Neues aus dem Ausland am Mittwoch

UN: Venezuelas Präsident für Verbrechen verantwortlich

GENF: Venezuelas Präsident Nicolas Maduro ist aus Sicht der Vereinten Nationen (UN) wohl persönlich für Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantwortlich. Eine UN-Untersuchungskommission hat nach eigenen Angaben zahlreiche Anhaltspunkte dafür gefunden, dass der autoritär regierende Maduro und seine Minister seit 2014 Menschenrechtsverletzungen wie willkürliche Tötungen und den systematischen Gebrauch der Folter geplant und ausgeführt haben. «Weit entfernt davon, isolierte Akte gewesen zu sein, waren diese Verbrechen im Einklang mit der staatlichen Politik, begangen mit dem Wissen oder der direkten Hilfe von Offizieren und hohen Regierungsbeamten», sagte Marta Valinas, Chefin der UN-Kommission.

Maduro sowie der Innen- und der Verteidigungsminister wussten laut UN von den Verbrechen. «Sie gaben Befehle, koordinierten die Aktionen und stellten Mittel zur Förderung der Pläne und der Politik zur Verfügung, unter denen die Verbrechen begangen wurden», hieß es am Mittwoch.

Die Kommission untersuchte 223 Fälle, von denen 48 in ihrem mehr als 400-seitigen Report im Detail geschildert werden. Außerdem habe das Gremium zusätzlich fast 2900 Fälle auf ähnliche Muster von Gewalt und Verbrechen analysiert. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag solle sich im Interesse der Opfer zeitnah mit den Vorwürfen befassen. Einen Vorstoß zur gerichtlichen Untersuchung des Verdachts hatten 2018 bereits sechs amerikanische Staaten unternommen.

Riesenkugel von Anish Kapoor in München installiert

MÜNCHEN: Die riesige Installation «HOWL» des Bildhauers Anish Kapoor empfängt ab sofort die Besucher der Pinakothek der Moderne in München. In der Rotunde im Eingangsbereich des Museums wurde eine gigantische Kugel aus dunklem PVC angebracht, die sich über drei Etagen erstreckt. Es sei ein großer Akt gewesen, die Skulptur zwei Tage lang aufzubauen und in den Raum einzupassen, teilte die Pinakothek am Mittwoch bei der Vorstellung in München mit. Rund zwei Jahre lang hatte das Museum das von Oliver Kase kuratierte Projekt mit dem in London lebenden Künstler entwickelt.

Das Kunstwerk ist 14 Meter hoch und 22 Meter breit. Die Skulptur sei auch ein Ausdruck von weiblicher Kraft und Leidenschaft, sagte Kapoor in einem Videogespräch. Die dunkle, braun-rote Farbe könne man auch mit Menstruationsblut assoziieren. Der Titel «HOWL» ist laut Kapoor eine Anlehnung an das gleichnamige Gedicht «Das Geheul» von Allen Ginsberg. 1955 hatte der berühmte Dichter der Beat-Generation mit seinen Versen über Sex, Rausch und ein neues Lebensgefühl für einen Skandal gesorgt.

Drei Journalisten wegen Hochverrats angeklagt

ISLAMABAD: In Pakistan sind drei als militärkritisch bekannte Journalisten wegen Hochverrats angeklagt worden. Bilal Farooqi, ein Journalist der englischsprachigen Zeitung «The Express Tribune», wurde am Wochenende zwischenzeitlich festgenommen, wie Mitarbeiter der Zeitung am Mittwoch sagten. Laut Polizei habe die Anklage weiter Bestand. Einem weiteren Journalisten aus der Provinz Punjab, Absar Salam, droht die unverzügliche Festnahme, wie ein Polizeisprecher sagte. Asad Toor, Produzent des pakistanischen Nachrichtensenders Samaa, kam nach einem Gerichtsbeschluss in der Hauptstadt Islamabad zunächst auf Kaution frei. «Es ist ein eklatanter Angriff auf die Meinungsfreiheit», sagte Haris Khalique, Generalsekretär der Menschenrechtskommission Pakistans.

