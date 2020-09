Neues aus dem Ausland am Montag

Written by: Redaktion (dpa) | 15/09/2020 | Aktualisiert um: 00:20 | Überblick

Österreichischer Gewässerforscher übernimmt Senckenberg-Leitung

FRANKFURT/MAIN: Neuer Generaldirektor der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung in Frankfurt am Main wird zum Jahreswechsel der Gewässerforscher Klement Tockner. Der bisherige Präsident des Österreichischen Wissenschaftsfonds FWF wird Nachfolger von Volker Mosbrugger, wie die Forschungsgesellschaft am Montag in Frankfurt mitteilte. Es ist vorgesehen, dass Tockner zeitgleich auch eine Professur für Ökosystemwissenschaften am Fachbereich Biowissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt übernimmt.

Der Gewässerökologe, dessen Karriere Stationen in Ruanda, Japan, Italien, der Schweiz, den USA und an der FU Berlin umfasst, hat sich bisher vor allem mit Dynamik und Biodiversität von Gewässern befasst. Er forscht an den Schnittstellen von Disziplinen wie Ökologie, Geomorphologie und Hydrologie. Dabei verbinde der gebürtige Österreicher Grundlagenforschung mit anwendungsorientierter Forschung, teilte die Gesellschaft mit.

Mit sieben Forschungsinstituten, drei Museen und einer engagierten Bürgergesellschaft sei Senckenberg eine einzigartige Institution in der deutschen Forschungslandschaft, erklärte Tockner.

Emirate und Bahrain unterzeichnen Abkommen mit Israel im Weißen Haus

WASHINGTON: Bei einer Zeremonie im Weißen Haus wollen die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Bahrain am Dienstag Vereinbarungen zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Israel unterzeichnen. US-Präsident Donald Trump empfängt dafür Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu sowie die Außenminister der VAE und Bahrains, Abdullah bin Sajid und Abdullatif al-Sajani, in seinem Amtssitz in Washington.

Die VAE und Israel hatten die Normalisierung ihrer Beziehungen bereits Mitte August beschlossen. Am Freitag verkündete Trump dann, dass auch das Königreich Bahrain dem Vorbild der VAE folgen werde. Trump sprach von einem «historischen Durchbruch», die Palästinenserführung von «Verrat an Jerusalem, der Al-Aksa-Moschee und der palästinensischen Sache». Auch der Iran und die Türkei äußerten scharfe Kritik.

Durch die Abkommen würden die VAE und Bahrain nach Ägypten und Jordanien das dritte beziehungsweise vierte arabische Land, das gegenwärtig diplomatische Beziehungen zu Israel unterhält. Im Gegenzug für die Einigung will Israel die geplante Annektierung von Gebieten im besetzten Westjordanland aussetzen, das die Palästinenser für einen eigenen Staat beanspruchen.

Erste Hilfslieferung der Bundesregierung in Athen eingetroffen.

BERLIN: Ein erster Hilfstransport des Technischen Hilfswerks (THW) mit rund 1400 Feldbetten, Matten, Schlafsäcken und 78 Zelten für obdachlos gewordene Migranten auf der griechischen Insel Lesbos ist in Athen eingetroffen. Wie das Bundesinnenministerium am Montag mitteilte, sind zwei weitere Hilfslieferungen für die kommenden Tage geplant. Insgesamt sollen rund 12.000 Schlafsäcke geliefert werden. Um die Verteilung vor Ort kümmern sich demnach die griechischen Behörden.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte am Freitag im Bundestag erklärt, die Bereitstellung von Notunterkünften für die obdachlosen Migranten auf der Insel Lesbos sei zunächst dringlicher als große Worte. Er sagte: «Für die Menschen geht es jetzt darum, nicht zu reden, sondern zu helfen - das tun wir.»

