Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Humboldt Forum soll Kolonialgeschichte aufarbeiten

BERLIN: Zur digitalen Eröffnung des Humboldt Forums (19.00 Uhr) haben sich Verantwortliche für eine offensive Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte in dem Berliner Zentrum für Kultur, Kunst und Wissenschaft ausgesprochen. Kulturstaatsministerin Monika Grütters sieht mit dem Humboldt Forum «Raum im Herzen der deutschen Hauptstadt» für einen «gleichberechtigten Dialog der Kulturen».

Die Namensgeber Wilhelm und Alexander von Humboldt seien «für die Annäherung an das Fremde für uns heute Vorbilder und Vordenker mit ihrer Lust, die Welt anzuschauen, über die Grenzen der eigenen Weltanschauung hinweg mit ihrer Neugierde dem Fremden zu begegnen, ohne es abzuwehren oder abzuwerten», sagte die CDU-Politikerin.

Generalintendant Hartmut Dorgerloh sagte, das Humboldt Forum fühle sich verpflichtet, «sich für demokratische Werte, Meinungsfreiheit und Toleranz einzusetzen». Es solle eine internationale Dialogplattform für globale kulturelle Fragen entstehen. Mit Blick auf die noch verschlossenen Türen sagte Dorgerloh, nur mit Öffentlichkeit werde der neue Ort im Zentrum des Stadt lebendig. «Er entfaltet seine Anziehungskraft und Wirksamkeit erst mit Publikum.» Das Humboldt Forum solle «ein Ort des Verstehens, des gemeinsamen Nachdenkens und des gemeinsamen Handelns» werden.

Nach sieben Jahren Bauzeit soll das 677 Millionen Euro teure Projekt hinter der teilweise rekonstruierten Barockfassade des Berliner Stadtschlosses in drei Etappen bis Ende 2021 eröffnet werden. Das Humboldt Forum nutzen künftig zwei Museen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, das Land Berlin und die Humboldt-Universität. Gezeigt werden sollen Exponate etwa aus Asien, Afrika, Amerika und Ozeanien sowie Objekte zur Geschichte Berlins.

Von der IRA getöteter Soldat: Schadenersatz für Tochter

LONDON: Wegen psychischer Verletzungen hat ein britisches Gericht der Tochter eines bei einem Attentat getöteten Soldaten Schadenersatz von mehr als 715.000 Pfund (793.000 Euro) zugesprochen. Ihr Vater war im Juli 1982 bei einem Anschlag der nordirischen Untergrundorganisation IRA im Londoner Hyde Park ermordet worden. Der Zivilprozess gegen ein ehemaliges IRA-Mitglied war möglich geworden, nachdem ein Gericht entschieden hatte, dass der Mann eine aktive Rolle bei dem Terrorakt gespielt habe. Ein Mordprozess gegen ihn war 2014 gescheitert, weil ihm die Polizei einst schriftlich versichert hatte, dass er in dem Fall nicht als Beschuldigter gilt.

Der Richter betonte nun, dass es sich nicht um eine Grundsatzentscheidung handele. «Erheblicher Schadenersatz» könne nur vom Obersten Gerichtshof oder dem Parlament angeordnet werden, sagte er.

Beim Bombenanschlag im Hyde Park am 20. Juli 1982 waren während einer Parade insgesamt vier Soldaten getötet und mehrere verletzt worden. Nur etwa eine Stunde später explodierte auch im Regent's Park eine Bombe, als eine Militärkapelle auf einer Bühne spielte. Sieben Soldaten starben, mehrere Menschen, darunter auch Touristen, wurden verletzt.

