Neues aus dem Ausland am Freitag

Paralympics: DBS-Nominierung am 19. Juli - Bisher 107 Plätze

FRECHEN: Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) wird sein Aufgebot für die am Sonntag in 100 Tagen beginnenden Paralympics in Tokio (24. August bis 5. September) am 19. Juli benennen. Bisher haben die deutschen Athletinnen und Athleten 107 Startplätze gesichert, weitere sollen folgen. «Wir hoffen auf 130 bis 150 Athletinnen und Athleten», sagte Deutschlands Chef de Mission Karl Quade: «Viele Qualifikationen laufen aktuell noch, und ich hoffe natürlich, dass es noch einige Plätze mehr werden.»

Aktuell laufen Ausscheidungen im Kanu und Badminton, es folgen die Schwimmer, im Juni sind noch Qualifikationen in der Leichtathletik, im Radsport, Rudern, Tischtennis, Schießen und Sitzvolleyball möglich. Die Volleyballer könnten nach den Goalballern und den beiden Rollstuhlbasketball-Teams die vierte deutsche Mannschaft werden. Ziel im Medaillenspiegel wird laut Quade «ein Platz unter den besten zehn Nationen» sein.

Die Bedingungen werden auch für Quade, der zum 13. Mal Chef de Mission sein wird, ungewöhnlich. «Ich dachte, man hätte schon alles erlebt», sagte er: «Bei allen Informationen, die wir täglich aus Japan bekommen, merke ich, dass das doch völlig andere Spiele werden, als wir das bisher kannten.» Er hoffe, dass zu den aktuellen Restriktionen nicht noch weitere kommen, «denn täglichen Tests und die vielen Maßnahmen kosten Zeit und Nerven». Die Organisationskomitees täten aber «alles dafür, dass sich weder die Olympischen noch die Paralympischen Spiele zu einer Superspreader-Veranstaltung für die Weltgemeinschaft entwickeln».

Athen und Abu Dhabi erkennen Corona-Impfbescheinigungen an

ATHEN: Griechenland und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben ihre staatlichen Impfbescheinigungen gegenseitig anerkannt.

Bürger der beiden Staaten werden mit dem Impfpass ihres Staates ins jeweils andere Land ohne weitere Kontrollen oder Quarantäne reisen können. Dies teilte am Freitag das griechische Außenministerium mit. Griechen können ab sofort in die VAE reisen. Umgekehrt wird diese Vereinbarung ab dem 18. Mai gelten, hieß es. Athen hat bereits seit Wochen seine Grenzen für geimpfte Menschen aus Israel geöffnet. Auch Bürger aus fast allen Staaten Europas können nach Griechenland reisen, ohne in eine Quarantäne gehen zu müssen, wenn sie einen nationalen Impfpass oder einen negativen Corona-PCR-Test vorweisen können.

Prinz Harry erneut im Kreuzfeuer des britischen Boulevards

LONDON: Nach kritischen Äußerungen über seinen Vater Prinz Charles ist Prinz Harry erneut ins Kreuzfeuer des britischen Boulevards geraten. «Just How Low Can Harry Go?» (deutsch: «Wie tief kann Harry nur sinken?»), titelte etwa die «Daily Mail» am Freitag. Hintergrund der Kritik sind Äußerungen von Harry in dem US-amerikanischen Podcast «Armchair Expert», in dem er seinem Vater vorwarf, das eigene Leiden auf seine Kinder übertragen zu haben. Den Umzug mit seiner Ehefrau Meghan nach Kalifornien bezeichnete Harry als Ausbruch aus einem Kreislauf von «Schmerz und Leiden».

Harry (36) und Meghan (39) haben ein sehr belastetes Verhältnis zur britischen Regenbogenpresse. So hatte der Enkel von Queen Elizabeth II. schon früh in seiner Beziehung zu Meghan Parallelen zu seiner Mutter Prinzessin Diana gezogen, die ebenfalls massiv von Paparazzi verfolgt worden war. Außerdem gab es mehrere Rechtsstreits zwischen dem Paar und Zeitungen. Dabei ging es unter anderem um Verletzungen der Privatsphäre und Urheberrechtsverletzungen.

Wieder Ausschreitungen - Polizei nimmt Verdächtige fest

TEL AVIV: Die israelische Polizei hat bei neuen Ausschreitungen in mehreren Städte einige Verdächtige festgenommen. In Lod bei Tel Aviv schleuderten Menschen Steine und Molotowcocktails, wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen mitteilte. Sie griffen demnach auch Polizisten an.

In Tel Aviv wurden in der Nacht zudem zwei Verdächtige mit Eisenstangen festgenommen - mehr Einzelheiten zu dem Fall gab die Polizei zunächst nicht bekannt. Auch in den Städten Beerscheva und Netanja wurden mehrere Menschen festgenommen. In dem Ort Kalansawe in der Nähe des Westjordanlands untersucht die Polizei einen Vorfall, bei dem eine Polizeistation in Brand gesteckt worden sein soll.

