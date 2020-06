Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Starkes Erdbeben erschüttert Großraum Tokio - Keine Tsunami-Warnung

TOKIO: Ein Erdbeben der Stärke 6,2 hat am frühen Donnerstagmorgen (Ortszeit) den Großraum Tokio erschüttert.

Eine Warnung vor einem Tsunami wurde jedoch nicht ausgegeben. Das Beben ereignete sich nach Angaben der Meteorologischen Behörde gegen 04.47 Uhr vor der Küste der Tokioter Nachbarprovinz Chiba in einer Tiefe von 30 Kilometern. Berichte über Schäden oder Verletzte lagen zunächst nicht vor. Die Nummer Drei der Weltwirtschaft ist eines der am stärksten durch Erdbeben gefährdeten Länder der Welt.

Japan gibt Pläne für landgestütztes Raketenabwehrsystem auf

TOKIO: Japan hat Pläne für ein landgestütztes Raketenabwehrsystem vom Typ Aegis zu den Akten gelegt. Wie der japanische Verteidigungsminister Taro Kono am Donnerstag bekanntgab, wird das System nicht wie seit 2017 geplant in den beiden nördlichen Provinzen Akita und Yamaguchi installiert. Der nationale Sicherheitsrat habe eine entsprechende Entscheidung getroffen. Als Gründe wurden technische Probleme und steigende Kosten angeführt.

Das landgestützte Aegis-System sollte eigentlich Japans Raketenabwehr wegen der Bedrohung durch Nordkoreas Raketen ergänzen. Bisher verfügt die Nummer Drei der Weltwirtschaft über zwei Raketenabwehrsysteme: das Patriot Advanced Capability (PAC-3) auf dem Land, das in Tokio und anderen Orten stationiert ist, unter anderem in der Nähe japanischer und amerikanischer Militäreinrichtungen. Ein weiteres System ist das Standard Missile-3 (SM-3) auf Japans Aegis-Zerstörern.

Freilassung von Huawei-Finanzchefin gut für zwei Kanadier

PEKING: Im Fall zweier in China wegen Spionagevorwürfen angeklagter Kanadier hat die Regierung in Peking nun einen möglichen Handel in Aussicht gestellt. Michael Kovrig und Michael Spavor würden davon profitieren, wenn die Finanzchefin des chinesischen Telekom-Riesen Huawei, Meng Wanzhou, freigelassen und nach China zurückgeschickt werde, sagte Außenministeriumssprecher Zhao Lijian am Mittwoch. Die geplante Auslieferung Mengs in die USA zu stoppen, wäre rechtmäßig und «hilfreich, um das Problem der beiden kanadischen Bürger zu lösen», sagte der Sprecher.

Der ehemaliger Diplomat Kovrig und der Geschäftsmann Spavor waren im Dezember 2018 in China festgenommen und inhaftiert worden - nur wenige Tage nach der Festnahme Mengs im kanadischen Vancouver. Nach monatelanger Einzelhaft, während der ihnen Zugang zu ihren Anwälten und Familienangehörigen verweigert worden war, wurden die beiden am vergangenen Freitag wegen Spionagevorwürfen angeklagt.

Die in Kanada festgehaltene Meng Wanzhou hatte zuvor im Rechtsstreit um ihre Auslieferung in die USA Ende Mai eine empfindliche Niederlage erlitten. Ihr Antrag auf eine Einstellung des Verfahrens wurde abgelehnt. Diplomaten und Kritiker hatten Vergeltung vermutet und China «Geiseldiplomatie» vorgeworfen. China hat derartige Vorwürfe stets abgewiesen.

Sambias Gesundheitsminister spricht nach Festnahme zum Parlament

LUSAKA: Nur wenige Stunden nach seiner Festnahme wegen Korruptionsverdachts hat Sambias Gesundheitsminister im Parlament die Strategie seines Hauses im Kampf gegen die Corona-Krise erläutert. Minister Chitalu Chilufya steht im Verdacht, sich in vier Fällen auf kriminelle Weise bereichert zu haben. Nach Zahlung einer Kaution ließ ihn die Polizei jedoch am Mittwoch wieder frei. Sein Prozess ist laut der Justizbehörde des afrikanischen Landes auf den 9. Juli festgesetzt.

In dem Land im südlichen Afrika, in dem nach Angaben der nationalen Statistikbehörde mehr als 65 Prozent der Bevölkerung von weniger als einem Euro pro Tag leben, wurden rund 1500 Infizierungen mit dem Coronavirus gemeldet - 18 Menschen starben an der Lungenkrankheit bisher.

Tödlicher Angriff auf schwarzen Jogger: Drei Tatverdächtige angeklagt

WASHINGTON: Drei weiße Männer sind nach dem Tod des schwarzen Joggers Ahmaud Arbery im US-Bundesstaat Georgia vor vier Monaten unter anderem wegen Mordes angeklagt worden. Eine Grand Jury habe sie jeweils in neun Punkten angeklagt, sagte die Staatsanwältin des Bezirks Cobb County, Joyette Holmes, am Mittwoch (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz. «Dies ist ein weiterer großer Schritt, um Gerechtigkeit für Ahmaud zu erlangen», sagte Holmes.

