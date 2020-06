Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 18.06.20 | Aktualisiert um: 01:20 | Überblick

US-Handelsbeauftragter Lighthizer wirft WTO Chaos vor

WASHINGTON: Der Handelsbeauftragte der US-Regierung, Robert Lighthizer, hat der Welthandelsorganisation (WTO) chaotische Zustände vorgeworfen und grundlegende Reformen gefordert. Die WTO habe gegenüber den USA und dem internationalen Handelssystem «versagt», kritisierte Lighthizer am Mittwoch bei einer Anhörung im Repräsentantenhaus. Die Organisation sei inzwischen mehr Teil des Problems als Teil der Lösung, sagte Lighthizer.

Die USA würden für die neue WTO-Führung alle Kandidaten, die auch nur entfernt anti-amerikanisch seien könnten, blockieren, warnte er. Der Nachfolger von WTO-Chef Roberto Azevêdo müsse «grundlegende Reformen» anstoßen, forderte Lighthizer. Azevêdo hatte im Mai nach sieben Jahren an der Spitze der WTO angekündigt, sein Amt Ende August vorzeitig abzugeben.

Die WTO ist in einer tiefen Krise. Die USA blockieren seit langem die Ernennung neuer Experten für eines der Kernstücke der WTO, das Streitschlichtungssystem. Die wichtige Berufungsinstanz ist deshalb seit Dezember 2019 nicht mehr handlungsfähig. Lighthizer sagte im Parlament, die USA könnten auch gut ohne diesen Mechanismus leben.

Deutsche EU-Abgeordnete wirft Polizisten rassistischen Übergriff vor

BRÜSSEL: Die deutsche Europaabgeordnete Pierrette Herzberger-Fofana wirft belgischen Polizisten einen rassistischen Übergriff in Brüssel vor und hat deshalb Anzeige erstattet. Dies teilte die Grünen-Politikerin am Mittwoch im Europaparlament mit. Die schwarze Abgeordnete spricht in der Anzeige von vorsätzlichen Verletzungen, erniedrigender Behandlung, Autoritätsmissbrauch und Rassismus.

Beim Verlassen des Nordbahnhofs in Brüssel am Dienstagabend habe sie neun Polizisten gesehen, die zwei schwarze Männer belästigt hätten, erklärte die Grünen-Politikerin. Als sie die Szene mit ihrem Telefon fotografiert habe, seien vier Polizisten auf sie zugegangen und hätten ihr das Handy aus der Hand genommen. «Sie haben gewaltsam meine Handtasche weggenommen. Sie haben mich mit gespreizten Beinen an die Wand gepresst und durchsucht.» Dass sie EU-Abgeordnete sei, habe ihr die Polizei trotz ihres Ausweises, ihres deutschen Passes und ihrer belgischen Aufenthaltsgenehmigung nicht geglaubt.

«Ich habe Anzeige erstattet, weil wir diese Polizeigewalt nicht passieren lassen können», sagte die Politikerin. Parlamentspräsident David Sassoli betonte, der Vorfall müsse mit den belgischen Behörden geklärt werden. Grünen-Fraktionschef Philippe Lamberts und weitere Abgeordnete verurteilten das Vorgehen der Polizisten.

Massengrab im Sudan gefunden - vermutlich von Massaker 1998

KHARTUM: Die Behörden im Sudan haben ein Massengrab mit mutmaßlichen Opfern eines Massakers zu Zeiten von Präsident Omar al-Baschir gefunden. Bislang seien 20 Leichen ausgegraben worden, sagte Wail Ali Said, ein Anwalt und Mitglied des Untersuchungskomitees, am Mittwoch. Ihre DNA werde mit der von Familienmitgliedern der Opfer eines Massakers im Jahr 1998 verglichen. Die Ausgrabungen werden demnach noch etwa zwei Wochen dauern, und es werden 170 bis 200 Leichen erwartet.

