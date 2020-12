Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Neonazi von «Atomwaffen Division» zu Haft verurteilt

WASHINGTON: Ein Mitglied der Neonazi-Gruppierung «Atomwaffen Division» ist in Seattle im US-Bundesstaat Washington zu 16 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Johnny Roman Garza (21) werde nach seiner Entlassung aus der Haft drei Jahre unter Aufsicht der Behörden gestellt, teilte das US-Justizministerium am Mittwoch (Ortszeit) mit. Garza hatte sich unter anderem schuldig bekannt, an einer Verschwörung zur Einschüchterung von Journalisten und Aktivisten beteiligt gewesen zu sein, die sich gegen Antisemitismus engagierten.

Garza gehört zu einer Gruppe von vier mutmaßlichen Rechtsextremisten mit Verbindungen zur «Atomwaffen Division», die im vergangenen Februar festgenommen wurden. Gegen die anderen drei Angeklagten erging noch kein Urteil. In der Mitteilung hieß es, Garza sei nicht die treibende Kraft hinter der Verschwörung gewesen, habe sich daran aber «enthusiastisch» beteiligt.

Die «Atomwaffen Division» war in Deutschland im Herbst vergangenen Jahres wegen Morddrohungen gegen die Grünen-Politiker Cem Özdemir und Claudia Roth bekannt geworden. Das Bundesinnenministerium hatte damals mitgeteilt, die deutschen Sicherheitsbehörden verfolgten die Aktivitäten dieser Gruppierung sehr intensiv. Erstmals sei die Gruppe den Behörden im Juni 2018 aufgefallen. Es gebe Anhaltspunkte für Aktivitäten gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung.

Polens Vize-Regierungschef Kaczynski übersteht Misstrauensvotum

WARSCHAU: Polens Vize-Regierungschef Jaroslaw Kaczynski hat ein Misstrauensvotum im Parlament überstanden. Von 450 anwesenden Abgeordneten sprachen sich am Mittwoch 216 für die Abberufung des nationalkonservativen Politikers aus. Die Mehrheit aus 232 Parlamentariern der Regierungspartei PiS sowie einem oppositionellen Abgeordneten der Bürgerkoalition (KO) stimmte gegen den Antrag. Die KO und die Linke hatten das Misstrauensvotum eingebracht. Sie werfen dem PiS-Vorsitzenden vor, die Gesellschaft zu spalten und für die Härte der Polizei bei Protesten gegen ein verschärftes Abtreibungsrecht verantwortlich zu sein.

Der 71 Jahre alte Kaczynski gilt als starker Mann der polnischen Politik. Er war von 2006 bis 2007 Ministerpräsident. Nach der erneuten Machtübernahme seiner Partei 2015 saß er zunächst als einfacher Abgeordneter im Parlament. Im Oktober übernahm er nach einer Regierungskrise das Amt des stellvertretenden Ministerpräsidenten. Er hat die Aufsicht über Innen-, Justiz- und Verteidigungsministerium.

Steuerermittlungen gegen Hunter Biden in den USA

WASHINGTON: Gegen den Sohn des künftigen US-Präsidenten Joe Biden, Hunter Biden, wird nach eigenen Angaben auf Bundesebene wegen «Steuerangelegenheiten» ermittelt. Hunter Biden teilte am Mittwoch (Ortszeit) über das Team seines Vaters mit, seine Anwälte seien am Vortag von der Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat Delaware über die Ermittlungen informiert worden. Er nehme die Sache ernst, sei aber zuversichtlich, dass eine objektive Untersuchung ergeben werde, dass er sich nichts zuschulden habe kommen lassen.

Bidens Sohn war im Wahlkampf immer wieder Ziel von Angriffen des nun abgewählten Präsidenten Donald Trump. Trump erhob gegen Hunter und Joe Biden - der von 2009 bis 2017 Vizepräsident war - schwere Korruptionsvorwürfe. Hintergrund sind fragwürdige Auslandsgeschäfte Hunter Bidens in der Ukraine und in China. Hunter Biden hatte zwischen 2014 und 2019 einen lukrativen Posten im Aufsichtsrat des ukrainischen Gaskonzerns Burisma inne.

Der künftige Präsident hatte die Angriffe gegen sich und seine Familie im Wahlkampf als Verleumdungskampagne zurückgewiesen. Bidens Team teilte mit, er sei stolz auf seinen Sohn. Hunter Biden habe sich schweren Herausforderungen stellen müssen, «einschließlich der bösartigen persönlichen Angriffe der letzten Monate». Er sei daraus gestärkt hervorgegangen.

Fisch auf dem Tisch: Johnson und von der Leyen dinieren in Brüssel

BRÜSSEL/LONDON: Bei den Brexit-Verhandlungen in Brüssel hat unter anderem Fisch auf dem Menü gestanden - im doppelten Sinne. Zum Abendessen gab es nach britischen Medienberichten am Mittwoch für EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und den britischen Premier Boris Johnson gedünsteten Steinbutt - mit Kartoffelpüree, Wasabi und Gemüse - sowie Jakobsmuscheln. Der Streit um Fischereirechte ist eines der drei umstrittensten Themen zwischen Großbritannien und der EU. Dass von der Leyen nun Johnson Fisch servieren ließ, sahen manche Kommentatoren als gezielte Geste, andere als Zeichen, dass die Brüsseler Behörde doch einen Sinn für Humor hat.

Das Menü ist durchaus pikant: Ausgerechnet um Jakobsmuscheln tobte noch vor knapp zwei Jahren ein heftiger Streit zwischen französischen und britischen Fischern im Ärmelkanal. Grund für den Konflikt waren Schonzeiten, die zwar für die Franzosen galten, nicht aber für die Briten. Französische Boote attackierten daraufhin die britische Konkurrenz auf dem Wasser. Die wehrten sich vehement. Etwa 35 französische und 5 britische Schiffe waren an dem Zwischenfall im Ärmelkanal beteiligt. Es flogen Steine, Farbdosen und Leuchtraketen; Boote wurden gerammt. Britische Medien sprachen von einem «Jakobsmuschel-Krieg».

Von der Leyen und Johnson hatten sich zu dem Dinner verabredet, um die verbliebenen Streitpunkte bei den Verhandlungen über ein Handelsabkommen für die Zeit nach dem Ablauf der Brexit-Übergangsphase zu besprechen. Die Themen sind seit Monaten dieselben: Außer Fischerei geht es um fairen Wettbewerb und die Frage nach der Durchsetzbarkeit der Vereinbarungen.

Macron besorgt über Menschenrechte in China

PARIS: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich besorgt über die Lage der Menschenrechte in China gezeigt. Nach einem Telefonat mit Chinas Staatschef Xi Jinping teilte der Elyséepalast am Mittwochabend mit, Macron habe tiefe Beunruhigung Frankreichs und seiner europäischen Partner zum Ausdruck gebracht, insbesondere mit Blick auf die Lage in Hongkong und in der Region Xinjiang.

