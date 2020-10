Neues aus dem Ausland am Montag

Written by: Redaktion (dpa) | 27/10/2020 | Aktualisiert um: 03:25 | Überblick

Dreijähriger erschießt sich aus Versehen bei Geburtstagsparty

PORTER: Ein dreijähriger Junge hat sich in den USA bei seiner eigenen Geburtstagsparty aus Versehen erschossen. Familienmitglieder und Freunde hätten sich aus Anlass des Geburtstags des Kindes in dem Ort Porter in der Nähe von Houston im US-Bundesstaat Texas versammelt, teilte die zuständige Polizeibehörde am Montag mit. Als die Gäste Karten spielten, hörten sie plötzlich einen Schuss - und entdeckten den Dreijährigen mit einer Wunde in der Brust. Die Pistole sei einem Familienmitglied aus der Tasche gefallen, hieß es.

Das Kind erlag kurz nach dem Vorfall am Samstag seiner Verletzung. «Unsere Gedanken und Gebete sind angesichts dieses tragischen Unfalls bei der Familie und den Freunden», hieß es von der Polizei.

New York: Schlangen bei früher Stimmabgabe - Verbesserungen gefordert

NEW YORK: Nach teils langen Schlangen vor Wahllokalen in New York für die frühzeitige Stimmabgabe bei der US-Präsidentschaftswahl hat Bürgermeister Bill de Blasio Nachbesserungen beim Ablauf gefordert. «Der Wahlvorstand war offensichtlich nicht auf diese große Beteiligung vorbereitet und muss sofort nachbessern, um alle New Yorker zu unterstützen, die am demokratischen Prozess teilnehmen wollen», sagte der demokratische Bürgermeister am Montag bei einer Pressekonferenz. Die langen Schlangen könnten Menschen sonst von der Stimmabgabe abhalten.

Zuvor hatte bereits die Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez, die aus New York stammt und am Wochenende dort eigenen Angaben zufolge ihre Stimme abgegeben hat, die langen Schlangen als «Ungerechtigkeit» kritisiert. Nach Angaben des Wahlvorstands hatten am Wochenende mehr als 190.000 Menschen in der Millionenmetropole New York von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, ihre Stimme frühzeitig abzugeben. Anfangs hatte es Berichte gegeben, nach denen Menschen mehrere Stunden dafür in Schlangen angestanden hätten. Die Wartezeiten hätten sich am Sonntag und Montag aber bereits verkürzt, es habe erste Nachbesserungen im Ablauf gegeben, sagte die Stadtratsabgeordnete Carlina Rivera per Kurznachrichtendienst Twitter.

Landesweit haben bereits mehr als 50 Millionen Menschen ihre Stimme in Wahllokalen oder per Brief abgegeben. Angesichts der Corona-Krise nutzen mehr Menschen als sonst die Möglichkeit zur frühen Stimmabgabe. Im Bundesstaat New York ist dies in diesem Jahr erstmals möglich - in der gleichnamigen Millionenmetropole dienen zum Beispiel der Madison Square Garden in Manhattan oder das Barclays Center in Brooklyn als Wahllokale. Bei der Wahl am 3. November tritt der republikanische Amtsinhaber Donald Trump gegen den demokratischen Herausforderer Joe Biden an.

Gouverneur: Explosion in Südtürkei nach Polizeikontrolle

ISTANBUL: In der südtürkischen Provinz Hatay ist es nach Angaben des Gouverneurs nach einer Polizeikontrolle zu einer Explosion gekommen. Einer von zwei «Terroristen» sei bei der Kontrolle am Montagabend im Bezirk Iskenderun außer Gefecht gesetzt worden, dabei sei es zu einer Detonation gekommen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf Gouverneur Rahmi Dogan. Es gebe keine Todesopfer. Ein Polizeieinsatz werde fortgesetzt. Details wurden zunächst nicht bekanntgegeben.

