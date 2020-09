Neues aus dem Ausland am Mittwoch

ILO: Wegen Corona weltweit massive Einkommensverluste

GENF: Das Einkommen von Arbeitnehmern weltweit ist wegen der Corona-Pandemie drastisch eingebrochen. Der Rückgang dürfte von Januar bis Ende September 3,5 Billionen Dollar (rund drei Billionen Euro) betragen, berichtete die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) am Mittwoch in Genf. Das sei ein Rückgang von 10,7 Prozent zum Vergleichszeitraum 2019. In diesen Zahlen sind staatliche Einkommensbeihilfen nicht berücksichtigt. Die Menschen seien auf Einkommen angewiesen, um ihre Familien zu ernähren, sagte ILO-Generaldirektor Guy Ryder. «Die Folgen (dieses Verlustes) sind katastrophal», sagte er.

Betroffen sind demnach vor allem Menschen in Schwellen- und Entwicklungsländern. Steuerliche Anreize und staatliche Hilfen zur Stützung der Wirtschaft habe es vor allem in Ländern mit hohen Einkommen gegeben. Die armen Länder brauchten Schuldenerlass und mehr Entwicklungshilfe. Die schlimmsten Folgen könnten in den ärmsten Ländern mit 45 Milliarden Dollar verhindert werden - das sei weniger als ein Prozent von dem, was Länder mit hohen Einkommen in ihre Volkswirtschaften gepumpt hätten.

Weltweit sei die Zahl der Arbeitsstunden stärker eingebrochen als zunächst angenommen, schreibt die ILO. Im 2. Quartal 2020 seien verglichen mit dem 4. Quartal 2019 Arbeitsstunden im Umfang von 495 Millionen Vollzeitstellen (auf Basis einer 48-Stunden-Woche) weggefallen. Das entspreche 17,3 Prozent. Ohne Stützungsmaßnahmen wären 28 Prozent weggefallen, sagte Ryder. Im Juni war die ILO für das 2. Quartal noch von einem Verlust von Arbeitsstunden im Umfang von 400 Millionen Vollzeitstellen ausgegangen. Im 4. Quartal dürften noch Arbeitsstunden fehlen, die 245 Millionen Vollzeit-Stellen entsprechen, nicht, wie im Juni gehofft, 140 Millionen.

Pariser Eiffelturm wegen Bombendrohung evakuiert

PARIS: Der Pariser Eiffelturm ist wegen einer Bombendrohung evakuiert worden.

Der Vorfall habe sich gegen Mittwochmittag ereignet, sagte der Betreiber der berühmten Pariser Sehenswürdigkeit der Deutschen Presse-Agentur. Die Polizei bestätigte einen laufenden Polizeieinsatz wegen der Drohung. Das Gebiet rund um das mehr als 300 Meter hohe Wahrzeichen im Zentrum der französischen Hauptstadt ist Medien zufolge vorsorglich für den Verkehr gesperrt worden.

Von der Leyen wirbt für neuen Asyl- und Migrationspakt

BRÜSSEL: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die Regierungen der EU-Staaten zu einer Unterstützung neuer Vorschläge zu einer Reform der europäischen Asyl- und Migrationspolitik aufgefordert. «Das alte System (...) funktioniert nicht mehr», sagte sie am Mittwoch in Brüssel. «Europa muss von Ad-hoc-Lösungen wegkommen und ein berechenbares und verlässliches System für das Management von Migration einführen.»

Die am Mittwoch von ihrer Behörde vorgelegten Vorschläge seien pragmatisch und realistisch und sähen ein «faires und angemessenes Gleichgewicht zwischen Verantwortung und Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten» vor. «Gemeinsam müssen wir zeigen, dass Europa Migration menschlich und effektiv managt, sagte von der Leyen.

Ein Schwerpunkt der neuen Vorschläge liegt auf Maßnahmen für eine effiziente Abschiebung abgelehnter Asylbewerber. Zur Aufnahme von Migranten sollen Länder wie Ungarn und Polen demnach nur in absoluten Ausnahmefällen verpflichtet werden. Zugleich will die EU-Kommission, dass alle EU-Staaten einen Beitrag zur gemeinsamen Migrationspolitik leisten, er kann aber auch über personelle oder finanzielle Unterstützung erfolgen.

