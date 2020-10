Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Zwei britische IS-Mitglieder kommen in den USA vor Gericht

WASHINGTON: Die USA stellen zwei aus Großbritannien stammende berüchtigte Mitglieder der Terrormiliz Islamischer Staat vor Gericht. Alexanda Kotey und El Schafi Elscheich seien im Gewahrsam der Bundespolizei FBI und auf dem Weg vom Irak in die USA, teilte das Justizministerium am Mittwoch mit. Sie sollten noch am gleichen Tag vor einem Gericht im Bundesstaat Virginia erscheinen. Ihnen drohen bei einer Verurteilung lange Haftstrafen. «Wenn man amerikanisches Blut in seinen Adern oder an seinen Händen hat, wird man sich vor der amerikanischen Justiz verantworten müssen», sagte ein leitender Vertreter des Justizministeriums, John Demers.

Die beiden Verdächtigen sollen zu einer IS-Terrorzelle gehört haben, die wegen der Herkunft und des Akzents der Mitglieder als «The Beatles» benannt wurde. Die Zelle enthauptete nach Angaben des US-Außenministeriums mehr als zwei Dutzend Geiseln und folterte viele weitere. Zu ihren Opfern zählen der Journalisten James Foley und die Entwicklungshelfer Peter Kassig, David Haines und Alan Henning. Videos der Enthauptungen, bei denen die Gefangenen in orangefarbene Overalls gekleidet waren, lösten 2014 weltweit Entsetzen aus.

Großbritannien hat den beiden Verdächtigen Medienberichten zufolge bereits 2018 die Staatsbürgerschaft aberkannt. Das US-Militär hatte Kotey und Elscheich Ende 2019 infolge des türkischen Einmarsches in Nordsyrien von einer verbündeten Kurdenmiliz, den Syrischen Demokratischen Kräften (SDF), übernommen.

Pussy Riot hängt zu Putins Geburtstag Regenbogenflaggen in Moskau auf

MOSKAU: Aktivisten der russischen Punkgruppe Pussy Riot haben anlässlich des 68. Geburtstags von Kremlchef Wladimir Putin Regenbogenflaggen vor mehreren Verwaltungsgebäuden in Moskau aufgehängt. «Wir haben die Regenbogenflaggen als Geschenk für Putin gewählt als Symbol für fehlende Liebe und Freiheit», teilte die Gruppe am Mittwoch auf ihrer Facebook-Seite mit. Auf Bildern war zu sehen, wie die Aktivisten die bunten Fahnen unter anderem vor dem Kulturministerium, dem Inlandsgeheimdienst FSB und auch der Präsidialverwaltung im Zentrum der Hauptstadt anbrachten.

Die kremlkritische Punkband gibt international Konzerte und sorgt immer wieder mit radikalen Aktionen für Aufsehen. 2012 wurden drei Mitglieder nach einer Protestaktion in der Moskauer Erlöser-Kathedrale zu einer Haftstrafe verurteilt.

Pussy Riot kritisierte, dass der Staat sich in das Leben der LGBT-Minderheiten einmische. Die Gruppe forderte die Regierung und auch Putin persönlich auf, die Menschen per Gesetz vor Diskriminierungen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und ihres Geschlechts zu schützen. Entführungen und Morde von Schwulen, Lesben, Transgender und Queer in der Teilrepublik Tschetschenien sollten aufgeklärt werden. Das Gesetz zum Verbot von «Homosexuellen-Propaganda» solle wieder abgeschafft werden, hieß es in ihrer Mitteilung.

Kanada verbietet Tüten, Strohhalme und Besteck aus Plastik

OTTAWA: Im Kampf gegen die Eindämmung von Plastikmüll hat die kanadische Regierung die Abschaffung einer Reihe von Produkten angekündigt. «Plastiktüten, Strohhalme, Rührstäbchen, Sixpack-Ringe, Besteck und Styropor-Behälter werden im Rahmen des umfassenden Plans unserer Regierung, bis 2030 keinen Plastikmüll zu produzieren, verboten», teilte Umwelt-Minister Jonathan Wilkinson am Mittwoch mit. Die Regelung solle bis Ende 2021 in Kraft treten.

Mit dem Verbot - einem Wahlversprechen der Trudeau-Regierung aus dem Jahr 2019 - will Ottawa gegen die massive Umweltverschmutzung durch Plastik vorgehen. Nach Angaben des kanadischen Umweltministeriums werfen Kanadier jedes Jahr drei Millionen Tonnen Plastikmüll weg, von denen nur neun Prozent recycelt werden. Das Plastik gelangt oft in die Natur und schadet unter anderem der Tier- und Pflanzenwelt in den Meeren.

Angeklagter Polizist im Fall George Floyd auf Kaution frei

MINNESOTA: Der wegen Mordes angeklagte Polizist im Verfahren um den Tod des Afroamerikaners George Floyd ist auf Kaution von einer Million Dollar aus dem Gefängnis entlassen worden. Der geforderte Betrag von umgerechnet rund 850.000 Euro wurde am Mittwoch hinterlegt, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht. Entlassen wurde der Polizist, der bei der Festnahme rund acht Minuten sein Knie auf Floyds Nacken gedrückt hatte - und auch nicht damit aufgehört hatte, als Floyd sagte, er könne nicht atmen. Der Polizist bestreitet genauso wie die anderen an dem Einsatz beteiligten Beamten eine Schuld an Floyds Tod.

Die auf Videoaufnahmen festgehaltenen Szenen vom Tod des 46-jährigen Floyds in Minnesota Ende Mai hatten heftige Proteste in den USA und anderen Ländern ausgelöst. Ein Verkäufer hatte die Polizei wegen des Verdachts gerufen, dass Floyd mit einem gefälschten 20-Dollar-Schein bezahlt habe. Auf den Videos ist zu sehen, wie Floyd bei der Festnahme verwirrt reagierte, von Platzangst sprach und sich nicht in ein Polizeiauto setzen ließ. Die Polizisten pressten ihn schließlich auf die Straße.

Der Polizist, der sein Knie in Floyds Nacken drückte, wurde wegen Mordes angeklagt, drei andere Beamte wegen Beihilfe. Sie beantragten eine Einstellung des Verfahrens mit der Begründung, dass Floyds Tod durch die Einwirkung von Medikamenten und Drogen ausgelöst worden sei. Nach bisherigen Planungen soll der Prozess Anfang März beginnen.

