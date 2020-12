Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Hunderte Festnahmen bei Aktionen gegen Geldwäsche mit «Money Mules»

DEN HAAG: Bei Aktionen gegen die Geldwäsche mit Hilfe sogenannter Money Mules sind in 26 Ländern 442 Tatverdächtige festgenommen worden. Von September bis November seien zudem mit Unterstützung von mehr als 500 Banken fast 5000 kriminelle Finanztransaktionen aufgedeckt worden, teilte die europäische Polizeibehörde Europol am Mittwoch in Den Haag mit.

Durch diese bereits sechste gemeinsame Operation mit der Bezeichnung «EMMA» seien Verluste in Höhe von insgesamt 33,5 Millionen Euro verhindert und 1500 Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Die Abkürzung steht für «European Money Mule Action». Das «Money Muling» ist eine Methode des Geldwaschens, bei der meist bislang unbescholtene Leute als «Maulesel» (engl. mule) dazu gebracht werden, persönliche Konten für den Empfang und die Weiterüberweisung von Geld aus kriminellen Quellen zur Verfügung zu stellen.

Laut Europol versuchen Geldwäscher mit etlichen Tricks - darunter auf Dating-Plattformen und in sozialen Medien -, «Money Mules» zu rekrutieren. Wer bewusst mitmacht, muss nach Polizeiangaben mit Geldbußen oder Ermittlungsverfahren rechnen, bei denen auch Haftstrafen drohen. An der diesjährigen «EMMA»-Operation waren Strafverfolgungsbehörden in 24 europäischen Ländern sowie in Australien und den USA beteiligt. Deutschland war demnach nicht dabei.

Erneuter Angriff von bewaffneten Bankräubern auf Stadt

CAMETÁ: Erneut sind bewaffnete Bankräuber in einer Stadt in Brasilien auf Beutezug gegangen. Sie hätten in der Stadt Cametá im Norden des Landes mindestens eine Bankfiliale angegriffen, teilte das Sicherheitsministerium des Bundesstaats Pará am Mittwoch mit. Spezialeinsatzkräfte der Polizei seien an den Tatort geschickt worden.

Medienberichten zufolge nahmen die Verbrecher Geiseln und nutzten sie als menschliche Schutzschilde, um sich in den Straßen der Stadt zu bewegen. Rund eine Stunde waren Schüsse zu hören, wie das Nachrichtenportal G1 berichtete. Zudem griffen die Bankräuber eine Kaserne der Militärpolizei an. Nach Angaben von Bürgermeister Waldoli Valente kam eine Person ums Leben.

In der Nacht auf Dienstag hatte sich in der südbrasilianischen Stadt Criciúma ein ähnlicher Vorfall ereignet. Dort überfielen die Kriminellen mehrere Banken, sprengten Geldautomaten, legten Feuer, blockierten Straßen und griffen eine Polizeiwache an. In Videos war zu hören, wie innerhalb kurzer Zeit Hunderte Schüsse fielen.

Ukraine drängt russische Sprache mit neuen Regeln weiter zurück

KIEW: Zur weiteren Zurückdrängung des in der Ukraine noch stark verbreiteten Russischen dürfen Dienstleister vom 16. Januar 2021 an nur noch die Landessprache nutzen. «In Supermärkten und in Internetgeschäften, im Café, in der Bank, in der Tankstelle, in der Apotheke oder Bibliothek, wo du auch bist - die Bedienung sollte auf Ukrainisch sein», zitierten ukrainische Medien am Mittwoch den Sprachbeauftragten Taras Kremen. Ein Übergang zu einer anderen Sprache sei erst auf Kundenwunsch möglich.

Grundlage der Vorschrift ist ein im April 2019 kurz nach der Abwahl von Präsident Petro Poroschenko verabschiedetes Gesetz zur Durchsetzung des Ukrainischen als Staatssprache. Poroschenkos Nachfolger Wolodymyr Selenskyj hatte jedoch im Wahlkampf eine weichere Sprachpolitik versprochen.

