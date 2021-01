Neues aus dem Ausland am Mittwoch

UNHCR kritisiert Europas Umgang mit Flüchtlingen an den Grenzen

GENF: Das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) hat europäische Staaten scharf kritisiert, die Flüchtlingen an den Grenzen zurückweisen. Man sei alarmiert, dass diese Praxis Schule mache, berichtete die UN-Organisation am Mittwoch in Genf. Mancherorts würden die Menschen mit Gewalt zurückgedrängt und solche Berichte häuften sich, sagte die stellvertretende Flüchtlingshochkommissarin Gillian Triggs.

Dabei handele es sich offenbar um eine systematische Praxis: Boote mit Ankömmlingen würden wieder hinaus aufs offene Meer gezogen, und Menschen, die es an Land geschafft hätten, würden zurück in die Boote gedrängt und zum Ablegen gezwungen. Triggs nannte keine Länder beim Namen. In der Vergangenheit haben Flüchtlinge über solche Rückweisungen etwa durch die griechische Küstenwache berichtet.

Es seien auch Menschen zurückgedrängt worden, die über Landesgrenzen geflüchtet waren, so das UNHCR. Es werde dabei nicht geprüft, ob sie schutzbedürftig seien. Jeder Fall müsse einzeln beurteilt werden, so verlangten es die Flüchtlingskonvention und EU-Recht.

Die Zahl der Ankömmlinge in der EU sinke seit Jahren, so das UNHCR. Im vergangenen Jahr seien es 95.000 gewesen, 23 Prozent weniger als im Jahr davor und 33 Prozent weniger als 2018. «Es müsste möglich sein, mit so wenig Ankünften fertig zu werden», schrieb das UNHCR. Einige EU-Länder seien durch ihre geografische Lage besonders stark betroffen. Die Organisation rief die anderen EU-Länder auf, mehr Solidarität zu zeigen und die Länder besser zu unterstützen.

Auch neuer US-Außenminister spricht von Genozid an Uiguren in China

WASHINGTON: Der neue US-Außenminister Antony Blinken wirft - wie sein Amtsvorgänger Mike Pompeo - der chinesischen Führung wegen des Vorgehens gegen die muslimische Minderheit der Uiguren Völkermord vor. Blinken sagte am Mittwoch bei seiner ersten Pressekonferenz in Washington, er sei der Meinung, dass ein Genozid an den Uiguren begangen werde.

Pompeo hatte einen Tag vor seinem Ausscheiden aus dem Amt formal festgelegt, «dass die Volksrepublik China in Xinjiang, China, Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begeht, die sich gegen uigurische Muslime und Angehörige anderer ethnischer und religiöser Minderheitengruppen richten». Diese Handlungen seien «ein Affront gegen das chinesische Volk und gegen zivilisierte Nationen überall». China und die kommunistische Führung des Landes müssten zur Rechenschaft gezogen werden.

Nach offiziell unbestätigten Schätzungen sind Hunderttausende Uiguren in Umerziehungslager gesteckt worden, die China als Fortbildungszentren beschreibt. Uiguren sind ethnisch mit den Türken verwandt und fühlen sich von den herrschenden Han-Chinesen unterdrückt. Nach ihrer Machtübernahme 1949 in Peking hatten die Kommunisten das frühere Ostturkestan der Volksrepublik einverleibt. Peking wirft uigurischen Gruppen Terrorismus vor.

Mediziner tötet Kinderärztin und sich selbst in Praxis in Texas

AUSTIN: Im US-Bundesstaat Texas ist es zu einem tödlichen Angriff in einer Kinderarztpraxis gekommen. Ein Mediziner habe am Dienstag eine Kinderärztin in deren Praxis und dann sich selbst getötet, teilte die Polizei am Mittwoch in Austin mit.

Der Mann sei bewaffnet in die Praxis eingedrungen und habe mehrere Geiseln genommen. Zu dem Zeitpunkt seien keine Patienten anwesend gewesen, Kinder seien also nicht zu Schaden gekommen. Fünf erwachsene Mitarbeiter seien zum Tatzeitpunkt in der Praxis gewesen. Vier von ihnen konnten entkommen. Eine 43 Jahre alte Ärztin habe sich jedoch nicht befreien können und sei getötet worden.

Der Täter sei ebenfalls Kinderarzt gewesen, teilte die Polizei weiter mit. Er habe sich einige Tage zuvor in der Praxis um eine Position als freiwilliger Helfer beworben, sei aber abgelehnt worden. Der Mann habe an einer schweren Krebserkrankung im Endstadium gelitten und nur noch Wochen zu leben gehabt. Dies habe mutmaßlich eine große Rolle bei der Tat gespielt. Die genauen Hintergründe und das Motiv des Täters seien aber noch unklar.

Nach Angaben der Polizei hatte ein Anrufer am Dienstagnachmittag (Ortszeit) den Notruf gewählt. Nach ihrem Eintreffen riefen Polizisten demnach die Sondereinsatzkräfte herbei. Bewohner umliegender Häuser wurden zeitweise in Sicherheit gebracht. Nach mehreren Stunden schickte die Polizei einen Roboter ins Innere des Gebäudes, durch den - mit Hilfe einer Kamera - ein Opfer entdeckt wurde. Mitglieder des Spezialeinsatzkommandos fanden demnach später beide Toten in der Praxis.

Holocaust: Sofia erinnert an Rettung von Bulgariens Juden

SOFIA: Bulgarien hat am Internationalen Holocaust-Gedenktag an die Rettung Zehntausender Juden im damaligen bulgarischen Königreich erinnert, das mit Nazi-Deutschland verbündet war. «Wir sind stolz auf die Courage aller bekannten und unbekannten bulgarischen Bürger, Geistlichen, Politiker und Personen des öffentlichen Lebens, die ihre mehr als 48.000 jüdischen Mitbürger vor den Todeslagern gerettet haben», schrieb Borissow am Mittwoch auf Facebook.

Auch Staatspräsident Rumen Radew würdigte auf Facebook die Bemühungen von Bulgariens Zivilgesellschaft, der Politiker und Religionsführer, das Leben seiner jüdischen Gemeinschaft zu erhalten. Beide Politiker riefen dazu auf, die Ermordung von sechs Millionen Menschen jüdischen Glaubens während des Holocausts nicht zu vergessen. «Falls wir die Erinnerung ausradieren, würde es bedeuten, dass sie erneut sterben werden», sagte Radew.

An der Online-Veranstaltung zum Holocaust-Gedenktag in Jerusalem beteiligten sich Bulgariens Vize-Regierungschefin und Außenministerin Ekaterina Sachariewa und ihr für den Kampf gegen den Antisemitismus zuständige Stellvertreter, Georg Georgiew.

Bidens Klima-Beauftragter Kerry will USA zum Vorbild machen

WASHINGTON: Der Klima-Sonderbeauftragte der neuen US-Regierung, John Kerry, will sein Land zum internationalen Vorbild beim Klimaschutz machen. «Die Welt wird uns daran messen, was wir hier zu Hause tun können», sagte Kerry am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. «Man kann das Problem nicht allein lösen, aber unser Tun macht einen enormen Unterschied.» Kerry sagte, beim Klimaschutz könne nicht mehr auf dem Spiel stehen als derzeit. Es gehe nun darum, die verlorenen letzten vier Jahre wettzumachen.

Der neue US-Präsident Joe Biden hat den Klimaschutz zu einem seiner wichtigsten Ziele erklärt. Biden wollte noch am Mittwoch mehrere Anordnungen unterzeichnen. Darin wird nach Angaben des Weißen Hauses unter anderem festgelegt, «dass Klimaüberlegungen ein wesentliches Element der US-Außenpolitik und der Nationalen Sicherheit» seien.

Bidens Vorgänger Donald Trump - der wiederholt Zweifel am Klimawandel geäußert hatte - hatte die USA aus dem Pariser Klimaabkommen zurückgezogen. Unmittelbar nach seiner Amtsübernahme am 20. Januar hatte Biden die Rückkehr der USA zu dem Abkommen eingeleitet.

Frontex-Einsatz in Ungarn nach EuGH-Urteil ausgesetzt

WARSCHAU/BRÜSSEL: Die EU-Grenzschutzagentur Frontex hat ihren Einsatz in Ungarn nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs zum ungarischen Asylsystem zunächst ausgesetzt. Das bestätigte ein Sprecher der EU-Behörde am Mittwoch auf Anfrage. EU-Innenkommissarin Ylva Johansson begrüßte die Entscheidung auf Twitter. Nach dem EuGH-Urteil, das von Ungarn ein Ende illegaler Abschiebungen nach Serbien gefordert habe, sei dies erfreulich.

Die höchsten EU-Richter hatten im Dezember weite Teile des ungarischen Asylsystems für rechtswidrig erklärt. Es sei unzulässig, dass Ungarn illegal eingereiste Migranten abschiebe, ohne den Einzelfall zu prüfen, hieß es unter anderem. Johansson sprach damals von einem «Meilenstein-Urteil».

