarung zwischen Marokko und Israel fliegt am Dienstag eine US-israelische Delegation in das nordafrikanische Land. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu kündigte dies am Montag bei einem Treffen mit Jared Kushner in Jerusalem an. Kushner, Berater und Schwiegersohn des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump, werde gemeinsam mit dem israelischen Sicherheitsberater Meir Ben-Schabat Marokkos König Mohammed VI. besuchen.

Netanjahu bat um Übermittlung «herzlichster Grüße» des ganzen israelischen Volkes an Marokkos König. Er sagte, weitere arabische Länder wollten sich Israel annähern. Kushner sagte, Trumps Politik habe zu einer «Explosion des Friedens» in der Region geführt.

Trump hatte am 10. Dezember mitgeteilt, dass nach den Emiraten, Bahrain und dem Sudan auch Marokko die Beziehungen zu Israel normalisieren will. Er sprach von einem «historischen Durchbruch». Das Abkommen zwischen Marokko und Israel stößt in der arabischen Welt auf unterschiedliche Reaktionen.

Gleichzeitig sagte Trump zu, Marokkos Souveränität über das völkerrechtlich umstrittene Gebiet der Westsahara anzuerkennen. Dabei handelt es sich um eine dünn besiedelte Region an der nordafrikanischen Küste. Sie wird zu große Teilen von Marokko kontrolliert, was international jedoch nicht anerkannt wird.

39 tote Vietnamesen im Kühllaster: Schuldsprüche

LONDON: Nach dem Fund von 39 toten Vietnamesen in einem Kühllaster hat ein britisches Gericht zwei Männer wegen Totschlags und Menschenhandels verurteilt. Der 43-Jährige und der 24-Jährige wurden zudem wegen Menschenhandels schuldig gesprochen. Ihnen droht lebenslange Haft. Das Strafmaß soll im Januar verkündet werden. Zwei weitere Männer im Alter von 24 und 38 Jahren wurden wegen Menschenhandels verurteilt. Damit wurden in Großbritannien bisher acht Menschen in dem Fall schuldig gesprochen. Die 39 Leichen waren am 23. Oktober 2019 in einem Container in Grays östlich von London entdeckt worden.

Die mitunter noch jugendlichen Männer und Frauen sollen Menschenhändlern teils Zehntausende Euro bezahlt haben, um nach Großbritannien geschleust zu werden. Im Zusammenhang mit dem Leichenfund wurden seither diverse Verdächtige auch in Frankreich und Belgien festgenommen, die dabei geholfen haben sollen, Migranten aus Südostasien zu schleusen. Auch in Vietnam wurden mutmaßliche Mitglieder eines Menschenhändlerrings verhaftet.

Neues Parlament mit Rechtsextremen konstituiert

BUKAREST: Ins rumänische Parlament ist erstmals nach 12 Jahren Pause mit der Partei AUR wieder die extreme Rechte ins Parlament eingezogen. Die zwei Kammern des neuen Parlaments (Abgeordnetenhaus und Senat) traten am Montag zu ihrer konstituierenden Sitzung nach der Parlamentswahl vom 6. Dezember zusammen. Derweil setzten die bürgerliche Partei PNL, die öko-liberale Partei USR-Plus und die Ungarn-Partei UDMR ihre Verhandlungen für eine Regierungskoalition fort. Bis Jahresende will das Parlament über eine neue Regierung entscheiden.

Die erst 2019 gegründete und lange Zeit kaum bekannte AUR wurde mit rund 9 Prozent der Wählerstimmen viertstärkste Kraft im Parlament. Im Abgeordnetenhaus hat AUR 33 Mandate und im Senat 14. Keine der fünf Parlamentsparteien hat eine absolute Mehrheit. Stärkste Partei ist die sozialdemokratische PSD mit 110 Abgeordneten und 47 Senatoren. Auf Platz zwei ist PNL (93 Abgeordnete, 41 Senatoren), gefolgt von USR-Plus (55 Abgeordnete, 25 Senatoren). Auf Platz fünf liegt UDMR mit 21 Abgeordneten und 9 Senatoren. Im Abgeordnetenhaus haben zudem alle 17 ethnischen Minderheiten des Landes von Amts wegen je einen stimmberechtigten Vertreter.