Europarat bekommt Sonderbeauftragten gegen antisemitische Hetze

STRAßBURG: Der Europarat will mit einem neu ernannten Sonderbeauftragten stärker gegen antisemitische und muslimfeindliche Hetze und Hasskriminalität vorgehen. Mit dem neu geschaffenen Posten solle die Zusammenarbeit der Mitgliedsländer in dem Bereich intensiviert werden, teilte der Europarat am Mittwoch mit. Europarats-Generalsekretärin Marija Pejcinovic Buric ernannte dafür den Kommunikationsdirektor des Europarates, Daniel Höltgen, als neuen Sonderbeauftragten. Der Deutsch-Brite soll den Erfahrungsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten fördern und gemeinsame Strategien zur Prävention von Juden- und Muslimfeindlichkeit entwickeln.

Viele jüdische und muslimische Bürgerinnen und Bürger sähen sich zunehmender Hetze ausgesetzt und fürchteten sich vor kriminellen Übergriffen, erklärte Pejcinovic Buric. «Der Kampf gegen antisemitischen und anti-muslimischen Hass und Hassverbrechen ist eine gesamteuropäische Aufgabe.» Sie erinnerte an den antisemitischen Angriff auf eine Synagoge in Halle vor fast einem Jahr und an den rechtsextremistischen Anschlag in Hanau. «Das sind keine isolierten Ereignisse mehr. Wir erleben heute in vielen Teilen Europas eine alarmierende Zunahme antisemitischer und anti-muslimischer Angriffe, die häufig durch Hassreden im Internet ausgelöst und verschärft werden.»

Der Europarat mit Sitz im französischen Straßburg kümmert sich um den Schutz und die Einhaltung der Menschenrechte in seinen 48 Mitgliedsstaaten. Er ist keine Institution der Europäischen Union.

Konservativer spanischer Richter geht gegen linken Vize-Premier vor

MADRID: Ein als konservativ bekannter spanischer Untersuchungsrichter hat in einem seit Jahren köchelnden Skandal Ermittlungen gegen den Vize-Ministerpräsidenten und Chef der Links-Partei Unidas Podemos, Pablo Iglesias, beantragt. Sollte sich der Richter Manuel García-Castellón mit seinem Antrag beim Obersten Gerichtshof durchsetzen, würde Iglesias vom Geschädigten zum Verdächtigen in dem sogenannten Fall Dina, wie spanische Medien am Mittwoch berichteten. Das könnte die Minderheitsregierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez Mitten in der schweren Corona-Krise auseinanderbrechen lassen.

Im Fall Dina geht es um den Diebstahl 2015 des Handys der damaligen Beraterin von Iglesias, Dina Bousselham. Auf dem Gerät gespeicherte Informationen gelangten an die Öffentlichkeit. Der Richter verdächtigt Iglesias, dieser habe selbst zu der Veröffentlichung beigetragen, um bei den Wählern als Opfer rechter Polizeikreise punkten zu können.

Pablo Casado, Chef der selbst von Skandalen erschütterten konservativen Oppositionspartei Partido Popular (PP), forderte Sánchez umgehend auf, Iglesias zu entlassen. Unidas Podemos äußerte sich überrascht über den Antrag des Richters. Der Nationale Gerichtshof hatte erst Mitte September die von dem Untersuchungsrichter nun erneut vorgetragenen Verdächtigungen gegen Iglesias als wenig fundiert zurückgewiesen. Zugleich hatte es den Status von Iglesias als Geschädigter in dem Prozess wiederhergestellt, den ihm der Richter entzogen hatte.

Seehofer berät mit EU-Kollegen über neue Asylpolitik

BRÜSSEL: Die EU-Innenminister beraten am Donnerstag (10.00 Uhr) erstmals über die neuen Vorschläge für eine Reform der Migrations- und Asylpolitik. Weil Deutschland derzeit den Vorsitz der EU-Staaten innehat, leitet Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) die Verhandlungen. Aufgrund der Corona-Pandemie findet das ursprünglich in Luxemburg geplante Treffen als Videokonferenz statt.

Die EU-Staaten streiten seit Jahren über die Asylpolitik - vor allem darüber, ob und wie Migranten auf alle verteilt werden sollen. Deshalb hat die EU-Kommission vor zwei Wochen ein neues Konzept vorgestellt, über das Mitgliedsländer und Europaparlament nun verhandeln. Demnach sollen Länder wie Griechenland und Italien insbesondere mit stärkerem Grenzschutz sowie mit Hilfe bei der Rückführung abgelehnter Schutzsuchender entlastet werden.

Zugleich will die EU-Kommission, dass alle Staaten einen Beitrag leisten. Länder, die sich der Aufnahme von Migranten verweigern, sollen unter anderem für die Rückführung abgelehnter Asylbewerber verantwortlich sein. Eine verpflichtende Verteilung von Migranten soll es nur in absoluten Ausnahmen geben. Neben dem sogenannten Migrationspakt stehen die Zusammenarbeit mit Drittstaaten sowie die Zusammenarbeit der einzelnen Polizeibehörden auf dem Programm.

Nawalny bittet Vereinte Nationen um Hilfe

BERLIN: Der Kremlkritiker Alexej Nawalny hat die Vereinten Nationen um Mithilfe bei der Untersuchung des Giftanschlags gegen ihn gebeten. Nach einem Bericht des Magazins «Der Spiegel» von Mittwoch schaltete Nawalny über einen Anwalt die UN-Berichterstatterin für außergesetzliche Hinrichtungen oder willkürliche Exekutionen, Agnès Callamard, sowie die Berichterstatterin für Meinungsfreiheit, Irene Khan, ein. Beide UN-Vertreterinnen hätten den russischen Oppositionspolitiker bereits in Berlin getroffen.

Nawalny erholt sich derzeit nach seinem Aufenthalt in der Charité-Klinik noch von den Folgen des Anschlags. Er vermutet, dass der russische Staat dahinter steckt. Callamard sagte dem «Spiegel», sie werde die Vorwürfe «genauestens prüfen». Wie lange dies dauern werde, könne sie noch nicht sagen. Inhaltliche Einschätzungen werde sie erst abgeben, wenn die Untersuchungen abgeschlossen und «mit dem betreffenden Staat erörtert worden sind».