Der Sender NTV berichtete, es sei zu einem Gefecht zwischen Sicherheitskräften und den Verdächtigen gekommen. Dabei habe einer der Verdächtigen eine Handgranate gezündet, die zur Explosion geführt habe. Ein Verdächtiger sei flüchtig. Auf Bildern, die Anadolu veröffentlichte, waren beschädigte Fahrzeuge zu sehen. Polizei, Krankenwagen und Feuerwehr seien vor Ort.

Die US-Botschaft hatte vergangene Woche vor potenziellen Terrorangriffen und Geiselnahmen in der Türkei vor allem gegen Ausländer gewarnt. In der Türkei haben in der Vergangenheit sowohl die Islamische Terrormiliz IS als auch die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK schwere Anschläge verübt.

Feuer in Südkalifornien treibt Zehntausende aus ihren Häusern

LOS ANGELES: Ein schnell um sich greifendes Feuer hat Menschen im US-Staat Kalifornien etwa 70 Kilometer südöstlich von Los Angeles aufgeschreckt. Das sogenannte Silverado-Feuer nahe Irvine im Bezirk Orange County breitete sich am Montag wegen heftiger Winde aus. Etwa 60.000 Menschen hätten vorsichtshalber ihre Häuser verlassen, teilte die Feuerwehr mit. 500 Feuerwehrleute seien in dieser Gefahrenzone im Einsatz. Sie würden die Flammen aus der Luft und mit Löschteams am Boden bekämpfen. Die Ursache für den Brand war zunächst unbekannt.

Viele Teile Kaliforniens befinden sich derzeit unter «Red Flag»-Warnung für hohe Feuergefahr, ausgelöst durch starke Winde und extreme Trockenheit. In Südkalifornien warnten die Behörden vor starken Santa-Ana-Winden, die vor allem im Herbst aus östlicher Richtung wehen.

Bereits seit Mitte August toben in dem Westküstenstaat heftige Feuer, mehr als 16.000 Quadratkilometer Wald und Nutzland sind schon abgebrannt, eine Fläche mehr als viermal so groß wie Mallorca. Nach Angaben der Cal-Fire-Behörde kämpften am Montag in Kalifornien mehr als 4000 Feuerwehrleute gegen 22 größere Waldbrände.

US-Regierung verhängt neue Sanktionen gegen iranischen Ölsektor

WASHINGTON: Die USA verhängen neue Sanktionen gegen den iranischen Ölsektor. Das US-Finanzministerium teilte am Montag mit, das iranische Ölministerium, das Nationale Ölunternehmen NIOC, das Nationale Tankerunternehmen NITC und mehrere Menschen mit Verbindungen zu diesen Institutionen würden auf die Sanktionsliste gesetzt. Grund sei deren Unterstützung für die iranischen Revolutionsgarden, die die USA als Terrororganisation eingestuft haben. Das Ministerium teilte mit, zusätzlich würden vier Personen mit Sanktionen belegt, die am Verkauf von iranischem Öl an die «illegitime» Regierung in Venezuela beteiligt gewesen seien.

Etwaiger Besitz der betroffenen Institutionen und Personen in den USA wird eingefroren. US-Bürgern sind Geschäfte mit ihnen untersagt.

US-Präsident Donald Trump hatte das internationale Atomabkommen mit dem Iran im Mai 2018 einseitig aufgekündigt. Sechs Monate später hatten die USA ihre bislang härtesten Wirtschaftssanktionen gegen den Iran in Kraft gesetzt, die in erster Linie auf die iranische Ölindustrie abzielen - die größte Einnahmequelle des Landes. Der Bezug iranischen Öls ist demnach international mit US-Sanktionen belegt. Nach und nach folgten weitere Strafmaßnahmen gegen Teheran. Die USA wollen den Iran mit den Sanktionen zwingen, ein erweitertes und strengeres Atomabkommen zu verhandeln. Teheran lehnt das ab.

Erneut Proteste gegen Entscheidung zum Abtreibungsgesetz

WARSCHAU: In mehreren polnischen Städten haben am Montagabend erneut Tausende gegen die Verschärfung des Abtreibungsverbots demonstriert. Es war bereits der fünfte Protesttag nach der Entscheidung des polnischen Verfassungsgerichts, dass auch Schwangerschaftsabbrüche aufgrund schwerer Fehlbildungen des ungeborenen Kindes verfassungswidrig seien.