Am Dienstag waren in Hongkong acht führende Köpfe der Demokratiebewegung festgenommen worden. In der ehemaligen britischen Kronkolonie gehen die Behörden nach Massenprotesten seit Monaten hart gegen Kritik am wachsenden Einfluss Peking vor. Die Menschenrechtslage in Xinjiang ist ebenfalls schon seit Längerem in der Kritik. Nach Schätzung von Menschenrechtlern sind dort etwa eine Million Angehörige muslimischer Minderheiten inhaftiert.

EU-Abgeordnete fordern Stopp deutscher U-Boot-Lieferungen an Türkei

BRÜSSEL: Wegen der Spannungen im östlichen Mittelmeer haben mehr als 50 deutsche und griechische Europa-Abgeordnete vor dem EU-Gipfel den sofortigen Stopp deutscher U-Boot-Lieferungen an die Türkei gefordert. In einem auf Twitter veröffentlichten Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) heißt es, man sei über die Drohungen der Türkei sehr besorgt.

Griechenland und Zypern werfen der Türkei vor, im östlichen Mittelmeer illegal Erdgasvorkommen zu erkunden. Die türkische Regierung weist die Vorwürfe zurück. Sie vertritt den Standpunkt, dass die Suche rechtmäßig ist. Beim EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag soll auch über mögliche weitere Sanktionen gegen die Türkei gesprochen werden.

Designierter Pentagon-Chef: USA mit Verbündeten am stärksten

WASHINGTON: Der designierte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat die Bedeutung von Verbündeten für die USA betont. «Ich glaube fest daran, dass (...) Amerika am stärksten ist, wenn es mit seinen Verbündeten zusammenarbeitet», sagte der ehemalige Vier-Sterne-General am Mittwoch bei seiner Vorstellung in Wilmington, der Heimatstadt des gewählten US-Präsidenten Joe Biden.

Er sei sich darüber im Klaren, welche wichtige Rolle das Verteidigungsministerium «bei der Aufrechterhaltung der Stabilität und der Abschreckung von Aggressionen und der Verteidigung und Unterstützung maßgeblicher Allianzen in der ganzen Welt» spiele. Ausdrücklich nannte er den asiatisch-pazifischen Raum und Europa.

Um Verteidigungsminister zu werden, braucht Austin eine Bestätigung durch den Senat sowie zusätzlich eine Ausnahmegenehmigung vom Kongress. Nach geltenden Regeln müssen zwischen Militärdienst und einer Berufung zum Verteidigungsminister sieben Jahre vergangen sein. Hintergrund ist, dass das Pentagon von einem Zivilisten geführt werden soll. Austin äußerte «tiefe Wertschätzung und Ehrfurcht vor der vorherrschenden Weisheit» der zivilen Kontrolle des Militärs.

Biden will traditionelle Bündnisse der USA wiederbeleben

WASHINGTON: Der künftige US-Präsident Joe Biden will in seiner Außen- und Verteidigungspolitik die Rolle der Diplomatie stärken und traditionelle Bündnisse wiederbeleben. Das betonte Biden bei der Vorstellung seines Kandidaten für das Amt des Verteidigungsministers, Lloyd Austin, am Mittwoch in Wilmington im Bundesstaat Delaware. Die USA müssten sicherstellen, «dass die Anwendung von Gewalt das letzte Werkzeug in unserem Werkzeugkasten ist. Das letzte Mittel, auf das wir zum Schutz unserer nationalen Sicherheit zurückgreifen - nicht das erste.»

Wenn sich Austin durchsetzt, wäre er der erste Schwarze an der Spitze des Pentagon. Biden sagte über den ehemaligen Vier-Sterne-General: «Er teilt meinen tief empfundenen Glauben an die Werte der amerikanischen Bündnisse. Und er setzt sich ebenso engagiert wie ich für den Wiederaufbau und die Modernisierung dieser Bündnisse ein - vom asiatisch-pazifischen Raum über Europa und die ganze Welt.» Der abgewählte US-Präsident Donald Trump hatte mit dem Rückzug der USA aus der Nato gedroht und Verbündete wie Deutschland immer wieder kritisiert.

Biden betonte weiter: «Wir müssen uns auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereiten und nicht nur die Kriege der Vergangenheit weiterführen. Wir müssen eine Außenpolitik aufbauen, die mit Diplomatie führt und unsere Bündnisse neu belebt, die amerikanische Führung wieder an den Tisch bringt und die Welt zusammenbringt, um globalen Bedrohungen unserer Sicherheit zu begegnen - von Pandemien bis zum Klimawandel, von der Verbreitung von Atomwaffen bis zur Flüchtlingskrise.»

Austin würde nicht nur eine Bestätigung durch den Senat benötigen, sondern auch eine Ausnahmegenehmigung durch den Kongress. Nach geltenden Regeln müssen zwischen aktivem Militärdienst und einer Berufung zum Verteidigungsminister mindestens sieben Jahre vergehen. Hintergrund ist, dass das Pentagon von einem Zivilisten geführt werden soll. Biden sagte: «Es gibt gute Gründe für dieses Gesetz, die ich voll und ganz verstehe und respektiere, und ich würde hier nicht um eine Ausnahme bitten, wenn ich nicht glauben würde, dass dieser Moment in unserer Geschichte danach verlangt.»

Großbritannien und Kanada unterschreiben Handelsvertrag

LONDON: Großbritannien hat mit Kanada einen Vertrag über die künftigen Handelsbeziehungen nach dem Ende der Brexit-Übergangsphase unterzeichnet. «Dies ist ein großartiger Deal für das globale Großbritannien. Er sichert Handel im Wert von 20 Milliarden Pfund mit einem Freund und Partner, der unser klares Bekenntnis zu freiem Handel teilt», sagte Wirtschaftsministerin Liz Truss am Mittwoch laut einer Mitteilung.

Auf die Konditionen ihres gemeinsamen Abkommens hatten sich die beiden Staaten bereits im November geeinigt. Zum Jahreswechsel endet für die Briten die Brexit-Übergangsphase, in der noch weitgehend die EU-Regeln galten. Das Handelsvolumen zwischen Kanada und dem Vereinigten Königreich lag nach Angaben der britischen Regierung im vergangenen Jahr bei rund 20 Milliarden Pfund (Ende 2019 rund 23,51 Mrd Euro). Unter anderem Autos, Rind, Lachs oder Ahornsirup könnten nun zollfrei gehandelt werden, hieß es in der Mitteilung.

Mit der EU hingegen ist Großbritannien noch immer keine Einigung auf einen Handelspakt gelungen. Der britische Premier Boris Johnson reiste am Mittwochabend nach Brüssel, um mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen über die seit Monaten strittigen Punkte zu diskutieren und um eine Einigung zu ringen.

Verteidigung will Freispruch für Frankreichs Ex-Präsidenten Sarkozy

PARIS: Im Prozess gegen Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy wegen Bestechung und unerlaubter Einflussnahme hat die Verteidigung Freispruch gefordert. Die Anwältin des 65-Jährigen, Jacqueline Laffont, wies die Vorwürfe am Mittwoch vor Gericht in Paris zurück, wie die französische Nachrichtenagentur AFP berichtete. Sarkozy hatte von 2007 bis 2012 im Élyséepalast regiert. Am vorletzten Verhandlungstag im Pariser Justizpalast wurde er erstmals von seiner Frau begleitet, der Sängerin Carla Bruni.

