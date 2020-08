Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Trump schickt Sicherheitskräfte nach Wisconsin nach Unruhen

KENOSHA: Nach tödlichen Schüssen am Rande von Protesten gegen Polizeigewalt in der US-Stadt Kenosha entsendet Präsident Donald Trump dorthin zusätzliche Sicherheitskräfte der Bundesregierung. Der Gouverneur von Wisconsin, Tony Evers, habe dem zugestimmt, erklärte Trump am Mittwoch bei Twitter. Evers teilte zugleich mit, er habe den Einsatz weiterer 500 Mitglieder der Nationalgarde angeordnet.

In der Nacht auf Mittwoch wurden in Kenosha zwei Menschen getötet und ein weiterer verletzt. In der Stadt gibt es Proteste nach einem Polizeieinsatz am Sonntag, bei dem einem schwarzen Amerikaner sieben Mal in den Rücken geschossen wurde. In den beiden Nächten davor gab es neben friedlichen Protesten auch Gewalt mit brennenden Gebäuden und Autos.

Augenzeugenberichten zufolge waren in der Nacht zum Mittwoch neben Polizei und Nationalgarde auch bewaffnete Zivilisten auf der Straße, die nach eigenen Angaben Eigentum beschützen wollten. Auf eines der im Internet veröffentlichten Videos ist zu sehen, wie ein junger Mann mit einem Gewehr vor Demonstranten wegläuft, zu Boden geht und aus nächster Nähe auf die herannahenden Menschen schießt. Im benachbarten Bundesstaat Illinois wurde ein 17-Jähriger festgenommen, der verdächtigt wird, der Schütze zu sein, wie der Polizeichef von Kenosha, Daniel Miskins, am Mittwoch sagte.

Norwegen ordnet Quarantäne für Reisende aus Deutschland an

OSLO: Reisende aus Deutschland, die nach Norwegen kommen, müssen ab dem Wochenende für zehn Tage in Quarantäne. Das hat das norwegische Außenministerium am Mittwochabend bekanntgegeben. Dasselbe gelte für Reisende aus Liechtenstein und einigen Regionen in Schweden.

Damit folgte die Regierung dem Rat der Gesundheitsbehörden (FHI), die den Anstieg der registrierten Corona-Fälle in Deutschland mit Sorge beobachtet hatten. «Bis zum 23. August waren es 20 Fälle pro 100.000 Einwohner, und es wird erwartet, dass es in den nächsten Tagen zunehmen wird», hieß es auf der Internetseite des FHI. Die Quarantäne-Regel tritt um Mitternacht zu Samstag in Kraft. Ein generelles Einreiseverbot ist das aber nicht.

Nach Informationen des Auswärtigen Amtes in Berlin müssen Einreisende aus Deutschland eine feste Adresse und geeignete Unterkunft für die nächsten 10 Tage durch aussagekräftige Dokumente (z. B. Buchungsbestätigung) nachweisen. Campingplätze entsprächen nicht den Vorgaben.

Philippinen mit mehr als 200.000 Corona-Infektionen

MANILA: Auf den Philippinen ist die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen am Mittwoch auf mehr als 200.000 gestiegen.

Die Behörden hatten zuvor innerhalb von 24 Stunden fast 5300 neue Fälle verzeichnet. Mehr als 3100 Menschen sind in Verbindung mit der Krankheit Covid-19 gestorben. Der Inselstaat mit 107 Millionen Einwohnern ist das am schwersten von dem Virus betroffene Land in Südostasien, gefolgt von Indonesien. Rund 60 Prozent der Fälle wurden in der Metropolregion um die Hauptstadt Manila gemeldet. Hier gibt es auch die meisten Todesopfer. Die Regierung hatte dennoch Lockerungen eingeführt, um die schwer angeschlagene Wirtschaft anzukurbeln.

Blitz tötet 16 Rinder auf Alm

UNTERTAUERN: Durch Blitzschlag sind auf einer Alm in Österreich 16 Rinder getötet worden.

Wie das Land Salzburg am Mittwoch berichtete, hat eine Amtstierärztin nun die Todesursache eindeutig festgestellt. Der Blitz dürfte die Tiere in den vergangenen Tagen getötet haben, wann genau blieb zunächst unklar. Die Tiere waren über den Sommer auf der Alm im Pongau und gehörten zwei Bauern. Die toten Rinder werden nun mit dem Hubschrauber geborgen. Die Höhe des Schadens stand zuletzt nicht fest, die betroffenen Landwirte dürften aber versichert sein.

