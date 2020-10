Neues aus dem Ausland am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 06.10.20 | Überblick

Trump zurück im Weißen Haus

WASHINGTON: Der mit dem Coronavirus infizierte US-Präsident Donald Trump ist ins Weiße Haus zurückgekehrt. Trump stieg die Treppe zum Balkon auf der Südseite der Präsidentenresidenz hoch und nahm dort seine Maske ab, wie auf Fernsehbildern am Montagabend (Ortszeit) zu sehen war. Er wartete einige Minuten, bis sein Hubschrauber wieder abhob.

Der US-Präsident war zuvor nach rund drei Tagen aus dem Walter-Reed-Militärkrankenhaus in einem Vorort von Washington entlassen worden. Sein Leibarzt Sean Conley schränkte zwar ein, dass Trump «noch nicht über den Berg» sei. Zugleich betonte er aber, dass der Präsident im Weißen Haus rund um die Uhr die beste medizinische Versorgung bekommen werde.

Zwölf Tote in zwei Wagen an Straßenrand gefunden

SAN LUIS POTOSÍ: Am Rande einer mexikanischen Landstraße sind in zwei Geländewagen zwölf Leichen entdeckt worden. Außerdem wurde dort eine schriftliche Botschaft einer kriminellen Bande auf einem Stück Pappe gefunden, wie die Generalstaatsanwalt des zentralmexikanischen Bundesstaates San Luis Potosí am Montag mitteilte. Zu den Identitäten der zehn Männer und zwei Frauen sowie den Todesursachen werde noch ermittelt. Der Inhalt des Schreibens wurde nicht veröffentlicht.

In der ersten Jahreshälfte 2020 wurden in Mexiko, das knapp 130 Millionen Einwohner hat, laut offizieller Statistik 98,8 Mordopfer pro Tag gezählt - noch etwas mehr als im Vorjahr. Zudem gelten mehr als 73.000 Menschen als verschwunden. Die Gewalt in dem nordamerikanischen Land geht zu einem großen Teil auf das Konto von Kartellen und Banden, die teilweise Verbindungen zu Sicherheitskräften haben. Häufig legen sie die zerstückelten Leichen ihrer Opfer an öffentlichen Orten ab und befestigen daran Zettel mit Warnungen an ihre Rivalen. Die meisten Verbrechen werden in Mexiko nie aufgeklärt.

Israels Armee greift nach Beschuss Ziel im Gazastreifen an

TEL AVIV: Nach Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen hat die israelische Armee ein Ziel in dem Küstengebiet angegriffen. Wie das Militär am Montagabend mitteilte, wurde ein militärischer Posten der islamistischen Hamas im Süden des Gebiets beschossen. Berichte über Verletzte oder Schäden lagen zunächst nicht vor.

Nach Angaben des israelischen Militärs war zuvor eine Rakete aus dem Gazastreifen auf den Süden Israels abgeschossen worden. Im nahe dem Küstenstreifen gelegenen Kibbuz Kerem Schalom wurde demnach Alarm ausgelöst. Medien zufolge ging die Rakete im offenen Gelände nieder.

Israel, die USA und die EU stufen die Hamas als Terrororganisation ein. Die 1987 gegründete und vom Iran unterstützte Gruppe bestreitet das Existenzrecht Israels und fordert die gewaltsame Errichtung eines islamischen Palästinas vom Mittelmeer bis zum Jordan. Ihr militärischer Arm hat wiederholt Terroranschläge auf Israelis verübt.

Zu elft im Auto - Polizei erwischt mutmaßlichen Schleuser

Freilassing (dpa/lby) - Bei der Kontrolle eines vermeintlich tiefer gelegten Golfs an der österreichisch-deutschen Grenze ist die Bundespolizei auf zehn Flüchtlinge und ihren mutmaßlichen Schleuser gestoßen. Die Frauen, Männer und Kinder aus Afghanistan seien zu elft in dem Wagen auf der Autobahn 8 unterwegs gewesen, teilte die Bundespolizei im oberbayerischen Freilassing am Montag mit. Acht teilten sich demnach die vier Passagiersitzplätze, zwei reisten am Samstag im Kofferraum über die Grenze nach Deutschland. Außer dem 20 Jahre alten Autofahrer hatte keiner in dem Auto Ausweispapiere dabei. Die Bundespolizei brachte die zehn Flüchtlinge nach Österreich zurück.

