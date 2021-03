Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Japan gedenkt der Tsunami-Katastrophe von vor zehn Jahren

FUKUSHIMA: Japan hat am Donnerstag der Opfer der verheerenden Erdbeben- und Tsunami-Katastrophe vor zehn Jahren gedacht. Seit dem frühen Morgen (Ortszeit) legten Menschen in der Unglücksregion im Nordosten des Inselreiches stille Gebete ein. Mehr als 15.000 Menschen waren damals in den Fluten ums Leben gekommen. Rund 2500 Opfer werden zudem offiziell weiter als vermisst geführt. Polizisten, die Küstenwache und Freiwillige suchten vor dem 10. Jahrestag der Katastrophe erneut nach ihren Überresten, denn für Japaner können die Seelen nicht eher ruhen. Im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi war es in Folge des Erdbebens und Tsunami zum Super-Gau gekommen. Er wurde in aller Welt zum Sinnbild der «3/11» genannten Dreifach-Katastrophe.

Unterdessen berichtete der japanische Fernsehsender NHK am zehnten Jahrestag der Katastrophe von weiteren Problemen in der Atomruine Fukushima. Der Wasserpegel im Untergeschoss des zerstörten Reaktors 3 sei aus noch ungeklärter Ursache gestiegen. Der Betreiber Tepco wolle nun untersuchen, ob dies auf ein schweres Erdbeben zurückzuführen sei, das erst kürzlich die Unglücksregion erneut erschüttert hatte. Bis die Atomruine zurückgebaut ist, werden noch Jahrzehnte vergehen. Noch leben mehr als 40.000 Menschen wegen der Katastrophe entwurzelt.

Die Regierung will bei einer Gedenkveranstaltung in Tokio, an der auch Kaiser Naruhito und seine Frau, Kaiserin Masako, teilnehmen, an die Opfer der Katastrophe erinnern. Im vergangenen Jahr war sie wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Um 14.46 Uhr Ortszeit (6.46 Uhr MEZ) - dem Zeitpunkt, an dem am 11. März 2011 das schwere Beben die Region Tohoku im Nordosten des Landes erschütterte - legen die Teilnehmer sowie Menschen an vielen anderen Orten eine Schweigeminute ein.

USA stufen IS-Ableger im Kongo und in Mosambik als Terrorgruppe ein

WASHINGTON: Die US-Regierung hat Ableger der Miliz Islamischer Staat (IS) im Kongo und in Mosambik als globale Terrororganisationen eingestuft. Damit werden die Gruppen und ihre Anführer mit Sanktionen belegt, US-Firmen und Bürger dürfen keine Geschäfte mit ihnen machen. Ausländischen Banken, die weiter mit ihnen Geschäfte machen, drohen damit ebenfalls Sanktionen. Diese Gruppen hätten Terroranschläge verübt oder stellten mit Blick auf weitere Angriffe ein «bedeutendes Risiko» dar, erklärte das US-Außenministerium am Mittwoch.

In Mosambik im Südosten Afrikas ist eine Gruppe militant islamistischer Extremisten betroffen, die im Erdgas-reichen Norden des Landes für zahlreiche Gräueltaten verantwortlich gemacht wird. Die US-Regierung bezeichnet die Gruppe als IS-Mosambik, nennt aber auch die Namen Ansar Al-Sunnna und Al-Shabaab. Die Gruppe habe sich 2018 zum IS bekannt, hieß es. IS-Mosambik habe unter Führung von Abu Yasir Hassan hunderte Zivilisten getötet und sei in der Provinz Cabo Delgado auch für «eine Reihe großer und ausgeklügelter Angriffe» verantwortlich, bei denen der wichtige Hafen von Mocimboa da Praia eingenommen worden sei. Die Angriffe im Norden des Landes hätten fast 700.000 Menschen in die Flucht getrieben, hieß es weiter.

Im zentralafrikanischen Staat Kongo betrifft die Terror-Einstufung die Gruppe ADF, die vor allem in den östlichen Provinzen Nord-Kivu und Ituri aktiv ist. Unter der Führung von Seka Musa Baluku habe der IS-Ableger den Vereinten Nationen zufolge allein im vergangenen Jahr bei Angriffen rund 850 Zivilpersonen getötet, hieß es. Die ADF und mehrere ihrer Anführer waren von den USA auch bereits zuvor auf anderere rechtlicher Grundlage mit Sanktionen belegt worden.

USA sanktionieren zwei Kinder des Chefs der Militärjunta in Myanmar

WASHINGTON: Die US-Regierung belegt zwei erwachsene Kinder des Anführers der Militärjunta in Myanmar, Min Aung Hlaing, und sechs von ihnen kontrollierte Firmen mit Sanktionen. Aung Pyae Sone und Khin Thiri Thet hätten die Beziehung zu ihrem Vater, dem Chef der Streitkräfte, «seit langem genutzt, um sich selbst zu bereichern», teilte US-Außenminister Antony Blinken am Mittwoch mit.

«Die Anführer des Putsches und deren erwachsene Angehörige sollten nicht in der Lage sein, von dem Regime zu profitieren, während dieses Gewalt anwendet und seinen Würgegriff gegen die Demokratie zuzieht», erklärte Blinken. Das Militär müsse umgehend die demokratisch gewählte Regierung wieder einsetzen, die Gewalt gegen Demonstranten stoppen und alle freilassen, die zu unrecht festgenommen worden seien, forderte Blinken.

Die USA hatten seit dem Putsch in der Nacht zum 1. Februar bereits strenge Exportbeschränkungen für das südostasiatische Land erlassen und Sanktionen gegen etwa ein Dutzend Mitglieder des neuen Führungsapparats verhängt.

Aufgrund der neuen Sanktionen wird jeglicher Besitz der betroffenen Personen und Firmen in den USA eingefroren. Für US-Unternehmen und Individuen ist es zudem verboten, Geschäfte mit ihnen zu machen. Falls die sanktionierten Personen gar keinen Besitz in den USA haben, werden für sie dadurch internationale Geschäfte trotzdem schwieriger, auch weil viele Banken nun vor Geschäften zurückschrecken dürften.

US-Außenminister verurteilt «ethnische Säuberungen» in Tigray

WASHINGTON: US-Außenminister Antony Blinken hat «ethnische Säuberungen» in der äthiopischen Region Tigray angeprangert. «Die derzeitige Situation in Tigray ist nicht hinnehmbar und muss sich ändern», sagte Blinken am Mittwoch bei einer Anhörung im Auswärtigen Ausschuss des US-Repräsentantenhauses. Eritreische Truppen und Milizen aus der nahen Region Amhara müssten die Gegend verlassen. Stattdessen müssten dort Kräfte für Stabilität sorgen, die die Menschenrechte nicht verletzten und keine «Akte ethnischer Säuberungen begehen, wie wir sie im westlichen Tigray gesehen haben». Blinken sprach sich für eine unabhängige Untersuchung aus.

Die äthiopische Regierung hatte im November gegen die Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) eine Offensive begonnen, die in der gleichnamigen Region an der Macht war. Hintergrund sind jahrelange Spannungen zwischen der TPLF und der Zentralregierung. Es wird immer noch gekämpft; inzwischen sind unterschiedliche Akteure, unter anderem eritreische Truppen und Milizen, in den Konflikt verwickelt. Amnesty International berichtete kürzlich, dass eritreische Truppen ein zweitägiges Massaker verübt und systematisch Hunderte Menschen getötet hätten.

Angriff auf Mine in Nigeria: Mindestens zehn Tote und 100 Entführte

LAGOS: Mindestens zehn Menschen sind bei einem bewaffneten Angriff auf eine Mine im Nordwesten Nigerias getötet worden. 100 Minenarbeiter seien bei dem Vorfall am 26. Februar zudem entführt worden, hieß es bei einem Sicherheitsbriefing der lokalen Behörden vom Mittwoch. Bei den Angreifern habe es sich um eine unbekannte Gruppe gehandelt.

Bereits zuvor war bekannt geworden, dass am selben Tag Hunderte Mädchen aus einer Schule entführt worden waren - ebenfalls im Bundesstaat Zamfara. Diese wurden nach wenigen Tagen jedoch wieder freigelassen.

Zu größeren Entführungen kommt es in dem westafrikanischen Land immer wieder. Dahinter stecken sowohl islamistische Terroristen als auch kriminelle Banden, die Lösegeld erpressen wollen.

US-Senat bestätigt Merrick Garland als Justizminister

WASHINGTON: Merrick Garland ist der neue Justizminister der USA. Der US-Senat bestätigte am Mittwoch die Nominierung - 70 der 100 Senatorinnen und Senatoren stimmten für Garland. Der 68-Jährige hat versprochen, in seinem neuen Amt Unabhängigkeit und Überparteilichkeit walten zu lassen und nicht im Sinne des Präsidenten, sondern des amerikanischen Volkes zu handeln. Der bisherige Bundesrichter will zudem der Aufarbeitung des Angriffs von Anhängern des ehemaligen Präsidenten Donald Trump auf das US-Kapitol Priorität einräumen.