Italienischer Polizei gelingt Schlag gegen pädokriminelle Netzwerke

ROM: Die Polizei in Italien ist mit einer Großaktion gegen Gruppen vorgegangen, die online Darstellungen sexueller Gewalt gegen Kinder untereinander ausgetauscht haben sollen. Mehr als 400 Menschen und rund 150 pädophile Online-Gruppen aus der ganzen Welt seien identifiziert worden, teilten die Ermittler am Mittwoch mit. In Italien wurden 15 Menschen festgenommen. Es sei die größte Aktion der Polizei im Bereich Online-Kinderpornografie der vergangenen Jahre gewesen, hieß es weiter.

Den Ermittlern zufolge teilten die Nutzer Fotos und Videos mit Abbildungen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs über die Messenger-Dienste aus. In den Gruppen herrschten demnach strenge Verhaltensregeln, um die Anonymität der Nutzer zu wahren. Unter den identifizierten Italienern waren unter anderem ein 71 Jahre alter Mann aus Neapel und ein 20-Jähriger aus Venedig, die beschuldigt werden, solche Gruppen betrieben und neue Helfer aus der ganzen Welt gesucht zu haben.

Die Ermittlungen hätten gezeigt, dass die Identifizierten aus verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen stammen, von Studenten über Arbeiter bis hin zu Rentnern. Die Altersspanne lag zwischen 18 und 71 Jahren.

Zahlreiche Schulen in Nordnigeria geschlossen nach Boko-Haram-Attacke

LAGOS: Nach der Verschleppung mehrerer hundert Schüler in Nordnigeria blieben dort am Mittwoch die meisten Schulen geschlossen. Betroffen waren Bildungseinrichtungen in fünf Bundesstaaten. Die Regionalregierungen begründeten die Schließungen auf unbestimmte Zeit mit einem Protest gegen die mangelnde Sicherheitslage, vereinzelt aber auch mit Corona-Schutzmaßnahmen. Nigerias Lehrergewerkschaft schloss sich den Forderungen nach sicheren Schulen ebenfalls an.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International sieht das Bildungssystem des westafrikanischen Staates in Gefahr. «Schulen sollten Horte der Sicherheit sein, und kein Kind sollte wählen müssen zwischen seiner Bildung und seinem Leben», erklärte Amnesty-Mitarbeiterin Isa Sanusi in einer Erklärung. Seit 2012 seien hunderte Lehrer, Schüler und Studenten getötet oder verwundet worden von der islamistischen Terrorgruppe Boko Haram. Viele verschleppte Jungen würden gezwungen, als Kindersoldaten tätig zu werden.

Boko Haram steckt nach eigenen Angaben hinter dem Angriff auf die staatliche Oberschule in Kankara in der Nordregion Katsina und der Verschleppung hunderter Kinder am vergangenen Freitag. Dabei schossen zahlreiche Bewaffnete mit Maschinenpistolen um sich. Etwa 200 Kinder und Jugendliche konnten entkommen, mehrere Hundert wurden verschleppt. Während die Regierung von 333 entführten Schülern spricht, gehen Medienberichte von knapp der doppelten Zahl aus.

Laut dem Gouverneur des Bundesstaates, Aminu Masari, besteht Kontakt zu den Entführern. Bis Mittwoch gab es allerdings keine Anzeichen für eine mögliche baldige Freilassung, wie sie auch die Vereinten Nationen fordern. In ihrer Audio-Botschaft hatte Boko Haram die Tat mit einer islamfeindlichen westlichen Erziehung der Kinder begründet. Ähnliche Überfälle hat Boko Haram schon wiederholt verübt. Im April 2014 hatte sie aus einer Schule in Chibok (Bundesstaat Borno) 276 Mädchen entführt. Viele gelten bis heute noch als vermisst.

DRK berichtet über «erschütternde» humanitäre Situation in Tigray

ADDIS ABEBA: Nach dem Eintreffen der ersten Hilfskonvois in der Konfliktregion Tigray werden die Folgen der Kämpfe dort für die Bevölkerung immer deutlicher. «Die humanitären Auswirkungen sind sowohl innerhalb Äthiopiens als auch jenseits der Grenze zum Sudan deutlich zu spüren und erschütternd», erklärte am Mittwoch DRK-Generalsekretär Christian Reuter. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) beteiligt sich an der anlaufenden Hilfe. Nach wie vor sei der humanitäre Zugang in die Region Tigray äußerst schwierig, die Telekommunikationswege seien weitgehend abgeschnitten, so Reuter.