Gegen den 20-jährigen Afghanen ermitteln die Behörden jetzt wegen Einschleusens von Ausländern. Er hat einen festen Wohnsitz in Deutschland und befindet sich wieder auf freiem Fuß.

Tschechien treibt Planungen für Donau-Oder-Kanal voran

PRAG: Tschechien hält an den Plänen für eine Wasserstraßenverbindung zwischen Oder und Donau fest. «Das Projekt scheint uns realisierbar und durchführbar», sagte Industrieminister Karel Havlicek am Montag. Die Regierung in Prag gab grünes Licht für detaillierte Planungen der ersten Etappe. In diesem Schritt würde die Oder von der mährisch-schlesischen Großstadt Ostrava (Ostrau) bis zur polnischen Grenze schiffbar gemacht. Als Vorteile wurden genannt, dass die Industrie Zugang zum Weltmarkt erhalte und der Fluss auch touristisch genutzt werden könne.

Die Kosten dieser Bauphase, die bereits 2030 beginnen könnte, würden sich nach Schätzungen auf mehr als eine halbe Milliarde Euro belaufen. Der Kanal ergebe «wirtschaftlich ungefähr so viel Sinn wie die Kolonisierung des Mars durch Tschechien», kritisierte die Oppositionspolitikerin Marketa Pekarova-Adamova.

Als größter Verfechter des Großprojekts gilt Präsident Milos Zeman. Sein noch weitreichenderer Vorschlag, einen Donau-Oder-Elbe-Kanal zu bauen, wurde aufgrund einer Studie zunächst aufgegeben. Der technische Aufwand wäre demnach zu groß. Die deutschen Nationalsozialisten hatten 1939 mit dem Bau eines Donau-Oder-Kanals begonnen. Die Arbeiten wurden bereits 1940 wieder eingestellt.

Biden: Experten sollen über Debatte mit Trump bestimmen

WASHINGTON: US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden will sich bei Entscheidungen zur zweiten TV-Debatte mit Amtsinhaber Donald Trump auf die Einschätzung von Experten verlassen. «Wenn die Wissenschaftler sagen, dass es sicher ist, dass die Abstände sicher sind, dann ist alles gut, denke ich», sagte Biden am Montag. «Ich werde tun, was die Experten für angemessen halten.»

Biden wollte die Frage nicht beantworten, ob er Plexiglas-Trennwände für angemessen halten würde und betonte lediglich: «Ich denke, wir sollten vorsichtig sein.»

Trump und Biden sollen nach bisherigen Plänen am 15. Oktober in ihrer zweiten Fernseh-Debatte aufeinandertreffen. Sie sollen dabei auch Fragen von Wählern beantworten. Angesichts der Coronavirus-Infektion von Donald Trump war zuletzt unklar, ob die Debatte in der geplanten Form mit Anwesenheit beider Kandidaten in einem Raum stattfinden kann.

Armee: Rakete aus Gazastreifen auf Süden Israels abgefeuert

TEL AVIV: Eine Rakete ist nach Angaben des israelischen Militärs am Montagabend aus dem Gazastreifen auf den Süden Israels abgeschossen worden.

Wie die Armee zuvor mitteilte, wurde im nahe dem Küstenstreifen gelegenen Kibbuz Kerem Schalom Alarm ausgelöst. Medien zufolge ging die Rakete im offenen Gelände nieder. Berichte über Verletzte oder Schäden lagen zunächst nicht vor.

Treffen der Außenminister Israels und der Emirate in Berlin

BERLIN: Nach der Unterzeichnung einer Vereinbarung zur Normalisierung der Beziehungen kommen die Außenminister Israels und der Vereinigten Arabischen Emirate in Berlin erstmals zu einem Treffen zusammen. Außenminister Heiko Maas (SPD) empfängt am Dienstag seine Kollegen Gabi Aschkenasi und Abdullah bin Sajid.

«Es ist eine große Ehre, dass der israelische und der emiratische Außenminister Berlin als Ort für ihr historisches erstes Treffen gewählt haben», erklärte Maas und dankte beiden Kollegen für ihr Vertrauen. Der «mutige Friedensschluss» zwischen Israel und den Emiraten sei seit langem die erste gute Nachricht im Nahen Osten und zugleich eine Chance für neue Bewegung im Dialog zwischen Israelis und Palästinensern. Maas hoffte, «dass Berlin einen guten Rahmen bietet, weitere Schritte auf diesem Weg zu besprechen».