1998 kam es zu einem Massaker an Wehrpflichtigen in einem Militärlager südöstlich der Hauptstadt Khartum. Die jungen Sudanesen hatten versucht, aus dem Lager auszubrechen. Zu der Zeit war Langzeit-Präsident Al-Baschir an der Macht, der das Land mit harter Hand regierte. Etliche junge Menschen wurden damals, auch unter Zwang, in den Wehrdienst eingezogen und einige mussten im Süden des Landes gegen bewaffnete Gruppen kämpfen, die die Unabhängigkeit der Region anstrebten. Südsudan spaltete sich schließlich 2011 vom Norden ab. Al-Baschir wurde im April 2019 gestürzt.

Osram erwartet leichte Erholung nach schwachem dritten Quartal

MÜNCHEN: Der Lampenhersteller und Autozulieferer Osram erwartet für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatzrückgang von 15 bis 19 Prozent und einen Gewinneinbruch. Als bereinigte Ergebnismarge vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen peilt der Konzern 3 bis 6 Prozent vom Umsatz an, wie er am Mittwoch mitteilte. Eine frühere Prognose hatte Osram im März wegen der Corona-Pandemie zurückgezogen. Der österreichische Sensorspezialist AMS hatte sich nach langem Ringen Ende 2019 die Mehrheit an Osram gesichert.

Im zweiten Geschäftsquartal von Januar bis März hatte Osram einen Verlust von 39 Millionen Euro erwirtschaftet. Für das noch laufende dritte Quartal von April bis Ende Juni erwartet das Unternehmen einen Umsatzrückgang von bis zu 35 Prozent und eine Betriebsverlust-Marge von bis zu 10 Prozent. Nach einer «rückläufigen Geschäftsentwicklung im dritten Quartal erwartet der Vorstand in den nächsten Monaten eine leichte Erholung der Nachfrage.

«Die ausgeprägte Schwäche des weltweiten Automobilgeschäfts sowie eine Nachfrageschwäche in den Kernmärkten von Osram in Europa und den USA werden die Entwicklung auch im vierten Quartal belasten», teilte Osram mit. Gegenläufig wirkten die anziehenden Umsätze in China und die Maßnahmen des Unternehmens, die die Auswirkungen der Krise auf Zahlungsfähigkeit und Ergebnis abgemildert hätten.

Slowakischer Ex-Regierungschef Pellegrini will eigene Partei gründen

BRATISLAVA: Die bis vor kurzem regierenden Sozialdemokraten der Slowakei haben sich gespalten. Eine Woche nach seinem Parteiaustritt präsentierte Ex-Ministerpräsident Peter Pellegrini am Mittwoch den Kern seiner künftigen neuen Partei. Er wolle sie «mit einer transparenten Finanzierung ohne Oligarchen im Hintergrund» gründen, sagte Pellegrini. Damit spielte er darauf an, dass die noch immer von Langzeit-Regierungschef Robert Fico geführte Partei Smer-SD (auf Deutsch «Richtung - Sozialdemokratie») seit Jahren unter dem Verdacht steht, den Interessen zweifelhafter Unternehmer zu dienen.

Der 44-jährige Pellegrini ist nach Umfragen der mit Abstand beliebteste Sozialdemokrat in dem EU-Mitgliedsland. Geführt wird Smer-SD jedoch von ihrem Gründer Robert Fico (55). Nachdem der Mord am Investigativ-Journalisten Jan Kuciak im Februar 2018 Massenproteste gegen Korruption auslöste, musste Fico zwar sein Amt als Regierungschef an Pellegrini übergeben, blieb aber Parteichef.

Schon im Mai hatte eine Umfrage ergeben, dass Pellegrini mit einer eigenen Partei mehr als doppelt so viele Wählerstimmen gewinnen könnte wie Smer-SD unter Fico.

Bedenken gegen Autofusion Fiat-PSA: Brüssel will bis Oktober prüfen

BRÜSSEL: Die EU-Kommission hat Bedenken gegen die Megafusion des Autokonzerns Fiat Chrysler mit der Opel-Mutter PSA. Die Wettbewerbshüter leiteten deshalb am Mittwoch eine vertiefte Prüfung des Falls ein, die sich bis 22. Oktober hinziehen könnte. Hintergrund ist die Befürchtung, dass der Zusammenschluss der beiden Fahrzeughersteller den Wettbewerb auf dem Markt für Lieferwagen einschränken könnte.