Ex-Präsident Barack Obama wollte Garland 2016 zum Richter am Supreme Court machen. Die Personalie scheiterte aber am Widerstand der Republikaner im Senat. Das Votum am Mittwoch hat aber gezeigt, dass Garland überparteiliche Unterstützung genießt.

Kosmonauten schließen Reparaturen von Lecks auf ISS ab

MOSKAU: Auf der Internationalen Raumstation ISS laufen die letzten Arbeiten zur Abdichtung zweier Lecks. Die Kosmonauten Sergej Ryschikow und Sergej Kud-Swertschkow sollten am Mittwoch eine zweite Schicht Abdichtmittel auftragen, wie die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos auf Twitter mitteilte. Aussagen der Kosmonauten zufolge wird dafür ein spezielles Harz nordafrikanischer Nadelholzgewächse verwendet. An diesem Freitag soll dann geprüft werden, ob der kürzlich gemessene Druckabfall in dem betroffenen Abschnitt des ISS-Moduls «Swesda» (Stern) damit nun behoben ist.

Brand bei Internetdienstleister stört Dienste zahlreicher Unternehmen

STRAßBURG: Ein Großbrand in Datenzentren eines großen Internetdienstleisters im französischen Straßburg hat Dienste zahlreicher Unternehmen gestört. Das Feuer war in der Nacht zu Mittwoch in einem der Rechenzentren des Hostinganbieters OVH ausgebrochen, wie das Unternehmen mitteilte. Bei dem Brand sei zwar niemand verletzt worden - das Feuer habe aber schweren Schaden angerichtet. Die Ursache des Brandes war zunächst noch unklar. OVH gehört zu den größten Internetdienstleistern Europas.

Erste Transgender-Nachrichtensprecherin in Bangladesch

DHAKA: In Bangladesch gibt es erstmals eine Transgender-Nachrichtensprecherin. Transgender-Frauen, also Frauen, die als Jungen geboren worden sind, sind in dem mehrheitlich muslimischen Land offiziell als drittes Geschlecht anerkannt. Sie leben aber am Rande der Gesellschaft. Der Nachrichtenchef des Privatsenders Boishakhi, Saiful Islam, hofft, mit der neuen Nachrichtensprecherin Tashnuva Anan Shishir ein Signal für mehr Unterstützung für Transgenderfrauen zu setzen.

14-Jährige getötet: Freund wird in Psychiatrie untergebracht

DUISBURG: Nach dem gewaltsamen Tod einer 14-jährigen Schülerin aus Duisburg in Nordrhein-Westfalen wird der gleichaltrige Freund des Mädchens auf unbestimmte Zeit in der geschlossenen Psychiatrie untergebracht. Das entschieden die Richter am Duisburger Landgericht am Mittwoch. Sie gehen davon aus, dass der Jugendliche seine Freundin am 9. Oktober 2020 getötet hat. Das Motiv ist unklar. Der Prozess fand komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Nach Angaben eines Sprechers des Duisburger Landgerichts gehen die Richter davon aus, dass der Jugendliche aufgrund einer psychischen Erkrankung zur Tatzeit nur eingeschränkt schuldfähig, wenn nicht sogar komplett schuldunfähig gewesen ist. Die Tat sei zwar als Totschlag eingestuft worden, eine klassische Bestrafung sei jedoch nicht in Frage gekommen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Lern-App «Anton» schließt Sicherheitslücke

MÜNCHEN: In der populären Lern-App «Anton» haben Datenjournalisten des Bayerischen Rundfunks eine Sicherheitslücke entdeckt. Dadurch hätten Daten wie Vor- und Nachname der Schülerinnen und Schüler, Klassenzugehörigkeit, Schule, Lernfortschritte von außen abgegriffen werden können, teilte der Sender am Mittwoch mit. Die Schwachstelle wurde inzwischen behoben. Die Berliner Firma Solocode, Entwickler der Anton-App, räumte die Sicherheitslücke ein. «Es gibt aber keinerlei Hinweise auf einen Datenabfluss», sagte Geschäftsführer David Hörmeyer der dpa auf Anfrage.

Bordell mit Flatrate-Prinzip - Angeklagter gesteht teilweise

BERLIN: Gegen einen Berliner Bordellbetreiber, der Gruppensex nach einem sogenannten Flatrate-Prinzip angeboten haben soll, hat der Prozess vor dem Landgericht der Hauptstadt begonnen. Dem 55-Jährigen werden Zuhälterei, Menschenhandel und sexueller Missbrauch vorgeworfen. Einer der Verteidiger verlas zu Beginn der Verhandlung am Mittwoch eine Erklärung des Bordellbetreibers. Die «Schilderungen der Anklage» seien im Wesentlichen richtig, hieß es darin. «Sollte ich mich strafbar gemacht haben, tut es mir leid.» Dem 55-Jährigen werden 14 Taten von 2016 bis September 2020 zur Last gelegt. Eine 16-Jährige soll er missbraucht haben.

Nach Fund zweier Leichen: Polizei sucht weiter nach verdächtigem Sohn

WEILERBACH: Nach dem Fund zweier Leichen in einem Haus in Rheinland-Pfalz hat die Polizei mit zahlreichen zivilen und uniformierten Kräften am Mittwoch nach dem Tatverdächtigen gefahndet. Die Behörden appellierten an die Bevölkerung, keine Anhalter mitzunehmen und den 38-Jährigen nicht anzusprechen. «Der Tatverdächtige dürfte sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden», teilte das Polizeipräsidium Westpfalz mit. Die Polizei hatte nicht ausgeschlossen, dass der Mann bewaffnet ist. «Wir gehen davon aus, dass er zu Fuß unterwegs ist.» Der Radius sei recht klein.

Sieben große Open-Air-Festivals wegen Corona abgesagt

MÜNCHEN: Sieben große Open-Air-Festivals in Deutschland und der Schweiz fallen auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. Das teilte das Veranstalter-Netzwerk Eventim Live am Mittwoch mit. Abgesagt seien damit unter anderen «Rock am Ring» am Nürburgring, «Rock im Park» in Nürnberg, das «Hurricane Festival» in Niedersachsen und «Southside» in Neuhausen ob Eck in Baden-Württemberg. Auch das «Deichbrand» bei Cuxhaven, «SonneMondSterne» in Thüringen bei Saalburg-Ebersdorf und das Schweizer «Greenfield Festival» fallen somit aus.

Britische Medienwelt nach Rassismus-Vorwürfen gegen Royals gespalten

LONDON: Nach den von Herzogin Meghan und Prinz Harry erhobenen Rassismus-Vorwürfen gegen Königshaus und Medien ist die britische Presse gespalten. Mehr als 160 Journalisten wandten sich am Dienstagabend in einem offenen Brief gegen den Branchenverband Society of Editors, der die Vorwürfe zuvor zurückgewiesen hatte. «Wir, die unterzeichnenden «Journalists of Colour», die in britischen Medienorganisationen arbeiten, bedauern das Statement der Society of Editors und weisen es zurück, weil es die Existenz von Rassismus und Engstirnigkeit in der britischen Presse leugnet», hieß es in dem Brief. Als «People of Colour» - oder in diesem Fall «Journalists of Colour» - bezeichnen sich Menschen, die nicht als weiß oder westlich wahrgenommen werden und Rassismus-Erfahrungen gemacht haben. In der Liste der Unterschriften finden sich viele freie Journalisten sowie etliche Beschäftigte des «Guardians».

Johnson fordert von Ruhani Freilassung festgehaltener Britin

LONDON: In einem Telefonat mit dem iranischen Präsidenten Hassan Ruhani hat der britische Premierminister Boris Johnson die sofortige Freilassung der Britin Nazanin Zaghari-Ratcliffe gefordert. Johnson begrüßte, dass der 42-Jährigen, die wegen angeblicher Spionage fünf Jahre im Iran in Haft war, nun die elektronischen Fußfesseln abgenommen wurden. Es sei aber «völlig inakzeptabel», dass sie nicht nach Großbritannien ausreisen darf und ihr ein weiterer Prozess droht, sagte Johnson, wie eine Regierungssprecherin am Mittwoch mitteilte. Auch weitere britisch-iranische Doppelstaatsbürger müssten aus iranischer Haft freigelassen werden.

Johnson rief den Iran zudem dazu auf, sich an das Atomabkommen von 2015 zu halten. Der Premier habe betont, wie wichtig es sei, dass der Iran die Bereitschaft der USA nutze, zu dem Abkommen zurückzukehren, hieß es. Ziel des Deal ist, das iranische Atomprogramm einzuschränken und damit den Bau von Nuklearwaffen zu verhindern. Im Gegenzug sollten gegen den Iran verhängte Sanktionen aufgehoben werden. Die USA stiegen unter Ex-Präsident Donald Trump im Mai 2018 aus dem Vertragswerk aus. Als Folge neuer und noch härterer US-Sanktionen verstieß der Iran gegen Auflagen aus dem Atomdeal.