Bergbau bedroht 20 Prozent des indigenen Lands im Amazonasgebiet

LIMA: Im Amazonasgebiet sind mehr als 20 Prozent der Ländereien indigener Gemeinschaften vom Bergbau bedroht. Der Bergbau - ob legal oder verboten - gefährde die Lebensgrundlage der Ureinwohner in mehr als tausend Gebieten mit einer Gesamtfläche von 450.000 Quadratkilometern, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des World Resources Institute (WRI).

«Im gesamten Amazonasgebiet geraten indigene Territorien durch legalen und illegalen Bergbau unter Druck», sagte Co-Autor Peter Veit. «Diese Aktivitäten gefährden die Fähigkeit der Gruppen, sich selbst zu schützen, Abholzung zu verhindern und Ökosysteme zu bewahren, die für das Wohlergehen des Planeten essenziell sind.»

Goldschürfer und Bergleute sind demnach in 370 indigene Gebiete eingedrungen. Mindestens 30 Flüsse in der Region wurden mit giftigen Chemikalien wie Quecksilber verschmutzt.

Russland schreibt Tichanowskaja zur Fahndung aus

MOSKAU: Russland hat die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja nach Angaben der Agentur Tass zur Fahndung ausgeschrieben. Dies ergebe sich aus der Datenbank des Innenministeriums in Moskau, meldete die Agentur am Mittwoch. Demnach sei der Grund für die Fahndungsausschreibung, dass Tichanowskaja wegen Verstößen gegen das Strafgesetzbuch gesucht werde. Wie Tass unter Berufung auf russische Sicherheitskreise schreibt, sei Tichanowskaja in Belarus zur Fahndung ausgeschrieben worden. Da beide Länder einen Unionsstaat bilden, werde das Gesuch auch in Russland umgesetzt. Auf internationaler Ebene gelte die Ausschreibung aber nicht.

Die 38-jährige Tichanowskaja gilt für die Opposition in Belarus als wahre Siegerin der Präsidentenwahl Anfang August. Präsident Aleksander Lukaschenko hatte sich aber nach 26 Jahren an der Macht mit 80,1 Prozent der Stimmen für eine sechste Amtszeit bestätigen lassen. Seither gibt es Proteste im Land. Tichanowskaja floh kurz nach der Wahl nach Litauen.

Macron besucht Katastrophengebiet bei Nizza

TENDE: Fünf Tage nach verheerenden Regenfällen und Überschwemmungen hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die schwer getroffene Bergregion oberhalb der Küstenmetropole Nizza besucht. Nach einer vorläufigen Bilanz starben vier Menschen, acht weitere Menschen werden vermisst.

«Wir waren über 48 Stunden hinweg wirklich in bitterer Not», sagte der Bürgermeister des Ortes Tende, Jean-Pierre Vassallo, am Mittwoch dem Staatsoberhaupt. Es sei keine Kommunikation mit der Außenwelt möglich gewesen, «in unserem Zeitalter erscheint das unmöglich», fuhr Vassallo fort.

Die Wassermassen waren am vergangenen Freitag in der Region nahe der Grenze zu Italien niedergegangen. Straßen wurden weggerissen, Häuser zerstört und Brücken unbrauchbar. Die Regierung rief den Katastrophenzustand in dem Gebiet aus. Die Unwetter trafen auch das benachbarte Italien und richteten dort große Schäden an.

Paris verteidigt Einsatz von bienenschädlichen Insektiziden

PARIS: Frankreichs Regierung hat eine vorübergehende Ausnahmeerlaubnis zur Anwendung von bienenschädlichen Insektiziden verteidigt. Dabei geht es um die so genannten Neonikotinoide. Es gebe keine Abkehr der Regierung von ökologischen Grundsätzen, sagte Regierungssprecher Gabriel Attal am Mittwoch. Die Nationalversammlung hatte am Dienstag für die Wiedereinführung des Insektengifts bis 2023 gestimmt. In der Präsidentenpartei La Rébublique en Marche enthielten sich allerdings zahlreiche Abgeordnete oder stimmten dagegen. Das Gesetz ist noch nicht verabschiedet, als nächstes muss der Entwurf vom Senat geprüft werden.

Rübenbauern hatten zuletzt einen massiven Schädlingsbefall beklagt - bei Befall vergilben die Blätter. Bauern hatten daher eine Wiederzulassung der Neonikotinoide gefordert. Zum Schutz von Bienen war in Frankreich die Verwendung bestimmter Insektengifte vor einigen Jahren völlig untersagt worden. Frankreich war damit damals weiter gegangen als die Europäische Union insgesamt. Die EU-Staaten hatten 2018 drei sogenannte Neonikotinoide weitgehend verboten. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit hatte zuvor die von ihnen ausgehenden Gefahren für Bienen und Hummeln bestätigt.

Feuer bei russischem Munitionsdepot - Zivilschutz räumt zehn Dörfer

RJASAN: An einem Munitionsdepot auf einem ehemaligen Schießplatz in Russland ist ein Feuer ausgebrochen.

Mehr als 1600 Einwohner aus mehr als 14 Dörfern in dem Gebiet Rjasan etwa 250 Kilometer südöstlich von Moskau seien am Mittwoch in Sicherheit gebracht worden, teilten die Behörden der Agentur Interfax zufolge mit. Der Zivilschutz sprach von einer Vorsichtsmaßnahme, die für einen Umkreis von fünf Kilometern um den Brandherd gelte. Zur Bekämpfung des Feuers stünden drei Hubschrauber und ein Löschzug bereit, hieß es in der Mitteilung. In dem Gebiet habe es vereinzelte Explosionen von Munitionsresten gegeben. Verletzt worden sei zunächst niemand. Offenbar soll Gras auf dem Gelände in Brand geraten sein.

Emir ernennt 80-jährigen Halbbruder zum Kronprinzen

KUWAIT-STADT: Der neue Emir von Kuwait hat den 80 Jahre alten Scheich Mischal al-Ahmed al-Sabah zum Kronprinzen ernannt. Das teilte die staatliche Nachrichtenagentur Kuna am Mittwoch unter Berufung auf das Verwaltungsbüro des Emirs, Scheich Nawaf al-Ahmed al-Sabah, mit. Dessen Familie habe der Nominierung ihren Segen gegeben. Laut Verfassung muss das Parlament noch zustimmen.