Die Regelungen des Sprachgesetzes in dem Land mit vielen Nationalitäten waren unter anderem von westlichen Rechtsexperten kritisiert worden. Minderheiten würden dadurch zu wenig geschützt, hieß es. Bei der bis jetzt letzten Volkszählung 2001 hatten noch knapp 30 Prozent der Ukrainer Russisch als Muttersprache angegeben. Ukrainisch ist gemäß Verfassung jedoch die einzige Amtssprache.

2014 hatte sich nach dem gewaltsamen Regierungssturz in Kiew Russland die Halbinsel Krim auch unter dem Vorwand des Schutzes der Russischsprachigen einverleibt. In der Ostukraine kämpfen seitdem von Moskau unterstützte Separatisten gegen Regierungstruppen. Über 13.000 Menschen wurden UN-Schätzungen nach in dem Konflikt getötet. Ein Friedensplan mit sprachlicher Autonomie für das Konfliktgebiet ist auch unter Selenskyj bisher nicht umgesetzt worden.

Weniger Asyl-Anträge

BERLIN: Die Zahl der Asylsuchenden in Deutschland ist 2019 erneut gesunken. 142.509 Menschen stellten einen Erstantrag, etwa 20.000 weniger als im Vorjahr.

Das geht aus dem Migrationsbericht für 2019 hervor, den die deutsche Regierung am Mittwoch beschlossen hat. Von den Erstantragstellern waren etwa 22 Prozent Kinder im Alter von unter einem Jahr, die in Deutschland geboren wurden.

Die Zahl der Antragsteller war von 2008 bis 2016 neun Jahre in Folge gestiegen. 2018 fiel sie dann unter das Niveau von 2014 (173.072 Erstanträge), also des Jahrs vor dem großen Flüchtlingszustrom. Im vergangenen Jahr sank sie abermals. «Seit dem Jahr 2014 belegt Syrien unter den zugangsstärksten Staatsangehörigkeiten für Fluchtmigration den ersten Rang», heißt es im Bericht. 2019 kam etwa jede vierte Person unter den Erstantragstellern aus Syrien.

Berlin kritisiert Menschenrechtslage in China und Türkei

BERLIN: Die deutsche Regierung hat in ihrem Menschenrechtsbericht für die vergangenen beiden Jahre eine Verschlechterung der Lage in China, Russland und der Türkei beklagt.

Zu China heißt es in dem am Mittwoch vom Kabinett beschlossenen Bericht, der seit 2012 zu beobachtende Negativtrend halte an. «Individualrechte werden immer weiter eingeschränkt. Dies betrifft insbesondere bürgerliche und politische Rechte wie Meinungs- und Pressefreiheit, aber auch die Freiheit der Wissenschaft und Religionsfreiheit.» Menschenrechtsverteidiger würden für ihr Engagement teilweise mit hohen Haftstrafen belegt.

Auch in Russland habe sich «die besorgniserregende Lage der Menschenrechte» weiter verschlechtert. «Besonders im Umfeld der Regionalwahlen 2019 wurde die Versammlungsfreiheit eingeschränkt.» Gegen Teilnehmer an Protesten seien Strafverfahren eingeleitet worden, die zu teils mehrjährigen Haftstrafen geführt hätten. Außerdem sei in Russland mit dem Gesetz über das «souveräne Internet» von 2019 die Möglichkeiten zur Internetzensur erheblich ausgeweitet worden.

In der Türkei halte die negative Entwicklung der Menschenrechtslage nach dem gescheiterten Putschversuch 2016 trotz Aufhebung der Notstandsgesetze 2018 an. «Regierungskritische Stimmen sehen sich weiterhin der Gefahr von Strafverfolgung und Verhaftung ausgesetzt. Ermittlungs- und Gerichtsverfahren mit politischem Bezug lassen Zweifel an der Unabhängigkeit der Justiz aufkommen und wirken einschüchternd auf die türkische Zivilgesellschaft», heißt es in dem Bericht.

