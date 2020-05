Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Written by: Redaktion (dpa) | 13/05/2020 | Aktualisiert um: 19:00 | Überblick

Messerattacke vor israelischem Krankenhaus - Angreifer getötet

TEL AVIV: Bei einer Messerattacke vor einem israelischen Krankenhaus ist am Mittwoch ein Wachmann verletzt worden. Der Wächter des Schiba-Krankenhauses bei Tel Aviv habe während des Vorfalls auf den Angreifer geschossen, teilte ein Polizeisprecher mit. Dieser sei später an seinen Verletzungen gestorben, teilte das Krankenhaus mit. Polizisten sperrten den Tatort ab. Die Polizei gehe von einen kriminellen Hintergrund der Tat aus und nicht von einem Anschlag, hieß es.

Erst vor zwei Wochen war bei der Messerattacke eines Palästinensers in der israelischen Stadt Kfar Saba eine 62-jährige Frau verletzt worden. Seit Oktober 2015 kam es mehrfach zu Messerattacken von Palästinensern auf israelische Soldaten oder Zivilisten. Zuletzt waren solche Angriffe in israelischen Städten jedoch selten geworden.

Völkerkundler und Schriftsteller Miloslav Stingl gestorben

PRAG: Der tschechische Reiseschriftsteller und Ethnologe Miloslav Stingl ist tot. Er starb bereits am Montag im Alter von 89 Jahren, wie sein Sohn am Mittwoch bekanntgab. Mit seinen populärwissenschaftlichen Büchern über die indigenen Völker Süd- und Nordamerikas sowie des Pazifikraums erreichte Stingl ein Millionenpublikum. Sie erschienen unter Titeln wie «Das Reich der Inka», «Tod in der Südsee» oder «Das letzte Paradies» auch in deutscher Übersetzung.

Stingl bezeichnete sich in einem Interview vom Sommer 2018 als den «einzigen Indianerhäuptling in Tschechien». Angehörige des nordamerikanischen Indianerstamms der Kikapoo hätten ihm den Ehrentitel im Mai 1971 verliehen. Er hatte sich mit ihnen während eines Forschungsaufenthalts angefreundet. Als Wissenschaftler konnte Stingl in einer Zeit in fremde Länder reisen, als dies den meisten Menschen im damaligen Ostblock verwehrt war.

Geboren wurde er am 19. Dezember 1930 in Bilina (Bilin). Später erzählte er gern von seinen persönlichen Begegnungen etwa mit dem noch jungen Revolutionär Fidel Castro auf Kuba oder dem Dalai Lama, dem geistigen Oberhaupt der Tibeter. Im hohen Alter wandte sich Stingl der eigenen Heimat zu, mit Reisebüchern über Böhmen und seine Bäderorte. Mit «Sex auf den fünf Erdteilen» (übersetzter Titel) erzielte er zudem in Tschechien im Jahr 2006 noch einen unerwarteten Bestseller.

Messerattacke vor israelischem Krankenhaus - Wachmann verletzt

TEL AVIV: Bei einer Messerattacke vor einem israelischen Krankenhaus ist am Mittwoch ein Wachmann verletzt worden. Der Wächter des Schiba-Krankenhauses bei Tel Aviv habe auf den Angreifer geschossen und ihn außer Gefecht gesetzt, teilte ein Polizeisprecher mit. Nach Angaben von Sanitätern wurde der Täter dabei lebensgefährlich verletzt. Polizisten sperrten den Tatort ab. Die Polizei gehe von einen kriminellen Hintergrund der Tat aus und nicht von einem Anschlag, hieß es.

Erst vor zwei Wochen war bei der Messerattacke eines Palästinensers in der israelischen Stadt Kfar Saba eine 62-jährige Frau verletzt worden. Seit Oktober 2015 kam es mehrfach zu Messerattacken von Palästinensern auf israelische Soldaten oder Zivilisten. Zuletzt waren solche Angriffe in israelischen Städten jedoch selten geworden.

Amnesty nennt Kambodschas Anti-Drogenkrieg «totale Katastrophe»

PHNOM PENH: In Kambodscha hat der staatliche Kampf gegen Drogenkriminalität nach einem Bericht von Amnesty International zu einer Flut von Menschenrechtsverstößen geführt. Zudem seien in dem südostasiatischen Land Gefängnisse überfüllt und das Gesundheitswesen in einem alarmierenden Zustand. Die Menschenrechtsorganisation warf der Regierung von Dauer-Ministerpräsident Hun Sen am Mittwoch bei ihrem Vorgehen gegen den Drogenhandel seit Anfang 2017 auch willkürliche Festnahmen vor. Verdächtige würden routinemäßig gefoltert.