Dem ungarischen Helsinki-Komitee, einer Menschenrechtsorganisation, zufolge hält Ungarn jedoch an der Praxis der pauschalen Abschiebungen fest. Die rechtsnationale Regierung in Budapest widerspricht dieser Darstellung.

Der Frontex-Sprecher teilte nun mit, dass die Agentur ihre Aktivitäten in Ungarn wieder aufnehmen werde, sobald die EuGH-Entscheidung im nationalen Recht des Land implementiert worden sei.

Mann mit Beil will ins slowakische Parlament eindringen

BRATISLAVA: Ein mit einem Beil bewaffneter Mann hat am Mittwoch versucht, während einer Sitzung der Abgeordneten in das slowakische Parlamentsgebäude einzudringen. Wie die Nachrichtenagentur TASR weiter berichtete, gelang es dem Sicherheitsdienst des Parlaments, den Angreifer schon bei der Eingangskontrolle zu überwältigen. Er wurde von den Wachleuten festgehalten, bis die Polizei eintraf und ihn abführte.

Parlamentspräsident Boris Kollar gab vor dem Plenum des Abgeordnetenhauses bekannt, der Täter habe in einer Tasche versteckt «ein Beil und eine Stichwaffe» mit sich geführt. Eine Sprecherin der Parlamentsdirektion sagte, bei dem versuchten Eindringen sei niemand verletzt worden. Das Motiv des Mannes sei vorerst nicht bekannt.

Das Nachrichtenportal Aktuality.sk zitierte einen Augenzeugen, der den Vorfall so schilderte: «An der Eingangstür zog er sein Beil aus der Tasche und schrie laut, die Politiker hätten sein Leben ruiniert, nun habe er nichts mehr und sei außerdem von einem Gericht verurteilt worden.»

Biden: USA stehen zu Japans Verteidigung samt umstrittener Inseln

WASHINGTON: Die USA stehen nach Worten von Präsident Joe Biden fest zu ihrer Verpflichtung, Japan im Fall eines militärischen Angriffs zu verteidigen. Das gelte auch für die Senkaku-Inseln, erklärte das Weiße Haus mit Blick auf eine von Japan kontrollierte Inselgruppe im Ostchinesischen Meer, die auch von China und Taiwan beansprucht wird. Das Bündnis der USA mit Japan sei «der Grundpfeiler für Frieden und Fortschritt in einem freien und offenen Indo-Pazifik-Raum», erklärte die US-Regierung nach einem Gespräch Bidens mit dem japanischen Ministerpräsidenten Yoshihide Suga.

Die USA stünden zu ihrem Verteidigungsbündnis mit Japan nach Artikel fünf des gemeinsamen Sicherheitsvertrags und würden weiter zu Tokios militärischer Abschreckung beitragen, hieß es. In Japan sind auch Tausende US-Truppen stationiert. Biden sprach dem Weißen Haus zufolge in seinem ersten Telefonat mit dem japanischen Kollegen auch über Themen der regionalen Sicherheit, darunter China und Nordkorea.

Die unbewohnten Senkaku-Inseln sind in China und Taiwan als Diaoyu beziehungsweise Diaoyutai bekannt. In den Gewässern rund um die Inselgruppe waren zuletzt wiederholt chinesische Schiffe aufgekreuzt. Angesichts vermuteter Gas- und Ölvorkommen haben die Felsen große strategische Bedeutung.

Erneute Proteste gegen verschärftes Abtreibungsrecht geplant

WARSCHAU: In Polen hat die Frauenbewegung neue Proteste angekündigt. Hintergrund ist die jetzt veröffentlichte Begründung eines umstrittenen Urteils des Verfassungsgerichts. Die Richter hatten das Abtreibungsrecht weiter verschärft. Für Mittwochabend seien eine Demonstration vor dem Gerichtsgebäude in Warschau sowie weitere Aktionen in den größeren polnischen Städten geplant, kündigte die Organisation Allpolnischer Frauenstreik am Mittwoch an.

Im Oktober hatte das Verfassungsgericht des EU-Landes entschieden, dass Frauen auch dann keine Abtreibung vornehmen dürfen, wenn das ungeborene Kind schwere Fehlbildungen aufweist. Danach gab es wochenlange Proteste. Die Entscheidung bedeutet eine Verschärfung des polnischen Abtreibungsrechts, das ohnehin zu den strengsten in Europa gehört. Bislang war ein Abbruch in Polen legal, wenn die Schwangerschaft das Leben oder die Gesundheit der Mutter gefährdet, Ergebnis einer Vergewaltigung ist oder wenn das Ungeborene schwere Fehlbildungen aufweist.

Letzteres ist der häufigste Grund für eine Abtreibung, wie die Statistik des Gesundheitsministeriums zeigt. So wurden von den 1110 Abtreibungen, die 2019 in polnischen Kliniken vorgenommen wurden, 1074 mit Fehlbildungen des ungeborenen Kindes begründet. Doch das soll nun laut Verfassungsgericht nicht mehr möglich sein.

Entgegen den Gepflogenheiten war die Entscheidung des Verfassungsgerichts bislang nicht im amtlichen Anzeiger veröffentlicht worden. Dies soll aber am Mittwoch noch passieren - damit hätte die Entscheidung offiziell Gültigkeit.

18 Jahre Haft für Entführung von Hotelbesitzerin an der Côte d'Azur

NIZZA: Gut vier Jahre nach der brutalen Entführung einer wohlhabenden Hotelbesitzerin an der Côte d'Azur ist ein aus Italien stammender Gastwirt zu einer Haftstrafe von 18 Jahren verurteilt worden. Sieben weitere Angeklagte bekamen Haftstrafen von bis zu 15 Jahren, wie die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch aus dem Gericht in der südfranzösischen Küstenstadt Nizza berichtete.

Die Hotelbesitzerin war im Oktober 2016 auf offener Straße entführt worden. Die zur Tatzeit 76-jährige Frau wurde zwei Tage und zwei Nächte lang in einem geparkten Auto gefesselt gefangenengehalten. Sie konnte dank der Aufmerksamkeit eines Passanten befreit werden, ohne dass ein Lösegeld bezahlt wurde, so die Agentur weiter.

Der 67 Jahre alte Hauptbeschuldigte habe vor Gericht seine Verantwortung für die Entführung eingestanden. Er habe die Hotelbesitzerin seit langem gekannt - er führte über Jahre hinweg ein bekanntes Restaurant in Nizza, das der Familie der Frau gehörte.

IOC verzichtet auf Sanktionen gegen Italien

ROM: Italien darf bei den Olympischen Spielen in Tokio nun doch unter eigener Fahne und mit Nationalhymne teilnehmen. Das Internationale Olympische Komitee habe die Akte geschlossen, teilte IOC-Präsident Thomas Bach am Mittwoch mit. Zuvor hatte das IOC bemängelt, dass das Nationale Olympische Komitee Italiens (Coni) nicht unabhängig genug vom Staat sei. Mit der Verabschiedung eines Dekrets hatte Italiens Regierung Coni kurz vor den Beratungen der IOC-Exekutive wieder mehr Autonomie zugesichert.

Im Jahr 2018 hatte die Mitte-Rechts-Regierung in Italien die Firma Sport e Salute (Sport und Gesundheit) gegründet. Ihr wurden Aufgaben von Coni übertragen, weshalb der Verband aus Sicht des IOC nicht mehr unabhängig genug von staatlicher Kontrolle war. Es hatte lange Zeit Änderungen gefordert, denen Italien bis zuletzt nicht nachgekommen war. Daher hätte das IOC nun Sanktionen verhängen können, in deren Folge Italien bei den Tokio-Spielen hätte ohne Fahne antreten müssen und die Hymne des Mittelmeerlandes nicht gespielt worden wäre.

Arbeiter schalten Strom ab - Kunde wirft Handgranate

PAKRAC: Ein 71-jähriger Rentner in Kroatien hat eine Handgranate gegen drei Mitarbeiter der Elektrizitätswerke geworfen, die gekommen waren, um ihm wegen ausstehender Zahlungen den Strom abzuschalten. Bei dem Vorfall in der Kleinstadt Pakrac, 120 Kilometer östlich von Zagreb, wurde am Mittwoch ein Arbeiter lebensgefährlich verletzt, wie kroatische Medien unter Berufung auf die Polizei berichteten. Die Splitter der explodierten Handgranate verwundeten ihn an Kopf und Bauch, hieß es. Die zwei anderen E-Werk-Bediensteten erlitten weniger schwere Verletzungen. Den 71-Jährigen nahm die Polizei am Tatort fest.

Kroatien hatte von 1991 bis 1995 im Gefolge des Zerfalls von Jugoslawien im Krieg mit dem Nachbarland Serbien gestanden. Pakrac lag an einer der Frontlinien. Es wird vermutet, dass in der Bevölkerung immer noch zahlreiche Waffen aus jener Zeit kursieren, darunter Gewehre, Pistolen und Handgranaten.