Allen drei Journalisten droht laut Artikel sechs der Verfassung wegen Hochverrats die Todesstrafe oder lebenslange Haft. Gewöhnlich wird aber nicht das volle Strafmaß durchgesetzt. Immer wieder werden militärkritische Journalisten durch Anklagen eingeschüchtert. Menschenrechtler beklagen zudem Verschleppungen.

Luxus-Schuhe lösen Sprengstoff-Alarm am Flughafen München aus

MÜNCHEN: Ein Paar teurer Schuhe hat am Flughafen München einen Sprengstoff-Alarm ausgelöst.

Mit Blaulicht sauste die Polizei am Dienstagabend zum Frachtbereich, wie die Ermittler am Mittwoch mitteilten. Grund war demnach ein «sprengstoffverdächtiger Gegenstand», der in einem Schuh eingebaut war. «Die anwesenden Mitarbeiter legten sofort die Arbeiten nieder und verließen auf schnellstem Wege das Gebäude», hieß es in der Mitteilung. Das Areal wurde abgesperrt, Fachleute zum Entschärfen des vermeintlichen Sprengsatzes rückten an. Doch die Entwarnung kam prompt: Die Schuhe im Wert von etwa 1900 Euro sollten nach London gebracht werden und waren mit Metallstützen durchsetzt. Bei diesen hatte der Alarm angeschlagen.

Wissenschaftsmagazin gibt erstmals Empfehlung für US-Wahl ab

NEW YORK: Das US-Wissenschaftsmagazin «Scientific American» hat sich erstmals für einen US-Präsidentschaftskandidaten ausgesprochen - und zwar für den Demokraten Joe Biden. Dessen Gegner, US-Präsident Donald Trump, wurde von dem Magazin derweil scharf kritisiert. Die Zeitschrift habe in ihrer 175-jährigen Geschichte noch nie einen Präsidentschaftskandidaten unterstützt, schrieb die Chefredaktion in der Oktober-Ausgabe. «Dieses Jahr sehen wir uns gezwungen, dies zu tun», fügte sie hinzu. Der Republikaner Trump habe den USA und ihrer Bevölkerung nachweislich schweren Schaden zugefügt, «weil er Beweise und Wissenschaft ablehnt».

Als Beispiel führten die Redakteure die «unehrliche und unfähige Reaktion» des Präsidenten auf die Corona-Pandemie an, die landesweit bislang mehr als 190.000 Menschen das Leben gekostet habe. Daher riefen sie ihre Leser dazu auf, bei der Anfang November anstehenden Wahl für Biden zu stimmen.

Dieser biete faktenbasierte Pläne zum Schutz der Gesundheit, Wirtschaft und Umwelt. Die Vorschläge des Demokraten könnten dem Land «eine sicherere, wohlhabendere und gerechtere Zukunft» bringen.

Paris zeigt de Chirico-Schau: Metaphysische Malerei

PARIS: Unheimliche Stadtlandschaften, verfremdete gesichtslose Figuren vor traumähnlicher Kulissenwelt: Giorgio de Chirico (1888-1978) gehört zu den bedeutendsten italienischen Künstlern der Avantgarde. In Paris, wo sich der Maler und Grafiker erstmals zwischen 1911 und 1915 längerfristig aufhielt, widmet ihm nun das Museum de l'Orangerie eine Ausstellung, die den Fokus auf seine metaphysische Malerei legt. Die Werkschau dauert bis zum 14. Dezember und ist danach in der Hamburger Kunsthalle (21. Januar bis 25. April 2021) zu sehen.

Während seines Aufenthalts in der französischen Hauptstadt kam de Chirico mit Pablo Picasso, André Derain und dem Dichter und Kunstkritiker Guillaume Apollinaire zusammen, der von der Originalität der Bildsprache des Italieners fasziniert war. De Chirico gilt als Hauptvertreter der bis in die 1920er Jahre dauernden Strömung der metaphysischen Malerei, die durch rätselhafte Bilder die wahre Realität enthüllen und überwinden wollte.

Die französischen Surrealisten haben seine mysteriösen Werke wie «Die Unsicherheit des Dichters» und «Die Eroberung des Philosophen» nachhaltig beeinflusst. Sie bilden geheimnisvolle Architekturlandschaften ab, auf denen jeweils eine kopflose antike Statue und Bananen dargestellt sind, sowie Artischocken und Kanonenkugeln. Beide sind in der Ausstellung zu sehen.