Die Anklage fordert für den früheren Präsidenten eine Haftstrafe von vier Jahren - zwei davon zur Bewährung. Sarkozy wird vorgeworfen, 2014 über seinen Rechtsbeistand versucht zuhaben, von einem damaligen Generalanwalt beim Kassationsgericht Ermittlungsgeheimnisse zu erfahren. Im Gegenzug er soll angeboten haben, den Juristen bei einer Bewerbung zu unterstützen. Am Donnerstag werden weitere Plädoyers der Verteidigung erwartet. Das Urteil soll erst zu einem späteren Zeitpunkt verkündet werden. Der Termin ist noch nicht bekannt.

Calder-Mobile bringt bei Auktion in New York rund 18 Millionen Dollar

NEW YORK: Ein Mobile des US-Künstlers Alexander Calder (1898-1976) ist in New York für rund 18,2 Millionen Dollar (etwa 15 Millionen Euro) versteigert worden. Das sei mehr als doppelt so viel wie erwartet, teilte das Auktionshaus Sotheby's am Mittwoch mit. Um das 1951 angefertigte Mobile «Mariposa», das direkt nach der Entstehung Teil einer Sammlung wurde und nun erstmals zur Versteigerung stand, war bei der Auktion am Dienstagabend (Ortszeit) ein fast zehnminütiger Bieterwettstreit ausgebrochen. Wer schließlich den Zuschlag bekam, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Das 1962 von Pablo Picasso angefertigte Porträt «Buste de Femme Assise» erzielte unterdessen rund 11,2 Millionen Dollar. Insgesamt kamen bei der wegen der Corona-Pandemie weitgehend online durchgeführten Auktion rund 63,3 Millionen Dollar zusammen.

Unbekannte stehlen Technik aus russischem Militärflugzeug

MOSKAU: Aus einem Flugzeug der russischen Luftwaffe, das für besondere Notlagen auch Präsident Wladimir Putin zur Verfügung steht, haben Unbekannte Elektrotechnik gestohlen. Kremlsprecher Dmitri Peskow bestätigte nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Interfax am Mittwoch, dass Ermittlungen eingeleitet wurden. Nach russischen Medienberichten wurden Funkgeräte entwendet, während das Flugzeug zu Reparaturarbeiten auf dem Flughafen der südrussischen Hafenstadt Taganrog am Asowschen Meer stand.

Die Maschine vom Typ Iljuschin Il-80 soll in Krisen - etwa im Fall eines Atomkriegs - den Präsidenten und andere wichtige Staatsvertreter transportieren. Die zuständige Behörde des Innenministeriums im Gebiet Rostow bezifferte den Wert der gestohlenen Geräte auf umgerechnet mehr als 11.000 Euro. Peskow sagte: «Es werden auch Maßnahmen getroffen, damit sich das in Zukunft nicht wiederholt.»

Letzter Verhandlungstag im Prozess Ex-Staatschef Sarkozy Paris

PARIS: Zum Abschluss der Verhandlungen im Strafprozess gegen den früheren französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy werden am Donnerstag (13.30 Uhr) weitere Plädoyers der Verteidigung erwartet. Dem 65-Jährigen wird Bestechung und unerlaubte Einflussnahme vorgeworfen. Die Anklage fordert eine Haftstrafe von vier Jahren, zwei davon sollen zur Bewährung ausgesetzt werden.

Der Konservative Sarkozy regierte von 2007 bis 2012 im Élyséepalast. Er soll 2014 über seinen Rechtsbeistand versucht haben, von einem hohen Juristen beim Kassationsgericht Ermittlungsgeheimnisse zu erfahren. Sarkozy weist die Vorwürfe zurück. Das Urteil soll nach Angaben aus Justizkreisen erst zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden. Der genaue Termin ist noch nicht bekannt.

Weltstrafgericht: Kein Verfahren zu britischen Verbrechen im Irak

DEN HAAG: Die Anklage des Internationalen Strafgerichtshofes hat Untersuchungen zu möglichen britischen Kriegsverbrechen im Irak von 2003 bis 2008 eingestellt. Es werde kein Ermittlungsverfahren eröffnet, teilte Chefanklägerin Fatou Bensouda am Mittwoch in Den Haag mit. Es gebe zwar deutliche Hinweise auf Kriegsverbrechen, die von britischen Soldaten im Irak begangen worden seien. Doch die Vorwürfe würden bereits von der britischen Justiz geprüft, heißt es in der Erklärung.

Die Anklage des Weltstrafgerichtes hatte 2014 eine Untersuchung gestartet. Grundlage waren zahlreiche Berichte über systematische Misshandlungen von irakischen Kriegsgefangenen durch britische Soldaten. Das Gericht darf nach seinen Statuten nur dann ein Verfahren einleiten, wenn die Justiz in den betroffenen Ländern dies selbst nicht tut.

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch bedauerte die Entscheidung. Die britische Regierung habe bisher wenig Anstrengungen unternommen, um Kriegsverbrechen ihrer Truppen im Ausland auch strafrechtlich zu verfolgen.

Aserbaidschan feiert mit Militärparade Erfolg in Karabach-Konflikt

BAKU: Mit einer Militärparade will Aserbaidschan am Donnerstag seinen Erfolg im Krieg um die Südkaukasus-Region Berg-Karabach feiern. Dazu wird in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erwartet. Die Türkei gilt als Verbündeter des muslimisch geprägten Landes im Konflikt mit dem christlich geprägten Nachbarn Armenien.

Beide ehemalige Sowjetrepubliken kämpfen seit Jahrzehnten immer wieder um Berg-Karabach. Im jüngsten Krieg vom 27. September bis 9. November holte sich Aserbaidschan weite Teile des Anfang der 1990er verlorenen Gebiets zurück. Armenien beruft sich auf Russland als Schutzmacht.

Existenzbedrohung Corona: Tui bilanziert Geschäftsjahr

HANNOVER: Der Tui-Konzern blickt am Donnerstag auf das verheerende Corona-Jahr im Tourismus zurück. Vorstandschef Fritz Joussen dürfte zudem einen Ausblick auf die kommenden Monate geben und einen Zwischenstand zur schwierigen Wintersaison nennen.

Das Geschäftsjahr 2019/2020 (bis Ende September) war für den weltgrößten Reiseanbieter aus Hannover - wie für so gut wie alle Unternehmen der Branche - geprägt von den Folgen der Pandemie. Nachdem während der ersten Welle im Frühjahr das Programm fast komplett ausgesetzt worden war, lief das Geschäft über den Sommer zögerlich an. Im Herbst wuchs die Unsicherheit aufgrund neuer Reisewarnungen für viele Länder aber wieder. Staats- und Kapitalhilfen sollen die Tui-Gruppe vor dem finanziellen Kollaps bewahren - ähnlich wie bei der Lufthansa oder beim Wettbewerber FTI.

Im dritten Geschäftsquartal hatte die Viruskrise Tui tief in die roten Zahlen gerissen. Von April bis Juni lag der Verlust unterm Strich bei rund 1,4 Milliarden Euro. Der Umsatz sank um 98,5 Prozent, so dass das Geld für die Deckung der Betriebskosten nicht ausreichte.

