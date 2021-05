Neues aus dem Ausland am Freitag

Written by: Redaktion (dpa) | 22/05/2021 | Überblick

US-Wetteramt rechnet dieses Jahr erneut mit starker Hurrikan-Saison

WASHINGTON: Ein Wetteramt in den USA rechnet in diesem Jahr erneut mit einer überdurchschnittlichen Hurrikan-Saison über dem Atlantik. Von Juni bis Ende November sei mit sechs bis zehn Hurrikanen zu rechnen, davon könnten bis zu fünf sehr starke Wirbelstürme werden, erklärte die Klimabehörde NOAA am Donnerstag (Ortszeit). Im Durchschnitt gibt es pro Jahr über dem Atlantik sieben Hurrikane, drei davon entwickeln sich zu Stürmen großer Stärke.

«Jetzt ist die Zeit für die Gemeinden entlang der Küste genauso wie jene im Hinterland, sich auf die Gefahren vorzubereiten, die ein Hurrikan bringen kann», erklärte Handelsministerin Gina Raimondo. Die Klimabehörde ist ihrem Ministerium zugeordnet.

Die Meteorologen gehen davon aus, dass die bevorstehende Hurrikan-Saison weniger intensiv ausfallen dürfte als jene des Vorjahres, die bisherige Rekorde in den Schatten gestellt hatte. Für dieses Jahr wird mit 60-prozentiger Wahrscheinlichkeit mit einer überdurchschnittlichen Saison gerechnet. Die Wahrscheinlichkeit einer nahezu normalen Saison wird mit 30 Prozent angegeben. Eine unterdurchschnittliche Hurrikan-Phase ist demnach unwahrscheinlich.

Ein Wirbelsturm, in dessen Zentrum Windgeschwindigkeiten von mindestens 119 Stundenkilometern herrschen, gilt als Hurrikan der Stufe eins. Die stärksten Hurrikane der Stufe fünf setzen Windgeschwindigkeiten von mindestens 252 Stundenkilometern voraus.

Erdbeben erschüttert Nordwesten Chinas

PEKING: Ein Erdbeben der Stärke 7,4 hat in der Nacht auf Samstag (Ortszeit) den Nordwesten Chinas erschüttert.

Das Zentrum lag nach Angaben des seismischen Netzwerks Geofon in Potsdam in der Provinz Qinghai und wurde in einer Tiefe von zehn Kilometern gemessen. Demnach gab es später auch schwächere Nachbeben der Stärken 4,8 beziehungsweise 4,5. Zunächst lagen keine Informationen über mögliche Schäden und Opfer in der kaum besiedelten Region vor.

Entführung entpuppt sich als Geburtstagsscherz

KARVINA: Fünf Männer mit schwarzen Gesichtsmasken überfallen auf offener Straße eine Jugendliche, fesseln sie und werfen sie in den Kofferraum ihres Autos. Was wie ein schweres Verbrechen aussah, entpuppte sich in Tschechien als schlechter Geburtstagsscherz. «Der Einsatz endete so schnell, wie er begonnen hatte», teilte eine Polizeisprecherin am Freitag in Karvina im Osten des Landes mit.

Nach dem besorgten Notruf eines Mannes, der die ganze Aktion von seinem Fenster aus beobachtet hatte, waren sofort alle verfügbaren Streifenbeamten der Bezirksstadt ausgerückt. Doch vor Ort bestätigte das Geburtstagskind den Polizisten die Erklärung der vermeintlichen Entführer. Den Verursachern droht nun ein Bußgeldverfahren wegen Belästigung der Allgemeinheit.

US-Präsident Biden empfängt südkoreanischen Kollegen Moon

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden hat Südkoreas Staatschef Moon Jae In zu Gesprächen im Weißen Haus empfangen. Die beiden wollten über den Ausbau der bilateralen Beziehungen und den weiteren Umgang mit dem kommunistischen Nordkorea beraten. Es sei eine «Ehre» Moon zu Gast zu haben, sagte Biden am Freitag. Vor ihren Beratungen verlieh Biden einem 94 Jahre alten US-Veteranen, der einst im Korea-Krieg gekämpft hatte, im Beisein Moons einen Verdienstorden. Biden und Moon wollten sich am frühen Freitagabend (Ortszeit, 23.00 Uhr MESZ) auf einer Pressekonferenz äußern.

Das Treffen mit Moon war wegen der Corona-Pandemie erst der zweite Besuch eines ausländischen Staats- oder Regierungschefs im Weißen Haus seit Bidens Amtsantritt Ende Januar. Im April hatte Biden Japans Ministerpräsidenten Yoshihide Suga empfangen.

Moons Besuch werde einmal mehr das «eiserne Bündnis» zwischen den USA und Südkorea zeigen, hatte das Weiße Haus vorab erklärt. Das Bündnis sei der «Dreh- und Angelpunkt für Frieden, Sicherheit und den Wohlstand Ostasiens», sagte ein Vertreter der Regierung. Einen «bedeutenden Teil» der Beratungen Bidens mit dem Südkoreaner werden Gespräche über den Umgang mit Nordkorea ausmachen, wie er erklärte.

Die USA und Südkorea wollen Pjöngjang zur Aufgabe seines Atomwaffenprogramms bewegen. Nordkorea ist deswegen internationalen Sanktionen unterworfen und diplomatisch weitgehend isoliert. Die USA haben in Südkorea Tausende Soldaten stationiert.

Präsident des Internationalen Auschwitz Komitees gestorben

NEW YORK: Der Präsident des Internationalen Auschwitz Komitees, Roman Kent, ist tot. Kent sei im Alter von 92 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit in New York gestorben, teilte das Komitee am Freitag mit. Kents Tochter Susan bestätigte der «New York Times» ebenfalls den Tod ihres Vaters.

Kent war 1929 im polnischen Lodz als Roman Kniker geboren worden, seiner jüdischen Familie gehörte eine Textilfabrik. Die Nationalsozialisten zwangen die Familie zuerst ins Ghetto und dann ins Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Kent und sein Bruder konnten schließlich von US-Soldaten befreit werden und wanderten in die USA aus, wo er Unternehmer wurde und sich unter anderem im Internationalen Auschwitz Komitee engagierte. Seit 2011 war er dessen Präsident.

UN-Generalsekretär warnt vor Corona-Folgen für Süden

ROM/NEW YORK: UN-Generalsekretär António Guterres hat insbesondere mit Blick auf die südliche Erdhalbkugel davor gewarnt, die Corona-Pandemie zu früh als besiegt zu betrachten.

«Die Pandemie ist immer noch da, sie gedeiht und mutiert», sagte Guterres am Freitag bei einem «Welt-Gesundheitsgipfel» am Freitag in Rom. «Jetzt, wo der Winter im globalen Süden vor der Tür steht, befürchte ich, dass das Schlimmste erst noch kommt.» Der UN-Chef forderte die Weltgemeinschaft auf, den Zugang zu Tests und Impfstoffen gerechter zu machen.

Johnson: Fahrt von Flugzeugträger nach Ostasien keine Konfrontation

PORTSMOUTH: Der britische Premierminister Boris Johnson hat die bevorstehende Jungfernfahrt des neuen Flugzeugträgers «HMS Queen Elizabeth» nach Ostasien verteidigt. Die Reise sei keinesfalls auf Konfrontation gegen China angelegt, es gehe vielmehr darum, internationales Seerecht durchzusetzen, sagte Johnson am Freitag bei einem Besuch auf dem Kriegsschiff im Hafen von Portsmouth. Die Abfahrt ist an diesem Wochenende geplant.

Die Besatzung des Flugzeugträgers sowie der begleitenden Schiffe - insgesamt 3700 Personen - werde nicht nur die «offensichtlich außergewöhnlichen» militärischen Möglichkeiten Großbritanniens beweisen. Es gehe auch darum, Werte wie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu verbreiten. «Eines der Dinge, die wir natürlich tun werden, ist, unseren Freunden in China zu zeigen, dass wir an das internationale Seerecht glauben. Und wir werden diesen Punkt auf zuversichtliche, aber nicht konfrontative Weise bestätigen.»