Teheran verurteilt Annäherung zwischen Golfstaaten und Israel

TEHERAN: Irans Präsident Hassan Ruhani hat die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zweier Golfstaaten zu Israel scharf kritisiert. «Wo bleibt euer Arabismus, wo eure Sorgen über die (israelischen) Verbrechen in Palästina und wo euer Mitgefühl für eure palästinensischen Brüder?», heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung. Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Bahrain beschimpfte Ruhani als «Diener der USA», deren Herrscher die Sicherheit der ganzen Region gefährdeten.

Die Außenminister der VAE und Bahrains und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatten am Dienstag die Aufnahme diplomatischer Beziehungen besiegelt. Die Golfstaaten versprechen sich von den Abkommen wirtschaftliche Vorteile, schmieden aber mit Israel vor allem eine Allianz gegen den gemeinsamen Erzfeind Iran. Die Unterzeichnung fand im Beisein von US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus in Washington statt.

Durch die Abkommen wird es mit Ägypten und Jordanien sowie nun den VAE und Bahrain vier arabische Länder geben, die gegenwärtig diplomatische Beziehungen zu Israel unterhalten. Im Gegenzug für die Einigung will Israel die geplante Annektierung von Gebieten im besetzten Westjordanland aussetzen, das die Palästinenser für einen eigenen Staat beanspruchen.

Autobauer: Schärferes EU-Klimaziel wirft kritische Fragen auf

BRÜSSEL: Die Deutschen Autobauer haben skeptisch auf die geplante Verschärfung des EU-Klimaziels reagiert. «Ehrgeiziger Klimaschutz ist richtig», sagte die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie, Hildegard Müller. Doch bevor die EU-Kommission einen Vorschlag mache, müsse sie auch die Kosten und die sozialen Folgen benennen. «Klar ist auch, dass die neuen Klimaziele Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen, Europa als Industriestandort und damit auf Beschäftigung und Wachstum haben werden.»

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte am Mittwoch schärfere Klimaziele vorgeschlagen. Sie fordert, die Treibhausgase der Europäischen Union bis 2030 um mindestens 55 Prozent unter den Wert von 1990 zu bringen. Bisher lautet das Ziel minus 40 Prozent.

Dies werfe kritische Fragen auf, sagte Verbandspräsidentin Müller. Die Klimaziele seien «äußerst dirigistisch». «Klare Aussagen zum verstärkten Ausbau der Ladeinfrastruktur fehlen ebenso wie Zielsetzungen für den Hochlauf alternativer Kraftstoffe.» Das von der Kommission geplante Programm für eine Million Ladesäulen sei bei weitem nicht ausreichend.

EU-Ratspräsident auf Zypern: Die Rechte der EU-Staaten respektieren

NIKOSIA: EU-Ratspräsident Charles Michel hat bei einem Besuch im EU-Land Zypern die Türkei aufgerufen, die Rechte der EU-Staaten im östlichen Mittelmeer zu respektieren. Ohne Ankara beim Namen zu nennen erklärte Michel: «Wir müssen absolut klar sein, was die Rechte aller EU-Staaten (in der Region) betrifft.» Zuvor hatte sich Michel mit dem zyprischen Staatspräsidenten Nikos Anastasiades getroffen.

Die Türkei führt seit Monaten Bohrungen und Forschungen nach Erdgas in der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) Zyperns durch. Die EU hat das verurteilt. Zypern fordert die Verhängung von Sanktionen gegen die Türkei. Diese Bohrungen und Forschungen können nicht mehr geduldet werden, sagte der zyprische Präsident Anastasiades.

Mit Blick auf den anstehenden EU-Gipfel zum Thema Türkei am 24. und 25. September, bei dem auch Sanktionen gegen Ankara verhängt werden könnten, sagte Michel: «Nur durch einen Dialog kann es Fortschritte in Sachen Deeskalation und Stabilität geben.» Michel erklärte zudem, die EU müsse die EU-Staaten unterstützen, die die Last der Migration im östlichen Mittelmeer tragen. Zypern ist nach Regierungsangaben einer der EU-Staaten mit den meisten Asylberechtigten. Sie betragen mittlerweile 3,8 Prozent der Bevölkerung.