Die Opel-Mutter PSA und Fiat Chrysler hatten ihre Mega-Fusion im Dezember beschlossen. Damit soll der viertgrößte Autohersteller der Welt entstehen. Der neue Konzern hätte aber auch im Segment Lieferwagen bis 3,5 Tonnen in vielen Ländern hohe Marktanteile, erklärte die EU-Kommission. Anders als auf dem Automarkt gebe es weniger Anbieter und hohe Zugangshürden für Wettbewerber. Bisher konkurrierten beide Anbieter bei den Vans Kopf an Kopf in vielen Märkten und richteten ihre Preise entsprechend aus. Dies könnte bei einer Fusion wegfallen, argumentierte die Kommission.

Johnsons Wagen in Auffahrunfall vor britischem Parlament verwickelt

LONDON: Das Auto des britischen Premierministers Boris Johnson ist am Mittwoch in einen Auffahrunfall verwickelt gewesen. Das geht aus dem Twitter-Video eines Anti-Brexit-Aktivisten hervor, der häufig vor dem Parlament demonstriert. Ein Regierungssprecher bestätigte später, dass Johnson in dem in dem Wagen saß. Verletzt wurde demnach niemand.

Auf dem kurzen Clip ist zu sehen, wie ein Mann auf das Auto des Premiers zuläuft und es zum Halten bringt, als es den Hof des Parlaments verlässt. Der darauffolgende Wagen fährt auf die Limousine auf und verursacht eine heftige Delle im Kofferraum. Die Kolonne, die immer mit erheblicher Geschwindigkeit durch die Straßen fährt, setzt sich jedoch gleich wieder in Bewegung. Der Mann, Medienberichten zufolge Teilnehmer einer Kurden-Demo, wird von Sicherheitskräften überwältigt.

Spielende Kinder zwingen ICE-Lokführer zu Notbremsung

LIMBURG: Zwei spielende Kinder haben in Deutschland einen ICE-Lokführer auf der Schnellstrecke Frankfurt-Köln bei etwa 280 Kilometern pro Stunde zu einer Notbremsung gezwungen.

«Der Lokführer hat sie von weitem am Bahndamm gesehen und die Notbremse reingehauen», sagte Ralf Ströher von der Bundespolizei am Mittwoch. Bis zum Stillstand sei der ICE am Dienstag auf hessischem Gebiet nahe der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz noch fast zwei Kilometer gefahren.

«Die Kinder haben sich wahrscheinlich so erschrocken, dass sie gleich getürmt sind», ergänzte der Sprecher. Die Strecke wurde etwa eine Stunde gesperrt. Bundespolizisten suchten vergeblich nach den Kindern. Ihr Alter und Geschlecht blieben unbekannt. Wegen der Streckensperrung kam es bei 15 Zügen zu Verspätungen.

Virus-Tests für Serben bremsen Einreise nach Griechenland

SOFIA: Die kleine Zahl an Grenzbeamten und Coronavirus-Tests für Serben sind nach Angaben aus Bulgarien die Gründe für einen Riesenstau am größten Grenzübergang nach Griechenland. So seien am Mittwoch auf der griechischen Seite des Grenzpunkts Kulata/Promachonas lediglich drei Beamten im Einsatz gewesen, während die bulgarische Seite bei «voller Kapazität» operiere, teilte das Innenministerium in Sofia mit. Für serbische Staatsbürger sind Virustest vorgeschrieben, weil ihr Heimatland nicht Mitglied der EU ist.