14-Jährige in Seine geworfen - Entsetzen über Tat

ARGENTEUIL: Ein grausames Verbrechen erschüttert Frankreich: Nach dem Fund der Leiche einer 14-Jährigen in der Seine bei Paris werden immer Details bekannt. «Sie haben keine unmittelbare Reue gezeigt», sagte der zuständige Staatsanwalt, Éric Corbaux, sichtlich erschüttert über die beiden jugendlichen Tatverdächtigen am Mittwoch in einer Pressekonferenz. Die beiden wurden einem Untersuchungsrichter überstellt, die Staatsanwaltschaft geht von Mord aus.

Die Leiche der 14-jährigen Alisha war am Montagabend in Argenteuil, einer Gemeinde bei Paris, in der Seine entdeckt worden. Einige Stunden später waren die beiden Jugendlichen, ein Junge und ein Mädchen, festgenommen worden. Zwischen dem jungen Mann und dem Opfer habe es zuvor eine kurze Liebesbeziehung gegeben, sagte Staatsanwalt Corbaux. Im Anschluss seien intime Fotos des Opfers verbreitet worden. Schließlich sei es Anfang März zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Alisha und der Tatverdächtigen gekommen.

Der Staatsanwalt schilderte nun, dass vor der Tat Textnachrichten ausgetauscht worden seien, in denen es darum gegangen sei, der 14-Jährigen etwas anzutun. Sie sei schließlich in einen «Hinterhalt» gelockt worden. Der tatverdächtige Jugendliche habe sie zu Boden gestoßen, getreten und geschlagen. «Sie war nicht bewusstlos, als sie beschlossen, sie in die Seine zu werfen, aber sie war nicht fähig, sich zu bewegen», schilderte er. Das Mädchen sei wahrscheinlich ertrunken, die Leiche wies zahlreiche Blutergüsse auf.

Die Familie des Opfers hatte für das Wochenende zu einem Gedenkmarsch für ihre Tochter aufgerufen. Die Mutter hatte in französischen Medien «Gerechtigkeit» für ihre Tochter gefordert. Der Tatverdächtige hatte die Tat noch am Abend seiner Mutter gestanden und war dann mit seiner Freundin abgehauen. Den beiden drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis.

Italiens Küstenwache rettet zahlreiche Bootsmigranten

ROM: Italiens Küstenwache und andere Behörden haben innerhalb weniger Stunden im Mittelmeer bei Lampedusa drei Boote mit Migranten entdeckt und die Menschen in Sicherheit gebracht. Wie die Nachrichtenagentur Adnkronos am Mittwoch weiter schrieb, wurden dabei seit Dienstagnachmittag insgesamt 187 Menschen aufgenommen, viele von ihnen aus Afrika. Ein Boot mit 53 Menschen, darunter Minderjährige, wurde danach von der Küstenwache etwa zehn Meilen von der Insel entfernt an Bord genommen. Lampedusa liegt zwischen Nordafrika und Sizilien. Ein Schiff der Finanzpolizei habe zudem ein Boot mit 19 Migranten gestoppt. Ein weiteres Boot sei mit 115 Migranten unterwegs gewesen.

Bei Unfällen vor der tunesischen Küste hatte es gerade zahlreiche Tote gegeben, mehr als 160 Menschen seien dort gerettet worden, hieß es von der Küstenwache in Sfax am Dienstag. Die verunglückten Boote waren nach Berichten auf dem Weg übers Mittelmeer nach Italien gewesen. Jedes Jahr wagen Tausende die gefährliche Überfahrt von Tunesien und Libyen nach Europa.

In Italien kamen nach Zahlen des Innenministeriums in Rom 2021 bisher fast 6000 Migranten an. Im Vorjahr waren es im gleichen Zeitraum gut 2500 Menschen gewesen.

Mehr als 15.000 Tote - Japan gedenkt der Opfer von Fukushima

TOKIO/FUKUSHIMA: Zehn Jahre nach der Katastrophe gedenkt Japan an diesem Donnerstag Tausender Todesopfer des Tsunamis von 2011 sowie des atomaren Super-Gaus von Fukushima. Kaiser Naruhito, Kaiserin Masako und Ministerpräsident Yoshihide Suga wollen in der Hauptstadt Tokio an einer Gedenkveranstaltung teilnehmen. Diese wird jedoch aufgrund der Corona-Pandemie nur in reduzierter Form stattfinden. Im ganzen Land sind zudem weitere Zeremonien geplant.

Am 11. März 2011 erlebte Japan das schwerste Erdbeben seiner Geschichte mit einer Stärke von 9,0 und einem anschließenden Tsunami. Insgesamt 15.900 Menschen kamen ums Leben. 2500 werden noch immer vermisst (Stand: Dezember 2020). Hunderttausende Häuser wurden beschädigt.

Im AKW Fukushima Daiichi kam es im Zuge der Naturkatastrophe zu einer Kernschmelze und damit zu einem Super-Gau. Wegen der radioaktiven Strahlung mussten 160.000 Anwohner fliehen. Es war die schlimmste Atomkatastrophe seit dem Unfall im ukrainischen AKW Tschernobyl 1986.

Maas reist zu Nahost-Treffen nach Paris

PARIS/BERLIN: Bundesaußenminister Heiko Maas reist am Donnerstag zu Gesprächen über eine Wiederbelebung des Friedensprozesses zwischen Israel und den Palästinensern nach Paris. Dort will er mit seinen Amtskollegen aus Frankreich, Jordanien und Ägypten beraten, wie man wieder Bewegung in den festgefahrenen Konflikt bringen kann.

Die Vierer-Gruppe war im vergangenen Februar am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz gegründet worden. Seitdem haben sich die Außenminister mehrfach getroffen, zuletzt im Januar in Kairo. Damals verständigten sie sich auf Vorschläge für «vertrauensbildende Maßnahmen» zwischen den Konfliktparteien.

Mit einer Annäherung ist vor den Wahlen in Israel am 23. März und den Parlaments- und Präsidentenwahlen in den Palästinensischen Gebieten im Mai und Juli aber nicht zu rechnen. Maas betonte am Mittwoch nach einem Treffen mit dem jordanischen Außenminister Ayman Safadi in Berlin, dass man die Bemühungen um direkte Gespräche trotzdem fortsetzen wolle. «Dieses Format hat immer dazu beigetragen, dass auch in schwierigen Zeiten keine Brücken abgeschlagen worden sind», sagte er. «Wir sind der Auffassung, dass der Nahost-Friedensprozess auf der Agenda bleiben muss.»

An dem Treffen in Paris (11.30 Uhr) nimmt auch der neue Sonderkoordinator der Vereinten Nationen für den Nahost-Friedensprozess, Tor Wennesland, teil.

Volkskongress billigt Fünf-Jahres-Plan und Wahlreform in Hongkong

PEKING: Die alljährliche Plenarsitzung des chinesischen Volkskongresses geht an diesem Donnerstag in Peking mit der Annahme des neuen Fünf-Jahres-Plans und des Haushalts zu Ende. Im Mittelpunkt stehen robustes Wachstum, eine Stärkung der Binnennachfrage und massive Investitionen in Innovation. Damit will die Volksrepublik wirtschaftlich und technologisch weniger abhängig vom Ausland werden. Angesichts von Spannungen mit den USA und Nachbarstaaten soll der Militäretat stark um 6,8 Prozent steigen.

Die knapp 3000 Delegierten des chinesischen Parlaments wollen auch eine umstrittene Wahlreform für Hongkong billigen. Damit soll sichergestellt werden, dass die Sonderverwaltungsregion nur von «Patrioten» verwaltet werden kann. Die Reform wird die ohnehin begrenzte Demokratie und der Einfluss der oppositionellen Kräfte in der früheren britischen Kronkolonie weiter beschneiden.

Nach der Tagung gibt Regierungschef Li Keqiang seine jährliche Pressekonferenz, wobei Fragesteller und Fragen meist sorgfältig ausgesucht werden.

Paris: Setzen beim Klimaschutz mit Washington auf Atomkraft

PARIS: Im Kampf gegen den Klimawandel setzen Frankreich und die USA nach Pariser Darstellung auch auf Atomkraft. Diese sei für beide Länder ein Trumpf, sagte Frankreichs Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire nach einem Treffen mit dem US-Klimabeauftragten John Kerry am Mittwoch in Paris.

Frankreich treibe auch den Ausbau von erneuerbaren Energien voran und investiere - gemeinsam mit Deutschland - Milliardenbeträge in die Wasserstofftechnik, sagte Le Maire. Kerry äußerte sich nicht explizit zur Atomkraft.