Großbritannien hat sich den Bau des Flugzeugträgers drei Milliarden Pfund (rund 3,5 Mrd Euro) kosten lassen. Bei der Fahrt sind insgesamt 18 Kampfjets an Bord. Der Begleitverband besteht aus sechs Kriegsschiffen und einem U-Boot mit 14 Hubschraubern. Die UN-Vetomacht hatte zuletzt in ihrer neuen Außenpolitik- und Verteidigungsstrategie einen Schwenk nach Fernost angekündigt. Der Schritt gilt als Antwort auf den wachsenden Einfluss Chinas in der Region. Großbritannien rüstet derzeit sein Militär massiv auf.

Orban wift Laschet «zutiefst nicht-europäische Haltung» vor

BUDAPEST: Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat den jüngsten Widerstand seines Landes gegen eine gemeinsame Nahost-Stellungnahme der EU gerechtfertigt. Das ungarische Veto sei völlig mit den EU-Verträgen konform, schrieb der rechtsnationale Politiker am Freitag auf seinem Blog. «Es ist für uns klar, dass es nicht möglich ist, einen Staat, Israel, mit einer Organisation (Hamas) gleichzustellen, die auf der Sanktionsliste der EU steht», schrieb Orban. Zugleich hielt er CDU/CSU-Kanzlerkandidat Armin Laschet eine «zutiefst nicht-europäische Haltung» vor.

CDU-Chef Laschet hatte kürzlich bei einer Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung gesagt: «Das ist ja im Kern ein Problem der europäischen Außenpolitik, dass oft ein einziges Land ein Vetorecht einlegen kann und man dann nicht handlungsfähig ist. Ich glaube, dass wir Stück für Stück auch zu Mehrheitsentscheidungen in der Außenpolitik kommen müssen.» Diese Forderung wird auch von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und anderen deutschen Politikern seit langem vertreten.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hatte am Dienstag im Namen aller 27 Staaten erklären wollen, dass die hohe Zahl der getöteten Zivilsten im jüngsten Konflikt zwischen Israel und Palästinensern inakzeptabel sei. Das hatte Ungarn per Veto blockiert. In seinem Blog schrieb Orban dazu, anders als im «post-nationalen» und «post-christlichen» Westeuropa lebe man in Ungarn gemäß jüdisch-christlichen Werten.

Polizei findet Schusswaffenversteck in Nordirland

NEWRY: In der früheren Bürgerkriegsregion Nordirland hat die Polizei ein Versteck mit mehreren Schusswaffen ausgehoben. Die Sicherheitsbehörden sprachen von einem Schlag gegen das Organisierte Verbrechen. Es handele sich um den größten Fund in der Gegend rund um die Stadt Newry im Südosten der britischen Provinz seit zehn Jahren, teilte die Polizei am Freitag mit. Entdeckt wurden demnach elf Waffen, meistens Handfeuerwaffen, aber auch Maschinengewehre. Sie waren in zwei wasserdicht verpackten Reisetaschen in der Erde versteckt und seien einsatzbereit gewesen.

Die Gegend um Newry nahe der Grenze zum EU-Mitglied Irland gilt als Bastion republikanischer, meist katholischer Hardliner, die für eine Wiedervereinigung der irischen Insel eintreten. Teilweise sind sie in Nachfolgeorganisationen der Terrorgruppe IRA aktiv, die im jahrzehntelangen Bürgerkrieg gegen britische Soldaten und Polizisten sowie extremistische, loyalistische und meist protestantische Milizen gekämpft hatte. Andere sind in die Organisierte Kriminalität eingestiegen und profitieren von alten IRA-Waffenvorräten.

Netanjahu dankt Ägyptens Präsident Al-Sisi

JERUSALEM: Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi für dessen Bemühungen bei der Vermittlung der Waffenruhe im Gaza-Konflikt gedankt. Al-Sisi habe eine wichtige Rolle bei der Wiederherstellung von Ruhe, Sicherheit und Stabilität in der Region gespielt, so Netanjahu am Freitag auf seinem Twitter-Konto.

Unter Vermittlung des benachbarten nordafrikanischen Landes hatten sich Israel und die im Gazastreifen herrschende, islamistische Hamas zuvor nach elftägigem militärischen Konflikt auf die Waffenruhe verständigt. Sie gilt seit dem frühen Freitagmorgen, Verstöße gab es bis zum Nachmittag nicht.

Nawalny-Unterstützer sollen bei Wahlen nicht mehr kandidieren dürfen

MOSKAU: Mitarbeiter und Unterstützer des inhaftierten Kremlgegners Alexej Nawalny sollen künftig bei Wahlen in Russland nicht mehr kandidieren dürfen. Das sieht ein neues Gesetzesvorhaben der Kremlpartei Geeintes Russland vor, das Unterstützern oder Mitgliedern extremistischer oder terroristischer Bewegungen die Teilnahme an allen Wahlen verbieten soll. Zuvor hatten Behörden die politischen Regionalstäbe Nawalnys ohne Gerichtsurteil auf eine Liste solcher Organisationen gesetzt.

Bisher sollte das neue Gesetz nur für die Parlamentswahl gelten - die nächste ist im September. Nun seien Korrekturen eingebracht worden, wonach sich die neue Regel auf alle Abstimmungen landesweit beziehe, meldete die Staatsagentur Tass am Freitag. Die Opposition wirft der Kremlpartei vor, sich mit dem Gesetz dauerhaft die Macht sichern zu wollen.

Demnach soll auch niemand, der Nawalny unterstützt oder seinen Organisationen Geld gibt, antreten dürfen. Nawalny-Mitarbeiter hatten zuletzt bisweilen Erfolge erzielt bei Regionalwahlen. Andersdenkende, die nach politischem Einfluss streben, sehen sich immer wieder als Extremisten oder ausländische Agenten an den Pranger gestellt. Zuletzt hatten Angestellte des öffentlichen Dienstes wie bei der Metro in Moskau berichtet, dass sie wegen Unterstützung für Nawalny ihre Arbeit verloren hätten.

Derzeit entscheidet ein Moskauer Gericht über einen Antrag der Staatsanwaltschaft, auch die Anti-Korruptions-Stiftung Nawalnys als extremistisch einzustufen. Die Organisation deckt immer wieder große Fälle von Korruption, persönlicher Bereicherung und Amtsmissbrauch im russischen Machtapparat auf. Die Ermittler gehen aber meist gegen die Enthüller und nicht gegen die belasteten Staatsbeamten vor.

Frankreich setzt wieder auf Nachtzüge - Regierungschef fährt mit

NIZZA: Frankreich hat den Nachtzug Paris-Nizza wiederbelebt und will weitere nationale und internationale Verbindungen schaffen. Es sei sein Ziel, dass europäische Destinationen wie Malmö, Berlin, Wien, Rom oder Madrid bis Ende des Jahrzehnts per Nachtzug erreichbar sind, erklärte der beigeordnete Verkehrsminister Jean-Baptiste Djebbari bei Twitter.

Der erste reguläre Nachtzug von Paris nach Nizza seit Jahren hatte in der Nacht zum Freitag einen prominenten Fahrgast: Premierminister Jean Castex. Am Bahnhof der Mittelmeermetropole Nizza wurde der Regierungschef von Bürgermeister Christian Estrosi begrüßt. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete, dauerte die Reise von der Hauptstadt an die französische Riviera rund zwölfeinhalb Stunden. Der Zug habe sich in Lyon um ein halbe Stunde verspätet, dann aber an der Côte d'Azur wieder aufgeholt.

Die französische Bahngesellschaft hatte den Nachtzug-Betrieb von Paris nach Nizza Ende 2017 eingestellt, da sie ihn für unrentabel hielt. «Wir werden weiter in die Bahn investieren und gleichzeitig das tägliche Leben der Reisenden verbessern», versicherte Castex via Twitter. «Einschlafen in Paris und Aufwachen an der Côte d'Azur ist dank France Relance wieder möglich.» Er wies damit darauf hin, dass das französische Corona-Konjunkturprogramm France Relance auch mehrere Milliarden Euro für den Bahnsektor vorsieht.

Viele Tote bei Unglück in Kläranlage

ROSTOW AM DON: Bei Reinigungsarbeiten in einer Kläranlage im Süden Russlands sind mindestens zehn Arbeiter ums Leben gekommen. Das teilten die Behörden mit. Sie seien ohne Lebenszeichen am Freitag aus einem Becken geborgen worden, meldeten mehrere Nachrichtenagenturen und lokale Medien übereinstimmend. Den Behörden zufolge sind acht Menschen ins Krankenhaus gekommen. Der Zustand von zwei Betroffenen sei kritisch, hieß es. Es wurde zudem nach Vermissten gesucht - wie viele, das war am Nachmittag noch unklar.