Für einige Ferienziele zogen die Buchungen im Sommer wieder an, so stießen die Balearen oder die griechischen Inseln bei Urlaubern auf Interesse. Insgesamt war in Unternehmenskreisen zuletzt jedoch von einem eindeutigen «Katastrophenjahr» die Rede, das in der bisherigen Branchengeschichte seinesgleichen suche. Im Geschäftsjahr 2018/2019 hatte Tui noch einen Nettogewinn von 416,2 Millionen Euro verbucht.

Biathlet Schempp fehlt auch beim Weltcup in Hochfilzen

HOCHFILZEN: Ex-Weltmeister Simon Schempp fehlt auch bei der zweiten Weltcup-Station der Biathleten in Hochfilzen. Der 32-Jährige, der 2017 in Hochfilzen Weltmeister im Massenstart und in der Mixed-Staffel wurde, hatte bereits den Saisonauftakt in Kontiolahti verpasst, weil er sich in den internen Ausscheidungsrennen nicht durchsetzen konnte. Das Weltcup-Ticket hatte sich Erik Lesser gesichert und gleich beim ersten Rennen einen dritten Platz geholt.

Philipp Horn kehrt hingegen in den Kader zurück. Er hatte wegen eines indifferenten Corona-Tests den Saisonstart verpasst. Zudem sind ab Freitag Benedikt Doll, Johannes Kühn, Lesser, Arnd Peiffer und Roman Rees am Start. Lucas Fratzscher ist erstmal nicht mehr dabei. «Lucas wird in der kommenden Woche Testwettkämpfe in Ruhpolding bestreiten», sagte Bundestrainer Mark Kirchner.

Bei den Damen gehen mit Denise Herrmann, Janina Hettich, Vanessa Hinz, Maren Hammerschmidt, Franziska Preuß und Sophia Schneider die gleichen sechs Teilnehmerinnen an den Start wie bei den Rennen in Finnland.

Britische Regierung: Keine EU-Botschaft in Nordirland

LONDON: Nach Aussagen der britischen Regierung soll es nach dem Ende der Brexit-Übergangsphase zum Jahreswechsel keine EU-Botschaft in Nordirland zur Kontrolle von Vereinbarungen geben. «Es wird keine Mini-Botschaft oder Mission in Belfast geben, wie sie die EU ursprünglich angefragt hatte und die EU-Beamten werden keine Befugnisse haben, selbst Kontrollen durchzuführen», sagte Staatsminister Michael Gove am Mittwoch im Londoner Unterhaus. Vertreter aus Brüssel dürften jedoch vor Ort etwa an Häfen zugegen sein. Die EU-Seite hatte zuvor eine solche Vertretung im nordirischen Belfast vorgeschlagen, um die Umsetzung des sogenannten Nordirland-Protokolls überwachen zu können.

Die britische Regierung und die EU-Kommission hatten am Dienstag erklärt, sich auf die Umsetzung des Nordirland-Protokolls aus dem Brexit-Abkommen geeinigt zu haben. Damit ist die größte Sorge für den Fall eines No-Deal-Brexits weitgehend ausgeräumt. Das Protokoll soll sicherstellen, dass es nicht zu einer harten Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Republik Irland kommt. Für diesen Fall war mit einem Wiederaufflammen des Konflikts in der ehemaligen Bürgerkriegsregion gerechnet worden. Nordirland unterliegt mit dem Protokoll weiterhin einigen EU-Regeln.

Großbritannien ist zwar bereits Ende Januar aus der EU ausgetreten, befindet sich bis zum Ende des Jahres aber noch in einer Übergangsphase, in der weitgehend die gleichen Regeln gelten wie zuvor. Danach werden - ob mit oder ohne Handelspakt mit der EU - neue Kontrollen, Formalitäten und Zertifikate beim Handel fällig. Derzeit ringen London und Brüssel jedoch noch um einen Handelsvertrag.

Keine Anklage nach tödlichem Unglück auf dänischer Storebælt-Brücke

KOPENHAGEN: Nach dem schwersten Zugunglück in Dänemark seit mehr als 30 Jahren wird in dem Fall keine Anklage erhoben. Keine einzelne Person und auch kein Unternehmen habe auf eine Weise gehandelt, die es möglich mache, diese strafrechtlich für das Unglück auf der Storebælt-Brücke zur Verantwortung zu ziehen, wie die Polizei der Region Fünen am Mittwoch mitteilte. Bei dem Unglück auf der Brücke über den Großen Belt kamen am 2. Januar 2019 acht Menschen ums Leben und 18 weitere wurden verletzt.

Laut Untersuchungsbericht der staatlichen Havariekommission wurde das schlimmste Unglück auf dänischen Gleisen seit 1988 aller Wahrscheinlichkeit nach von einem unzureichend befestigten Auflieger ausgelöst. Dieser war demnach von einem Güterzug herabgefallen und mit einem entgegenkommenden Passagierzug mit mehr als 130 Menschen an Bord kollidiert. Zu dem Zeitpunkt hatte es heftig über dem Großen Belt gestürmt.

Kreml beklagt «Informationsattacken» gegen Präsident Putin

MOSKAU: Der Kreml hat eine «Informationskampagne» samt «Attacken» gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin beklagt. Kremlsprecher Dmitri Peskow wies am Mittwoch Medienberichte zurück, wonach Putin sich in seiner Residenz am Schwarzen Meer ein Büro wie in seiner Moskauer Vorstadtresidenz habe bauen lassen, um seine Anwesenheit nahe der Hauptstadt vorzuspiegeln. «Das ist die Unwahrheit», sagte Peskow der Agentur Interfax zufolge. «Das sind Komponenten einer Informationskampagne, von Informationsattacken, die natürlich ihr Ziel nicht erreichen», sagte Peskow.

Medien hatten zuvor berichtet, Putin arbeite von Sotschi aus, obwohl dem Fernsehzuschauer die Ortsmarke Nowo-Ogarjowo - von Putins Residenz nahe Moskau - gezeigt werde. «Es gibt keine gleichen Büros, der Präsident hat viele Diensträume in vielen Städten, die er benutzt, und Sie können das alles sehen», sagte Peskow. Der enge Vertraute des Präsidenten hatte zuletzt auch Spekulationen um Putins Gesundheit als falsch zurückgewiesen.

Zudem äußerte er sich nun zu Berichten über nicht angekündigte Reisen Putins. «Was irgendwelche Bewegungen von Flugzeugen angeht und so weiter: die Maschinen des Unternehmens Rossija stehen in vielen Städten», sagte Peskow. Die Rossija-Flugzeuge werden auch für die Staatsführung genutzt. Der Kremlsprecher verwies darauf, dass die Flüge Staatsgeheimnis seien.