Der Stau in Bulgarien erreichte am Mittwochmittag eine Länge von 15 Kilometern, wie das Staatradio in Sofia berichtete. Reisende beklagten, sie warteten dort seit der vergangenen Nacht. Seit Montag, als Griechenland seine Grenze zu Bulgarien geöffnet hat, stauen sich am Übergang bei Kulata/Promachonas Tausende Autos bulgarischer und rumänischer Urlauber sowie von Reisenden aus Serbien und Nordmazedonien. Dazu kommen noch viele Lastwagen. Sofia empfiehlt nun, bulgarische Autofahrer sollten für ihre Reise nach Griechenland auf andere Grenzübergänge ausweichen.

Im bulgarischen Tourismus herrscht noch immer Unsicherheit. Viele große Hotels in den Badeorten am Schwarzen Meer wissen noch nicht, ob und wann sie öffnen werden. Bulgariens Sommersaison soll für ausländische Urlauber erst am 1. Juli beginnen.

Mariele Millowitsch widmete ihre Doktorarbeit einem Hund

HAMBURG: Schauspielerin Mariele Millowitsch («Marie Brand und die Liebe zu viert») hat ihre Doktorarbeit als Tierärztin ihrem Dackel gewidmet. Die Hündin Sophie hatte eine Lähmung durch eine Bandscheiben-Erkrankung, sagte die 64-Jährige der «Zeit» (Donnerstag). Sie habe deshalb ein Verfahren ausgewertet, was die Lähmung aufheben soll. «Sophie wurde wieder gesund.» Die Fernseh-Kommissarin studierte vor ihrer Schauspielkarriere Tiermedizin.

Obwohl sie heute nicht als Tierärztin arbeite, sei sie trotzdem stolz auf ihre Promotion. «Wenn ich was mit Behörden zu tun habe, kann ich den Titel hinschreiben, das sieht doch gut aus.» Für ihre Arbeit bekam Millowitsch nach eigenen Angaben «nur» ein cum laude, also eine Drei.

US-Militär: Rund 2000 russische Söldner in Libyen aktiv

TRIPOLIS: Im libyschen Bürgerkrieg beteiligen sich nach Angaben des US-Militärs mehr russische Söldner, als bislang angenommen. Man gehe davon aus, dass es 2000 Angestellte der privaten russischen «Wagner Gruppe» in Libyen gebe, sagte Nicole Kirschmann, eine Sprecherin des US-Afrikakommandos, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Sie seien mit verschiedenen Aufgaben betraut.

Der Einsatz der «Wagner Gruppe» in Libyen ist umstritten. Ein interner UN-Bericht hatte vor kurzem von etwa 800 bis 1200 Paramilitärs gesprochen, die aufseiten des aufständischen Generals Chalifa Haftar kämpften. Der Gruppe werden Beziehungen zum Kreml nachgesagt.

Kremlchef Wladimir Putin hatte immer wieder betont, dass Söldner aller möglichen Staaten in Libyen im Einsatz seien. Sollten darunter Russen kämpfen, seien sie nicht im staatlichen Auftrag dort. Haftar erhält in seinem Kampf gegen die international anerkannte Regierung unter anderem Hilfe von Russland, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten.

Sea-Watch nimmt etwa 100 Migranten vor Libyen auf

ROM: Das Rettungsschiff «Sea-Watch 3» hat fast 100 Migranten vor Libyen aufgenommen. Mehrere Menschen hätten medizinische Hilfe gebraucht, erklärte die deutsche Hilfsorganisation Sea-Watch am Mittwoch. Sie seien 29 Seemeilen vor der Stadt Al-Sawija in internationalen Gewässern gerettet worden. Ein Aufklärungsflugzeug der Hilfsorganisation habe ein weiteres Boot in Schwierigkeiten entdeckt, auf dem 70 Menschen seien. «Die Operation ist noch nicht vorbei», erklärte Sea-Watch.

Italien hatte zuletzt Rettungsschiffe mit Migranten erst nach längeren Verhandlungen und nach einer zwei Wochen langen Corona-Quarantäne der Geflüchteten an Land gelassen.