Die Emirate hatten Mitte September gemeinsam mit Bahrain die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu Israel besiegelt. Die beiden ölreichen Staaten versprechen sich von den Abkommen wirtschaftliche Vorteile, schmieden aber mit Israel vor allem eine Allianz gegen den gemeinsamen Erzfeind Iran. Im Gegenzug für die Einigung hatte Israel angekündigt, die Annektierung von Gebieten im besetzten Westjordanland auszusetzen, das die Palästinenser für einen eigenen Staat beanspruchen.

Bär tötet Tierpfleger im Moskauer Zirkus

MOSKAU: In der russischen Hauptstadt hat ein Bär einen Tierpfleger in einem Zirkus angegriffen und getötet. Der Mitarbeiter habe das Gehege unbefugt betreten und hinter sich verschlossen, teilte der Moskauer Zirkus am Montag mit. Daraufhin habe ihn der ausgewachsene, sieben Jahre alte Bär tödlich verletzt. Kollegen hätten noch versucht, den Tierpfleger zu retten, und brachten ihn in ein Krankenhaus. Dort sei der Mann gestorben.

Der 1991 geborene Mitarbeiter hatte seit Jahresbeginn im berühmten Großen Moskauer Staatszirkus im Süden der Hauptstadt gearbeitet. Warum der Mann überhaupt in den Käfig hineinging, war zunächst nicht bekannt. Er habe aber gegen alle Sicherheitsregeln verstoßen, hieß es. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, die Vorschriften zum Arbeitsschutz genau zu überprüfen.

Merkel will belarussische Oppositionsführerin Tichanowskaja treffen

BERLIN: Bundeskanzlerin Angela Merkel will die belarussische Oppositionelle Swetlana Tichanowskaja am Dienstag (15.00 Uhr) zu einem persönlichen Gespräch treffen. Der Austausch mit Merkel sei für die Bürgerbewegung extrem wichtig, sagte Tichanowskaja in einem «Spiegel»-Interview. Dabei soll auch eine mögliche Vermittlung im Machtkampf mit dem umstrittenen Staatschef Alexander Lukaschenko besprochen werden.

Am Nachmittag (16.00 Uhr) ist zudem ein Treffen mit Vertretern der Grünen in Berlin geplant, unter anderem mit Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt und den Parteivorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck. Am Mittwoch steht ein Treffen mit Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) auf dem Programm.

Die Oppositionsführerin war nach der von Fälschungsvorwürfen überschatteten Präsidentenwahl im August auf Druck von Lukaschenkos Machtapparats ins benachbarte EU-Land Litauen geflüchtet. Die Demokratiebewegung fordert den Rücktritt des Staatschefs sowie die Freilassung aller politischen Gefangenen und Neuwahlen. Der 66-Jährige hatte sich nach 26 Jahren an der Macht zum sechsten Mal in Folge ins Amt einführen lassen. Gegen Lukaschenko gibt es in der Hauptstadt Minsk und anderen Städten seit Wochen Proteste. Deutschland erkennt Lukaschenko wie andere EU-Staaten nicht das Staatschef an.

EuGH urteilt über ungarisches Hochschulgesetz

LUXEMBURG: Der Europäische Gerichtshof entscheidet am Dienstag (09.00 Uhr) darüber, ob das ungarische Hochschulgesetz gegen EU-Recht verstößt. Mit dem 2017 geänderten Gesetz wurde die von US-Milliardär George Soros gegründete Central European University (CEU) aus Ungarn vertrieben. Die EU-Kommission leitete rechtliche Schritte dagegen ein und klagte schließlich vor dem höchsten EU-Gericht (Rechtssache C-66/18).

Das Gesetz der rechtsnationalen Regierung in Budapest sieht vor, dass ausländische Universitäten auch im Heimatland lehren müssen und der Betrieb von Ungarn vertraglich mit dem Heimatland vereinbart sein muss. Die von Soros gegründete CEU war die einzige Universität aus dem Ausland, die diese Anforderungen nicht erfüllte. Ende 2018 verkündete die CEU tatsächlich ihren weitgehenden Umzug nach Wien. Betroffen von dem Umzug waren Lehrgänge, die amerikanische Diplome vergeben - das Kernstück der CEU.