Nach der Eskalation des Gaza-Konflikts ist es auch in Städten im israelischen Kernland, wo ein hoher Anteil arabischer Israelis lebt, zu Gewalt gekommen. Am Mittwoch wurde im Norden des Landes ein jüdischer Einwohner von arabischen Demonstranten lebensgefährlich verletzt. Südlich von Tel Aviv attackierte eine jüdische Menge einen arabischen Einwohner mit Knüppeln. Seit Beginn der Ausschreitungen hat die Polizei insgesamt 750 Verdächtige festgenommen.

Israels Militär: 1800 Raketen aus Gazastreifen abgefeuert

TEL AVIV: Militante Palästinenser im Gazastreifen haben nach Angaben des israelischen Militärs bislang 1800 Raketen auf Israel abgefeuert. Rund 430 davon seien noch in dem Küstengebiet niedergegangen, sagte Sprecher Jonathan Conricus am Freitagmorgen. Die Erfolgsquote des Abfangsystems Eisenkuppel («Iron Dome») hat das Militär zuletzt im Schnitt mit rund 90 Prozent angegeben.

Israel macht die im Gazastreifen herrschende, islamistische Hamas für alle Angriffe aus dem Gazastreifen verantwortlich. Die Palästinensergruppe wird von Israel und der EU als Terrororganisation eingestuft.

Erste Flüge und Kreuzfahrten: Tui fährt Betrieb in Griechenland hoch

HERAKLION/HANNOVER: Zum Start der griechischen Tourismussaison 2021 hat Tui sein Geschäft in dem Land wieder aufgenommen. Am Freitagvormittag sollten die ersten Maschinen mit Inselurlaubern aus Deutschland auf Kreta ankommen. Schon am Donnerstag waren Tui-Kunden dort gelandet, um nun mit der «Mein Schiff 5» zu einer Kreuzfahrt aufzubrechen - der ersten von acht durch griechische Gewässer. Am Samstag machen die Griechen den offiziellen Auftakt in der Touristik.

Tui hatte als weltgrößter Reiseanbieter in dem wichtigen Zielland mehr als ein halbes Jahr pausieren müssen. Grund war - wie in vielen anderen Urlaubsgebieten - die schwierige Corona-Lage. Zuletzt besserte sich die Situation auch in Griechenland aber spürbar. Finanzchef Sebastian Ebel sprach von einem «weiteren Meilenstein», nachdem die Hannoveraner bereits für die Balearen und die Algarve wieder schrittweise Flüge angeboten und Hotels geöffnet hatten.

Ab dem Wochenende sollen unter anderem auch Verbindungen auf griechische Inseln wie Kos, Korfu und Rhodos bedient werden. Nötig für die Einreise nach Griechenland ist für Urlauber laut Tui ein negativer PCR-Test, der nicht älter als drei Tage ist, oder der Nachweis der vollständigen Impfung. «Es ist jetzt der Startpunkt für die Wiederaufnahme unseres Geschäfts mit Kunden aus Deutschland», sagte Ebel in Heraklion. Der Tourismus habe in Griechenland weiter zentrale volkswirtschaftliche Bedeutung. «Es gab auch auf Kreta große Entbehrungen.» Nun könne die Saison vorsichtig anlaufen, das helfe zudem der Gastronomie und weiteren angeschlossenen Sektoren.

Proteste : Außenministerin Blum tritt zurück

BOGOTÁ: Nach von Gewalt überschatteten Protesten regierungskritischer Demonstranten in Kolumbien hat Außenministerin Claudia Blum ihren Posten geräumt. Dies berichteten kolumbianische Medien am Donnerstag (Ortszeit). Gründe für den Rücktritt wurden offiziell nicht bekannt gegeben, Berichte führten dafür unter anderem die Kritik an Blums Krisenmanagement an. Nachfolgerin wird demnach die stellvertretende Ministerin Adriana Mejía.

Seit zwei Wochen kommt es in Kolumbien zu zahlreichen Protesten, bei denen es auch zu Ausschreitungen kam. Mindestens 42 Menschen sind nach den jüngsten Angaben der nationalen Ombudsstelle während der Protesttage ums Leben gekommen, 168 Personen werden vermisst. Zunächst hatten die Menschen gegen eine umstrittene, inzwischen zurückgenommene Steuerreform demonstriert. Wirtschaftsminister Alberto Carrasquilla trat deshalb bereits zurück. Die meisten Demonstranten haben nun neue Ziele, wie den Widerstand gegen eine geplante Gesundheitsreform und den Einsatz für den brüchig gewordenen Friedensprozess.