Merkel betont Bedeutung Chinas beim Klimaschutz

BERLIN: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Bedeutung Chinas im Kampf für mehr Klimaschutz betont. Merkel sagte am Montag nach einer Videokonferenz mit Chinas Präsident Xi Jinping, bisher plane China mit dem Höhepunkt seines CO2-Ausstoßes im Jahr 2030. Die EU sei mit China im Dialog, ob dieses Ziel verschärft werden könne. China sei für die Hälfte des globalen Kohleverbrauchs zuständig. Die EU habe mit Xi über den Umstieg auf umweltfreundlichere Energiequellen gesprochen. Es sei ein hochrangiger Dialog zur Vorbereitung der nächsten UN-Klimakonferenz in Glasgow vereinbart worden

Merkel begrüßte außerdem ein Abkommen über Herkunftsbezeichnungen. Sie sprach von einem guten Tage etwa für Weinbauer von der Mosel oder Rheinhessen. Sie sprach insgesamt von einem «ehrlichen und offenen Austausch».

China am Montag ein Abkommen zum gegenseitigen Schutz geografischer Angaben von Lebensmitteln unterzeichnet. Fränkische Weine, Münchner Bier, Champagner, Feta-Käse oder auch Parmaschinken gehören so künftig zu 100 europäischen Produkten, die in China vor unerlaubter Nachahmung geschützt sind.

EU-Ratspräsident Michel fordert von China faire Zusammenarbeit

BERLIN: EU-Ratspräsident Charles Michel hat China vor einem Streben nach Dominanz gewarnt und mehr Zusammenarbeit gefordert. «Wir wollen eine ausgewogene Beziehung mit Respekt für die jeweiligen Interessen des anderen», sagte Michel am Montag nach einer Videokonferenz mit Chinas Präsident Xi Jinping darüber, wie die laufenden Verhandlungen über ein Abkommen für besseren Marktzugang und Investitionsschutz noch dieses Jahr abgeschlossen werden können. Daran nahmen Kanzlerin Angela Merkel und weitere EU-Spitzen teil.

Michel forderte eine ausgewogene Beziehung zu China. «Wir haben klar gemacht, wo wir stehen», sagte er und verwies auf Gespräche über ein umfassendes Investitionsabkommen. Es sei auch über Klimawandel, über Wirtschafts- und Handelsfragen, Menschenrechte, die Corona-Pandemie und den wirtschaftlichen Wiederaufbau gesprochen worden. China sei ermutigt worden, mehr gegen den Ausstoß von Klimagasen zu unternehmen.

Nach 30 Jahren: München verliert Schieß-Weltcup

MÜNCHEN: München ist nicht mehr Station des Schieß-Weltcups.

Nach mehr als 30 Auflagen ist der Standort mit der Olympia-Schießanlage in Garching-Hochbrück nicht mehr im Weltcup-Kalender vertreten. Das teilte der Deutsche Schützenbund am Montag mit. «Die allgemeinen Anforderungen und finanziellen Auflagen für die Ausrichtung eines Weltcups sind nochmals gestiegen, so dass das DSB-Präsidium entschieden hat, schweren Herzens keine Bewerbung abzugeben», erklärte DSB-Vizepräsident Sport Gerhard Furnier.

China und EU wollen Investitionsabkommen bis Jahresende abschließen

PEKING: China und die EU wollen nach chinesischen Angaben die Verhandlungen über das geplante Investitionsabkommen beschleunigen. Ziel sei, die Vereinbarung bis Jahresende abzuschließen, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua vom virtuellen EU-China-Gipfel mit Kanzlerin Angela Merkel als amtierende EU-Ratsvorsitzende und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping.

An dem Abkommen wird schon seit 2014 verhandelt. Auch besteht nach europäischen Angaben noch eine große Kluft zwischen beiden Seiten, da sich vor allem China bewegen und deutlich mehr Marktöffnung zulassen muss als bisher vorgesehen.

Beide Seiten vereinbarten demnach auch, ranghoche Dialogmechanismen zu Klima und Umwelt sowie zu Fragen im Digitalbereich einzurichten, um ihre Partnerschaft zu stärken, wie Xinhua berichtete.