Die «Maus» bekommt eine Sammelmünze zum 50. Geburtstag

BERLIN: Zum 50. Jahrestag der ersten «Sendung mit der Maus» im kommenden Jahr wird eine 20-Euro-Gedenkmünze geprägt. Das beschloss das Bundeskabinett am Mittwoch in Berlin. Die Sammelmünze aus Silber soll ab Februar erhältlich sein. Am 7. März 1971 wurde im WDR die Kindersendung erstmals ausgestrahlt, wie das Bundesfinanzministerium am Mittwoch mitteilte. «Im Mittelpunkt der Bildseite steht, na klar, die Maus, sie hat im Arm ein Geschenk, das darf bei Geburtstagen nicht fehlen», sagte Regierungssprecher Steffen Seibert.

Die Bundesregierung wolle damit danke sagen für eine Sendung, die «mit viel Humor, und damit vielleicht gerade besonders ernsthaft» auf Kinder in ihrer Neugier und Wissbegier zugehe, sagte Seibert. Auch Kabinettsmitglieder seien mal kleine Kinder gewesen. «Es ist also damit zu rechnen, dass auch bei Kabinettsmitgliedern ein Gutteil ihres Kinderwissens vielleicht gerade aus den Lach- und Sachgeschichten der Maus entstanden ist.» WDR-Programmdirektor Jörg Schönenborn teilte mit, die Münze sei ein «grandioses vorzeitiges Geburtstagsgeschenk».

Das Bundesfinanzministerium teilte zum Design der Münze mit: «Die Maus blickt verschmitzt in die Richtung des Geschenks und strahlt ihre Neugierde - eine zentrale Eigenschaft der Figur - aus.» Sie solle in den «charakteristischen Farben» koloriert werden. In den Rand der Münze werde «Lach- und Sachgeschichten» graviert.

Schweden lockert Reisebeschränkungen für zehn europäische Länder

STOCKHOLM: Schweden rät seinen Bürgern nicht länger von Reisen in eine Reihe von europäischen Ländern ab. Ab dem 30. Juni sei es wieder möglich, in zehn Staaten Europas zu reisen, sagte Außenministerin Ann Linde am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Stockholm. Deutschland sowie Schwedens Nachbarn Dänemark, Norwegen und Finnland gehören nicht dazu, dafür aber die Urlaubsländer Spanien, Italien und Griechenland sowie Belgien, Frankreich, Island, Kroatien, Luxemburg, Portugal und die Schweiz. Die Maßnahme werde zurückgefahren, weil diese Länder ihre Grenzen für Reisende aus Schweden und dem Rest der EU geöffnet hätten, sagte Linde.

Nach dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie hatte die schwedische Regierung ihren Bürgern von nicht zwingend notwendigen Reisen ins Ausland abgeraten. Für die weiteren Länder der EU und des Schengenraums gelte dies wie bisher bis vorläufig zum 15. Juli, für alle Länder außerhalb der Europäischen Union bis Ende August, sagte Linde. Das schwedische Abraten von Reisen stellt kein eindringliches Reiseverbot dar, sondern soll die Schweden dazu aufrufen, unnötige Urlaubsreisen sein zu lassen. Die Grenzen Schwedens sind geschlossen, nicht aber für Bürger der EU und der Europäischen Freihandelszone.

Verkehrssicherheit in Deutschland seit 2010 kaum verbessert

BRÜSSEL: Die Zahl der Verkehrstoten ist in Deutschland in den vergangenen Jahren nur leicht gesunken. Die Verkehrssicherheit habe sich seit 2010 enttäuschend entwickelt, heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht zur Verkehrssicherheit in den EU-Staaten. Der ETSC Road Safety Performance Index (PIN) vergleicht die jährliche Zahl der Verkehrstoten in Europa.

Laut PIN sank die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland seit 2010 um weniger als 20 Prozent. Am besten war die Entwicklung demnach in den baltischen Staaten, in Griechenland und in Portugal. Im europaweiten Vergleich lag Deutschland bei der Zahl der Verkehrstoten 2019 im Mittelfeld. Pro einer Million Einwohner starben hier rund 37 Menschen im Straßenverkehr. Am sichersten war es für Verkehrsteilnehmer in Schweden, auf Rumäniens Straßen starben europaweit die meisten Menschen.