«Not Banksy»-Monolith bei Glastonbury wirft Fragen auf

GLASTONBURY: Nach dem Auftauchen vieler ähnlicher Gebilde in aller Welt ist im Südwesten Englands ein Monolith mit der Aufschrift «Not Banksy» aufgetaucht. Die Skulptur war am Mittwochmorgen auf dem Hügel Glastonbury Tor in der Grafschaft Somerset entdeckt worden, wie unter anderem der «Evening Standard» berichtete. Auf die metallische Skulptur steht in schwarzen Lettern «Not Banksy» («Nicht Banksy») geschrieben, außerdem ziert eine für die Werke des mysteriösen Streetart-Künstlers typische Ratte den Monolithen. Ob Banksy selbst hinter dem Werk steht oder es sich um einen Tribut an den berühmten Graffiti-Künstler handelt, war zunächst unklar. Auf Twitter-Fotos einer lokalen Fotografin ist unter anderem zu sehen, wie der Monolith umgekippt auf dem Boden liegt.

In den vergangenen Tagen waren in den USA, in Rumänien, auf der Isle of Wight, aber auch in Deutschland und mehreren weiteren Ländern solche Skulpturen aufgetaucht - und teilweise wenige Tage später wieder verschwunden.

Das löste großes Rätselraten in den sozialen Medien aus. Beobachter vermuteten Installationen von Künstlern oder eine Hommage an den Science-Fiction-Film «2001: Odyssee im Weltraum», in dem ähnliche Objekte eine Rolle spielen - andere witterten sogar Aliens. Zu manchen der Skulpturen bekannten sich später tatsächlich lokale Künstler, bei anderen ist die Entstehung noch immer ungeklärt.

Grüner Umweltminister als Raser auf der Autobahn erwischt

STUTTGART: Der baden-württembergische Umweltminister Franz Untersteller hat sich als deutlicher Temposünder in eine unangenehme Lage manövriert.

Der deutsche Grünen-Politiker und Befürworter eines generellen Tempolimits von 130 Stundenkilometern ist Ende November auf der Autobahn 8 von der Polizei in dem südwestdeutschen Bundesland mit viel zu hoher Geschwindigkeit erwischt worden.

Der Grüne war mit 177 Kilometern pro Stunde unterwegs. Auf dem Abschnitt der Autobahn zwischen Stuttgart und Karlsruhe, wo er von der Polizei gestoppt wurde, war aber nur Tempo 120 erlaubt. Das Ministerium bestätigte den Vorfall, über den die «Bild»-Zeitung berichtet hatte. Der Minister betonte am Mittwoch: «Es tut mir leid.»

Als Konsequenzen erhält der Landesminister vier Wochen Fahrverbot und zwei Strafpunkte im deutschen Verkehrszentralgegister in Flensburg. Er muss ein Bußgeld von 240 Euro zahlen. «Ich werde sicher künftig umsichtiger unterwegs sein, wenn ich am Steuer sitze», versprach Untersteller.

Frankreich will Kampf gegen radikalen Islamismus verstärken

PARIS: Angesichts von Terroranschlägen und Spannungen in den Vorstädten will Frankreich stärker gegen radikale Islamisten kämpfen. Das französische Kabinett und Staatschef Emmanuel Macron diskutierten dazu am Mittwoch in Paris über ein neues Gesetz. Es soll beispielsweise das Auflösen von Vereinen erleichtern, die die Werte Frankreichs in Frage stellen. Bedrohungen oder Einschüchterungen von Beamten sollen bestraft werden. «Dieser Text ist kein Text gegen Religionen», sagte Premierminister Jean Castex nach der Kabinettssitzung.

Das inzwischen so genannte Gesetz zur «Stärkung der republikanischen Prinzipien» wird schon länger diskutiert. Vor dem Hintergrund der jüngsten Terroranschläge im Land mit mehreren Toten bekommt es eine besondere Bedeutung. Erst Mitte Oktober war etwa der Lehrer Samuel Paty in einem Pariser Vorort von einem mutmaßlich islamistischen Gewalttäter grausam getötet worden. Der Fall löste auch international Entsetzen aus.

Tischtennis: Eastside-Damen feiern fünften Champions-League-Titel

LINZ: Mit dem fünften Champions-League-Triumph ist der TTC Eastside Berlin in der deutschen Tischtennis-Szene zum Maß aller Dinge avanciert - den packenden 3:2-Finalerfolg gegen Linz AG Froschberg mussten auch die Berlinerinnen aber erst einmal verdauen. «Das war wahrlich nichts für schwache Nerven. Wir haben eine super Teamleistung gezeigt», sagte Vereinspräsident Alexander Teichmann und sprach von einem «granatenmäßigen Damen-Tischtennis». Die 24-jährige Nina Mittelham hatte den Erfolg mit einem begeisternden 3:2 gegen die Ukrainerin Margarita Pesotska am Dienstagabend perfekt gemacht.

Neben der ehemaligen Doppel-Europameisterin Mittelham punkteten in dem drei Stunden laufenden Finale in Linz gegen die Gastgeberinnen auch alle anderen Eastside-Spielerinnen. Die deutsche Olympia-Zweite chinesischer Herkunft, Shan Xiaona, siegte und verlor wie Mittelham je einmal. Die Niederländerin Britt Eerland gewann ihr Match. Im letzten Satz brauchte Mittelham den Tiebreak, den sie 6:4 gewann.

Die Meistermacherin heißt erneut Irina Palina. Die 50-Jährige, die seit 1997 bei Eastside ist, war erst als Spielerin und dann als Trainerin auch schon 2012, 2014, 2016 und 2017 an den Champions-League-Triumphen der Berlinerinnen beteiligt.

Der aktuelle Sieg ist unter den Bedingungen der Corona-Pandemie ein ganz besonderer. Die Königsklasse 2019/20 war im April vor dem Halbfinale abgebrochen worden, alle vier Teams einschließlich Eastside werden vom europäischen Verband ETTU als Sieger geführt. Die Berlinerinnen zählen diesen Erfolg in ihrer Vereinsstatistik aber nicht mit. Die Bundesliga ruht derzeit. Die Champions League 2020/21 wurde in nur einer Woche in einem Turnier ohne Zuschauer und in einer Hygiene-Blase ausgetragen. «Das ist unglaublich, wir müssen auch erstmal realisieren, was geschehen ist», erklärte Trainerin Palina.

Nächste deutsche Bundestagswahl am 26. September 2021

BERLIN: Die nächste Bundestagswahl in Deutschland findet am 26. September 2021 statt. Das hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Angaben des Bundespräsidialamts vom Mittwoch angeordnet. Er folgte damit einer bereits bekannten Empfehlung der Bundesregierung.

Die Wahl dürfte in Deutschland eine politische Zäsur einleiten. Denn Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die seit 15 Jahren regiert, will nicht noch einmal antreten. Wen die Christdemokraten als in Umfragen stärkste Partei an ihrer Stelle ins Rennen schicken, ist noch nicht bekannt. Zuvor muss die CDU einen neuen Vorsitzenden wählen.

Brexit-Dinner: Von der Leyen erklärt Johnson Covid-Regeln in Brüssel

BRÜSSEL: Klare Ansagen hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwochabend bei ihrem Treffen mit dem britischen Premierminister Boris Johnson hinsichtlich der Corona-Regeln gemacht. «Halten Sie Abstand!» sagte sie, als sich die beiden der versammelten Presse präsentierten. Ganz kurz nahmen sie die Masken für ein Foto ab, bevor von der Leyen ihrem Gast klarmachte, dass der Mund-Nasen-Schutz wieder aufgesetzt werden muss. «Sie führen ein strenges Regiment», raunte Johnson und fügte hinzu: «Aber auch ziemlich zu Recht.»