Scheich Mischal war seit 2004 der stellvertretende Chef der Nationalgarde. Er ist der Halbbruder Scheich Nawafs, der vergangene Woche nach dem Tod seines Vorgängers als neuer Herrscher des ölreichen Landes vereidigt wurde. Mischal soll dem verstorbenen Emir, Scheich Sabah al-Ahmed al-Sabah, sehr nahe gestanden haben. Er begleitete ihn auf vielen medizinischen Reisen - einschließlich der letzten in die USA, wo Scheich Sabah vor gut einer Woche starb.

Seit 1960 arbeitete Scheich Mischal im kuwaitischen Innenministerium. Zwischen 1967 und 1980 war er Leiter der Staatssicherheitsbehörde. Bisher hat er sich allerdings weitgehend von politischen Auseinandersetzungen ferngehalten, in die andere Mitglieder der Herrscherfamilie im Laufe der Jahre verwickelt waren.

Videokünstler Fast installiert Wohnung in der Pinakothek der Moderne

MÜNCHEN: Mit der Ausstellung «Abfahrt» in der Pinakothek der Moderne in München ehrt der israelische Videokünstler Omer Fast den Maler Max Beckmann. Ausgangspunkt sei das Selbstbildnis Beckmanns (1884-1950) aus dem Jahr 1917, das die Sammlung kürzlich erworben habe, teilte die Pinakothek am Mittwoch mit. Beckmann dokumentiere darin schonungslos seinen zeitweiligen psychischen und physischen Verfall nach dem Ersten Weltkrieg. Die Schau beginnt am Donnerstag und dauert bis zum 10. Januar. Wegen der Inhalte einiger Videofilme müssen Besucher allerdings mindestens 16 Jahre alt sein.

Fast zeigt Zeichnungen, Filme, Skulpturen und Installationen und hat zudem eine Wohnung in den Räumen der Staatlichen Graphischen Sammlung eingerichtet. Vieles wirkt unfertig, als wären die Arbeiten an der Ausstellung noch im Gange. Doch das ist Absicht. Zu dem Zeitpunkt, als das Selbstbildnis entstand, habe sich Beckmann in einer Phase des Umbruchs befunden, sagte eine Sprecherin der Pinakothek. Dieses Zwischenstadium wolle Fast darstellen.

Die Schau führt die Besucher in einen Gang, in dem sich Skulpturen von Köpfen und Vitrinen finden, darin unter anderem Wespen- und Hornissennester, die Fast während der Coronabeschränkungen aus Kirschkernen zusammengesetzt hat. Dann kommt die Räume der Wohnung mit Umzugskartons, einem Staubsauger und Koffern, die noch nicht ausgepackt sind. Auch diverse Videos hat Fast hier installiert, etwa den jüdischen Märchenfilm «The Invisible Hand». Zu sehen sind auch Interviews mit Polizisten oder Holografien von Leuten, die Internetvideos kontrollieren und die erzählen, was sie bei ihrer Suche nach strafbaren Inhalten alles schon gefunden haben.

Schuldsprüche nach Terroranschlag auf Einkaufszentrum

NAIROBI: Sieben Jahre nach dem Anschlag auf ein Einkaufszentrum in Nairobi mit 67 Toten stehen erste Urteilssprüche bevor. Ein Gericht in der kenianischen Hauptstadt fand am Mittwoch zwei Angeklagte der Verschwörung zur Durchführung des Terrorangriffs für schuldig - der Urteilsspruch soll am 22. Oktober folgen. Ihnen drohen bis zu 20 Jahre Haft. Zwei weitere Angeklagte wurden mittlerweile freigelassen - die Vorwürfe gegen sie hatten sich nicht erhärtet. Die Anklage hatte 46 Zeugen aufgeboten sowie investigative Teams aus diversen Ländern, darunter Deutschland, den USA und Israel.

Ein Islamisten-Kommando hatte Nairobis Westgate-Einkaufszentrum im September 2013 überfallen und sich vier Tage lang Schießereien mit den Sicherheitskräften geliefert, bevor die Mitglieder getötet wurden. Als Drahtzieher gelten die Al-Shabaab, die seit Jahren für einen Gottesstaat am Horn von Afrika kämpfen. Ihre Basis ist zwar in Somalia, doch die Kämpfer greifen auch jenseits der Grenzen Ziele an. Das ostafrikanische Kenia hat in Somalia Truppen stationiert, die gegen Al-Shabaab kämpfen. Die Miliz fordert deren Abzug.

Bund will Kolonialgeschichte in Behörden aufarbeiten

BERLIN: Die Bundesregierung will die Rolle Deutschlands als Kolonialmacht weiter aufarbeiten. «Zu oft in unserer Geschichte war die deutsche Diplomatie ohne moralischen Kompass unterwegs. Hierzu zählt auch die Zeit des Kolonialismus», sagte die für internationale Kulturpolitik im Auswärtigen Amt zuständige Staatsministerin Michelle Müntefering am Mittwoch in Berlin zum Auftakt einer Konferenz zur Geschichte des Kolonialismus.

Die SPD-Politikerin will dazu die Rolle der verschiedenen Behörden und Stellen der Reichsregierung in der Kolonialzeit gezielt über Stipendien aufarbeiten lassen. «Der Kolonialismus war keine Fußnote der Geschichte. Er prägt noch heute das Leben von Milliarden Menschen», sagte Müntefering laut Manuskript. Mit der Digitalisierung sieht sie über Schulbücher hinaus die Chance für neue Zugänge zum Thema etwa über gemeinsame Gespräche von Schulklassen aus Europa und Afrika per Internet.

Das Deutsche Reich war von etwa 1880 bis 1919 Kolonialmacht, von 1884 bis 1915 auch im heutigen Namibia. Dort wurden Aufstände von Volksgruppen brutal niedergeschlagen. Historikern zufolge wurden etwa 65.000 der 80.000 Herero und mindestens 10.000 der 20.000 Nama getötet. Deutschland verweigert bis heute Reparationszahlungen. «Die Verbrechen, die Deutsche in Namibia begangen haben, würde man nach heute geltender Rechtslage als Völkermord bezeichnen», sagte Müntefering. Sie hoffe, dass die Verhandlungen mit Namibia bald zu Ende geführt werden könnten.