T-Mobile-Rivale Verizon will sich mit Milliarden-Zukauf verstärken

NEW YORK: Der größte US-Mobilfunker Verizon stemmt sich mit einem milliardenschweren Zukauf gegen den Angriff der Telekom-Tochter T-Mobile. Der Branchenführer will für 6,25 Milliarden Dollar (5,26 Mrd Euro) den zum Movil-Imperium des mexikanischen Telekom-Moguls Carlos Slim gehörenden Prepaid-Anbieter Tracfone übernehmen. Eine entsprechende Vereinbarung gab Verizon am Montag bekannt. Demnach zahlt das Unternehmen den Kaufpreis zur Hälfte bar und zur Hälfte in eigenen Aktien. Weitere 650 Millionen Dollar könnten in Zukunft beim Erreichen bestimmter geschäftlicher Zielmarken hinzukommen.

Verizon steht nach der Fusion des zum Bonner Telekom-Konzern gehörenden Rivalen T-Mobile mit dem kleineren Wettbewerber Sprint unter erhöhtem Konkurrenzdruck. Mit dem Zukauf von Tracfone will sich der US-Branchenprimus vor allem im Prepaid-Markt verstärken, wo er bislang noch relativ wenige Kunden hat. Der Deal muss jedoch noch von den zuständigen Aufsichtsbehörden genehmigt werden. Verizon rechnet erst in der zweiten Jahreshälfte 2021 mit einem Abschluss. Bei Anlegern wurde die geplante Übernahme zunächst positiv bewertet, Verizons Aktien legten vorbörslich um 1,5 Prozent zu.

Im Jahr 2019 rund 2000 interne Whistleblower-Hinweise bei Volkswagen

WOLFSBURG/WASHINGTON: Mitarbeiter des VW-Konzerns haben im vergangenen Jahr rund 2000 Mal das interne Whistleblower-System genutzt, um Hinweise auf mögliche Unregelmäßigkeiten weiterzuleiten.

Nur in vergleichsweise wenigen Fällen habe es sich nach entsprechender Prüfung jedoch um «ernsthafte Verstöße» gehandelt, «denen intensiv nachgegangen werden musste», sagte ein Sprecher am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Volkswagen bezifferte diese Zahl auf etwa 60 bis 70. Die Verbesserung der Prozesse zur Regeltreue und Integrität war eine der zentralen Punkte einer Vereinbarung, die VW nach dem Auffliegen der Diesel-Manipulationen mit der US-Regierung getroffen hatte. Der Aufseher Washingtons bei Volkswagen, Larry Thompson, beendete nun seine etwa drei Jahre laufenden Prüfungen.

Aktivisten: Elf Tote bei israelischen Angriffen auf Ziele in Syrien

BEIRUT: Die israelische Luftwaffe hat nach Angaben von Aktivisten Standorte proiranischer Milizen im Bürgerkriegsland Syrien angegriffen. Mindestens zehn Menschen seien bei den Angriffen getötet worden, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Montag mit. Auch Waffenlager und Militärfahrzeuge der Milizen seien zerstört worden. Den Aktivisten zufolge sollen mindestens sechs laute Explosionen nahe der irakischen Grenze zu hören gewesen sein. Israel hat zu den Angriffen noch nicht Stellung genommen.

Israel bombardiert immer wieder Ziele in Syrien. Die Angriffe richten sich meistens gegen Truppen und Einrichtungen, die mit dem schiitischen Iran in Verbindung gebracht werden. Teheran sieht in Israel einen Erzfeind und ist zugleich im syrischen Bürgerkrieg ein enger Verbündeter von Machthaber Baschar al-Assad. Israel will verhindern, dass der Iran dort seinen Einfluss und vor allem seine Militäreinrichtungen weiter ausbaut.