Johnson war nach Brüssel gekommen, um mit der Kommissionspräsidentin bei einem Abendessen über die ungelösten Fragen in den Verhandlungen zum Brexit-Handelspakt zu sprechen. Zwei Telefonate hatten zuvor nicht den erwünschten Erfolg gebracht. Großbritannien hatte die EU Ende Januar verlassen. Ein Vertrag müsste bis zum 31. Dezember stehen, denn dann läuft die Brexit-Übergangsphase aus. Trotz monatelanger Verhandlungen gelang bislang kein Durchbruch.

Johnson: Großbritannien wird auch ohne Deal «mächtig florieren»

LONDON: Der britische Premier Boris Johnson hat vor seinem Treffen mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen erneut betont, sein Land werde auch ohne einen Brexit-Handelspakt mit der EU aufblühen.

«Ich habe absolut keinen Zweifel daran, dass dieses Land ab dem 1. Januar mächtig florieren wird», sagte Johnson am Mittwoch im Londoner Unterhaus. Der Premier und von der Leyen wollten am Mittwochabend bei einem persönlichen Treffen in Brüssel versuchen, die verbliebenen strittigen Punkte zu klären und so den Boden für eine Einigung auf einen gemeinsamen Handelspakt zu bereiten. Sollten die Gespräche scheitern, drohen zum Ende der Brexit-Übergangsphase am Jahreswechsel Zölle, lange Staus an den Grenzen und andere Handelshürden. Großbritannien hat die EU Ende Januar verlassen.

Russe wegen Spionage angeklagt

KOPENHAGEN: Ein russischer Staatsbürger ist in Dänemark wegen Spionage angeklagt worden. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, gegen Bezahlung unter anderem Informationen über dänische Energietechnologien an einen russischen Geheimdienst weitergegeben zu haben. Das teilte die dänische Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Die Person sitzt demnach seit Juli in Untersuchungshaft. Nähere Angaben zu dem Angeklagten machte die Staatsanwaltschaft nicht.

Die russische Botschaft in Dänemark bezeichnete die Inhaftierung des Mannes und die Vorwürfe gegen ihn als «Fehler». «Wir hoffen auf einen Freispruch durch das Gericht und auf die Freilassung unseres Landsmannes», heißt es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Der Prozess soll nach Angaben der Nachrichtenagentur Ritzau in einem Gericht in Aalborg stattfinden. Ein Datum dafür ist noch nicht bekannt.

EU-Kommission plant klimafreundliche Verkehrswende

BRÜSSEL: EU-Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans hat einen Plan für eine klimafreundliche Verkehrswende bis 2050 vorgelegt. Schon in zehn Jahren sollen 30 Millionen Autos ohne Abgase in Europa fahren, der Verkehr in Hochgeschwindigkeitszügen soll sich verdoppeln. «Um unsere Klimaziele zu erreichen, müssen die Emissionen des Transportsektors klar nach unten gehen», betonte Timmermans am Mittwoch bei der Vorstellung seiner Strategie.

Das Konzept gehört zum Green Deal für eine klimafreundlichere Wirtschaft. Die Europäische Union hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 alle Treibhausgase zu vermeiden oder auszugleichen und so klimaneutral zu werden.

Die Kommission setzt in der Strategie konkrete Ziele für die Jahre 2030, 2035 und 2050: So sollen bis 2030 auch mindestens 100 europäische Städte klimaneutral werden. Bis 2035 sollen saubere «große Flugzeuge» marktreif sein. Bis 2050 soll sich der Frachtverkehr auf der Schiene verdoppeln, der Hochgeschwindigkeitsverkehr gar verdreifachen.

Konkrete Gesetzgebungspläne kündigt die Kommission erst für die Jahre ab 2021 an. Ein sogenannter Aktionsplan listet rund 80 Einzelmaßnahmen auf.

Rätselhafte Anschläge auf Supermärkte in den Niederlanden

AMSTERDAM: Die Niederlande werden von einer rätselhaften Serie von Anschlägen auf polnische Supermärkte aufgeschreckt. Vor einem Geschäft in einem Einkaufszentrum in Beverwijk im Nordwesten von Amsterdam war am frühen Mittwochmorgen ein Sprengsatz explodiert, wie die Polizei mitteilte. Menschen kamen nicht zu Schaden. Der Schaden am Gebäude ist nach Angaben der Polizei groß.

Es war bereits die dritte Explosion vor einem Supermarkt mit vorwiegend polnischen Produkten. Zuvor waren Geschäfte im nordholländischen Aalsmeer und im Südosten des Landes bei 's Hertogenbosch schwer beschädigt worden.

Die Polizei machte noch keine Angaben über Hintergründe der Taten und mögliche Täter. Zwei der betroffenen Supermärkte haben denselben Eigentümer, der selbst nicht aus Polen kommt. Gegenüber Journalisten äußerte er den Verdacht, dass die Täter ihn persönlich treffen wollten.

Niederlage für Prag im Rechtsstreit um Mucha-Gemäldezyklus

PRAG: Im jahrelangen Streit um einen großformatigen Gemäldezyklus des Jugendstil-Malers Alfons Mucha hat es eine überraschende Wende gegeben. Prag sei nicht der rechtmäßige Eigentümer des «Slawischen Epos», entschied ein Gericht in der tschechischen Hauptstadt nach Angaben der Agentur CTK am Mittwoch. Auf Rückgabe hatte John Mucha, ein Enkel des Künstlers (1860-1939), geklagt. Die Stadt will in Berufung gehen.

Der Maler hatte seinen Zyklus der Moldau-Metropole unter der Bedingung vermacht, dass eigens ein Ausstellungssaal für das Werk errichtet wird. Dies sei nie erfüllt worden, urteilte das Gericht. Der Zyklus umfasst 20 Gemälde, die Motive aus der slawischen Mythologie und der tschechischen Geschichte behandeln. Sie sind bis zu 8,10 Meter breit und 6,10 Meter hoch.

Vor dreieinhalb Jahren wurde das «Slawische Epos» erstmals im Ausland ausgestellt. Die Schau im japanischen Tokio zählte mehr als 650.000 Besucher. Der Gemäldezyklus wird derzeit in Prag in einem Museumsmagazin aufbewahrt. Vom nächsten Sommer an sollte er nach den jüngsten Plänen auf dem Schloss im tschechischen Moravsky Krumlov (Mährisch Kromau) zu sehen sein.

Britischer Staatsminister Gove: EU muss sich für Handelspakt bewegen

LONDON: Der britische Staatsminister Michael Gove sieht bei den festgefahrenen Verhandlungen über einen Brexit-Handelspakt die Europäische Union am Zug. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen werde bei ihrem Treffen am Mittwochabend mit Premierminister Boris Johnson in Brüssel sicherstellen wollen, dass ein Deal allen Seiten gerecht werde. «Und dafür bedarf es in bestimmtem Maße der Bewegung bei einigen auf der EU-Seite», sagte Gove in einem Interview des BBC-Radio am Morgen.