Ursache für Tiersterben an Kamtschatkas Küste unklar

PETROPAWLOWSK-KAMTSCHATSKI: Erste Untersuchungen an der Küste Kamtschatkas im Fernen Osten Russlands haben bislang keine Erklärung für das massenhafte Tiersterben geliefert. «Substanzen, die Leben und Gesundheit von Menschen gefährden könnten, wurden nicht gefunden», teilte der Vize-Regierungschef der Region, Roman Wassilewski, am Mittwoch in der Hauptstadt Petropawlowsk-Kamtschatski mit. Mögliche Giftstoffe könnten im Meerwasser verdünnt worden sein. Bislang habe man in Wasserproben nur Spuren von Treib- und Schmierstoffen nachgewiesen. In der Großstadt Wladiwostok und in der Hauptstadt Moskau sollen nun weitere Analysen Klarheit bringen.

Vergangene Woche hatte die Umweltorganisation Greenpeace auf Berichte in sozialen Netzwerken über eine große Zahl angespülter toter Robben, Kraken, Seesterne und Fische vor Kamtschatka hingewiesen. Taucher berichteten, dass bis zu 95 Prozent der Tiere am Meeresboden verendet seien. Menschen hatten an den bei Surfern beliebten Stränden zudem über Vergiftungsbeschwerden geklagt.

Umweltschützer vermuten, dass Giftstoffe von zwei Mülldeponien unweit von Petropawlowsk-Kamtschatski in den Fluss Nalytschewa und dann ins Meer gelangt sein könnten. Belege gab es zunächst nicht. Auf den Deponien lagern unter anderem landwirtschaftliche Pestizide und Arsenverbindungen. Die russische Ermittlungsbehörde leitete zwar ein Verfahren wegen Umweltverschmutzung ein. Mutmaßliche Verdächtige gibt es bislang aber nicht.

Zu Putins 68. Geburtstag: Russland testet neue Rakete

MOSKAU: Am 68. Geburtstag von Präsident Wladimir Putin hat Russland den erfolgreichen Test einer neuen Hyperschallrakete bekannt gegeben. Die Rakete vom Typ «Zirkon» sei am Dienstag von der Fregatte «Admiral Gorschkow» im Weißen Meer auf ein Ziel in der Barentssee abgefeuert worden, berichtete der Chef des russischen Generalstabs, Waleri Gerassimow, am Mittwoch dem Präsidenten laut einer Mitteilung des Kreml.

Die Rakete habe 450 Kilometer in viereinhalb Minuten zurückgelegt, sie sei in einer maximalen Höhe von 28 Kilometern unterwegs gewesen. Putin gratulierte den Streitkräften zu ihrem Erfolg und sagte, es gebe auf der ganzen Welt derzeit kein vergleichbares Raketensystem. Den Angaben zufolge ist geplant, nach einer Erprobungsphase die U-Boote und Schiffe der russischen Kriegsmarine mit «Zirkon»-Raketen auszustatten.

Polen verhängt Milliardenstrafe gegen Gazprom wegen Nord Stream 2

WARSCHAU: Polen hat im Zusammenhang mit dem Bau der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 eine Strafe von gut 29 Milliarden Zloty (6,4 Milliarden Euro) gegen den russischen Gaskonzern Gazprom verhängt. Zudem bekamen fünf Partner von Gazprom in dem Projekt, darunter die deutschen Firmen Uniper und Wintershall, eine Strafe von insgesamt umgerechnet 52 Millionen Euro, wie die polnische Kartell- und Verbraucherschutzbehörde UOKiK am Mittwoch in Warschau mitteilte.

Die sechs Unternehmen hätten eine Reihe von Absprachen getroffen, ohne vorher die Genehmigung der polnischen Behörden abzuwarten, hieß es. Das habe zwei Jahre dauernde Untersuchung ergeben. Die Entscheidung kann angefochten werden.

Polen ist ein entschiedener Gegner der Pipeline, die russisches Gas direkt nach Deutschland für den europäischen Markt befördern soll. Der Bau der Leitung befindet sich in den letzten Zügen. Polen und auch andere Länder kritisieren, dass das Projekt den Einfluss Russlands in Europa stärkt. Zudem würden Gas-Transitländer wie die Ukraine, Belarus und auch Polen umgangen.

Maas ruft zur Waffenruhe in Berg-Karabach auf

BERLIN: Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat Aserbaidschan dazu aufgerufen, einer Waffenruhe in der südkaukasischen Konfliktregion Berg-Karabach zuzustimmen.

Während Armenien seine grundsätzliche Bereitschaft zu einer Waffenruhe signalisiert habe, sei von der aserbaidschanischen Seite eine entsprechende Zusage bislang nicht zu bekommen, sagte Maas am Mittwoch bei der Regierungsbefragung im Bundestag. Falls Aserbaidschan in dieser Frage nicht einlenke, müsse die EU den Druck auf Baku erhöhen. Der seit Jahrzehnten schwelende Konflikt um die von Armenien kontrollierte Region war in den vergangenen anderthalb Wochen massiv eskaliert.

Chemie-Nobelpreisträgerin Doudna: «Fassungslos und geschockt»

BERKELEY: Die frisch gekürte Chemie-Nobelpreisträgerin Jennifer Doudna hat nach eigenen Angaben «wirklich fassungslos und komplett geschockt» auf ihre Ehrung reagiert. «Ich bin in einem kleinen Ort in Hawaii aufgewachsen und hätte mir nie in einer Million Jahren vorstellen können, dass das passiert», sagte Doudna am Mittwoch kurz nach der Bekanntgabe der Auszeichnung dem Magazin «Nature». «Ich bin wirklich fassungslos und komplett geschockt.» Sie habe noch «tief und fest geschlafen» und sei erst vom Anruf der «Nature»-Journalistin aufgeweckt worden.

«Ich kenne so viele wundervolle Wissenschaftler, die das nie bekommen werden, aus Gründen, die nichts mit der Tatsache zu tun haben, dass sie wundervolle Wissenschaftler sind», sagte die 56-Jährige weiter. «Ich bin wirklich etwas demütig.» Die an der University of California in Berkeley arbeitende Forscherin erhält den Nobelpreis für Chemie in diesem Jahr gemeinsam mit der in Berlin arbeitenden Französin Emmanuelle Charpentier für die Entwicklung einer Genschere zur gezielten Erbgut-Veränderung.

Eisbär-Nachwuchs in Bremerhaven spielt und tobt gern

BREMERHAVEN: Die Anfang Dezember 2019 geborenen Eisbären-Zwillinge im Bremerhavener Zoo am Meer entwickeln sich prächtig.

