Neues aus dem Ausland am Mittwoch

EU-Hilfsprogramme für Flüchtlinge in der Türkei bis 2022 verlängert

BRÜSSEL: Zur Versorgung von Flüchtlingen in der Türkei verlängert die EU zwei Hilfsprogramme. «Die humanitären Bedürfnisse von Flüchtlingen in der Türkei dauern an und verschärfen sich durch die Coronavirus-Pandemie sogar», sagte der EU-Kommissar für Krisenmanagement, Janez Lenarcic, am Mittwoch. «Ich bin froh, dass unsere Flaggschiff-Programme Tausenden Flüchtlingsfamilien dabei helfen, etwas Normalität im Alltag zu haben.» Die 485 Millionen Euro für die Projekte hatten die EU-Staaten und das Europaparlament bereits im Juli freigegeben.

In der Türkei leben rund 4 Millionen Flüchtlinge, von denen 3,6 Millionen aus dem Nachbarland Syrien kommen. Die nun verlängerten Hilfsprogramme gibt es seit 2016 und 2017.

Zum einen geht es um ein Programm, bei dem rund 1,8 Millionen Flüchtlingen monatlich etwas Geld auf eine Kreditkarte überwiesen wird, von dem sie Lebensmittel und andere Dinge des täglichen Bedarfs kaufen können. Ohne die Verlängerung wäre es im März 2021 ausgelaufen, nun soll es bis März 2022 gehen. Das andere Programm unterstützt der EU-Kommission zufolge die Bildung von 620.000 Flüchtlingskindern und wäre im Januar 2021 ausgelaufen. Nun wurde es bis Ende Mai 2022 verlängert. Im kommenden Jahr sollen nach Angaben der EU-Kommission 700.000 Kinder davon profitieren.

Regierungschef von Moldau macht mit Rücktritt Weg für Neuwahl frei

CHISINAU: In der Republik Moldau hat Regierungschef Ion Chicu mit seinem Rücktritt den Weg für Neuwahlen freigemacht. Mit einer vorgezogenen Abstimmung solle das Land «zum normalen Leben zurückgeführt werden», sagte er am Mittwoch in der Hauptstadt Chisinau der Staatsagentur Moldpres zufolge. «Das ist die oberste Priorität, die wir uns gesetzt haben.»

Mit ihm werde auch die Regierung zurücktreten. Das habe er Präsident Igor Dodon mitgeteilt, sagte Chicu. Der russlandfreundliche Staatschef scheidet nach seiner Wahlniederlage vor gut einen Monat nun aus dem Amt aus.

Neuwahlen waren eine der Forderungen der neuen prowestlichen Präsidentin Maia Sandu. Sie nimmt an diesem Donnerstag ihre Amtsgeschäfte auf. Bei einem Treffen mit Sandu wollte Chicu klären, wie bis zur Neuwahl des Parlaments verfahren werde, sagte der parteilose Politiker. Er hatte die Regierungsgeschäfte seit gut einem Jahr geführt. Chicu ist ein enger Verbündeter Dodons.

Seit der Präsidentenwahl am 15. November hatten Tausende Menschen bei Straßenprotesten den Rücktritt der Regierung gefordert. Die 48-jährige Sandu hatte als erste Frau in der Geschichte des Landes die Abstimmung gewonnen. Das völlig verarmte Land steckt in einer schweren Wirtschaftskrise.

Christbaum-Route auf See - Besondere Weihnachtsgrüße auf Island

REYKJAVIK: Die Besatzung eines isländischen Rettungsschiffes hat der Küstenwache und allen weiteren Isländern mit einer ungewöhnlichen Aktion frohe Weihnachten gewünscht.

Die Crew der «Gísli Jóns» sei am Dienstag in Weihnachtsstimmung gewesen und vor der Küste von Ísafjördur eine Strecke in Form eines Christbaums gefahren, hieß es auf den Facebook-Seiten des Schiffs und der isländischen Küstenwache. Diese Route war im Anschluss auf den GPS-Geräten der Küstenwache als nahezu perfekter Weihnachtsbaum zu sehen, wie der Rundfunksender RÚV am Mittwoch berichtete. Der Ort Ísafjördur liegt in den abgeschiedenen Westfjorden im hohen Nordwesten Islands.