Schweinepest: Auch Japan stoppt Einfuhren aus Deutschland

BERLIN: Wegen der Schweinepest in Deutschland hat nach Angaben der Bundesregierung nach China und Südkorea nun auch Japan deutsche Schweinefleisch-Einfuhren verboten. Das teilte das Agrarministerium am Montag in Berlin mit. Mit den Regierungen dieser Länder sei man weiterhin im Gespräch, um Regionalisierungs-Vereinbarungen zu erreichen. Dies zielt darauf, Einfuhrstopps wegen der Schweinepest nur auf Betriebe aus betroffenen deutschen Regionen zu beschränken - und nicht für ganz Deutschland einzuführen. So ist es auch in der EU geregelt, in die rund 70 Prozent der Schweinefleisch-Exporte gehen.

Auch Brasilien hat die Einfuhr von Schweinefleisch aus Deutschland ausgesetzt. Dies bestätigte das Landwirtschaftsministerium in der Hauptstadt Brasília am Montag der Deutschen Presse-Agentur. In einem Schreiben habe man von den Gesundheitsbehörden in Deutschland detaillierte Informationen über Sicherheitsmaßnahmen angefordert, die von deutschen Betrieben getroffen werden. Auch Argentinien hat den Import von Schweinefleisch aus Deutschland bereits gestoppt.

Generell kommt seit Bekanntwerden des ersten Schweinepest-Falles in Brandenburg Ende vergangenen Woche auch bereits ein «faktischer Exportstopp» für die meisten Zielländer außerhalb der EU zum Tragen. Hintergrund ist, dass in Ausfuhrzertifikaten nun nicht mehr angegeben könne, dass Deutschland «Schweinepest-frei» ist, wie das Ministerium erläuterte. Weitere Fälle der für Menschen ungefährlichen Tierseuche über den Fund eines toten Wildschweins in Brandenburg hinaus gibt es demnach bundesweit vorerst nicht.

Tui: Abkehr von pauschalen Reisewarnungen wichtiger «erster Schritt»

HANNOVER/BERLIN: Der Reisekonzern Tui begrüßt das geplante Auslaufen der pauschalen Reisewarnungen für fast alle gut 160 Länder außerhalb der EU und des Schengen-Raumes. Ab Oktober stärker zu länderspezifischen Warnungen überzugehen, sei ein guter Ansatz, sagte ein Konzernsprecher der Deutschen Presse-Agentur. «Aber das sollte nur ein erster Schritt sein.» Es sei für die Branche jetzt wichtig, dass es noch genauere, lokale Warnungen gebe - ähnlich wie man das Infektionsgeschehen in Deutschland auf Landkreisebene beobachte.

Dem Reiseveranstalter zufolge beachten die allermeisten Urlauber zudem die Hygieneregeln auch in den Ferien, indem sie Masken tragen und Abstand halten. «Insofern müssen wir im Herbst zu einem System kommen, in dem man den pflichtbewussten Pauschalreisenden nicht bestraft», hieß es.

Die pauschale Reisewarnung für fast alle der rund 160 Länder außerhalb der EU und des grenzkontrollfreien Schengen-Raums wird am 30. September enden. Vom 1. Oktober an soll es nach einem Beschluss des Bundeskabinetts dann auf die Lage in den einzelnen Staaten zugeschnittene Bewertungen geben.

Polizei entdeckt täuschend echt aussehenden Waffen für Kriegsspiele

Waidhaus (dpa/lby) - Polizisten haben in der Oberpfalz 30 täuschend echt aussehende Waffen gefunden, die die Besitzer für Kriegsspiele in Tschechien benutzt hatten. Die neun Männer aus Frankreich im Alter zwischen 20 und 41 Jahren mussten die sogenannten Softair-Waffen bei einer Kontrolle auf der Autobahn 6 abgeben und durften dann nach Hause weiterreisen, wie die Bundespolizei Waidhaus am Montag mitteilte. «Diese Waffen sind in Deutschland verboten», erklärte ein Polizeisprecher mit Verweis auf notwendige Prüfzeichen, die die gefundenen Waffen nicht gehabt hätten.