Weiter kritisiert der Bericht, dass Menschen, die sich nicht «freikaufen» können, in überfüllte Gefängnisse oder «Pseudo-Rehabilitierungszentren» geschickt würden. Dort gebe es keinen Zugang zu medizinischer Versorgung. Insassen würden Opfer von schwerer Misshandlung. Die Anti-Drogenkampagne habe auch nicht dazu geführt, dass weniger Drogen konsumiert werden. «Kambodschas 'Krieg gegen die Drogen' ist eine totale Katastrophe», sagte Amnesty-Regionalleiter Nicholas Bequelin.

Der Bericht dokumentiert das Vorgehen der Regierung auf Grundlage von 51 Interviews. Kambodscha gilt seit langem als Durchgangsland für Methamphetamin und andere illegale Substanzen.

Niederländische Marine hilft bei Suche nach Opfer von Surf-Unfall

DEN HAAG: Nach dem tragischen tödlichen Unfall von fünf holländischen Surfern ist die Suche nach dem letzten Opfer wieder aufgenommen worden. Auch die Marine helfe bei der Suche nahe dem Hafen, wie die Polizei am Mittwoch in Den Haag mitteilte. Die Marine setze unter anderem einen Unterwasser-Roboter ein, berichtet die niederländische Agentur ANP. Zunächst war am frühen Morgen ein Einsatz von Polizei und Küstenwache ergebnislos geblieben.

Fünf Surfer im Alter von 22 bis 38 Jahren waren am Montagabend bei starkem Wind und heftiger Strömung an der Küste von Scheveningen bei Den Haag tödlich verunglückt. Jeweils zwei Opfer waren am Montag und Dienstag geborgen worden. Die Leiche eines noch vermissten 23-jährigen Mannes war zwar gesichtet, doch von der Strömung wieder abgetrieben worden. Die Opfer waren nach Angaben der Behörden sehr erfahrene Surfer, die die See sehr gut kannten.

In Scheveningen ist das Entsetzen über das Unglück groß. Am Strand und bei einer Surfschule waren Blumen niedergelegt worden.

Nachfrage nach E-Autos steigt trotz Corona deutlich

BERGISCH GLADBACH: Trotz der Corona-Krise ist die Nachfrage nach E-Autos einer Studie zufolge in den ersten vier Monaten dieses Jahres deutlich gestiegen. Die Zahl der Elektrofahrzeuge habe sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in Deutschland auf 63.000 verdoppelt, heißt es in der Untersuchung des Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach. «In Deutschland profitiert die Elektromobilität bereits von der Ende Februar angehobenen E-Auto-Förderung», schrieben die Experten um Studienleiter Stefan Bratzel zur Begründung. Ein weiterer Grund seien die CO2-Ziele für 2020 - einige Hersteller böten sehr günstige Konditionen für ihre E-Modelle.

«Treiber der positiven Entwicklung der Elektromobilität sind in Deutschland aktuell die Plug-In-Hybride», hieß es in dem Bericht weiter. Deren Zahl habe um mehr als 200 Prozent zugelegt. Das liege auch am erweiterten Angebot deutscher Hersteller wie Audi, BMW und Daimler. Plug-In-Hybride kämen nun hierzulande auf einen Marktanteil von 3,9 Prozent, rein elektrische Fahrzeuge auf 3,7 Prozent. «Mit dem Markthochlauf der Elektromobilität wird eine Neuordnung der Automobilindustrie einhergehen, die das Gesicht der Branche nachhaltig verändert», sagte Bratzel.

Gegensätzlich ist der Elektro-Trend allerdings im wichtigsten Automarkt China: Dort ging die Zahl neu zugelassener E-Autos der Studie zufolge um 45 Prozent zurück. «Damit setzt sich der seit Juli 2019 feststellbare rückläufige E-Fahrzeugverkauf fort, nachdem die staatlichen Förderkulissen der chinesischen Regierung deutlich reduziert wurden», so die Autoren.

Wirtschaftssenator: Luftfahrtbranche braucht innovative Ideen

HAMBURG: Der Hamburger Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) hat die Hamburger Luftfahrtindustrie aufgerufen, mit innovativen Ideen wirtschaftliche Ziele mit der Umwelt in Einklang zu bringen. «Die Luftfahrtindustrie leidet als Branche mit am stärksten unter der Krise», sagte Westhagemann der Deutschen Presse-Agentur. «Für Hamburg als drittgrößtem Luftfahrtstandort der Welt hängt viel davon ab, dass sich Perspektiven entwickeln und Arbeitsplätze erhalten bleiben.»

Gerade durch den Einsatz neuer Technologien und dem Know-how im Luftfahrtbereich könne Hamburg Wegweiser sein, sagte Westhagemann. «Mit Partnerschaften wie «Clean Aviation» leisten wir bereits einen Ansatz für eine nachhaltigere Gestaltung der Luftfahrt, durch Themenfelder wie Brennstoffzelle oder umwelt- und passagierfreundlichere Kabine.» Technologiebasierte Innovation für mehr Klimaschutz sei ein wichtiger Baustein für die Zukunft der Luftfahrtindustrie.