UN: Äthiopische Regierung will Helfern Zugang zu Tigray gewähren

GENF/ADDIS ABEBA: Äthiopiens Regierung will nach Angaben der UN humanitäre Hilfe in die Konfliktregion Tigray lassen. Die UN und Addis Abeba hätten eine entsprechende Einigung erzielt, teilte das UN-Nothilfebüro (Ocha) am Mittwoch mit. Diese siehe vor, dass Helfer «ungehinderten, anhaltenden und sicheren» Zugang zu den Gebieten in Tigray haben würden, die unter Kontrolle der Regierung seien. Somit sollten die mehr als fünf Millionen Einwohner von Tigray sowie die dort lebenden Flüchtlinge nach einem Monat der Kämpfe Zugang zu humanitärer Hilfe bekommen.

Zuvor hatten die UN und humanitäre Organisationen immer wieder kritisiert, dass Helfer keinen Zugang zu Tigray hätten und wegen der eingeschränkten Kommunikation wenig über die Lage vor Ort bekannt gewesen sei. Erst am Montag hatte das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) gewarnt, dass den Flüchtlingslagern in Tigray mit eritreischen Bewohnern die Lebensmittelvorräte ausgehen würden.

Die äthiopische Regierung hatte vor rund einem Monat eine Offensive gegen die Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) gestartet, die in Tigray an der Macht war. Internet- und Telefonverbindungen wurden gekappt, Straßen blockiert und die die Strom- und Wasserversorgung war eingeschränkt. Fast 46.000 Menschen flohen UNHCR-Angaben zufolge vor den Kämpfen ins Nachbarland Sudan. Am Wochenende erklärte Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed, Tigrays Hauptstadt Mekelle sei eingenommen und die Offensive beendet worden. Allerdings ist unklar, ob in einigen Gebieten weiterhin gekämpft wird. Zudem ist nicht bekannt, wie viel von Tigray die äthiopischen Streitkräfte tatsächlich kontrollieren.

Hintergrund des Konflikts sind Spannungen zwischen Tigray und der Zentralregierung. Die TPLF dominierte Äthiopien mehr als 25 Jahre lang, bis Abiy 2018 an die Macht kam und die TPLF hinausdrängte. Viele Menschen in Tigray fühlen sich von der Zentralregierung nicht vertreten und fordern mehr Autonomie. In Äthiopien mit seinen etwa 112 Millionen Einwohnern gibt es etliche ethnische Spannungen.

Tschechische Piraten bestimmen Spitzenkandidaten für Parlamentswahl

PRAG: Die tschechische Piratenpartei hat Ivan Bartos zu ihrem Spitzenkandidaten für die Parlamentswahl im nächsten Jahr bestimmt. Der promovierte Informatiker erhielt in einer viertägigen parteiinternen Abstimmung 530 von 556 Stimmen. «Wir zielen auf ein Wahlergebnis von 25 Prozent und mehr», sagte der 40-Jährige am Mittwoch.

Die derzeit in Umfragen stärkste Oppositionspartei plant, in einer gemeinsamen Wahlkoalition mit der konservativen Bürgermeisterpartei STAN anzutreten. Die tschechischen Piraten fordern in ihrem Programm eine schnellere Digitalisierung der Behörden und eine stärkere Beteiligung der Bürger an Entscheidungen.

Der genaue Termin für die Wahl zum Abgeordnetenhaus im Herbst 2021 steht noch nicht fest. Nach einer aktuellen Umfrage im Auftrag des öffentlich-rechtlichen Fernsehens CT käme die Piratenpartei auf 21 Prozent der Stimmen, die verbündete Bürgermeisterpartei STAN auf 11 Prozent. Stärkste Kraft wäre die populistische ANO des Ministerpräsidenten Andrej Babis mit 27,5 Prozent. An der Befragung nahmen 1200 Personen teil.

