Neues aus dem Ausland am Montag

Teenager in Suffolk nach Schuss auf 15-Jährigen festgenommen

SUFFOLK: Die Polizei hat in der britischen Grafschaft Suffolk einen Teenager festgenommen, der auf einen 15-Jährigen geschossen haben soll. Der Angreifer befinde sich in Gewahrsam und werde befragt, teilte die örtliche Polizei am Montagmittag mit. Der Schüler einer High School wurde nach dem Angriff am Morgen schwer verletzt mit einem Helikopter ins Krankenhaus gebracht, wie britische Medien berichteten.

Die Kesgrave High School schrieb auf Twitter, alle anderen Schüler seien in Sicherheit und man habe die Situation in enger Absprache mit den Behörden im Griff. Rund um den Tatort waren am Montag zahlreiche Polizeikräfte im Einsatz. Erst am Wochenende hatte ein Mann in Birmingham mehrere Menschen mit einem Messer verletzt, einen von ihnen tödlich.

Seltener Besuch : Russischer Außenminister trifft Assad

DAMASKUS: Bei einem seltenen Besuch in Syrien ist Russlands Außenminister Sergej Lawrow mit Präsident Baschar al-Assad zusammengetroffen. Es ist die erste Reise des russischen Chef-Diplomaten in die syrische Hauptstadt Damaskus seit acht Jahren. Lawrow ist Teil einer Delegation, zu der auch der russische Vize-Regierungschef Juri Borissow gehört. Bei den Gesprächen solle es unter anderem um die politische, wirtschaftliche und militärische Zusammenarbeit gehen, meldete das syrische Staatsfernsehen am Montag.

Russland ist im syrischen Bürgerkrieg neben dem Iran der wichtigste Verbündete der syrischen Regierungstruppen. Russische Jets fliegen immer wieder Angriffe auf Rebellengebiete. Zudem hat Moskau eine Marinebasis in Tartus an der syrischen Mittelmeerküste.

Syriens Armee und verbündete Milizen kontrollieren nach mehr als neun Jahren Bürgerkrieg wieder rund zwei Drittel des Landes, darunter die wichtigsten Städte. Das Land leidet aber unter einer schweren Wirtschaftskrise, die durch die Corona-Pandemie und neue Sanktionen der USA weiter verschärft wurde. Damaskus fehlt auch das Geld für den Wiederaufbau stark zerstörter Gebiete. Gespräche mit der Opposition über eine neue Verfassung in Genf kamen bislang nicht voran.

Nach zweiter Flucht: Italienischer Braunbär «M49» eingefangen

MATTARELLO: Nach sechs Wochen auf der Flucht haben die Behörden in Norditalien den Braunbären «M49» wieder eingefangen. Das als Ausbrecherkönig bekannte Tier sei in der Region Lagorai in den italienischen Alpen in eine Rohrfalle getappt, teilte die Provinz Trient am Montag mit. Der Braunbär war Ende Juli aus dem Tierpflegezentrum Casteller in der Region ausgerissen und hatte dabei Metallstäbe verbogen und die Fassung eines Zauns beschädigt.

Es war die zweite Flucht des Tieres innerhalb eines Jahres. Im Juli 2019 hatte es sich aus derselben Einrichtung davongemacht. Sein Ruf als Ausbrecherkönig hat dem Bären den Spitznamen «Papillon» beschert, nach dem Helden des gleichnamigen Gefangenenromans des französischen Schriftstellers Henri Charrière. Mehr als neun Monate nach seiner ersten Flucht wurde er im April erstmals wieder eingefangen. Nur drei Monate später entkam der Bär dann erneut aus dem Gehege.

Im Trentino wurden die Raubtiere mit einem Schutz-Programm extra wieder angesiedelt. Sie vermehrten sich gut, so dass dort inzwischen etwa 90 Tiere leben dürften. Manchen Anwohnern ist das zu viel. In seiner Zeit in Freiheit soll der Bär in der Nähe von Siedlungen aufgetaucht sein. Bauern beklagten, er habe ihre Tiere gerissen. Ende August hatte ein Bär in einem Bergdorf einen Polizisten angegriffen, der mehrere Verletzungen erlitt. Diese Vorfälle sorgten wiederholt für Abschuss-Debatten zwischen Behörden, Anwohnern und Tierschützern.