Die genauen Umstände waren nicht bekannt. Zunächst hieß es, dass Methan freigesetzt worden sei. Die Arbeiter hätten in acht Metern Tiefe gearbeitet, als es zu dem Methan-Durchbruch gekommen sei. Unklar war etwa, warum Wasser in das Becken lief. Das Gelände in der Nähe der Großstadt Rostow am Don wurde weiträumig abgesperrt.

Zu dem Vorfall kam es in einer Anlage im Dorf Dmitriadowka am Asowschen Meer. Die Behörden leiteten Ermittlungen wegen eines möglichen Verstoßes gegen Sicherheitsvorschriften ein.

Verletzte bei neuen Auseinandersetzungen auf Tempelberg

JERUSALEM: Rund zwölf Stunden nach Beginn der Waffenruhe im Gaza-Konflikt ist es auf dem Tempelberg (Al-Haram al-Scharif) in Jerusalem zu neuen Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften gekommen. Palästinensischen Rettungskräften zufolge wurden 15 Menschen behandelt, nachdem die Polizei unter anderem Gummigeschosse eingesetzt hatte.

Nach Angaben der Polizei wurden Polizisten zuvor aus einer Menge von Hunderten jungen Menschen mit Steinen und einem Brandsatz beworfen. Daraufhin seien Polizisten aufs Gelände vorgerückt. Viele, die sich auf dem Tempelberg zum Gebet versammelt hatten, verließen die Anlage vor den Konfrontationen.

Solche Zusammenstöße hatten unlängst zur Eskalation zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Gazastreifen beigetragen. Kleinere Auseinandersetzungen gab es auch an Kontrollpunkten bei Ramallah, Bethlehem und Nablus. Im Westjordanland wurde der Freitag zu einem «Tag des Zorns» erklärt.

Im Gaza-Konflikt gilt seit dem frühen Freitagmorgen eine von Ägypten vermittelte Waffenruhe. In den ersten Stunden hielten sich beide Seiten daran. Der Tempelberg mit Felsendom und Al-Aksa-Moschee ist die drittheiligste Stätte im Islam. Sie ist aber auch Juden heilig, weil dort früher zwei jüdische Tempel standen.

Fahndung : Bewaffneter Soldat weiter auf der Flucht

BRÜSSEL: Belgische Ermittler haben am Freitag auch nach tagelanger Großfahndung weiter nach einem mutmaßlich rechtsextremen Berufssoldaten gesucht. Hunderte Einsatzkräfte durchkämmten bis in die Nacht zum Freitag erfolglos den Nationalpark Hoge Kempen an der Grenze zu den Niederlanden. «Die Tatsache, dass er nicht gefunden wurde, bedeutet nicht unbedingt, dass er nicht in der Gegend ist oder war», sagte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft der Nachrichtenagentur Belga zufolge. Es habe konkrete Hinweise gegeben, dass der 46-Jährige in dem Park gewesen sei.

Die belgischen Behörden sind seit Dienstagnachmittag auf der Suche nach dem Soldaten. Der Mann hatte in einem Brief staatlichen Strukturen und mehreren öffentlichen Personen mit einem Anschlag gedroht. In einem Waldstück nahe der Grenze wurde am Dienstag mutmaßlich das Auto des Gesuchten mit schweren Waffen gefunden. Die Behörden gehen davon aus, dass er auch weiterhin bewaffnet ist, da er direkten Zugang zur Waffenkammer seiner Armee-Einheit hatte. Aufgrund rechtsextremer Sympathien steht der gesuchte Soldat auf einer Terroristenliste der belgischen Anti-Terror-Behörde Ocam.

Die belgische Verteidigungsministerin Ludivine Dedonder schloss unterdessen einen Rücktritt aus. Die Kritik am Ministerium war seit Bekanntwerden der Umstände laut geworden. Dedonder ist erst seit Oktober 2020 im Amt und kritisierte ihren Vorgänger, zu wenig investiert zu haben. Die Ministerin sagte dem Bericht zufolge weiter, dass interne Untersuchungen eingeleitet werden sollen, in denen auch die Verfahren für den Zugang zu militärischen Unterkünften und Waffendepots beleuchtet werden sollen.

Premier Alexander De Croo sagte dem Sender VTM zuvor, es sei inakzeptabel, dass jemand der auf der Ocam-Liste stehe, in der Armee aktiv sei und Zugang zu Waffen bekomme. Er plant nun einen Aktionsplan zur strukturellen Überwachung von radikalisierten Personen in den Streitkräften, wie ein Sprecher laut Belga mitteilte.

Separatist Aragonès neuer Regierungschef in Katalonien

BARCELONA: Der Unabhängigkeits-Befürworter Pere Aragonès ist neuer Regierungschef der spanischen Konfliktregion Katalonien. Der 38 Jahre alte Politiker der Linkspartei ERC erhielt am Freitag im Regionalparlament von Barcelona 74 von insgesamt 135 Stimmen. Neben den 33 Vertretern der ERC stimmten auch die Abgeordneten zweier weiterer separatistischer Parteien für Aragonès, der liberal-konservativen JuntsxCat und der linksradikalen CUP.

Bei der vorgezogenen Wahl des katalanischen Parlaments hatten die Parteien, die für eine Abspaltung von Spanien eintreten, Mitte Februar erstmals die absolute Mehrheit der Sitze erobert. Über den Weg in die Unabhängigkeit sind sich die Parteien aber uneins. Während JuntsxCat und CUP nach dem gescheiterten Trennungsversuch vom Herbst 2017 ein neues Unabhängigkeitsreferendum erzwingen wollen, tritt die ERC für einen Dialog mit der Zentralregierung in Madrid ein.

Wegen dieser Differenzen waren zwei erste Versuche zur Bildung einer separatistischen Regierung Ende März gescheitert. Vor einigen Tagen gab es aber eine grundsätzliche Einigung. Aragonès versprach, er werde in seiner Amtszeit «den Weg zur Unabhängigkeit zu Ende gehen». «Ich will, dass wir wie Schottland sind. Und es würde mir gefallen, wenn der spanische Staat sich so verhält wie Großbritannien 2014.» Damit spielte er auf das Referendum in Schottland an, wo sich allerdings eine Mehrheit gegen die Unabhängigkeit aussprach.

Nach einem illegalen Unabhängigkeitsreferendum war Katalonien 2017 von der damaligen konservativen Zentralregierung unter Zwangsverwaltung gestellt worden. Der damalige Regionalpräsident Carles Puigdemont floh nach Belgien. Viele Separatisten wurden aber zu langen Haftstrafen verurteilt.

Hersteller sagen ärmeren Ländern 1,3 Milliarden Impfstoff-Dosen zu

ROM: Mehrere Hersteller von Corona-Impfstoffen haben ärmeren Ländern am Freitag die Lieferung von mehr als einer Milliarde Impfdosen bis zum Jahresende zugesagt. Die Hersteller Biontech/Pfizer, Moderna sowie Johnson & Johnson versprachen bei einem «Welt-Gesundheitsgipfel» in Rom insgesamt rund 1,3 Milliarden Einheiten. Die Lieferungen für Entwicklungs- und Schwellenländer sollen in der zweiten Jahreshälfte beginnen. 2022 sollen ebenfalls mehr als eine Milliarde Dosen zur Verfügung gestellt werden.

Die ärmsten Staaten sollen nur die Herstellungskosten bezahlen müssen, für Entwicklungsländer soll ein «Niedrigkostenpreis» gelten. Biontech/Pfizer will ungefähr eine Milliarde Dosen liefern, Johnson & Johnson circa 200 Millionen Dosen und Moderna etwa 95 Millionen. Die EU-Kommission unter Präsidentin Ursula von der Leyen habe sich im Vorfeld des Gipfels mit den Herstellern, mit denen die EU gute Erfahrungen gemacht habe, dazu in Verbindung gesetzt, hieß es aus Kommissionskreisen.

Mindestens sechs Tote bei Kundgebung gegen Israel

ISLAMABAD: Bei der Explosion einer Bombe auf einer Demonstration gegen Israel sind am Freitag in Pakistan mindestens sechs Menschen getötet worden. Durch den Anschlag in dem abgelegenen Ort Chamman in der Unruheprovinz Baluchistan im Westen des Landes seien etwa ein weiteres Dutzend Teilnehmer verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Wer dahinter steckt, war zunächst unklar.