Entdeckt wurden bei der Kontrolle am Sonntag unter anderem Gewehre, Pistolen, Wurfgranaten und eine Maschinenpistole. Softair-Waffen werden den Angaben zufolge oft bei taktischen Geländespielen benutzt. Sie verschießen mittels Federdruck Gas oder eines elektromechanisch betriebenen Druckluftsystems Kugeln aus verschiedenen Materialien.

Mutmaßlich islamistische Attacke

STOLBERG: Eine mutmaßlich islamistische Messer-Attacke im westdeutschen Ort Stolberg steht laut den Ermittlern möglicherweise in Zusammenhang mit der Kommunalwahl im Bundesland Nordrhein-Westfalen.

Der Vater des 23-jährigen Opfers sei auf einem Werbemotiv der AfD zu sehen gewesen, sagte ein Sprecher der Düsseldorfer Generalstaatsanwaltschaft, die das Verfahren am Montag übernommen hat. Der mutmaßliche Täter habe vor oder während der Tat «Allahu akbar» gerufen.

Der 21-Jährige Täter hatte in der Nacht zum Sonntag um 0.40 Uhr in Stolberg von außen die Fahrertür eines langsam fahrenden Autos geöffnet und laut Polizei unvermittelt mit einem Messer auf den Fahrer eingestochen. Das Opfer habe «schwere Verletzungen erlitten», so die Polizei. Der 23-Jährige sei in einer Klinik operiert worden.

Beach-Olympiasiegerin Ludwig gibt Grünes Licht für EM-Start

BERLIN: Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig kann trotz Rücken-Problemen bei den am Dienstag beginnenden Europameisterschaften in Lettland starten. Am Wochenende hatte die 34 Jahre alte Hamburgerin beim «King of the Court» im niederländischen Utrecht, dass nach völlig anderen Regeln ausgespielt wurde, noch ausgesetzt. «Es ist schon etwas Ernstes. Sonst hätte ich nicht zugeschaut», sagte Ludwig dem Internetportal rbb24: Die EM aber sei nicht in Gefahr, erklärte die viermalige Europameisterin: «Nein. Wir gehen von Tag zu Tag - aber der Plan steht, dass wir da hinfahren.»

Für Ludwig und ihre Partnerin Margareta Kozuch ist der EM-Start der Saison-Höhepunkt, da wegen der Corona-Pandemie weiter alle höherklassigen Welttour-Turniere und damit die Olympia-Qualifikation nicht stattfinden. «Ich wollte auf jeden Fall nicht die EM riskieren. Mein Rücken braucht ein bisschen Ruhe. Ich habe schon seit ein paar Tagen ein bisschen damit zu kämpfen», erklärte Ludwig. Bei den deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand hatten sich Ludwig/Kozuch im Finale Sandra Ittlinger und Chantal Laboureur (Berlin/Stuttgart) beugen müssen.

Insgesamt geht der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) an der lettischen Ostseeküste mit acht Teams ins Rennen. Dabei sind auch die Meisterschafts-Dritten Kim Behrens und Cinja Tillmann (Münster), die nach dem Startverzicht des Nationalteams Karla Borger und Julia Sude (Stuttgart/Friedrichshafen) nachgerückt sind. Bei den Männern treten die Hamburger Nationalspieler Nils Ehlers (mit Simon Pfretzschner) und Philipp-Arne Bergmann (mit Lukas Pfretzschner) jeweils mit Interimspartnern an, da Lars Flüggen und Yannick Harms noch verletzt sind.

EU erkennt Teil der Wahlergebnisse in Russland nicht an

BRÜSSEL: Die EU wird einen Teil der russischen Regionalwahlergebnisse nicht anerkennen. Die Europäische Union habe die völkerrechtswidrige Annexion der Krim und von Sewastopol durch die Russische Föderation nicht anerkannt und erkenne daher auch die Wahlen auf der Halbinsel Krim nicht an, teilte ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell am Montag mit. Wer in der von Russland organisierten Abstimmung auf der Halbinsel Krim gewählt werde, sei für die EU kein Vertreter der Krim und von Sewastopol. Die Gebiete seien Teil der Ukraine.