Streit um Migranten in Süditalien spitzt sich zu

ROM: In Italien eskaliert der Streit zwischen Sizilien und der Regierung in Rom über den Umgang mit der steigenden Zahl von Migranten - und könnte vor Gericht landen. Anlass ist die Anordnung des Regionalpräsidenten, Nello Musumeci, die Aufnahmezentren der Insel zu räumen, die Menschen an andere Orte zu schicken und keine Bootsmigranten mehr aufzunehmen. Rom bestreitet, dass solche Maßnahmen in seine Kompetenz fallen. Der konservative Politiker argumentiert dagegen mit dem Gesundheitsschutz. Die Camps seien überfüllt und angesichts von Corona-Fällen unter Migranten nicht sicher genug. «Sizilien zu schützen ist meine Aufgabe als Präsident», schrieb er am Mittwoch auf Facebook.

Rom hat eingeräumt, dass die Lage in überfüllten Hotspots heikel ist. Die Regierung schickte ein weiteres Quarantäne-Schiff, die «Azzurra», nach Lampedusa, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Dort liege schon die «Aurelia», auf die rund 270 Menschen kommen sollten. Zugleich rief die Regierung zum gemeinsamen Vorgehen auf. Italiens Rechtsaußen-Opposition, die Lega von Matteo Salvini und die Fratelli d'Italia von Giorgia Meloni, lobten Musumeci.

Nach Angaben des Innenministeriums kamen 2020 mehr als 17.500 Migranten nach Italien. Im Vorjahr waren es im gleichen Zeitraum nur 4862 Menschen gewesen. Besonders die Zahl der Bootsmigranten aus Tunesien ist im Sommer hochgeschnellt.

Polen nimmt viele Misshandelte aus Belarus auf - Telefonat mit Merkel

WARSCHAU: Polen hat nach Angaben von Regierungschef Mateusz Morawiecki mehrere Dutzend misshandelte Demonstranten aus Belarus (Weißrussland) zur medizinischen Behandlung bei sich aufgenommen. Er habe den Gesundheitsminister angewiesen, die Krankenhäuser für die Aufnahme weiterer Patienten aus dem östlichen Nachbarland vorzubereiten, sagte Morawiecki am Mittwoch in Warschau. «Dieser Bedarf besteht. Es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die von Lukaschenkos Polizei und den OMON-Truppen brutal geschlagen und misshandelt wurden. Für sie alle sind die polnischen Krankenhäuser geöffnet.»

In Belarus gibt es seit mehr als zwei Wochen Demonstrationen gegen Präsident Alexander Lukaschenko. Auslöser war die von Fälschungsvorwürfen überschattete Wahl am 9. August, bei der sich der 65-Jährige zum sechsten Mal in Folge zum Wahlsieger erklären ließ. Hunderte bei den Protesten Festgenommene wurden in den Gefängnissen auf das Brutalste misshandelt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach am Mittwoch mit Morawiecki am Telefon über die Lage in Belarus, wie Regierungssprecher Steffen Seibert mitteilte. Beide würdigten demnach die anhaltenden friedlichen Proteste und bedauerten, dass Lukaschenko ungeachtet der internationalen Appelle weiterhin nicht zu einem Dialog mit der Zivilgesellschaft bereit sei. Merkel und Morawiecki bekräftigten ihre Bereitschaft, eine Vermittlerrolle der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE) zu unterstützen.

Kleine Familie fast im Bodensee ertrunken

ÜBERLINGEN: Ein vierjähriges Mädchen, seine Tante und sein Onkel sind nur dank eines glücklichen Zufalls in letzter Minute vor dem Ertrinken im Bodensee gerettet worden. Wie die Polizei mitteilte, waren die drei am Mittwochvormittag in der Nähe von Überlingen gemeinsam mit der kleinen Schwester der Vierjährigen und den Großeltern auf einem Motorboot unterwegs gewesen. Das ältere Mädchen ging dann zusammen mit seiner 37 Jahren alten Tante ins Wasser, als plötzlich Sturm aufzog. Als der 39 Jahre alte Ehemann der Frau bemerkte, dass sie und die kleine Nichte es bei dem starkem Wellengang nicht mehr ins Boot schafften, sprang er hinterher.

Die Wasserschutzpolizei entdeckte die um ihr Leben kämpfenden Menschen nur deshalb, weil sie wegen eines anderen Notfalls zu einem Segelboot unterwegs waren. Der 39-Jährige hielt das kleine Mädchen zu diesem Zeitpunkt nur noch mit Mühe über Wasser, als die Retter die völlig Entkräfteten bergen konnten. Alle drei standen unter Schock.