EU-Innenminister beraten über Asylreform und Schengen-Raum

BRÜSSEL: Die EU-Innenminister nehmen am Donnerstag (10.00 Uhr) einen weiteren Anlauf bei der seit Jahren blockierten Reform der EU-Asyl- und Migrationspolitik. Bei einer informellen Videokonferenz beraten Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und seine Kollegen über mögliche Gemeinsamkeiten. Beschlüsse werden nicht erwartet.

Zudem soll es bei den Beratungen um die Zukunft des Schengen-Raums und eine Reform der gemeinsamen Polizeibehörde Europol gehen. Die EU-Kommission hatte zuletzt angekündigt, im Mai eine Strategie für den kontrollfreien Schengen-Raum, dem 26 Länder in Europa angehören, vorzulegen. Nach mehreren Terroranschlägen etwa in Nizza und Wien hatte unter anderem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eine Reform des Schengen-Raums gefordert.

Bereits im Dezember hatte die EU-Kommission einen Reformvorschlag vorgelegt, durch den Europol gestärkt werden soll.

Fall «Gregoretti» - Aussage von Giuseppe Conte erwartet

ROM: Inmitten der Regierungskrise muss der zurückgetretene italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte am Donnerstag im Fall des Schiffs «Gregoretti» aussagen. Der zuständige Staatsanwalt bestätigte der Deutschen Presse-Agentur die für Donnerstag geplante Anhörung. Konkret geht es um ein Verfahren in Catania auf Sizilien gegen den Ex-Innenminister Matteo Salvini. Dem Chef der rechten Partei Lega werden Amtsmissbrauch und Freiheitsberaubung vorgeworfen.

Salvini hatte Ende Juli 2019 rund 130 Migranten auf dem Küstenwache-Schiff «Gregoretti» ausharren lassen. Es durfte erst in einen Hafen, nachdem andere EU-Länder sich zur Aufnahme der Menschen bereiterklärt hatten.

Salvini war damals im ersten Kabinett unter Conte Innenminister. Er hatte bereits zu zwei Voranhörungen in diesem Fall erscheinen müssen. Das Gericht will damit prüfen, ob es zum Prozess gegen Salvini kommt. Bei einer Verurteilung könnte ihm im schlimmsten Fall eine Haftstrafe drohen. Der 47-Jährige hatte immer wieder betont, gemeinsam mit der damaligen Regierung gehandelt zu haben.

Zudem prüft in Palermo auf Sizilien ein Gericht, ob es zum Prozess gegen Salvini im Fall des Seenotretter-Schiffs «Open Arms» kommen wird. Dort wird ihm vorgeworfen, im August 2019 die Ankunft des Schiffs mit rund 160 Migranten auf der italienischen Insel Lampedusa blockiert zu haben. Das Schiff hatte erst nach einer wochenlangen Odyssee einen sicheren Hafen gefunden.

Urteil im Lübcke-Prozess wird verkündet

FRANKFURT/MAIN: Im Mordprozess um den Tod des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke wird an diesem Donnerstag (10.00 Uhr) das Urteil verkündet. Seit Juni vergangenen Jahres verhandelt der 5. Strafsenat des Oberlandesgerichts (OLG) Frankfurt gegen den mutmaßlichen Täter Stephan Ernst und den wegen Beihilfe angeklagten Markus H. Die Bundesanwaltschaft geht von einem rechtsextremistischen Motiv aus. Beide Angeklagte waren viele Jahre in der rechten Szene aktiv.

Der 47 Jahre alte Deutsche Ernst soll Lübcke im Juni 2019 auf der Terrasse von dessen Wohnhaus erschossen haben. H. soll ihn politisch radikalisiert haben. Ernst wird außerdem versuchter Mord an einem irakischen Flüchtling vorgeworfen, der im Januar 2016 bei einem Messerangriff schwer verletzt wurde.

Die Bundesanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer lebenslange Haft und anschließende Sicherungsverwahrung für Ernst und neun Jahre und acht Monate Haft für H. gefordert. Die Verteidiger von Ernst plädierten auf Totschlag, während die Anwälte von H. einen Freispruch für ihren Mandanten erreichen wollen. Der Nebenklagevertreter, der die Witwe und die beiden Söhne Lübckes in dem Prozess vertritt, forderte hingegen, auch H. solle als Mittäter wegen Mordes verurteilt werden. Die Hinterbliebenen Lübckes glauben der Aussage Ernsts vor Gericht, auch H. sei mit am Tatort gewesen. Ernst hatte mehrere unterschiedliche Versionen der Tat gestanden.

Wer schweigt, wird Komplize: Bidens Appell zum Holocaust-Gedenktag

WASHINGTON: Der neue US-Präsident Joe Biden hat versprochen, sich eingedenk der Schrecken des Holocausts stets für die Verhinderung weiterer Völkermorde einzusetzen. Die sei «eine moralische Pflicht», erklärte Biden am Mittwoch anlässlich des internationalen Holocaust-Gedenktags.

Wenn Hass außer Kontrolle gerate, der Rechtsstaat ausgehebelt werde und Freiheitsrechte gefährdet seien, «dann kann es zu Gewalt und großen Gräueltaten kommen», mahnte Biden. Der Präsident forderte dazu auf, sich in den USA und weltweit entschlossen gegen Geschichtsleugner und Antisemiten «sowie andere Formen von Fanatismus und Intoleranz» einzusetzen. «Schweigen bedeutet Komplizenschaft», betonte Biden.

«Wir dürfen nie die Wahrheit darüber vergessen, was in Europa passiert ist, oder die Schrecken beiseite schieben, die unseren Mitmenschen wegen der Doktrin des Hasses und der Spaltung angetan wurden», erklärte Biden. Aus diesem Grund sei er auch einst mit seinen Kindern in das frühere Konzentrationslager in Dachau gefahren. Er hoffe daher, «dasselbe mit jedem meiner Enkelkinder zu tun», damit sie auch selbst die verheerenden Konsequenzen von «unkontrolliertem Hass» sehen und verstehen und sehen könnten, was passiere, wenn Menschen wegguckten und nicht handelten, sagte Biden.

Die deutschen Nationalsozialisten und ihre Helfer hatten während des Zweiten Weltkrieges rund sechs Millionen Juden ermordet. Seit 1951 erinnert Israel am Holocaust-Gedenktag an die Opfer. Die Vereinten Nationen legten 2005 den Internationalen Holocaust-Gedenktag auf den 27. Januar fest. An diesem Tag 1945 befreite die Rote Armee das deutsche Konzentrationslager Auschwitz im besetzten Polen.

Russisches Gericht prüft Inhaftierung des Kremlgegners Nawalny

MOSKAU: Nach der Inhaftierung des Kremlkritikers Alexej Nawalny will ein Gericht in der Nähe von Moskau am Donnerstag in einem Berufungsverfahren über die 30-tägige Haftstrafe entscheiden. Nawalnys Anwälte wollen im Stadtgericht von Chimki die Freilassung des 44-Jährigen erreichen. Der russische Oppositionsführer war am 17. Januar nach seiner Rückkehr aus Deutschland, wo er sich von einem Mordanschlag mit dem chemischen Kampfstoff Nowitschok erholt hatte, noch am Flughafen in Moskau festgenommen worden.

Einen Tag nach seiner Rückkehr wurde Nawalny in einem Gerichtsprozess in einer Polizeiwache zu 30 Tagen Haft verurteilt. Ihm wird vorgeworfen, während seines Deutschlandaufenthalts gegen Meldeauflagen verstoßen zu haben. Deshalb war Nawalny zur Fahndung ausgeschrieben. Der Strafvollzug will deshalb eine frühere Bewährungsstrafe gegen Nawalny in echte Haft umwandeln lassen. Das Verfahren dazu ist am 2. Februar geplant. Im Moment sitzt er im Moskauer Untersuchungsgefängnis Nummer eins.

Im August wurde Nawalny im sibirischen Tomsk Opfer eines Mordanschlags mit dem Nervengift Nowitschok. Er machte danach ein «Killerkommando» des Inlandsgeheimdienstes FSB unter Befehl von Präsident Wladimir Putin verantwortlich für das Attentat. Putin und der FSB weisen das zurück. Die EU hat gegen ranghohe russische Funktionäre wegen des Anschlags Sanktionen erlassen. Die russischen Behörden lehnen Ermittlungen zu dem international verurteilten Verbrechen ab und behandeln Nawalny wie einen Kriminellen. Nawalny drohen eine ganze Reihe von Prozessen samt Haftstrafen.

Biden treibt US-Klimaschutzpolitik voran - «keine Zeit zu verlieren»

WASHINGTON: Der neue US-Präsident Joe Biden treibt seine Klimaschutzpolitik voran. Das Weiße Haus teilte mit, Biden werde am Mittwoch mehrere Anordnungen dazu unterzeichnen. In einer davon werde festgelegt, «dass Klimaüberlegungen ein wesentliches Element der US-Außenpolitik und der Nationalen Sicherheit» seien. Außerdem werde darin bekräftigt, dass die USA bei der Umsetzung des Pariser Klimaabkommens eine Führungsrolle einnehmen würden und dass Biden am Tag der Erde am 22. April einen Klimagipfel einberufen werde. Alle Bundesbehörden würden angewiesen, Strategien zu entwickeln, um Klimaschutz in ihre internationale Arbeit zu integrieren.