Prag stellt Ermittlungen wegen Grenztoter am Eisernen Vorhang ein

PRAG: Tschechien hat seine Ermittlungen gegen die frühere kommunistische Staatsführung der Tschechoslowakei wegen Todesschüssen am Eisernen Vorhang eingestellt. Das teilte die zuständige Staatsanwaltschaft in Prag am Mittwoch mit. Zur Begründung hieß es, Ex-ZK-Generalsekretär Milos Jakes sei im Juli im Alter von 97 Jahren gestorben. Der frühere Ministerpräsident der Tschechoslowakei, Lubomir Strougal (95), und Ex-Innenminister Vratislav Vajnar (90) seien aufgrund psychischer Erkrankungen verhandlungsunfähig.

In den erst vor knapp einem Jahr begonnenen Ermittlungen ging es um neun konkrete Fälle, bei denen Menschen zwischen 1976 und 1989 auf der Flucht nach Deutschland und Österreich erschossen oder von Hunden zerrissen wurden. Den Ex-Politikern wurde vorgeworfen, dies durch Untätigkeit zugelassen und den Schusswaffeneinsatz gebilligt zu haben. Im Jahr 1976 trat der sogenannte UN-Zivilpakt in Kraft, der die Freizügigkeit garantierte.

Wegen der Tötung von vier DDR-Flüchtlingen ermittelt seit 2017 auch die Staatsanwaltschaft Weiden gegen Ex-CSSR-Funktionäre. Die Grenze der Tschechoslowakei zum Westen war vor der demokratischen Wende von 1989 scharf bewacht. Zwischen 1948 und 1989 wurden dort mindestens 282 Menschen bei Fluchtversuchen getötet, wie die Behörde für die Dokumentation und Untersuchung der Verbrechen des Kommunismus (UDV) in Prag ermittelt hat.

Mädchen mit Pfeil getroffen - Mann wegen versuchten Mordes angeklagt

IPSWICH: Nach Pfeilschüssen auf eine Jugendliche in einem australischen Supermarkt ist ein 25-Jähriger wegen versuchten Mordes angeklagt worden. Dem Mann wird vorgeworfen, am Dienstagnachmittag in der Stadt Ipswich mit Bogen und Pfeilen zunächst auf eine Joggerin und ein fahrendes Fahrzeug geschossen zu haben, wie die Polizei des Bundesstaats Queensland am Mittwoch mitteilte. Anschließend betrat er demnach einen Supermarkt in der Stadt südwestlich von Brisbane und traf dort die 15-Jährige mit Pfeilen.

Die Jugendliche sei später mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen an Hand und Bauch in ein Kinderkrankenhaus gebracht worden, hieß es weiter. Anwesende hielten den Verdächtigen fest, bis die Polizei eintraf.

Irans Revolutionsgarden erhalten 188 neue Drohnen und Hubschrauber

TEHERAN: Die Marine der iranischen Revolutionsgarden (IRGC) hat 188 neue Drohnen und Hubschrauber erhalten. Das gab Aliresa Tangsiri, Kommandeur der IRGC-Marineeinheiten, am Mittwoch bekannt. Sowohl die Drohnen als auch die Hubschrauber seien im Iran hergestellt worden, sagte er laut Nachrichtenagentur Tasnim.

Laut Tangsiri seien die Drohnen technisch bestens ausgestattet. Sie hätten etwa den Flugzeugträger «USS Nimitz» und weitere amerikanische Kriegschiffe schon vor ihrer Einfahrt in den Persischen Golf und die Straße von Hormus erkannt, verfolgt und überwacht, sagte der IRGC-Kommandeur, ohne jedoch weitere Details zu nennen.

Der Iran betont immer wieder, dass sein Verteidigungsprogramm lediglich der Sicherung der eigenen Grenzen diene und keine Gefahr für andere Länder darstelle. Trotzdem besteht im Westen etwa die Sorge, dass besonders Irans Mittelstreckenraketen mit Reichweiten von 2000 bis 2200 Kilometern jeden Teil Israels treffen könnten. Die militärische Entwicklung im Iran kann nicht unabhängig verifiziert werden.