Arbery wurde beim Joggen am 23. Februar in der Stadt Brunswick getötet. Die Ermittlungen kamen erst mehr als zwei Monate später richtig in Gang, als der Fall durch ein verstörendes Handy-Video der Tat breite Aufmerksamkeit erlangte.

Anfang Mai wurden der 64 Jahre alte Gregory M. und sein 34 Jahre alter Sohn Travis festgenommen. Den Ermittlern zufolge hatten die Tatverdächtigen Arbery zunächst mit ihrem Fahrzeug verfolgt und dann mit Schusswaffen konfrontiert. Dem Autopsiebericht zufolge wurde Arbery von zwei Schüssen mit Schrotmunition aus nächster Nähe in die Brust getroffen, ein dritter Schuss streifte sein rechtes Handgelenk. Der dritte Verdächtige hat die Tat nach Angaben des Kriminalamts GBI gefilmt.

Macron plant Videokonferenz mit Putin über internationale Krisen

PARIS: Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron will an diesem Freitag mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin in einer Videokonferenz über internationale Krisen beraten. Dabei soll die Lage in Libyen, Syrien, Iran oder in der Ukraine zur Sprache kommen. Bei dem «vertieftem Austausch» der beiden Präsidenten stehe auch die Zusammenarbeit im Gesundheits- und Umweltbereich auf der Agenda, hieß es am späten Mittwochabend aus Kreisen des Pariser Präsidialamtes.

Zuvor war über eine angeblich geplante Reise Macrons nach Russland spekuliert worden, die im Élyséepalast jedoch nie bestätigt wurde. Kurz vor dem Gipfel der sieben großen Industriestaaten (G7) in Biarritz hatte Macron Putin im vergangenen Sommer in seiner Ferienresidenz Fort Brégançon am Mittelmeer empfangen. Macron setzt sich auf internationalem Parkett für einen fordernden Dialog mit Moskau ein. Eine Wiederaufnahme Russlands in die G7-Runde befürwortet er aber derzeit aber nicht.

Trump glaubt an Erfolg Dudas bei Präsidentschaftswahl in Polen

WASHINGTON: US-Präsident Donald Trump hat sich überzeugt davon gezeigt, dass der polnische Staatspräsident Andrzej Duda bei der anstehenden Wahl in seinem Land Erfolg haben wird. «Ich glaube, er hat eine Wahl vor sich, und ich glaube, er wird sehr erfolgreich sein», sagte Trump bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Duda am Mittwoch (Ortszeit) im Rosengarten des Weißen Hauses. Trotz der unmittelbar bevorstehenden Wahl am 28. Juni hielt sich Trump nicht mit Lob für Duda zurück. «Er macht einen grandiosen Job. Die Menschen in Polen halten große Stücke auf ihn», sagte er. «Er wird mit oder ohne uns sehr gut abschneiden.»

Auf den von Kritikern geäußerten Vorwurf der Wahlbeeinflussung angesprochen sagte Duda, Trump und er kämen lediglich ihren Pflichten als Präsidenten nach. «Der Präsident muss die Interessen seines Landes vertreten», sagte Duda. Die Corona-Pandemie habe ursprüngliche Pläne für ein Treffen durcheinandergebracht und man habe vereinbart, sich zu treffen, sobald dies wieder möglich sei.

Der von der nationalkonservativen Regierungspartei PiS gestellte Amtsinhaber Duda führt in aktuellen Umfragen mit Werten um 41 Prozent. Sein wichtigster Herausforderer ist der Warschauer Oberbürgermeister Rafal Trzaskowski, der für das liberalkonservative Oppositionsbündnis Bürgerkoalition (KO) ins Rennen geht. Er liegt derzeit bei rund 30 Prozent. Erhält kein Kandidat im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der Stimmen, ist für den 12. Juli eine Stichwahl vorgesehen.

US-Präsident Trump empfängt Polens Staatschef Duda

WASHINGTON: Wenige Tage vor der Präsidentenwahl in Polen hat US-Präsident Donald Trump Staatspräsident Andrzej Duda im Weißen Haus empfangen. Trump sagte am Mittwoch im Oval Office, bei dem Gespräch mit Duda werde es um wirtschaftliche Entwicklung, militärische Fragen und andere Themen gehen. Trump lobte die bilateralen Beziehungen und sagte, die USA und Polen seien nie enger verbunden gewesen als jetzt. Mit Duda verbinde ihn «eine großartige persönliche Beziehung». Duda sagte, es sei eine Ehre für ihn, wieder im Weißen Haus zu sein. Er hoffe, dass das Treffen dazu beitrage, die Allianz zwischen den beiden Ländern weiter zu stärken.