«Charlie Hebdo»-Prozess geht nach einem Monat Verzögerung weiter

PARIS: Nach wochenlanger Verzögerung ist der Prozess um den islamistischen Terroranschlag auf das französische Satiremagazin «Charlie Hebdo» fortgesetzt worden. Im Pariser Justizpalast ging es am Mittwochmorgen zunächst um die Gesundheit des Hauptangeklagten Ali Riza Polat, wie mehrere französische Medien berichteten. Polat war im Gerichtssaal erschienen, nachdem ein Gutachten ihn für prozesstauglich befunden hatte. Polat hingegen forderte dem Sender Franceinfo zufolge, in ein Krankenhaus gebracht zu werden. Er habe dabei in eine Schüssel gespien.

Der Prozess war Ende Oktober ausgesetzt worden, nachdem mehrere Angeklagte positiv auf das Coronavirus getestet worden waren - darunter auch Polat. Dieser hatte zuletzt immer wieder beklagt, unter Übelkeit zu leiden, weswegen die Wiederaufnahme des Prozesses sich verzögerte. «Wir bitten erneut darum, dass Herr Polat ordentlich untersucht wird», zitierte die französische Nachrichtenagentur AFP einen Anwalt Polats. Eine Anwältin der Nebenkläger monierte hingegen, dass Polat die Behandlung verweigere und es sich um eine Simulation handele.

Polat soll Amédy Coulibaly nahegestanden haben, der am Tag nach dem Anschlag auf das Satiremagazin eine Polizistin im Süden von Paris erschoss und am Tag darauf vier Geiseln in dem koscheren Supermarkt tötete. Den Angeklagten wird vorgeworfen, in unterschiedlicher Weise bei der Vorbereitung der Anschläge geholfen sowie einer terroristischen Vereinigung angehört zu haben.

Im Prozess um die Terrorserie vom Januar 2015 mit 17 Toten sind 14 Menschen angeklagt - drei von ihnen sind aber flüchtig. Vor einem besonders zusammengesetzten Gericht für Terrorfälle wird seit Anfang September nicht nur der Anschlag auf die Redaktion von «Charlie Hebdo» verhandelt, sondern auch die Terrorattacke auf einen koscheren Supermarkt in Paris. Die drei Täter wurden damals von Sicherheitskräften erschossen.

Britischer Minister: Brexit beschleunigte Impfstoffzulassung

LONDON: Der britische Gesundheitsminister Matt Hancock sieht Großbritannien wegen des EU-Austritts bei der Impfstoffzulassung im Vorteil. Die britische Aufsichtsbehörde für Arzneimittel (MHRA) hatte am Mittwoch dem Mainzer Pharma-Unternehmens Biontech und seinem US-Partner Pfizer eine Notfallzulassung für deren Corona-Impfstoff erteilt.

«Wir waren in der Lage, eine Entscheidung zu treffen dank der britischen Aufsichtsbehörde, einer Weltklasse-Behörde, und mussten nicht das Tempo der Europäer gehen, die sich ein bisschen langsamer bewegen», sagte Hancock dem Sender Times Radio am Mittwoch. Die Sicherheitschecks seien alle durchgeführt und die gleichen Prozesse durchlaufen worden. «Aber wir waren wegen des Brexits in der Lage, den Ablauf zu beschleunigen», so Hancock.

Lambrecht: Kampf gegen Terror ist auch Kampf gegen Hass im Netz

BRÜSSEL: Bundesjustizministerin Christine Lambrecht hat im Kampf gegen Terror ein entschiedeneres Vorgehen gegen Online-Hetze gefordert. «Der Kampf gegen Terror ist auch ein Kampf gegen die Menschenverachtung und den Hass im Netz», sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch vor Video-Beratungen mit ihren EU-Kollegen. «Wir brauchen klare europaweite Verpflichtungen der Online-Plattformen zum Umgang mit strafbarer Hetze. Wenn diese nicht eingehalten werden, muss es auch Sanktionen geben.» Es sei höchste Zeit, Menschen «konsequent vor den Wellen des Hasses» zu schützen.