Frankreich gilt immer noch als das «Atomland» Europas. Es liegt nach früheren Angaben hinter den USA auf Platz zwei der größten Produzenten von Atomstrom weltweit. Deutschland hatte hingegen 2011 beschlossen, bis spätestens 2022 schrittweise aus der Kernenergie auszusteigen.

Le Maire und Kerry machten deutlich, dass die Finanzindustrie in den Kampf gegen die Erderhitzung einbezogen werden müsse. «Wir werden Billionen (US-)Dollar finden müssen», sagte Kerry. Nach einem abendlichen Treffen mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron sagte Kerry, Macron wolle mit US-Präsident Joe Biden bei der Reduktion von Emissionen sehr eng zusammenarbeiten. Er denke, die beiden Präsidenten seien sich einig darüber, dass Frankreich und die USA bei der Schaffung neuer Technologien wie Batteriespeicherung, Wasser- und Windkraft führend sein sollten. Kerry war bei seiner Europareise bereits in Brüssel gewesen.

Karateka Jüttner: Olympia-Absage wäre für meiste Sportler desaströs

MÜNCHEN: Nach Ansicht der deutschen Spitzen-Karateka Jasmin Jüttner wäre ein Olympia-Aus besonders für die sonst nicht im Fokus stehenden Sportarten bitter. «Eine Absage wäre für die meisten Sportler desaströs. Erst recht für eine Sportart wie Karate, die sich nur einmal auf der größten Bühne präsentieren darf und anschließend wieder aus dem Programm genommen wird», sagte Jüttner in «Münchner Merkur/TZ» (Donnerstag). Karate ist in Tokio neu im Programm, in Paris 2024 ist die Sportart nicht mehr dabei.

«Immer, wenn Leute Karate sehen, sind sie meist begeistert. Daher ist Olympia natürlich eine riesige Chance für unsere Sporart», sagte die 27-Jährige. Die gebürtige Aschaffenburgerin steht im deutschen Perspektivkader in der Disziplin Kata.

«Ich hatte ja jetzt ein Jahr Zeit, um mir Gedanken über die Sinnhaftigkeit von Olympischen Spielen während einer Pandemie zu machen. Ist es verantwortungsvoll? Ich bin hin und hergerissen. Ich hoffe inständig darauf, dass ein sicheres Konzept für die Spiele entwickelt wird», sagte die mehrmalige deutsche Meisterin und Mannschaftsweltmeisterin von 2014. Qualifizieren wolle sie sich im Juni bei einem Qualifikationsturnier in Paris.

IOC-Präsident Thomas Bach schloss am Mittwoch jedweden Zweifel an der Austragung der Tokio-Spiele aus. «Die Frage ist nicht, ob die Olympischen Spiele stattfinden, sondern wie sie veranstaltet werden», sagte der 67-jährige Deutsche. Tokio bliebe auch in der Corona-Pandemie die am besten vorbereitete Olympia-Stadt, die es jemals gab. Die Konzepte für die verschiedenen Szenarien bei den Sommerspielen vom 23. Juli bis 8. August würden auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und faktenbasiert entwickelt.

Neuwahl nach Koalitionsbruch in spanischer Region Madrid

MADRID: In der spanischen Region Madrid ist nach dem Bruch der konservativen Regierungskoalition eine Neuwahl für den 4. Mai angesetzt worden. Die regionale Ministerpräsidentin Isabel Díaz Ayuso trat am Mittwoch von ihrem Amt zurück und rief die vorgezogene Abstimmung aus. Die nächste Wahl des Regionalparlaments stand eigentlich erst im Mai 2023 auf dem Programm.

«Ich sah mich zu diesem Schritt gezwungen», sagte die Politikerin der konservativen Volkspartei (PP) mit Blick auf Probleme mit dem liberalen Koalitionspartner Ciudadanos. Madrid, mit ihren knapp 6,8 Millionen Einwohnern die wirtschaftsstärkste der 17 «Autonomen Gemeinschaften» Spaniens, benötige eine stabile Regierung, sagte die 42-Jährige.

Nach der Regionalwahl im Mai 2019 hatten PP und Ciudadanos eine Minderheitsregierung gebildet, die von der rechtspopulistischen Vox unterstützt wurde. Die Liberalen hatten sich aber zuletzt immer mehr den Positionen der oppositionellen sozialistischen Partei PSOE angenähert. Beide Parteien hätten ein Misstrauensvotum gegen sie geplant, erklärte jetzt die Regionalpräsidentin.

Díaz Ayuso gilt vielen Beobachtern als neuer Star und Hoffnungsträgerin der krisenerschütterten PP. Die Partei ist seit Juni 2018 schwer angeschlagen. Der konservative Regierungschef Mariano Rajoy wurde damals vom Sozialisten Pedro Sánchez vor dem Hintergrund mehrerer Korruptionsaffären mit einem Misstrauensvotum gestürzt und abgelöst. Der neue Parteichef Pablo Casado konnte die PP nicht aus der Krise führen. Bei den Wahlen zum Nationalparlament von April und November 2019 registrierte die Partido Popular die schlechtesten Ergebnisse ihrer Geschichte.

UNHCR kritisiert ungarische Polizeibefugnisse gegen Migranten

GENF: Das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) hat ein Entscheidung der ungarischen Regierung kritisiert, Polizeibefugnisse gegen Migranten zu verlängern.

Die Polizei kann damit jeden, der sich irregulär im Land aufhält, aufgreifen. Menschen, die internationalen Schutz brauchten, werde das Recht vorenthalten, Asyl zu beantragen, berichtete das UNHCR am Mittwoch in Genf. Ungarn habe seit 2016 mehr als 71.000 Menschen fortgewiesen. Das Dekret von damals, das mit einer «Krise aufgrund von Massenimmigration» begründet worden war, sei am 27. Februar verlängert worden. Dabei sei die Zahl der Ankömmlinge in der EU von 375.652 im Jahr 2016 um fast 75 Prozent auf rund 95.000 im vergangenen Jahr zurückgegangen.

Streit um Militärchef spitzt sich zu

ERIWAN: In der Südkaukasus-Republik Armenien spitzt sich ein Streit über den Generalstabschef der Streitkräfte zu. General Onik Gasparjan, der den Rücktritt von Ministerpräsident Nikol Paschinjan gefordert hatte, sei aus seinem Amt entlassen worden, hieß es am Mittwoch vonseiten der Regierung. Ein möglicher Nachfolger sei bereits gefunden. Präsident Armen Sarkissjan wandte sich wegen der Personalie ans Verfassungsgericht. Zuvor hatte er sich bereits zweimal geweigert, die Entlassung zu unterschreiben. Gasparjan selbst sprach von einer Suspendierung, die verfassungswidrig sei.

Der Streit dauert seit Ende Februar. Damals hatten sich führende Miltärs auf die Seite der Opposition und Paschinjans Rücktritt verlangt. Der Regierungschef selbst bezeichnete dies als Putschversuch. Paschinjan steht massiv unter Druck. Viele Landsleute machen ihn für armenische Gebietsverluste im jüngsten Krieg um die Konfliktregion Berg-Karabach verantwortlich. Seit Monaten kommt es zu Massenprotesten.

In dem Krieg vom 27. September bis 9. November holte sich das muslimisch geprägte Nachbarland Aserbaidschan weite Teile des Anfang der 1990er verlorenen Gebiets zurück. Insgesamt starben weit mehr als 4700 Menschen. Das christliche Armenien berief sich auf Russland als Schutzmacht. Moskau schickte nach Ende der Kämpfe 2000 Friedenssoldaten in die Region, um die Waffenruhe zu überwachen.

Russland hoffe, dass die Krise in Armenien nicht zu einer erneuten Eskalation in Karabach führe, sagte Vize-Außenminister Andrej Rudenko der Agentur Interfax zufolge in Moskau.

Jüdisches Museum in Tel Aviv nach Renovierung neu eröffnet

TEL AVIV: Nach umfassenden Renovierungsarbeiten hat das Diaspora-Museum in Tel Aviv seine Tore wieder für Besucher geöffnet.

Das Museum, das sich auf dem Gelände der Tel Aviver Universität befindet, erzählt die Geschichte des jüdischen Volkes von der Antike bis zur Gegenwart. Auch bekannt als Beit Hatefutsot, nennt es sich jetzt Anu (hebräisch für: wir). Die Renovierungsarbeiten kosteten nach Angaben des Museumsvorstands umgerechnet 84 Millionen Dollar. Das neu eröffnete Museum umfasst drei Stockwerke und vier Flügel. Es soll vor allem die reiche Kultur zahlreicher jüdischer Gemeinden auf der ganzen Welt zeigen.