Die zehn Monate alten Jungtiere Elsa und Anna würden immer selbstständiger, und auch Mutter Valeska lasse zunehmend los, teilte Zoodirektorin Heike Kück am Mittwoch mit. Die Zwillinge würden sehr viel auf der Außenanlage toben und spielen. «Wie für Geschwister üblich, spielen sie mal ausgiebig miteinander, und kurze Zeit später gibt es Ärger, weil die andere ein Spielzeug hat, das man in dem Moment gerne selber hätte», berichtete Kück. Dann werde erst einmal gebrüllt.

Dutzende Gemeinden von Unwetter in Südfrankreich betroffen

PARIS: Rund 55 Gemeinden sind nach Angaben der Regierung von den Folgen der Unwetter in Südfrankreich betroffen. «Es gab Tote, mehrere Menschen, darunter Feuerwehrleute, werden vermisst und Hunderte Einwohner wurden in Sicherheit gebracht», sagte Regierungssprecher Gabriel Attal am Mittwoch nach einer Regierungssitzung unter Vorsitz von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Die Regierung habe den Katastrophenzustand in der Region ausgerufen, bestätigte Attal auf die Frage einer Journalistin.

Die ersten Worte des Präsidenten während der Sitzung richteten sich demnach an die Opfer, wie Attal sagte. Ihre Tragödie sei eine nationale Tragödie - das Land sei solidarisch. Macron hatte den Opfern bereits am Morgen via Facebook seine Unterstützung zugesagt und von einem Unwetter beispiellosen Ausmaßes gesprochen. Er wollte die betroffene Region im Südosten des Landes am Nachmittag besuchen. Am Abend wollte er sich live im französischen Fernsehen zur Katastrophe äußern.

Schwere Unwetter haben das Bergland über der französischen Küstenmetropole Nizza im Département Alpes-Maritimes getroffen. Mindestens vier Menschen starben, weitere werden noch immer immer vermisst. «Wir werden niemanden im Stich lassen. Ich möchte, dass das Leben weitergeht und dass die Menschen in ihren Dörfern bleiben können», erklärte Nizzas Bürgermeister Christian Estrosi. Tonnen von Abfall, Plastik und Holz seien weggespült worden, die nun langsam an der Küste ankämen.

Maas droht mit Sanktionen wegen Nawalny-Vergiftung

BERLIN: Nachdem die internationale Chemiewaffen-Kontrollbehörde den Nervengift-Anschlag auf Kremlgegner Alexej Nawalny bestätigt hat, droht der deutsche Außenminister Heiko Maas mit Sanktionen gegen Russland.

Ein derart schwerer Bruch des Völkerrechts könne nicht ohne Konsequenzen bleiben, betonte Maas am Mittwoch bei der Regierungsbefragung im Bundestag. Wenn Moskau nicht zur Aufklärung beitrage, seien «zielgerichtete und verhältnismäßige Sanktionen» gegen Verantwortliche auf russischer Seite unvermeidlich. «Russland täte gut daran, es nicht so weit kommen zu lassen.»

Tags zuvor hatte die Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW) bestätigt, dass Nawalny mit einem chemischen Nervengift der Nowitschok-Gruppe vergiftet wurde. Über die daraus folgenden Konsequenzen will Maas in den kommenden Tagen mit den anderen EU-Staaten sprechen. Der Außenminister erklärte, Russland müsse selber ein Interesse an der vollständigen Aufklärung der Vorwürfe haben. Statt erhellender Sachverhalte kämen bisher jedoch eher «absurde Vorwürfe».

Chipkonzern Broadcom lenkt in Streit um Missbrauch von Marktmacht ein

BRÜSSEL: Der US-Chipriese Broadcom hat nach Angaben der EU-Kommission im Streit um die mutmaßlich illegale Ausnutzung seiner Marktmacht gegenüber Großkunden eingelenkt. Es geht dabei um Klauseln in Verträgen, durch die etwa Hersteller von TV-Set-Top-Boxen, Modems und weiterer Kommunikationstechnik zur Abnahme von Broadcom-Produkten verpflichtet wurden. Damit sollte nach Auffassung der Brüsseler Behörde der Wettbewerb bei Hightech-Zulieferungen vermindert werden.

Die zuständige EU-Kommissarin Margrethe Vestager mahnte den Konzern am Mittwoch, sich an die eingegangenen Zusagen zu halten, die rechtlich bindend seien. «Sie werden sicherstellen, dass bestehende Chipsatz-Hersteller und potenzielle neue Martktteilnehmer mit Broadcom konkurrieren können», sagte sie in Brüssel. Die Abnehmer und letztlich auch die Endverbraucher würden dann von niedrigeren Preisen profitieren. Behinderungen des Wettbewerbs etwa durch Absprachen unter Firmen oder den Zwang zu exklusiven Lieferverträgen können zu künstlich erhöhten Preisen und weniger Auswahl für die Nutzer führen.

Die EU-Wettbewerbshüter hatten von Broadcom im vorigen Jahr verlangt, die Praxis verpflichtender Kaufklauseln bei der Belieferung von Abnehmern zu stoppen. Vorteile wie Rabatte oder der frühzeitige Zugang zu Technologie seien davon abhängig gemacht worden, dass ein Kunde bestimmte Teile allein von Broadcom beziehe. Jetzt erklärte sich der Konzern laut der EU-Kommission bereit, sämtliche solcher «Ausschließlichkeitsbestimmungen» auszusetzen und keine neuen Vereinbarungen dieser Art abzuschließen.

Hotel wirbt: Gäste auch ohne Maske willkommen - Polizeieinsatz

BAMBERG: Mit dem Schriftzug «Es sind auch Gäste ohne Mund-Nasen-Schutz willkommen» hat ein Hotel in Bamberg geworben. Die Polizei schritt daraufhin wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz ein und stieß auf Widerstand. Der Wirt und seine Frau gerieten mit den Polizisten aneinander. Beim Einsatz wurden vier Beamte leicht verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. «Das reicht vom Kratzer an der Stirn bis zum verstauchten Finger», erklärte ein Sprecher. Alle seien aber wieder im Dienst.

Ein Tourist informierte die Polizei am Dienstag, dass das Hotel explizit Gäste ohne Maske willkommen heiße. Auch die Mitarbeiter trugen bei der Kontrolle keinen Mund-Nasen-Schutz, auf Abstandsregeln wurde nicht geachtet. Der Hotelier und seine Frau sollen den Einsatz trotz mehrfacher Belehrung der Polizisten gefilmt haben.