Mord an 80-jährigem Partner - 37-jährige Deutsche bekommt lebenslang

HAMBURG: Wegen der Ermordung ihres 80 Jahre alten Lebensgefährten hat das Landgericht im norddeutschen Hamburg eine 37-Jährige zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

Die Strafkammer sei davon überzeugt, dass die Angeklagte den Mann in der Nacht zum 3. April 2020 durch einen gezielten Griff an den Hals getötet habe, sagte der Vorsitzende Richter Matthias Steinmann am Mittwoch (Az.: 602 Ks 5/20).

Der 80-Jährige hatte ihr kurz zuvor mitgeteilt, dass er sich von ihr trennen wolle und ihr die Kontovollmacht entzogen habe. Außerdem habe er seinen Wohnungsschlüssel von ihr zurückgefordert. Die 37-Jährige habe befürchtet, dass der Senior auch sein Testament ändern und sie als Alleinerbin streichen könnte. «Dieses Motiv erfüllt das Handlungsmerkmal der Habgier», sagte Steinmann.

Eine Gutachterin hatte der aus dem süddeutschen Land Baden-Württemberg stammenden Angeklagten eine Persönlichkeitsstörung bescheinigt. Diese habe jedoch bei der Tat keine Rolle gespielt. Die 37-Jährige sei voll schuldfähig. Mit dem Urteil entsprach das Gericht der Forderung der Staatsanwaltschaft. Der Verteidiger hatte Freispruch gefordert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Corona-Tests für Lkw-Fahrer in England beginnen

MANSTON: In Südostengland haben die britischen Behörden mit Corona-Tests für die Tausenden wartenden Lastwagenfahrer begonnen. Derzeit würden mehr als 5000 Fahrzeuge in der Grafschaft Kent auf die Ausreise nach Frankreich warten, teilte das Verkehrsministerium in London am Mittwoch mit. Der Spediteursverband geht von bis zu 10.000 Fahrzeugen aus.

Stand Mittwochmorgen hätten etwa 3800 Lastwagen auf dem stillgelegten Flughafen Manston geparkt, hieß es vom Verkehrsministerium. Dort soll das größte Testzentrum entstehen. Mehr als 1240 weitere Fahrzeuge wurden demnach auf den Autobahnen Richtung Ärmelkanal abgestellt. Neuankömmlinge müssten ebenfalls auf den Fahrbahnen parken, da der Platz in Manston nun für die Tests benötigt werde.

Das Ministerium rief Lkw-Fahrer auf, weiterhin nicht nach Kent zu kommen. Nach Einschätzung von Regierung und Verbänden wird es Tage dauern, den Rückstau wegen der tagelangen Schließung der französischen Grenze aufzulösen.

Nach 28 Jahren: Priester und Nonne für Mord verurteilt

NEU DELHI: Ein christlicher Priester und eine Nonne sind in Indien für den Mord an einer Klosterschülerin vor 28 Jahren zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Gericht im südindischen Kerala sah es laut Medienberichten vom Mittwoch als erwiesen an, dass die Angeklagten die damals 21-Jährige töteten, weil diese sie zufällig bei einer intimen Begegnung ertappt hatte. Das Opfer wurde im März 1992 tot in einem Brunnen des Klostergeländes gefunden. Zunächst hatte die Polizei von Suizid gesprochen.

Der Fall der Schwester Abhaya wurde aber später auf Druck von Bürgerrechtlern und einer Gruppe Nonnen neu aufgerollt. Es wird damit gerechnet, dass der heute 73 Jahre alte Priester und die Nonne (57) das Urteil anfechten werden. Ein weiterer angeklagter Geistlicher war 2018 freigesprochen worden. «Es dauerte Jahrzehnte, bis der Fall überhaupt vor Gericht kam. Einflussreiche Kreise, darunter mächtige Leute in der Kirche, versuchten, den Ausgang zu ändern», sagte der Bürgerrechtler Jomon Puthenpurackal.