«Wir befinden uns mitten in einem Klimanotstand, und Präsident Biden weiß, dass wir keine Zeit zu verlieren haben», teilte das Weiße Haus weiter mit. Biden werde noch am Mittwoch auch eine Maßnahme ergreifen, um den Einfluss der Politik auf die Wissenschaft zu beschneiden. «Unzulässige politische Einmischung in den wissenschaftlichen Prozess, in die Arbeit von Wissenschaftlern und in die Kommunikation wissenschaftlicher Fakten untergräbt das Wohlergehen der Nation, trägt zu strukturellen Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten bei und verletzt das öffentliche Vertrauen.»

Bidens Vorgänger Donald Trump - der wiederholt Zweifel am Klimawandel geäußert hatte - hatte die USA aus dem Pariser Klimaabkommen zurückgezogen. Unmittelbar nach seiner Amtsübernahme am 20. Januar hatte Biden die Rückkehr der Vereinigten Staaten zu dem Abkommen eingeleitet. Nach Eingang des Schreibens bei den Vereinten Nationen sagte Generalsekretär António Guterres, die USA seien vom 19. Februar an wieder Teil des Abkommens. Biden hat den früheren US-Außenminister John Kerry zum Klima-Sonderbeauftragten ernannt, der in dieser Funktion dem Nationalen Sicherheitsrat angehört.

Polens Präsident: Wahrheit über den Holocaust wird ewig währen

WARSCHAU/ OSWIECIM: Polens Präsident Andrzej Duda sieht es als die Pflicht seines Landes an, das Gedenken an die Opfer der Gräueltaten in dem deutschen Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau zu bewahren. «Es ist unsere Pflicht, alle materiellen Beweise, Erinnerungsstücke und Zeichen ihrer Existenz, ihres Lebens und ihres Martyriums zu erhalten, damit die Menschheit sie nie vergisst», sagte Duda am Mittwoch in einer Rede zur Gedenkfeier der Gedenkstätte Auschwitz, die wegen der Corona-Pandemie online stattfand. «Die Wahrheit über den Holocaust und das Gedenken daran werden ewig währen», sagte Duda.

Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten stehen dieses Mal die in Auschwitz inhaftierten und ermordeten Kinder. Nach Schätzungen der Gedenkstätte wurden mindestens 232.000 Kinder und Jugendliche nach Auschwitz deportiert, die meisten von ihnen jüdischen Glaubens. Mehr als 200.000 überlebten das Lager nicht. Im Januar 1945 wurden dort mehr als 700 Kinder befreit.

Einheiten der sowjetischen Roten Armee hatten das Konzentrationslager am 27. Januar 1945 erreicht. Sie befreiten rund 7500 noch lebende Häftlinge. Der Name Auschwitz hat sich als Synonym für den Holocaust und Inbegriff des Bösen weltweit ins Bewusstsein eingebrannt. Allein dort brachten die Nationalsozialisten mehr als eine Million Menschen um, zumeist Juden. In ganz Europa ermordeten sie während der Schoah etwa sechs Millionen Menschen jüdischen Glaubens.

Neuer Anlauf zur Überwindung der Teilung Zyperns Anfang März

NIKOSIA: Die Vereinten Nationen (UN) werden Anfang März neue Gespräche zur Überwindung der seit 1974 andauernden Teilung Zyperns in die Wege leiten. An den Gesprächen sollen neben den politischen Führern der türkischen und griechischen Zyprer, Ersin Tatar und Nikos Anastasiades, auch die drei Garantiemächte der Inselrepublik teilnehmen: Großbritannien, die Türkei und Griechenland. Dies sagte am Dienstag der zyprische Außenminister Nikos Christodoulides der staatlichen zyprischen Nachrichtenagentur CNA. Die Gespräche sollen seinen Worten nach in New York stattfinden.

Die Vermittlungen werden erschwert, weil die nur von der Türkei anerkannte Türkische Republik Nordzypern seit einigen Wochen erste Schritte zur Besiedlung des Stadtteils Varosha (türkisch: Maras) in der einstigen Touristenstadt Famagusta unternimmt. Varosha mit seinem kilometerlangen Sandstrand war 1974 von den griechisch-zyprischen Einwohnern verlassen worden, als türkische Truppen anrückten. Die UN fordern seitdem die Rückgabe des Stadtteils an seine ehemaligen Einwohner.

Positiv auf die Bemühungen der UN wirken dagegen die Sondierungsgespräche, die Griechenland und die Türkei am Montag aufgenommen hatten. Die sogenannten «Mutterstaaten» der beiden Volksgruppen Zyperns versuchen, ihre Streitigkeiten um mögliche Energievorkommen unter dem Meeresboden der Ägäis und im Mittelmeer beizulegen.

Im Jahr 2017 waren die UN-Bemühungen zur Überwindung des Konflikts hauptsächlich an der Frage des Abzugs von rund 35.000 türkischen Soldaten aus dem Norden der Insel gescheitert.

Recherche: Mutmaßliche Nawalny-Attentäter an drei Morden beteiligt

MOSKAU: Die russischen Geheimdienstler, denen der Kremlkritiker Alexej Nawalny einen Giftanschlag auf sich vorwirft, sollen einer Recherche des Investigativnetzwerks The Insider zufolge in weitere Attentate verwickelt sein. The Insider veröffentlichte am Mittwoch einen Bericht, der beweisen soll, dass die Männer an den Morden an einem Journalisten, einem Aktivisten und einem Oppositionspolitiker in den Jahren 2014, 2015 und 2019 in Russland beteiligt waren.

Offiziellen Angaben zufolge starben Timur Kuaschew, Ruslan Magomedragimow und Nikita Isajew unter anderem an einer Herzkrankheit und an Atemnot. Auch die Rechercheplattform Bellingcat soll an den Enthüllungen beteiligt sein.

Die Journalisten gehen davon aus, dass die Vertreter des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB sich vor oder zu den Todeszeitpunkten in der Nähe ihrer mutmaßlichen Opfer aufhielten. Sie berufen sich dabei unter anderem auf Telefonverbindungs- und Reisedaten. Die Rechercheergebnisse ließen keine Möglichkeit zu, «an der Beteiligung dieser Gruppe von Giftmördern zu zweifeln», heißt es.

Die Investigativjournalisten hatten denselben Geheimdienstlern in einer Enthüllung Mitte Dezember vorgeworfen, hinter dem versuchten Mord an Nawalny zu stecken. Auch der zurzeit inhaftierte Oppositionsführer selbst vermutet ein FSB-«Killerkommando» unter Befehl von Präsident Wladimir Putin hinter dem Attentat mit dem Nervengift Nowitschok im August. Putin und der FSB weisen das zurück.

100 Sekunden: «Weltuntergangsuhr» bleibt sehr nahe an Mitternacht

WASHINGTON: Führende Wissenschaftler haben die Zeiger der sogenannten «Weltuntergangsuhr» auch in diesem Jahr symbolisch auf 100 Sekunden vor Mitternacht stehen gelassen. «Die Pandemie hat gezeigt, wie unvorbereitet und unwillig die Länder der Welt und das internationale System sind, wenn es darum geht, globale Notfälle richtig anzupacken», sagte Rachel Bronson, Präsidentin des «Bulletin of Atomic Scientists», am Mittwoch bei einer Online-Pressekonferenz.

2018 und 2019 hatte die Uhr jeweils 2 Minuten vor 12 angezeigt. 2020 hatten die Wissenschaftler die Uhr erstmals symbolisch auf 100 Sekunden vor Mitternacht vorgestellt. Die Gefahr, dass sich die Menschheit durch einen Atomkrieg oder Klimawandel selbst auslösche, sei so groß wie seit Erfindung der Uhr im Jahr 1947 nicht, hatte es zur Begründung geheißen. Deswegen müsse nun in Sekunden, und nicht mehr in Stunden oder Minuten, dargestellt werden, wie nahe die Welt an einer Katastrophe sei. Als besonders gefährliche Faktoren sehen die Wissenschaftler neben der Coronavirus-Pandemie vor allem die Möglichkeit eines Atomkrieges, den Klimawandel und digitale Falschinformationen an.

Große Schäden nach Wirbelsturm «Eloise» im Süden Afrikas

MAPUTO/JOHANNESBURG: Der tropische Wirbelsturm «Eloise» hat auf seinem Weg durchs südliche Afrika eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Allein in Mosambik waren nach Behördenangaben mehr als 262.000 Menschen betroffen. Mehr als 10.000 Gebäude wurden teilweise beschädigt und 5900 total zerstört, viele Straßen, Brücken und Felder überschwemmt.

«Eloise» war am Wochenende mit Windböen von bis zu 160 Stundenkilometer und viel Regen bei der mosambikanischen Hafenstadt Beira auf Afrikas Ostküste getroffen. Stark abgeschwächt zog der Wirbelsturm dann weiter in Richtung der Nachbarländer Simbabwe, Botsuana und Teile von Südafrika, wo ebenfalls ergiebige Niederschläge die Flüsse anschwellen ließen.