Lambrecht richtete sich damit vor allem an die EU-Kommission, die in Kürze einen Gesetzesvorschlag für digitale Dienste vorlegen will. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte bereits angekündigt, dass Internetplattformen bei illegalen oder schädlichen Inhalten stärker in die Pflicht genommen werden sollten. Ihre Behörde wird voraussichtlich am Mittwoch kommender Woche ihren Vorschlag vorlegen, über den die EU-Staaten und das Europaparlament dann verhandeln müssen.

Zugleich wies Lambrecht am Mittwoch darauf hin, dass der Europäische Haftbefehl für die schnelle Verfolgung Terrorverdächtiger sehr wichtig sei. Dazu brauche es aber eine unabhängige Justiz und gegenseitiges Vertrauen der EU-Staaten. «Wenn es an fairen Verfahren oder menschenwürdigen Haftbedingungen fehlt, werden schnelle Überstellungen von Straftätern schwierig oder unmöglich», sagte Lambrecht. Der Europäische Gerichtshof hatte bereits entschieden, dass Europäische Haftbefehle aus Polen wegen der umstrittenen Justizreformen in dem Land unter bestimmten Bedingungen nicht mehr vollstreckt werden müssen. «Verlorenes gegenseitiges Vertrauen muss wiederhergestellt werden», sagte Lambrecht.

Deutschland beteiligt sich an Polizeimission im Sudan

BERLIN: Deutschland wird sich mit bis zu zehn Polizistinnen und Polizisten an der Polizeimission der Vereinten Nationen im Sudan beteiligen. Das hat das Kabinett am Mittwoch in Berlin beschlossen. Die Mission mit dem Namen Unitams soll am 1. Januar beginnen.

In der Region Darfur im Westen des Sudan brachen 2003 Kämpfe zwischen Bevölkerungsgruppen, die mehr politische Mitbestimmung forderten, und der Regierung des damaligen Präsidenten Omar al-Baschir aus. Regierungskräfte und die verbündete arabische Miliz Dschandschawid gingen brutal gegen die Bevölkerung vor. Schätzungen zufolge wurden 300.000 Menschen getötet.

Al-Baschir wurde 2019 gestürzt, und jüngst einigte sich die neue Übergangsregierung mit mehreren Rebellengruppen, darunter auch einige in Darfur, auf ein Friedensabkommen. Allerdings ist die Lage vor Ort nach wie vor instabil, immer wieder kommt es zu Gewalt und noch immer sind dort laut des UN-Flüchtlingshilfswerk rund 1,6 Millionen Menschen auf der Flucht.

Der UN-Sicherheitsrat beschloss die neue Polizeimission im Juni, als Nachfolge der Mission Unamid. Unitams soll den Aufbau der Demokratie und den Friedensprozess im Sudan unterstützen.

Zwei Menschen ertrinken vor Lesbos - Migrantenboot gekentert

ATHEN: Beim Kentern eines Bootes mit 34 Migranten an Bord sind am Mittwoch vor der griechischen Insel Lesbos zwei Frauen ertrunken. 32 andere Menschen, darunter auch vier Kinder, seien von der griechischen Küstenwache gerettet worden, berichtete der staatliche Rundfunk (ERT-Nordägäis). Für das Unglück sei die Türkei verantwortlich, sagte der griechische Migrationsminister Notis Mitarakis.

Die Besatzung eines Bootes der türkischen Küstenwache entdeckte Mitarakis zufolge das Boot der Migranten, als es sich noch in türkischen Hoheitsgewässern befand. Es sei aber versäumt worden, den Menschen zu helfen. «Diejenigen, die dies erlauben, verletzen nicht nur das EU-Türkei Abkommen. Sie setzen auch Menschen in Lebensgefahr», erklärte der Migrationsminister weiter. Daran seien auch einige Nichtregierungsorganisationen (NGOs) beteiligt, monierte er. Er trauere über den Verlust von Menschenleben.