Mehr als 100 mutmaßliche Gülen-Anhänger festgenommen

ISTANBUL: In der Türkei sind im Zusammenhang mit dem Putschversuch vor vier Jahren mehr als 100 Soldaten festgenommen worden. Ihnen werde Verbindungen zur sogenannten Gülen-Bewegung vorgeworfen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwoch. Die türkische Führung macht die Bewegung um den in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen für den Putschversuch von Juli 2016 verantwortlich.

Insgesamt seien Fahndungsbefehle für 132 Verdächtige in 34 Provinzen erlassen wurden, 106 Personen seien bereits festgenommen worden, meldete Anadolu.

Seit dem Putschversuch gehen die türkischen Behörden immer wieder gegen mutmaßliche Gülen-Anhänger vor. Erst am Vortag waren Haftbefehle gegen rund 50 Soldaten erlassen worden. Am Freitag waren bei Razzien 47 Juristen festgenommen worden. Nach Medienberichten waren darunter Anwälte, denen vorgeworfen wurde, mutmaßliche Gülen Anhänger verteidigt zu haben.

Seltene Vögel verschwinden bei Tierschutz-Experiment

WELLINGTON: Eine Gruppe extrem seltener neuseeländischer Vögel ist trotz aller Bemühungen um ihren Schutz von einer Insel in der Tasmansee geflohen und vermutlich tot. Zwischen Februar und August seien 34 jugendliche Tuturuatu - der Maori-Name für Chathamregenpfeifer - auf die raubtierfreie Mana-Insel vor der Nordinsel des Pazifikstaats gebracht worden, teilte das Naturschutzministerium am Mittwoch mit. Ziel war es, dort in einer sicheren Umgebung ihre Population zu steigern. Schätzungen zufolge gibt es nur noch knapp 250 Exemplare in freier Wildbahn. Jedoch seien die Vögel nach ihrer Freilassung zurück auf das Festland geflogen - und dort Katzen, Ratten und Hähnen zum Opfer gefallen.

Einige Vögel wurden lebend gefunden und mit Funksendern ausgestattet zurück nach Mana Island gebracht. Dort seien sie aber offenbar von einem Falken gefressen worden. Nur zwei Exemplare überlebten. Einer ist jetzt in einem Zentrum für Wildtiere, der andere wurde auf dem Festland gesichtet. «Wir wissen jetzt, dass einige ihrer weniger glücklichen Artgenossen auf der Speisekarte eines Karearea (neuseeländischer Falke) standen, der sich anscheinend in der Zwischenzeit auf Mana Island niedergelassen hat», so das Ministerium.

Chathamregenpfeifer können bis zu 20 Zentimeter groß werden und haben einen auffälligen orangeroten Schnabel mit einer schwarzen Spitze. Es sei ein komplexes Unterfangen, das Überleben einer vom Aussterben bedrohten Art zu sichern, hieß es zu dem fehlgeschlagenen Experiment. Das Debakel von Mana Island habe die Forscher aber viel für künftige Bemühungen zum Schutz und zur Erhaltung des Tuturuatu gelehrt.

Kein Krokodil in der Unstrut - Suche eingestellt

ROßLEBEN-WIEHE: Zehn Tage nach der Sichtung eines vermeintlichen Krokodils im Fluss Unstrut in Mitteldeutschland wird die Suche nach dem exotischen Tier eingestellt.

Der Verdacht auf die Existenz des Krokodils habe sich bei den aufwendigen Nachforschungen nicht bestätigt, sagte die Landrätin des Kyffhäuserkreises (Thüringen), Antje Hochwind-Schneider, am Mittwoch in Roßleben. Er schließe nicht aus, «dass es das Krokodil nie gegeben hat», ergänzte der vom Landkreis zur Unterstützung herangezogene Krokodil- und Alligatorexperte Heino Krannich aus Wittingen.

Das mutmaßliche Krokodil war vor zehn Tagen an der Unstrut bei Schönewerda, einem von mehreren Ortsteilen der Stadt Roßleben-Wiehe, erstmals gesichtet worden. Zuvor war es nach Zeugenhinweisen Ende August flussabwärts bei Laucha in Sachsen-Anhalt gesucht worden.