In Russland waren am Sonntag neue Gouverneure und Regionalparlamente gewählt worden. Dabei gewannen nach ersten Angaben alle von der Kremlpartei Vereintes Russland unterstützen Gouverneure die Abstimmung. Auch bei anderen Wahlen auf lokalen Ebenen setzte sich die regierende Partei mehrheitlich durch.

Griechischer Asylbeauftragter warnt vor der «Taktik von Moria»

ATHEN: Die griechische Regierung wird die obdachlosen Migranten von Lesbos nicht aufs Festland holen. «Der 'Taktik' von Moria würden sonst bald andere Aufnahmezentren auf den Inseln Chios, Samos, Leros und Kos folgen», erklärte der Asylbeauftragte des Migrationsministeriums, Manos Logothetis, der griechischen Tageszeitung «Kathimerini» (Montag). Stattdessen müssten die Menschen so schnell wie möglich in provisorischen Zeltlagern unterkommen, bis ein neues Aufnahmelager gebaut werde.

«Alles andere würde bedeuten, dass alle bisher unternommenen Anstrengungen zur Begrenzung der Flüchtlingsströme und zur Entlastung der Inseln zunichte gemacht würden», sagte Logothetis. «Mach es wie in Moria» könne zum neuen Slogan der Lager werden. Deshalb sei es ausgeschlossen, einen großen Teil der Menschen von der Insel zu holen. Ausnahmen hatte Athen in den vergangenen Monaten immer wieder für besonders schutzbedürftige Migranten und für Familien gemacht, nicht zuletzt, um das überfüllte Lager zu entlasten.

Suga neuer Chef der Regierungspartei - Nachfolger für Abe

TOKIO: Japans Regierungspartei LDP hat Yoshihide Suga zum Parteivorsitzenden und damit faktisch zum künftigen Ministerpräsidenten des Landes gewählt. Wegen der Mehrheit der Liberaldemokratischen Partei (LDP) im maßgebenden Unterhaus des Parlaments ist Suga auch die Wahl zum Regierungschef der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt am Mittwoch sicher.

Der 71-Jährige bisherige Kabinettssekretär und Regierungssprecher will als Nachfolger von Partei- und Regierungschef Shinzo Abe, der kürzlich aus gesundheitlichen Gründen abrupt seinen Rücktritt angekündigt hatte, dessen Politik nach eigenen Aussagen fortsetzen. Doch mangelt es Suga nach Ansicht von Politikanalysten an Visionen für Japan und an außenpolitischer Erfahrung.

Kretinsky will Metro-Anteil auf mehr als 30 Prozent erhöhen

DÜSSELDORF/GRÜNWALD: Im Kampf um den Handelskonzern Metro will der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky seine Macht weiter ausbauen. Den Anteilseignern werde ein freiwilliges Übernahmeangebot von wahrscheinlich 8,48 Euro je Stammaktie sowie zirka 8,87 Euro je Vorzugsaktie unterbreitet, teilte die von Kretinsky kontrollierte EP Global Commerce GmbH (EPGC) am Sonntagabend in Grünwald mit. Diese hielt zuletzt knapp 30 Prozent der Metro-Anteile und will mit der Offerte den Anteil über diese Marke hieven. «EP Global Commerce geht nicht davon aus, nach dem Vollzug des Übernahmeangebots mehr als 50 Prozent der Stimmrechte zu halten.»

Kretinsky hatte seinen Anteil an Metro zuletzt im November 2019 von 17,5 Prozent auf 29,99 Prozent erhöht. Dabei übernahm der tschechische Milliardär den überwiegenden Anteil Haniels, der davor noch bei 15,2 Prozent gelegen hatte. Die Option, auch noch die restlichen Haniel-Anteile zu erwerben, bestehe fort, erklärte EPGC damals. Kretinsky und sein slowakischer Partner Patrik Tkac hatten den Metro-Aktionären im Sommer 2019 über die EPGC-Holding ein Übernahmeangebot gemacht, die Mindestannahmeschwelle aber verfehlt. Das Gebot lag bei 16 Euro pro Stamm- und 13,80 Euro pro Vorzugsaktie.