Im September erneutes Spitzentreffen von Merkel mit Autoindustrie

BERLIN: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will am 8. September erneut mit Vertretern der Autoindustrie zusammenkommen. Das wurde der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch von Insidern bestätigt. Merkel, mehrere Bundesminister sowie Branchenvertreter hatten bereits mehrfach über die Lage der Schlüsselindustrie mit Hunderttausenden Beschäftigten beraten.

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) erklärte, es gehe bei einer Videokonferenz Anfang September um aktuelle Herausforderungen bei den Fahrzeugherstellern und Zulieferern. Das Treffen finde im Rahmen der Initiative «Konzertierte Aktion Mobilität» statt - dies ist seit Ende 2019 ein regelmäßiger Austausch von Politik und Autobranche. Schwerpunkte der kommenden Sitzung seien die Felder Digitalisierung und Automatisierung im Verkehr sowie Daten im Mobilitätssektor.

Die Lage der Autoindustrie ist aktuell schwierig, die Nachfrage war in der Corona-Krise eingebrochen. Dazu steht Branche mitten in einem schwierigen Wandel hin zu mehr alternativen Antrieben und Digitalisierung. Die Autoindustrie hatte in der Debatte um ein Konjunkturpaket staatliche Kaufprämien auch für moderne Benziner und Dieselautos gefordert, um die Nachfrage anzukurbeln. Dies aber war Anfang Juni am Widerstand vor allem der SPD gescheitert. Die Koalition hatte höhere staatliche Prämien beim Kauf von Elektroautos beschlossen.

Ankara: Türkei führt mit USA Manöver im östlichen Mittelmeer durch

ISTANBUL: Die Türkei hat nach eigenen Angaben gemeinsam mit den USA Manöver im östlichen Mittelmeer durchgeführt. An den maritimen Übungen hätten die türkischen Kriegsschiffe TCG Barbaros und TCG Burgazada sowie der US-Zerstörer USS Winston S. Churchill teilgenommen, teilte das türkische Verteidigungsministerium am Mittwoch via Twitter mit. Griechenland begann am Mittwoch wiederum mit Frankreich und Zypern umfangreiche Manöver in der Luft und zur See im Westen Zyperns. Die USA hatten erst in dieser Woche auch Manöver mit der griechischen Marine durchgeführt.

Griechenland und die Türkei streiten sich um Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer. Trotz eines Vermittlungsversuchs Deutschlands am Dienstag blieben die Fronten zunächst verhärtet.

Am Rande eines EU-Verteidigungsministertreffens in Berlin hieß es am Mittwoch, dass es bereits am Freitag ein weiteres Telefonat zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan geben könne. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür zunächst aber nicht.

Verdächtige Atom-Standorte: Iran und IAEA einigen sich auf Inspektion

TEHERAN/WIEN: Der Iran und die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) haben ihren Streit um die Inspektion von zwei angeblich geheimen Atom-Standorten beigelegt. Beide Seiten hätten sich nach intensiven Beratungen darauf geeinigt, dass Teheran den Inspekteuren aus Wien freiwillig den Zugang einräume, teilten IAEA-Chef Rafael Grossi und Irans Atom-Chef Ali-Akbar Salehi in einer gemeinsamen Erklärung am Mittwoch mit. Der seit langem schwelende Streit hatte das Verhältnis zwischen der UN-Behörde und der Islamischen Republik stark belastet.

An den beiden Standorten in Teheran und Isfahan soll der Iran nukleares Material aufbewahrt haben. Satellitenbilder deuten laut IAEA darauf hin, dass diese Stätten gesäubert und Spuren früherer Aktivitäten beseitigen worden sind. Die iranische Atomorganisation bestreitet dies und hatte bisher die IAEA-Forderung abgelehnt. Dies hatte bei vielen Staaten zu Besorgnis geführt. Die IAEA sicherte ihrerseits zu, dass sie gegenwärtig keine weiteren Fragen zu diesem Thema habe.

Irans Präsident Hassan Ruhani begrüßte die Einigung zwischen dem Iran und der IAEA. «Die Einigung war der Weg in die richtige Richtung für eine Beilegung der Differenzen», sagte Ruhani am Mittwoch nach einem Treffen mit IAEA-Chef Grossi. Für den Iran spiele die IAEA laut Ruhani eine wichtige Rolle für die Rettung des Atomabkommens von 2015, das nach dem Ausstieg der USA «derzeit nur noch mit Krücken gehen kann, aber noch am Leben ist».