Tichanowskaja will Lukaschenko Straffreiheit garantieren

KIEW/MINSK: Die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja will dem umstrittenen Staatschef Alexander Lukaschenko im Fall seines Rücktritts Straffreiheit garantieren. «Natürlich, wenn er friedlich geht, auf menschliche Weise, dann gibt es diese Chance», sagte die 38-Jährige in einem am Mittwoch auf der ukrainischen Internetseite lb.ua veröffentlichten Interview. Am Vortag hatte die Opposition über Vorbereitungen einer Klage ausländischer Anwälte vor dem Internationalen Strafgerichtshof (ICC) in Den Haag informiert. Die Polizeigewalt gegen friedliche Bürger müsse vor Gericht kommen, hieß es.

Tichanowskaja sieht zudem die Streikbewegung in Belarus ungebrochen. Es gebe zwar wegen der starken Einschüchterung keine offenen Streiks mehr. Dennoch würden viele Arbeiter langsamer arbeiten. Der ehemaligen Präsidentschaftskandidatin zufolge werden die Belarussen die Einführung von Lukaschenko für seine sechste Amtszeit nicht hinnehmen. Diese muss den Angaben der Wahlkommission in Minsk bis zum 9. Oktober über die Bühne gehen.

Nach der umstrittenen Präsidentenwahl am 9. August hatte sich Lukaschenko mit 80,1 Prozent zum Sieger erklären lassen. Seitdem gibt es in dem zwischen Russland und EU-Mitglied Polen gelegenen Land täglich Proteste gegen den 66-Jährigen. Die Opposition sieht Tichanowskaja als die wahre Siegerin der Wahl. Sie ging auf Druck des Machtapparats in Minsk ins Exil in das benachbarte EU-Land Litauen. Die EU erkannte die Wahlergebnisse in Belarus nicht an. Auch das ukrainische Parlament verabschiedete am Dienstag eine Resolution, in der es die Abstimmung als nicht fair und nicht frei kritisierte und zum Dialog aufrief.

Rechte Homosexueller: Von der Leyen kritisiert polnische Zonen scharf

BRÜSSEL: EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat der Diskriminierung von sexuellen und anderen Minderheiten in der Europäischen Union eine scharfe Absage erteilt. Mit Blick auf die Aktionen polnischer Gemeinden gegen Schwule und Lesben sagte von der Leyen am Mittwoch: «Sogenannte LGBTQI-freie Zonen sind Zonen, in denen der Respekt vor Mitmenschen abhanden gekommen ist. Dafür gibt es in unserer Union keinen Platz.» Sie werde sich vielmehr für eine Stärkung der Rechte Homosexueller einsetzen.

Von der Leyen kündigte einen Aktionsplan gegen Rassismus und Antisemitismus in der EU an sowie die Einsetzung eines Koordinators. Sie wolle die Liste der EU-Straftatbestände auf alle Formen von Hassverbrechen und Hassreden ausweiten, sei es mit Beziehung auf Rasse, Religion, Geschlecht oder Sexualität, sagte die Kommissionspräsidentin in ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union im Europaparlament. «Hass bleibt Hass, und damit dürfen wir uns nicht abfinden.»

Auch der EU-Haushalt solle dazu eingesetzt werden, Diskriminierung am Arbeitsplatz, bei der Wohnungssuche und in der Gesundheitsversorgung zu stoppen. Bekämpfung des Rassismus sei nicht nur Option, sondern Pflicht, sagte von der Leyen.

Hurrikan «Sally» trifft an US-Golfküste auf Land

WASHINGTON: Hurrikan «Sally» ist an der US-Golfküste auf Land gestoßen. Das Auge des Sturms traf am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 165 Stundenkilometern nahe der Stadt Gulf Shores im Bundesstaat Alabama auf Land, wie das Nationale Hurrikanzentrum mitteilte. Das entspreche einem Hurrikan der Stufe zwei von insgesamt fünf. Zugleich warnte die Behörde vor möglichen «katastrophalen und lebensbedrohlichen Überschwemmungen» entlang des betroffenen Küstengebiets. Es wurde zunächst erwartet, dass der Sturm landeinwärts durch Alabama weiterzieht und sich dabei abschwächen wird.