Zuletzt hatte Rumänien mit der Partei Romania Mare 2008 eine extrem rechte Partei im Parlament. AUR (Alianta pentru Unirea Romanilor - Allianz für die Vereinigung der Rumänen) vertritt anti-westliche, ultra-nationalistische und klerikale Positionen. Einige ihrer prominenten Vertreter sympathisieren mit den rumänischen Faschisten des 20. Jahrhunderts (Legionäre).

Atomchef: Iran hat kein Geld, um neues Atomgesetz umzusetzen

TEHERAN: Der Iran hat nach Worten seines Atomchefs kein Geld, das von den Hardlinern im Parlament verabschiedete Atomgesetz umzusetzen. «Das neue Atomgesetz hat ein Manko: Wer soll dessen Umsetzung bezahlen?», sagte Vizepräsident und Chef der iranischen Atomorganisation (AEOI), Ali Akbar Salehi, in einem Interview mit dem Nachrichtenportal Entechab. Für solche aufwendigen Projekte brauche man viel Geld, was die Regierung derzeit nicht habe.

Das Atomgesetz wurde von den Hardlinern und Regierungsgegnern letzten Monat im Parlament verabschiedet. Danach soll die AEOI unter anderem pro Jahr 120 Kilogramm 20-prozentiges Uran herstellen und lagern. Politisch delikat ist der im Gesetz vorgesehene Ausstieg des Irans aus dem Zusatzprotokoll der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), der den Zugang von UN-Inspekteuren zu iranischen Atomanlagen beschränken oder gar verbieten würde.

Das Programm verstößt in allen Punkten gegen das Wiener Atomabkommen von 2015, mit dem der Iran von einem Atomwaffenprogramm abgehalten werden sollte. Präsident Hassan Ruhani hält das Gesetz für politisch unklug und technisch unrealistisch. Er warnte die Hardliner vor einer Einmischung in die Atompolitik des Landes.

Nawalny: Russischer Geheimagent gibt Giftanschlag zu

MOSKAU: Ein Agent des russischen Inlandsgeheimdiensts FSB soll nach Darstellung des Kremlkritikers Alexej Nawalny den Giftanschlag auf ihn zugegeben haben. Unter dem Titel «Ich habe meinen Mörder angerufen. Er hat gestanden» veröffentlichte Nawalny am Montag auf Youtube den Mitschnitt eines Telefonats mit dem mutmaßlichen FSB-Agenten. Nawalny gab sich in dem Gespräch am 14. Dezember demnach als Assistent des Chefs des russischen Sicherheitsrats aus, um das Vertrauen des Mannes zu gewinnen.

Der Inkognito-Anruf erfolgte im Rahmen einer Recherche mehrerer Medien, darunter des Nachrichtenmagazins «Spiegel». Die Journalisten hatten in der vergangenen Woche Rechercheergebnisse veröffentlicht, denen zufolge mindestens acht russische Geheimdienstagenten den Anschlag auf Nawalny verübt haben sollen.

Nawalny war im August auf einem Inlandsflug zusammengebrochen. Der mutmaßliche FSB-Mann sagte in dem nun veröffentlichten Telefonat, das Gift sei an der Innenseite der Unterhose angebracht gewesen. Nawalny habe den Anschlag nur überlebt, weil der Flug nicht lange genug gedauert habe. Der Pilot hatte damals eine Notlandung in der sibirischen Stadt Omsk unternommen. Nawalny wurde zunächst dort in ein Krankenhaus gebracht und später in die Berliner Charité geflogen.

Nawalny soll mit einem in der Sowjetunion entwickelten chemischen Nervenkampfstoff der Nowitschok-Gruppe vergiftet worden sein. Russland hatte wiederholt Vorwürfe zurückgewiesen, nichts zur Aufklärung des Falls beizutragen, und das Vorlegen von Beweisen gefordert. Auf seiner großen Jahrespressekonferenz hatte Kremlchef Wladimir Putin eine Beobachtung Nawalnys durch den Geheimdienst zwar eingeräumt. Für eine Vergiftung seines schärfsten Gegners gebe es aber keinen Grund, hatte der Präsident betont.