Worin genau das erwartete Entgegenkommen bestehen soll, sagte Gove nicht. Er betonte jedoch, dass Großbritannien keine Kompromisse bei der Frage nach seiner Souveränität als unabhängiger Küstenstaat machen könne. Fischerei ist eines der verbliebenen Streitthemen in den Verhandlungen. Nach bislang geltenden Regeln wird ein großer Teil der Fische aus britischen Gewässern von Booten aus EU-Staaten gefangen. Damit soll nach dem Willen Londons Schluss sein. Wirtschaftlich spielt der Fischfang zwar nur eine sehr untergeordnete Rolle, doch die Symbolkraft ist für beide Seiten groß.

Vor allem für Frankreich hat das Thema hohe politische Bedeutung. Der französische Präsident Emmanuel Macron pochte vergangene Woche noch einmal auf den Zugang französischer Fischer zu britischen Gewässern. Er werde einem Vertrag nur zustimmen, wenn die langfristigen Interessen seines Landes gewahrt blieben, sagte er. Das wurde als Vetodrohung verstanden.

Differenzen gibt es auch bei den Forderungen der EU nach fairem Wettbewerb und einem Rahmen zur Durchsetzung der Vereinbarungen. Ein Vertrag müsste bis zum 31. Dezember stehen. Trotz monatelanger Verhandlungen gelang bislang kein Durchbruch. Die Unterhändler hatten am vergangenen Freitag erklärt, in einer Sackgasse zu stecken. Zwei längere Telefonate Johnsons mit von der Leyen brachten jedoch keinen Durchbruch. Nun soll ein Treffen von Angesicht zu Angesicht die Chancen auf eine Einigung erhöhen.

Emotionaler Corona-Appell von Merkel im Bundestag

BERLIN: Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in einem emotionalen Appell die Bevölkerung aufgefordert, bei der Corona-Bekämpfung auf die Wissenschaft zu hören und die Kontakte vor Weihnachten deutlicher zu reduzieren.

In der Generaldebatte im Bundestag forderte sie am Mittwoch mit Blick auf die aktuellen Zahlen nachdrücklich, die Weihnachtsferien um weitere drei Tage auf den 16. Dezember vorzuziehen. Die Wissenschaft flehe geradezu darum, vor Weihnachten, bevor man Oma und Opa sehe, eine Woche der Kontaktreduzierung zu ermöglichen, sagte Merkel. «Wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und anschließend es das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben. Das sollten wir nicht tun», sagte Merkel.

Die Bundeskanzlerin bezeichnete die Empfehlungen der Nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina für Geschäftsschließungen und eine Verlängerung der Weihnachtsferien bis zum 10. Januar als richtig und verteidigte den Kurs, bei der Pandemiebekämpfung der Wissenschaft zu folgen. Europa heute stehe heute, wo es stehe, wegen der Aufklärung und dem Glauben an die Wissenschaft.

«Ich habe mich in der DDR zum Physikstudium entschieden, (...) weil ich ganz sicher war, dass man vieles außer Kraft setzen kann, aber die Schwerkraft nicht, die Lichtgeschwindigkeit nicht und andere Fakten nicht, und das wird auch weiter gelten», sagte Merkel.

Hohe Pegel nach Unwetter in Venedig - Flutschutz «Mose» nun aktiv

VENEDIG: Nach Überflutungen von Teilen Venedigs durch starke Regenfälle und steigende Pegel hat die Lagunenstadt am Mittwochmorgen das Hochwasser-Schutzsystem «Mose» in Gang gesetzt. Wie die Kommune Venedig weiter berichtete, wurde für den Vormittag ein Meeresspiegel bis zu 125 Zentimetern über dem Normalwert erwartet. «Mose» ist ein System aus Fluttoren, das die Stadt vor Sturmfluten schützen soll.

Am Dienstag stand unter anderem der berühmte Markusplatz in der Hafenstadt unter Wasser, Menschen wateten knietief durch die Fluten. Zeitweise hatte für Venedig die rote und damit höchste Meldestufe gegolten. Am Mittwochmorgen war auf Bildern schließlich zu sehen, dass das Wasser auf dem Markusplatz weitgehend zurückgegangen war.

«Mose» sei Dienstag zunächst nicht aktiv gewesen, hatte Bürgermeister Luigi Brugnaro noch mitgeteilt. Am Abend hatte er bestätigt, dass das System in Gang gesetzt werde. Die Pegel seien, angetrieben von kräftigen Winden aus Kroatien, stärker angestiegen als zuvor angenommen, hatte der Bürgermeister die späte Schutzmaßnahme begründet. «Für die Aktivierung von «Mose» braucht man mehr Zeit und auch eine Vorhersage mit mehr Zeit».

Merkel verteidigt deutsche Neuschulden mit Ausnahmesituation

BERLIN: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die auch über hohe Neuschulden finanzierten Haushaltspläne ihrer Regierung verteidigt. «Wir leben in einer Pandemie. Wir leben damit in einer Ausnahmesituation», sagte die Regierungschefin mit Blick auf das Coronavirus am Mittwoch im Bundestag.

«Und wir müssen etwas dafür tun, dass wir in dieser besonderen Situation auch besonders handeln, und das drückt dieser Haushalt aus», fügte sie hinzu. Deutschland sei ein wirtschaftlich starkes, demokratisches Land mit gesellschaftlichem Zusammenhalt und starker Zivilgesellschaft. «Diese Stärke, das ist das, was uns leitet in diesem Haushalt, die wollen wir auch in dieser Ausnahmesituation erhalten», sagte Merkel.

Eine Entscheidung über die Aufnahme von Schulden in dieser Größenordnung sei «alles andere als leicht», räumte die Kanzlerin ein. Sie bedeute eine Belastung künftiger Haushalte und Einschränkungen für künftige Ausgaben und künftige Generationen.

Biathlet Horn bei Weltcup-Einstieg mit neuem Gewehr

HOCHFILZEN: Biathlet Philipp Horn wird bei seinem verspäteten Weltcup-Einstieg am Freitag im österreichischen Hochfilzen mit einer neuen Waffe an den Start gehen. Wie der Frankenhainer der «Thüringer Allgemeine» (Mittwoch) erzählte, wurde für ihn auch mit seinen Ideen und Vorstellungen ein komplett neuer Gewehrschaft gebaut. Das war nötig geworden, nachdem der Thüringer im letzten Saisondrittel des vergangenen Wettkampfjahres vor allem im Liegendanschlag große Probleme hatte und seine Trefferquote auf 71 Prozent gefallen war. «Jetzt habe ich weniger Bewegung auf dem Lauf, fühle mich einfacher sicherer», sagte Horn.

Auf die ersten beiden Weltcup-Wochen im finnischen Kontiolahti musste der 26-Jährige vorsichtshalber verzichten, nachdem es bei ihm uneindeutige Corona-Testergebnisse gegeben hatte. Er trainierte daher allein in Oberhof. Nun sind die Tests durchweg negativ, so dass dem Weltcup-Einstieg nichts mehr im Wege steht.