Die Prognosen zu «Sally» haben sich in den vergangenen Tagen immer wieder geändert. Zunächst hatte es geheißen, der Wirbelsturm werde bereits in der Nacht im Südosten des Bundesstaats Louisiana nahe der Grenze zu Mississippi aufs Festland treffen. Erst vor drei Wochen hatte Hurrikan «Laura» Louisiana getroffen und dort schwere Zerstörungen angerichtet. «Laura» war ein Hurrikan der Stufe vier und damit extrem gefährlich. Mindestens 15 Menschen kamen ums Leben, Hunderttausende waren ohne Strom, auch die Trinkwasserversorgung war zum Teil unterbrochen.

Weiter erleichterte Kurzarbeit

BERLIN: Deutschlands Unternehmen sollen ihre Beschäftigten wegen der Corona-Krise auch weiter leichter in Kurzarbeit schicken können. Das Bundeskabinett gab am Mittwoch in Berlin grünes Licht für das Beschäftigungssicherungsgesetz und weitere Verordnungen von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD).

Die Bezugszeit für das Kurzarbeitergeld soll auf bis zu 24 Monate verlängert werden, maximal bis Ende 2021. Die Verlängerung soll für alle Betriebe mit einem Beginn der Kurzarbeit bis zum 31. Dezember 2020 gelten. Die Regierungsparteien CDU/CSU und SPD hatten sich Ende August im Koalitionsausschuss auf die Verlängerung des Kurzarbeitergelds geeinigt.

Westafrikas Staatenbündnis zieht Malis Militär die Daumenschrauben an

BAMAKO: Das westafrikanische Regionalbündnis Ecowas setzt die im Krisenstaat Mali regierende Militärjunta unter Druck. In einer am frühen Mittwochmorgen veröffentlichen Erklärung zum Abschluss eines Ecowas-Gipfels im Nachbarstaat Ghana wird die umgehende Einsetzung eines zivilen Übergangspräsidenten und -premiers gefordert. Nigerias Ex-Präsident Goodluck Jonathan werde als Chef-Unterhändler in Mali die Machtübergabe an einen zivilen Interims-Präsidenten verfolgen.

Nach dem Sturz von Präsident Ibrahim Boubacar Keïta am 18. August regiert eine Militärjunta das Land, in dem zur Stabilisierung der von Terror heimgesuchten Region auch Bundeswehrsoldaten und deutsche Polizisten an UN- oder EU-Missionen teilnehmen. Die Ecowas hatte nach dem Putsch Sanktionen gegen Mali verhängt. Sie sollen aufgehoben werden, sobald das Militär den Prozess einer Normalisierung durch die Ernennung der beiden Zivilisten an der Spitze des Staates einleitet. Die Übergangsphase darf die Dauer von 18 Monaten nicht überschreiten.

Die Militärjunta hatte am Samstag einen Fahrplan für eine Übergangsregierung vorgestellt, deren Bedingungen aber von der Opposition im Lande abgelehnt worden waren. Mali wird seit Jahren von islamistischen Terrorgruppen geplagt.

Von der Leyen: Keine Pipeline wird Russlands Muster ändern

BRÜSSEL: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat davor gewarnt, die Ostsee-Erdgasleitung Nord Stream 2 als einen möglichen Beitrag zur europäisch-russischen Verständigung zu sehen. In ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union sagte von der Leyen am Mittwoch: «Denjenigen, die engere Beziehungen zu Russland fordern, sage ich: Die Vergiftung von Alexej Nawalny mit einem hoch entwickelten chemischen Kampfstoff ist kein Einzelfall.» Das gleiche Muster habe man zuvor in Georgien und der Ukraine, in Syrien und Salisbury gesehen - und bei der Einmischung in Wahlen weltweit.

«Dieses Muster ändert sich nicht - und keine Pipeline wird daran etwas ändern», betonte von der Leyen.

In Deutschland wird seit rund zwei Wochen intensiv darüber diskutiert, ob als Reaktion auf die Vergiftung des Kreml-Kritikers Nawalny ein Baustopp des Pipeline-Projekts verfügt werden sollte. Die Bundesregierung lässt die Zukunft des Projekts bislang offen. Nawalny wird seit August in der Berliner Charité behandelt. Er soll nach Angaben von Speziallaboren mit einem Nervenkampfstoff vergiftet worden sein. Als eine Möglichkeit gilt, dass ein russischer Geheimdienst für die Tat verantwortlich ist. Russland bestreitet die Vorwürfe.