Schleuser versuchen immer wieder, Migranten von der türkischen Ägäisküste zu den griechischen Inseln und damit in die EU zu bringen. Die Türkei hatte 2016 mit der EU vereinbart, diese Überfahrten zu stoppen. Dafür erhielt und erhält Ankara finanzielle Unterstützung in Milliardenhhöhe.

Bis zum 29. November haben nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) 9450 Migranten übergesetzt. Die Zahl der Migranten ist wegen scharfer Kontrollen der griechischen Küstenwache dieses Jahr stark zurückgegangen. Im Vorjahr hatten knapp 60.000 Menschen auf dem Seeweg die griechischen Inseln im Osten der Ägäis erreicht. 70 Menschen sind dabei nach UNHCR-Angaben ertrunken.

Lewentz: Kein Bekennerschreiben des Amokfahrers von Trier gefunden

TRIER: Bisher ist nach Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministers Roger Lewentz (SPD) kein Bekennerschreiben des Amokfahrers von Trier gefunden worden. Bei der Aufklärung komme es nun auf die Vernehmungen und die Bereitschaft des Tatverdächtigen an, seine Motive offenzulegen, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch im Deutschlandfunk. Vielleicht mache der 51-Jährige Angaben. «Wir hoffen es.»

Derzeit gingen die Ermittler davon aus, dass der Amokfahrer ohne jeglichen organisierten Hintergrund gehandelt habe. Es gebe auch weiter keine Hinweise auf ein politisches Motiv. «Auch da muss man abwarten, was die weiteren Vernehmungen ergeben», sagte Lewentz.

Zu den Inhalten der Aussage des Tatverdächtigen machte die Polizei bislang keine Angaben. Der 51-Jährige sollte am Vormittag einem Haftrichter vorgeführt werden. Nach ersten Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft gibt es Hinweise auf eine mögliche psychische Erkrankung des Mannes. Die Justizbehörde muss daher noch entscheiden, ob sie Untersuchungshaft beantragt oder die Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung.

Nach den bisherigen Ermittlungen hatte der Mann mit einem PS-starken Geländewagen am Dienstagnachmittag gezielt Menschen in der Trierer Fußgängerzone überfahren. Fünf Menschen starben, darunter ein neun Wochen altes Baby. 14 Menschen wurden verletzt.

Minister: Wenn Auto zur Waffe wird lässt sich Tat schwer verhindern

TRIER: Eine Amokfahrt wie in der Trierer Innenstadt lässt sich nach den Worten des rheinland-pfälzischen Innenministers Roger Lewentz (SPD) nur schwer verhindern. «Wenn das Auto zur Mordwaffe wird, dann ist es schwierig zu sagen als Staat, das können wir zu 100 Prozent unterbinden. Nein, das können wir nicht», sagte er am Mittwoch in einem Interview im Deutschlandfunk. «Wie wollen Sie etwas verhindern, wenn ein Mensch sich entscheidet, sich ins Auto zu setzen und gezielt Menschen anzugreifen.»

Es wäre schwierig, eine Großstadt so abzusperren, dass man mit einem Fahrzeug nirgendwo Menschen angreifen könnte - «nicht vor Schulen, nicht vor Kitas, nicht in Fußgängerzonen, nicht vor Busbahnhöfen», sagte Lewentz. «Eine Fußgängerzone ist allein deswegen befahrbar, weil natürlich dort viele Geschäfte sind, die permanent Lieferverkehre bekommen.» Diese Bereiche müssten außerdem für Rettungsfahrzeuge offen sein.

Der Minister zeigte sich auch einen Tag nach der Tat mit fünf Todesopfern und vielen Verletzten sehr betroffen. «Das sitzt tief in einem», sagte Lewentz. «Das geht an keinem vorbei, natürlich auch an keinem Innenminister.»

Hongkonger Aktivist Joshua Wong zu Haftstrafe verurteilt

HONGKONG: Der prominente Hongkonger Aktivist Joshua Wong und zwei seiner Mitstreiter sind für das Organisieren eines Protests zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Ein Hongkonger Gericht verurteilte Wong am Mittwoch zu einer Haftstrafe von 13,5 Monaten. Die ebenfalls bekannten Aktivisten Agnes Chow und Ivan Lam müssen für zehn beziehungsweise sieben Monate ins Gefängnis.

Die drei Demokratie-Aktivisten hatten zuvor gestanden, im Juni des Vorjahres, als es in Hongkong beinahe tägliche Proteste gegen die Regierung gab, an der Organisation einer nicht genehmigten Versammlung vor dem Hongkonger Polizeipräsidium mitgewirkt zu haben.

Für Wong ist es die dritte Gefängnisstrafe, seit er sich in Hongkong für die Demokratiebewegung engagiert. Der 24-Jährige hatte bereits als Teenager Proteste organisiert. Nach den 2014 ausgebrochenen «Regenschirm-Protesten» für mehr Demokratie musste er zweimal mehrere Monate in Haft verbringen.

Streit zwischen Regierung und Parlament um neues Atomgesetz

TEHERAN: Ein von den Hardlinern im Iran verabschiedetes Gesetz über die künftige Atompolitik des Landes hat zu einem offenen Streit zwischen der Regierung und dem Parlament geführt. «Das Parlament hat doch gar keine Befugnis, sich überhaupt mit dem Thema Atompolitik zu befassen, (...) das kann nur der Sicherheitsrat», zitierte die lokale Presse am Mittwoch Regierungssprecher Ali Rabiei. Auch die iranische Atomorganisation (AEOI) und das Außenministerium kritisierten das neue Gesetz als politisch unklug und technisch unrealistisch.

«Wir haben nicht nur die Befugnis, sondern auch die Pflicht, uns einzuschalten», konterte Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf. Das Gesetz solle dafür sorgen, dass «das iranische Atomprogramm nicht zu einer Einbahnstraße des Westens» werde, sagte Ghalibaf. Das Parlament wolle sogar Geld- und Gefängnisstrafen gegen diejenigen verhängen, die das Gesetz ignorieren sollten.

Hintergrund des verbalen Schlagabtauschs ist ein Gesetz, wonach die AEOI pro Jahr 120 Kilogramm 20-prozentiges Uran herstellen und lagern soll. Längerfristig soll dann auch der Vorrat an niedrig angereichertem Uran auf 500 Kilogramm im Monat aufgestockt und zudem sollen schnellere Zentrifugen hergestellt werden. Politisch delikat ist der im Gesetz vorgesehene Ausstieg des Irans aus dem Zusatzprotokoll der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), der dann auch den Zugang von UN-Inspekteuren beschränken oder gar verbieten würde.

Das Gesetz verstößt in allen Punkten gegen das Wiener Atomabkommen von 2015, das den Iran von einem Atomwaffenprogramm abhalten sollte. Der Schritt könnte nicht nur zu ernsthaften Differenzen zwischen dem Iran und der IAEA führen, sondern auch eventuelle Verhandlungen zwischen Teheran und der neuen US-Regierung des gewählten Präsidenten Joe Biden erschweren. Der Iran hofft, dass Biden zum Atomdeal zurückkehrt und die von US-Präsident Donald Trump verhängten Sanktionen gegen Teheran aufhebt.

Conte: G20-Runde wird 2021 für besseren Planeten arbeiten

ROM: Italiens Regierungschef Giuseppe Conte hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die internationale Gemeinschaft gestärkt aus der Corona-Krise herauskommen kann. Es gehe 2021 darum, die Schäden der Pandemie zu überwinden, sagte er in einem Video, das zum offiziellen Beginn der G20-Präsidentschaft seines Landes veröffentlicht wurde. Italien hat die Ausrichtung des Treffens der 20 führenden Wirtschaftsnationen - kurz G20 - am Dienstag von Saudi-Arabien übernommen. «Wir werden gemeinsam daran arbeiten, heute die Welt von morgen aufzubauen, um unseren Kindern einen besseren Planeten zu übergeben», schrieb Conte Dienstagabend auf Twitter.

Für den 30. und 31. Oktober wird Italien die Staats- und Regierungschefs der beteiligten Länder zu einem G20-Gipfel nach Rom einladen, kündigte der parteilose Jurist an. Außerdem veröffentlichte seine Mitte-Links-Regierung eine Reihe weiterer G20-Termine für das kommende Jahr. Darunter sind ein Außenministertreffen vom 28. bis 30. Juni in der süditalienischen Stadt Matera - teils auch in Brindisi - sowie eine Runde zum Thema Umwelt, Klima und Energie am 22. und 23. Juli in Neapel.

Mutmaßlicher Amokfahrer von Trier spricht mit Polizei

TRIER: Nach der Amokfahrt in der Trierer Innenstadt mit fünf Toten hat der dringend Tatverdächtige laut Polizei ausgesagt. «Er spricht mit uns», teilte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen mit. Zu den Inhalten der Aussage könne man aber keine Angaben machen. Der 51-Jährige sollte demnach am Vormittag einem Haftrichter vorgeführt werden. Nach ersten Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft gibt es Hinweise auf eine mögliche psychische Erkrankung des Mannes. Die Justizbehörde muss daher noch entscheiden, ob sie Untersuchungshaft beantragt oder die Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung.

Ein eigens eingerichtetes Hinweistelefon sei mittlerweile wieder abgeschaltet worden, Zeugen könnten sich aber unter einer anderen Nummer bei der Polizei melden. Zudem bat die Polizei die Menschen, Fotos und Videos nicht in den Sozialen Medien zu teilen sondern in einem dafür eingerichteten Hinweisportal hochzuladen.

Nach den bisherigen Ermittlungen hatte der Mann mit einem PS-starken Geländewagen am Dienstagnachmittag gezielt Menschen in der Trierer Fußgängerzone überfahren. Fünf Menschen starben, darunter ein neun Wochen altes Baby. 14 Menschen wurden verletzt. Rund vier Minuten nach dem ersten Notruf konnten Polizisten den Autofahrer festnehmen.

Die Tat eines 51-Jährigen aus dem Kreis Trier-Saarburg wird von der Staatsanwaltschaft Trier als mehrfacher Mord, Mordversuch und gefährliche Körperverletzung eingestuft. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen Polizeiangaben zufolge keine Hinweise auf politische oder religiöse Motive des in Trier geborenen Mannes vor. Auch gebe es keinen weiteren Tatort oder Hinweise auf Mittäter oder Komplizen des Festgenommenen. Der Verdächtige ist Deutscher, er war zur Tatzeit betrunken, bei ihm wurden 1,4 Promille festgestellt.

US-Justiz geht Verdacht nach: Schmiergeld für Begnadigung?

WASHINGTON: Schmiergeld für eine mögliche Begnadigung durch den US-Präsidenten? Kurz vor dem Ende der Amtszeit von Präsident Donald Trump untersucht die US-Justiz einen Fall, in dem es um eben diesen Verdacht geht. Wer an der potenziellen Straftat beteiligt sein könnte, geht aus einem 20-seitigen Gerichtsdokument nicht hervor, das ein Bundesgericht in der Hauptstadt Washington am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichte. Namen und weite Teile des Dokuments sind geschwärzt.

Anklage wurde in dem Fall bislang nicht erhoben. Der US-Präsident hat nach der Verfassung beinahe unbegrenzte Befugnisse, Begnadigungen auf Bundesebene zu erlassen.

In dem nun in Teilen veröffentlichten Dokument von Ende August verfügte Bundesrichterin Beryl A. Howell unter anderem, dass mehr als 50 beschlagnahmte digitale Speichermedien nicht unter die geschützte Kommunikation eines Anwalts mit dessen Mandanten fallen. Die Ermittler dürfen diese Speichermedien - darunter Smartphones, Laptops und USB-Sticks - demnach auswerten und die Beschuldigten mit den Ergebnissen konfrontieren. Die Ermittler vermuten eine Intrige nach dem Prinzip «Bestechung für Begnadigung».