Ruanda will Auslieferung von Genozid-Verantwortlichem

KIGALI: Ruanda hat die Auslieferung eines in Frankreich lebenden mutmaßlichen Mitverantwortlichen im Völkermord vor 26 Jahren angefragt. Die Regierung in Kigali habe einen internationalen Haftbefehl gegen Aloys Ntiwiragabo wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit erlassen, sagte Justin Nkusi, ein Sprecher der Staatsanwaltschaft, am Mittwoch. «Als einer der Architekten des Genozids ist es wichtig, dass er in seiner Heimat vor Gericht gestellt wird, denn dies wird den Überlebenden nach so vielen Jahren ein Gefühl der Gerechtigkeit geben.»

Ntiwiragabo lebt derzeit laut Nkusi in Orléans im Norden Frankreichs. Gegen ihn laufen dort Vorermittlungen. Ntiwiragabo war während des ruandischen Völkermords Chef des Militär-Geheimdienstes. Bei dem Genozid in dem ostafrikanischen Land waren 1994 rund 800.000 Tutsi und gemäßigte Hutu getötet worden.

Erst im Mai war der über 80-jährige Félicien Kabuga, ein mutmaßlicher Drahtzieher des Völkermordes, in Paris gefasst worden. Er war mehr als zwei Jahrzehnte auf der Flucht gewesen.

Bär tötet Frau - während sie mit Vater telefoniert

BUFFALO NARROWS: Eine 44-jährige Frau ist in Kanada beim Angriff eines Bären ums Leben gekommen, während sie mit ihrem Vater telefoniert hat. Die Frau sei mit ihrem Ehemann und zwei kleinen Kindern an ihrer abgelegenen Camping-Hütte im Norden der Provinz Saskatchewan gewesen, als der Schwarzbär sie attackierte, teilte die Polizei mit. Sie wurde schwer verletzt und wenig später, nachdem sie von einem Rettungshubschrauber abgeholt worden war, für tot erklärt.

Ihr Vater sagte einem lokalen Radiosender, dass er gerade mit seiner Tochter via Satellitentelefon gesprochen habe, als er plötzlich «verstörende Geräusche» hörte. Danach habe sein Schwiegersohn ihm gesagt, dass es eine Bärenattacke gegeben habe.

Der Ehemann der Frau und die beiden kleinen Söhne blieben unverletzt. Der Mann erschoss den Bären. Seit 1983 habe es in der Provinz Saskatchewan keinen tödlichen Angriff eines Bären mehr gegeben, hieß es von der Polizei.

Litauens Präsident beklagt Verschlechterung der Lage

VILNIUS: Litauens Staatspräsident Gitanas Nauseda hat ein wieder schärferes Vorgehen der Führung in Minsk gegen die Proteste im Nachbarland Belarus (Weißrussland) beklagt. «Irgendwann schien es weniger Gewalt zu geben und die Dinge bewegten sich in Richtung Deeskalation. Doch leider zeigen die jüngsten Entwicklungen, dass sich die Situation wieder verschlechtert», sagte Nauseda am Mittwoch der Agentur BNS zufolge in der Stadt Birzai. «Offenbar ist es so: Je mehr Angst das Regime hat, desto unangemessner reagiert es auf die Situation und desto brutaler behandelt es sein eigenes Volk».

Bei den Protesten in der Ex-Sowjetrepublik gegen den umstrittenen Staatschef Alexander Lukaschenko waren zuvor in Minsk und anderen Städten mehr als 50 Menschen festgenommen worden. Es war die höchste Zahl seit Tagen. «Wenn Sie diese Fotos sehen, wenn Sie die Statistiken sehen und wenn Sie einige Statistiken oder Fälle nicht sehen, weil sie im Dunklen geblieben sind und das Schicksal dieser Menschen unklar ist, brauchen Sie zusätzliche Beweise dafür, dass Gewalt ausgeübt wird?», fragte Nauseda rhetorisch.

In Belarus gibt es seit mehr als zwei Wochen Proteste und Streiks gegen Lukaschenko. Auslöser war die von Fälschungsvorwürfen überschattete Wahl am 9. August, bei der sich der 65-Jährige zum sechsten Mal in Serie zum Wahlsieger erklären ließ. Vor allem zu Beginn der Proteste reagierte die Polizei mit Gewalt gegen die weitgehend friedlichen Demonstranten. Die EU-Staaten haben deshalb Sanktionen auf den Weg gebracht. Litauen hat zudem eigene Strafmaßnahmen gegen gegen Lukaschenkos Machtapparat beschlossen.