Die Demonstration hatte eine religiöse Gruppe organisiert, um das Vorgehen Israels im jüngst wieder eskalierten Konflikt mit der islamistischen Hamas im Gazastreifen anzuprangern. Eigentliches Ziel des Anschlags war offensichtlich ein einflussreicher Geistlicher, der die Kundgebung anführte, wie Polizeisprecher Khan Mohamed der Deutschen Presse-Agentur sagte. Der Mann sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.

Sowohl die militant-islamistischen Taliban als auch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) haben in der Region islamische Geistliche ins Visier genommen. Auch in anderen pakistanischen Gemeinden gab es am Freitag Demonstrationen gegen Israel. In dem südasiatischen Land sind die meisten der annähernd 220 Millionen Einwohner muslimischen Glaubens.

Streit zwischen Bulgarien und Nordmazedonien köchelt weiter

SOFIA/SKOPJE: Der Streit zwischen Bulgarien und Nordmazedonien über Geschichte und Sprache bleibt ungelöst - und blockiert damit die Aufnahme von EU-Beitrittsgesprächen mit Nordmazedonien. Bei einem Besuch von EU-Erweiterungskommissar Oliver Varhelyi am Freitag in Sofia bekräftigte der bulgarische Interims-Außenminister Swetlan Stoew Vorbehalte gegen den Beginn von EU-Beitrittsgesprächen mit dem Nachbarland. «Es kann keine Änderung der nationalen Position von Bulgarien hinsichtlich der Republik Nordmazedonien erwartet werden», sagte Stoew laut Nachrichtenagentur BTA.

Nordmazedoniens Ministerpräsident Zoran Zaev sagte am Abend, die EU-Spitze habe einen guten Vorschlag zur Beilegung dieses Streits gemacht. Varhelyi und der portugiesische Außenminister Augusto Santos Silva waren aus Sofia in die nordmazedonische Hauptstadt Skopje weitergereist. «Wir haben guten Willen, wir sind vorsichtig und wir haben Verständnis für unsere Nachbarn, wir haben aber unsere klaren mazedonischen Identitätspositionen, die wir nicht verhandeln und für die Brüssel Verständnis gezeigt hat.»

Bei dem Streit zwischen Sofia und Skopje geht es um die teils gemeinsame Geschichte, wobei Bulgarien einen «Diebstahl von Geschichte» seitens Nordmazedonien beklagt. Zudem weigert sich Bulgarien, die mazedonische Sprache als eigenständig anzuerkennen, da Sofia sie für einen bulgarischen Dialekt hält. Außerdem besteht Bulgarien darauf, dass der neue Name «Republik Nordmazedonien» in vollen Länge benutzt werden sollte, weil Nordmazedonien ein Teil des geografischen Gebiets Mazedonien sei, der zu Bulgarien gehöre.

Bulgarien hat derzeit keine reguläre Regierung. Das Land steht vor einer neuen Parlamentswahl am 11. Juli. Diese Umstände erschweren die Bemühungen um eine Lösung zwischen Sofia und Skopje zusätzlich. Die frühere bürgerlich-nationalistische bulgarische Regierung von Ministerpräsident Boiko Borissow hatte wegen des Streits mit Skopje im November 2020 den Beginn der EU-Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien blockiert.

Im Wald vergraben: Polizei gibt Besitzer Diamanten zurück

KASAN: Drei Jahre nach dem Diebstahl von Schmuck im Wert von umgerechnet mehr als 1,7 Millionen Euro in Russland hat der Besitzer seine wertvollen Diamanten wieder. «Das sind die angenehmsten Momente unserer Arbeit», sagte der Innenminister der Republik Tatarstan, Artjom Chochorin, bei der Übergabe am Freitag in Kasan. Gezeigt wurde der Schmuck bei einer Messe in Kasan etwa 720 Kilometer östlich von Moskau während der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland.

Beim Abbau der Ausstellung seien die Diamanten gestohlen worden, teilten die Behörden mit. Überwachungskameras hätten die Ermittler schließlich zu einem Kolumbianer geführt, der das Land zu dem Zeitpunkt bereits verlassen hatte. Er sei aber 2019 in Argentinien festgenommen und danach nach Russland ausgeliefert worden.

Den Behörden zufolge gab er zu, den Schmuck in einem Wald bei Kasan vergraben zu haben. Er habe sich aber nicht mehr an die genaue Stelle erinnert, hieß es. Die Polizei musste deshalb großflächig Gebiete «umpflügen». Schließlich wurden vier Säcke mit Schmuck gefunden.

Gedenkfeier in Wales eskaliert: Brennende Autos und Vandalismus

SWANSEA: In Wales ist eine Gedenkfeier für einen kürzlich Gestorbenen eskaliert. Zahlreiche Menschen randalierten in der Stadt Swansea, rund 55 Kilometer westlich der Hauptstadt Cardiff, wie die Polizei in der Nacht zum Freitag mitteilte. Autos wurden angezündet, Fensterscheiben eingeworfen und Polizisten angegriffen. Die Polizei kündigte an, hart durchzugreifen. Der Regierungschef des britischen Landesteils, Mark Drakeford, zeigte sich entsetzt.

«Die gewalttätigen Szenen in Swansea vergangene Nacht waren vollkommen inakzeptabel und werden nirgendwo in Wales geduldet werden», twitterte Drakeford. Er dankte der Polizei, die weiterhin die Lage genau kontrolliere.

Anwohner berichteten von Angst und Schrecken in der Nachbarschaft. Ein Mann sagte, er fühle sich wie in einem Kriegsgebiet, wie das Portal «Wales Online» berichtete. Der Mob habe aus «Hunderten» Menschen bestanden. Die Gewalttäter hätten unter anderem das Auto eines Mannes, der ihnen Einhalt gebieten wollte, einen Hügel herunterrollen lassen. Angaben über Verletzte gab es zunächst nicht.

Wieso die Lage eskalierte, war zunächst unklar. Offenbar hatten sich mehrere Menschen zum Gedenken an einen 19-Jährigen getroffen, der vor kurzem plötzlich und ohne Gewalteinwirkung gestorben war.

Nato will auch nach Abzug afghanische Truppen ausbilden

PARIS: Die Nato will nach ihrem Truppenabzug aus Afghanistan weiter Sicherheitskräfte der Regierung trainieren. Geplant sei, militärische Aus- und Fortbildung künftig außerhalb Afghanistans anzubieten, kündigte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Freitag am Rande eines Treffens mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Paris an. Schwerpunkt solle das Training von Spezialkräften sein.

Daneben will die Nato weiter finanzielle Unterstützung für die Sicherheitskräfte leisten und auch Beratung anbieten. Zudem sind nach Stoltenbergs Angaben Finanzhilfen für den Betrieb des Flughafens in Kabul und für andere Dienstleistungen geplant. «All dies wird es Nato-Verbündeten und der internationalen Gemeinschaft ermöglichen, der afghanischen Bevölkerung weiterhin zu helfen und zu den Friedensbemühungen beizutragen», erklärte der Norweger.

Die Nato hatte am April entschieden, den Abzug aus Afghanistan einzuleiten. Er soll spätestens Mitte September abgeschlossen sein. Zuvor hatten sich die USA als größter Truppensteller auf den 11. September als Abzugstermin festgelegt - den 20. Jahrestag der Terroranschläge des Netzwerks Al-Kaida in den USA. Zuletzt waren noch etwa 10.000 reguläre Soldaten aus Nato-Ländern und -Partnerstaaten in Afghanistan. Deutschland hat zurzeit noch etwa 1000 Soldaten vor Ort.

Prozess zu Messerattacke begonnen

STOCKHOLM: Zweieinhalb Monate nach einem schweren Messerangriff in Schweden hat der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen. Ihm wird siebenfacher Mordversuch vorgeworfen, weil er sieben Männer an verschiedenen Orten in der Stadt Vetlanda attackiert und allen von ihnen dabei schwere Stichverletzungen zugefügt haben soll. Wie die Nachrichtenagentur TT berichtete, räumte der 22-Jährige zu Prozessbeginn zwei der Angriffe ein. An die weiteren fünf Vorfälle könne er sich nicht erinnern, erklärte sein Verteidiger demnach im Bezirksgericht von Jönköping.