Bestes Karriereergebnis: Skicrosserin Maier Zweite in Val Thorens

VAL THORENS: Die deutsche Skicrosserin Daniela Maier ist beim Weltcup von Val Thorens Zweite geworden und hat das beste Ergebnis ihrer Karriere erreicht. Im zweiten Wettkampf in den französischen Alpen war die Sportlerin vom SC Urach aus Baden-Württemberg am Montag nur von der Österreicherin Katrin Ofner zu bezwingen. Die 24 Jahre alte Maier bejubelte in einem spannenden und umkämpften Finale ihren insgesamt vierten Podestplatz im Weltcup - zuvor war sie dreimal Dritte geworden, unter anderem vor vier Jahren in Val Thorens.

Die in Abwesenheit der verletzten Oberbayerin Heidi Zacher beste deutsche Skicrosserin hatte am Sonntag noch ihr Viertelfinale verpatzt und war in aussichtsreicher Position ausgeschieden.

Teamkollege Florian Wilmsmann fuhr dagegen einen Tag nach Platz drei knapp am großen Finale vorbei. In der Vorschlussrunde wurde er vom Franzosen Francois Place auf der Ziellinie noch um wenige Zentimeter abgefangen. Am Ende sprang für den Oberbayern im kleinen Finale Platz fünf heraus. Der Sieg ging an den Kanadier Howden Reece.

Russland weist Vorwürfe zu Cyberattacke in den USA zurück

MOSKAU: Russland hat die Schuldzuweisungen aus den USA nach den jüngsten Hackerattacken als unbegründet zurückgewiesen. «Diese Diskussion hat mit uns nichts zu tun, weil Russland an solchen Attacken und an dieser nicht beteiligt ist», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag der Agentur Interfax zufolge. «Jedwede Anschuldigungen gegen Russland hinsichtlich einer Beteiligung sind völlig haltlos - und eher eine Fortsetzung dieser blinden Russophobie, die auch bei beliebigen Ereignissen auffällig ist.»

Russland hatte Vorwürfe zu Cyberattacken immer wieder zurückgewiesen. Aktuell geht es um einen großangelegten Hackerangriff auf US-Regierungseinrichtungen.

Nach Erkenntnissen in den USA sind Hacker bereits vor vielen Monaten in die Systeme verschiedener Ministerien, Bundesbehörden und Unternehmen eingedrungen. Nach US-Medienberichten sollen das Finanz-, das Handels- und das Außenministerium sowie weitere Behörden angegriffen worden sein. Am Freitag erklärte das Energieministerium, es sei betroffen.

US-Außenminister Mike Pompeo hatte Russland für die Cyberattacke verantwortlich gemacht. Dagegen sieht der amtierende US-Präsident Donald Trump Moskau nicht unbedingt hinter einem Hackerangriff auf die Stellen. Trump schrieb am Samstag auf Twitter, es werde immer gleich Russland verdächtigt, wenn etwas passiere. Dabei könne es auch China gewesen sein.

Missbrauchsfall Münster: Weiterer Mann aus Hannover vor Gericht

MÜNSTER: In einem weiteren Prozess im Missbrauchsfall Münster steht seit diesem Montag ein 50 Jahre alter Mann aus Hannover vor Gericht. Dem Niedersachsen wird vorgeworfen, einen heute elf Jahre alten Jungen aus Münster bei drei Gelegenheiten schwer sexuell missbraucht zu haben. Das Opfer ist der Ziehsohn eines 27-Jährigen, der in einem bereits laufenden Prozess ebenfalls vor dem Landgericht Münster steht. Der IT-Techniker soll den Jungen immer wieder selbst vergewaltigt und ihn anderen Männern bei Treffen an verschiedenen Tatorten für sexualisierte Gewalt überlassen haben. So auch 2019 dem angeklagten 50-Jährigen aus Niedersachsen.