Den Angaben nach weigerten sie sich, das Handy herauszurücken und verletzten dabei leicht die Beamten. Die Polizei ermittelt nun wegen tätlichen Angriffs, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Verstößen nach dem Infektionsschutzgesetz.

Berg-Karabach: Irans Präsident Ruhani warnt vor regionalem Krieg

TEHERAN: Der iranische Präsident Hassan Ruhani hat im Berg-Karabach-Konflikt im Südkaukasus vor einem regionalen Krieg gewarnt. «Wir sollten höllisch aufpassen, dass aus diesem Konflikt kein regionaler Krieg wird, denn von dem würde definitiv keiner profitieren», sagte Ruhani am Mittwoch. Dies habe er «klar und deutlich» auch dem Präsidenten Aserbaidschans sowie dem armenischen Premierminister mitgeteilt. «Mit Gewalt kann man Probleme nicht lösen, da gibt es andere Wege», so der Präsident im Staatsfernsehen.

Ohne die Türkei beim Namen zu nennen, übte Ruhani Kritik an der Politik Ankaras in dem Konflikt. «Unter irgendwelchen Vorwänden Terroristen, die wir in Syrien bekämpft und besiegt haben, an die Front und damit an Irans Grenzen zu schicken, ist inakzeptabel», sagte Ruhani. Dieser Konflikt müsse friedlich und politisch gelöst werden und Teheran sei bereit, diesbezüglich als Vermittler zu agieren, bekräftigte der iranische Präsident.

Der Iran steckt im Berg-Karabach-Konflikt in einer politischen Zwickmühle. Mit beiden Ländern pflegt Teheran gute Beziehungen und zieht es daher vor, weiterhin neutral zu bleiben. Auch will man innenpolitisch keine Spannungen, da im Land Millionen von iranischen Aseris und mehr als 150.000 Armenier leben. Anders als die Armenier stehen die Aseris in dem Konflikt auf der Seite ihrer «muslimischen Brüder» in Aserbaidschan. Die islamische Republik erkennt das territoriale Recht Aserbaidschans in Berg-Karabach zwar an, hat aber politisch bessere Beziehungen zu Eriwan. In den vergangenen Jahren hat insbesondere die Zusammenarbeit Bakus mit Erzfeind Israel zu Spannungen zwischen den beiden islamischen Nachbarländern geführt.

Führungsspitze von rechtsextremer Partei in Athen schuldig gesprochen

ATHEN: Die Führungsspitze der rechtsextremen griechischen Partei Goldene Morgenröte ist am Mittwoch in Athen schuldig gesprochen worden, eine kriminelle Vereinigung gegründet zu haben. Unter den Verurteilten ist auch der Gründer und Anführer der Partei, Nikolaos Michaloliakos. Den Verurteilten drohen bis zu zehn Jahre Gefängnis, die Urteilsbegründung und das Strafmaß werden in den nächsten Tagen erwartet.

Auslöser des Verfahrens gegen die rechtsextreme Partei war der Tod eines linken Musikers, der 2013 von einem Anhänger der Goldenen Morgenröte erstochen worden war. Der Täter gestand und wurde am Mittwoch ebenfalls schuldig gesprochen. Auf die Tat hin folgten Hausdurchsuchungen und Ermittlungen gegen die Parteispitze sowie gegen zahlreiche Funktionäre. Sie sprachen ihrerseits bei dem Prozess stets von einer Verschwörung gegen die politisch Rechte.

Auf den Straßen Athens applaudierten zahlreiche Antifaschismus-Demonstranten, als das Urteil bekannt wurde. Anschließend nutzten Autonome die Gunst der Stunde, Krawall zu machen. Die Polizei setzte Tränengas ein.

Polizeimeister filmte auf Damentoilette - Kündigung

KOBE: Ein Polizeimeister in Japan hat auf der Damentoilette seiner Dienststelle heimlich Aufnahmen von Kolleginnen gemacht - und ist deswegen jetzt seinen Job los. Wie die japanische Tageszeitung «Sankei Shimbun» am Mittwoch berichtete, hatte sich der 41-jährige Voyeur in eine Kabine auf der Damentoilette geschlichen und machte von dort aus mit seinem Smartphone Aufnahmen von Kolleginnen in der Nachbarkabine. Als eine der betroffenen Frauen den Mann aus der Toilette kommen sah, schaltete sie die Vorgesetzten ein. Der geständige Beamte reichte daraufhin von sich aus die Kündigung ein.

Laut anderen Berichten soll der Mann schon früher heimlich auf Damentoiletten gefilmt und fotografiert haben. Japanische Medien berichten immer wieder über ähnliche Vorfälle. So kommt es auch auf Bahnhöfen und in Zügen wiederholt vor, dass Männer heimlich mit Minikameras oder Smartphones unter Frauenröcken Aufnahmen machen.

«Pilotprojekt» des Vatikans geplatzt: Bischof tritt zurück

PEKING: Die Annäherung des Vatikans an die chinesische Staatskirche sorgt zunehmend für Unruhe in Chinas Untergrundkirche, die dem Papst die Treue hält. Als Zeichen für die Verunsicherung reichte Weihbischof Vincenzo Guo Xijin aus der Diözese Mindong in der Provinz Fujian seinen Rücktritt ein. Er könne mit den Veränderungen der Zeit «nicht mehr mithalten» und wolle «kein Hindernis» sein, sagte der Weihbischof am Sonntag in einer Ansprache vor Gläubigen, deren Text am Dienstag im Internet zu finden war.

Mit dem Rücktritt platzt ein umstrittenes «Pilotprojekt» des vor zwei Jahren geschlossenen, weitgehend geheim gehaltenen Abkommens des Vatikans mit der Patriotischen Vereinigung, wie die Staatskirche in China genannt wird. Im Kern geht es darum, wer Bischöfe in China ernennen darf. Seit dem Machtantritt der Kommunisten 1949 ist die katholische Kirche in China in eine Untergrundkirche und eine Staatskirche gespalten, die den Papst nicht als Oberhaupt anerkennt.

Der 61-jährige Guo Xijin gehört der Untergrundkirche an und hatte 2018 als Teil der Vereinbarung seinen Posten als vom Papst ernannter Bischof geräumt. Er machte Platz für Zhan Silu, einen Bischof der Staatskirche - in der Hoffnung, dass es zu einer Normalisierung führt. Doch berichten Experten von anhaltenden Spannungen.