Aktivistin Al-Hathlul scheitert mit Berufung

RIAD: Die saudi-arabische Frauenrechtlerin Ludschain al-Hathlul ist mit ihrer Berufung gegen eine Bewährungsstrafe und ein Reiseverbot vorerst gescheitert. Ein für Terrorismusfälle zuständiges Gericht in Saudi-Arabien bestätigte am Mittwoch das Urteil gegen die 31-Jährige, wie ihre Unterstützter mitteilten. Damit bleiben ihre derzeit laufende Bewährungsstrafe von insgesamt drei Jahren und das fünfjährige Reiseverbot rechtskräftig.

Al-Hathlul zählt zu den international bekanntesten Aktivisten in der streng islamischen Monarchie. Sie machte sich vor allem mit der Kampagne für eine Ende des Frauen-Fahrverbots einen Namen. Im Mai 2018 wurde sie festgenommen - kurz bevor das Fahrverbot aufgehoben wurde. Beim Versuch, die von ihr behauptete Folter während ihrer Gefangenschaft zu beweisen, scheiterte sie vor Gericht ebenfalls.

Mit der Entscheidung vom Mittwoch würden unter anderem die Vereinten Nationen, die Europäische Union, Großbritannien und die Niederlande als «terroristische Einheiten» eingestuft, so die Unterstützer. Mit diesen hatte Al-Hathlul unter anderem kommuniziert, wofür sie sich im Verfahren verantworten musste. «Die internationale Gemeinschaft sollte empört sein» und ihre Geschäfte und Beziehungen mit dem Königreich überdenken, teilte ihre Schwester Lina al-Hathlul mit.

Bürgerdialog zur Zukunft Europas kann starten

BRÜSSEL: Der Bürgerdialog zur Zukunft Europas ist nach mehrmonatige Verspätung nun endgültig startklar. Dazu unterschrieben EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Parlamentspräsident David Sassoli und Portugals Ministerpräsident António Costa als Vertreter der amtierenden Ratspräsidentschaft am Mittwoch in Brüssel ein Gründungsdokument. Die EU-weite Konferenz soll am 9. Mai beginnen. Sie soll Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit geben, ihre Erwartungen an die europäische Politik zu äußern. Von der Leyen sagte: «Heute wollen wir von dem Europa hören, von dem unsere Bürger träumen.»

Konkret soll es um Themen wie Klimawandel, Migration, Digitalisierung, Gesundheitsfragen und soziale Gerechtigkeit gehen. Neben einer mehrsprachigen digitalen Plattform wird es in allen EU-Ländern Veranstaltungen vor Ort geben, sobald es die Entwicklung der Corona-Pandemie wieder zulässt. Von der Leyen betonte, die Konferenz müsse über Brüssel und die nationalen Hauptstädte hinaus reichen. Der Abschluss ist für das Frühjahr 2022 geplant.

Eigentlich sollte die Konferenz bereits im vergangenen Mai starten sollen. Wegen der Pandemie war dies nicht möglich. Ein Streit um den Vorsitz hielt den Start zusätzlich auf.

Israels Regierungschef Netanjahu besucht erstmals Emirate

TEL AVIV: Ein halbes Jahr nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen reist Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu Medienberichten zufolge am Donnerstag in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Dort werde er Kronprinz Mohammed bin Sajid al-Nahjan treffen, hieß es am Mittwoch übereinstimmend in israelischen Medien. Der Besuch war demnach schon länger geplant, wurde jedoch mehrfach verschoben. Das Büro des Ministerpräsidenten äußerte sich auf Anfrage nicht zu den Medienberichten.

Es ist die erste Reise eines israelischen Regierungschefs in den Golfstaat. Beobachter stuften die Annäherung der beiden Länder als historisch und klaren außenpolitischen Erfolg Netanjahus ein. In knapp zwei Wochen wird in Israel gewählt. Der 71-Jährige will erneut Ministerpräsident werden.

Israel hatte im September in Washington mit Bahrain und den Emiraten Abkommen über die Aufnahme diplomatischer Beziehungen unterzeichnet. Zuvor hatten nur zwei arabische Staaten, Ägypten und Jordanien, diplomatische Beziehungen zu Israel unterhalten.

Die beiden Golfstaaten rückten von der jahrzehntelangen Linie arabischer Staaten ab, Beziehungen mit Israel zu verweigern, solange der Konflikt mit den Palästinensern nicht gelöst ist. Im Gegenzug kündigte Israel an, die Annektierung von Gebieten im besetzten Westjordanland auszusetzen, das die Palästinenser für einen eigenen Staat beanspruchen. Israel und die Emirate versprechen sich von ihrer Annäherung wirtschaftliche Vorteile, schmieden aber vor allem eine Allianz gegen den gemeinsamen Erzfeind Iran.

Fast jeder zweite junge Syrer verlor Angehörige

DAMASKUS/GENF: Ein Jahrzehnt nach Beginn des Bürgerkriegs in Syrien leiden vor allem jungen Menschen unter den Folgen. Fast jeder Zweite der 18 bis 25-Jährigen (47 Prozent) hat bereits ein Familienmitglied oder einen Freund verloren, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) hervorgeht. 12 Prozent der Befragten wurden im Krieg verletzt, 62 Prozent sind innerhalb des Landes oder ins Ausland geflohen. Für die Studie wurden 1400 Syrer in Syrien, im Libanon und in Deutschland befragt.

Gut drei Viertel der Befragten haben zudem Schwierigkeiten, sich Lebensmittel leisten oder kaufen zu können. Vor allem Befragte, die noch in Syrien leben, leiden zudem unter psychischen Problemen: Mehr als die Hälfte hatte in den vergangenen zwölf Monaten mit Schlafstörungen, Angst und Depression zu kämpfen. Am wichtigsten für ihr Leben in der Zukunft ist den meisten jungen Frauen und Männern der Umfrage zufolge Stabilität.

Knapp ein Viertel aller Menschen in Syrien hat der Organisation Handicap International zufolge zudem eine Behinderung - fast doppelt so viele wie im weltweiten Durchschnitt. Der Wiederaufbau und die Befreiung des Landes von Minen und Bomben nach einem Kriegsende werde Generationen dauern, warnte die Leiterin der politischen Abteilung, Eva Maria Fischer. «Tausende von Tonnen Schutt, vermischt mit explosiven Überresten, müssen geräumt werden.» Die Organisation forderte ein Ende der Bombardierungen von Wohngebieten.

Der Konflikt in Syrien war im März 2011 mit Protesten gegen die Regierung von Machthaber Baschar al-Assad ausgebrochen. Die Sicherheitskräfte gingen damals mit Gewalt gegen Demonstrationen vor. Daraus entwickelte sich ein Bürgerkrieg mit internationaler Beteiligung. Mehr als 400.000 Menschen wurden getötet, rund zwölf Millionen vertrieben. 13,4 Millionen Syrer sind nach UN-Angaben derzeit auf Hilfe angewiesen, zwei Millionen lebten in extremer Armut. Alle Bemühungen um eine politische Lösung für den Konflikt blieben bislang erfolglos.

Kanu-Slalom-Asse trainieren auf Olympia-Kanal von 2024 für Tokio 2021

PARIS: Mit einem intensiven Techniktraining auf dem neugebauten Olympia-Kanal für 2024 in Paris bereiten sich die deutschen Kanuslalom-Olympia-Kandidaten derzeit auf die Saisoneröffnung und die Spiele in Tokio vor. Die Kajak-Spezialisten Ricarda Funk (Bad Kreuznach) und Hannes Aigner (Augsburg) sowie C1-Weltmeisterin Andrea Herzog (Leipzig) und die Augsburgerin Elena Apel machen dabei erste Erfahrungen mit dem neuen Kanal in der französischen Hauptstadt, teilte der Deutsche Kanu-Verband (DKV) am Mittwoch mit.

«Es ist ein sehr beeindruckendes Areal. Die Trainingsbedingungen sind optimal», sagt Kajak-Bundestrainer Thomas Apel. Denn auf dem neu gebauten Gelände sind neben Kanu-Slalom auch Kanu-Rennsport und Rudern untergebracht. «Der Kanal ist sehr anspruchsvoll, der Teufel liegt im Detail. Einzelne Elemente können wir sehr gut für die Vorbereitung auf Tokio mitnehmen», sagte Herzog-Trainer Felix Michel. Der Grundcharakter sei laut Apel dem von Tokio sehr ähnlich. «Nicht so wuchtig und beeindruckend wie in London, aber technisch verspielt schwierig», sagte Apel. Aufgrund der Vielfältigkeit des Kanals könnten die Athletinnen und Athleten ganz viele technische Feinheiten trainieren.

Das olympische Wassersport-Stadium «Stade nautique Olympique d'Île-de-France», etwa 30 Kilometer von Paris entfernt, wurde bereits im Juni 2019 fertiggestellt. Es soll nach eigenen Angaben das größte Wildwasserzentrum Europas sein.