Polizei: 39-Jähriger bei Anschlag getötet

TEL AVIV: Ein 46-jähriger Palästinenser hat nach Angaben der Polizei an einer Kreuzung nahe der israelischen Stadt Petach Tikwa einen Israeli erstochen. Der Angreifer sei geflüchtet und anschließend von Beamten festgenommen worden, das Messer habe er noch bei sich getragen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Ermittler gehen nach derzeitigem Ermittlungsstand von einer Terrorattacke aus.

Das Opfer wurde den Angaben zufolge nach dem Angriff von Rettungskräften schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Er starb an seinen Verletzungen. Petach Tikwa liegt im Osten der Küstenmetropole Tel Aviv.

Der 46-jährige Palästinenser stammt nach Angaben der Polizei aus der Stadt Nablus im Westjordanland. Er habe eine Arbeitsgenehmigung in Israel.

Sturm zerstört schottische Lachsfarm - fast 50.000 Fische ausgebüxt

GLASGOW: Fast 50.000 Lachse sind nach einem schweren Sturm aus einer schottischen Fischfarm ausgebüxt. Weitere etwa 30.000 Lachse starben bei dem Unwetter, wie das Unternehmen Mowi berichtete. Sturm «Ellen» hatte dort bereits vor einigen Tagen Befestigungsanker herausgerissen und Netze der Fischfarm zerstört. Insgesamt wurden in der Anlage nahe der Insel Arran bei Glasgow 550.000 Lachse gehalten.

In der Nacht zum Mittwoch machte dann Sturmtief «Francis» - in Deutschland «Kirsten» genannt - den britischen Landesteilen England, Wales und Nordirland zu schaffen. Hunderte Häuser wurden überschwemmt, Bäume stürzten um und blockierten Bahnlinien. Camper und Senioren mussten von Rettungskräften in Sicherheit gebracht werden.

Wahlkampf vor Verfassungsreferendum beginnt

SANTIAGO DE CHILE: Zwei Monate vor dem geplanten Referendum über eine Verfassungsreform hat in Chile der Wahlkampf begonnen. Ab Mittwoch dürfen Parteien und politische Bewegungen für oder gegen die Reform der aktuellen Verfassung werben. Die Ausarbeitung einer neuen Verfassung gehörte zu den Kernforderungen der Demonstranten, die Ende vergangenen Jahres wochenlang zu Tausenden gegen die Regierung auf die Straße gingen. Der aktuelle Text von 1980 stammt noch aus Zeiten der Diktatur von General Augusto Pinochet.

Am 25. Oktober stimmen die Chilenen nun zunächst darüber ab, ob sie eine neue Verfassung wollen. Stimmt die Mehrheit dafür, wird im April kommenden Jahres eine Verfassungsgebende Versammlung gewählt, die innerhalb von maximal einem Jahr den neuen Text ausarbeiten soll. Über den neuen Entwurf wird dann in einem weiteren Referendum abgestimmt.

Wirbelsturm «Laura» erreicht Hurrikan-Stärke vier

WASHINGTON: Der Wirbelsturm «Laura» hat über dem Golf von Mexiko weiter an Kraft gewonnen und steuert als «extrem gefährlicher» Hurrikan auf die US-Küste zu.

Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 225 Stundenkilometern sei «Laura» nun ein Hurrikan der Stärke vier von fünf, teilte das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) am Mittwoch mit. Der Prognose zufolge sollte «Laura» in der Nacht auf Donnerstag (Ortszeit) nahe der Grenze zwischen den Bundesstaaten Texas und Louisiana aufs Festland treffen und sich erst danach abschwächen. Es bleibe wenig Zeit, Leben und Eigentum zu schützen, bevor die Pegelstände steigen und der Wind stärker wird, warnten die Meteorologen.

China beklagt «schwere Provokation» der USA mit Aufklärungsflugzeug

PEKING: China hat gegen das Eindringen eines amerikanischen Aufklärungsflugzeuges in eine Flugverbotszone für Schießübungen der chinesischen Streitkräfte protestiert. Das U2-Flugzeug der USA habe die regulären Manöver «schwer gestört», beklagte am Mittwoch ein Außenamtssprecher in Peking. «Dies ist eine schwere Provokation.»