Ein wichtiges Thema bei dem Treffen dürfte dabei die von Polen erhoffte Verstärkung der US-Militärpräsenz in dem Land sein. Zudem könnte es auch um den Kauf von US-Rüstungsgütern für die polnischen Streitkräfte gehen. Es handelte sich um den ersten Besuch eines Staatschefs im Weißen Haus in Washington seit der Zuspitzung der Coronavirus-Pandemie in den USA.

Kalifornische Region von mittlerem Erdbeben erschüttert

LOS ANGELES: Ein Erdbeben mittlerer Stärke hat am Mittwoch (Ortszeit) eine dünn besiedelte Region Kaliforniens erschüttert. Nach Angaben der Erdbebenwarte USGS hatte das Erdbeben eine Stärke von 5,8. Der Erdstoß ereignete sich östlich der Gebirgskette Sierra Nevada, nahe dem Death-Valley-Nationalpark. Berichte über Schäden oder Verletzte gab es zunächst nicht. Das Beben sei aber in weiten Teilen der Region zu spüren gewesen, berichtete die «Los Angeles Times».

Im Juli vorigen Jahres hatten zwei Erdstöße mit einer Stärke von 6,4 und 7,1 die Einwohner im Südosten Kaliforniens aufgeschreckt. Es gab geringe Schäden, aber keine schweren Verletzungen.

USA verdoppeln Kopfprämie für neuen IS-Anführer

WASHINGTON: Die US-Regierung hat das Kopfgeld für den neuen Anführer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) erhöht. Informationen, die zur Identifizierung und Lokalisierung des Mannes führten, würden mit bis zu zehn Millionen US-Dollar (rund 8,9 Millionen Euro) belohnt, erklärte das US-Außenministerium am Mittwoch (Ortszeit). Dies sei eine Verdoppelung des bisher ausgelobten Kopfgeldes in Höhe von bis zu fünf Millionen US-Dollar.

Abu Ibrahim al-Haschimi al-Kuraischi war vergangenes Jahr die Nachfolge von Abu Bakr al-Bagdadi angetreten, nachdem Spezialkräfte des US-Militärs diesen Ende Oktober in einem Gehöft im Nordwesten Syriens aufgespürt hatten. Al-Bagdadi zündete während des Zugriffs nach US-Angaben eine Sprengstoffweste und starb. Er war der meistgesuchte und gefürchtete Terrorist weltweit. Die USA hatten auf ihn ein Kopfgeld in Höhe von 25 Millionen US-Dollar ausgelobt.

Über Al-Kuraischi ist wenig bekannt. Er hat mehrere Alias. Nach US-Angaben wurde er 1976 in Mossul im Irak geboren. Er sei ein Religionsgelehrter der IS-Vorgängerorganisation Al-Kaida im Irak gewesen und schließlich in den Reihen des IS kontinuierlich aufgestiegen, erklärte das US-Außenministerium. Al-Kuraischi habe geholfen, die Verbrechen - Entführung, Menschenhandel und Massaker - gegen Angehörige der religiösen Minderheit der Jesiden im Nordwesten des Iraks voranzutreiben und diese zu rechtfertigen. Er leite die weltweiten Aktivitäten der Gruppe.

Demokraten im Senat blockieren Republikaner-Entwurf für Polizeireform

WASHINGTON: Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz haben die Demokraten im US-Senat einen Gesetzesentwurf der Republikaner für eine Polizeireform blockiert. Bei der Abstimmung in der Parlamentskammer am Mittwoch kamen fünf Stimmen weniger als die erforderliche Mehrheit von 60 Stimmen zusammen, um den Entwurf auf den weiteren Weg zu bringen. Der Minderheitsführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, nannte den Vorschlag der Republikaner «ein Feigenblatt», das keine wirklichen Änderungen vorsehe. Die Demokraten im Repräsentantenhaus haben einen deutlich weitergehenden Gesetzesentwurf für Polizeireformen vorgelegt.

Die Republikaner haben im Senat eine knappe Mehrheit von 53 der 100 Sitze. Das Repräsentantenhaus wird von den Demokraten dominiert. Der Entwurf der Republikaner im Senat ähnelte inhaltlich einer Verfügung von US-Präsident Donald Trump, mit der Polizisten unter anderem von umstrittenen Praktiken wie Würgegriffen abgehalten werden sollen. Die Demokraten im Abgeordnetenhaus wollen mit ihrem Entwurf unter anderem die Immunität von Polizisten einschränken, um deren Strafverfolgung bei Gewaltanwendung zu erleichtern.

Das Weiße Haus hat bereits mitgeteilt, dass eine Einschränkung der Immunität von Polizisten für Trump nicht in Frage komme. Sollte das Repräsentantenhaus den Entwurf mit der Mehrheit der Demokraten verabschieden, müsste danach der Senat zustimmen. Dann müsste Trump das Gesetz unterzeichnen, damit es in Kraft tritt. Floyd war am 25. Mai bei einer brutalen Festnahme in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota gestorben. Sein Tod hat landesweite Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus ausgelöst.