Prozess nach Bootsunglück mit Dutzenden toten Migranten

ISTANBUL: Rund acht Monate nach einem Bootsunfall mit 61 toten Migranten in der Osttürkei hat der Prozess gegen die mutmaßlichen Organisatoren der Überfahrt begonnen. Zwölf Menschen müssten sich vor einem Gericht in der Stadt Van unter anderem wegen «Migrantenschmuggels» und fahrlässiger Tötung verantworten, berichtete das Online-Portal Gazete Duvar am Mittwoch.

Die Angeklagten hätten die Vorwürfe in der Auftaktverhandlung zurückgewiesen. Sie seien der Meinung gewesen, dass es sich bei den Menschen um Touristen gehandelt habe. Ihnen drohen bis zu sechsunddreißigeinhalb Jahre Haft. Sechs der Beschuldigten sitzen in Untersuchungshaft. Der Prozess soll am 3. Mai fortgesetzt werden.

Das Boot war im Juni 2020 bei einer Überfahrt auf dem Van-See gesunken. 61 Menschen wurden tot geborgen, zwei davon waren Kinder. Laut der türkischen Tageszeitung Evrensel stammten die Menschen aus Afghanistan, Pakistan und dem Iran.

Thyssenkrupp baut in seiner Stahlsparte weitere 750 Stellen ab

ESSEN: Der Industriekonzern Thyssenkrupp will in seiner Stahlsparte weitere 750 Stellen abbauen. Auf eine entsprechende Vereinbarung habe man sich mit der IG Metall verständigt, teilten der Konzern und die IG Metall am Mittwoch in Essen mit. Das Vorhaben soll bis Herbst 2023 umgesetzt werden.

Nach Firmenangaben ist dieser Schritt nötig, um den wirtschaftlichen Schaden durch die Corona-Folgen zu begrenzen. Die Gewerkschaft zeigte sich erleichtert, dass sie einen noch größeren Jobabbau habe verhindern können. Bereits seit einem Jahr läuft der Abbau von 3000 Stellen, nun zückt das Management abermals den Rotstift. Ende 2020 hatte der Bereich 26.336 Mitarbeiter, die allermeisten davon in NRW.

Der Traditionskonzern will seine Stahlsparte «verselbstständigen», was ein erster Schritt zu einer späteren Abspaltung sein dürfte. Verkaufspläne hatten sich unlängst zerschlagen. Die Stahlproduktion - einst das Vorzeigestück des Konzerns - ist seit langem ein Sorgenkind, das hohe Verluste einfuhr. Zuletzt verbesserte sich die Situation etwas. Im letzten Quartal 2020 schafften die Essener in ihrem Stahlbereich den Sprung aus den roten Zahlen und verbuchten einen kleinen Betriebsgewinn.

Papst zieht positive Bilanz seines Irak-Besuchs

ROM: Papst Franziskus hat eine positive Bilanz seines mehrtägigen Besuchs im Irak gezogen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche nannte die Reise, die am Montag zu Ende gegangen war, in seiner Generalaudienz am Mittwoch im Vatikan einen «historischen Besuch». Er sei nach seiner Rückkehr «voller Dankbarkeit».

Der Papst berichtete, er habe an vielen Stationen und von Gesprächspartnern positive Reaktionen bekommen. Das Treffen mit dem höchsten schiitischen Geistlichen des Iraks, Großajatollah Ali al-Sistani, nannte er eine unvergessliche Begegnung.

Weiter sagte der 84 Jahre alte Franziskus: «Möge Gott, der der Friede ist, dem Irak, dem Nahen Osten und der ganzen Welt eine Zukunft der Geschwisterlichkeit schenken.» Der Papst aus Argentinien besuchte vom 5. bis 8. März den Irak.

Moriabrand: Zwei jugendliche Afghanen wegen Brandstiftung verurteilt

ATHEN: Ein Gericht in Griechenland hat zwei minderjährige Afghanen wegen Brandstiftung im Fall des Registrierlagers von Moria auf der Insel Lesbos zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Dies berichtete am Mittwoch der staatliche Regionalsender der Insel Lesbos. Sie sollten demnächst in ein Gefängnis für Minderjährige in Mittelgriechenland gebracht werden, hieß es. Ihre Rechtsanwältin werde Berufung eingelegen. Das Urteil sei am Dienstag gefällt worden, hieß es im Bericht weiter.

Ein juristisches Verfahren gegen weitere vier mutmaßliche Brandstifter, die erwachsen sind, läuft noch. Das Lager Moria wurde im September 2020 nach einem Großbrand völlig zerstört. Verletzte oder Tote gab es nicht. Die Migranten, die noch auf Lesbos leben, sind seitdem mehrheitlich in einem provisorischen Zeltlager untergebracht.

Frankreich will Gedenkstätte für Terroropfer errichten

PARIS: Frankreich will bis 2027 eine nationale Gedenkstätte für die Opfer des Terrorismus errichten. Geplant sei auch ein Museum über den zeitgenössischen Terrorismus seit den 1960-er und 1970-er Jahren, hieß es am Mittwoch aus dem Amtssitz von Präsident Emmanuel Macron. Von vielen Opferverbänden komme der Wunsch nach einem Ort der Erinnerung.

Der Standort der neuen Einrichtung mit Gedenkstätte und Museum sei noch nicht entschieden. In den vergangenen Jahren waren insbesondere der Großraum Paris und die Mittelmeer-Metropole Nizza von blutigen Terroranschlägen betroffen.

Macron wird am Donnerstag bei einer nationalen Gedenkfeier in der Pariser Invalidenanlage an die Terroropfer erinnern. Bei islamistischen Anschlägen wurden in den vergangenen Jahren über 250 Menschen getötet. Die Terrorbedrohung im Land bleibe sehr hoch, hieß es in den Kreisen des Élyséepalastes. Seit 2017 - in diesem Jahr hatte Macron die Präsidentenwahl gewonnen - seien 33 Attentate im Land vereitelt worden.

Auch im zurückliegenden Jahr hatte der Terror Frankreich schwer erschüttert. Im Oktober tötete ein 21-jähriger, aus Tunesien stammender Gewalttäter in einer Kirche in Nizza drei Menschen mit einem Messer. Zuvor war der Lehrer Samuel Paty nordwestlich von Paris von einem Angreifer getötet und enthauptet worden. Beide Taten hatten auch international Entsetzen ausgelöst.

Salvini sorgt mit Plänen für neue europäische Fraktion für Wirbel

ROM: Der Chef der italienischen Lega, Matteo Salvini, strebt die Gründung einer neuen rechten Fraktion im EU-Parlament an. Der frühere Innenminister in Rom hatte in einem Interview, das am Dienstag in sozialen Netzwerken verbreitet wurde, gesagt, er plane ein neues Bündnis mit Parteien, die in anderen Ländern regierten. Er nannte Polen und Ungarn. Salvinis Rechtspartei gehört im Europaparlament der Gruppe Identität und Demokratie an, zu der auch die AfD aus Deutschland gehört.

«Wir arbeiten daran, eine neue Gruppe zu bilden», sagte Salvini. Die Lega plane «eine stärkere, tiefer verwurzelte, inklusivere Gruppe». Ein Eintritt der Lega in die Europäische Volkspartei (EVP), zu der die CDU/CSU gehört, stehe «nicht auf der Tagesordnung». Der Politiker, der am Dienstag seinen 48. Geburtstag feierte, präsentierte zugleich auf Facebook die Glückwünsche von Marine Le Pen aus Frankreich. Mit ihrer Rechtsaußenpartei Rassemblement National sitzt er in Europa ebenfalls in einem Boot.

Die italienische Zeitung «La Repubblica» stufte die Äußerungen über eine Kooperation mit der rechtsnationalen Fidesz-Partei von Viktor Orban und der PiS aus Polen am Mittwoch «eher als Wunsch ein, denn als Projekt in der Startphase». Medien hatten am Dienstagabend Stimmen aus der Lega zitiert, dass sich die Partei in Europa nicht von der Rechtsaußenpartei Le Pens trennen wolle.

Ungarns Fidesz-Partei trat unlängst aus der EVP-Fraktion aus. Die Lega ist in Rom seit Februar Mitglied der neuen Regierungskoalition von Ministerpräsident Mario Draghi.

Anti-Folter-Gremium rügt Haftbedingungen von Migranten auf Malta

STRAßBURG: Das Anti-Folter-Komitee des Europarats hat die Haftbedingungen von Migranten auf Malta scharf kritisiert und ein Umdenken bei der Aufnahme gefordert. Die Umstände in einigen Haftzentren seien komplett unangebracht, hieß es in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht, Systeme dort grenzten an eine institutionelle Massenverwahrlosung. Manche Bedingungen seien so problematisch, dass sie zusammen eine unmenschliche und herabwürdigende Behandlung ausmachen könnten. Als Beispiele nannte das Komitee etwa fehlende Sicherheiten für ein ordnungsgemäßes Gerichtsverfahren und die Behandlung besonders gefährdeter Gruppen.