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat den aus Ungarn stammenden Holocaust-Überlebenden Soros als Feindbild auserkoren. Er überzieht ihn mit Verleumdungen und antisemitisch konnotierten Anfeindungen.

Ukrainischer Präsident Selenskyj trifft sich mit EU-Spitze in Brüssel

BRÜSSEL/KIEW: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will sich am Dienstag mit der EU-Spitze treffen, um über die weitere Annäherung seines Landes an Westeuropa zu sprechen. Thema eines EU-Ukraine-Gipfels in Brüssel sollen unter anderem die nächsten Schritte bei der Umsetzung eines Assoziierungsabkommens und einer Freihandelszone sein. Bei den Beratungen mit EU-Ratschef Charles Michel und dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell soll aber auch die angespannte Lage im Nachbarland Belarus zur Sprache kommen.

In der vergangenen Woche hatten die Staats- und Regierungschefs der EU Sanktionen gegen Funktionäre aus dem Umfeld von Präsident Alexander Lukaschenko verhängt, der sich zum Sieger der Wahl vom 9. August erklärt hatte. Die Opposition und auch die EU erkennen das Ergebnis wegen des Vorwurfs massiver Wahlfälschungen nicht an. Bei anhaltenden Protesten gegen die Regierung in Minsk waren Tausende Demonstranten festgenommen worden. Es starben auch mehrere Menschen. Die belarussische Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja wird am Dienstag bei Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin erwartet.

Die EU unterstützt den demokratischen Wandel in Belarus - will aber zugleich eine neue Konfrontation mit Russland und damit einen langen Konflikt wie in der Ukraine ab dem Jahr 2014 verhindern. Auch in Kiew hatte es damals Gewalt gegen Demonstranten mit Toten gegeben, nachdem der prorussische Präsident Viktor Janukowitsch beschlossen hatte, ein EU-Assoziierungsabkommen nicht zu unterzeichnen. In der östlichen Donbass-Region entzündete sich daraufhin ein militärischer Konflikt mit von Russland unterstützten Separatisten, der bis heute anhält.

Erneut irreguläre Migranten aufgegriffen - zwei Tote

ISTANBUL: In der Türkei haben Einsatzkräfte 180 irreguläre Migranten vor einer geplanten Überfahrt nach Italien an der Mittelmeerküste aufgegriffen. Ein mutmaßlicher Organisator sei festgenommen worden, berichtete der türkische Sender TRT am Montag. Im osttürkischen Van seien zudem seien zwei Migranten in einem überfüllten Kleinbus wegen Luft- und Platzmangels gestorben, hieß es in einem TRT-Bericht vom Sonntag.

Insgesamt seien 72 Menschen in einem für 16 Menschen ausgelegten Fahrzeug in der osttürkischen Provinz Van unterwegs gewesen. 37 von ihnen seien pakistanische, 33 afghanische und 2 irakische Staatsbürger. Drei mutmaßliche Schlepper wurden festgenommen. Die Staatsanwaltschaft habe Ermittlungen dazu eingeleitet, hieß es. Van grenzt an den Iran. Von dort kommen regelmäßig Migranten über die Grenze, um Richtung Europa weiterzureisen.

Nawalny-Fall: OPCW will Experten nach Moskau schicken

DEN HAAG: Im Fall der Vergiftung des russischen Kremlgegners Alexej Nawalny ist die Chemiewaffen-Kontrollbehörde bereit, Experten nach Moskau zu schicken. Das teilte die Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW) am Montag in Den Haag mit. Generaldirektor Fernando Arias habe ein entsprechendes Ersuchen Russlands positiv beantwortet. Ein Experten-Team könne kurzfristig entsandt werden. Der OPCW-Chef forderte Moskau aber auch dazu auf, deutlich zu machen, welche Art von Fachkenntnissen erwartet würden.

Russland hatte in der vergangenen Woche um Entsendung von OPCW- Experten im Fall von Nawalny gebeten. Eine Erklärung, was die Spezialisten tun sollten, fehlte allerdings.

Nawalny war nach dem Befund eines Bundeswehr-Speziallabors mit einem Nowitschok-Kampfstoff vergiftet worden. Das bestätigten auch Labors in Frankreich und Schweden. Moskau aber bezweifelt, dass er überhaupt vergiftet wurde und weist Anschuldigungen zurück. Da Nowitschok ein verbotener Stoff ist, wurde auch die OPCW eingeschaltet. Deren Untersuchungsergebnisse liegen noch nicht vor.