Continental und Osram beenden Autolicht-Gemeinschaftsfirma

HANNOVER/MÜNCHEN/ESCHBORN: Die Autozulieferer Continental und Osram beenden nach der Übernahme von Osram durch den AMS-Konzern ihre Zusammenarbeit bei Lichttechnik. Die 2018 gegründete und auf Scheinwerfer und andere Autolichtsysteme spezialisierte Gemeinschaftsfirma solle aufgelöst werden, teilte Continental am Mittwoch in Eschborn mit. Dazu würden Gespräche geführt, die bis Ende des Jahres abgeschlossen werden sollen. Conti und Osram sind je zur Hälfte an dem Joint Venture beteiligt. Die eingebrachten Bereiche mit 1500 Mitarbeitern an 14 Standorten sollen in die Unternehmen zurückgeführt werden.

Mit dem Schritt reagierten Conti und Osram auf die schwierige Marktsituation, die durch die schwache weltweite Autoproduktion und die Corona-Krise entstanden sei, hieß es. Die einstigen gemeinsamen Erwartungen an die Zusammenarbeit ließen sich so nicht mehr realisieren. Bereits Anfang Juli hatte Conti mitgeteilt, dass die Konzerne über die Zukunft des gemeinsamen Unternehmens reden.

13-jähriger Afghane nach mutmaßlicher Gruppenvergewaltigung tot

KABUL: Ein 13-jähriger Junge ist in Afghanistan nach einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung durch fünf Polizisten Behörden zufolge im Krankenhaus gestorben. Die Männer seien festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Polizei in der südlichen Provinz Kandahar am Mittwoch. Der Zwischenfall ereignete sich den Angaben zufolge vor etwa einer Woche an einem Kontrollpunkt im Distrikt Dand. Die fünf Beamten, darunter der Chef des Kontrollpunkts, sollen den Jungen «sexuell gefoltert» und zwei Tage lang in ihrer Gewalt gehalten haben, hieß es.

Zu einem möglichen Motiv der Tat sagte ein Sprecher, der 13-Jährige habe im Verdacht gestanden, eine «unzulässige Beziehung» zu einem anderen Jungen aus dem Umkreis des Polizeikommandeurs zu haben. Das könne aber nicht stimmen, da es sich bei beiden um Kinder handele, fügte er hinzu.

Unzulässige sexuelle Beziehungen sind in Afghanistan ein heikles Thema. Familien, die diese als Schande betrachten, rächen sich teils in verschiedenen Formen, um das Stigma zu beseitigen. Oft wird dies mit der Todesstrafe geahndet. In einem veröffentlichten Video hatte der Junge vor seinem Tod über die Tat und die erlittenen Qualen gesprochen.

Nach Einsturz von Wohnhaus : Zahl der Toten auf 36 gestiegen

MUMBAI: Die Zahl der Toten nach dem Einsturz eines Wohnhauses in Indien hat sich auf mindestens 36 erhöht. Weitere Menschen könnten noch in den Trümmern eingeschlossen sein, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Das 35 Jahre alte, dreistöckige Haus in der Nähe der Millionenmetropole Mumbai sei am frühen Montagmorgen eingestürzt, als die meisten Bewohner noch geschlafen hätten. Das Gebäude sei in baufälligem Zustand gewesen. Die Besitzer seien der Aufforderung der Behörden, es zu reparieren, nicht nachgekommen. Rund 25 Menschen hätten gerettet werden können.

Unglücke dieser Art kommen in Indien häufiger vor - vor allem während der aktuellen Monsun-Saison. Viele Häuser sind nicht stabil genug gebaut. Häufig werden schlechte Materialien verwendet oder behördliche Auflagen ignoriert.

Australische Helfer: Rund 380 gestrandete Grindwale sind tot

SYDNEY: Australischen Rettern zufolge sind rund 380 der vor der Westküste Tasmaniens gestrandeten Grindwale bereits tot. Etwa 30 weitere Tiere seien vermutlich noch am Leben, teilte Nic Deka von der zuständigen örtlichen Behörde am Mittwoch mit. Bisher konnten demnach 50 Wale befreit werden.