Nach spektakulärem Raub in Düsseldorf: Uhren in Serbien aufgetaucht

DÜSSELDORF/BELGRAD: Eine Woche nach dem spektakulären Überfall auf einen Luxusuhrenladen an der Düsseldorfer Königsallee ist die gesamte Beute - 41 Uhren und ein Armband - laut Polizei in Serbien sichergestellt worden. Die serbischen Behörden hätten bei dem Zugriff am Montag zudem vier Menschen festgenommen, so die Düsseldorfer Polizei am Mittwoch. «Sie könnten mit dem Sachverhalt als Hehler oder als ausführende Täter in Zusammenhang stehen.» Wie das serbische Innenministerium mitteilte, fand der Zugriff in Belgrad statt.

Am 14. Dezember hatten die Täter mit einem Auto eine Scheibe des Uhrengeschäfts zerstört und die Uhren erbeutet. Die Polizei hatte von Profis gesprochen, die blitzschnell gehandelt hätten. Der Ermittlungserfolg gehe auf die Zusammenarbeit der Ermittlungskommission «Uhr» mit dem Bundeskriminalamt und den Polizeibehörden in Serbien zurück.

«Zu den Umständen der Sicherstellung und zu dem genauen Ort werden aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben gemacht», so die Polizei am Mittwoch. Laut serbischem Innenministerium wird den Verdächtigen - zwischen 47 und 51 Jahren alt - vorgeworfen, «als organisierte kriminelle Vereinigung» agiert zu haben.

Saudi-Arabien weist Foltervorwürfe von Aktivistin Al-Hathlul zurück

RIAD: Ein Gericht in Saudi-Arabien hat die Foltervorwürfe der inhaftierten Frauenrechtlerin Ludschain al-Hathlul nach Angaben ihrer Unterstützer zurückgewiesen. Die Ermittlungen dazu seien abgeschlossen, heißt es in einem unveröffentlichten Bericht, den Al-Hathlul nach Angaben ihrer Schwester Lina am Dienstag vom Gericht erhielt. Medienberichten zufolge beruht er auf ärztlichen Befunden, Aufnahmen von Überwachungskameras und Zeugenaussagen. Der saudi-nahe Nachrichtenkanal Al-Arabija berichtete am Mittwoch, dass Al-Hathlul innerhalb von 30 Tagen Widerspruch einlegen kann.

Die Aktivistin wurde nach Angaben ihrer Familie drei Monate nach ihrer Festnahme im Mai 2018 an einem geheimen Ort festgehalten. Sie hat ihrer Familie zufolge berichtet, geschlagen und unter anderem mit Elektroschocks und durch simuliertes Ertränken gefoltert worden zu sein. Zudem sitze sie in Einzelhaft und sei sexuell belästigt worden. Die saudische Regierung hat die Vorwürfe zurückgewiesen.

Al-Hathlul, die unter anderem durch die Kampagne zum Ende des Frauen-Fahrverbots im Land bekannt wurde, zählt zu den international bekanntesten Aktivisten in Saudi-Arabien. Der 31-Jährigen wird unter anderem vorgeworfen, zum Aufruhr angestachelt und zu einer Veränderung des politischen Systems aufgerufen zu haben. Die Staatsanwaltschaft fordert die Höchststrafe von 20 Jahren Haft.

Hunderte Urlauber verbringen Weihnachten in Quarantänehotels

NIKOSIA: Reisende, die aus Großbritannien nach Zypern fliegen, werden Weihnachten in einem Quarantänehotel verbringen müssen. Knapp 200 Menschen, die am Dienstag angekommen waren, wurden bereits in eigens zu diesem Zweck gemietete Hotels gebracht. Sie müssen die kommenden sieben Tage in ihren Zimmern bleiben, wie der staatliche zyprische Rundfunk (RIK) am Mittwoch weiter berichtete.

Traditionell verbringen Tausende Briten ihren Weihnachtsurlaub auf der drittgrößten Mittelmeerinsel, die bis 1960 britische Kolonie war. Viele besitzen Ferienhäuser dort.