Der Bericht des Komitees, das die Einhaltung der Menschenrechte in Gefängnissen in den 47 Europarats-Mitgliedsstaaten überprüft, bezieht sich auf einen Besuch mehrerer Immigrationshaftanstalten auf Malta im September. Damals hatte es auf der Mittelmeerinsel mit etwa 500.000 Einwohnern rund 13.000 Geflüchtete und Asylsuchende gegeben. Das Komitee forderte einen radikalen Wandel der Situation vor Ort. Es müsse anerkannt werden, dass Migranten keine Kriminellen seien und nicht unter gefängnisartigen Bedingungen festgehalten werden sollten. Zudem solle die Zeit in Gewahrsam verkürzt werden.

Die maltesische Regierung versicherte in einer Antwort auf den Bericht seinen Einsatz dafür, dass Migranten nicht automatisch eingesperrt würden, und wies auf die besondere Herausforderung durch die Corona-Krise und die steigende Zahl ankommender Migranten hin. Nach dem Besuch des Komitees seien Hunderte Migranten aus geschlossenen Einrichtungen heraus gebracht wurden. Mittlerweile seien etwa 80 Prozent weniger Migranten in geschlossenen Einrichtungen als im September. Die Lebensbedingungen in den Anstalten seien zudem verbessert worden.

Drei Migranten sterben bei Brand eines Hauses in Thessaloniki

ATHEN: Beim Brand eines Hauses sind drei Migranten in der nordgriechischen Hafenstadt Thessaloniki ums Leben gekommen.

Dies teilte am Mittwoch die Feuerwehr mit. Die drei Männer stammten demnach allen Anzeichen nach aus einem nordafrikanischen Land. Das Gebäude, in dem diese Menschen lebten, sei in einem erbärmlichen Zustand gewesen und eigentlich unbewohnt, berichteten örtliche Medien. Die Polizei vermutet, dass die Männer an einer Rauchvergiftung gestorben seien. Dies werde jedoch die Gerichtsmedizin klären, hieß es seitens eines Sprechers der Feuerwehr. In den griechischen Großstädten leben in verlassenen Gebäuden zahlreiche Migranten und Flüchtlinge.

Lego verbucht zweistelliges Umsatzwachstum

BILLUND: Trotz der Corona-Krise hat der dänische Spielwarenhersteller Lego Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz des Unternehmens um 13 Prozent - von 38,5 Milliarden dänischen Krönen (5,2 Mrd. Euro) in 2019 auf 43,6 Milliarden (5,9 Mrd. Euro) in 2020. Das teilte die Lego-Gruppe im dänischen Billund am Mittwoch mit.

Trotz der mit der Pandemie verbundenen Steigerung der Transportkosten blieb für die Dänen auch unterm Strich mehr übrig. Der Nettogewinn stieg um 19 Prozent von 8,3 Milliarden (1,1 Mrd. Euro) auf 9,9 Milliarden Kronen (1,3 Mrd. Euro). Geholfen habe, dass Lego auch im digitalen Bereich gut aufgestellt sei. Die Anzahl der Besuche auf der Webseite Lego.com habe sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt.

Der weltweiten Verkäufe stiegen in 2020 um 21 Prozent dank einer großen Nachfrage in China, Amerika, Westeuropa und Asien. Trotz der Pandemie öffnete Lego im vergangenen Jahr 134 neue Geschäfte, 91 davon in China. Topseller seien die Serien Lego City, Lego Technic, Lego Star Wars, Lego Friends und Lego Classic.

Polizist nach Verschwinden von junger Frau festgenommen

LONDON: Nach dem Verschwinden einer jungen Frau in London vor einer Woche ist ein Polizist festgenommen worden. Der Mann stehe im Verdacht, die Frau getötet zu haben, teilte die Metropolitan Police am Mittwoch mit. Am Abend sagte die Londoner Polizeichefin Cressida Dick, dass bei der Suche in einem Wäldchen in der südostenglischen Grafschaft Kent eine Leiche gefunden worden sei. Ob es sich um die vermisste 33-Jährige handelt, wurde zunächst nicht bekanntgegeben.

Dass der Verdächtige selbst Polizist ist, hatte die Behörde bereits am Vorabend als «schockierend und sehr verstörend» bezeichnet. Der 48-jährige Mann sowie eine 39-jährige Frau, die auch in Verbindung mit den Vorwürfen stehen soll, waren am Dienstag in Kent festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht worden.

Die 33 Jahre alte Frau war am 3. März abends in London verschwunden, als sie zu Fuß nach Hause laufen wollte. Von ihr fehlt weiterhin jede Spur, die Ermittler suchten mit Hochdruck die Gegend ab. Der Verdächtige war während des Verschwindens der Frau nicht selbst im Dienst.

Greenpeace-Aktion: Gleitschirm-Protestflug an der EZB

FRANKFURT/MAIN: Mit Gleitschirmen haben Greenpeace-Aktivisten in Frankfurt gegen die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank protestiert. Zwei Gleitschirmflieger landeten am Mittwochmorgen auf dem Dach des Eingangsgebäudes. Dort entrollten sie ein zwölf Meter langes Banner mit der Aufschrift: «Stop funding Climate Killers». Ein weiterer Aktivist an einem dritten Gleitschirm präsentierte währenddessen ein Flugbanner.

Die Aktion richtete sich nach Angaben von Greenpeace «gegen die klimaschädliche Geldpolitik der Notenbanken». Eine von Greenpeace und verschiedenen Forschungsinstituten veröffentlichte Studie zeigt nach Angaben der Autoren, «dass die EZB systematisch den Klimaschutz untergräbt». Greenpeace forderte «eine geldpolitische Strategie, die sich am Pariser Klimaabkommen orientiert».

Die Notenbank erklärte: «Die EZB trägt im Rahmen ihres Mandats als Zentralbank zur Beantwortung der Krise bei und handelt im Einklang mit den für die Klimapolitik Verantwortlichen.» Europas Währungshüter überprüfen derzeit ihre geldpolitische Strategie. Dabei analysieren sie auch «wie wir an allen unseren Aufgabenbereichen auf die Klimakrise reagieren können.»

Unter Notenbankern und Volkswirten ist umstritten, ob und inwieweit Zentralbanken Klimagesichtspunkte in ihrer Geldpolitik berücksichtigen sollten. Kritiker argumentieren, durch eine Aufnahme von Klimazielen würden die geldpolitischen Ziele verwässert. Befürworter sehen hingegen Risiken für die Finanzstabilität, falls die Geldpolitik das Klima nicht oder unzureichend berücksichtigt.

«Aftenposten»: Die WHO sollte China gegenüber härter sein

OSLO: Die konservative norwegische Tageszeitung «Aftenposten» in Oslo kommentiert am Mittwoch die Reise des WHO-Teams nach Wuhan:

«Der WHO-Bericht über den Ursprung des Coronavirus wird in Kürze veröffentlicht. Er muss mutig und deutlich sein. (.) Es gibt jedoch starke Zweifel, inwiefern das Team zu einer zufriedenstellenden Antwort kommen wird. Die Umstände um die Entstehung des Virus sind zu einem politischen Tauziehen geworden. Das vermasselt einen sehr wichtigen Prozess. (.) Das Wissen darüber, wie die Pandemie aufgetreten ist, ist die beste Versicherung dagegen, dass es wieder passiert. Es ist auch in Chinas eigenem Interesse, die Fakten auf den Tisch zu legen. Ein Bericht, der die Wahrheit verschleiert, ist nicht nur nutzlos, sondern auch gefährlich.»

Verletzte und Festnahmen bei schweren Ausschreitungen in Athen

ATHEN: Bei schweren Krawallen sind in Athen am Dienstagabend fünf Polizisten verletzt und 16 Randalierer festgenommen worden. Dies teilte am Mittwoch ein Sprecher der griechischen Polizei im Staatsfernsehen mit. Einer der Polizisten sei schwer verletzt worden, befinde sich aber außer Lebensgefahr, hieß es. Der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis warnte angesichts der Ausschreitungen am Dienstagabend im Fernsehen: «Die blinde Gewalt führt nirgendwo hin.» Auch die meisten Oppositionsparteien verurteilten die Ausschreitungen.

Ein Mob von Hooligans, darunter Fußballrowdys sowie gewaltbereite Vermummte aus der Athener Autonomen-Szene, hatten am Dienstagabend eine zunächst friedliche Demonstration gegen Polizeigewalt genutzt, um den Athener Stadtteil Nea Smyrni ins Chaos zu stürzen. Sie schleuderten Brandflaschen, Feuerwerkskörper und Steine auf die Beamten, zerstörten parkende Autos und zündeten Müllcontainer an. Sogar Bäume wurden in Brand gesetzt. Zudem griffen sie die Beamten mit Eisenstangen an, wie das Fernsehen zeigte. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein. Es kam zu Straßenschlachten mit den Randalierern. Die Lage beruhigte sich erst am Mittwochmorgen.