Der Flug in großer Höhe habe gegen den Verhaltenscode zwischen den USA und China sowie gegen internationale Praxis verstoßen. «Es kann leicht zu Missverständnissen und Fehleinschätzungen führen - und sogar Unfälle zu Lande oder zur See auslösen», sagte der Sprecher. Die USA sollten sofort «solche provokativen Aktionen stoppen».

Der Zwischenfall ereignete sich demnach im nördlichen Kommandobereich der chinesischen Volksbefreiungsarmee, der an Russland, Nordkorea und die Mongolei grenzt.

Rettungsaktion in der Ägäis - Dutzende Migranten gerettet

ATHEN: Die griechische Küstenwache hat in der Nacht zum Mittwoch 96 Migranten aus den Fluten nordwestlich der Touristeninsel Rhodos geborgen. Das Boot der Migranten war am Dienstagabend rund 21 Seemeilen westlich der Kleininsel Chalki aus ungeklärten Gründen gekentert. Der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis gratulierte den Rettern. «Es war die größte Rettungsaktion der letzten Monate», sagte er im Parlament. Aus welchen Staaten die Migranten stammen, wurde zunächst nicht bekannt.

Wie die Küstenwache mitteilte, seien die meisten von ihnen nach Rhodos und auf die Insel Karpathos gebracht worden. 19 Migranten wurden von einem türkischen Boot der Küstenwache von einem Frachter aufgenommen, dessen Besatzung sie zunächst gerettet hatte. Sie seien in die Türkei gebracht worden, hieß es. Todesopfer habe es wohl nicht gegeben, sagte der Bürgermeister der Kleininsel Chalki im Staatsfernsehen (ERT).

Schleuser versuchen immer wieder, Migranten von der türkischen Ägäisküste an Bord von morschen Booten nach Griechenland oder Italien zu bringen. In den vergangenen Monaten seien 25 solcher Fälle registriert worden, teilte die griechische Küstenwache mit.

Deutlich mehr Pflegekräfte aus dem Ausland anerkannt

WIESBADEN: In medizinischen Gesundheitsberufen sind im vergangenen Jahr besonders viele ausländische Fachkräfte anerkannt worden. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes stieg die Zahl der akzeptierten Abschlüsse um 24 Prozent auf 27.700. Das entsprach 65 Prozent aller anerkannten Berufsqualifikationen. Allein 15.500 Abschlüsse von Pflegekräften (plus 49 Prozent) wurden akzeptiert. Seit 2016 habe sich die Zahl damit annähernd verdreifacht, erklärte die Wiesbadener Behörde am Mittwoch.

Neben den EU-Mitgliedstaaten (2600) wurden am häufigsten Berufsqualifikationen von Pflegekräften aus den Philippinen (2900), Bosnien und Herzegowina (2300) sowie Albanien (1300) anerkannt. Berufe in der Gesundheits- und Krankenpflege gehören zu den von der Bundesagentur für Arbeit (BA) definierten Mangelberufen.

Insgesamt wurden 42.500 innerhalb und außerhalb der EU erworbene Berufsqualifikationen akzeptiert. Am häufigsten wurden in Syrien erworbene Abschlüsse (4100) anerkannt, gefolgt von Fachkräften aus Bosnien und Herzegowina (3500), den Philippinen (3000), Serbien (2900), Polen (2100) und Rumänien (2100).

Iran begrüßt Entscheidung des UN-Sicherheitsratschefs gegen USA

TEHERAN: Der Iran hat die Entscheidung des Präsidenten des UN-Sicherheitsrates begrüßt, dem Drängen der USA nach neuen Sanktionen gegen den Iran vorerst nicht nachzugeben. «Die rechtswidrige Forderung der USA und das gesetzlose Mobbing von US-Außenminister (Mike) Pompeo haben zu einer erneuten Isolierung der USA geführt», twittere Außenminister Mohammed Dschawad Sarif am Mittwoch. Es sei Zeit für US-Präsident Donald Trump, nicht mehr auf «schikanierende Anfänger» zu hören.

Der Präsident des UN-Sicherheitsrats hatte angekündigt, im Hinblick auf die von den USA eingeforderte Wiedereinsetzung aller UN-Sanktionen vorerst nichts zu unternehmen. «Es gibt keinen Konsens darüber im Rat. Deswegen ist der Präsident nicht in der Position, weitere Handlungen vorzunehmen», hatte der indonesische UN-Botschafter Dian Triansyah Djani am Dienstag in New York gesagt. Indonesien führt derzeit den Vorsitz im Rat.