Staatsanwalt Adam Rullman strebt in dem Prozess an, dass der Angeklagte für siebenfachen versuchten Mord zur Verantwortung gezogen und außerdem lebenslang aus Schweden ausgewiesen wird. Das Motiv für die Taten ist bislang unbekannt - eine Verbindung zwischen dem mutmaßlichen Täter und seinen Opfern gibt es laut Staatsanwaltschaft nicht. Eine rechtspsychiatrische Untersuchung zeigte laut TT, dass der Mann zum Tatzeitpunkt ernsthaft psychisch krank gewesen sein könnte. Wann ein Urteil fallen wird, ist noch nicht bekannt.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 2016 nach Schweden gekommenen Afghanen. Er wohnte zum Tatzeitpunkt in Vetlanda, das rund 270 Kilometer südwestlich von Stockholm liegt. Die Polizei war kurz nach der Tat am 3. März vorübergehend dem Verdacht eines terroristischen Hintergrundes nachgegangen. Dieser bestätigte sich aber nicht.

Vatikan legt Zeitplan für neuen synodalen Prozess vor

ROM: Papst Franziskus will mit einem neuen synodalen Prozess den künftigen Weg der katholischen Kirche ebnen. Den Zeitplan dazu veröffentlichte der Vatikan am Freitag. Der Weg gliedere sich in mehrere Phasen von Oktober 2021 bis Oktober 2023, hieß es in einer Mitteilung. Dazu gebe es regionale Prozesse - «und dann eine abschließende Phase auf der Ebene der Universalkirche». Der Papst werde den «synodalen Weg» am 9. und 10. Oktober selbst eröffnen.

In der katholischen Kirche in Deutschland läuft derzeit ein Reformprozess, der Synodaler Weg genannt wird. Dabei geht es um die Stellung der Frau, den Umgang mit Macht, die katholische Sexualmoral und die priesterliche Ehelosigkeit (Zölibat).

Einsätze gegen Gülen-Anhänger und organisiertes Verbrechen

ISTANBUL: Türkische Einsatzkräfte sind in mehreren Provinzen gegen mutmaßliche Gülen-Anhänger vorgegangen. In 14 Provinzen seien 84 Menschen festgenommen worden, berichtete die regierungsnahe Nachrichtenagentur Demirören Haber Ajansi am Freitag. Die Staatsanwaltschaft in Ankara ordnete zudem die Festnahme von 127 mutmaßlichen Anhängern des in den USA lebenden islamischen Predigers Fethullah Gülen an. Die türkische Führung macht ihn und seine Anhänger für den Putschversuch 2016 verantwortlich. Die Gülen-Bewegung gilt in der Türkei als Terrororganisation.

Seit dem Umsturzversuch im Juli 2016 wurden in der Türkei Zehntausende Menschen verhaftet und mehr als 100.000 Staatsbedienstete entlassen. Allein rund 21.000 Mitarbeiter der Streitkräfte wurden nach offiziellen Angaben des Dienstes enthoben.

Anadolu meldete außerdem, dass ein Einsatz in acht Provinzen gegen das organisierte Verbrechen begonnen worden sei - mit dem Ziel, 171 Verdächtige festzunehmen. Über den genauen Hintergrund der Operation wurde zunächst nichts bekannt.

In der Türkei sorgen derzeit die regelmäßig veröffentlichten Videos des Mafia-Bosses Sedat Peker für viel Aufmerksamkeit. Darin legt der flüchtige Peker mutmaßliche Verbindungen von Regierungsmitgliedern zum organisierten Verbrechen offen. Besonders der Innenminister Süleyman Soylu steht dabei im Fokus.

Frankreich fordert Absicherung der Nahost-Waffenruhe

PARIS: Nach Beginn der Waffenruhe im Gaza-Konflikt hat Paris «dauerhafte Abmachungen» gefordert. Nötig sei auch humanitäre Hilfe, vor allem für die Menschen im Gazastreifen, schrieb Außenminister Jean-Yves Le Drian am Freitag auf Twitter. Im Gazastreifen leben etwa zwei Millionen Palästinenser unter teils prekären Bedingungen. Le Drian lobte Ägyptens Rolle als Vermittler.

Die Waffenruhe gilt seit Freitag 02.00 Uhr Ortszeit (01.00 MESZ), nachdem sie vom israelischen Kabinett und der Führung der islamistischen Hamas-Organisation in Gaza gebilligt worden war. Die Konfliktparteien folgten damit einem Vorschlag ägyptischer Vermittler. Bei den jüngsten Auseinandersetzungen starben mindestens 243 Menschen im Gazastreifen und 12 Menschen in Israel.

Gezi-Prozess wird neu aufgerollt - Verhandlung beginnt in Istanbul

ISTANBUL: In Istanbul hat unter großem Andrang von Medienvertretern und Beobachtern die Neuverhandlung des sogenannten Gezi-Prozesses begonnen. Der gemeinsam mit 15 anderen Menschen angeklagte Kulturförderer Osman Kavala kritisierte den Prozess gleich zu Beginn als politisch motiviert, wie eine dpa-Reporterin am Freitag berichtete. Anwälte und weitere Angeklagte forderten die Aufhebung der Entscheidung zur Neuverhandlung.

Den 16 Angeklagten, darunter Menschenrechtler, Anwälte, Kulturschaffende und Architekten, wird unter anderem vorgeworfen, im Zusammenhang mit den weitestgehend friedlichen regierungskritischen Protesten 2013 einen Umsturzversuch unternommen zu haben. Kavala und acht weitere Angeklagte waren im Februar 2020 zunächst freigesprochen worden. Ein Berufungsgericht hatte das Urteil Ende Januar aber aufgehoben und entschieden, dass der Fall neu aufgerollt werden müsse. Verhandelt werden in dem Verfahren zudem die Fälle von neun Angeklagten, die sich im Ausland aufhalten. Darunter ist der Journalist Can Dündar.

Kavala ist seit November 2017 inhaftiert. Er wurde nach dem Freispruch im Gezi-Verfahren wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit dem Putschversuch 2016 umgehend wieder festgenommen. Das Verfahren wurde in den nun beginnenden Prozess integriert, was Anwälte und Beobachter scharf kritisieren. Gegen die restlichen acht Angeklagten liegt eine Ausreisesperre vor.

Aussöhnungsabkommen mit Namibia unterschriftsreif

WINDHUK: Das geplante Abkommen zur Aufarbeitung der deutschen Kolonialzeit zwischen der Bundesrepublik und Namibia ist nach inoffiziellen Angaben unterschriftsreif. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus Kreisen der namibischen Verhandler erfuhr, gelten die Gespräche nach mehreren Jahren nun als abgeschlossen. Die beiden Außenminister könnten eine entsprechende Deklaration unterzeichnen. Am Mittwoch werde dazu eine Bekanntmachung erwartet. Die Unterzeichnung könnte dann Anfang Juni in Windhuk erfolgen, der Hauptstadt des Staates im Südwesten Afrikas. Dann muss das Abkommen noch den Parlamenten zur Ratifizierung vorgelegt werden.

Nach namibischen Angaben waren die Stammesführer der Volksgruppen Herero und Nama am Donnerstag beim namibischen Vize-Präsidenten Nangolo Mbumba. Dabei habe Chefunterhändler Zedekia Ngavirue über die letzten Verhandlungen informiert. Details wurden nicht bekannt. Der deutsche Chef-Unterhändler Ruprecht Polenz (CDU) wollte sich am Freitag mit Hinweis auf die vereinbarte Vertraulichkeit nicht äußern. Bei einigen Herero und Nama hatten erste Hinweise auf das erzielte Abkommen Kritik ausgelöst. Vertreter beider Gruppen verlangen eine offizielle Entschuldigung für zur Kolonialzeit begangene Verbrechen sowie eine finanzielle Wiedergutmachung.

Nach Informationen des Deutschlandfunks ist die Bundesregierung bereit, die Tötung Zehntausender Menschen in der Ex-Kolonie Deutsch-Südwestafrika aus heutiger Sicht als Völkermord anzuerkennen. Geplant sei zudem, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei einem Festakt im namibischen Parlament offiziell um Entschuldigung bittet. Das Deutsche Reich war von 1884 bis 1915 Kolonialmacht im heutigen Namibia und schlug Aufstände brutal nieder. Historikern zufolge wurden etwa 65.000 von 80.000 Herero und mindestens 10.000 von 20.000 Nama getötet.