EU-Parlament plant Journalistenpreis benannt nach Caruana Galizia

BRÜSSEL: Das Europaparlament plant die Einrichtung eines neuen Journalistenpreises. Die Auszeichnung soll nach der vor rund drei Jahren ermordeten maltesischen Journalistin Daphne Caruana Galizia benannt werden und investigative journalistische Arbeit auszeichnen, hieß es am Montag aus dem EU-Parlament. Das Präsidium des Europaparlaments wollte demnach zeitnah über die Einführung des Preises und über nähere Details zu dem Wettbewerb entscheiden.

Der Grünen-EU-Politiker Sven Giegold sagte, die Auszeichnung werde investigativen und mutigen Journalismus und die Pressefreiheit stärken. «Daphne Caruana Galizia ist die beste Namensgeberin, weil sie die einzige Journalistin in Malta war, die so beharrlich und konsequent über Korruption und Geldwäsche in Malta berichtete», erklärte Giegold.

Caruana Galizia war im Oktober 2017 in der Nähe ihres Hauses im Auto in die Luft gesprengt worden. Die 53-Jährige galt als eine der bekanntesten investigativen Reporterinnen des Landes. Mit ihren Recherchen war sie ein Dorn im Auge der regierenden Labour Partei und von Ministern, über die sie kritisch berichtete

Ermittlungen gegen Agentur des angeklagten Hilfspflegers

MÜNCHEN: Nach ihrer Aussage im Mordprozess gegen einen polnischen Hilfspfleger ist auch die Chefin seiner Agentur ins Visier der Justiz geraten. Die Staatsanwaltschaft München I bestätigte am Montag, dass sie ein Ermittlungsverfahren gegen die Frau eingeleitet hat. Der Vorwurf lautet auf falsche uneidliche Aussage vor Gericht. Sie soll als Zeugin im Prozess gegen den wegen mehrfachen Mordes angeklagten Hilfspfleger falsch ausgesagt haben. «Die Ermittlungen dauern weiter an, ein Abschluss ist noch nicht absehbar», sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Der 38 Jahre alte Mann ist wegen mehrfachen Mordes angeklagt. Er soll seinen pflegebedürftigen Patienten an verschiedenen Tatorten in Deutschland Insulin gespritzt haben, das in Überdosis verabreicht tödlich sein kann. Er soll über das Medikament verfügt haben, weil er - im Gegensatz zu seinen Opfern - Diabetiker ist. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft, die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld und anschließende Sicherungsverwahrung. Das Urteil soll an diesem Dienstag verkündet werden.

Nebenkläger sehen auch die Agentur in der Verantwortung, die den Polen als Haushaltshilfe vermittelte - unter anderem, weil sie Vorstrafen des Mannes verschwiegen haben soll. «Die hat sich nicht erkundigt: Kann er das? Darf er das? Und welche Vorgeschichte hat er?», sagte Günter Neubauer, der Bruder eines mutmaßlichen Opfers, der Deutschen Presse-Agentur. «Die Agentur, die ihn vermittelt hat, ist rechtlich nicht haftbar. Aber sie ist die Instanz, die das hätte verhindern können.» Dass es nun Ermittlungen wegen uneidlicher Falschaussage gebe, sei darum ein gewisser Trost. «Es ist für uns eine gewisse Genugtuung», sagte Neubauer. «Weil aus unserer Sicht da die Ursache liegt.»

Mehr als 300 Festnahmen bei neuen Massenprotesten

MINSK: Bei den neuen Massenprotesten in Belarus (Weißrussland) gegen den autoritären Staatschef Alexander Lukaschenko sind nach offiziellen Angaben mehr als 300 Demonstranten festgenommen worden. 258 Menschen seien dabei am Sonntag in Untersuchungshaft gekommen, teilte die Sprecherin des Innenministeriums, Olga Tschemodanowa, am Montag im Kurznachrichtendienst Telegram mit. Die Polizei habe auch Reizgas eingesetzt.