2010 hatten sich die EU-Staaten das Ziel gesetzt, die Zahl der Verkehrstoten bis Ende 2020 um die Hälfte zu reduzieren. Nach Auswertung der Daten bis Ende 2019 sei es fast unmöglich, dieses Ziel noch zu erreichen, heißt es in dem Bericht. Zwischen 2010 und 2019 sank die Zahl der Verkehrstoten in Europa nur um knapp 24 Prozent.

USA verhängen neue Sanktionen gegen Assad und Syriens Machtelite

WASHINGTON/DAMASKUS: Die US-Regierung hat weitere Sanktionen gegen den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad und andere Vertreter der Machtelite in Damaskus erlassen. Auf der Sanktionsliste stehen insgesamt 39 Namen, darunter neben dem syrischen Staatschef auch dessen Frau Asma und dessen Bruder Mahir, wie US-Außenminister Mike Pompeo am Mittwoch mitteilte. Es handele sich dabei um den Beginn einer Kampagne, die dem Assad-Regime mit wirtschaftlichem und politischem Druck Einnahmen und Unterstützung verwehren soll.

Die neuen Sanktionen wurden im Zuge des sogenannten Caesar Acts erlassen, der an diesem Mittwoch in Kraft trat. Er sieht vor, dass Washington nun weltweit Strafmaßnahmen gegen Personen und Firmen verhängen kann, wenn sie mit Syriens Regierung oder den neu sanktionierten Personen Geschäfte machen. Die USA hatten kurz nach dem Ausbruch der Proteste gegen Assad im Frühjahr 2011 erstmals direkte Sanktionen gegen Syriens Machthaber beschlossen.

Amsterdamer Museum erwirbt «Bordell-Brief» von van Gogh und Gauguin

AMSTERDAM: Das Amsterdamer Van Gogh Museum hat einen kunsthistorisch bedeutsamen Brief der beiden Maler Vincent van Gogh und Paul Gauguin aus dem Jahre 1888 erstanden. Auf vier Seiten beschreiben die Maler ihre intensive gemeinsame Periode im südfranzösischen Arles, darunter auch gemeinsame Bordellbesuche. Die Stiftung des Museums hatte den Brief bei einer Auktion in Paris für rund 200.000 Euro ersteigert, teilte das Museum am Mittwoch mit.

Der Brief des Niederländers van Gogh (1853-1890) und seines französischen Kollegen Gauguin (1848-1903) richtete sich an den gemeinsamen Künstlerfreund Émile Bernard. Es sei «ein Dialog der Maler», teilte das Museum mit, und das wichtigste Dokument van Goghs, das noch in Privatbesitz war. «Der Brief ist eine visionäre Darlegung ihrer künstlerischen Zusammenarbeit und die Zukunft der modernen Kunst.» Er gibt nach Angaben des Museums einen Einblick in die sehr unterschiedlichen Charaktere der Maler. Gauguin und Van Gogh beschreiben auch ihre Besuche in einem Bordell, wo sie auch malen wollten. Der Brief soll ab Herbst in einer Ausstellung präsentiert werden.

Die Maler schrieben an Bernard, kurz nachdem Gauguin im November 1888 ins Gelbe Haus in Arles eingezogen war. Dort wollte der van Gogh seinen Traum von einer utopischen Künstlerkolonie verwirklichen. Die Beziehung der Maler war aber äußerst schwierig und endete tragisch, als van Gogh in einem Anfall von Wahnsinn einen Teil seines Ohres abschnitt.

Journalistenmord auf Malta: Politiker von Regierungspartei tritt ab

VALLETTA: Im Skandal um die ermordete regierungskritische Journalistin auf Malta muss ein weiterer hochrangiger Politiker einen Posten räumen. Der Vize-Chef der regierenden Labour-Partei und Ex-Wirtschaftminister, Chris Cardona, habe sein Rücktrittsschreiben eingereicht, sagte Premierminister Robert Abela am Mittwoch.

