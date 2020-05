Neues aus dem Ausland am Montag

Noah Cyrus: Fiel mir schwer, Mileys kleine Schwester zu sein

LOS ANGELES: Sängerin Noah Cyrus (20) hat über ihre Rolle als kleine Schwester von Popstar Miley Cyrus (27) gesprochen. «Ich fühlte mich immer so, als wäre ich diese Person, um die sich niemand gekümmert hat, aufgrund dessen, was die Leute online zu mir gesagt haben», sagte die 20-Jährige in einem Instagram Live-Video, über das das US-Promimagazin «People» berichtete.

Um dieses Gefühl gehe es auch in ihrem Lied «Young&Sad». Es handele davon, wie es sei, «in der Familie geboren zu sein, in der ich geboren wurde. Jeder machte mir das Leben schwer, weil es mir so schwer fiel, Mileys kleine Schwester zu sein», erklärte sie. In dem Lied singt sie: «Meine Schwester ist wie Sonnenschein, bringt gutes Licht, wohin sie auch geht. Und ich wurde geboren, als Regenwolke, gesegnet in ihrem Schatten.»

Tote und Verletzte bei Anschlag auf Geheimdienstbasis in Afghanistan

KABUL : Im Osten Afghanistans sind bei einem Angriff auf einen Stützpunkt des Inlandsgeheimdienstes mindestens sieben Menschen getötet und etwa 40 verwundet worden. Ein Attentäter sprengte am frühen Morgen bei dem Stützpunkt in der Hauptstadt der Provinz Ghasni ein gestohlenes Militärfahrzeug in die Luft, wie ein Provinzsprecher am Montag mitteilte.

Die militant-islamistischen Taliban bekannten sich zu der Attacke. Der Angriff erfolgte einen Tag, nachdem die politische Elite in Afghanistan ihren innenpolitischen Streit beigelegt hatte. In der vergangenen Woche hatte Präsident Aschraf Ghani nach schweren Anschlägen auf Zivilisten erneut Offensiven gegen Terrorgruppen angekündigt. Wegen geplanter Friedensgespräche blieb die afghanische Armee seit Ende Februar eher in der Defensive. Die Taliban bezeichneten Ghanis Ankündigung als «Kriegserklärung».

Am 29. Februar unterzeichneten die USA mit den Taliban ein Abkommen, das einen schrittweisen Abzug internationaler Truppen aus Afghanistan vorsieht. Die Regierung in Kabul war nicht daran beteiligt, weil die Taliban direkte Gespräche mit ihr abgelehnt hatten. Der Deal sieht einen Gefangenaustausch vor und soll den Weg für Friedensgespräche ebnen. Der Konflikt im Land geht unterdessen weiter.

Frankreich beginnt Gedenkjahr für Weltkriegshelden Charles de Gaulle

MONTCORNET: Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat anlässlich des Beginns eines Gedenkjahres für den Weltkriegshelden und Ex-Präsidenten Charles de Gaulle an den französischen Widerstand erinnert. Der französische «Geist des Widerstands» sei «unbeugsam frei und stolz», sagte Macron am Sonntag an einem Kriegsdenkmal in der Gemeinde La Ville-aux-Bois-lès-Dizyder in der Nähe von Montcornet im Nordosten des Landes. De Gaulle habe gezeigt, dass Frankreich stark sei, wenn es sein Schicksal kenne und vereint zusammenstehe, sagte Macron.

Bei der Veranstaltung bei Montcornet ging es um eine im Mai 1940 vom damaligen Colonel de Gaulle geführte Panzerschlacht während des Zweiten Weltkriegs. Die Franzosen versuchten, die deutsche Offensive aufzuhalten, letztlich aber erfolglos. Die französische Armee wurde innerhalb weniger Wochen von Nazi-Deutschland geschlagen - die Niederlage gilt als sie schlimmste der französischen Geschichte. Am 14. Juni 1940 rückten deutsche Truppen in Paris ein.

Die Veranstaltung am Sonntag läutete ein de-Gaulle-Jahr ein: Es wird an den 50. Todestag und den 130. Geburtstag erinnert. Zudem wird dem 18. Juni 1940 gedacht. De Gaulle war an diesem Tag nach London geflogen und erklärte in der BBC, Frankreich habe eine Schlacht verloren, nicht aber den Krieg. Er rief die Franzosen auf, an der Seite der Alliierten weiterzukämpfen. Der Appell stieß aber zunächst auf wenig Resonanz. De Gaulle begründete 1958 die sogenannte Fünfte Republik. Er war von 1959 bis 1969 Staatspräsident und damit ein Vorgänger von Macron.

Erster Tropensturm vor US-Ostküste in diesem Jahr

MIAMI: Vor der US-Ostküste hat sich der erste Tropensturm im Atlantik in diesem Jahr gebildet. Nach Angaben des Nationalen Hurrikan-Zentrums der USA befand sich Sturm «Arthur» am Sonntag kurz vor Mitternacht (Ortszeit) rund 335 Kilometer süd-südwestlich von Cape Hatteras in North Carolina. Mit Windgeschwindigkeiten von 75 Kilometern pro Stunde bewegte er sich langsam parallel zur Küste. Die Meteorologen warnten vor stärkerem Regen und hohem Seegang.

«Arthur» tritt ungewöhnlich früh auf, denn die Tropensturmsaison im Atlantik beginnt eigentlich erst am 1. Juni. Tropenstürme werden jedes Jahr in alphabetischer Reihenfolge benannt. Ab Windgeschwindigkeiten von mehr als 118 Kilometern pro Stunde spricht man von einem Hurrikan.