Neues aus dem Ausland am Montag

Israel beschießt nach neuen Ballon-Angriffen wieder Hamas-Ziele

TEL AVIV/GAZA: Nach erneuten Ballon-Angriffen aus dem Gazastreifen hat Israel Ziele der islamistischen Hamas in dem palästinensischen Küstengebiet beschossen. Getroffen worden seien Militärposten und unterirdische Einrichtungen, teilte das israelische Militär am Montagmorgen bei Twitter mit. Nach Angaben aus palästinensischen Sicherheistkreisen und von Augenzeugen wurden unter anderem zwei Beobachtungsposten in den östlichen Teilen der Städte Rafah und Chan Junis beschossen. Verletzte gab es demnach nicht, es kam aber zu Sachschäden.

Seit Wochen lassen militante Palästinenser täglich Brand-Ballons aus dem Gazastreifen nach Israel aufsteigen. Beobachter gehen davon aus, dass so Druck auf Israel ausgeübt werden soll, Geldzahlungen aus Katar für das Küstengebiet wieder zu ermöglichen. Mit den Angriffen soll demnach aber auch Druck auf Katar ausgeübt werden, damit der Golfstaat seine finanzielle Unterstützung für den Gazastreifen fortsetzt. Die israelische Armee beschoss nach diesen Angriffen jeweils Ziele in dem Gebiet.

Israel hatte 2007 eine Blockade des Gazastreifens verschärft, die inzwischen von Ägypten mitgetragen wird. Beide Länder begründen dies mit Sicherheitserwägungen. In dem Küstenstreifen am Mittelmeer leben zwei Millionen Einwohner unter sehr schlechten Bedingungen. Die Hamas wird von Israel, USA und EU als Terrororganisation eingestuft.