Die Bloggerin Daphne Caruana Galizia war im Oktober 2017 mit einer Autobombe ermordet worden. Ein geständiger Mittelsmann hatte zuletzt behauptet, der mutmaßliche Drahtzieher des Mordes habe ihm gesagt, dass auch Cardona Auftragskiller bezahlt habe, um Caruana Galizia töten zu lassen.

Cardona war ein enger Verbündeter des ehemaligen Premierministers Joseph Muscat, der im Januar wegen des Skandals zurücktreten musste. Caruana Galizia hatte einst über Cardona berichtet, dass er ein Bordell in Deutschland besucht hatte. Der Politiker war dagegen juristisch vorgegangen und weist auch zurück, etwas mit dem Mord zu tun zu haben. In dem Fall sind drei Männer angeklagt, die Bombe gezündet zu haben. Ein Geschäftsmann ist zudem als Drahtzieher angeklagt.

Australien und Neuseeland verhandeln mit London über Freihandel

CANBERRA/WELLINGTON: Gut vier Monate nach Großbritanniens Austritt aus der Europäischen Union haben Australien und Neuseeland Verhandlungen über Freihandelsabkommen mit London aufgenommen. «Der Brexit bietet unseren beiden Nationen neue Möglichkeiten», sagte der australische Handelsminister Simon Birmingham am Mittwoch in Canberra. Bereits seit 2016 werde an einer solchen Vereinbarung gearbeitet. Großbritannien ist Australiens siebtgrößter Handelspartner, das Handelsvolumen liegt bei umgerechnet rund 18,5 Mrd Euro.

Der neuseeländische Handelsminister David Parker sagte in Wellington, das Land erhoffe sich von einem Freihandelsabkommen mehr Chancen für kleine und mittlere Unternehmen sowie für Exportgeschäfte der Maori-Ureinwohner. Für Neuseeland ist Großbritannien bei einem Handelsvolumen von umgerechnet rund 3,4 Mrd Euro der sechstgrößte Handelspartner.

Großbritannien hatte die EU am 31. Januar um Mitternacht verlassen. Bis zum Ablauf der Übergangsfrist Ende des Jahres müssen nun beide Seiten aushandeln, wie die Handelsbeziehungen in Zukunft aussehen sollen, um einen harten Bruch zu vermeiden.

Trump empfängt Polens Präsident Duda kommende Woche in Washington

WARSCHAU: Wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl in Polen wird US-Präsident Donald Trump kommende Woche Präsident Andrzej Duda im Weißen Haus empfangen. Das Treffen am Mittwoch (24. Juni) kommt dem Weißen Haus zufolge zu einer kritischen Zeit während der Öffnung beider Länder in der Corona-Pandemie. Die Nato-Partner wollten ihre Zusammenarbeit in einer Reihe von Feldern, darunter Verteidigung, Handel, Energieversorgung und Sicherheit im Telekommunikationssektor ausbauen, hieß es.

Polen wählt am 28. Juni einen neuen Präsidenten. Der von der nationalkonservativen Regierungspartei PiS gestellte Amtsinhaber Duda führt in aktuellen Umfragen mit Werten um 40 Prozent. Sein wichtigster Herausforderer ist der Warschauer Oberbürgermeister Rafal Trzaskowski, der für das liberalkonservative Oppositionsbündnis Bürgerkoalition (KO) ins Rennen geht. Ein Duda-Besuch so kurz vor der Wahl könnte den Eindruck erwecken, dass die USA einseitig Partei ergreifen, gab der frühere US-Botschafter in Warschau, Daniel Fried, im US-Nachrichtenportal «Politico» zu bedenken. «Das ist keine gute Idee.»