Erhöhte Ozon-Werte - Pariser Polizei erlässt Verkehrsbeschränkungen

PARIS: Die Pariser Polizei hat wegen erhöhter Ozon-Werte Verkehrsbeschränkungen erlassen. Am Donnerstag dürften nur Fahrzeuge mit den drei höchsten Kategorien der Umweltvignette im Großraum der französischen Hauptstadt unterwegs sein, teilte die Polizeipräfektur am Mittwoch auf Twitter mit. Außerdem wurden die erlaubten Höchstgeschwindigkeiten gesenkt. Die Polizeipräfektur rief dazu auf, die Autos stehen zu lassen und von zu Hause aus zu arbeiten.

Wegen einer Hitzewelle in Frankreich rechnete Airparif, eine Agentur des Umweltministeriums zur Beobachtung der Luftqualität, für Donnerstag mit einer erhöhten Ozon-Belastung. Die Werte im Großraum Paris könnten demnach auf bis zu 200 Mikrogramm pro Kubikmeter steigen, hieß es in der Mitteilung. Frankreich erlebt in diesen Tagen die erste Hitzewelle des Sommers. Landesweit liegen die Temperaturen nach Angaben des Wetterdienstes Météo France fast überall bei mehr als 30 Grad.

EU-Asylagentur Easo stellt Jahresbericht vor

BRÜSSEL/VALLETTA: Die EU-Asylagentur Easo gibt am Donnerstag (10.00 Uhr) detaillierten Einblick darüber, wie viele Anträge auf internationalen Schutz es 2019 in Europa gegeben hat. Bereits im Februar hatte die EU-Behörde mit Sitz in Valletta vorläufige Zahlen präsentiert, wonach es erstmals seit 2015 wieder einen Anstieg der Zahlen gab.

Die Corona-Krise hat die Zahl der Anträge auf internationalen Schutz zuletzt auf einen Tiefststand seit 2008 fallen lassen. So wurden im April nur rund 8700 Anträge gestellt. Easo rechnet jedoch damit, dass bald wieder mehr Schutzsuchende nach Europa kommen dürften. Laut Vereinten Nationen waren Ende 2019 weltweit so viele Menschen auf der Flucht wie nie.

Klimaanlage streikt - Fotografie-Ausstellung in Berlin abgehängt

BERLIN: Die nach drei Monaten Corona-Pause für diesen Donnerstag geplante Eröffnung der Ausstellung «Fotografie. Wolfgang Schulz und die Fotoszene um 1980» im Berliner Museum für Fotografie ist kurzfristig abgesagt worden. Die Klimaanlage des Ausstellungsraumes sei defekt und erbringe nicht mehr die erforderliche Kühlleistung, hieß es am Mittwoch zur Begründung. Beschaffung der Ersatzteile und Reparatur benötigten einige Zeit. Die Fotografien seien abgehängt und in Sammlungsbereiche des Hauses gebracht worden, wo die Klimatechnik nicht vom Defekt betroffen sei.

Schulz, selbst Fotograf, gründete 1977 in Göttingen das Magazin «Fotografie» als Zeitschrift für internationale Fotokunst. Bis zur Einstellung des Heftes 1985 erschienen 40 Ausgaben, die sich im Lauf der Zeit mit dem Untertitel «Kultur jetzt» auch anderen Kunstbereichen öffnete. Zu den 240 ausgewählten Arbeiten zählen neben Schulz Fotografien etwa von Matz Reinhard, André Gelpke, Miron Zownir oder Angela Neuke.

Amazonas-Studie: Weite öffentliche Flächen in illegalem Privatbesitz

BELÉM: Fast ein Viertel des Regenwaldes im brasilianischen Amazonas-Gebiet auf öffentlichem Grund, das für keinen bestimmten Nutzen vorgesehen ist, befindet sich illegal in Privatbesitz. Dies geht aus einer Erhebung des Amazonas-Forschungsinstituts Ipam und der Universität des Bundesstaates Pará hervor. Demnach entspricht der Anteil von 23 Prozent 116.000 Quadratkilometern öffentlichen Waldes, die in 21 Jahren - zwischen 1997 und 2018 - unrechtmäßig besetzt wurden. In ganz Amazonien ist für 498.000 Quadratkilometer kein bestimmter Zweck vorgesehen. Folgen sind die Invasion von «Landräubern» und die Zunahme von Abholzung und Brandrodung.

Die Bäume werden gefällt und in Brand gesetzt, um Platz für Weiden und Rinder zu schaffen. «Es ist, als ob es Niemandsland wäre. Diese Gebiete müssen öffentlich und weiterhin Wald bleiben», zitiert «G1» Paulo Moutinho, einen der Autoren der Studie. Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro, ein Schirmherr der Holzlobby, hatte im Dezember ein Gesetzesprojekt eingebracht, das auch «Landraub»-Gesetz genannt wird. Im Falle einer Verabschiedung würde die illegale Abholzung und unrechtmäßige Besetzung von öffentlichem Land vor 2018 nachträglich legalisiert werden.