In der Hauptstadt Warschau blockierten Demonstranten zur Hauptverkehrszeit mehrere zentrale Verkehrskreisel sowie eine Brücke über die Weichsel. Der Fernsehsender TVN24 zeigte Bilder von Protestierenden, die Plakate mit der Aufschrift «Hölle für die Frauen» und «Wir wollen die Wahl haben» trugen. Der Warschauer Oberbürgermeister Rafal Trzaskowski appellierte an die Demonstranten, Provokationen zu vermeiden. «Eure Wut sollte euch nicht zu Aktionen verleiten, durch die unschuldige Personen zu Schaden kommen», sagte der liberalkonservative Politiker laut Nachrichtenagentur PAP. Straßenblockaden gab es auch in Krakau, Posen (Poznan) und Breslau (Wroclaw).

Die umstrittene Entscheidung der Verfassungsrichter bedeutet eine weitere Verschärfung des Abtreibungsrechts, das ohnehin schon zu den strengsten in Europa gehört. Bisher galt eine Ausnahmeregelung vom Abtreibungsverbot für den Fall, dass das ungeborene Kind schwere Fehlbildungen aufwies. Diese Gesetzesregelung verstoße gegen das in der Verfassung garantierte Recht auf Leben, entschied das Gericht nun aufgrund einer von konservativen Parlamentariern eingebrachten Beschwerde.

Erdogan ruft Menschen zu Boykott französischer Marken auf

ISTANBUL: In der Auseinandersetzung mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan seine Landsleute zum Boykott französischer Produkte aufgerufen. «Von hier aus appelliere ich nun an mein Volk. Beachtet französische Marken bloß nicht, kauft sie nicht», sagte Erdogan am Montag.

Unter anderem in Jordanien, Kuwait und Katar hatten nach Aussagen Macrons zu Mohammed-Karikaturen und Pressefreiheit am Sonntag Händler französische Waren aus ihren Filialen genommen. Erdogan hatte Macron zudem am Wochenende Islamfeindlichkeit vorgeworfen und Zweifel an seiner geistigen Gesundheit angemeldet. Paris rief aus Protest seinen Botschafter aus Ankara zurück.

Macron hatte nach der Enthauptung eines Lehrers in Frankreich klargestellt, dass die Meinungsfreiheit in Frankreich auch das Recht beinhaltet, den Propheten Mohammed zu karikieren. Frankreich werde nicht «auf Karikaturen und Zeichnungen verzichten, auch wenn andere sich davon zurückziehen», sagte Macron bei einer Gedenkfeier zu Ehren des getöteten Samuel Paty. Dieser hatte Mohammed-Karikaturen im Unterricht gezeigt und war auf offener Straße getötet und danach enthauptet worden. Die islamische Tradition verbietet es, den Propheten Mohammed abzubilden.

Athen und Moskau schlagen neue Seite in ihren Beziehungen auf

ATHEN: Nach einer langen Eiszeit wollen Griechenland und Russland ihre Beziehungen wieder ausbauen. Dies vereinbarten die Außenminister der beiden Länder, Nikos Dendias und Sergej Lawrow, am Montag in Athen. «Wir öffnen ein neues Kapitel in unseren Beziehungen», sagte Dendias im Staatsfernsehen (ERT) am Montag.

Mit Blick auf die jüngsten Spannungen im östlichen Mittelmeer zwischen Griechenland und der Türkei um die Festlegung der Ausschließlichen Wirtschaftszonen betonte Lawrow, dass Probleme dieser Art unter Einhaltung der Gebote des Internationalen Rechts gelöst werden können. «Das Internationale Seerecht ist der Schlüssel für die Lösung», sagte Lawrow.

Die Beziehungen zwischen Athen und Moskau hatten vor gut zwei Jahren einen Tiefstand erreicht. Damals hatte Athen zwei russische Diplomaten unter dem Vorwurf ausgewiesen, sich in die inneren Angelegenheiten Griechenlands eingemischt zu haben.