Der erste Hilfskonvoi des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz und des Äthiopischen Roten Kreuzes habe am 12. Dezember die regionale Hauptstadt Mekelle erreicht. Nach einmonatigen Kampfhandlungen hatte eine Einigung zwischen UN und Äthiopiens Regierung Helfern den ungehinderten Zugang zu den mehr als fünf Millionen Einwohnern Tigrays sowie den dort lebenden Flüchtlingen ermöglicht. Auch im Osten des Nachbarstaates Sudan ist die Hilfe angerollt, wo Geflüchtete aus Äthiopien vorübergehend in Erstaufnahmelager nahe der Grenzübergänge untergebracht waren. Ein Großteil wird in das Flüchtlingslager in Um Rakuba verlegt. «Die humanitäre Situation in den Lagern ist aktuell sehr prekär, denn trotz erhöhter Aufnahmekapazitäten sind sie durch den großen Zustrom von Menschen stark überfüllt», teilte das DRK mit.

Die äthiopische Regierung hatte vor gut einem Monat eine Offensive gegen die Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) gestartet, die in Tigray an der Macht war. Internet- und Telefonverbindungen wurden gekappt, Straßen blockiert und die Strom- und Wasserversorgung eingeschränkt. Hintergrund des Konflikts sind Spannungen zwischen Tigray und der Zentralregierung. Die TPLF dominierte Äthiopien gut 25 Jahre lang, bis Abiy 2018 an die Macht kam und die TPLF verdrängte. Viele Menschen in Tigray fühlen sich von der Zentralregierung nicht vertreten und fordern mehr Autonomie. In Äthiopien mit seinen etwa 112 Millionen Einwohnern gibt es etliche ethnische Spannungen.

Razzia in Berlin - auf der Spur der Riesengoldmünze

BERLIN: In Berlin sind Einsatzkräfte der deutschen Polizei am Mittwoch zu einer großangelegten Razzia ausgerückt. Durchsucht werden Wohnungen und Juweliergeschäfte, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Es gebe den Verdacht, dass gestohlenes Gold eingeschmolzen und zu gefälschten Münzen umgewandelt worden sei.

Nach Informationen von Spiegel-TV soll es um den Einbruch ins Bode-Museum im März 2017 gehen. «Die Chancen stehen 50:50, dass wir noch Reste der Goldmünze finden», sagte ein Ermittler.

Bei dem Einbruch in das Museum wurde die 100 Kilogramm schwere Goldmünze «Big Maple Leaf» mit einem damaligen Goldwert von knapp 3,75 Millionen Euro (derzeit 4,9 Millionen) entwendet. Sie wurde bis heute nicht wiedergefunden. Ermittler gingen seit langem davon aus, dass das wertvolle Stück eingeschmolzen wurde.

Im Februar hatte das Landgericht wegen des spektakulären Diebstahls gegen zwei Männer aus einer polizeibekannten, arabischstämmigen Großfamilie eine Jugendstrafe von jeweils viereinhalb Jahren Haft verhängt. Ein Ex-Wachmann, der nach Überzeugung des Gerichts das Museum auskundschaftete, bekam drei Jahre und vier Monate Gefängnis. Das Urteil ist in einem Fall bereits rechtskräftig.