Die vorgeworfenen Übergriffe sollen in der gemeinsamen Wohnung zweier Bekannter aus Hannover geschehen sein, die in weiteren Verfahren ebenfalls vor Gericht stehen.

Aus Opferschutzgründen wurde die Öffentlichkeit bereits zur Verlesung der Anklage von dem Prozess ausgeschlossen. Der Verteidiger des Angeklagten kündigte laut Gerichtssprecher zudem an, sein Mandant wolle sich im Prozessverlauf zu den Vorwürfen äußern.

In dem Missbrauchskomplex, der nach Ermittlungen rund um die Gewalttaten in einer Gartenlaube in Münster immer weitere Kreise zieht, stießen die Ermittler auf eine Vielzahl von Beschuldigten. Allein die Staatsanwaltschaft Münster hat acht Männer und eine Frau angeklagt. Bundesweit gibt es über 20 Beschuldigte. Der Prozess gegen den Hauptangeklagten und weitere mutmaßliche Mittäter läuft seit dem 8. November. Vergangene Woche war ein weiteres Verfahren gestartet. Der ursprünglich für den 23. Dezember vorgesehene Auftakt gegen einen 27-Jährigen aus Aachen wurde auf den 12. Januar 2021 verschoben.

Menschenrechtsgericht verhandelt Fall von pro-kurdischem Politiker

STRAßBURG: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) befasst sich am Dienstag erneut mit dem Fall des in der Türkei inhaftierten pro-kurdischen Politikers Selahattin Demirtas. Bereits 2018 hatte das Straßburger Gericht die Freilassung des Politikers angeordnet, was die Türkei aber zunächst nicht umsetzte. Nun wird der Fall vor der Großen Kammer verhandelt. Die Türkei muss sich als Mitglied des Europarats eigentlich an Urteile des EGMR halten.

Demirtas (47) ist ehemaliger Vorsitzender der pro-kurdischen Partei HDP. Anfang November 2016 waren er und seine damalige Co-Chefin Figen Yüksekdag verhaftet worden. Zuvor war die Immunität von Demirtas und zahlreichen HDP-Abgeordneten aufgehoben geworden. Gegen den Politiker laufen zahlreiche Prozesse. Im sogenannten Hauptverfahren ist Demirtas unter anderem wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation angeklagt.

Der EGMR hatte in seinem Urteil 2018 erklärt, dass die lange Untersuchungshaft ungerechtfertigt sei. Inzwischen haben auch lokale Gerichte die Freilassung des Politikers angeordnet. Im Gefängnis bleiben musste Demirtas aber trotzdem, unter anderem weil inzwischen ein neuer Haftbefehl gegen ihn vorliegt.

Nach Fristablauf für Brexit-Pakt: EU-Parlament gibt sich konstruktiv

BRÜSSEL: Auch nach Ablauf der jüngsten Frist für einen Brexit-Handelspakt mit Großbritannien will das Europaparlament einen harten wirtschaftlichen Bruch zum Jahreswechsel abwenden. Das Parlament fühle sich verpflichtet, «jeden Schritt zu tun, um Störungen für unsere Bürger und Unternehmen zu minimieren», erklärte der Chef der Brexit-Gruppe im Parlament, David McAllister, am Montag nach einer Sitzung der Experten. Die nächsten Schritte wolle er nachmittags mit Parlamentspräsident David Sassoli klären.

McAllister hatte bereits in der Nacht zum Sonntag erklärt, dass selbst bei einem Durchbruch in den Verhandlungen die Ratifizierung eines Abkommens wegen der Kürze der Zeit nicht mehr rechtzeitig vor Jahresende möglich sei. Dann endet die Brexit-Übergangsphase und Großbritannien scheidet aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion aus. Der Vertrag soll Zölle und Handelshemmnisse abwenden. Unterhändler beider Seiten hatten aber auch am Wochenende keinen Durchbruch erzielt. Sie verhandelten nach Angaben beider Seiten am Montag weiter.