Trump könnte Dudas Visite nutzen, um eine von Warschau erhoffte Erweiterung der US-Militärpräsenz in Polen zu verkünden. Die US-Botschafterin in Warschau, Georgette Mosbacher, hatte kürzlich auf Twitter geschrieben, so eine Entscheidung könne «bald» fallen. Trump will die US-Truppen in Deutschland um fast 10.000 Soldaten reduzieren. Polens Regierung hat zwar mehrfach betont, man wolle das Ziel einer größeren Truppenpräsenz nicht auf Kosten Deutschlands erreichen. Duda sagte allerdings am Dienstagabend der Nachrichtenagentur PAP: «Wenn Entscheidungen über eine Verlegung von derzeit in Deutschland stationierten US-Truppen getroffen werden, sind wir bestimmt dabei.»

Whistleblowerin berichtet von Folter in chinesischem Lager

BERLIN: Die chinesische Whistleblowerin Sayragul Sauytbay ist nach eigenen Angaben in einem Umerziehungslager der Regierung gefoltert worden. Als Grund sei ihr ein «Regelverstoß» genannt worden, sagte die 43-jährige dem Nachrichtenmagazin «stern». Sauytbay wurde in China in eines der geheimen Umerziehungslager verschleppt und gezwungen, dort monatelang als Lehrerin zu unterrichten. Folter und medizinische Experimente sind dort laut Sauytbay an der Tagesordnung. Inzwischen lebt sie mit ihrer Familie in Schweden.

«Ich wurde in den «schwarzen Raum» gebracht. Er war knapp 20 Quadratmeter groß und in der Mitte stand ein großer Tisch mit vielen Folterinstrumenten: Metallstangen, Elektroschocker, ein Stuhl mit Nägeln. Hätte man mir vorher davon erzählt, ich hätte es nicht geglaubt», wird Sauytbay weiter zitiert. Sie sei auf einen elektrischen Stuhl geschnallt und gequält worden. Noch immer erhält sie nach eigenen Angaben Drohanrufe über chinesische Nummern.

Experten fehlen: Reisesperre bremst deutsche Firmen in Südafrika aus

JOHANNESBURG: Deutsche Unternehmen in Südafrika sind in Sorge wegen akuter Beeinträchtigungen durch die Covid-19-Restriktionen des Landes. Sie drohen bei Deutschlands wichtigstem Handelspartner auf dem afrikanischen Kontinent, Produktionserweiterungen und wichtige Wartungen lahmzulegen. Benötigt werden Hunderte Techniker und Experten aus dem Ausland, die aber wegen der geschlossenen Grenzen nicht ins Land können. Das geht aus einer Umfrage der für das südliche Afrika zuständigen Auslandshandelskammer (AHK) hervor. «Innerhalb kurzer Zeit hatten wir Antworten von etwa 20 Firmen, die um die 600 Techniker und Ingenieure benötigen», sagte am Dienstag der AHK-Geschäftsführer Matthias Boddenberg der Deutschen Presse-Agentur.

Zur Zeit werde daher mit den Behörden eine Ausnahmegenehmigung für einen oder mehrere Sonderflüge verhandelt, wie es sie bereits nach China und Russland gegeben hat. Nur drei Wochen vor der Einführung einer der weltweit striktesten Ausgangssperren hatte sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Südafrika noch für eine Vertiefung der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen eingesetzt. Deutschland war 2018 nach China und vor den USA mit einem Volumen von etwa 17 Milliarden Euro zweitwichtigster Handelspartner Südafrikas, das als wichtiges Sprungbrett vieler Unternehmen für den Kontinent gilt.

Der Kap-Staat - der bisher vor allem auf Kohlekraft setzt - leidet unter einer schweren Energiekrise, die die Konjunktur im Land stark beeinträchtigt hat. Dort sind alle wichtigen Automobilhersteller wie Volkswagen, BMW oder Mercedes vertreten, das gerade eine Montagelinie für die neue C-Klasse aufbaut. Auch Energiekonzerne und Zulieferer wie Siemens, Continental oder Voith gehören dazu. Insgesamt wird die Zahl der in Südafrika tätigen deutschen Unternehmen auf mehr als 600 Betriebe geschätzt.