EU-Kommissionschefin: Chancen auf Abkommen mit London schwinden

BRÜSSEL: EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hält ein Handelsabkommen mit Großbritannien zum Ende der Brexit-Übergangsphase für immer weniger wahrscheinlich. «Mit jedem Tag schwinden die Chancen, dass wir doch noch rechtzeitig ein Abkommen erzielen», sagte von der Leyen am Mittwoch in ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union. Die Gespräche seien nicht so weit wie erhofft, und es bleibe nur noch sehr wenig Zeit.

Von der Leyen protestierte gegen Pläne des britischen Premierministers Boris Johnson, Teile des bereits gültigen Brexit-Abkommens mit einem neuen britischen «Binnenmarktgesetz» auszuhebeln. Das Abkommen sei auch vom britischen Parlament ratifiziert. «Es kann nicht einseitig geändert oder missachtet oder ignoriert werden», sagte von der Leyen. «Es geht hier um Recht, um Vertrauen und um guten Glauben.» Vertrauen sei das Fundament jeder starken Partnerschaft.

Auch der Vorsitzende der großen EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber, fand mahnende Worte in Richtung London. Großbritannien verspiele derzeit seine Glaubwürdigkeit, sagte Weber. Das EU-Parlament werde niemals für ein Handelsabkommen stimmen, wenn der Regierung in London nicht vertraut werden könne, betonte der CSU-Europapolitiker.

Putin gratuliert Japans Regierunschef Suga: «Große Autorität»

MOSKAU: Russlands Präsident Wladimir Putin hat den neuen japanischen Regierungschef Yoshihide Suga nach seiner Wahl als «große Autorität» mit einer «reichen politischen Erfahrung» gewürdigt. Diese Eigenschaften würden dem 71-Jährigen bei der Arbeit an der Spitze der japanischen Regierung helfen, schrieb Putin am Mittwoch nach Kremlangaben in einem Glückwunschtelegramm.

Unter seinem Vorgänger Shinzo Abe sei nicht wenig erreicht worden in den Beziehungen beider Länder, meinte Putin. Russland sei bereit, den Weg einer konstruktiven Zusammenarbeit in bilateralen, aber auch internationalen Fragen fortzusetzen. Das werde auch dabei helfen, die Stabilität und die Sicherheit in der asiatischen Pazifik-Region insgesamt zu festigen

Das japanisch-russische Verhältnis wird durch einen Territorialkonflikt um die Inselkette der Kurilen belastet. Die Kurilen liegen zwischen der russischen Halbinsel Kamtschatka und Hokkaido. Sie gehören seit Ende des Zweiten Weltkriegs laut internationalem Recht zu Russland als Nachfolger der Siegermacht Sowjetunion. Japan erhebt Anspruch auf die vier südlichen Inseln. Wegen des Streits haben beide Länder bis heute keinen Friedensvertrag unterzeichnet.

Mann benutzt Schlange im Bus als «Corona-Maske»

MANCHESTER: Ein Mann hat sich eine große Schlange offenbar als Ersatz für eine Corona-Maske in einem Bus um den Kopf gewickelt. Der Fahrgast war mit dem Reptil um Nacken und Mund im Großraum der britischen Stadt Manchester unterwegs. «Nicht einer hat auch nur mit der Wimper gezuckt», berichtete eine Frau der Nachrichtenagentur PA. Sie selbst habe das lustig gefunden. Später schlängelte sich das Tier beim dem Vorfall am Montag auch noch über eine Stange im Bus.

In den öffentlichen Verkehrsmitteln in England besteht Maskenpflicht. Bei wem es sich um den Mann handelte, war am Mittwoch noch unklar.

Ein Sprecher der Verkehrsbehörde in Manchester reagierte humorvoll: Als Ersatz für richtige Masken würden Tücher und Schals akzeptiert, nicht aber Schlangenhaut - «vor allem nicht, wenn sie noch an der Schlange befestigt ist». Ein Sprecher des Busunternehmens fand den Vorfall dagegen überhaupt nicht lustig: «Die Sicherheit unserer Kunden und Angestellten hat absolute Priorität. Wir sind schockiert über die Berichte und nehmen sie sehr ernst.»