Sollte doch noch ein Handelsvertrag zustande kommen, könnte dieser zunächst ohne Ratifizierung vorläufig angewendet werden. Darüber entscheidet der Rat der EU-Staaten ohne das Parlament. Die Abgeordneten sehen diese Option sehr kritisch, weil sie keine echte Mitsprache mehr hätten. Einen ungeregelten Austritt wollen die meisten Parlamentarier aber auch nicht, da er die Wirtschaft schwer belasten würde.

Ob beide Seiten inhaltlich noch zueinander kommen, ist offen. Knackpunkte waren zuletzt immer noch die künftigen Fangrechte von EU-Fischern in britischen Gewässern und die EU-Forderung nach gleichen Wettbewerbsbedingungen.

Tschechischer Protestsänger und Pfarrer Svatopluk Karasek gestorben

PRAG: Der tschechische Liedermacher und frühere Dissident Svatopluk Karasek ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 78 Jahren, wie die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder am Montag in Prag mitteilte. Als junger Pfarrer geriet Karasek in der damaligen Tschechoslowakei in Konflikt mit den herrschenden Kommunisten. Inspiriert von der Beat Generation, komponierte er Protestlieder mit biblischen Motiven, die viele junge Leute begeisterten. Am bekanntesten wurde ein Song mit dem übersetzten Titel «Sag Nein zum Teufel».

Die tschechoslowakischen Behörden entzogen Karasek die staatliche Zustimmung zur Ausübung des Pfarramts. Mit anderen Vertretern der Untergrund-Musikszene wurde er 1976 festgenommen und zu acht Monaten Gefängnis verurteilt. Der Prozess war einer der Beweggründe für die Veröffentlichung der Petition Charta 77 von Vaclav Havel und Pavel Kohout, die sich für mehr Bürgerrechte einsetzte. Karasek gehörte zu den Erstunterzeichnern. «Wir wollten zumindest wie freie Menschen in einem unfreien Staat leben», sagte er später einmal.

Anfang 1980 wurde er zur Emigration gezwungen und fand in der Schweiz als Geistlicher in Bonstetten und in Zürich eine neue Heimat. Nach dem Tod seiner ersten Frau Stana kehrte er 1997 nach Prag zurück. Er war von 2002 bis 2006 Parlamentsabgeordneter und von 2004 bis 2006 Menschenrechtsbeauftragter der tschechischen Regierung. Eine Sammlung seiner Predigten ist 2007 auf Deutsch erschienen.

Deutsche Post nimmt keine Paketsendungen nach Großbritannien mehr an

BONN: Die Deutsche Post DHL nimmt wegen der unterbrochenen Verkehrswege keine Paketsendungen nach Großbritannien und Irland mehr an. Das teilte ein Unternehmenssprecher am Montag mit. Der Eurotunnel für den Reise- und Güterverkehr sei derzeit geschlossen und werde das für voraussichtlich mindestens 48 Stunden bleiben. Gleiches gelte für die Fährhäfen.

Von der Unterbrechung der Verkehrsverbindungen seien auch die Transportwege nach Irland, auf die Kanalinseln und auf die Isle of Man betroffen, sagte der Sprecher. Frankreich und andere EU-Staaten haben wegen der raschen Ausbreitung der neuen Corona-Variante die Grenzen zum Vereinigten Königreich geschlossen. Damit können Lastwagen nicht mehr über den Ärmelkanal setzen.

«Aus diesem Grund sind wir leider gezwungen, ab sofort bis auf Weiteres einen vollständigen Einlieferstopp für den Versand von Geschäfts- und Privatkundenpaketen sowie von warentragenden Briefsendungen nach Großbritannien und Irland zu verhängen», sagte der Sprecher. Briefe und Postkarten nach Großbritannien und Irland seien von dieser Maßnahme bis auf weiteres nicht betroffen.

Sendungen mit Wareninhalt und Sperrgüter müssten mangels Lagerkapazitäten wieder an die Absender zurückgebracht werden. Das betreffe unter Umständen Sendungen, die über das Wochenende eingeliefert worden seien, teilte der Post-Sprecher weiter mit.