Free-TV-Phase beendet: Sky Sport News wird wieder Abo-Sender

MÜNCHEN/BERLIN: Nach viereinhalb Jahren im Free-TV wird der Sportnachrichtensender Sky Sport News wieder exklusiv nur seinen Abo-Kunden zur Verfügung stehen. Das 24-Stunden-Programm kann nach der Umstellung Ende Juli als Bestandteil des Entertainment Pakets sowie bei Bestellung eines Sky Tickets empfangen werden, teilte Sky Deutschland am Freitag mit.

«Durch das Schaufenster im Free-TV konnten in den vergangenen Jahren alle Sportfans in Deutschland einen Blick in die Welt von Sky Sport werfen und sich persönlich von der Qualität unseres Sportangebots überzeugen», sagte Charly Classen, Vizepräsident Sport von Sky Deutschland, laut Mitteilung.

Den Kunden würden künftig «noch mehr exklusive News, Hintergründe und vor allem Live-Fenster in aktuelle Sky Übertragungen» angeboten. Weiter plane Sky Sport News derzeit eigene Formate und Sondersendungen während der Fußball-Europameisterschaft im Sommer sowie im Vorfeld der Olympischen Spiele in Tokio (Beginn 23. Juli). Die Umstellung erfolge Ende Juli vor der neuen Fußballsaison.

Sportnachrichtensender hatte sein Programm am 1. Dezember 2011 gestartet und war nach fünf Jahren im Pay-TV im Dezember 2016 ins frei empfangbare Fernsehen gewechselt. Dort habe man seine Bekanntheit weiter steigern können.

Papst hofft auf Fortschritte zum Frieden im Gaza-Konflikt

ROM: Papst Franziskus hat die vereinbarte Waffenruhe im Gaza-Konflikt begrüßt.

«Ich danke Gott für die Entscheidung, die bewaffneten Kämpfe zu stoppen, und ich hoffe, dass die Wege des Dialogs und des Friedens beschritten werden», sagte das katholische Kirchenoberhaupt am Freitag nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa bei einem für Diplomaten im Vatikan. Der Papst rief dazu auf, an Pfingsten für Frieden zwischen Israelis und Palästinensern zu beten. Der 84-Jährige hatte in den vergangenen Tagen mehrfach ein Ende der Kämpfe gefordert.

Brand im Westen von Athen teils unter Kontrolle - Umweltkatastrophe

ATHEN: Unter massivem Einsatz von Löschflugzeugen und Hubschraubern ist es der griechischen Feuerwehr am Freitag gelungen, einen Großbrand im Westen Athens unter Kontrolle zu bringen. Die Umweltschäden seien aber sehr groß. Nach Schätzungen des Zivildienstes seien 4000 Hektar Pinien- und Buschwald zerstört worden, berichtete das Staatsfernsehen (ERT).

Der Bürgermeister von Megara, der größten Stadt in der betroffenen Region, Grigoris Stamoulis, sagte dem Nachrichtensender RealFM, es seien sogar mehr als 8000 Hektar Wald zerstört worden. Zudem wurden zahlreiche Häuser beschädigt oder vollständig zerstört. Mehrere Ortschaften wurden evakuiert. Die Gefahr, dass kleinere Feuer wieder aufflammen, sei noch groß, warnte ein Sprecher der Feuerwehr im Staatsfernsehen.

Der Brand soll versehentlich gelegt worden sein: Ein Einwohner der Region habe am späten Mittwochabend trockene Zweige und Laub angezündet, um sie zu beseitigen, berichteten griechische Medien unter Berufung auf Kreise der Feuerwehr. Betroffen ist ein Gebiet nahe der Urlaubsortschaft Loutraki und der Region der Stadt Megara rund 60 Kilometer westlich der griechischen Hauptstadt.

Es ist der erste große Brand in Griechenland in diesem Jahr. In den vergangenen Tagen herrschte im Süden des Landes Trockenheit, vielerorts stiegen die Temperaturen auf rund 30 Grad. Bei einem Brand, der damals dicht bewohntes Gebiet erreichte, waren 2018 im Osten Athens knapp 100 Menschen ums Leben gekommen.

Irans Verbündete bezeichnen Waffenruhe als Sieg für Palästinenser

BEIRUT/SANAA: Pro-iranische Gruppen in der arabischen Welt haben die Waffenruhe im Nahost-Konflikt als Erfolg für die islamistische Hamas und die Palästinenser bezeichnet. Die libanesische Hisbollah erklärte am Freitag, sie gratuliere dem palästinensischen Volk zu seinem «großen historischen Sieg» gegen den «zionistischen Feind». Ein Sprecher der jemenitischen Huthi-Rebellen sagte, der «tapfere Widerstand» der Palästinenser habe Israel zu einer Waffenruhe gezwungen, wie der Huthi-Sender Al-Masira meldete.

In der syrischen Hauptstadt Damaskus feierten Menschen bei einer Demonstration nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Sana und schwenkten Palästinenser-Flaggen. In den sozialen Medien der arabischen Welt gehörte «Palästina siegt» am Freitagmorgen zu den am meisten verwendeten Hashtags.

Die schiitische Hisbollah und die Huthis im Jemen sind enge Verbündete des Irans, der in Israel einen Erzfeind sieht. Aus Gebieten im Süden des Libanons, die von der Hisbollah kontrolliert werden, waren in den vergangenen Tagen Raketen auf Israel abgefeuert worden. Zuletzt war es 2006 zu einem Krieg zwischen beiden Seiten gekommen.

«Sea-Eye 4» ist im Hafen Pozzallo auf Sizilien eingelaufen

ROM: Das deutsche Hilfsschiff «Sea-Eye 4» ist mit mehr als 400 Migranten an Bord im sizilianischen Hafen von Pozzallo eingelaufen. Wie italienische Medien am Freitagmorgen berichteten, sollten die aus kleinen Booten im Mittelmeer geretteten Menschen dort zumeist auf ein Quarantäneschiff gebracht werden. Sie würden registriert, auf Corona getestet und müssten rund zwei Wochen in die Virus-Quarantäne, hieß es.

Die private Betreiberorganisation Sea-Eye aus Regensburg hatte am Donnerstag die Zuweisung Pozzallos in der Nähe von Ragusa als «Schikane» kritisiert. Die Crew befand sich in der Nähe der sizilianischen Hauptstadt Palermo und wäre lieber früher dort eingelaufen.

Unter den etwa 415 Geretteten befinden sich laut Sea-Eye rund 150 Kinder und Jugendliche. Die zivile Seenotrettung im Mittelmeer ist politisch umstritten. Italien hält die privaten Schiffe nach dem Einlaufen öfters im Hafen fest und macht Sicherheitsbedenken geltend.

Waffenruhe in Nahost: Russland fordert direkte Verhandlungen

MOSKAU: Russland hat die Waffenruhe zwischen Israel und den militanten Palästinensern im Gazastreifen nach elf Tagen schwerer Gefechte begrüßt und zugleich direkte Verhandlungen gefordert. Nur über Gespräche zwischen den beiden Parteien könne ein erneuter Konflikt verhindert werden, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Freitag der Agentur Interfax zufolge in Moskau. «Internationale und regionale Bemühungen sollten sich nun darauf konzentrieren, Bedingungen für die Wiederaufnahme direkter politischer Verhandlungen zu schaffen.»

Moskau sieht dabei das sogenannte Nahost-Quartett aus den USA, Russland, den Vereinten Nationen und der EU mit als Vermittler. Sacharowa bezeichnete das Ende der Kämpfe als einen wichtigen Schritt. Er sei aber noch unzureichend, «um eine weitere Spirale der Gewalt zu vermeiden». Nötig sei eine nachhaltige und faire Lösung.

Unter Vermittlung Ägyptens hatten sich Israel und die im Gazastreifen herrschende Hamas auf eine Waffenruhe verständigt. Sie trat am frühen Freitagmorgen in Kraft und hielt zunächst. Elf Tage lang kam es zu Angriffen beider Seiten. Sie kosteten 232 Menschen im Gazastreifen und 12 Menschen in Israel das Leben.