Am Morgen war eine Gruppe von rund 200 weiteren gestrandeten Tieren entdeckt worden. Die neu entdeckte Grindwal-Gruppe befindet sich nur wenige Kilometer von der abgelegenen Macquarie-Bucht entfernt, in der am Montag weit über 200 gestrandete Tiere gefunden worden waren. Der Biologe Kris Carlyon sprach von der größten bisher vor Tasmanien verzeichneten Strandung.

In Tasmanien stranden Wale recht häufig, meist sind aber weit weniger Tiere betroffen. Zuletzt war in der Gegend eine kleinere Gruppe von Pottwalen an die Küste geraten.

Ska Keller für «Koalition der Willigen» in der Flüchtlingspolitik

BRÜSSEL: Die Fraktionschefin der Grünen im Europaparlament, Ska Keller, hat angesichts des seit Jahren schwelenden Streits um die Verteilung von Schutzsuchenden in Europa eine «Koalition der Willigen» vorgeschlagen. Offenbar schwebe der EU-Kommission vor, dass die einzelnen Staaten alleine entscheiden sollten, wie viele Plätze sie für die Aufnahme von Flüchtlingen zur Verfügung stellen wollen, sagte Keller am Mittwoch im ZDF-«Morgenmagazin». Es sei absehbar, dass das nicht lange reichen werde. «Was dann passiert, wie sehr die anderen Mitgliedstaaten ins Gebet genommen werden, das ist noch nicht klar. Aus unserer Sicht wäre es wichtig, dass hier auch einzelne Mitgliedstaaten alleine oder im Verbund zusammengehen in einer Art Koalition der Willigen und den anderen zeigen, es funktioniert, es kann gemacht werden, und da auch eine echte Hilfe anbieten.»

Die EU-Kommission nimmt an diesem Mittwoch einen neuen Anlauf für die seit Jahren blockierte Reform der Asyl- und Migrationspolitik. Dazu will die Brüsseler Behörde Vorschläge vorlegen, über die die EU-Länder und das Europaparlament anschließend verhandeln. Seit der großen Flüchtlingsbewegung 2015 sind die EU-Staaten bei diesem Thema völlig zerstritten.

Keller verwies darauf, dass es das Europarlament mehrfach geschafft habe, sich fraktionsübergreifend auf einen Kompromiss auch zum Verteilmechanismus zu einigen. «Wenn wir das also schaffen im Europäischen Parlament, eine humane, eine humanitäre Flüchtlingspolitik vorzuschlagen, verstehe ich nicht, warum im Rat das mit den Mitgliedstaaten nicht funktioniert.»

Neue US-Sanktionen gegen weitere venezolanische Funktionäre

WASHINGTON/CARACAS: Vor der umstrittenen Parlamentswahl in Venezuela haben die USA Sanktionen gegen fünf weitere venezolanische Politiker verhängt. «Diese Leute haben als Teil eines umfassenderen Plans zur Manipulation der Parlamentswahl vom 6. Dezember gehandelt», teilte das US-Finanzministerium am Dienstag mit. Ihnen werde vorgeworfen, mit der Regierung des autoritären Präsidenten Nicolás Maduro zusammenzuarbeiten und die «Demokratie zu untergraben». Ihre Vermögenswerte in den Vereinigten Staaten werden eingefroren und US-Bürger dürfen keine Geschäftsbeziehungen zu ihnen eingehen.

Zu den Sanktionierten zählen Chefs und Generalsekretäre von Oppositionsparteien, die eigentlich regierungstreu sind und vom Maduro-nahen obersten Wahlgerichtshof in die Positionen berufen wurden. Die USA hatten bereits Anfang September Sanktionen gegen eine Reihe von regierungstreuen Funktionären verhängt.

Zahlreiche Oppositionelle befürchten Wahlfälschung und wollen die Abstimmung boykottieren. Das Parlament ist derzeit die letzte Staatsgewalt in den Händen der Opposition. Allerdings hat Maduro ihm alle Kompetenzen entzogen und auf eine regierungstreue Verfassungsgebende Versammlung übertragen.