Anlass der Demonstration war ein Fall von Polizeigewalt vor drei Tagen. Am Sonntag hatten Polizisten in Nea Smyrni einen Mann bei einer Kontrolle der Corona-Maßnahmen mit Schlagstöcken, Tritten und Faustschlägen traktiert. Passanten hatten die Szenen gefilmt. Die Staatsanwaltschaft und die Regierung ordneten Untersuchungen an. Die Regierung verurteilte das Vorgehen der Polizisten. Es folgte eine Welle der Empörung in sozialen Medien, bevor die Situation am Dienstagabend eskalierte.

Baden-Württemberg: Land der Tüftler und Häuslebauer

STUTTGART: «Wir können alles. Außer Hochdeutsch» - mit diesem Slogan treibt Baden-Württemberg seit Jahren Imagewerbung. Man sieht sich im deutschen Südwesten gern als bodenständiges High-Tech-Land, das Wirtschaftsstärke und wissenschaftliche Spitzenleistungen mit einer ausgeprägten Liebe zu Brauchtum und Dialekt verbindet.

Baden-Württemberg ist die Heimat der Automobilpioniere Gottlieb Daimler (1834-1900) und Carl Friedrich Benz (1844-1929), des Dichters Friedrich Schiller (1759-1805) und des Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). Es zählt mit seinen 11,1 Millionen Einwohnern zu den reichsten deutschen Bundesländern, und es muss jedes Jahr Milliardenbeträge in den Länderfinanzausgleich einzahlen.

Im «Ländle» gibt es zwei große Bevölkerungsgruppen: Die Badener im badischen, also westlichen Teil und die Schwaben im württembergischen Teil im Zentrum und Osten des Landes. Beide sprechen alemannische Mundarten, legen aber Wert darauf, nicht miteinander verwechselt zu werden. Den Schwaben haftet das Image emsiger und knausriger «Häuslebauer» an, die es bei der «Kehrwoche» mit der Sauberkeit überaus genau nehmen. Badener sehen sich selbst eher als lebensfrohe Oberrheiner. Das Bundesland entstand erst 1952, in Baden gab es noch lange starken Widerstand gegen die Vereinigung.

Rheinland-Pfalz: Deutschlands größtes Weinland

MAINZ: Rheinland-Pfalz gilt in Deutschland traditionell als Land der Reben und Rüben. Es ist das größte deutsche Weinbauland, wo 6 der 13 deutschen Anbaugebiete liegen. Der Weinbau wurde von den Römern in die Region gebracht, die dort vor mehr als 2000 Jahren Trier gründeten, die älteste Stadt in Deutschland. Noch heute gibt es in Rheinland-Pfalz viel Wald, Land- und Forstwirtschaft, entlang des Rheins aber auch bedeutende Industriestandorte.

Mit knapp 20.000 Quadratkilometern Fläche und gut vier Millionen Einwohnern zählt Rheinland-Pfalz zu den kleineren Bundesländern. Mit seinen Mittelgebirgen und Flusstälern ist es landschaftlich vielgestaltig. Zwischen Rheinländern im Norden, Rheinhessen in der Mitte und Pfälzern im Süden gibt es auch landsmannschaftliche Unterschiede.

Die Hauptstadt Mainz ist als Karnevalshochburg berühmt, und auch anderswo am Rhein wurde vor der Corona-Pandemie in der «fünften Jahreszeit» fröhlich gefeiert. Aus dem heutigen Rheinland-Pfalz stammen der Erfinder des Buchdrucks Johannes Gutenberg (1400-1468), Fußballweltmeister Fritz Walter (1920-2002) und Altbundeskanzler Helmut Kohl (1930-2017). Berühmt sind auch mythologische Figuren wie die Burgunderkönige der Nibelungensage oder die Rheinnixe Loreley.

EU-Staaten bereiten Sanktionen wegen Menschenrechtsverletzungen vor

BRÜSSEL: Deutschland bereitet zusammen mit anderen EU-Staaten Sanktionen gegen Verantwortliche für schwere Menschenrechtsverletzungen vor. Die Strafmaßnahmen sollen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur vor allem bislang ungeschoren davongekommene Personen aus Asien und Afrika treffen. Zudem ist geplant, weitere Russen ins Visier zu nehmen.

Nach Angaben aus EU-Kreisen sollen die Arbeiten an dem Sanktionspaket bis zum nächsten EU-Außenministertreffen am 22. März abgeschlossen sein. Die Strafmaßnahmen könnten dann zügig beschlossen werden und in Kraft treten. Sie würden für die Betroffenen bedeuten, dass ihre in der EU vorhandenen Konten und anderen Vermögenswerte eingefroren werden. Zudem dürften die Personen nicht mehr in die EU einreisen und keine Geschäfte mehr mit EU-Bürgern machen.

Um welche konkreten Fälle es geht und wer genau sanktioniert wird, soll bis zum Inkrafttreten der Strafmaßnahmen geheim gehalten werden. Damit wollen die Initiatoren verhindern, dass die Betroffenen Vermögen aus der EU in Sicherheit bringen.

Heuschrecken-Plage: Experten warnen vor neuer Welle in Ostafrika

NAIROBI: Mehr als ein Jahr nach Beginn der Heuschrecken-Plage in Ostafrika warnen Experten vor einer womöglich noch verheerenderen neuen Welle. «In Kenia ist die Lage schlimmer als im vergangenen Jahr», sagte Kenneth Mwangi von dem ostafrikanischen Klimazentrum ICPAC der Deutschen Presse-Agentur. Generell sind in diesem Jahr laut der UN-Landwirtschaftsorganisation (FAO) die Insekten zwar weniger zahlreich und die Schwärme kleiner als im vergangenen Jahr. Allerdings hätten in Kenia diesmal mehr Bezirke als im Vorjahr von den Heuschrecken berichtet und mehr landwirtschaftliche Gebiete seien betroffen. «Wir glauben, dass dieses Jahr ein größeres Risiko für die Ernte besteht als im vergangenen Jahr», sagte Mwangi.

Ende 2019 erlebte Ostafrika die seit Jahrzehnten schlimmste Plage von Wüstenheuschrecken. Millionen der Insekten fielen über Landstriche her und zerstören Äcker und Weiden. Die Folgen einer solch massiven Verbreitung können immens sein: Ein Schwarm von etwa einem Quadratkilometer kann an einem Tag so viel fressen wie 35.000 Menschen. Vor allem Kenia, Äthiopien und Somalia waren schwer betroffen, sowie die arabische Halbinsel. Die Plage war bislang wegen der für die Heuschrecken günstigen Wetterbedingungen, der Corona-Einschränkungen und der Konflikte in einigen betroffenen Gebieten schwer in den Griff zu bekommen.

Washington: China und USA vereinbaren Außenministertreffen in Alaska

WASHINGTON: Die Top-Außenpolitiker der USA und Chinas kommen nächste Woche nach Angaben Washingtons im US-Bundesstaat Alaska zu einem Treffen zusammen. Daran teilnehmen sollen nach Angaben des US-Außenministeriums von amerikanischer Seite Ressortchef Antony Blinken und Sicherheitsberater Jake Sullivan; aus China kommen der höchste Außenpolitiker der Kommunistischen Partei, Yang Jiechi, und der im Machtapparat untergeordnete Außenminister Wang Yi, wie Sprecher Ned Price am Mittwoch mitteilte.

Stattfinden soll der erste ranghohe Kontakt zwischen den beiden Regierungen seit der Amtsübernahme von US-Präsident Joe Biden im Januar demnach am Donnerstag, 18. März, in Anchorage. Das Treffen mit den chinesischen Regierungsvertretern folgt unmittelbar auf Blinkens Reise zu Verbündeten in Japan und Südkorea.

Blinken sagte am Mittwoch bei einer Anhörung im Auswärtigen Ausschuss des US-Repräsentantenhauses, das Treffen sei eine wichtige Gelegenheit, die vielen Sorgen in Bezug auf China «in sehr offenen Worten darzulegen». Verhalten und Handlungen Pekings stellten Sicherheit, Wohlstand und Werte der USA sowie ihrer Partner und Verbündeten in Frage. Blinken betonte: «Das ist kein strategischer Dialog.» Für weitere Engagements müsse es zunächst greifbare Fortschritte bei den Themen geben, die den USA Sorge bereiteten.

Das Verhältnis zwischen den beiden größten Volkswirtschaften ist unter Bidens Vorgänger Donald Trump auf das schlechteste Niveau seit Aufnahme der diplomatischen Beziehungen 1979 gefallen. Peking bietet der neuen US-Administration zwar einen frischen Start an, stellt aber Bedingungen. So sollen die USA ihre «Einmischung» in Chinas innere Angelegenheit beenden, womit unter anderem die Kritik am Umgang mit den Uiguren oder Hongkong gemeint ist. Auch fordert Peking ein Ende des Handelskrieges oder der US-Unterstützung für Taiwan, das als Teil der Volksrepublik angesehen wird.