Zypern hatte angesichts der Verbreitung eines mutierten Virus in Großbritannien kein allgemeines Einreiseverbot verhängt, dafür aber scharfe Kontrollen eingeführt. Wer aus dem Vereinigten Königreich ankommt, muss einen Corona-Schnelltest machen. Ist er negativ, folgt eine siebentägige Quarantäne. Danach muss ein neuer Test gemacht werden. Erst wenn er auch dieser negativ ausfällt, darf man wieder das Quarantänehotel verlassen. Die Kosten dieser Tests und die Unterbringung in den Quarantänehotels übernimmt der zyprische Staat. Diese Maßnahmen gelten zunächst bis zum 5. Januar 2021.

Russland will Status «ausländischer Agent» breiter anwenden

MOSKAU: Russland weitet den Personenkreis potenzieller «ausländischer Agenten» trotz Kritik von Menschenrechtlern aus. Das Parlament stimmte am Mittwoch in der Hauptstadt Moskau mit großer Mehrheit für entsprechende Änderungen. Damit können nun auch einzelne Personen wie Politiker und Journalisten als «Agenten» eingestuft werden, wenn sie Geld aus dem Ausland erhalten. Moskau will sich damit nach Angaben der Staatsduma besser vor einer politischen Einmischung in innere Angelegenheiten schützen.

Schon seit 2012 müssen sich Nichtregierungsorganisationen in Russland als «ausländische Agenten» registrieren, wenn sie sich mit Geld aus dem Ausland finanzieren. Sonst drohen Strafzahlungen und Schließung. Die Bezeichnung ist umstritten, weil sie diese Organisationen stigmatisiert und einfache Bürger abschrecken soll, sich etwa Hilfe bei Menschenrechtlern zu suchen oder Interviews zu geben.

Bereits vor einem Jahr hatte Russland die Überwachung von Journalisten verschärft. Danach können einzelne Medienschaffende als «ausländische Agenten» eingestuft werden, wenn sie für ein Medium arbeiten, das zuvor auf diese umstrittene Liste gesetzt wurde.

Nun sollen auch Einzelpersonen diese Bezeichnung tragen, wenn sie «im Interesse eines anderen Staates (...) politischen Aktivitäten» in Russland nachgehen und «gezielt Informationen vor Ort sammeln». Sie sollen dann zum Beispiel nicht mehr an Wahlen teilnehmen dürfen. Menschenrechtler sehen das als weiteren Schritt, die Zivilgesellschaft mundtot zu machen.

Hongkonger Medienmogul von Gefängnis in Hausarrest entlassen

HONGKONG: Der Hongkonger Medienmogul und Aktivist Jimmy Lai darf unter strengen Auflagen das Gefängnis verlassen. Das Oberste Gericht in Hongkong gewährte am Mittwoch nach 20 Tagen Haft einen Kautionsantrag des 73-Jährigen. Lai darf laut dem Beschluss das Gefängnis verlassen, muss sich aber in Hausarrest begeben. Zudem muss Lai eine Kaution in Höhe von zehn Millionen Hongkong-Dollar (etwa eine Million Euro) hinterlegen.

Lai war Anfang Dezember zunächst wegen Betrugsvorwürfen und kurz darauf wegen Verstößen gegen das neue Hongkonger Sicherheitsgesetz angeklagt worden. Bei einer Verurteilung droht ihm im schlimmsten Falle eine lebenslange Haftstrafe. Die Gerichtsverhandlung soll am 16. April fortgesetzt werden.

Die Hongkonger Justiz geht mit harter Hand gegen die demokratischen Kräfte vor. Zuletzt waren der prominente Aktivist Joshua Wong und zwei seiner Mitstreiter zu Haftstrafen verurteilt worden. Während Wong eine Haftstrafe von 13,5 Monaten erhielt, müssen die ebenfalls bekannten Aktivisten Agnes Chow und Ivan Lam für zehn beziehungsweise sieben Monate ins Gefängnis.

Irans Präsident vergleicht Trump mit Iraks Ex-Diktator Saddam Hussein

TEHERAN: Der iranische Präsident Hassan Ruhani hat seinen amerikanischen Amtskollegen mit dem früheren irakischen Diktator Saddam Hussein verglichen. «In der jüngeren iranischen Geschichte mussten wir uns zweimal mit zwei Wahnsinnigen auseinandersetzen ... (Donald) Trump und Saddam», sagte Ruhani am Mittwoch. Der eine habe den Iran in einen militärischen Krieg (1980-88), der andere in einen Wirtschaftskrieg verwickelt, so der Präsident im Staatsfernsehen.