Zuvor hatten Deutschland und Frankreich ihre Position bekräftigt, wonach die USA nach ihrem Austritt aus dem Abkommen nicht mehr berechtigt sind, den sogenannten Snapback-Mechanismus zur Wiedereinsetzung aller UN-Sanktionen aus früheren Zeiten auszulösen. US-Botschafterin Kelly Craft zeigte sich empört. Die US-Regierung habe keine Angst, isoliert dazustehen. «Ich bedaure nur, dass die anderen Mitglieder des Rats vom Weg abgekommen sind und sich jetzt in der Gesellschaft von Terroristen befinden.»

Israel beschießt Ziele im Gazastreifen nach erneuten Ballonangriffen

TEL AVIV: Als Reaktion auf erneute Brand-Ballon-Angriffe aus dem Gazastreifen hat Israel unterirdische Ziele der islamistischen Hamas beschossen. In den vergangenen Wochen seien «Hunderte Ballons» aus dem Gazastreifen aufgestiegen, twitterte das Militär am Mittwoch. Man werde gegen «jegliche Terroraktivitäten» vorgehen, die auf israelische Zivilisten abzielen.

Seit Wochen lassen militante Palästinenser täglich Brand-Ballons aus dem Gazastreifen nach Israel aufsteigen. Beobachter gehen davon aus, dass so Druck auf Israel ausgeübt werden soll, Geldzahlungen aus Katar für das Küstengebiet wieder zu ermöglichen. Mit den Angriffen soll demnach aber auch Druck auf Katar ausgeübt werden, damit der Golfstaat seine finanzielle Unterstützung für den Gazastreifen fortsetzt. Die israelische Armee beschoss nach diesen Angriffen jeweils Ziele in dem Gebiet.

Israel hatte 2007 eine Blockade des Gazastreifens verschärft, die inzwischen von Ägypten mitgetragen wird. Beide Länder begründen dies mit Sicherheitserwägungen. In dem Küstenstreifen am Mittelmeer leben zwei Millionen Einwohner unter sehr schlechten Bedingungen. Die Hamas wird von Israel, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft.

Zwei prodemokratische Abgeordnete in Hongkong festgenommen

HONGKONG: Zwei oppositionelle Abgeordnete sind in Hongkong im Zusammenhang mit den prodemokratischen Protesten im vergangenen Jahr in der chinesischen Sonderverwaltungsregion festgenommen worden. Wie die Demokratische Partei berichtete, holte die Polizei die Parlamentarier Lam Cheuk-ting und Ted Hui am frühen Mittwochmorgen jeweils zuhause ab. Nach zunächst unbestätigten Berichten soll es noch rund zehn weitere Festnahmen gegeben haben.

Laut seiner Facebook-Seite wird die Festnahme von Lam mit dem Verdacht auf Verschwörung zur Zerstörung von Eigentum außerhalb der Polizeiwache Tuen Mun bei Protesten am 6. Juli vergangenen Jahres, Behinderung der Justiz sowie Teilnahme am «Aufruhr» am folgenden 21. Juli 2019 an der U-Bahnstation Yuen Long begründet. Der Vorwurf gegen den Abgeordneten Hui geht laut Medienberichten ebenfalls auf die Zwischenfälle an der U-Bahnstation zurück.

Dabei waren allerdings prodemokratische Kräfte und selbst unbeteiligte Passanten von rund 100 weiß gekleideten Schlägern mit Eisenstangen attackiert worden. Der Abgeordnete Hui machte an der U-Bahnstation gerade eine Live-Übertragung und erlitt Verletzungen, die mit 18 Stichen genäht werden mussten. Aktivisten werfen der Polizei vor, nicht ausreichend gegen die Schläger vorgegangen zu sein, von denen einige Verbindungen zur Unterwelt hatten.

Oben ohne verboten? - Frankreich diskutiert über Vorfall am Strand

PARIS: Dürfen Frauen in Frankreich sich am Strand oben ohne sonnen? Diese Frage erregt die Gemüter - und hat nun sogar den Innenminister des Landes auf den Plan gerufen. Hintergrund ist ein Vorfall Ende vergangener Woche in Südfrankreich. Gendarmen hatten offiziellen Angaben zufolge mehrere Frauen am Strand des Badeorts Sainte-Marie-la-Mer am Mittelmeer gebeten, ihre Oberteile wieder anzuziehen. Der Vorfall wurde in sozialen Medien publik und sorgte für Aufregung - der Polizei wurde Prüderie vorgeworfen.