Deutsche Polizei stoppt Auto mit einer Tonne illegaler Pyrotechnik

WAIDHAUS: Mit mehr als einer Tonne illegaler Pyrotechnik ist ein Auto im Osten des deutschen Landes Bayern unterwegs gewesen. Bei der Kontrolle des Transporters auf der Autobahn 6 bei Waidhaus nahe der tschechischen Grenze bot sich den Beamten der Anblick eines bis oben hin gefüllten Laderaums, wie ein Sprecher am Montag mitteilte.

Der 29-jährige Fahrer und sein 26-jähriger Beifahrer hatten insgesamt 1006 Kilogramm Sprengmittel geladen, die sie nach eigener Aussage ins französische Straßburg bringen wollten. Bekannte benötigten das Feuerwerk für Feiern und Hochzeiten, gaben sie an. Da jedoch die Einfuhr der Pyrotechnik gegen das Sprengstoffgesetz verstößt, erließ die Staatsanwaltschaft Weiden Haftbefehl gegen beide. Dieser wurde gegen Auflagen ausgesetzt.

Dennoch wird es für die beiden teuer. Sie erwarten nun Bußgelder wegen Verstößen gegen das Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter sowie gegen die Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt, so die Bundespolizei. Zudem müssten sie für die Entsorgung der Pyrotechnik durch eine Spezialfirma voraussichtlich mindestens 5000 Euro zahlen.

Kommission beklagt zunehmende Anzeigen wegen Blasphemie

ISLAMABAD: Pakistans Menschenrechtskommission hat zunehmende Anzeigen wegen angeblicher Blasphemie beklagt. Alleine im August seien 40 Fälle wegen angeblicher Gotteslästerei bei der Polizei gemeldet worden, wie die Kommission am Montag mitteilte. «Es ist ein beispielloser Anstieg, und wir sind besorgt, dass er konfessionelle Gewalt aufflammen lassen kann», sagte der Vorsitzende Mehdi Hassan.

Gotteslästerung und die Beleidigung des Propheten stehen in Pakistan unter Strafe. Das südasiatische Land führte die umstrittenen Blasphemiegesetze in den 1980ern während der Amtszeit des ehemaligen Militärherrschers Zia ul-Haq ein. Insbesondere Anhänger von Minderheiten wie der muslimischen Reformbewegung Ahmadiyya oder Schiiten werden wegen angeblicher Blasphemie angeklagt. Kritiker werfen den Behörden vor, dass die Gesetze missbraucht werden.

Trotz Waffenruhe: Drei Tote und ein Verletzter in der Ostukraine

KIEW: In der Ostukraine ist zum ersten Mal seit dem Inkrafttreten der neuen Waffenruhe im Juli ein Regierungssoldat getötet worden. Die Separatisten im Luhansker Gebiet sollen das Feuer eröffnet haben, teilte die Armee am Montag in Kiew mit. Im Donezker Gebiet sollen sie zudem Granatwerfer eingesetzt haben. Dabei sei ein weiterer Soldat verletzt worden. Die Separatisten widersprachen jedoch den Angaben. Sie warfen der Regierungsseite vor, als erste geschossen zu haben.

Zudem starben zwei weitere Soldaten am Sonntag in einem Minenfeld der Separatisten. Sie waren Armeeangaben zufolge bei Löscharbeiten im Konfliktgebiet zwischen die feindlichen Linien geraten und in das Minenfeld gelaufen.

Seit dem 27. Juli gilt im Donbass eine neue Waffenruhe. Den Beobachtern der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) zufolge wurde diese seither weitestgehend eingehalten, dennoch kam es immer wieder zu Schüssen. Die Waffenruhe gilt trotzdem als eine der stabilsten seit Beginn der Kämpfe 2014. UN-Schätzungen zufolge sind seitdem mehr als 13.000 Menschen getötet worden. Rund zwei Dutzend Anläufe für eine Waffenruhe scheiterten bereits.

Brandstiftung in israelisch-arabischem Friedensdorf befürchtet

TEL AVIV: Zum zweiten Mal binnen einer Woche ist es in dem arabisch-israelischen Friedensdorf Neve Schalom/Wahat al-Salam zu einem Brand gekommen.