Der Iran hat aus Sicht Ruhanis letztendlich in beiden Kriegen als Sieger dastehen können. Weder habe Saddam den süd- und südwestlichen Teil des Irans besetzen noch Trump den geplanten Regimewechsel erzwingen können. «Saddam wurde wegen seiner Verbrechen hingerichtet (...) Trumps Schicksal wird auch nicht viel besser aussehen», sagte Ruhani.

Die von den USA verhängten Wirtschaftssanktionen haben den Iran in die schwerste Wirtschaftskrise seiner jüngeren Geschichte gestürzt. Die US-Regierung will nach eigenen Angaben den Iran zwingen, das internationale Atomabkommen neu zu verhandeln und härteren Auflagen zuzustimmen. Die Führung in Teheran wirft der US-Regierung vor, mit den Sanktionen einen Machtwechsel herbeiführen zu wollen. Die USA bestreiten das. Irans Präsident Ruhani hofft, dass Trumps Nachfolger Joe Biden sowohl zum Wiener Atomabkommen zurückkehren als auch die Sanktionen aufheben wird.

Brexit: Minister «einigermaßen optimistisch» - aber kein Fortschritt

LONDON: Kurz vor dem Ende der Brexit-Übergangsfrist kommen aus London positive Töne. Er sei «einigermaßen optimistisch», dass ein Handelspakt mit der EU zustande komme, sagte Bauminister Robert Jenrick am Mittwoch dem Sender Sky News. Es gebe aber weiterhin «die gleichen schwerwiegenden Meinungsverschiedenheiten» zu Fischereirechten und gleichen Wettbewerbsbedingungen.

«Im Moment gibt es keine ausreichenden Fortschritte. Es ist kein Abkommen, von dem der Premierminister (Boris Johnson) das Gefühl hat, dass er es unterschreiben kann», sagte Jenrick. Denn der Verhandlungsstand respektiere nicht die umfängliche Souveränität Großbritanniens als unabhängige Nation.

Jenrick betonte, die Gespräche dauerten an. «Der Premierminister (Boris Johnson) hat sehr deutlich gemacht, dass er bis zum Ende verhandeln wird, und das ist der 31. Dezember.»

Großbritannien hat die EU bereits Ende Januar 2020 verlassen. Zum Jahresende scheidet das Land auch aus dem EU-Binnenmarkt sowie der Zollunion aus. Gibt es keinen Handelspakt mit der EU, treten hohe Zölle und andere Handelshemmnisse in Kraft. Das würde die Wirtschaft, aber auch Bürgerinnen und Bürger sowie die Zusammenarbeit zwischen Behörden schwer belasten.

Nach Angriff auf Polizisten: Tatverdächtiger tot aufgefunden

CLERMOND-FERRAND: Nach dem blutigen Angriff auf drei Polizisten in Zentralfrankreich ist der Tatverdächtige tot aufgefunden worden. Das teilte der französische Innenminister Gérald Darmanin am Mittwoch via Twitter mit. Der Ressortchef kündigte an, sich an den Tatort im Département Puy-de-Dôme zu begeben.

Bei einem dramatischen Rettungsversuch waren in einem Dorf drei Polizisten erschossen worden, ein vierter erlitt Verletzungen. Die Gendarmen wurden tödlich getroffen, als sie am Mittwoch kurz nach Mitternacht eine Frau retten wollten, die sich auf ein Hausdach geflüchtet hatte, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete. Der Todesschütze zündete demnach sein Haus in dem Ort Saint-Just an.

Türkische Schleuser vor Zypern festgenommen

NIKOSIA: Die zyprische Polizei hat in der Nacht zum Mittwoch zwei türkische Bürger festgenommen und ihr Boot beschlagnahmt. Sie hätten in der Dunkelheit 13 Migranten aus der Türkei nach Zypern und damit auch in die EU gebracht, berichtete der staatliche zyprische Rundfunk (RIK) unter Berufung auf die Polizei. Anschließend hätten die mutmaßlichen Schleuser versucht, mit ihrem Boot zurück in die Türkei zu fahren. Ein Schnellboot der zyprischen Polizei habe dies verhindert.