US-Regierung lässt Israel freie Hand bei Entscheidung über Annexion

WASHINGTON: Die US-Regierung lässt Israel freie Hand bei der Entscheidung über mögliche Annexionen im Westjordanland. Die Entscheidung über eine «Ausdehnung der Souveränität auf andere Orte» sei von den Israelis zu treffen, sagte US-Außenminister Mike Pompeo am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Washington. Pompeo beklagte, dass die Palästinenser den Nahost-Plan der US-Regierung abgelehnt hätten. Aus Sicht der Palästinenser bevorzugt dieser Plan eindeutig Israel.

Die israelische Regierung könnte ab dem 1. Juli erste Schritte für eine Annexion einleiten. Als Grundlage dient ihr ein Plan von US-Präsident Donald Trump. Den Palästinensern wird darin ein eigener Staat in Aussicht gestellt, jedoch unter strengen Auflagen. Er sieht rund 70 Prozent der Fläche des Westjordanlandes für die Palästinenser vor. Die israelischen Siedlungen sollen aber bleiben.

Israel könnte zudem auf das strategisch wichtige Jordantal im Westjordanland seine «Souveränität ausweiten». Jerusalem soll ungeteilte Hauptstadt Israels sein. Die Palästinenser beanspruchen das Westjordanland sowie den Gazastreifen für ihren künftigen Staat mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt.

Sonderankläger erlässt vorläufige Anklaqe gegen Kosovos Präsidenten

DEN HAAG: Gegen den Präsidenten des Kosovos, Hashim Thaci, ist eine vorläufige Anklage wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit erlassen worden. Das teilte der Sonderankläger des Kosovo-Gerichts am Mittwoch in Den Haag mit.

Der Ankläger wirft Thaci sowie weiteren Personen vor, für etwa 100 Morde verantwortlich zu sein. Das Gericht in Den Haag soll Verbrechen strafrechtlich verfolgen, die während des Unabhängigkeitskrieges des Kosovos 1998-1999 begangen worden waren.

Spaniens König Felipe besucht Mallorca

PALMA DE MALLORCA: Royaler Besuch am Ballermann: Der spanische König Felipe VI. und Königin Letizia wollen sich am Donnerstag auf der Urlaubsinsel Mallorca über die Lage des Tourismus nach der Corona-Pause informieren. Zusammen mit Regionalpräsidentin Francina Armengol und Tourismusministerin Reyes Maroto werden sich die Monarchen an der Playa de Palma den liebsten Strand der Deutschen anschauen und unter anderem das Riu-Concordia-Hotel aufsuchen, in dem derzeit zahlreiche Touristen aus Deutschland Urlaub machen, wie die Regionalregierung am Mittwoch mitteilte. Zudem würden Felipe (50) und Letizia (47) mit Unternehmern und Gewerkschaftsvertretern zusammenkommen, hieß es.

Der Besuch Mallorcas erfolgt im Rahmen einer Rundreise des Königspaars durch ganz Spanien, bei der die Royals in erster Linie den von der Pandemie schwer in Mitleidenschaft gezogenen Tourismus fördern wollen. Die Tour hatte am Dienstag auf den Kanaren begonnen. In Las Palmas auf Gran Canaria sagte Felipe, man müsse gemeinsam das Land «wieder aufrichten». In Spanien gebe es nach Ende des Lockdowns und der Öffnung der Grenzen für Touristen «zumindest wieder ein bisschen Aufheiterung». Man stehe aber «vor einem sehr steilen Aufstieg», um die wirtschaftliche und soziale Erholung zu schaffen.

Italien verwaist - nur wenige Touristen trotz Öffnung

ROM: Trotz der Grenzöffnungen lässt der Touristenstrom in Italien auf sich warten. «Es ist nicht so, dass wir keine bedeutende Zahl von Touristen sehen: Wir sehen einfach gar keine Touristen», sagte die Präsidentin des italienischen Tourismusverbandes Federturismo, Marina Lalli, in einer Videokonferenz mit internationalen Medien am Mittwoch. Besonders ausländische Urlauber fehlten. Die würden vermutlich erst im September oder Oktober zurückkehren, sagte Lalli. Die meisten internationalen Gäste kämen derzeit aus Deutschland und Österreich, vor allem weil da die Anreise unkompliziert sei.

Italien hat seit Anfang Juni seine Grenzen für EU-Bürger und Einwohner des Schengenraums geöffnet. Der Effekt hält sich aber in Grenzen. Vor allem Städte wie Venedig, Rom oder Florenz leiden. Diese sind bei Touristen aus den USA oder aus China beliebt - wann diese wieder nach Italien einreisen können, ist noch unklar.

Mit Einbrüchen Luxus-Leben finanziert? - Razzien gegen Familie

KÖLN: Autos, Uhren, Immobilien: Nach monatelangen Ermittlungen sind Fahnder in Deutschland und Frankreich gegen eine mutmaßliche, familiär verbundene Einbrecherbande vorgegangen. Am Mittwoch wurden in Köln, im hessischen Rödermark und in Bondy nahe Paris acht Haftbefehlen vollstreckt, 19 Objekte durchsucht und Immobilien beschlagnahmt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Köln mitteilten. Die Ermittlungen richteten sich gegen 12 Männer und 17 Frauen im Alter von 19 bis 84 Jahren.