Die Schulleiterin Nava Sonnenschein sagte am Montag, sie gehe eindeutig von Brandstiftung in der Bücherei aus. «Jemand wollte uns Schaden zufügen», sagte sie dem israelischen Armeesender. Vergangene Woche habe ein Brand bereits schweren Schaden in fünf Klassenzimmern verursacht. Ein israelischer Polizeisprecher äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall in der «Oase des Friedens», die auch mit deutschen Geldern unterstützt wird. Die Ortschaft, in der jüdische und arabische Familien bewusst zusammenleben, liegt zwischen Jerusalem und Tel Aviv.

Nazi-Schatten auf Gründer des Waffenkonzerns Heckler & Koch

OBERNDORF: Der Gründer des Waffenkonzerns Heckler & Koch ist einem Zeitungsbericht zufolge tief in Nazi-Verbrechen verstrickt gewesen. Wie Recherchen der «Bild am Sonntag» ergaben, leitete der Ingenieur Edmund Heckler während der NS-Zeit unter anderem eine Panzerfaust-Fabrik im sächsischen Taucha, wo Zwangsarbeiter unter unmenschlichen Bedingungen schuften mussten. Die Zeitung beruft sich auf Dokumente aus verschiedenen Archiven in Deutschland, in denen Zeitzeugen von grausamer Behandlung mit Todesfolgen berichteten.

Das NSDAP-Mitglied floh nach dem Krieg in den Schwarzwald, wo er 1949 zusammen mit zwei anderen Ingenieuren Heckler & Koch gründete. Er starb 1960. Die Firma ist heute der größte deutsche Hersteller von Handfeuerwaffen und langjähriger Lieferant der Bundeswehr. In einer Stellungnahme des Unternehmens heißt es, die Zeitzeugen-Berichte hätten große Betroffenheit ausgelöst. Die Firma will nun einen Experten beauftragen, dem Sachverhalt nachzugehen.

Albaniens Präsident Meta setzt Parlamentswahl für 25. April 2021 an

TIRANA: Der albanische Präsident Ilir Meta hat die nächste Parlamentswahl für den 25. April 2021 angesetzt. Dies meldeten albanische Medien am Montag. Die letzte Parlamentswahl hatte im Juni 2017 stattgefunden. Sie führte zur Wiederwahl des seit 2013 amtierenden sozialistischen Ministerpräsidenten Edi Rama.

Rama regiert mit seiner Sozialistischen Partei (PS) ohne nennenswerte parlamentarische Opposition, weil die national-konservative Demokratische Partei (PD) die Volksvertretung seit Februar 2019 boykottiert. Auch die Kommunalwahlen im Juni des Vorjahrs liefen ohne die Opposition ab. Sie wirft der PS Wahlbetrug, Korruption und Verstrickung in die organisierte Kriminalität vor.

Der Wahltermin im April 2021 gilt jedoch vorerst als nicht umstritten. Rama hatte bereits im Vorfeld zu erkennen gegeben, dass ihm jeder Wahltermin recht sei. Die PD verlangt Neuwahlen zum frühesten möglichen Zeitpunkt. Sie besteht außerdem darauf, dass diese frei und fair sein müssen.

Polizei nimmt mutmaßlichen Messerstecher von Birmingham fest

BIRMINGHAM: Die Polizei hat einen 27 Jahre alten Mann festgenommen, der im britischen Birmingham wahllos auf Passanten eingestochen haben soll. Der Mann sei des Mordes und des siebenfachen versuchten Mordes verdächtig, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Am Abend zuvor waren Bilder des Gesuchten veröffentlicht worden.

Bei der Attacke war in der Nacht zum Sonntag ein Mann ums Leben gekommen, sieben Menschen hatten zum Teil schwere Verletzungen erlitten. Die Angriffe ereigneten sich im Zentrum der Stadt an vier Orten und über einen Zeitraum von etwa zwei Stunden.

Die Polizei ermittelt wegen Mordes und geht nicht von einer Terrorattacke, rassistischen Motiven oder Bandenkriminalität aus. Die Ermittler riefen am Sonntag die Bevölkerung zu größter Vorsicht auf. Messerattacken sind seit Jahren ein großes Problem in Großbritannien.