Die Migranten sagten der Polizei, sie hätten für die Überfahrt von der rund 70 Kilometer entfernten türkischen Küste 2000 Euro pro Person an die Schleuser gezahlt.

Immer wieder kommen Migranten auf dem Seeweg - in der Regel in kleineren Gruppen- nach Zypern und stellen dort Asylanträge. Die zyprische Polizei versucht, die Boote zu stoppen, bevor sie die Insel erreichen.

Die Flüchtlingscamps der kleinen Inselrepublik seien überfüllt, betont die Regierung in Nikosia immer wieder. Sie fordert Hilfe von der EU. Im Jahr 2019 kamen nach Angaben der zyprischen Polizei knapp 10.000 Migranten auf der Touristeninsel an. Zypern hat rund 1,2 Millionen Einwohner.

Chef von Wahlbeobachtern getötet

KABUL: Unbekannte haben in der afghanischen Hauptstadt Kabul den Chef der Wahlbeobachtungsorganisation Freies und Faires Wahlforum FEFA getötet. Jusuf Raschid, langjähriger Leiter der unabhängigen Organisation und bekannter Bürgerrechtler im Land, sei auf dem Weg zu einer Pressekonferenz angegriffen worden, teilte der Sprecher der Polizei in Kabul am Mittwoch mit. Sein Fahrer wurde demnach verletzt. Nähere Angaben zur Tat gab es zunächst nicht. Es bekannte sich zunächst auch niemand.

In den vergangenen Monaten hat es in Afghanistan immer mehr Attentate auf Journalisten und Bürgerrechtler gegeben. Seit November wurden mindestens fünf Reporter getötet. Erst am Montag hatten Unbekannte den Journalisten Rahmatullah Niksad in der südöstlichen Provinz Ghasni erschossen. Er arbeitete den Angaben zufolge unter anderem für internationale Medien wie den Sender Al-Dschasira und die US-Nachrichtenagentur AP. Die Organisation Reporter ohne Grenzen bezeichnet Afghanistan als eines der gefährlichsten Länder für Journalisten.

Junge Männer mit 60 Joints im Gepäck

FÜSSEN: Deutsche Bundespolizisten haben drei junge Männer an der deutsch-österreichischen Grenze mit 60 Joints erwischt. Sie hatten zudem noch rund fünf Gramm Marihuana und diverses Konsumzubehör im Gepäck, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte.

Die Männer aus Belgien waren nach eigenen Angaben auf dem Weg nach Österreich gewesen, um dort ein Musikvideo in den Bergen zu drehen. Wegen der Corona-Pandemie wurde ihnen die Einreise aber verweigert. Auf der Rückfahrt wurden sie am Grenztunnel Füssen kontrolliert.

Der 24 Jahre alte Fahrer stand den Angaben nach unter Drogen. Ein Test lieferte in der Nacht zum Dienstag ein positives Ergebnis auf Kokain, Amphetamin, Methamphetamin und THC. Gegen ihn und seine beiden 22 Jahre alten Mitfahrer wird nun ermittelt. Die Polizisten zogen zudem die Schlüssel des Wagens vorläufig ein.

Frau flüchtet auf Dach - Drei Polizisten bei Rettungsversuch getötet

PARIS: In einem französischen Dorf hat ein Mann laut Agenturberichten drei Polizisten erschossen. Ein vierter sei verletzt worden, meldete die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft in Clermont-Ferrand. Die Gendarmen seien tödlich getroffen worden, als sie am Mittwoch kurz nach Mitternacht eine Frau retten wollten, die sich auf ein Hausdach geflüchtet hatte.

Der 48-jährige Todesschütze habe sein Haus in einem abgelegenen Weiler im zentralfranzösischen Département Puy-de-Dôme angezündet. Die Feuerwehr sei im Einsatz, um den Brand zu löschen. Die Frau sei in Sicherheit, sagte die Staatsanwaltschaft. Ob der Täter festgenommen wurde, war zunächst nicht bekannt.