Am Sonntag hatten sich am achten Wochenende in Folge mehr als Hunderttausend Menschen in der Hauptstadt Minsk versammelt. Die Sicherheitskräfte gingen auch mit Wasserwerfern gegen die Demonstranten vor. Die Behörde redete die Proteste mit etwa 10.000 Teilnehmern klein. In den Regionen hätten sich demnach jeweils nicht mehr als 100 Lukaschenko-Gegner versammelt.

Seit der umstrittenen Präsidentenwahl Anfang August gehen die Menschen regelmäßig gegen den umstrittenen Staatschef auf die Straße. Der 66-Jährige hatte sich mit 80,1 Prozent der Stimmen für eine sechste Amtszeit bestätigen lassen. Die EU erkennt das Wahlergebnis aber nicht an.

Hunderte Flüchtlinge werden aus Lesbos zum Festland gebracht

ATHEN/LESBOS: Knapp einen Monat nach der vollständigen Zerstörung des Registrierlagers von Moria auf der Insel Lesbos können am Montag knapp 900 Migranten die Insel Lesbos verlassen.

Es seien anerkannte Flüchtlinge, die Asyl in Griechenland bekommen haben, berichtete das Staatsfernsehen (ERT) am Montagmorgen. Bereits vergangene Woche waren 934 Menschen mit Schutzrecht zum griechischen Festland aus den Camps auf den Inseln Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kos gebracht worden. In einem provisorischen Zeltlager auf Lesbos leben zurzeit weniger als 8000 Menschen, schätzten örtliche Medien am Montag.

Zu teures Dosengemüse? Kartellverdacht gegen italienische Firma

BRÜSSEL: Bei Dosengemüse könnte es nach Erkenntnissen der EU-Kommission Preisabsprachen eines italienischen Herstellers mit der Konkurrenz gegeben haben. Den Verdacht äußerte die Brüsseler Behörde am Montag und forderte die Firma Conserve Italia zur Stellungnahme auf. Die Genossenschaft hat auch eine deutsche Tochtergesellschaft.

Die Kommission habe Bedenken, dass Conserve Italia Absprachen mit anderen Marktteilnehmern im Europäischen Wirtschaftsraum getroffen habe, um Verkaufspreise für bestimmte Dosengemüsesorten festzusetzen und sich Märkte aufzuteilen. Conserve Italia soll über mehrere Jahre an Preisabsprachen teilgenommen haben. Sollte sich der Verdacht nach der Stellungnahme des Unternehmens bestätigen, könnte ein Bußgeld fällig werden.

Die Kommission hatte vor einem Jahr einen Vergleich mit den Herstellern Bonduelle, Croos und Groupe CECAB geschlossen, denen ebenfalls Kartellabsprachen bei Dosengemüse vorgeworfen wurden. Damals wurden Geldbußen von 31,6 Millionen Euro verhängt. Conserve Italia blieb bei dem Vergleich außen vor.

Dutzende Oppositionspolitiker angezeigt

LAHORE: Kurz vor geplanten Protesten hat die Polizei in Pakistan Anzeigen gegen 43 Oppositionspolitiker der Pakistanischen Muslimliga (PML-N) aufgenommen. Ihnen werde Anstiftung zur Aufruhr vorgeworfen, heißt es in dem am Montag registrierten Fall. Angezeigt wurden auch der frühere Premierminister Nawaz Sharif, der sich in London aufhält, sowie seine Tochter und Vizepräsidentin der PML-N, Maryam Nawaz Sharif.

Ein breites Bündnis pakistanischer Oppositionsparteien plant im Herbst landesweite Proteste gegen die Regierung unter Premierminister Imran Khan. Sie fordern unter anderem Neuwahlen und Khans Rücktritt. Für den 18. Oktober hatte die neu gegründete Demokratische Bewegung Pakistan (PDM) zu Protesten in der Provinzhauptstadt Quetta aufgerufen. Am Sonntag wurde Maulana Fazalur Rehman, Präsident der islamistischen Partei Jamiat Ulema-e Islam zum Anführer der Oppositionsbewegung gewählt.

Mutmaßliche IS-Unterstützer festgenommen

ISTANBUL: In der Türkei sind Sicherheitskräfte erneut gegen mutmaßliche Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) vorgegangen. Insgesamt seien 25 Menschen festgenommen worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Montag. 24 von ihnen seien irakische Staatsbürger, einer sei Finne. Vier weitere Verdächtige seien flüchtig. Nach der Befragung sollten Abschiebungen eingeleitet werden, hieß es. Die Türkei hat in den vergangenen Monaten immer wieder mutmaßliche IS-Anhänger abgeschoben, unter anderem nach Deutschland.