Athen zieht Botschafter aus Baku ab - «beleidigende Behauptungen»

ATHEN: Griechenland hat seinen Botschafter in Aserbaidschan zu Konsultationen nach Athen zurückgerufen. Wie das griechische Außenministerium am Mittwoch weiter mitteilte, sei dies Folge «grundloser und beleidigender Behauptungen der Regierung Aserbaidschans». Baku hatte zuvor Athen vorgeworfen, die Vorbereitung terroristischer Aktionen gegen Aserbaidschan zu unterstützen, Kämpfer zu rekrutieren und Cyberattacken zu erlauben, um Armenien im Kampf um die Unruheregion Berg-Karabach im Südkaukasus zu unterstützen.

Der seit Jahrzehnten dauernde Konflikt zwischen den beiden ehemaligen Sowjetrepubliken war vor mehr als einer Woche eskaliert. Seither ist es zu den schwersten Gefechten seit Jahren gekommen. Beide Seiten geben sich gegenseitig die Schuld daran. Die Türkei steht auf der Seite Aserbaidschans. Armenien sieht Russland als Schutzmacht.

Klimaforscher: Wärmster September seit Jahrzehnten

READING: Der September war weltweit der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen des europäischen Copernicus-Klimawandeldienstes. Die Temperaturen lagen demnach im Durchschnitt 0,05 Grad höher als im September 2019, der bislang als der wärmste galt. Auffällig warm war es etwa in der Arktis, in Teilen Südamerikas und in Australien, wie der Dienst am Mittwoch im englischen Reading mitteilte. Er wertete hierfür seine eigene Datensätze seit 1979 aus, wie eine Wissenschaftlerin der Deutschen Presse-Agentur erläuterte.

In Europa lagen den Angaben zufolge die Temperaturen im September dieses Jahres im Schnitt 0,2 Grad Celsius höher als im bisherigen Rekord-September 2018. Besonders betroffen ist den Experten zufolge Südost-Europa gewesen. Der Dienst ist Teil des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus.

Der Klimawandeldienst der EU erstellt monatlich Berichte über die Lufttemperatur, das Meereis und den Wasserkreislauf. Dabei wird auf Daten von Satelliten, Schiffen, Flugzeugen und Wetterstationen rund um den Globus zurückgegriffen. Aussagekräftiger sind die Berichte der US-Klimabehörde NOAA, die Aufzeichnungen seit 1880 berücksichtigt. Sie veröffentlicht ihre September-Analyse demnächst.

Waffenschwingendes Ehepaar aus St. Louis angeklagt

ST. LOUIS: Gegen das US-Ehepaar aus St. Louis, das Demonstranten vor seinem Haus mit Waffen bedrohte und damit international bekannt wurde, ist Anklage erhoben worden. Mark und Patricia McCloskey wird unter anderem unrechtmäßiger Waffengebrauch vorgeworfen, wie ihr Anwalt am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Das auf Videos festgehaltene Vorgehen der McCloskeys hatte sie zu Vorbildern in den Augen konservativer Kreise gemacht und ihnen einen Auftritt auf dem Parteitag der Republikanischen Partei im August beschert.

Der Zwischenfall hatte sich im Laufe von Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt in St. Louis ereignet. Während Demonstranten an ihrer Villa vorbeigingen, positionierten sich die McCloskeys - beide Anwälte - davor mit einer Pistole und einem Automatikgewehr. Die örtliche Staatsanwältin Kim Gardner, eine Demokratin, wirft ihnen vor, damit ein Blutvergießen bei einer friedlichen Demonstration riskiert zu haben. Der republikanische Gouverneur des Bundesstaates Missouri, Mike Parson, kündigte bereits im Sommer an, dass er die McCloskeys im Falle einer Verurteilung begnadigen werde.

Japaner flieht barfuß vor Polizei

TOKIO: Peinliche Polizeipanne in Japan: Bei einer Hausdurchsuchung ist ein mutmaßlicher Drogendealer barfuß den Beamten entkommen.

Erst nach rund fünf Stunden auf der Flucht in der Provinz Fukushima konnte der Mann in einem 25 Kilometer entfernten Ort dingfest gemacht werden, wie die japanische Tageszeitung «Yomiuri Shimbun» am Mittwoch meldete. Der Verdächtige hatte während der Durchsuchung seines Hauses einen Moment der Unachtsamkeit der Beamten genutzt und war barfuß durch ein Fenster im Erdgeschoss ins Freie gelangt. Im Haus einer Bekannten konnte er dann festgenommen werden. Anscheinend war er mit dem Wagen der Frau geflohen, hieß es. Die Polizei entschuldigte sich bei den Bewohnern der Region für die Panne und versprach, dafür zu sorgen, dass so etwas nicht wieder passiert.

Obdachlose gewinnen 50.000 Euro mit geschenktem Los

BREST: Großes Glück vor einem Tabakladen in der französischen Küstenstadt Brest: Vier Obdachlose haben mit einem geschenkten Los den Höchstbetrag von 50.000 Euro gewonnen. Wie die Lottogesellschaft FDJ im bretonischen Plougastel-Daoulas berichtete, bettelten die jungen Menschen ohne feste Unterkunft vor dem Geschäft. Ein Kunde habe ihnen ein Rubbellos im Wert von einem Euro gegeben. Bei einem Besuch in der Zahlstelle hätten sie angegeben, dass jeder von ihnen 12.500 Euro erhalten solle.

Laut Medien soll es sich um drei Männer und eine Frau handeln, die Lottogesellschaft FDJ machte dazu keine Angaben und sprach nur von «SDF». Im Französischen ist das die wenig charmante Abkürzung für Obdachlose («Sans Domicile Fixe»).

«Sie wissen nicht, was sie mit einer solch hohen Summe anstellen sollen, aber auf jeden Fall kann es zu einem neuen Leben führen», schrieb die Gesellschaft Française des Jeux (FDJ).

«Sie waren außer sich vor Freude, es wird ihnen helfen, wieder in Schwung zu kommen», zitierte die Nachrichtenagentur AFP den Besitzer des Tabakladens. Es ist durchaus üblich, dass Kunden Obdachlosen eine Münze, eine Zigarette oder ein Los geben, wie der Mann berichtete. In dem Laden war von einer Kundin die Rede, die das Glückslos verschenkt habe - ihre Identität sei aber nicht bekannt.