Der Mann sei in der Vergangenheit wegen eines Sorgerechtsstreits um ein Kind auffällig geworden. Die Präfektur von Puy-de-Dôme sagte laut AFP, dass der Polizeieinsatz im Zusammenhang mit «innerfamiliärer Gewalt» gestanden habe. Der verletzte Polizist wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei Tote nach Wintereinbruch

TOKIO: Nach einem heftigen Wintereinbruch sind im Norden Japans zwei Menschen ums Leben gekommen.

Ein 84-jähriger Mann und seine 59-jährige Tochter wurden in der Stadt Iwamizawa auf der Insel Hokkaido aus Schneemassen ausgegraben, die vermutlich von einem Dach heruntergestürzt waren, wie örtliche Medien am Mittwoch berichteten. Die Frau war bereits tot, der Vater starb auf dem Weg ins Krankenhaus. In der Stadt hatten sich bis zu 142 Zentimeter Schnee aufgetürmt. 135 Züge fielen auf Hokkaido aus. Die Meteorologen erwarten im Wochenverlauf weitere Schneefälle in Nordjapan und an der Küste des Japanischen Meers.

Stoltenberg: Drohnen-Bewaffnung kann deutsche Soldatenleben schützen

BRÜSSEL: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg schaltet sich in den deutschen Streit über die Bewaffnung von Bundeswehr-Drohnen ein. «Diese Drohnen können unsere Truppen vor Ort unterstützen und zum Beispiel die Zahl der Piloten reduzieren, die wir in Gefahr bringen», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Unbemannte Fluggeräte mit Bewaffnung seien zuletzt zum Beispiel im Irak und in Syrien von Alliierten eingesetzt worden, um die brutale Terrororganisation Islamischer Staat (IS) zu bekämpfen. Es gehe vor allem darum, das Leben von Soldaten zu schützen, sagte Stoltenberg.

In der aktuellen Debatte in Deutschland geht es darum, ob neue Drohnen vom Typ Heron TP bewaffnet werden sollen. Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans und Fraktionschef Rolf Mützenich hatten zuletzt weiteren Diskussionsbedarf dazu angemeldet und die Bewaffnung der unbemannten Fluggeräte damit erst einmal auf Eis gelegt - obwohl zum Beispiel auch Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) für die Drohnenbewaffnung ist. Der erneute Aufschub der Entscheidung hat bei den Koalitionspartnern von CDU und CSU für Empörung gesorgt, aber auch bei Nato-Bündnispartnern Irritationen ausgelöst.

Die Gegner von Kampfdrohnen argumentieren, dass die Hemmschwelle zum Waffeneinsatz im Vergleich zu bemannten Kampfflugzeugen niedriger sei, da der Drohnenpilot sich nicht selbst gefährde. Bislang setzt die Bundeswehr Drohnen nur zu Aufklärungszwecken ein, beispielsweise in Afghanistan und Mali.

Stoltenberg verwies darauf, dass bewaffnete Drohnen mittlerweile seit Jahrzehnten in Konflikten eingesetzt werden. «Entscheidend ist, dass immer dann, wenn wir bewaffnete Drohnen nutzen, dies unter strengen Regeln und im Einklang mit dem Völkerrecht geschieht», sagte er. Dafür seien immer die Nutzer und nicht die Waffen oder Computer verantwortlich. Die konkrete Entscheidung über die Bewaffnung der deutschen Drohnen sei aber natürlich Sache der deutschen Politik.

Bulgare will überraschend doch nicht UN-Vermittler in Libyen werden

NEW YORK: Der bisherige UN-Nahostgesandte Nikolai Mladenow wird doch nicht wie erwartet neuer Vermittler der Vereinten Nationen für den Libyen-Konflikt. Gegenüber UN-Chef António Guterres begründete der Bulgare seinen Rückzug aus der Weltorganisation mit «persönlichen und familiären Gründen», wie die Vereinten Nationen am Dienstag mitteilten.