Die Ermittler gehen davon aus, dass ein Teil der Gruppe vorwiegend Senioren mit Wohnungseinbrüchen um ihre Ersparnisse brachte. Auf mehrtägigen Einbruchstouren sollen sie durch Deutschland gereist sein. Zeugen berichteten, dass sie Opfer unter einem Vorwand aus den Wohnungen gelockt und anschließend Wertsachen wie Gold, Schmuck und Bargeld gestohlen hätten. Andere Beschuldigte sollen über mehrere Jahre hinweg zu Unrecht Sozialleistungen bezogen haben. Ein dritter Teil soll das erbeutete Vermögen verwaltet und angelegt haben - unter anderem in Immobilien. Die Mitglieder der Gruppierung gehörten zu einer aus dem früheren Jugoslawien stammenden Großfamilie, so die Mitteilung. Sie sei in Köln ansässig.

Neben mehreren Immobilien in Köln beschlagnahmten die Ermittler bis zum Mittag Autos, Uhren und Bargeld. Der Wert der beschlagnahmten Immobilien wurde auf etwa 2,4 Millionen Euro geschätzt. «Die Tatverdächtigen haben nach jetzigem Ermittlungsstand auf Kosten von Seniorinnen und Senioren sowie anderen Geschädigten ein luxuriöses Leben geführt», erklärte Kriminaldirektor Klaus-Stephan Becker.

Guterres fordert Ende von Israels Annexionsplänen

NEW YORK: Wenige Tage vor möglichen Schritten Israels hat UN-Generalsekretär António Guterres vor der Annexion des besetzten Westjordanlandes gewarnt. «Im Falle einer Umsetzung würde die Annexion einen schwerwiegenden Verstoß gegen das Völkerrecht darstellen, die Aussicht auf eine Zwei-Staaten-Lösung erheblich beeinträchtigen und die Möglichkeit neuer Verhandlungen untergraben», sagte Guterres am Mittwoch vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York. Der UN-Chef sprach von einem «Wendepunkt» im Nahostkonflikt und forderte die israelische Regierung auf, ihre Pläne aufzugeben.

Als Grundlage für eine Annexion nimmt die israelische Regierung einen Plan von US-Präsident Donald Trump. Den Palästinensern wird darin ein eigener Staat in Aussicht gestellt, jedoch unter strengen Auflagen. Er sieht rund 70 Prozent der Fläche des Westjordanlandes für die Palästinenser vor. Die israelischen Siedlungen sollen aber bleiben. Israel könnte zudem seine «Souveränität ausweiten» auf das strategisch wichtige Jordantal. Jerusalem soll ungeteilte Hauptstadt Israels bleiben. Die Palästinenser beanspruchen das Westjordanland sowie den Gazastreifen für ihren künftigen Staat mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt.

Erste Schritte für die Annexion könnte die israelische Regierung ab dem 1. Juli einleiten. Sollte sie dies tun, befürchten Beobachter den Ausbruch neuer Gewalt und eine Destabilisierung der Region. Die EU und Deutschland stufen eine Annexion als Verstoß gegen internationales Recht ein.

Zweites Unabhängigkeits-Referendum in Neukaledonien am 4. Oktober

PARIS: Das französische Überseegebiet Neukaledonien wird im Herbst erneut über seine Unabhängigkeit abstimmen. Das zweite Referendum über die Ablösung von Frankreich sei für den 4. Oktober bestätigt, sagte Regierungssprecherin Sibeth Ndiaye am Mittwoch in Paris nach einem Treffen des französischen Ministerrats. Die Volksabstimmung war eigentlich für den 6. September geplant gewesen. Wegen der Coronavirus-Pandemie sei nun vom Innenministerium per Dekret das Datum im Oktober festgelegt worden, sagte Ndiaye.

Beim ersten Referendum auf dem Archipel im Südpazifik östlich von Australien hatten sich im November vorvergangenen Jahres 56,7 Prozent der Stimmberechtigten für den Verbleib bei Frankreich ausgesprochen. Das Ergebnis bedeutete vor allem für die Bevölkerungsgruppe der Kanaken - Neukaledoniens Ureinwohner - eine Enttäuschung. Von ihnen hoffen viele seit langem auf einen eigenen Staat.

Frankreichs Premierminister Édouard Philippe hatte den Vorschlag zur Verschiebung des Referendums Ende Mai an die Behörden in Neukaledonien übermittelt. Er begründete ihn damals mit absehbaren Problemen bei der Entsendung von Wahlbeobachtern angesichts der Gesundheitskrise.