Die Umweltorganisation Greenpeace forderte als Konsequenz koordinierte Klimaaktionen von der Mosambiks Regierung sowie dem Staatenbund der Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika (SADC).

«Extremwetter-Bedingungen werden intensiver und ihre Folgen für die Gemeinschaften ernster werden, wenn Präsident Filipe Nyusi und seine SADC-Amtskollegen Klimaaktionen nicht ernster nehmen», warnte Happy Khambule von Greenpeace Africa. Die Region wird zunehmend von verheerenden Stürmen geplagt wie etwa Zyklon «Idai» im März 2019.

Hoffnung im Mordfall Grégory - DNA-Analysen geplant

PARIS: Kommt Bewegung in einen der berühmtesten Mordfälle Frankreichs? Ein Berufungsgericht in Dijon hat am Mittwoch neue DNA-Untersuchungen im Mordfall des kleinen Grégory angeordnet. Der damals Vierjährige war 1984 in den Vogesen ermordet worden, seine Leiche wurde in einem Fluss einige Kilometer von seinem Elternhaus entfernt gefunden. Seit mehr als 36 Jahren gibt der Fall den Ermittlern nun bereits Rätsel auf.

Das Berufungsgericht habe der überwiegenden Mehrheit der Anträge der Zivilparteien stattgegeben hat, bestätigte die Staatsanwaltschaft Dijon der Deutschen Presse-Agentur in Paris. Das Gericht hat eine Reihe von DNA-Tests angeordnet, erklärte außerdem einer der Anwälte der Eltern des kleinen Grégory, François Saint-Piere, auf Anfrage. Christine und Jean-Marie Villemin wollten sich demnach nicht weiter äußern. Das Paar lebt mittlerweile zurückgezogen mit seinen Kindern.

Die Villemins waren vor dem Mord an ihrem Sohn jahrelang bedroht worden, erhielten Anrufe und Briefe. Im Zuge der Ermittlungen gerieten zahlreiche Verwandte ins Visier der Ermittler und auch Grégorys Mutter. Für ihre Schuld gab es allerdings keine Beweise. Grégorys Vater erschoss damals sogar seinen Cousin Bernard Laroche, der ebenfalls verdächtigt worden war. Der Fall hatte damals ein enormes Medieninteresse auf sich gezogen. Der Streamingdienst Netflix hat den Mord an Grégory mit der Doku-Serie «Wer hat den kleinen Grégory getötet?» zuletzt wieder auf den Bildschirm gebracht.

Medien zufolge besteht nun die Hoffnung, mit neuartigen DNA-Methoden den Mord aufzuklären. Bisherige Untersuchungen waren erfolglos. «Die Villemins und ich glauben, dass es sich um ein kollektives Verbrechen handelt, das von verschiedenen Personen begangen wurde», sagte ein weiterer Anwalt der Villemins, Thierry Moser, zuletzt dem Sender Franceinfo. Die DNA-Untersuchungen sollen sich nun auf Spuren, die aus anonymen Briefen, einer Spritze und der Kleidung des Kindes stammen, konzentrieren.

Putin an Europa: Müssen «Phobien der Vergangenheit» loswerden

MOSKAU: Russlands Präsident Wladimir Putin hat zu einem «ehrlichen Dialog» zwischen Russland und Europa aufgerufen, um die angespannten Beziehungen zu verbessern. «Man muss die Phobien der Vergangenheit loswerden» und stattdessen in die Zukunft blicken, sagte Putin am Mittwoch beim Weltwirtschaftsforum von Davos. Aktuell sei die Situation «offensichtlich unnormal», sagte der Kremlchef bei dem Online-Forum, zu dem er sich zugeschaltet hatte.

Die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen sind derzeit vor allem wegen der Vergiftung des Kremlgegners Alexej Nawalny und dessen Inhaftierung in Moskau vor mehr als einer Woche angespannt. Mehrere europäische Politiker, darunter auch der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD), haben die sofortige Freilassung Nawalnys und seiner Unterstützer gefordert. Russland hingegen verbittet sich eine Einmischung in innere Angelegenheiten.

«Wir müssen zu einer positiven Agenda zurückkehren», sagte Putin. «Daran ist Russland interessiert und ich bin überzeugt, dass daran auch die europäischen Länder interessiert sind.»

Suche nach Regierung - Staatspräsident will Gespräche

ROM: Nach dem Rücktritt von Giuseppe Conte als Ministerpräsident Italiens beginnt die Suche nach einer neuen Regierung. Staatspräsident Sergio Mattarella wollte dafür am Mittwochabend zunächst mit den Präsidenten der beiden Parlamentskammern einzeln sprechen. Mattarella will für die kommende Regierung eine sichere Mehrheit.

Contes Mitte-Links-Bündnis hatte nach dem Austritt der Kleinpartei Italia Viva von Ex-Premier Matteo Renzi trotz einer dort gewonnenen Vertrauensabstimmung nur noch eine wackelige Mehrheit im Senat, der kleineren Parlamentskammer. Das hätte es schwierig gemacht, Gesetze zu verabschieden, da die Mehrheit nicht immer gesichert gewesen wäre.

Auf dem Tisch liegen verschiedene Optionen, wie es weitergehen könnte. Italienische Medien und Beobachter halten eine dritte Regierung Contes für möglich. In Betracht kommen auch eine Erweiterung des Bündnisses um die konservative Forza Italia (FI) von Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi oder ein Bündnis mit einem neuen Ministerpräsidenten. Zudem ist eine Expertenregierung denkbar, falls sich keine Mehrheit findet. Als letzte Option blieben vorgezogenen Wahlen.

Großrazzia im Drogenmilieu

DRESDEN/LEIPZIG: Etwa 1300 Polizeibeamte haben bei einer Großrazzia in Deutschland am Mittwoch das Drogenmilieu ins Visier genommen.

Unter der Federführung des Landeskriminalamts (LKA) Sachsen wurden vor allem in Dresden und Leipzig zahlreiche Gebäude wegen des Verdachts auf bandenmäßigen Handel mit Betäubungsmitteln durchsucht, wie LKA-Sprecher Tom Bernhardt sagte. Auch in anderen sächsischen Orten sowie in Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Berlin habe es Durchsuchungen gegeben. Elf Männer im Alter zwischen 25 und 41 Jahren wurden festgenommen, weil gegen sie Haftbefehle vorlagen.

Insgesamt wurden am Mittwoch 50 Wohnungen und Objekte durchsucht. Der Großteil dieser Gebäude befindet sich im Stadtgebiet oder dem Umland von Dresden und Leipzig. Jeweils ein Objekt wurde in Berlin, Jena, Halle und im brandenburgischen Senftenberg durchsucht. Neben den Festnahmen sicherten die Beamten am Mittwoch Drogen, Beweismittel und Vermögenswerte, unter anderem Bargeld, Fahrzeuge und eine Jacht.

Die Maßnahmen hätten sich in erster Linie gegen die Köpfe bestehender Strukturen des bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln in Sachsen gerichtet, sagte LKA-Präsident Petric Kleine. «Durch die Vollstreckung von Haftbefehlen, der Sicherstellung weiterer Beweismittel und insbesondere der Sicherung von Vermögenswerten über bestehende Arrestbeschlüsse, kann Köpfen der Szene ein schwerer Schlag versetzt und die bestehenden Strukturen geschwächt werden.»

Tanklaster und Bus kollidieren in Kamerun: mindestens 53 Tote

JAUNDE: Bei einem Verkehrsunfall im zentralafrikanischen Kamerun sind mindestens 53 Menschen gestorben. Ein Bus sei am Mittwoch auf einem Hügel in der Nähe von Dschang im Westen des Landes mit einem Tanklaster kollidiert, der Kraftstoff transportierte, sagte der Gouverneur der West-Region, Awah Fonka Augustine. Nach dem Zusammenstoß seien die beiden Fahrzeuge in Flammen aufgegangen. 29 Menschen hätten Verbrennungen erlitten und würden medizinisch notbehandelt, sagte er.

In Kamerun und anderen Ländern Afrikas kommt es immer wieder zu tödlichen Verkehrsunfällen. Das liegt oft daran, dass die Straßen schlecht und kaum beleuchtet sind und die Fahrzeuge alt sind und wenig gewartet werden. Erst im Dezember hatten im Westen Kameruns ein Lastwagen und zwei Busse einen Unfall, dabei starben rund 40 Menschen.

Dutzende Verletzte bei Protesten gegen Armut im Libanon

BEIRUT: Bei Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten sind in der Hafenstadt Tripoli im Norden des Libanon Dutzende Menschen verletzt worden. Das libanesische Rote Kreuz erklärte am Mittwoch über Twitter, 45 Demonstranten seien behandelt worden. Zudem wurden 31 Soldaten verletzt, wie die libanesischen Armee meldete. Fünf Menschen seien festgenommen worden.