Schulstreik gegen Australiens Gas-Pläne - erste Klimademo seit Corona

SYDNEY: In Australien sind erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder Tausende junge Leute für das Klima auf die Straßen gegangen. Die größten Kundgebungen fanden in Großstädten wie Sydney, Melbourne, Brisbane und Perth statt. Die Schulstreiks waren vor allem eine Reaktion auf die kürzliche Ankündigung der Regierung von Premierminister Scott Morrison, die Gasindustrie weiter auszubauen und dafür 58 Millionen australische Dollar (37 Millionen Euro) im Budget zu veranschlagen. Zudem sollen 600 Millionen australische Dollar (380 Millionen Euro) an Steuergeldern in ein neues Gaskraftwerk an der Ostküste fließen.

Während sich immer mehr Länder dem Kampf gegen die Erderwärmung verpflichten, will Australien offenbar an seinem Status als führender Produzent fossiler Brennstoffe festhalten. Die Jugendlichen fordern, dass die Regierung stattdessen Projekte finanziert, mit denen die Wirtschaft bis 2030 auf erneuerbare Energien umgestellt werden kann. «Die Investition öffentlicher Gelder in Gas ist nicht nur eine Gefahr für uns bezüglich der Verschärfung der Klimakrise, sie ist auch nicht erforderlich und keine gute Investition», zitierte der Sender SBS die 17-jährige Demonstrantin Alex Stuart.

Australien leidet besonders unter den Folgen des Klimawandels. Im «schwarzen Sommer» 2019-2020 hatten verheerende Buschbrände mehr als zwölf Millionen Hektar Land verwüstet. Mehr als 30 Menschen und unzählige Tiere kamen ums Leben.

Feuerwehr kämpft weiter gegen großen Brand im Westen von Athen

ATHEN: Die griechische Feuerwehr kämpft den zweiten Tag in Folge gegen einen Großbrand im Westen Athens. Mit dem ersten Tageslicht wurden am Freitagmorgen Löschflugzeuge und Hubschrauber eingesetzt, um die Flammen einzudämmen, die einen großen Pinienwald zerstören, wie die Feuerwehr mitteilte. Starke Winde behinderten die Löscharbeiten. «Heute ist die Lage besser», sagte ein Sprecher der Feuerwehr im Staatsrundfunk. Die Einsatzkräfte kämpften an mehreren Stellen gegen kleinere Feuer - es bestehe aber die große Gefahr, dass diese wieder aufflammen könnten.

Bislang sollen Schätzungen der Behörden zufolge rund 2000 Hektar Wald und mehrere abgelegene Häuser zerstört worden sein. Zahlreiche Dörfer mussten evakuiert werden. Der Brand tobt seit Mittwochabend nahe der Urlaubsortschaft Loutraki und der Region der Stadt Megara rund 60 Kilometer westlich der griechischen Hauptstadt.

Es ist der erste große Brand in Griechenland in diesem Jahr. In den vergangenen Tagen herrschte im Süden des Landes Trockenheit, vielerorts stiegen die Temperaturen auf rund 30 Grad.

Puma in den Straßen von San Francisco

SAN FRANCISCO: Ein ausgewachsener Puma ist nach einem zweitägigen Streifzug durch die Straßen von San Francisco von Wildhütern geschnappt worden. Die Raubkatze sei in der Nacht zum Donnerstag in dem Stadtviertel Bernal Heights in einem Baum gesichtet und mit einem Betäubungspfeil ruhiggestellt worden, teilte die Tierschutzbehörde mit. Das gut 45 Kilogramm schwere zweijährige Männchen wurde in den Zoo von Oakland gebracht.

«Er ist prachtvoll, sehr gesund und gut ernährt», teilte die Veterinärin Dr. Alex Herman nach einer Untersuchung des betäubten Pumas am Donnerstag mit. Der Berglöwe mit dem Spitznamen «Mr. Handsome» (Schönling) wurde mit einem Mikrochip gekennzeichnet und anschließend in einem Wildnisgebiet im Bezirk Santa Clara südlich von San Francisco ausgesetzt.

In Kalifornien werden Pumas mitunter in Randzonen von Ortschaften gesichtet, nur gelegentlich dringen sie in Stadtgebiete ein. Die Raubkatzen gelten als scheu, Angriffe auf Menschen sind selten.

Nach Schätzungen der Mountain Lion Foundation (MLF), einer gemeinnützigen Organisation zum Schutz der Berglöwen, gibt es in den USA rund 30.000 Pumas, die meisten davon in westlichen Bundesstaaten, sowie wenige Hundert in Florida. Als einzige Staaten haben Kalifornien und Florida ein Jagdverbot erlassen. Wilderei, Kollisionen mit Autos, vergiftete Beute und die Zerstörung ihres Lebensraums haben den Bestand dezimiert.

Noch zwei neue Krimis bis 6. Juni: Dann kürzere «Tatort»-Sommerpause

MÜNCHEN: «Tatort»-Fans steht 2021 wohl eine kürzere Sommerpause als letztes Jahr bevor. Die Zeit ohne neue Krimis wird voraussichtlich zwölf Wochen dauern - vom 6. Juni bis 29. August. Das teilte die ARD-Programmdirektion in München mit. 2020 dauerte sie 13 Wochen - vom 7. Juni bis 6. September. Bis zum Beginn der Sommerpause kommen noch zwei neue Krimis: an diesem Wochenende, am Pfingstmontag (24.5.), steht der erste Fall des neuen Bremer Teams im Programm. Der Film mit Jasna Fritzi Bauer, Luise Wolfram und Dar Salim heißt «Neugeboren». Am 6. Juni kommt dann die vorerst letzte «Tatort»-Erstausstrahlung an: der Berliner Krimi «Die dritte Haut».

Die weiteren Juni-Sonntage: Am 13. Juni zeigt das Erste das Fußball-EM-Vorrundenspiel Niederlande-Ukraine live aus Amsterdam, am 20. Juni einen neuen Münchner «Polizeiruf 110: Frau Schrödingers Katze» mit Verena Altenberger und am 27. Juni als Wiederholung den Stuttgarter Pflege-Krimi «Tatort: Anne und der Tod» von 2019.

UN sehen Waffenruhe im Gaza-Konflikt nur als ersten Schritt

GENF: Angesichts der vereinbarten Waffenruhe im Gaza-Konflikt hat das UN-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge (UNRWA) vor übergroßen Hoffnungen gewarnt. Die Waffenruhe sei ein erster Schritt, löse aber die eigentlichen Probleme nicht, sagte UNRWA-Direktor Matthias Schmale am Freitag in Genf. «Es wird wieder ein Krieg ausbrechen, solange die fundamentalen Ursachen nicht angegangen werden.» Mit Blick auf die Lage vieler Palästinenser im Gazastreifen fügte er hinzu: «Wenn man einen Job hat, eigenes Geld verdient und selbst Essen kaufen kann, statt auf die UN zu vertrauen, dann ist man weniger geneigt, sich Gruppen wie der Hamas anzuschließen.»

Bei dem elftägigen Schlagabtausch zwischen Israel und der islamistischen Hamas-Organisation kamen mindestens 232 Menschen im Gazastreifen und zwölf Menschen in Israel das Leben. Eskaliert war der Konflikt mit dem Raketenbeschuss von Städten wie Jerusalem durch militante Palästinenser. Vorausgegangen waren Zusammenstöße und Konflikte zwischen Juden und Arabern in der beiden Gemeinschaften heiligen Stadt. Seit Freitag gilt eine Waffenruhe.

USA belegen zwei Anführer der Huthi-Rebellen mit Sanktionen

WASHINGTON: Die US-Regierung belegt zwei Anführer der Huthi-Rebellen im Jemen mit Sanktionen. Ihnen wird vorgeworfen, für Militäreinsätze verantwortlich zu sein, die den Jemen destabilisieren und die humanitäre Krise weiter zuspitzen. Muhammad Abd Al-Karim al-Ghamari wird für Einsätze der Huthis verantwortlich gemacht, bei denen Zivilisten zu Schaden kamen, zuletzt vor allem in der Provinz Marib. Die von ihm angeführte Offensive in Marib «verschlimmert das Leid der Menschen», erklärte das US-Finanzministerium am Donnerstag (Ortszeit). Zudem werde der Kommandeur Jusuf al-Madani wegen des Verdachts auf terroristische Handlungen mit Sanktionen belegt.