Der IS hat in den vergangenen Jahren mehrere Anschläge in der Türkei für sich reklamiert, darunter der auf den Istanbuler Nachtclub Reina in der Silvesternacht 2016/2017. 39 Menschen wurden damals erschossen.

Rund 170 Millionen Euro Entwicklungshilfe für Afghanistan

BERLIN/KABUL: Deutschland hat Afghanistan für 2021 Finanzhilfen in Höhe von 170,2 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Darauf verständigten sich Regierungsvertreter nach mehrtägigen Verhandlungen, wie das Bundesentwicklungsministerium am Montag erklärte. Im Gegenzug erwarte Deutschland politische Reformen, die Stärkung von Menschenrechten und eine entschlossene Korruptionsbekämpfung. Bereits im Juni hatte die Bundesregierung Afghanistan 69,8 Millionen Euro zur Abmilderung der wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Pandemie zugesagt.

Im November will die internationale Gemeinschaft in Genf zusammenkommen und über Finanzhilfen der kommenden vier Jahre für Afghanistan entscheiden. Auch dort könnte Deutschland weitere Gelder zusagen. Bei der letzten Geberkonferenz 2016 in Brüssel hatten die Staaten für einen Vier-Jahres-Zeitraum 15,2 Milliarden US-Dollar (damals 13,6 Milliarden Euro) zur Verfügung gestellt. Die Konferenz wird in Afghanistan mit Spannung erwartet, während in Katar Unterhändler der Taliban und der Republik über Frieden sprechen.

Afghanistan ist nach mehr als vier Jahrzehnten Krieg und Konflikten auf Entwicklungshilfe angewiesen. Rund 60 Prozent des Haushalts werden durch internationale Geldgeber finanziert. Weitere Finanzhilfen in Millionenhöhe gibt es für Polizei und Militär, die nicht Teil des nationalen Budgets sind. Der Konflikt geht trotz der Friedensverhandlungen weiter.

Thunberg und Co. werfen EU Schönrechnerei vor

STOCKHOLM: Führende Klimaschützerinnen um die Schwedin Greta Thunberg werfen der EU Schönrechnerei bei ihren Klimazielen vor. Da das vorgeschlagene Ziel einer Emissionsverringerung um 55 Prozent auf dem Vergleichsjahr 1990 basiere, würden dabei die territorialen Rückgänge der vergangenen 30 Jahre - etwa 23 Prozent - miteingerechnet, schrieben Thunberg, ihre deutsche Mitstreiterin Luisa Neubauer und die beiden Belgierinnen Adélaïde Charlier und Anuna de Wever auf der Online-Plattform «Medium». Damit sei das 55-Prozent-Ziel der EU-Kommission gemessen an den Werten von 2018 in Wirklichkeit eher ein 42-Prozent-Ziel.

Hinzu komme, dass bei den vorgeschlagenen Emissionsminderungen nicht der internationale Flugverkehr, die Schifffahrt und auch nicht die Herstellung von Gütern außerhalb der EU dazugezählt werde, schrieben die vier Aktivistinnen in dem am Sonntagabend veröffentlichten Meinungsbeitrag. Große Teile der CO2-Verringerungen seit 1990 seien darauf zurückzuführen, dass europäische Fabriken und ihre Ausstöße in andere Weltteile exportiert worden seien. Ob ein in China hergestellter Laptop oder eine Jeans aus Bangladesch: Die bei der Produktion solcher Produkte entstandenen Emissionen tauchten überhaupt nicht auf EU-Seite auf, kritisierten sie. Und eine kurze Zugfahrt von Köln nach Aachen resultiere in mehr Emissionen in der EU-Zählung als ein Hin- und Rückflug nach Buenos Aires oder Bangkok.

«Die EU mogelt mit den Zahlen - und klaut unsere Zukunft», erklärten Thunberg und ihre Mitstreiterinnen. Die Ziele und Statistiken der EU müssten letztlich alle EU-Emissionen beinhalten. Zugleich sei die Zeit der kleinen Schritte lange vorbei: Die vorgeschlagenen 55-, 60- und 65-Prozent-Ziele der EU bis 2030 entsprächen in keiner Weise den Zielen des Pariser Weltklimaabkommens.