Australische Agentur AAP startet zum Überleben Crowdfunding-Kampagne

SYDNEY: Die angeschlagene australische Nachrichtenagentur AAP hat zum eigenen Überleben eine Spenden-Kampagne im Internet gestartet. «Um der Demokratie willen, unterstützen Sie den Qualitätsjournalismus - #aapneedsyou», schrieb die Agentur am Montag auf Twitter. Das Ziel des Crowdfunding wurde auf 500.000 australische Dollar (308.000 Euro) angesetzt. Die Australian Associated Press war vor wenigen Wochen von einem Investorenkonsortium übernommen worden, nachdem im März zunächst die Einstellung des Betriebs zu Ende Juni bekanntgegeben worden war. Die Zahl der Mitarbeiter wurde in der Folge auf 85 halbiert.

Jedoch reichten diese Schritte nicht aus, um die AAP am Leben zu erhalten, hieß es auf der Kampagnenseite: «Wir benötigen auch einen angemessenen Teil der großzügigen Unterstützung, die die Commonwealth-Regierung anderen Medienunternehmen angeboten hat, und im Moment brauchen wir auch die Hilfe von Tausenden Australiern.» Nur so könne die Vielfalt australischer Medien gerettet werden. Professioneller Journalismus und Fotografie seien für jede Demokratie von unschätzbarem Wert, sagte der AAP-Vorsitzende Jonty Low. «Aber es gibt sie nicht kostenlos.»

Die Agentur, die neben journalistischen Texten auch Bilder und Videos anbietet, blickt auf eine 85-jährige Geschichte zurück. Sie wurde 1935 vom Verleger Keith Murdoch gegründet, dem Vater von Medienunternehmer Rupert Murdoch. Bis zum Besitzerwechsel gehörte die AAP den Medienunternehmen Nine und News Corp Australia.

Milliardenschwerer Musterprozess von VW-Investoren wird fortgesetzt

BRAUNSCHWEIG: Mit zwei Verhandlungstagen wird am Oberlandesgericht Braunschweig in dieser Woche der milliardenschwere Musterprozess von Anlegern gegen Volkswagen fortgesetzt. Die Investoren halten sich für nicht rechtzeitig über den Skandal um Millionen von manipulierten Dieselmotoren informiert und verlangen Schadenersatz. Der umfangreiche Prozess läuft bereits seit fast zwei Jahren. Ein Ende ist auch nach Einschätzung des Gerichts nicht absehbar. (Az: 3 Kap 1/16)

Allein die Schriftsätze umfassen laut einer Gerichtssprecherin rund 5500 Blatt Akten. Dazu kommen ihr zufolge zahlreiche Anlagen und mittlerweile 21 Privatgutachten. Das Unternehmen wirft der Klägerseite vor, in diesem Verfahren immer wieder von Kernfragen abzulenken. Anwalt Andreas Tilp, der die Musterklägerin Deka Investment vertritt, sieht das anders. Er gibt sich zuversichtlich, Ansprüche der Investoren durchsetzen zu können. Den aktuellen Streitwert beziffert das OLG auf etwas mehr als vier Milliarden Euro.

Laschet: Deutschland und Frankreich müssen wieder Motor der EU sein

BERLIN: Deutschland und Frankreich sollten nach Ansicht des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet wieder stärker zusammenwirken, um Europa nach innen zu stärken und nach außen mehr Gewicht zu verleihen. «Wir brauchen eine Belebung des europäischen Geists nach innen - und die Selbstbehauptung Europas nach außen», sagte der CDU-Politiker «Kölner Stadt-Anzeiger» (Montag) vor seinem Besuch in Paris.

«Deutschland und Frankreich müssen hier vorangehen, aktiv für diesen Gedanken werben, und können so wieder zum Motor der EU werden», fügte Laschet hinzu. Das deutsch-französische Tandem «sei in den zurückliegenden 70 Jahren erfolgreich» gewesen und müsse es auch weiterhin sein.

Laschet bewirbt sich um den Vorsitz der CDU. Er ist auch deutsch-französischer Kulturbevollmächtigter. Am Montagabend trifft er in Paris den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron.