Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 11.11.20 | Aktualisiert um: 18:15 | Überblick

Äthiopien spricht von 500 Toten bei Militäroffensive in Tigray

ADDIS ABEBA: Während der andauernden Militäroffensive der äthiopischen Regierung gegen die Regierungspartei der Region Tigray sind nach Angaben von Addis Abeba Hunderte Menschen getötet worden. Der staatliche Sender Fana zitierte am Dienstag einen führenden Militärvertreter, der von 500 getöteten Mitgliedern der «Extremistengruppe» sprach. Allerdings konnten diese Angaben nicht unabhängig nachgeprüft werden, da Tigray derzeit von der Außenwelt weitgehend abgeschnitten ist und Internet- und Telekommunikation kaum möglich ist. Äthiopiens Verteidigungsminister Kenea Yadeta betonte am Mittwoch erneut die Angaben der Regierung, die Offensive in Tigray sei kein Bürgerkrieg, sondern eine «Maßnahme des Gesetzesvollzugs».

Addis Abeba hatte nach Monaten der Spannungen zwischen der äthiopischen Regierung und der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) vor einer Woche eine Offensive gegen die Rebellengruppe und Regierungspartei von Tigray begonnen. Hilfsorganisationen warnen vor einer humanitären Krise in Folge der Offensive. Die TPLF war die dominante Partei in der Parteienkoalition, die Äthiopien mehr als 25 Jahre lang mit harter Hand regierte. Dies änderte sich, als Abiy 2018 an die Macht kam: Er brachte Reformen auf den Weg, entfernte Funktionäre der alten Garde und gründete eine neue Partei, der die zuvor in der Parteienkoalition vertretene TPLF nicht beitrat.

Die TPLF und viele Menschen in Tigray fühlen sich von der Zentralregierung nicht vertreten und wünschen sich größere Autonomie. Unter Abiy - der im Vorjahr den Friedensnobelpreis erhielt - haben die ethnischen Spannungen und Konflikte in dem Vielvölkerstaat Äthiopien mit seinen rund 112 Millionen Einwohnern zugenommen. Analysten warnen bereits vor einem Konflikt, der die Region destabilisieren könnte.

Bahrains langjähriger Premierminister gestorben

MANAMA: Der seit fast einem halben Jahrhundert amtierende Premierminister des Golfkönigreichs Bahrain ist tot. Chalifa bin Hamad Al Chalifa wurde 84 Jahre alt, wie die staatliche Nachrichtenagentur BNA am Mittwoch meldete. Er starb demnach in einem Krankenhaus im US-Bundesstaat Minnesota. Gründe für seinen Tod wurden nicht genannt. Chalifa hatte das Amt des Regierungschefs 1971 übernommen, als das Land seine Unabhängigkeit erklärte.

Der König des Golfstaats, Hamad bin Isa Al Chalifa, ordnete eine einwöchige Staatstrauer an. Der Premierminister war sein Onkel. Auch die Arbeit in Ministerien und Regierungsabteilungen soll ab Donnerstag für drei Tage ausgesetzt werden.

Bahrain hatte wie auch die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) im September ein historisches Abkommen über die Aufnahme von diplomatischen Beziehungen mit Israel unterschrieben. Die Chalifa-Dynastie herrscht seit dem 18. Jahrhundert im Land. Wie bei den arabischen Golfnachbarn ist auch Bahrains Herrscherhaus sunnitisch. Die Einwohner des Landes sind dagegen mehrheitlich schiitisch. Immer wieder kommt es zu Protesten gegen die Regierung.

Syriens Präsident Assad: Westen hält Flüchtlinge von Rückkehr ab

DAMASKUS: Syriens Präsident Baschar al-Assad hat den westlichen Ländern und der Türkei vorgeworfen, syrische Flüchtlinge von der Rückkehr in das Bürgerkriegsland abzuhalten. Staaten im Westen und in der Region missbrauchten diese humanitäre Frage auf «abscheulichste Weise» für politisches Geschacher, erklärte Assad am Mittwoch in einer Videoansprache zum Auftakt einer Konferenz über Flüchtlinge in Damaskus. Syrische Flüchtlinge, die zurückkehren wollten, seien Druck ausgesetzt. Die unrechtmäßigen Sanktionen der USA und ihrer Verbündeten behinderten den Wiederaufbau des Landes.

An der maßgeblich von Syriens Verbündetem Russland vorangetriebenen zweitägigen Konferenz soll über die Rückkehr von Flüchtlingen gesprochen werden. Wichtige Länder sind jedoch nicht dabei. Die EU und ihre Mitgliedstaaten hatten eine Teilnahme abgelehnt. Die benachbarte Türkei mit mehr als 3,5 Millionen syrischen Flüchtlingen war nicht eingeladen. Die UN nehmen nur als Beobachter teil.

In dem fast zehnjährigen Bürgerkrieg sind mehr als zwölf Millionen Menschen vertrieben worden. Rund die Hälfte von ihnen floh ins Ausland. Die Gewalt in dem Bürgerkriegsland ist in den vergangenen Monaten zurückgegangen, eine politische Lösung für den Konflikt ist jedoch nicht in Sicht. Große Teile Syriens sind zerstört. Der Regierung fehlt das Geld für einen Wiederaufbau. Deutschland und andere EU-Staaten wollen diesen nur unterstützen, wenn es bei einer politische Lösung greifbare Fortschritte gibt. Die USA hatten in den vergangenen Monaten ihre Syrien-Sanktionen schrittweise verschärft.

Sexuelle Übergriffe: Anklage will Bewährungsstrafe für Ex-Botschafter

PARIS: Im Prozess gegen den ehemaligen Botschafter des Vatikans in Frankreich wegen sexueller Übergriffe hat die Anklage zehn Monate Haft auf Bewährung gefordert. Das Urteil in dem Fall soll am 16. Dezember gesprochen werden, wie die französische Nachrichtenagentur AFP am späten Dienstagabend berichtete. Der Prozess hatte am Dienstag in Abwesenheit des Angeklagten Luigi Ventura in Paris begonnen. Die Anwältin des 75-Jährigen hatte ein Attest in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie vorgelegt. Mehrere Männer werfen dem ehemaligen Erzbischof vor, sie in den Jahren 2018 und 2019 sexuell übergriffig berührt zu haben.

Ventura war zunächst von einem Mann beschuldigt worden, ihn während eines Festakts im Pariser Rathaus sexuell belästigt zu haben. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe meldeten sich weitere Männer und gaben an, Ventura habe sich an ihnen vergangen. Die Immunität des Italieners wurde aufgehoben. Papst Franziskus akzeptierte seinen Rücktritt Ende vergangenen Jahres nach Erreichen der Altersgrenze. Berichten zufolge kehrte Ventura bereits im vergangenen Herbst wieder nach Rom zurück. Er bestreitet die Vorwürfe - hatte aber immer erklärt, mit der Justiz kooperieren zu wollen.

Missbrauchsskandale plagen die katholische Kirche seit Jahren. Erst im Frühjahr hatte der Papst das Rücktrittsgesuch des Lyoner Erzbischofs Kardinal Philippe Barbarin angenommen. Barbarin war Ende Januar von einem französischen Berufungsgericht im Prozess um die Vertuschung von Missbrauchsvorwürfen freigesprochen worden. Dennoch reichte er sein Rücktrittsgesuch ein.

Abgeordnete des Hongkonger Demokratielagers treten aus Protest zurück

HONGKONG: Aus Protest gegen den Rauswurf von vier Abgeordneten aus dem Hongkonger Parlament haben die Mitglieder des demokratischen Lagers ihren Rücktritt angekündigt. Wie die Hongkonger Zeitung «South China Morning Post» am Mittwoch berichtete, werde die Opposition geschlossen zurücktreten. Zunächst war unklar, um wie viele Abgeordnete es sich handelt. Kurz zuvor hatte Hongkongs Regierung mitgeteilt, dass vier Politiker der Opposition aus dem Parlament der chinesischen Sonderverwaltungsregion ausgeschlossen wurden.

Zuvor hatte Chinas staatliche Nachrichtenagentur Xinhua bereits eine Entscheidung des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses veröffentlicht. Demnach kann Abgeordneten in Hongkong nun unter bestimmten Bedingungen ihr Sitz ohne Gerichtsbeschluss entzogen werden - wenn sie die Unabhängigkeit Hongkongs befürworten, sich an Handlungen beteiligen, die die nationale Sicherheit gefährden oder ausländischen Kräften helfen, sich in innere Angelegenheiten einzumischen.

Projekt mit deutscher Beteiligung zur Frauenförderung

ISLAMABAD: In Pakistan hat ein Pilotprojekt mit deutscher Beteiligung zur Frauenförderung in Industrieberufen begonnen. Zehn junge Absolventinnen technischer Berufe durchlaufen dafür ein sechswöchiges Praktikum bei Siemens in Pakistan, wie die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) am Mittwoch mitteilte. Die Frauen wurden von privaten Berufsschulen in der Hauptstadt Islamabad und der Millionenmetropole Karachi angeworben.

Die Initiative «Shana Bashana» (Urdu für Seite an Seite) soll dem Projekt zufolge Diskriminierung in der Arbeitswelt abbauen und Anreize für Frauen in einer von Männern dominierten Branche bieten. Partner sind die GIZ, Siemens und Pakistans Kommission für berufliche und technische Ausbildung (NAVTTC). Finanziert wird die Initiative durch das Bundesentwicklungsministerium im Rahmen eines globalen Projekts zur Ausbildungsförderung.

Nach Angaben des Meinungsforschungsinstituts Gallup von November ist nur knapp ein Fünftel der Frauen in Pakistan erwerbstätig. Im direkten Vergleich sind Männer deutlich öfter beschäftigt, egal welche Ausbildung sie durchlaufen. Sechs von zehn Frauen mit Masterabschluss haben keine Arbeit. Männer mit dem gleichen Universitätsabschluss sind zu 86 Prozent beschäftigt.

Orban will vereintes Antreten der Opposition bei Wahl erschweren

BUDAPEST: In Ungarn will die rechtsnationale Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban ein vereintes Antreten der Opposition bei der nächsten Parlamentswahl erschweren. Darauf zielt ein Gesetzesvorschlag, den Vize-Regierungschef Zsolt Semjen in der Nacht zum Mittwoch im Parlament einreichte, wie das Nachrichtenportal 444.hu berichtete. Demnach sollen Parteien künftig in mindestens 50 Wahlkreisen eigene Direktkandidaten aufstellen müssen. Die nächste Parlamentswahl soll turnusgemäß im Frühjahr 2022 stattfinden.

Das EU-Land hat ein kompliziertes Wahlsystem, das Elemente der Listenwahl mit denen der Direktwahl verbindet. 106 der 199 Abgeordneten werden in Einzelwahlkreisen direkt gewählt. Die übrigen 93 Sitze werden proportional über Listen verteilt. Der Orban-Partei Fidesz erlaubt dies regelmäßig, sich mit weniger als 50 Prozent der Stimmen eine verfassungsändernde Zwei-Drittel-Mehrheit zu sichern.

Das lag bisher auch daran, dass die zersplitterte Opposition angesichts des stark mehrheitswahlrechtlichen Charakters des Systems nur Nachteile hatte. Bei landesweiten Kommunalwahlen 2018 trat sie jedoch weitgehend vereint an und konnte in der Hauptstadt Budapest sowie den meisten Großstädten gewinnen. Inzwischen herrscht zwischen linken, liberalen und rechten Oppositionsparteien Einverständnis, auch bei der Parlamentswahl übernächstes Jahr in den Wahlkreisen gemeinsame Kandidaten aufzustellen.

Der Gesetzesvorschlag, für dessen Annahme die Regierungsfraktionen über die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit verfügen, legt dieser Strategie Steine in den Weg. Bei der geforderten hohen Zahl von eigenen Direktkandidaten müssten sich die Oppositionsparteien entscheiden, entweder auf gemeinsame Kandidaten in den Wahlkreisen oder auf getrennte Parteilisten bei der Listenwahl zu verzichten. In letzterem Fall müsste die Opposition auch mit einer gemeinsamen Parteiliste antreten. Unklar ist, ob alle dafür den Willen aufbringen.

Prozess gegen Kölner Adil Demirci auf März vertagt

ISTANBUL: Der Prozess gegen den in der Türkei wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation angeklagten Kölner Sozialarbeiter Adil Demirci ist in Istanbul erneut vertagt worden. Er werde am 17. März fortgesetzt, sagte Demirci (34) der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Der Kölner, der 14 Monate in der Türkei in Untersuchungshaft saß und dann ausreisen konnte, war für die Verhandlung nicht aus Deutschland angereist.

Seine Rechtsanwälte gingen davon aus, dass sich der Prozess noch bis in den Frühling 2022 ziehen könnte, sagte Demirci. Das belaste ihn, sagte er. «Solange der Prozess weitergeht, kann ich mit dem ganzen nicht komplett abschließen.» Für weitere Angeklagte in dem Prozess aus der Türkei sei es aber schlimmer. Eine 24 Jahre alte Mitangeklagte erhalte etwa ihre Anwaltslizenz nicht, solange das Verfahren noch laufe.

Demirci, der die deutsche und die türkische Staatsangehörigkeit hat, war im April 2018 während eines Urlaubs in Istanbul festgenommen und im Juni 2019 aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Er reiste daraufhin nach Deutschland aus. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm und anderen Angeklagten Mitgliedschaft in der linksextremen Marxistisch-Leninistischen Kommunistischen Partei vor. Die MLKP gilt in der Türkei als Terrororganisation. Demirci weist die Vorwürfe zurück. Insgesamt sind in dem Prozess 22 Personen angeklagt.

Änderung der australischen Hymne gefordert: «Aborigines anerkennen»

SYDNEY: In Australien gibt es Forderungen nach einer Änderung des Wortlauts der Nationalhymne. Damit soll die 60.000 Jahre lange Geschichte der Ureinwohner des Landes gewürdigt werden. Der Vorstoß kommt von der Premierministerin des Bundesstaats New South Wales, Gladys Berejiklian. «Ich denke, es ist an der Zeit, die Zehntausende von Jahren der indigenen Bevölkerung auf diesem Kontinent anzuerkennen», sagte die Politikerin am Mittwoch dem Sender ABC.

Berejiklian möchte den Text der Hymne «Advance Australia Fair» von «Wir sind jung und frei» in «Wir sind eins und frei» ändern: «Wenn wir sagen, wir sind eins und frei, bedeutet dies, dass wir als Kontinent nicht wirklich jung sind. Wir sind Zehntausende von Jahren alt, wenn es um menschliche Bewohner geht.»

Malarndirri McCarthy, Senatorin der Labour Party in der Region Northern Territory und selbst eine Aborigine der Gruppe der Yanyuwa, begrüßte den Aufruf. Sie sagte dem Sender Nine News, dies sei «der Beginn einer wichtigen Diskussion im ganzen Land». Der Vorstoß sei eine Gelegenheit für eine Verbesserung der Beziehungen zwischen Ureinwohnern und nicht-indigenen Australiern.

Viele indigene Sportler hatten zuvor offen gedroht, die Hymne zu boykottieren, weil sie nicht die Geschichte der Aborigines widerspiegele. Bei Partien der National Rugby League hatten einige Spieler zuletzt nicht mitgesungen.

Feuer im Registrierlager von Samos - Brandstiftung?

ATHEN: Im Registriercamp von Vathy auf der griechischen Insel Samos ist am Mittwoch ein großer Brand ausgebrochen. Das sagte der Bürgermeister von Vathy, Giorgos Stantzos, dem Athener Fernsehsender Mega. «Es handelt sich um Brandstiftung», fügte er hinzu. In mehreren Containerwohnungen seien Haushalts-Gasflaschen explodiert. Er rief die Regierung in Athen auf, alle Migranten «jetzt sofort» zum Festland zu bringen. Örtliche Medien berichteten, dass das Feuer in den Küchen des Lagers ausgebrochen sei.

Im Lager von Samos leben zurzeit rund 3800 Menschen. Das ist in etwa sechs Mal so viel wie die Aufnahmekapazität des Lagers. In den vergangenen Monaten waren mehrmals Brände in und um dieses Lager ausgebrochen.

Im August hatte ein Großbrand das größte Lager Griechenlands, Moria auf der Insel Lesbos, völlig zerstört. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen fünf Afghanen wegen Brandstiftung erhoben.

Unwetter mit 100.000 Blitzen - Brände und Stromausfälle

ADELAIDE: Bei Unwettern im australischen Bundesstaat South Australia sind rund 100.000 Blitze niedergegangen. Der Sender «ABC» sprach von einer «spektakulären Lichtershow», die aber in vielen Gebieten zu Stromausfällen geführt habe. Zudem wurden lokalen Medien zufolge mehr als 140 Buschbrände registriert. Das schlimmste Feuer habe in Lake Gilles nordwestlich der Hauptstadt Adelaide gewütet, wo 95 Hektar in Flammen gestanden hätten, teilte die Feuerwehr mit. Die Brände seien bei Hitze von der Trockenheit angefacht worden. Sie seien aber weitgehend unter Kontrolle.

Am Dienstag waren in der Region Temperaturen von mehr als 30 Grad verzeichnet worden. Der Wetterdienst hatte vor schweren Stürmen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern gewarnt. Zeitweise seien mehr als 30.000 Häuser ohne Strom gewesen, hieß es.

Eisberg auf Kollisionskurs mit Insel - Robben und Pinguine in Gefahr

KING EDWARD POINT/PARIS: Ein riesiger Eisberg ist auf Kollisionskurs mit der Insel Südgeorgien im Südatlantik. Der Eisberg A68a könnte das Tierleben dort gefährden, wie die europäische Weltraumbehörde Esa mitteilte. Der Koloss könnte demnach für bis zu zehn Jahre vor der Insel, die mit rund 3500 Quadratkilometern Fläche etwa gleich groß ist wie er, auf Grund laufen. Das könnte die Nahrungssuche von Pinguinen und Robben behindern und das Leben auf dem Meeresboden zerstören. A68a war den Angaben zufolge zuletzt 350 Kilometer von Südgeorgien entfernt. Es bestehe noch Hoffnung, dass Meeresströmungen ihn an der Insel vorbei leiten.

Der Eisberg A68 hatte sich im Juli 2017 vom Larsen-Schelfeis an der Ostküste der Antarktischen Halbinsel gelöst. Ursprünglich war er mit einer Fläche von 5800 Quadratkilometern - mehr als doppelt so groß wie das Saarland - einer der größten bekannten Eisberge der Geschichte. Später brachen zwei Eisbrocken ab. Der Hauptteil wird nun A68a genannt. Vor vier Monaten rechnete die Esa laut einer Mitteilung noch damit, dass der Koloss weiter zerbreche, da er nun in raueren Gewässern sei.

Südgeorgien und der Rest der gleichnamigen Inselgruppe liegt etwa 1400 Kilometer östlich der argentinischen Küste und gehört zum britischen Überseegebiet Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln. Argentinien erhebt Anspruch auf das abgelegene Gebiet. Südgeorgien ist nicht durchgehend von Menschen bevölkert, dort leben aber Millionen Pinguine. Im Jahr 2004 war vor der Insel ein anderer Eisberg auf Grund gelaufen. Damals seien viele tote Pinguin- und Robbenjunge entlang der Küste gefunden worden, hieß es von der Esa.

Israels Parlament billigt Annäherungsabkommen mit Bahrain

JERUSALEM: Das israelische Parlament hat das Annäherungsabkommen zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Bahrain gebilligt. Die Knesset-Abgeordneten stimmten am Dienstagabend mit 62 Stimmen für die Vereinbarung. 14 der insgesamt 120 Knesset-Mitglieder votierten dagegen, der Rest war abwesend. Die Gegenstimmen kamen alle von Abgeordneten der Vereinigten Liste, die die Vereinbarung als schädlich für den Friedensprozess mit den Palästinensern ansieht.

Das Abkommen muss noch abschließend von der Regierung gebilligt werden. Einer ähnlichen Vereinbarung mit den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) hatten Parlament und Regierung im Oktober zugestimmt.

Die Außenminister der VAE und Bahrains sowie Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatten Mitte September in Washington die Aufnahme diplomatischer Beziehungen besiegelt. Die Zeremonie fand im Beisein von US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus statt. Die beiden ölreichen Golfstaaten versprechen sich wirtschaftliche Vorteile, schmieden mit Israel aber vor allem eine Allianz gegen den gemeinsamen Erzfeind Iran.

Im Gegenzug für die Vereinbarung mit den Emiraten will die israelische Regierung die Annektierung von Gebieten im besetzten Westjordanland aussetzen, das die Palästinenser für einen eigenen Staat beanspruchen. Die arabischen Staaten verfolgten bislang den Ansatz, die Lösung des Konflikts mit den Palästinensern zur Bedingung für eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel zu machen. Die Palästinenser fühlen sich daher von den jüngsten Abkommen verraten.

Moritz Neumeier erhält Kabarettpreis «Salzburger Stier»

STUTTGART: Der Stand-up-Künstler Moritz Neumeier erhält den Kabarettpreis «Salzburger Stier» 2021. Der Preis wird von öffentlich-rechtlichen Radiostationen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol verliehen, wie der Südwestrundfunk (SWR) in Stuttgart mitteilte. Für die Schweiz wird die Slam-Poetin, Filmemacherin und Autorin Lara Stoll mit dem Preis bedacht. Der Kabarettist und Schauspieler Thomas Stipsits wird den «Salzburger Stier» für Österreich erhalten. Die Auszeichnungen sind mit je 6000 Euro dotiert, die Verleihung soll am 8. Mai 2021 im Karlsruher Kulturzentrum «Tollhaus» stattfinden.

Neben ihren Bühnenprogrammen sind die Preisträger 2021 regelmäßig auch im Fernsehen sowie im Internet und im Radio vertreten, wie der Südwestrundfunk weiter mitteilte. So nehme beispielsweise Preisträger Neumeier seit 2008 nicht nur an Poetry Slams in Deutschland, Österreich und in der Schweiz teil. Gemeinsam mit Till Reiners präsentiere er seit 2017 auch den Satire-Podcast «Talk ohne Gast», der unter anderem im Radio zu hören ist. Neumeier spreche mit Vorliebe über das Leben, über Ehe und Kinder und das ständige Scheitern an eigenen Ansprüchen. «Das Politische ist immer nur einen Gedankensprung entfernt», heißt es vom SWR über den Künstler.

Der «Salzburger Stier» wird seit 1982 vergeben. 15 Jahre lang wurde er in Salzburg verliehen, seither wechseln sich die beteiligten Sendestationen damit ab.