Das Außenministerium in Washington kritisierte, die Huthis erhielten «großzügige militärische Unterstützung» vom Iran, um Angriffe auf die jemenitische Zivilbevölkerung und Infrastruktur durchzuführen. Dies spitze die humanitäre Krise weiter zu, hieß es. Die schiitischen Huthi-Rebellen kämpfen im Jemen gegen die Regierung und ein von Saudi-Arabien angeführtes Militärbündnis. Das sunnitische Königreich sieht in ihnen einen Verbündeten seines schiitischen Erzfeindes Iran. Die Rebellen beherrschen heute große Teile des Bürgerkriegslandes, vor allem den Norden und die Hauptstadt Sanaa.

Die US-Sanktionen haben unter anderem zur Folge, dass möglicher Besitz der Huthi-Anführer in den USA eingefroren wird. US-Unternehmen und Personen dürfen keine Geschäfte mit ihnen machen oder sie unterstützen. Durch die Sanktionierung dürften auch andere internationale Transaktionen für die Betroffenen schwieriger werden, denn viele Unternehmen und Banken schrecken vor Geschäften mit sanktionierten Firmen und Personen zurück.

Biden verspricht Israel Unterstützung für Abwehrsystem «Iron Dome»

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden hat Israel seine «volle Unterstützung» zugesagt, um das israelische Abwehrsystem Eisenkuppel («Iron Dome») wieder komplett auszustatten. Das gemeinsam mit den USA entwickelte System müsse auch «in Zukunft die Verteidigung und Sicherheit» Israels gewährleisten, sagte Biden am Donnerstag (Ortszeit) im Weißen Haus. Die Vereinigten Staaten stünden weiter zu Israels Recht, sich gegen Raketenangriffe der Hamas und anderer Terrorgruppen im Gazastreifen zu verteidigen, betonte er.

Der seit 2011 eingesetzte «Iron Dome» soll Israel unter anderem vor Angriffen mit Kurzstreckenraketen schützen. Ein Radargerät erkennt anfliegende Geschosse und gibt die Information an einen Raketenwerfer weiter. Der startet eine Abfangrakete, um das feindliche Geschoss möglichst vor dem Einschlag noch in der Luft zu zerstören - und das nach israelischen Angaben mit einer Trefferquote von rund 90 Prozent.

Militante Palästinenser feuerten nach israelischen Militärangaben insgesamt rund 4000 Raketen auf Israel ab. Israel dürfte nun seine Vorräte der Abfangraketen schnell wieder aufbauen wollen. Die Entwicklung, den Bau und die Instandhaltung des Abwehrsystems haben die USA bisher mit mehr als 1,6 Milliarden Dollar unterstützt.

Israel und die militanten Palästinenser im Gazastreifen hatten sich am späten Donnerstagabend auf eine Waffenruhe geeinigt. Nach elf Tagen schwerer Kämpfe folgten sie damit einem Vorschlag Ägyptens, das zwischen den Kontrahenten vermittelt hatte.

Nachtzug Paris-Nizza fährt wieder - Premier mit an Bord

PARIS: Erstmals seit mehr als drei Jahren ist in Frankreich wieder ein regulärer Nachtzug von Paris nach Nizza gestartet - und hatte gleich einen prominenten Fahrgast mit an Bord. «Meine Damen, meine Herren, darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten! Ich heiße Sie herzlich willkommen an Bord des Nachzuges 5773 mit dem Ziel Nizza Stadt», begrüßte Premierminister Jean Castex am Donnerstagabend die Reisenden, wie auf einem Video zu sehen war. Der Zug fuhr um 20.52 Uhr vom Pariser Bahnhof Austerlitz ab und sollte am Morgen um kurz nach 9.00 Uhr in Nizza ankommen. Damit braucht er deutlich länger als die normale Schnellzugverbindung mit dem TGV, dafür sind die Tickets deutlich günstiger.

Die französische Bahngesellschaft hatte den Nachtzug-Betrieb von Paris nach Nizza im Ende 2017 eingestellt, da sie ihn für unrentabel hielt. «Wir werden weiter in die Bahn investieren und gleichzeitig das tägliche Leben der Reisenden verbessern», schrieb Castex auf Twitter. Der Bahnliebhaber, der selbst ein Buch über die Bahnstrecke Perpignan-Villefranche-de-Conflent geschrieben hat, veröffentlichte am späten Abend auch ein paar Fotos seines Schlafabteils. «Einschlafen in Paris und Aufwachen an der Côte d'Azur ist dank France Relance wieder möglich», schrieb er weiter. Er wies damit darauf hin, dass das französische Corona-Konjunkturprogramm France Relance auch mehrere Milliarden Euro für den Bahnsektor vorsieht.

Biden: Waffenruhe ist eine Chance für Fortschritte im Nahen Osten

WASHINGTON: Die Waffenruhe zwischen Israel und den militanten Palästinensern im Gazastreifen bietet nach Ansicht von US-Präsident Joe Biden eine «wirkliche Chance», im Nahen Osten Fortschritte hin zu einem dauerhaften Frieden zu machen. Die USA stünden zusammen mit den Vereinten Nationen und anderen Partnern bereit, der Palästinensischen Autonomiebehörde mit humanitärer Hilfe und Unterstützung beim Wiederaufbau zu helfen, sagte Biden am Donnerstag (Ortszeit) im Weißen Haus.

Biden zollte Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu Respekt dafür, die Kampfhandlungen nun einzustellen. Zudem dankte er Ägypten für seinen Einsatz bei der Vermittlung der Waffenruhe. Es gebe nun eine wirklich Chance, in der Region Fortschritte zu erzielen, sagte Biden. «Ich bin der Meinung, dass Palästinenser und Israelis es gleichermaßen verdienen, sicher und geschützt zu leben und sich gleichermaßen an Freiheit, Wohlstand und Demokratie zu erfreuen.»

Biden betonte, die US-Regierung habe sich in Dutzenden Gesprächen ebenfalls für eine Deeskalation eingesetzt. Er habe in den vergangenen elf Tagen allein sechs Mal mit Netanjahu gesprochen, zuletzt am Donnerstag nach der Bekanntgabe der Waffenruhe, sagte Biden.

Israel und die militanten Palästinenser im Gazastreifen hatten sich unmittelbar zuvor auf eine Waffenruhe geeinigt. Nach elf Tagen schwerer Kämpfe folgten sie damit einem Vorschlag Ägyptens, das zwischen den Kontrahenten vermittelt hatte.

Aus «Tiger King» bekannt: US-Justiz beschlagnahmt 68 Löwen und Tiger

WASHINGTON: Die US-Justiz hat 68 Löwen, Tiger und andere Großkatzen des Privatzoo-Direktors Jeffrey Lowe beschlagnahmt, der durch die Netflix-Serie «Tiger King» bekannt geworden war. Bei drei Inspektionen in dem Park von Jeffrey und Lauren Lowe im Bundesstaat Oklahoma seien wiederholt gravierende Mängel in Bezug auf die Gesundheit und das Wohlergehen der Tiere festgestellt worden, erklärte das Justizministerium am Donnerstag (Ortszeit).

Die Lowes hätten sich einer gerichtlichen Anordnung widersetzt, wonach sie einen qualifizierten Tierarzt beschäftigen müssen, um eine ausreichende Versorgung zu garantieren, erklärte das Ministerium. Bei den Inspektionen hatten sie wegen der mangelnden tierärztlichen Versorgung, mangelnder artgerechter Ernährung und der Größe der Käfige bereits Mahnungen erhalten, hieß es weiter.

Ein Richter hatte im Januar entschieden, dass Lowe einen Großteil seiner Großkatzenbabys und deren Mütter an die zuständigen Behörden übergeben muss, die sie dann artgerecht unterbringen würden. Unter den nun sichergestellten Tieren waren auch Kreuzungen aus Löwen und Tigern sowie ein Jaguar. Das Justizministerium nehme Hinweise auf Vergehen gegen geschützte Tiere, die in Gefangenschaft aufgewachsen seien, sehr ernst, hieß es weiter.

Lowe ist eine der schillernden Gestalten aus der Reality-Show «Tiger King». Er hatte den Privatzoo von seinem früheren Geschäftspartner Joe Exotic übernommen. Exotic wurde zu 22 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er einen Mörder angeheuert haben soll, um die Tierschützerin Carole Baskin umzubringen. In der Netflix-Serie waren mehrere Inhaber von Privatzoos in den USA vorgestellt worden, die Tiger und Löwen unter fragwürdigen Bedingungen züchten und halten.