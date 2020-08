Neues aus dem Ausland am Montag

Kuriosität : Kleines Haus mitten in einer Autobahnbrücke

GUANGZHOU: Städtebau auf Chinesisch: Bilder eines kleinen Haus in der Metropole Guangzhou im Süden des Landes sorgen derzeit für Aufsehen - weil eine Autobahnbrücke drumherum gebaut werden musste. Die Besitzerin des 40 Meter breiten Häuschens hatte sich geweigert, für das Projekt Haizhuyong-Brücke Platz zu machen, wie sie einem Fernsehsender der Provinz Guangdong erzählte. Die Entschädigung, die ihr geboten worden sei, habe sie nicht zufrieden gestellt.

Also baute das Bauunternehmen die vierspurige Brücke im zentral gelegenen Teil der Stadt um ihr Haus herum. Als sie Anfang August eröffnet wurde, ging der Vorfall zuerst in chinesischen sozialen Medien viral, auch internationale Medien berichteten. Das Haus, an dem sich nun die vierspurige Straße teilt, wurde zur Attraktion für Touristen, wie Filmaufnahmen chinesischer Sender zeigen.

Guangzhou ist in China kein Einzelfall: Gebäude, deren Besitzer sich geweigert haben, das Grundstück für einen Neubau zu verlassen, werden «Nagelhäuser» genannt. Denn sie bleiben - ähnlich wie im Holz hartnäckig feststeckende Nägel - erhalten, wenn Besitzer den Platz nicht räumen wollen. Bauunternehmen können dann gezwungen sein, Autobahnen, Brücken und Wohnsiedlungen um sie herum zu bauen.

Noch hat kein Terrorkämpfer deutsche Staatsbürgerschaft verloren

BERLIN: Auf Basis des seit einem Jahr geltenden neuen Staatsangehörigkeitsrechts haben deutsche Behörden bislang noch keinem Terrorkämpfer die deutsche Staatsangehörigkeit entzogen. Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums teilte auf Anfrage mit, der neu gefasste Paragraf 28 des Staatsangehörigkeitsgesetzes sei noch nicht zur Anwendung gekommen.

Seit dem 9. August 2019 muss, wer im Ausland für eine Terrormiliz in den Kampf zieht, mit dem Entzug der deutschen Staatsbürgerschaft rechnen. Bedingung für eine Ausbürgerung ist allerdings, dass der Betroffene noch mindestens eine weitere Staatsangehörigkeit besitzt - denn Deutschland entlässt grundsätzlich niemanden in die Staatenlosigkeit.

Die Union hatte bei den Beratungen zu der Reform im Bundestag erklärt, damit werde verhindert, dass Terroristen und Gewalttäter aus den Kampfgebieten ins Bundesgebiet zurückkehren und zur Gefahr für die hier lebenden Menschen würden. Die Opposition lehnte das Gesetz geschlossen ab. Während der AfD die Neuregelungen nicht weit genug gehen, hielten FDP, Linke und Grüne die Maßnahmen für überzogen. Islamistisch motivierte Ausreisen in Kriegs- und Krisengebiete hatten die deutschen Behörden in den vergangenen zwei Jahren nur noch sehr vereinzelt registriert.

Experte: Metropole Istanbul nicht für starkes Erdbeben gewappnet

ISTANBUL: Mehr als 20 Jahre nach einem verheerenden Erdbeben nahe Istanbul ist die Millionenmetropole nach Ansicht von Experten noch immer nicht für ein weiteres Beben gewappnet. Der Baubestand sei in einem «desaströsen» Zustand, teilte der Vorsitzende der Istanbul Bauingenieurskammer, Nusret Suna, zum 21. Jahrestag des Erdbebens von Gölcük am Montag mit. «Selbst die optimistischsten Szenarien zeigen, dass bei einem möglichen Erdbeben in Istanbul das Leben Hunderttausender Bürger bedroht ist», hieß es.

Suna kritisierte, dass zahlreiche Bauten in Istanbul ohne Genehmigung und ohne Expertise errichtet worden seien. Zudem gebe es zu wenig Freiflächen auf denen sich die Einwohner nach einem Beben versammeln könnten. In den mehr als 20 Jahren seit der Katastrophe von Gölcük habe sich die Situation nicht nennenswert verbessert.

Das Beben mit der Stärke 7,6 am 17. August 1999 mit Epizentrum in Gölcük südöstlich von Istanbul war eines der folgenreichsten Beben in der Türkei. Damals starben in der Region rund 18.000 Menschen. Die 16-Millionen-Metropole Istanbul ist besonders erdbebengefährdet. Forscher erwarten ein weiteres starkes Beben im Raum Istanbul, wann ist jedoch unklar.

Olaf Scholz drückt Joe Biden die Daumen

BERLIN: Vizekanzler und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hofft auf ein Ende der US-Präsidentschaft von Donald Trump.

Auf «Bild live» sagte Scholz am Sonntagabend auf die Frage, ob er dem Kandidaten der Demokraten, Joe Biden, im Kampf gegen Trump die Daumen drücke: «Ja, das tue ich als Bürger dieser Welt und als jemand, der natürlich auch politisch für ein Programm steht, das darauf gerichtet ist, dass wir vernünftig miteinander in der Welt umgehen und das wir gleichzeitig in unsere Länder versöhnen und nicht spalten. Und beides ist ja in der letzten Zeit nicht das, was wir so alles gesehen haben.».