Hafenmetropole Marseille bekommt sozialistischen Bürgermeister

MARSEILLE: Der Sozialist Benoît Payan ist neuer Bürgermeister der südfranzösischen Hafenstadt Marseille. Der 42-Jährige wurde am Montag gewählt, wie die Stadt berichtete. Er folgt der Umweltschützerin Michèle Rubirola nach, die vor knapp einer Woche aus Gesundheitsgründen überraschend ihren Rücktritt angekündigt hatte. Payan war zuvor ihr Stellvertreter gewesen.

Payan habe im Stadtrat die nötige Mehrheit von 53 Stimmen erhalten, berichtete die Nachrichtenagentur AFP ergänzend. Die Opposition der Rechten habe an dem Votum nicht teilgenommen.

Die 64-jährige Rubirola hatte nur etwa ein halbes Jahr lang amtiert, sie war die erste Frau an der Spitze der Großstadt gewesen. Ein Linksbündnis hatte sich im Juni bei der zweiten Runde der Kommunalwahl in der südfranzösischen Hafenmetropole durchgesetzt. Zuvor regierte im Rathaus am Alten Hafen 25 Jahre lang der Konservative Jean-Claude Gaudin.

Marseille gilt nach Paris als zweitwichtigste Stadt Frankreichs. Politische Entscheidungen strahlen deshalb auf das ganze Land aus. Auch die Sozialisten versuchen nach der glücklosen Präsidentschaft von François Hollande von 2012 bis 2017, sich für die Präsidentenwahl 2022 in Stellung zu bringen. Als eine mögliche Anwärterin des Linkslagers gilt die sozialistische Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo.

Polens Vize-Regierungschef Kaczynski will weitere Justizreformen

WARSCHAU: Polens Vize-Ministerpräsident Jaroslaw Kaczynski hat weitere Reformen des Justizsystems in seinem Land angekündigt. Dies sei eine innere Angelegenheit Polens, sagte Kaczynski der Zeitung «Rzeczpospolita» (Montag). Es gehe nicht darum, die Unabhängigkeit der Gerichte zu untergraben, denn dies wäre ein Verstoß gegen europäische Prinzipien.

«Wir wollen nur das Phänomen beenden, dass in Polen die Gerichte politisch abhängig von der Opposition sind.» Dafür werde man auch weitere Richter auswechseln. Die Justiz in Polen stehe heute als «Körperschaft praktisch außerhalb des Staates», erklärte Kaczynski weiter. Der 71-Jährige ist Chef der Regierungspartei PiS und gilt als der starke Mann in der polnischen Politik.

Die in Polen seit 2015 regierende PiS hat in den vergangenen Jahren das Justizwesen umgebaut. Kritiker werden ihr vor, sie mache die Gerichte abhängig von der Politik. Die EU-Kommission hat wegen strittiger Reformen bereits mehrere Vertragsverletzungsverfahren gegen die Regierung in Warschau eröffnet und Klagen beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) eingereicht.

Trotz Verschuldung: Japans Regierung verabschiedet Rekord-Haushalt

TOKIO: Trotz einer hohen Staatsverschuldung hat das japanische Kabinett sich auf einen Rekord-Haushalt in Höhe von 106,6 Billionen Yen (etwa 845 Milliarden Euro) geeinigt. Im kommenden Jahr sollen 41 Prozent der Haushaltsausgaben über Schulden finanziert werden, meldete die Nachrichtenagentur Kyodo am Montag.

Die Regierung plant, die Ausgaben durch neue Staatsanleihen in Höhe von 43,6 Billionen Yen zu finanzieren. Fünf Billionen Yen sind als Sonderausgaben vorgesehen, um den wirtschaftlichen Schaden der Corona-Pandemie einzugrenzen. Ein Drittel des Haushaltes ist für Sozialversicherungsausgaben wie Renten- und Gesundheitskosten geplant. Ministerpräsident Yoshihide Suga will auch mehr für Verteidigung ausgeben: Um Japan gegen eine potenzielle Bedrohung durch das benachbarte China oder Raketen aus Nordkorea zu schützen, seien 5,3 Billionen Yen notwendig.