Deutsche Ermittler gehen gegen mutmaßliche Linksextremisten vor

KARLSRUHE: Die deutsche Bundesanwaltschaft geht seit dem Morgen in Berlin mit Durchsuchungen gegen mutmaßliche Linksextremisten vor.

Den fünf Verdächtigen werde die Gründung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen, sagte ein Sprecher am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Karlsruhe. Sie stünden im Verdacht, sich zusammengeschlossen zu haben, um politisch motivierte Straftaten zu begehen. Die Ermittler vermuten auch Verbindungen zu den Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg 2017.

Nach Angaben des Sprechers sind von der Aktion auch drei nicht tatverdächtige Berliner betroffen. Zeitgleich würden in der griechischen Hauptstadt Athen zwei Objekte durchsucht.

Comdirect-Chefin Hegemann verlässt Commerzbank-Konzern

FRANKFURT/QUICKBORN: Die Chefin der Commerzbank-Tochter Comdirect, Frauke Hegemann, strebt keine weitere Karriere im Commerzbank-Konzern an. Die 44-Jährige werde «das Unternehmen nach der Verschmelzung auf die Commerzbank AG verlassen und eine neue berufliche Herausforderung annehmen», teilte die Onlinebank Comdirect am Mittwoch mit.

Die frühere Personalchefin Hegemann führt das Institut mit Sitz im schleswig-holsteinischen Quickborn erst seit diesem Januar. Sie sollte im Zuge der Verschmelzung der Comdirect mit dem Frankfurter Mutterkonzern eigentlich Bereichsvorständin bei der Commerzbank werden. Das «Handelsblatt» hatte bereits Anfang dieser Woche berichtet, die Managerin habe gekündigt.

Die Commerzbank hatte im September angekündigt, sich die Comdirect ganz einverleiben zu wollen. Denn angesichts der Digitalisierung gleichen sich die Geschäftsmodelle immer stärker. Die Zusammenführung der beiden Institute soll den Ausbau digitaler Lösungen vorantreiben und Kosten sparen, weil Doppelfunktionen wegfallen.

71-jähriger Yoshihide Suga als Japans neuer Regierungschef gewählt

TOKIO: Japans Parlament hat den 71 Jahre alten Yoshihide Suga zum neuen Regierungschef gewählt.

Er trat am Mittwoch die Nachfolge von Shinzo Abe an, der nach einer Rekordamtszeit von fast acht Jahren aus gesundheitlichen Gründen zurücktrat. Suga, der all die Jahre Abes rechte Hand war und ihm als Kabinettssekretär und Regierungssprecher diente, ist der älteste Regierungschef Japans seit rund drei Jahrzehnten. Er wollte noch am selben Tag sein Kabinett vorstellen. Diesem werden viele Minister angehören, die schon unter Abe dabei waren. Suga will Abes Wirtschaftspolitik aus monetärer Lockerung, schuldenfinanzierten Konjunkturprogrammen und Reformen fortsetzen, um die Coronakrise zu meistern und die Wirtschaft produktiver zu machen.

Mount-Wilson-Observatorium bei Los Angeles von Feuer bedroht

LOS ANGELES: Ein Waldbrand in Südkalifornien bedroht das historische Mount-Wilson-Observatorium nahe Los Angeles. Nach Angaben der Feuerwehr fraßen sich die Flammen des sogenannten Bobcat-Feuers am Dienstag bis auf mehrere Hundert Meter an das historische Gebäude heran. Mit einem massiven Löscheinsatz am Boden und aus der Luft gehen Einsatzteams gegen die Flammen vor.

Die Belegschaft des 116 Jahre alten Observatoriums hat die Anlage vorsichtshalber geräumt. Das Feuer war am 6. September in dem hügeligen Hinterland von Los Angeles ausgebrochen und am Dienstag erst zu drei Prozent unter Kontrolle.

An der US-Westküste toben seit Wochen verheerende Wald- und Buschbrände. Am Dienstag kämpften nach Mitteilung der Behörde CAL Fire mehr als 16.600 Feuerwehrleute gegen 25 größere Feuer an.