Die Demonstranten waren am Dienstagabend den zweiten Tage in Folge auf die Straße gezogen, um gegen die schlechte Wirtschaftslage zu protestieren. Sie riefen unter anderem «wir wollen essen» und forderten einen Lockerung der weitreichenden Ausgangsbeschränkungen.

Das Land am Mittelmeer erlebt eine der schwersten Wirtschafts- und Finanzkrisen seiner Geschichte. Das libanesische Pfund hat mehr als 80 Prozent seines Wertes zum Dollar verloren. Zugleich liegt die Inflation bei mehr als 100 Prozent. Ein Großteil der Bevölkerung lebt in Armut. Die Corona-Pandemie und die Explosionskatastrophe im Hafen von Beirut Anfang August haben die Lage weiter verschärft.

Wegen hoher Infektionszahlen hatte die Regierung in Beirut bereits vor rund zwei Wochen einen weitreichenden Lockdown beschlossen. So gilt eine 24-stündige Ausgangssperre. Auch die Supermärkte sind geschlossen. Der Libanon hat weltweit eine der höchten Zahlen der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

EU will Länder im Umgang mit alternder Bevölkerung unterstützen

BRÜSSEL: Die EU-Kommission will die EU-Länder im Umgang mit einer zunehmend alternden Bevölkerung unterstützen. Mit einem am Mittwoch vorgestellten Diskussionspapier soll eine öffentliche Debatte über das Altern der EU-Bevölkerung angestoßen werden, an deren Ende verbindliche Vorgaben stehen könnten. Ergebnisse könnten in rund zwölf Wochen vorliegen. Diskutiert werden soll zum Beispiel, wie Bürger länger arbeiten können und Möglichkeiten für bessere Gesundheits- und Pflegesysteme erörtert werden.

Das Papier betont unter anderem die Notwendigkeit, mehr Menschen in die Erwerbsbevölkerung einzugliedern, und geht auf die Auswirkungen des Alterns in der Berufslaufbahn ein. «Wir empfehlen nichts», sagte Kommissionsvize Dubravka Suica auf die Frage, ob die EU-Kommission anrate, das Rentenalter anzuheben. Zahlen und Fakten zeigten, «dass wir länger leben und länger arbeiten müssen». Die Regierungen der EU-Länder müssten am Ende über konkrete Maßnahmen entscheiden. Die EU wolle den Regionen aber dabei helfen, Trends zu erkennen und passgenaue Antworten zu entwickeln.

Ein längeres und gesünderes Leben zeige den Erfolg der sozialen Marktwirtschaft, sagte Suica. Sie bringe aber auch neue Herausforderungen mit sich und eröffne Chancen, über die nachgedacht werden müsse. Aus einem im Juni 2020 von der Kommission verabschiedeten Bericht über die Auswirkungen des demografischen Wandels geht hervor, dass die Lebenserwartung bei der Geburt sowohl bei Männern als auch bei Frauen in der EU in den vergangenen 50 Jahren um etwa zehn Jahre gestiegen ist.

Berüchtigter kolumbianischer Ex-Paramilitär aus USA abgeschoben

BOGOTÁ: Nach seiner Abschiebung aus den Vereinigten Staaten ist einer der berüchtigtsten ehemaligen Anführer einer paramilitärischen Gruppe in Kolumbien in dem südamerikanischen Land ins Gefängnis verlegt worden. Der Ex-Chef der Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) in der Region Tayrona an der Karibikküste, Hernán Giraldo, sei im Hochsicherheitsgefängnis La Paz in Itagüí eingesperrt, berichteten kolumbianische Medien am Dienstagabend (Ortszeit).

Giraldo war zusammen mit anderen abgeschobenen Kolumbianern am Montag angekommen. In den USA war er zwölf Jahre wegen Drogenhandels in Haft gewesen. «Nachdem er seine Strafe vor der US-Justiz verbüßt hat, muss er sich in unserem Land verantworten», schrieb Kolumbiens Justizminister Wilson Ruíz auf Twitter.

Giraldo war in Kolumbien 2018 in Abwesenheit wegen mehr als 700 Verbrechen zu 40 Jahren Haft verurteilt worden. Ihm wird die systematische Vergewaltigung minderjähriger Mädchen vorgeworfen. Die Strafe wurde später auf acht Jahre reduziert. Die Verteidigung könnte beantragen, ihm die Haft in den USA anzurechnen, womit er in Kolumbien auf freiem Fuß bleiben könnte.

Kolumbien litt mehr als 50 Jahre unter einem bewaffneten Konflikt zwischen den Streitkräften, linken Guerillagruppen und rechten Paramilitärs. Während des Bürgerkriegs kamen mehr als 200.000 Menschen ums Leben, Millionen wurden innerhalb Kolumbiens vertrieben. Die Autodefensas Unidas de Colombia verbreiteten bis zu ihrer Demobilisierung 2006 Angst und Schrecken in dem südamerikanischen Land. Sie bekämpften nicht nur die linke Guerilla und mischten im Drogenhandel mit, sondern terrorisierten auch die verarmte Landbevölkerung.

Justizreform: EU-Kommission droht Polen mit Klage vor EuGH

BRÜSSEL: Im Streit um die polnische Justizreform droht dem Land eine weitere Klage vor dem Europäischen Gerichtshof. Weil die Disziplinarkammer des obersten polnischen Gerichtshofs weiter Entscheidungen mit direkter Auswirkung auf Richter treffe, habe man am Mittwoch entschieden, erneut eine mit Gründen versehene Stellungnahme an die nationalkonservative Regierung in Warschau zu senden, sagte EU-Kommissionsvize Dubravka Suica. Das Land habe nun einen Monat Zeit, die Bedenken auszuräumen, andernfalls könne die EU-Kommission den EuGH anzurufen.

Die höchsten EU-Richter hatten bereits im April entschieden, dass die Disziplinarkammer ihre Arbeit zunächst aussetzen müsse, weil sie möglicherweise nicht unabhängig sei. Wenige Wochen später begann die EU-Kommission, die für die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit in der Staatengemeinschaft zuständig ist, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen das Land. Polen und die EU-Kommission liegen seit Jahren im Streit über die Einhaltung rechtsstaatlicher Standards.

Nun geht es konkret um ein Gesetz, das Mitte Februar 2020 in Kraft getreten ist. Es sieht vor, dass Richter mit Geldstrafen, Herabstufung oder Entlassung rechnen müssen, wenn sie die Entscheidungskompetenz oder Legalität eines anderen Richters, einer Kammer oder eines Gerichts infrage stellen. Auch dürfen sie sich nicht politisch betätigen. Die EU-Kommission hatte deshalb bereits im Oktober eine mit Gründen versehene Stellungnahme nach Warschau geschickt. Man werte gerade die Antwort aus, hieß es am Mittwoch. Nun gehe es um weitere Missstände.

Suica betonte, dass Polen nach Ansicht der EU-Kommission gegen EU-Recht verstoße. Problematisch sei, dass die Disziplinarkammer weiter Entscheidungen treffe, die direkte Auswirkungen auf Richter und ihre Berufsausübung hätten. Dies betreffe Fälle, bei denen mit der Aussicht auf ein Verfahren gegen Richter ihre Immunität aufgehoben werde. Allein die Aussicht auf ein Verfahren vor einer Kammer, deren Unabhängigkeit nicht garantiert sei, habe eine abschreckende Wirkung und könne die Unabhängigkeit der Richter beeinflussen.

Schwedische Regierung will Holocaust-Museum in Stockholm errichten

STOCKHOLM: Die schwedische Regierung will ein seit längerem geplantes Holocaust-Museum in der Hauptstadt Stockholm eröffnen. Der Plan ist, dass das unabhängige Museum im Juli 2022 seine ersten Besucher empfangen kann. Das schrieben Regierungschef Stefan Löfven, Bildungsministerin Anna Ekström und Kulturministerin Amanda Lind am Mittwoch anlässlich des Internationalen Tags des Gedenkens an die Opfer des Holocaust in einem Meinungsbeitrag in der Zeitung «Dagens Nyheter».

«Der Holocaust und sein Gedenken sind für alle in unserem Land wichtig», schrieben Löfven und die beiden Ministerinnen. Die Ermordung, Verfolgung und das schreckliche Leid von Juden, Roma und Millionen weiteren Nazi-Opfern habe in ganz Europa eine unauslöschliche Narbe hinterlassen. Auch wenn die Tötung nicht auf schwedischem Boden stattgefunden habe, habe Schweden das Geschehen beeinflusst und sei von ihm beeinflusst worden. «Der Holocaust ist auch Teil der schwedischen Geschichte.»

Der in Polen geborene Holocaust-Überlebende Max Safir hatte im Sommer 2018 vorgeschlagen, in Schweden ein Museum über den Holocaust zu errichten. Er hatte jahrelang in Schulen und im Parlament von seinen Kriegserfahrungen berichtet und war im Juni 2020 im Alter von 94 Jahren gestorben.