Der Haushalt, für den Suga die Zustimmung des Parlaments benötigt, würde damit zum neunten Jahr in Folge wachsen. Laut Zahlen des Internationalen Währungsfonds ist Japan mit einer Verschuldung von 266 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung das Land mit den höchsten Staatsschulden weltweit.

Leipziger Judo-Kämpferin Branser neue Afrikameisterin

ANTANANARIVO: Die Leipzigerin Marie Branser ist neue Afrikameisterin im Judo. Die für die Republik Kongo startende 28-Jährige siegte am Wochenende in der Klasse bis 78 Kilogramm in Madagaskars Hauptstadt Antananarivo. «Ich wollte unbedingt teilnehmen, so dass ich letztlich allein angereist bin. Ich wollte das Ding gewinnen, habe dafür eine Menge auf mich genommen - am Ende hat es sich gelohnt», sagte Branser der «Leipziger Volkszeitung» (Montag). Die Reise nach Madagaskar hatte sie aufgrund fehlender Förderung selbst finanziert.

Branser trainiert beim SC DHfK Leipzig, kämpft aber seit 2019 für die Demokratische Republik Kongo. Sie will sich so für die Olympischen Spiele in Tokio qualifizieren. In der deutschen Nationalmannschaft hatte die Sächsin keine Chance. Die Tokio-Tickets werden im kommenden Jahr über die Weltrangliste vergeben.

Glückwünsche an Draisaitl zur Sportler-Wahl

BADEN-BADEN/MÜNCHEN: Verbandspräsident Franz Reindl und Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm haben NHL-Star Leon Draisaitl zur Wahl zum «Sportler des Jahres» gratuliert. «Seine Wahl zum Sportler des Jahres als Eishockeyspieler und Mannschaftssportler hat historische Dimension und krönt seine herausragenden Leistungen in der vergangenen NHL-Saison», sagte Reindl in einer Mitteilung des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB) vom Sonntagabend.

Draisaitl war Topscorer der vergangenen NHL-Saison und wurde zum wertvollsten Spieler der weltbesten Liga gekürt. Der 25 Jahre alte Stürmer der Edmonton Oilers ist der erste Eishockeyspieler, der «Sportler des Jahres» wird. 2018 war das Nationalteam nach dem Olympia-Silber von Pyeongchang zur «Mannschaft des Jahres» gewählt worden.

«Es ist toll, dass Leons hervorragende Leistungen in der NHL den Schlusspunkt bekommen, den sie in diesem Jahr verdienen. Er hat als Botschafter unseres Sports viel Anerkennung für Eishockey-Deutschland gewonnen», sagte Bundestrainer Söderholm.

Viele Länder stoppen Flugverkehr aus Großbritannien

BRÜSSEL/OSLO: Nach dem Auftreten einer neuen Variante des Coronavirus stellen zahlreiche Länder den Flugverkehr aus Großbritannien vorerst ein. Dazu gehören Deutschland und die meisten anderen EU-Staaten, aber auch Norwegen, Indien, Hongkong und Kanada. Malta verordnete eine Quarantäne für Reisende aus Großbritannien. Zumeist treten die Landeverbote um Mitternacht in der Nacht zum Dienstag in Kraft.

Einige Staaten gingen noch weiter. So stellt die Schweiz auch die Flugverbindungen nach Südafrika ein. Auch die Türkei akzeptiert keine Flüge aus Südafrika, Dänemark und den Niederlanden mehr, weil dort aggressivere Virus-Varianten im Umlauf sind. Saudi-Arabien schloss gar seine Flughäfen für alle internationalen Flüge sowie seine Häfen und Grenzübergänge.

Die in Großbritannien aufgetauchte Variante von SARS-CoV-19 ist nach Schätzungen des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) bis zu 70 Prozent ansteckender als die Standardvariante. «Derzeit gibt es keine Hinweise auf eine erhöhte Infektionsschwere im Zusammenhang mit der neuen Variante», hieß es in einer Mitteilung am Montag. Fälle mit der bereits seit Wochen umlaufenden neuen Variante sind auch in mehreren Staaten außerhalb Großbritanniens gemeldet worden.