Drei Tote bei Überschwemmungen

BUKAREST: Drei Menschen sind bei Überschwemmungen in Rumänien ums Leben gekommen. Wie der Katastrophenschutz am Mittwoch in Bukarest mitteilte, wurden die Opfer in den letzten Tagen von Fluten mitgerissen. Zu den Todesfällen kam es in der westlichen Region Bihor, bei Suceava im Nordosten sowie in der Region Vaslui am südöstlichen Karpatenknie. Weite Teile des Landes waren von heftigem Regen betroffen.

Kölner Kaiser-Denkmal mit Farbe besprüht - Kritik an Kolonialisierung

KÖLN: Unbekannte haben mitten in Köln ein Reiterdenkmal von Kaiser Wilhelm II. großflächig mit Farbe besprüht. Sowohl der Sockel des Standbildes in der Nähe von Dom und Hohenzollernbrücke als auch die Unterseite des kaiserlichen Pferdes wurden in der Nacht zu Mittwoch in unterschiedlichen Rot- und Orangetönen eingefärbt, wie die Polizei mitteilte. Darüber hinaus hätten «der oder die Täter» mehrere kritische Transparente und Zettel hinterlassen, die sich mit Rolle des Kaisers und der Kolonialisierung befassten. «Spezialisten prüfen derzeit, um was für eine Farbe es sich handelt und wie diese möglichst schonend vom Denkmal entfernt werden kann.» Im Zuge der globalen Proteste gegen Rassismus wächst in vielen Ländern auch die Kritik an Denkmälern von Protagonisten aus der Kolonialgeschichte.

Papst betet für Zanardi - «Lehre der Menschlichkeit»

ROM: Papst Franziskus hat den schwer verletzten ehemaligen Formel-1-Piloten Alessandro Zanardi als großes Vorbild für viele Menschen bezeichnet. «Lieber Alessandro, Ihre Geschichte ist ein Beispiel dafür, wie man nach einem plötzlichen Stopp wieder anfangen kann», schrieb der Pontifex in einem Brief an Zanardi in der Zeitung «Gazzetta dello Sport» (Mittwoch). Zanardi habe eine «Behinderung zu einer Lehre der Menschlichkeit» gemacht. «Danke, dass Sie denen Kraft geben, die sie verloren haben. In dieser schmerzlichen Zeit bin ich Ihnen nahe, ich bete für Sie und Ihre Familie.»

Zanardi (53) war vergangenen Freitag bei einem Unfall mit seinem Handbike in der Toskana verunglückt und hat sich schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen zugezogen. Der viermalige Paralympics-Sieger war mit einem Lkw zusammengestoßen. Er liegt im künstlichen Koma im Krankenhaus in Siena. Der Italiener hatte 2001 bei einem dramatischen Unfall auf dem Lausitzring beide Beine verloren und war dann später in den Behindertensport gewechselt.

Sein Zustand sei unverändert, teilte die Klinik am Mittwoch mit. Zanardi sei immer noch auf der Intensivstation und werde weiter künstlich beatmet. Neurologisch sei die Lage weiter sehr ernst. Nach Rücksprache mit der Familie würden nun keine täglichen Mitteilungen mehr rausgegeben, sondern nur noch, wenn sich sein Gesundheitszustand ändert.

Nach Tod von Palästinenser - Israelische Polizei veröffentlicht Video

JERUSALEM: Nach dem Tod eines Palästinensers durch Schüsse israelischer Beamter hat die Polizei ein Video des Vorfalls veröffentlicht. Der Generalsekretär der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), Saeb Erekat, hatte unter anderen darauf gedrungen. Er bezweifelte die Darstellung der Polizei, wonach es sich bei dem Vorfall um eine Auto-Attacke handelte.

Der am Mittwochnachmittag veröffentlichte Ausschnitt zeigt, wie ein Wagen langsam auf einen Kontrollpunkt zufährt. Als er sich dort stehenden Polizisten nähert, beschleunigt der Wagen in einem kleinen Bogen und rammt eine Person, die ein kleines Stück durch die Luft fliegt. Der Fahrer des Wagens springt anschließend aus dem Wagen, Polizisten schießen auf ihn.

Der Vorfall hatte sich am Dienstag an einem Kontrollposten nahe Jerusalem ereignet. Der von der Polizei als Terrorist eingestufte Mann starb, eine Polizistin wurde leicht verletzt. Die PLO schrieb daraufhin unter Berufung auf örtliche Quellen, dass am Dienstag die Hochzeit der Schwester des Getöteten gewesen sei. Er sei in Eile gewesen. Erekat forderte die Veröffentlichung von Videoaufzeichnungen. «Sie haben mehrere Kameras an dem Kontrollpunkt», schrieb er bei Twitter. «Warum veröffentlichten sie das Video nicht und zeigen, was geschah?» Erekat schrieb von Mord.

Mongolen wählen neues Parlament - Sorgen um die Wirtschaft

ULAN BATOR: In der Mongolei haben am Mittwoch die Parlamentswahlen begonnen. Bei den vergangenen Wahlen 2016 konnte die regierende Mongolische Volkspartei 65 der 76 Parlamentssitze für sich gewinnen. Allerdings gelang es der Partei nicht, die ökonomischen Probleme zu lösen. Das an Bodenschätzen reiche zentralasiatische Land leidet unter dem Rückgang der Rohstoffpreise und der nachlassenden Nachfrage. Auch macht sich wegen grassierender Korruption Frustration unter der Bevölkerung breit.