Maas nennt Erdogans Angriffe gegen Macron «neuen Tiefpunkt»

BERLIN: Bundesaußenminister Heiko Maas hat die Angriffe des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gegen den französischen Staatschef Emmanuel Macron als «neuen Tiefpunkt» bezeichnet. Deutschland stehe im Kampf gegen islamistische Extremisten «solidarisch an der Seite Frankreichs», betonte Maas am Montag in Berlin. Er äußerte auch «großes Verständnis» für den Abzug des französischen Botschafters aus Ankara. Erdogan hatte dem französischen Präsidenten im Streit über Karikaturen des islamischen Propheten Mohammed Islamfeindlichkeit vorgeworfen und Macron als Krankheitsfall bezeichnet, der sich untersuchen lassen müsse.

Hintergrund sind Aussagen Macrons vom Mittwoch. Der französische Präsident hatte die Meinungsfreiheit verteidigt und sich auf die Seite derjenigen gestellt, die Karikaturen zeigen oder veröffentlichen wollen. Frankreich werde nicht «auf Karikaturen und Zeichnungen verzichten, auch wenn andere sich davon zurückziehen», sagte Macron bei einer Gedenkfeier zu Ehren des getöteten Lehrers Samuel Paty. Dieser hatte Mohammed-Karikaturen im Unterricht gezeigt und war auf offener Straße getötet und danach enthauptet worden. Die islamische Tradition verbietet es, den Propheten abzubilden.

Maas betonte, dass man den Kampf gegen islamistischen Terror nicht mit Rassismus und Islamophobie gleichsetzen dürfe. Wer das tue, handele unverantwortlich und spiele denen in die Hände, die die Gesellschaft spalten wollten. «Das werden wir nicht akzeptieren», sagte der SPD-Politiker.

UN: Europas Gebrauchtwagen bedrohen Afrikas Umwelt

JOHANNESBURG: Die Exporte zum Teil schrottreifer oder ausgemusterter Gebrauchtwagen aus Europa, Japan oder den USA gefährden in Afrika die Umwelt. In einem am Montag veröffentlichten Bericht des UN-Umweltprogramms (Unep) mahnen die Autoren ein sofortiges Umdenken bei diesen Gebrauchtwagen-Exporten nach Afrika, aber zum Teil auch nach Osteuropa, Asien oder Lateinamerika an. Sie sehen zudem Gefahren für die Verkehrssicherheit. Viele der Gebrauchtwagen seien nicht verkehrstauglich und führten zu einer Zunahme tödlicher Unfälle - etwa in Ländern wie Malawi, Nigeria, Simbabwe oder Burundi.

Zwischen 2015 und 2018 seien weltweit 14 Millionen Gebrauchtwagen exportiert worden, von denen 80 Prozent in arme Länder gingen. «Mehr als die Hälfte davon ging nach Afrika», heißt es in dem Bericht. Ein kleinerer Teil gehe auch nach Osteuropa, den Nahen Osten, Asien oder Lateinamerika. Der Studie zufolge, für die 146 Länder untersucht wurden, haben zwei Drittel dieser Staaten für den Import von Gebrauchtwagen nur schwache oder sehr schwache Beschränkungen aufgestellt. Die Vereinten Nationen haben daher eine Initiative gestartet, um Mindeststandards für den Import von Gebrauchtautos aufzustellen.

Türkei geht gegen mutmaßliche IS-Anhänger vor

ANKARA: Türkische Einsatzkräfte sind gegen mutmaßliche Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) vorgegangen. Bei dem Einsatz in der Hauptstadt Ankara seien 18 syrische und irakische Staatsangehörige festgenommen worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Montag. Zwei weitere Verdächtige seien flüchtig, hieß es. Die Festgenommenen seien zum Verhör in die Direktion für Terrorismusbekämpfung in Ankara gebracht worden.

Der IS hat in den vergangenen Jahren mehrere Anschläge in der Türkei für sich reklamiert, darunter der auf den Istanbuler Nachtclub Reina in der Silvesternacht 2016/2017. 39 Menschen wurden damals erschossen.