Auch andere Städte wie das südschwedische Malmö hatten sich darum bemüht, das Museum zu beherbergen. Ein Museum in Stockholm habe aber den Vorteil, dass es für Schüler und die Allgemeinheit aus dem ganzen Land einfacher zu erreichen sei, hieß es in dem Meinungsbeitrag.

Zu viele Frauen in Führungsposten - Paris muss Strafe nicht zahlen

PARIS: Die Stadt Paris muss eine Geldstrafe wegen zu vieler Frauen in Führungspositionen nun doch nicht zahlen. Sie habe Bürgermeisterin Anne Hidalgo eingeladen, um ihr mitzuteilen, dass das Bußgeld nicht fällig werde, schrieb die Ministerin für den Öffentlichen Dienst, Amélie de Montchalin, am Mittwoch auf Twitter. Die Stadt war zuvor dazu verdonnert worden, 90.000 Euro zu zahlen, weil 69 Prozent der Führungsposten im Jahr 2018 mit Frauen besetzt worden waren. Hidalgo hatte die Strafe damals als «offensichtlich absurd» bezeichnet.

Die Strafe hatte das Ministerium für den Öffentlichen Dienst verhängt. Sie geht auf ein Gesetz zurück, das große Städte dazu verpflichtet, bei der Vergabe von Führungsposten mindestens 40 Prozent jedes Geschlechts zu berücksichtigen. Die Strafe für die Stadt Paris bezog sich auf die Ernennungen im Jahr 2018 - damals wurden elf Frauen und fünf Männer in Führungsposten berufen. Ein Jahr später wurde das Gesetz geändert. Es sieht nun Straffreiheit vor, wenn es insgesamt keine Ungleichheit bei den Führungsposten gibt.

Die Stadt Paris bekam aber dennoch einen Bescheid, weil es eben um das Jahr 2018 ging, in dem das ursprüngliche Gesetz noch galt. Die Stadt monierte, dass mit den vielen weiblichen Ernennungen in dem Jahr eigentlich der Rückstand bei den weiblichen Führungsposten aufgeholt werden sollte. Ministerin Montchalin hatte sich nach Bekanntwerden des Bußgeld bereits hinter Hidalgo gestellt und die Strafe ebenfalls als «absurd» bezeichnet.

Sie kündigte nun an, dass alle künftigen Bußgelder, die das 40-Prozent-Ziel nicht einhalten, in einen neuen Fonds für die berufliche Gleichstellung im öffentlichen Dienst fließen sollen. «Wir haben positiv zur Kenntnis genommen, dass diese 90.000 Euro nicht von uns verlangt werden», zitierte die französische Nachrichtenagentur AFP Bürgermeisterin Hidalgo.

Brexit-Folge: Kritik an Gebühren für ausländische Studenten

LONDON: Britische Abgeordnete haben Gebühren für ausländische Studenten kritisiert, die an Universitäten in Großbritannien ein Studium beginnen. Solche Gebühren erst zahlen zu lassen und dann später zurückzuerstatten, sei ein «sinnloser Papierkrieg», kritisierte die Abgeordnete der Liberaldemokraten, Daisy Cooper, gegenüber der britischen Zeitung «i» (Mittwoch). Nach dem Brexit müssen Bewerber für ein Studentenvisum in Großbritannien mehrere hundert Pfund bezahlen, um das britische Gesundheitssystem in Anspruch nehmen zu können.

Den Vorschriften zufolge soll die Summe zwar später zurückerstattet werden können, wenn eine Europäische Krankenversicherungskarte (EHIC) nachgewiesen werden kann - allerdings erst ab Anfang 2022. Im ungünstigsten Fall müssten Studenten also bis zu ein Jahr auf ihr Geld warten.

Auch die National Union of Students forderte die Abschaffung der Gebühren. Die Regierung solle anerkennen, welchen Mehrwert ausländische Studenten an britischen Universitäten bedeuteten, sagte die Vize-Präsidentin des Verbands, Hillary Gyebi-Ababio, der Zeitung.

Tschechien zahlt erstmals Entschädigung für Tötung von DDR-Flüchtling

PRAG: Tschechien hat erstmals der Hinterbliebenen eines getöteten Grenzflüchtlings aus der DDR eine Entschädigung ausgezahlt. Gerhard Schmidt aus Staßfurt in Sachsen-Anhalt war im August 1977 vor den Augen seiner Frau und seiner drei Kinder von einem tschechoslowakischen Grenzsoldaten erschossen worden. Er hatte versucht, mit seiner Familie den Eisernen Vorhang zu durchbrechen und bei Mähring in der Oberpfalz in die Bundesrepublik zu fliehen. Das tschechische Justizministerium sprach der Tochter nun 33.740 Kronen, umgerechnet knapp 1300 Euro, zu. Das teilte ihr Anwalt Lubomir Müller am Mittwoch in Prag mit.

Ein Gericht in Tachov (Tachau) hatte die gesamte Familie im vorigen Juli rehabilitiert. Ermittlungen nach der demokratischen Wende von 1989 ergaben, dass die Gruppe noch rund 1600 Meter von der eigentlichen Staatsgrenze entfernt gewesen war. Die Familie hätte daher auch ohne Schusswaffengebrauch festgenommen werden können, hieß es in einem Bericht der Behörde für die Dokumentation und Untersuchung der Verbrechen des Kommunismus (UDV). Dennoch wurde der Schütze nie zur Verantwortung gezogen.

Die Tschechoslowakei bewachte ihre Grenzen zur Bundesrepublik und zu Österreich im Kalten Krieg scharf, um Fluchtversuche in den Westen zu verhindern. Die Zahl der Grenzsoldaten lag bei rund 20.000. Neuere Forschungen gehen von bis zu 450 zivilen Todesopfern an diesem Abschnitt des Eisernen Vorhangs aus.

Polens Premier: Gedenken an Holocaust-Opfer Teil unserer Identität

WARSCHAU: Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki hat das Gedenken an die Opfer des Holocausts als wichtigen Teil der polnischen Identität bezeichnet. «Als Polen 1918 die Unabhängigkeit erhielt (...), hätte sich niemand vorstellen können, dass die deutschen Nazis auf seinem Gebiet die schrecklichste Todesmaschine der Weltgeschichte errichten - das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau», schrieb Morawiecki am Mittwoch auf Twitter zum 76. Jahrestag der Befreiung des Lagers. Daher sei die Erinnerung an die Opfer Bestandteil der nationalen Identität geworden.

Auch der polnische Justizminister Zbiegniew Ziobro mahnte auf Twitter zum Gedenken an die Millionen Opfer des von den Deutschen begangenen Völkermords. «Erinnern wir uns auch daran, dass diese Verbrechen weder jemals abgerechnet noch bestraft wurden», schrieb Ziobro, der als Hardliner innerhalb der nationalkonservativen PiS-Regierung gilt.

Wegen der Corona-Pandemie sollten die Feierlichkeiten der Gedenkstätte Auschwitz in diesem Jahr statt auf dem ehemaligen Lagergelände online stattfinden. Als Schwerpunkt war das Schicksal der in Auschwitz inhaftierten und ermordeten Kinder vorgesehen.

Der Name Auschwitz hat sich als Synonym für den Holocaust und Inbegriff des Bösen weltweit ins Bewusstsein eingebrannt. Allein dort brachten die Nationalsozialisten mehr als eine Million Menschen um, zumeist Juden. In ganz Europa ermordeten sie während der Schoah etwa sechs Millionen Menschen jüdischen Glaubens.

Iran fordert von Biden ersten Schritt zur Beilegung des Atomstreits

TEHERAN: Irans Präsident Hassan Ruhani hat seinen US-Amtskollegen Joe Biden aufgefordert, den ersten Schritt zur Beilegung des Streits um das iranische Atomprogramm zu tun. Er begründete das damit, dass schließlich die USA 2018 aus dem Wiener Atomabkommen ausgestiegen seien - und nicht der Iran. «Die (USA) schulden uns was, nicht umgekehrt», sagte Ruhani am Mittwoch im Staatsfernsehen in Teheran. Sobald Biden und die USA zu ihren internationalen Verpflichtungen zurückkehrten, werde der Iran «binnen Stunden» auch seine Verpflichtungen wieder erfüllen, sagte Ruhani.

Der iranische Präsident reagierte damit auf Forderungen der USA, die vor Verhandlungen über weitere Schritte zunächst wollen, dass der Iran seine technischen Verpflichtungen aus dem Atomabkommen wieder erfüllt. Der Iran jedoch weist dies zurück. Zunächst müssten die USA zum Abkommen zurückkehren und die Sanktionen gegen Teheran umgehend aufheben. Sollte dies nicht bis Mitte Februar geschehen, will der Iran die Inspektionen der UN-Atombehörde IAEA im Land einschränken.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump war 2018 aus dem Atomabkommen ausgestiegen und hatte drakonische Sanktionen gegen Teheran verhängt. Seit 2019 hat sich auch der Iran dann schrittweise nicht mehr an seine technischen Verpflichtungen aus dem Atomdeal gehalten, der das Land von der Entwicklung von Atomwaffen abhalten soll.