5000 Jahre altes Holzstück aus Pyramide in schottischer Uni entdeckt

ABERDEEN: In einer Zigarrenkiste in einer schottischen Universität ist ein 5000 Jahre altes Holzstück aus der Cheops-Pyramide in Ägypten gefunden worden - aus Zufall. Es handele sich um eines von nur drei Teilen, die jemals aus der sogenannten Königinnenkammer hervorgeholt wurden, teilte die Universität von Aberdeen am Mittwoch mit. Das Fragment ist aus Zedernholz und stammt schätzungsweise aus der Zeit zwischen 3341 und 3094 vor Christus. Es wird vermutet, dass es beim Bau der Grabstätte eingesetzt wurde.

Entdeckt wurde das archäologisch bedeutsame Artefakt von einer ägyptischen Mitarbeiterin, als sie die Asien-Kollektion der Museumssammlung prüfte. Abeer Eladany sei aufgefallen, dass die Schachtel aus dem nordafrikanischen Ägypten stammen musste und also nicht in die Asien-Sammlung passte. Als sie die Seriennummern prüfte, merkte die Kuratorin, dass es sich um das vermisste Stück handelte. Es handele sich zwar nur um ein kleines Fragment, aber es habe enorme Bedeutung, sagte Eladany der Mitteilung zufolge.

Bei den anderen beiden Teilen aus der Königinnenkammer handelt es sich um eine Art Ball und einen Haken, die sich beide im Britischen Museum in London befinden. Der schottische Eisenbahningenieur Waynmann Dixon hatte die Artefakte gefunden, als er 1872 bis dahin unbekannte Schächte in der Cheops-Pyramide entdeckte. Dass das Holzteil in Aberdeen landete, kann an James Grant liegen - er studierte an der Universität Medizin und freundete sich später in Ägypten mit Dixon an.

Sexualstraftätern drohen Kastration oder Todesstrafe

ISLAMABAD: Sexualstraftätern in Pakistan drohen künftig schärfere Strafen. Ein neues Gesetz sieht unter anderem in besonders schweren Fällen von Vergewaltigung oder Kindesmissbrauch die chemische Kastration der Angreifer oder die Todesstrafe vor. Die von Präsident Arif Alvi unterzeichnete Neuregelung muss nun in den kommenden vier Monaten vom Parlament gebilligt werden. Rechtsexperten und Aktivisten kritisierten das Gesetz am Mittwoch als unzulänglich. Allein die Bestrafung der Täter reiche nicht aus, ohne auch das Justizsystem zu verbessern.

Die Neuregelung wird als Reaktion auf mehrere Sexualverbrechen gesehen, die in dem südasiatischen Land zu einem Aufschrei in der Bevölkerung geführt hatten. Im September hatte die Vergewaltigung einer Frau auf einer Schnellstraße in der Nähe der östlichen Stadt Lahore für landesweite Proteste gesorgt. Sie war aus ihrem Auto gezerrt und vor den Augen ihrer Kinder vergewaltigt und ausgeraubt worden. Die mutmaßlichen Täter wurden gefasst. Besonders empört hatten damals Aussagen eines Polizeichefs, der die Frau für die Gewalttat mitverantwortlich machte.

Das Gesetz sieht auch schnellere Gerichtsprozesse und eine Sexualstraftäter-Datenbank vor. Es sei aber eine zu simple Lösung für ein hochkomplexes Problem, bemängelte der Jurist Rizwan Khan. Ein Sprecher der Menschenrechtskommission kritisierte die Initiative als Augenwischerei. Die chemische Kastration - bei der Medikamente den Sexualtrieb hemmen - werde nichts bringen, solange es Schlupflöcher wie außergerichtliche Einigungen mit Sexualstraftätern gebe. Auch die Einschüchterung von Opfern müsse bekämpft werden.

Bislang werden Täter in Pakistan nach Angaben der Menschenrechtskommission wegen schwacher Gesetze und komplizierter Strafverfahren nur selten bestraft. Frauen zeigten Vergewaltigungen zudem oft nicht an, um sich in der konservativ geprägten Gesellschaft keinen Verurteilungen oder Beschämungen auszusetzen.