Aktivisten: Mehr als 30 Tote bei russischen Luftangriffen

DAMASKUS: Bei russischen Luftangriffen im Nordwesten Syriens sind nach Angaben von Aktivisten mehr als 30 mit der Türkei verbündete Rebellen getötet worden. Mehr als 70 weitere seien bei den Bombardements auf ein Militärlager in der Provinz Idlib verletzt worden, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Montag mit. Die meisten der Verwundeten schwebten in Lebensgefahr. Die Suche nach Verletzten laufe, hieß es. Am Himmel seien weiterhin russische Kampfflugzeuge zu sehen.

Nach Angaben der Menschenrechtsaktivisten griffen russische Jets die islamistische Miliz Failak al-Scham an, die mit Ankara verbündet ist. In dem Militärlager in der Nähe des Ortes Harim unweit der türkischen Grenze seien Kämpfer der Miliz ausgebildet werden. In den kommenden Tagen hätten mehrere ihr Training demnach abschließen sollen.

Syrische Regierungstruppen hatten im Frühjahr 2019 mit russischer Unterstützung eine Offensive begonnen, um die letzte Rebellenhochburg Idlib und umliegende Gebiete zurückzuerobern. Seit Anfang 2019 wurden 1,4 Millionen Menschen durch die Kämpfe in Idlib vertrieben. Russland und der syrischen Regierung von Präsident Baschar al-Assad wurde mehrfach vorgeworfen, gezielt auch zivile Einrichtungen wie Schulen und Krankenhäuser anzugreifen.

Litauens Außenminister verpasst Einzug ins Parlament

VILNIUS: Mit dem Sieg der Konservativen bei der Parlamentswahl in Litauen verliert die belarussische Opposition im Machtkampf mit Staatchef Alexander Lukaschenko voraussichtlich einen ihrer größten internationalen Fürsprecher. Außenminister Linas Linkevicius verpasste bei der Abstimmung in dem baltischen EU-Land den Einzug ins Parlament in Vilnius und dürfte nicht im Amt bleiben. Der parteilose Politiker konnte sich weder über die Parteiliste der ihn nominierenden Sozialdemokratischen Arbeitspartei noch über ein Direktmandat einen der 141 Sitze in Volksvertretung Seimas sichern.

Linkevicius hatte sich in der Belarus-Krise international einen Namen gemacht. Lautstark und unmissverständlich prangerte der 59-Jährige die Gewalt und das Vorgehen der autoritären Führung in Minsk an und drang zusammen mit der Regierung in Vilnius auf ein entschlossenes Handeln der EU. Dabei legte Linkevicius häufig seine diplomatische Zurückhaltung ab. «Die Courage des belarussischen Volkes ist einfach bewundernswert», twitterte er zuletzt am Sonntag zu den erneuten Massenprotesten im Nachbarland Belarus (Weißrussland).

Politologen und Beobachter erwarten trotz des Ausscheidens von Linkevicius aus der Regierung und dem sich anbahnenden Machtwechsel keine Abkehr von der bisherigen Außenpolitik: Litauen dürfte in der Belarus-Krise an seiner Unterstützung der Opposition und der ins Exil nach Vilnius geflohenen Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja festhalten.

Schwere EM-Gegner für deutsches Darts-Duo - Clemens trifft auf Wright

OBERHAUSEN: Die beiden deutschen Starter Max Hopp und Gabriel Clemens bekommen es bei der Darts-Europameisterschaft in Oberhausen mit schwierigen Erstrundengegnern zu tun.

Besonders hart hat es den Saarländer Clemens erwischt, der bei dem Turnier (29. Oktober bis 1. November) gleich zum Auftakt am Donnerstag gegen den schottischen Weltmeister Peter Wright antreten muss. Meistert Clemens die anspruchsvolle Auftakthürde, würde schon in Runde zwei ein Duell mit dem walisischen Weltranglistenzweiten Gerwyn Price warten. Hopp bekommt es zum Auftakt mit Jonny Clayton aus Wales zu tun.