Ruhani will im Atomstreit eine Lösung und keine weitere Eskalation. Ihm geht es auch darum, einen wirtschaftlichen Kollaps seines Landes zu verhindern. Die US-Sanktionen haben in den vergangenen zwei Jahren den eigentlich ölreichen Gottesstaat in die schlimmste Wirtschaftskrise seiner Geschichte gestürzt. Ruhani hofft daher, dass nach Trumps Abgang und Bidens Präsidentschaft sowohl das Wiener Atomabkommen als auch die iranische Wirtschaft gerettet werden können.

2020 Weniger zivile Opfer

KABUL: Im Afghanistankonflikt sind die zivilen Opfer einer Menschenrechtsorganisation zufolge im vergangenen Jahr um rund ein Fünftel gesunken. 8500 Zivilisten seien 2020 getötet oder verwundet worden, hieß es in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht von Afghanistans unabhängiger Menschenrechtskommission (AIHRC). Demnach seien 2958 Landesbewohner im vergangenen Jahr getötet und 5542 verwundet worden. 2019 waren es noch 10.772 Tote und Verletzte.

Als Grund für die geringere Opferzahl führt AIHRC weniger große Anschläge von Seiten der militant-islamistischen Taliban an. Diese hatten sich in einem Abkommen mit den USA Ende Februar 2020 darauf geeinigt, in den Ballungszentren keine komplexen Terroranschläge mehr zu verüben. Der Konflikt zwischen den Aufständischen und den afghanischen Sicherheitskräften ging im vergangenen Jahr trotz der Aufnahme von Friedensgesprächen weiter. Auch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) verübt regelmäßig Anschläge in dem Land.

Britische Regierung: Keine besseren Chancen auf Asyl nach Brexit

LONDON: Die britische Regierung hat die Erwartung einiger Flüchtlinge auf bessere Chancen auf Asyl in Großbritannien nach dem Brexit zurückgewiesen. «Die Behauptung, dass es nun einfacher ist, Asyl zu erhalten, ist kategorisch falsch», sagte der im Innenministerium für Einwanderungsfragen zuständige Unterstaatssekretär Chris Philip der Nachrichtenagentur PA zufolge. Durch das neue Einwanderungssystem würden Asylanträge von Menschen, die aus sicheren Drittländern einreisen, als unzulässig betrachtet.

Damit reagierte die Regierung auf eine Umfrage der britischen Hilfsorganisation Care4Calais, bei der von rund 140 im französischen Calais ausharrenden Flüchtlingen mehr als die Hälfte (55 Prozent) angegeben hatten, sie erhofften sich durch den Brexit bessere Chancen auf ein Aufenthaltsrecht in Großbritannien. Knapp 20 Prozent rechneten hingegen mit schlechteren Chancen.

In Calais harren Hunderte Menschen in provisorischen Camps aus - viele wollen über den Ärmelkanal Großbritannien erreichen. Im vergangenen Jahr überquerten nach PA-Statistiken mehr als 8400 Menschen den Kanal, oft unter gefährlichen Bedingungen auf kleinen Schlauchbooten. Immer wieder gibt es Todesfälle. Die britische Regierung hat wiederholt angekündigt, entschieden dagegen vorgehen zu wollen.

Seit dem Ende der Brexit-Übergangsphase gilt seit Anfang des Jahres ein punktebasiertes Einwanderungssystem in Großbritannien, das nicht zwischen EU- und anderen Bürgern unterscheidet.

Abrüstungsvertrag mit USA ohne Bedingungen verlängert

MOSKAU: Russland und die USA haben sich nach Angaben des Außenministeriums in Moskau auf eine Verlängerung ihres letzten großen atomaren Abrüstungsvertrags ohne weitere Bedingungen geeinigt. Der New-Start-Vertrag werde um fünf Jahre ohne irgendwelche Zusätze verlängert, sagte Vize-Außenminister Sergej Rjabkow der Agentur Interfax zufolge am Mittwoch. Zuvor hatte Kremlchef Wladimir Putin nach seinem ersten Telefonat mit dem neuen US-Präsidenten Joe Biden am Dienstagabend mitteilen lassen, dass Moskau und Washington sich auf die Verlängerung geeinigt hätten. Der Vertrag über die Begrenzung von Atomwaffen wäre am 5. Februar ausgelaufen.

Die Verlängerung bis Februar 2026 sei für beide Seiten von Nutzen, sagte Rjabkow. So könnten nun bilaterale Verhandlungen für einen ganzen Komplex von Fragen der strategischen Stabilität beginnen. «Wir begrüßen die Entscheidung der Biden-Administration, unserem Vorschlag über eine fünfjährige Verlängerung zuzustimmen», sagte er. Nach Kremlangaben waren am Dienstag die diplomatischen Noten zu der Vereinbarung ausgetauscht worden.

Das am 5. Februar 2011 in Kraft getretene Abkommen begrenzt die Nukleararsenale Russlands und der USA auf je 800 Trägersysteme und 1550 einsatzbereite Atomsprengköpfe. Es war für eine Laufzeit von zehn Jahren geschlossen worden und sah die Möglichkeit einer Verlängerung vor. Im Falle einer Nichtverlängerung hätte es erstmals seit Jahrzehnten kein Abkommen mehr gegeben, das dem Bestand an strategischen Atomwaffen Grenzen setzt. Russland und die USA besitzen zusammen rund 90 Prozent der weltweiten Atomwaffen.

Das russische Parlament - die Staatsduma - stimmte am Mittwoch einem von Putin eingebrachten Gesetz zur Verlängerung des Vertrags zu. Kurz danach billigte auch Russlands Föderationsrat das Gesetz. Es trete am Tag der Veröffentlichung in Kraft, hieß es. Putin hatte immer wieder für eine Erhaltung des Abkommens geworben und zugleich eindringlich vor einem neuen Wettrüsten gewarnt. Unter Bidens Vorgänger Donald Trump hatte Moskau zuletzt kaum noch Hoffnung auf eine Rettung des Vertrags gehabt.

Einsatzkräfte finden zwei Tote in Arztpraxis in den USA

AUSTIN: Nach einem mehrstündigen Einsatz der Polizei im US-Bundesstaat Texas sind zwei Menschen in einer Arztpraxis tot aufgefunden worden. Dies teilte die Polizei am späten Dienstagabend (Ortszeit) mit. Weitere Angaben zu den Toten gab es zunächst nicht.

Einem Bericht des örtlichen Senders KVUE zufolge handelte es sich um eine Geiselnahme, bei der mindestens ein Arzt in der Praxis festgehalten wurde. Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich demnach ebenfalls um einen Arzt handeln. Es blieb zunächst unklar, ob sich dieser unter den zwei Toten befand.

Nach Angaben der Polizei hatte ein Anrufer am Dienstagnachmittag den Notruf gewählt. Nach ihrem Eintreffen riefen Polizisten demnach die Sondereinsatzkräfte herbei. Bewohner umliegender Häuser wurden zeitweise in Sicherheit gebracht.

Nach mehreren Stunden schickte die Polizei einen Roboter ins Innere des Gebäudes, durch den - mithilfe einer angebrachten Kamera - ein Opfer gefunden wurde. Mitglieder des Spezialeinsatzkommandos fanden demnach später die zwei Toten in der Praxis.

Grütters: Relativierung von NS-Verbrechen entschieden begegnen

BERLIN: Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat zum Holocaust-Gedenktag vor einer Relativierung von NS-Verbrechen gewarnt. «Wenn wir der Opfer des Nationalsozialismus gedenken, stehen uns die Bilder des organisierten millionenfachen Massenmordes vor Augen», sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Sie zeugen von der Unmenschlichkeit einer gleichermaßen rassistischen wie gewalttätigen Ideologie.»

«Umso unerträglicher sind die wiederkehrenden Versuche, das Leid von damals für politische Zwecke zu instrumentalisieren, zu relativieren oder vergessen zu machen», sagte Grütters. «All das verlangt von uns entschiedenes Dagegenhalten in Wort und Tat und das stetige Bemühen um Aufarbeitung und Aufklärung - vor allem durch die und mit den kommenden Generationen.»

Als unverzichtbar dafür bezeichnete Grütters die politische und historische Vermittlungsarbeit von Gedenkstätten und Erinnerungsorten zu den NS-Verbrechen. «Deshalb werden wir sie auch in diesem Jahr nach Kräften dabei unterstützen, mit neuen, auch digitalen Formaten noch mehr Menschen als bisher zu erreichen.»

Die Nationalsozialisten und ihre Helfer hatten während des Zweiten Weltkrieges sechs Millionen Juden ermordet. Seit 1951 erinnert Israel am Holocaust-Gedenktag an die Opfer. Die Vereinten Nationen legten 2005 den Internationalen Holocaust-Gedenktag auf den 27. Januar fest. An diesem Tag erreichte die Rote Armee 1945 das deutsche Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau und befreite mehr als 7000 überlebende Häftlinge. Allein in Auschwitz brachten die Nazis mehr als eine Million Menschen um, zumeist Juden. Viele wurden vergast, die Leichen anschließend verbrannt.