In Kreisen des UN-Sicherheitsrates hatte Mladenow nach monatelangen schwierigen Verhandlungen hinter den Kulissen eigentlich als sicherer Nachfolger des Libyen-Vermittlers Ghassam Salamé gegolten. Salamé war im März unter Verweis auf hohen Stress und seine Gesundheit zurückgetreten. Die US-Amerikanerin Stephanie Williams füllt seitdem die Vermittlerrolle kommissarisch aus.

Mladenow verlässt die Vereinten Nationen den Informationen zufolge Ende Dezember. Sein Nachfolger als Nahost-Vermittler wird der Norweger Tor Wennesland.

Trump spricht erneut von massivem Wahlbetrug

WASHINGTON: Der amtierende US-Präsident Donald Trump hat seine Behauptungen zu angeblich massivem Wahlbetrug in den USA erneuert. In einer am Dienstagabend veröffentlichten und etwa 14 Minuten langen Videobotschaft erklärte Trump, er habe die Wahl vom 3. November mit einem «wundervollen Erdrutschsieg» gewonnen. Der Demokrat Joe Biden «hat nicht gewonnen», betonte er. Die Demokraten hätten einen «monströsen» Wahlbetrug orchestriert, der die Demokratie untergraben habe.

Trump hat für seine Behauptungen bislang keine stichhaltigen Beweise vorgelegt. Er und seine Verbündeten bemühten sich auf dem Rechtsweg erfolglos, die Ergebnisse anzufechten. Viele in den Bundesstaaten für die Durchführung der Wahlen Verantwortlichen - sowohl Republikaner als auch Demokraten - wiesen Trumps Behauptungen zurück. Selbst Trumps scheidender Justizminister William Barr erklärte zuletzt, dass er keine Hinweise auf systematischen Wahlbetrug habe.

Biden gewann die Wahl vom 3. November. Er soll am 20. Januar als neuer Präsident vereidigt werden.

In dem auf Facebook und Twitter veröffentlichten Video sagte Trump, er werde jede «legale und verfassungskonforme Option verfolgen, um das Stehlen der Wahl zu stoppen». Er machte allerdings keine Angaben dazu, was ihm vorschwebte. Den Rechtsweg hat er so gut wie ausgeschöpft. Bei der Verlesung der Ergebnisse der Wahl am 6. Januar im Kongress könnten seine Verbündeten noch ein Störmanöver einleiten, doch auch dies wäre Experten zufolge ein aussichtsloser Schritt.

Biden will Ex-Grundschullehrer zum Bildungsminister machen

WASHINGTON: Mit der Nominierung seines Kandidaten für den Posten des Bildungsministers nimmt das Wunschkabinett des künftigen US-Präsidenten Joe Biden weiter Gestalt an. Der Verantwortliche für die Bildung im Bundesstaat Connecticut und frühere Grundschullehrer Miguel Cardona sei für das Ressort auserkoren worden, teilte Bidens Büro am Dienstagabend (Ortszeit) mit. Bei einer Bestätigung seiner Nominierung durch den Senat werde Cardona dafür zuständig sein, dass die meisten der coronabedingt geschlossenen Schulen binnen 100 Tagen nach dem Machtwechsel im Weißen Haus wieder Präsenzunterricht abhalten können, hieß es.

In Connecticut habe er sich als Krisenmanager unter Pandemie-Bedingungen bewährt und unter anderem dafür gesorgt, dass alle Schüler Laptops und schnelles Internet bereitgestellt bekommen, erklärte Bidens Team. Der gewählte Präsident wolle Cardona am Mittwoch auf einer Pressekonferenz vorstellen.

Biden hat versprochen, der Vielfalt der US-Gesellschaft bei der Zusammenstellung seines Kabinetts Rechnung zu tragen. So will der Demokrat unter anderen mit Janet Yellen eine Frau an die Spitze des Finanzministeriums berufen, den Afroamerikaner Lloyd Austin zum Pentagon-Chef machen und mit Deb Haaland eine indigene Amerikanerin als Innenministerin einsetzen - all diese Personalien wären Premieren für die USA. Cardonas Eltern stammen von der Karibikinsel Puerto Rico, einem vorwiegend spanischsprachigen US-Außengebiet.