Hyundai mit Verlust im dritten Quartal

SEOUL: Der VW-Rivale Hyundai ist wegen der Kosten für die Beilegung einer Sammelklage im Zusammenhang mit Motorproblemen im dritten Quartal in die roten Zahlen gerutscht. Der Betriebsverlust betrug in den drei Monaten bis Ende September 313,8 Milliarden Won (234 Millionen Euro), wie Hyundai am Montag in Seoul mitteilte. Es war der erste operative Quartalsverlust seit mindestens einer Dekade. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch einen Betriebsgewinn in Höhe von 378,5 Milliarden Won ausgewiesen. Unter dem Strich stand ein Nettoverlust von 188,8 Milliarden Won nach einem Gewinn von 460,5 Milliarden Won im Vorjahr.

Der Umsatz stieg im dritten Quartal dank einer besser laufenden Binnennachfrage um 2,3 Prozent auf 27,6 Billionen Won. Der südkoreanische Autohersteller versucht, mit neuen Modellen wie dem SUV Genesis GV80 auch die Nachfrage in Europa und den USA wieder anzukurbeln, die besonders unter der Corona-Pandemie gelitten hat. Zusammen mit dem kleineren Schwesterunternehmen Kia Motors ist Hyundai weltweit der fünftgrößte Autohersteller.

Der neue Unternehmenschef Euisun Chung, der erst vor kurzem die Konzernleitung von seinem Vater Chung Mong-koo übernommen hatte, will sich zukünftig unter anderem auf autonomes Fahren, Robotik sowie Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb konzentrieren. Hyundai Motor hat sich im Juli zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2025 zehn Prozent des Weltmarkts für batteriebetriebene Elektrofahrzeuge zu erreichen.

Milliardenübernahme: Bayer stärkt Geschäft mit Zelltherapien

BERLIN: Bayer baut sein Geschäft mit Zell- und Gentherapien mit der Milliardenübernahme des US-Unternehmens Asklepios BioPharmaceutical aus. Für den Kauf von AskBio flössen zunächst zwei Milliarden US-Dollar (1,7 Mrd Euro), wie der Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern am Montag in Berlin mitteilte. Erfolgsabhängig kämen nochmals bis zu zwei Milliarden Dollar hinzu, drei Viertel davon voraussichtlich in den kommenden fünf Jahren. Die Transaktion soll noch 2020 abgeschlossen werden und AskBio weiter als unabhängiges Unternehmen agieren.

«Durch den Kauf macht unser noch junges Zell- und Gentherapiegeschäft einen großen Sprung», sagte Bayer-Pharmachef Stefan Oelrich im Gespräch mit der Finanznachrichtenagentur dpa-AFX. Der Manager sieht AskBio als Ergänzung zum 2019 übernommenen Stammzellspezialisten BlueRock Therapeutics, der sich unter anderem auf neurologische und kardiologische Krankheiten fokussiert. Ein wesentliches Programm zielt dabei auf die Parkinson-Erkrankung, bei der Nervenzellen langsam absterben.

Auch AskBio forscht unter anderem in diesen Bereichen, setzt aber nicht auf Stammzellen, sonder auf die Gentherapie. Dabei werden mit Hilfe harmloser Viren Gene in Zellen eingeschleust, die die Funktion beschädigter Gene ersetzen.

Speerfischer bei Hai-Attacke schwer verletzt

SYDNEY: Ein Speerfischer ist im Osten Australiens von einem Hai attackiert und an einem Bein schwer verletzt worden. Das Unglück ereignete sich im bei Touristen beliebten Great Barrier Reef, 120 Kilometer nördlich der Stadt Townsville. Wahrscheinlich habe ein Bullenhai den 59-Jährigen angegriffen und in einen Oberschenkel gebissen, berichteten örtliche Medien am Montag. Der Mann sei in einem kritischen Zustand und müsse operiert werden. Er habe viel Blut verloren, sagte ein Arzt im Fernsehen.

Dieses Jahr war eines der schlimmsten für Australien bezüglich Haiattacken. Bislang sind bereits sieben Menschen von den Raubfischen getötet worden, acht wurden teilweise schwer verletzt. Erst vor wenigen Wochen war in Westaustralien ein 52-jähriger Surfer von einem Hai getötet worden.