EU-Streit um Rechtsstaatlichkeit: Von der Leyen beruhigt Parlament

BRÜSSEL: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat Bedenken des Europaparlaments gegen den Kompromiss für die neue Rechtsstaatsklausel im EU-Haushalt zurückgewiesen. Es gebe offenbar die Sorge, dass sich die Anwendung verzögere oder ganz ausgehebelt werde, sagte von der Leyen am Mittwoch im Plenum. «Das wird nicht passieren.»

Die neue Klausel soll es erlauben, bei bestimmten Verstößen gegen Prinzipien des Rechtsstaats - etwa die Unabhängigkeit von Gerichten - EU-Mittel zu kürzen. Ungarn und Polen lehnen den neuen Mechanismus ab und blockierten deshalb zeitweise das gesamte Haushaltspaket für die nächsten sieben Jahre und die Corona-Hilfen. Der Streit wurde vorige Woche mit einer Zusatzerklärung ausgeräumt. Demnach können die beiden Staaten die Klausel zunächst vom Europäischen Gerichtshof anfechten. Das kann Monate oder sogar Jahre dauern.

Von der Leyen sagte dennoch, alle Verstöße ab dem 1. Januar 2021 würden erfasst und dann auch geahndet. «Kein Fall geht verloren.» Die Kommission werde beim EuGH ein beschleunigtes Verfahren beantragen. Ein Urteil des Gerichtshofs werde aber in die Richtlinien der Kommission zur Umsetzung des Mechanismus eingehen.

Fidschi-Inseln bereiten sich auf gewaltigen Zyklon «Yasa» vor

SUVA/SYDNEY: Das Inselparadies Fidschi im Südpazifik bereitet sich auf einen gewaltigen Tropensturm vor. «Yasa» wird als Zyklon der Kategorie 5 eingestuft und soll die Hauptinseln voraussichtlich in den kommenden Tagen mit Windböen von bis zu 280 Stundenkilometern treffen, warnte das meteorologische Amt Fidschis am Mittwoch. «Alle Zutaten für eine weitere Intensivierung sind vorhanden», sagte Stephen Meke, ein führender Meteorologe, dem Sender Radio New Zealand (RNZ) Pacific.

Premierminister Frank Bainimarama forderte die Einwohner auf, die Zeit zu nutzen, um sich auf den Sturm vorzubereiten. «Jeder Fidschianer sollte sich auf heftigen Regen, starke Winde und Überflutungen an der Küste und im ganzen Land vorbereiten.» Bainimarama kündigte zudem an, dass die Schulen geschlossen werden.

Im April hatte der Zyklon «Harold» in der Region schwere Verwüstungen angerichtet. Im Pazifikstaat Vanuatu war ein Mensch ums Leben gekommen, mindestens 20 wurden verletzt. Auch in Fidschi, Tonga und auf den Salomonen gab es Schäden. Auf den Fidschi-Inseln östlich von Australien leben etwa 900.000 Menschen.

Etwas weniger Geburten

WIESBADEN: In den ersten neun Monaten diesen Jahres sind in Deutschland 580.342 Kinder zur Welt gekommen. Das sind 6155 Babys weniger als im Vorjahreszeitraum, was einen Rückgang von etwa einem Prozent entspricht, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte.

«Ob sich die Corona-Pandemie auf das Geburtenverhalten der Bevölkerung auswirkt, wird frühestens erkennbar, wenn die Geburtenauszählung der Monate Dezember 2020 bis Februar 2021 vorliegt», erklärten die Statistiker.

Zuletzt sei in Deutschland von 2015 auf 2016 ein deutlicher Anstieg von Neugeborenen verzeichnet worden (plus 7 Prozent). Seitdem habe die Geburtenzahl tendenziell abgenommen. So wurden den Angaben zufolge im vergangenen Jahr 14.051 Kinder weniger geboren als 2016 (minus 2 Prozent).