Demnach seien diese von einer Familie mit Kindern auf die Frauen am Strand angesprochen worden. Die Gendarmen hätten daraufhin gefragt, ob die Frauen ihre Oberteile wieder anzuziehen könnten - «geleitet von der Sorge um Beschwichtigung», so die Gendarmerie. Die Sprecherin der Gendarmerie erklärte, es handle sich um ein Fehlverhalten der Polizisten - allerdings hätten diese gedacht, sie täten das Richtige. «Sie werden mich immer in Uniform sehen, aber am Strand von Sainte Marie la Mer ist die Praxis des Oben-Ohne-Sonnebadens erlaubt», scherzte sie bei Twitter.

Oben ohne am Strand - das ist in Frankreich generell nicht verboten. Einige Strände haben allerdings Sonderregelungen. Es ist nicht das erste Mal, dass Frauenbekleidung am Strand heftige Debatten in Frankreich auslöst. Vor einigen Jahren löste das Verbot der muslimischen Badebekleidung Burkini an einigen französischen Stränden eine heftige Debatte aus.

Iranische Abgeordnete wollen Twitter-Verbot - twittern aber selbst

TEHERAN: Im Iran wollen nach einem Zeitungsbericht 40 erzkonservative Abgeordnete den Zugang zum Kurznachrichtendienst Twitter per Gesetz verbieten lassen. Auch die Nutzung von Datentunneln, mit denen man sich Zugang zu verbotenen Seiten verschaffen kann, solle nach ihrem Willen künftig bestraft werden, berichtete die Zeitung «Etemad» am Dienstag in ihrer Online-Ausgabe. Im Iran sind Tausende Internetseiten von staatlicher Seite gesperrt.

Die Sache hat allerdings einen Haken: Mehr als zwei Drittel der Antragsteller twittert selber. Den Recherchen der Zeitung zufolge haben 28 der 40 Abgeordneten bereits eigene Tweets abgesetzt: insgesamt 5920 Nachrichten. Auf Twitter sind auch fast alle führenden Politiker des Landes aktiv: Präsident Hassan Ruhani ebenso wie Außenminister Mohammed Dschawad Sarif und sogar Offizielle aus dem Lager der Konservativen und Hardliner.

Die Internet-Verbote werden von den Iranern meist einfach ignoriert. Zugang zu den gefilterten Seiten verschaffen sie sich über Datentunnel. Nach einer aktuellen Studie ist mehr als die Hälfte der 82 Millionen Iraner Mitglied in mindestens einem der verbotenen sozialen Netzwerke.

Feuerwehr in Kalifornien befürchtet noch mehr Zerstörung

SAN FRANCISCO: Trotz der Fortschritte gegen zwei Dutzend größere Waldbrände in Kalifornien befürchten die Brandbekämpfer eine noch größere Zerstörung. Seit dem Ausbruch der Brände Mitte August, vor allem in Nordkalifornien, seien rund 1400 Gebäude zerstört worden, sagte Feuersprecher Daniel Berlant am Dienstag in einem Videobeitrag. Diese Zahl könnte sich aber auch noch mehr als verdoppeln, wenn das ganze Ausmaß der Verwüstung bekannt sei. Auch die Zahl der Todesopfer, bisher sieben Menschen, könnte noch weiter steigen.

Etwas kühlere Temperaturen nach einer Hitzewelle und feuchtere Luft begünstigen weiter den Löscheinsatz der über 14.000 Helfer. Drei Großfeuer in der Umgebung von San Francisco konnten bis zum Dienstagabend schrittweise weiter eingedämmt werden. Das sogenannte LNU-Lightning-Complex-Feuer in der Weinregion Napa Valley war demnach zu 27 Prozent unter Kontrolle. Allein in diesem Gebiet brannten fast 1430 Quadratkilometern Land ab. Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom sprach am Montag von «historischen Waldbränden» in diesem Jahr.

Der oft unter Trockenheit leidende Westküstenstaat wird regelmäßig von Waldbränden heimgesucht, doch den Behörden zufolge hat die Schwere und die Häufigkeit der Katastrophen in den letzten Jahr zugenommen. Besonders schlimm traf es im November 2018 den Ort Paradise in Nordkalifornien, wo heftige Winde das sogenannte «Camp»-Fire schnell ausbreiteten. 85 Menschen starben, Zehntausende wurden obdachlos.