Erneut Schwarzer bei umstrittenem Polizeieinsatz getötet

WASHINGTON: In den USA ist erneut ein Afroamerikaner bei einem umstrittenen Polizeieinsatz getötet worden. Das US-Justizministerium teilte am Dienstag (Ortszeit) mit, die Bundespolizei FBI werde die örtliche Polizei in Columbus im Bundesstaat Ohio bei den Ermittlungen unterstützen. Die Polizei in Columbus hatte zuvor mitgeteilt, ein Polizist habe am vergangenen Freitag bei der Fahndung nach Verdächtigen einen 23-jährigen Afroamerikaner namens Casey Goodson erschossen. Goodson sei aber nicht die gesuchte Person gewesen.

Die Anwälte der Familie des Verstorbenen erhoben schwere Vorwürfe gegen die Sicherheitskräfte. Die Anwälte teilten mit, Casey Goodson sei von dem Polizisten erschossen worden, als er gerade seine eigene Haustür aufgeschlossen habe. Goodson sei von einem Zahnarzttermin zurückgekehrt und habe Sandwiches für sich und seine Familie bei sich gehabt. Er habe zwar eine Waffe getragen, dafür aber eine Lizenz gehabt. Goodson sei weder vorbestraft gewesen, noch sei gegen ihn ermittelt worden. Seine 72-jährige Großmutter und zwei Kleinkinder seien Zeugen des Vorfalls geworden.

In den USA ist es in diesem Jahr immer wieder zu heftigen Protesten wegen Polizeigewalt gegen Schwarze gekommen. Prominentestes Opfer war der Afroamerikaner George Floyd, der Ende Mai bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota getötet worden war. Unter dem Motto «Black Lives Matter» kam es danach in den USA monatelang zu Massendemonstrationen gegen Polizeigewalt und Rassismus, die teils von Ausschreitungen überschattet wurden.

Japan plant Aegis-Raketenabwehrsystem auf Zerstörer statt an Land

TOKIO: Japan will sich zur Raketenabwehr zwei neue Zerstörer mit dem Aegis-System zulegen anstelle eines zunächst angedachten landgestützten Aegis-Systems. Das gab Verteidigungsminister Nobuo Kishi am Mittwoch bei einer Sitzung der Regierungspartei LDP bekannt. Japan, das unter dem atomaren Schutzschild der USA steht, hatte lange Pläne verfolgt, die eigene Raketenabwehr wegen der Bedrohung durch Nordkoreas Raketen mit einem landgestützten, von der Schutzmacht USA entwickelten Aegis-System zu ergänzen. Wegen technischer Probleme, steigender Kosten und Widerstand in der Bevölkerung wurden die Pläne jedoch fallengelassen.

Bisher verfügt die Nummer Drei der Weltwirtschaft über zwei Raketenabwehrsysteme: das Patriot Advanced Capability (PAC-3) auf Land, das in Tokio und anderen Orten stationiert ist, unter anderem in der Nähe japanischer und amerikanischer Stützpunkte. Ein weiteres System ist das Standard Missile-3 (SM-3) auf Japans Aegis-Zerstörern.

Uganda: Präsidentschaftskandidat Bobi Wine befürchtet unfaire Wahl

KAMPALA: Der ugandische Oppositionspolitiker Bobi Wine geht davon aus, dass die für Mitte Januar geplante Wahl undemokratisch sein wird. «Ich weiß, dass schon die Wahl nicht frei und fair ist», sagte der beliebte Popstar in einem am Dienstag veröffentlichten CNN-Interview. Trotzdem gehe er davon aus, dass Langzeit-Präsident Yoweri Museveni verlieren werde. «Ja, ich bin sicher, dass sie Präsident Museveni abwählen werden, weil 35 Jahre einfach genug sind.» Für ihn sei die Wahl eine Protestwahl, weil er wisse, dass die Menschen in Uganda selbst angesichts von Einschüchterungen und Schikanen herauskommen und massiv wählen würden. Dem Militär warf er vor, den Wahlprozess zu übernehmen.

Wine - mit bürgerlichen Namen Robert Kyagulanyi - will bei der Wahl im Januar Museveni herausfordern. Der Musiker und Parlamentsabgeordnete gilt als prominenter Kritiker Musevenis und spricht die Frustrationen vieler junger Ugander an. Er bezeichnete Museveni als Diktator und warf ihm Menschenrechtsverletzungen vor. Der seit 1986 amtierende Museveni galt zwar lange als Hoffnungsträger in dem ostafrikanischen Land, die junge Generation kritisiert heute aber die Korruption und ineffektive Regierungsführung und fordert Veränderungen.

Wine wies darauf hin, er und sein Team hätten in den letzten zwei Wochen zwei Attentatsversuche nur knapp überlebt, bei denen Kugeln in sein Auto, auf die Reifen und in die Windschutzscheiben geschossen worden seien. Wine war erst Ende November nach einer Festnahme auf Kaution freigekommen. Ihm war vorgeworfen worden, bei einer Wahlveranstaltung Corona-Regelungen gebrochen zu haben. Die Festnahme von Wine sei ein Zeichen für die «wachsende Repression gegen Oppositionspolitiker» vor der Wahl im Januar 2021, hatte Human Rights Watch kritisiert.

Nach Mord an Lehrer fünf weitere Verdächtige in Gewahrsam genommen

PARIS: Knapp zwei Monate nach dem brutalen Mord an dem Lehrer Samuel Paty nahe Paris sind in Frankreich fünf weitere Verdächtige in Gewahrsam genommen worden. Sie sollen mit dem Angreifer in telefonischem Kontakt gestanden haben und wie er tschetschenischer Herkunft sein, wie die Nachrichtenagentur AFP am Dienstagabend unter Berufung auf mit dem Fall nahestehende Quellen berichtete. Die Verdächtigen seien zwischen 18 und 21 Jahren alt. In diesem Fall ermittelt die Justiz bereits gegen 14 Menschen - darunter auch Minderjährige.

Der Lehrer Paty war Mitte Oktober von einem 18 Jahre alten Angreifer nahe Paris ermordet worden. Das von Ermittlern als islamistisch motivierter Terrorakt eingestufte Verbrechen löste im ganzen Land Entsetzen aus. Paty hatte das Thema Meinungsfreiheit gelehrt und dabei Karikaturen des Propheten Mohammed gezeigt. Der 18-Jährige, der von der Polizei getötet wurde, hatte dies etwa in sozialen Netzwerken als Motiv für seine Tat angegeben.

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und die Mitte-Regierung wollen an diesem Mittwoch in Paris über den Kampf gegen den radikalen Islamismus beraten. Auf dem Tisch liegt ein geplantes Gesetz zur «Stärkung der republikanischen Prinzipien». Der radikale Islamismus soll dort bekämpft werden, wo junge Menschen in seine Fänge geraten: In bestimmten Moscheen, außerhalb der Schule oder im Internet.

Macron hatte das neue Gesetz schon im Oktober angekündigt. Das Land wird seit Jahren immer wieder von islamistischen Terroranschlägen erschüttert, es starben über 250 Menschen.