Grütters sieht Humboldt Forum als «Basislager für Weltreise»

BERLIN: Vor der Eröffnung hat Kulturstaatsministerin Monika Grütters das Humboldt Forum als «eines der ambitioniertesten Kulturprojekte Europas» bezeichnet. Als Kulturprojekt neuen Typs, das interdisziplinär arbeiten solle, werde das Berliner Kulturzentrum «so etwas wie das Basislager für eine Weltreise sein», sagte die CDU-Politikerin dem Inforadio des RBB. Das Humboldt Forum soll am Mittwochabend (19.00 Uhr) coronabedingt zunächst nur digital eröffnet werden.

Nach sieben Jahren Bauzeit soll das 677 Millionen Euro teure Projekt hinter der teilweise rekonstruierten Barockfassade des Berliner Stadtschlosses in drei Etappen bis Ende 2021 eröffnet werden. Das Humboldt Forum nutzen künftig zwei Museen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, das Land Berlin und die Humboldt-Universität. Gezeigt werden sollen Exponate etwa aus Asien, Afrika, Amerika und Ozeanien sowie Objekte zur Geschichte Berlins.

Grütters sprach vom «Geist der Brüder Humboldt», die Vorbilder und Vordenker dafür gewesen seien, «dem Fremden zu begegnen, ohne es abzuwehren oder abzuwerten». Das sei zukunftsweisend. «Diese Annäherung der Völker und das Ideal eines gleichberechtigten Dialogs, das klingt ein bisschen philosophisch, aber das ist die Idee dieses großartigen Projekts.»

Auch die Geschichte der Kolonialzeit solle erzählt werden. «Das ist ein Kapitel, das wir bisher sträflich vernachlässigt haben. Ich bin froh, dass das Humboldt-Forum diese Debatte angestoßen hat», sagte Grütters. Auch die umstrittenen Benin-Bronzen würden «immer im Kontext mit der derzeit laufenden Debatte um Restitution» ausgestellt. Stücke, die aus Unrechtskontexten stammten, müssten zurückgegeben werden.

Australien wendet sich im Handelskonflikt mit China an WTO

SYDNEY: Australien hat sich im Handelskonflikt mit China wegen der Erhebung von hohen Zöllen auf Gerste an die Welthandelsorganisation (WTO) gewandt. «Das ist der logische und angemessene nächste Schritt, den Australien gehen muss», sagte Handelsminister Simon Birmingham am Mittwoch.

China hatte australische Gerste im Mai mit Zöllen von mehr als 80 Prozent belegt und deren Einfuhr damit faktisch gestoppt. Peking warf der Regierung in Canberra vor, die Produktion des Getreides zu subventionieren und damit gegen die WTO-Regeln zu verstoßen.

Die Beziehungen der beiden Staaten haben sich in den vergangenen zwei Jahren merklich verschlechtert. So untersagte Australien dem chinesischen Technologiekonzern Huawei, ein 5G-Netz in Down Under aufzubauen. Auch ist Peking erbost darüber, dass die australische Regierung im Frühjahr eine unabhängige Untersuchung zum Ursprung des Coronavirus forderte, der sich von der chinesischen Metropole Wuhan aus weltweit verbreitete. China ist mittlerweile auch gegen andere Industriezweige Australiens vorgegangen und hat etwa Handelsbeschränkungen für Wein, Kohle und Kupfer erlassen.

«Wir sind enttäuscht, dass China nicht mit Australien kommuniziert hat, um die Bedenken auszuräumen, und glauben, dass die Einberufung des unabhängigen Schiedsrichters die am besten geeignete Vorgehensweise zur Beilegung dieses Streits ist», betonte Birmingham. Die Streitschlichtungsprozesse der WTO seien «nicht perfekt» und dauerten sehr lange, aber dies sei trotzdem «der richtige Weg für Australien zu diesem Zeitpunkt».