Der Binnenstaat zwischen den beiden übermächtigen Nachbarn Russland und China zählt auf einer Fläche viermal so groß wie Deutschland nur knapp drei Millionen Einwohner.

Einen Erfolg hat Regierungslager allerdings mit der Bewältigung der Corona-Pandemie vorzuweisen, die in der Mongolei glimpflich verlief. Erste Ergebnisse der Wahl werden in der Nacht zum Donnerstag erwartet.

Nationalgarde steht zum Schutz von Monumenten in Washington bereit

WASHINGTON: Die Nationalgarde steht auf Veranlassung der US-Regierung zum Schutz von Denkmälern in der Hauptstadt Washington bereit. Die rund 400 aktivierten Mitglieder seien bislang in Bereitschaft und würden die US-Parkpolizei unterstützen, um «jede Verunstaltung oder Zerstörung» zu verhindern, erklärte der Sprecher der Nationalgarde in Washington, Craig Clapper, am Mittwoch (Ortszeit) auf Anfrage. Die Nationalgarde zählt zur Reserve der US-Armee.

Die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd haben in den USA eine Debatte über die Erinnerungskultur des Landes angestoßen. In verschiedenen Landesteilen machten Demonstranten kurzen Prozess und brachten Statuen zu Fall, die historische Figuren darstellen, die in Verbindung mit Rassismus gebracht werden. In Washington waren Demonstranten am Montagabend bei dem Versuch gescheitert, eine Statue des siebten Präsidenten Andrew Jackson zu stürzen.

«Ich glaube, viele der Leute, die Statuen niederreißen, haben keine Ahnung, was die Statue ist», sagte US-Präsident Donald Trump am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Er stellte erneut eine Verfügung zum besseren Schutz von Denkmälern in Aussicht, die er bis Ende der Woche unterschreiben wolle. Zudem sagte er, dass die Bundespolizei FBI gegen «Hunderte» Personen im Zusammehang mit der Beschädigung von Monumenten und Gebäuden ermittele.

Berüchtigter haitianischer Paramilitär aus USA abgeschoben

PORT-AU-PRINCE: Der in Haiti gesuchte frühere Anführer einer besonders gewalttätigen paramilitärischen Gruppe ist Medienberichten zufolge aus den USA zurück in den Karibikstaat abgeschoben worden. Der Mann, Emmanuel «Toto» Constant, kam nach einem Bericht des Nachrichtenportals Haiti Press Network am Dienstag zusammen mit anderen abgeschobenen Haitianern auf dem Flughafen der Hauptstadt Port-au-Prince an und wurde anschließend festgenommen.

Dem Anführer der Gruppe FRAPH zur Zeit der Militärdiktatur in Haiti unter Raoul Cédras von 1991 bis 1994 werden Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Er soll für Morde an Hunderten Anhängern des zuvor gestürzten Präsidenten Jean-Bertrand Aristide verantwortlich sein. Für seine Rolle bei einem Massaker war er von einem Gericht in Haiti in Abwesenheit verurteilt worden.

Nachdem Aristide 1994 mit Hilfe der USA wieder an die Macht kam, wurde der heute 63-jährige Constant im darauffolgenden Jahr erstmals in New York festgenommen. Einige US-Politiker äußerten in den vergangenen Wochen Bedenken, ob die haitianischen Behören Constant zur Rechenschaft ziehen würden.

Ocasio-Cortez gewinnt Kongress-Vorwahl in New York

NEW YORK: Die US-Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez (30) kann ersten Prognosen zufolge im November erneut zur Wahl als Kongressabgeordnete antreten. Ocasio-Cortez, die 2018 als bislang jüngste Frau in den US-Kongress gewählt worden war, gewann die Vorwahl in ihrem Wahlgebiet in New York am Dienstag, wie US-Medien am Mittwoch unter Berufung auf erste Prognosen übereinstimmend berichteten.

Sie habe sich mit rund 70 Prozent der Stimmen gegen die frühere Journalistin Michelle Caruso-Cabrera durchgesetzt. Da ihr Wahlbezirk in den Stadtteilen Bronx und Queens überwiegend demokratisch geprägt ist, gilt ihre Wiederwahl im November damit als sicher.

Die Einwanderertochter aus der New Yorker Bronx war 2018 über die USA hinaus bekannt geworden, weil sie völlig überraschend Joe Crowley, einen der ranghöchsten alteingesessenen Demokraten, in der parteiinternen Vorwahl besiegt hatte. Ocasio-Cortez, die unter anderem als Kellnerin und Aktivistin tätig war und sich selbst als Sozialistin bezeichnet, tritt unter anderem für kostenfreie Universitäten und eine bundesweite Job-Garantie mit einem Mindestlohn von 15 US-Dollar pro Stunde ein.