Die Metro-Spitze hatte sich gegen das Gebot gewehrt. Sie hatte erklärt, dass es das Unternehmen zu niedrig bewerte und nicht angemessen sei. Zugleich fürchtete sie, dass die eigene operative Flexibilität und die strategische Handlungsfähigkeit eingeschränkt werden könnten, da Kretinsky die Übernahme zu einem guten Teil mit Krediten finanzieren wollte. Widerstand kam auch von den anderen Großaktionären, den Familien Beisheim und Schmidt-Ruthenbeck.

Reporter ohne Grenzen: Pressefreiheit auf Gipfel mit China ansprechen

BERLIN: Die Spitzen der Europäischen Union sollten sich nach dem Willen der Organisation Reporter ohne Grenzen bei ihrem Gipfel mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping an diesem Montag auch für die Pressefreiheit einsetzen. «Die Auswirkungen der fast totalen chinesischen Nachrichtenkontrolle, die im Zweifelsfall die Durchsetzung von Zensuranordnungen über den Gesundheitsschutz stellt, hat in der Corona-Krise die ganze Welt zu spüren bekommen», hieß es in einer Erklärung der Organisation.

Knapp ein Drittel aller weltweit inhaftierten Journalisten sitze in China im Gefängnis. Mindestens zehn inhaftierte Medienschaffende und Verteidiger der Pressefreiheit schwebten wegen ihres schlechten Gesundheitszustands und der Haftbedingungen in Lebensgefahr. Peking habe zudem unter eklatanter Missachtung der Autonomie Hongkongs ein Sicherheitsgesetz verabschiedet, «das es dem Regime ermöglicht, unter dem Anschein der Legalität gegen unliebsame Journalistinnen und Journalisten in der Sonderverwaltungszone vorzugehen».

Appell: Menschenrechte oben auf Agenda für EU-China-Gipfel stellen

BERLIN: Bei dem virtuellen EU-China-Gipfel an diesem Montag müssen nach Ansicht der Vorsitzenden des Menschenrechtsausschusses des Bundestages, Gyde Jensen (FDP), die chinesischen Menschenrechtsverletzungen «ganz oben auf die Tagesordnung» gesetzt werden. «Dabei muss die EU auch endlich konkrete Konsequenzen für die andauernden Menschenrechtsverletzungen in der Volksrepublik in Aussicht stellen», sagte Jensen der Deutschen Presse-Agentur. «Das effektivste Mittel wären personenbezogene Sanktionen gegen verantwortliche Partei-Funktionäre, etwa Einreisebeschränkungen, Airline-Nutzungsverbote und das Einfrieren von Vermögenswerten.»

Als amtierende EU-Ratspräsidentin müsse Kanzlerin Angela Merkel (CDU) Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping klarmachen, dass die Europäer den Austausch, Dialog und Handel mit China «als Teil der globalen Gemeinschaft» wollten: «Und gerade deshalb werden wir nicht länger wegschauen, wenn die chinesische Regierung die Rechte und Würde ihrer Bürger auf massive Weise verletzt.» Die Europäer könnten nicht länger akzeptieren, «wenn ein Land unsere multilaterale Ordnung verächtlich macht, indem es Völkerrecht bricht, in Handelsbeziehungen mit gezinkten Karten spielt und erpresst und bedroht.»

Europa müsse für die Menschenrechte und eine faire und regelbasierte multilaterale Ordnung einstehen - «auch wenn das bedeutet, dass die Verhandlungen um das Investitionsabkommen keinen Schritt weiterkommen», sagte die Menschenrechtspolitikerin. Die EU müsse als größter gemeinsamer Wirtschaftsraum der Welt anfangen, ihre internationale Verantwortung ernst zu nehmen. «Menschenrechte dürfen im Austausch mit der Volksrepublik nicht länger auf dem Verhandlungstisch geopfert werden.»