UN und EU zeigten sich alarmiert über Berichte nach denen es exzessive Polizeigewalt gegeben habe - das wies das kolumbianische Außenministerium mit scharfen Worten zurück. Kolumbien ist nach Brasilien das bevölkerungsreichste Land sowie der wichtigste Verbündete der USA in Südamerika. Mehr als 50 Jahre herrschte ein Bürgerkrieg, 220.000 Menschen kamen ums Leben, Millionen wurden vertrieben.

2016 hatte die kolumbianische Regierung Frieden mit der Farc-Guerilla geschlossen, die Wirtschaft erlebte einen Aufschwung, der Tourismus, auch aus Deutschland, boomte. Doch der Frieden ist brüchig.

USA: Sicherheitsratssitzung zum Nahost-Konflikt nun am Sonntag

NEW YORK: Nach Einwänden der USA wird eine zunächst für Freitag angedachte Sitzung des UN-Sicherheitsrates zur eskalierenden Gewalt in Nahost nun am Sonntag abgehalten. Dies teilte die amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield am Donnerstagabend (Ortszeit) in New York mit. Die Vereinigten Staaten hatten zuvor um eine Verschiebung gebeten, weil diplomatische Bemühungen andauerten und die geplante offene Sitzung diese nach Ansicht Washingtons hätte untergraben können.

Der Sicherheitsrat hatte sich diese Woche bereits zwei Mal wegen der Eskalation zwischen Israelis und Palästinensern getroffen. Die USA - der wichtigste Verbündete Israels - hatte eine gemeinsame Stellungnahme des Gremiums bislang verhindert.

Erneut starkes Erdbeben im Nordosten Japans - Keine Tsunami-Gefahr

TOKIO: Ein Erdbeben der Stärke 6,0 hat am Freitag den Nordosten Japans erschüttert.

Sein Zentrum lag vor der Küste der Präfektur Fukushima in einer Tiefe von 40 Kilometern, wie die Meteorologische Behörde mitteilte. Die Gefahr durch einen Tsunami bestehe nicht. Berichte über Schäden oder Verletzte gab es zunächst nicht. Vor zehn Jahren war dieselbe Region von einer Tsunami-Katastrophe mit Tausenden Toten heimgesucht worden. Im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi kam es zu einem Super-Gau. In jüngster Zeit wird die Region erneut wiederholt von Erdbeben heimgesucht. Im Februar kam dabei ein Mensch ums Leben, rund 200 Menschen wurden zudem verletzt.

Slowakischer Journalistenmord: Berufungsverfahren am 15. Juni

BRATISLAVA: Mehr als drei Jahre nach einem international beachteten Journalistenmord will das Oberste Gericht der Slowakei am 15. Juni im Berufungsverfahren über das überraschende Urteil der ersten Instanz entscheiden. Diesen Termin teilte Gerichtssprecherin Alexandra Vazanova am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage mit.

Der damals 27 Jahre alte Investigativ-Journalist Jan Kuciak und seine gleichaltrige Verlobte Martina Kusnirova waren im Februar 2018 in ihrem Haus im Dorf Velka Maca erschossen worden. Kuciak hatte über zwielichtige Geschäfte des Unternehmers Marian Kocner berichtet, aber auch über andere Verfilzungen von Politik und Geschäftemacherei. Eine erst nach seinem Tod veröffentlichte Reportage löste Massendemonstrationen gegen Korruption aus und führte zum Rücktritt der damaligen Regierung. Der Millionär Kocner wurde schließlich angeklagt, den Mord bestellt und bezahlt zu haben.

Im September 2020 verurteilte das für organisierte Verbrechen zuständige Spezialgericht in Pezinok bei Bratislava zwar einen Mittäter, sprach aber Kocner und eine mutmaßliche Komplizin aus Mangel an Beweisen frei. Dieses Urteil sorgte auch in deutschen Medien für Empörung. Die Staatsanwaltschaft hatte für alle drei Angeklagten die Höchststrafe gefordert.

Der geständige Todesschütze Miroslav Marcek wurde bereits in einem eigenen Verfahren rechtskräftig zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Ein weiterer Mittäter kam mit 15 Jahren Haft davon, weil er als Kronzeuge wichtige Hinweise lieferte.

Airbnb erneut mit hohem Verlust - Buchungen legen aber kräftig zu

SAN FRANCISCO: Der Apartment-Vermittler Airbnb leidet weiter unter der Coronavirus-Krise und hat zu Jahresbeginn tiefrote Zahlen geschrieben. Im ersten Quartal fiel ein Verlust von 1,2 Milliarden Dollar (1,0 Mrd Euro) an, wie das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Vor einem Jahr hatte das Minus trotz Belastungen durch die Pandemie nur 341 Millionen Dollar betragen.

Als einen Hauptgrund für das schlechtere Ergebnis nannte Airbnb hohe Kosten aufgrund der Rückzahlung von Krediten, die während der Pandemie aufgenommen worden waren. Eigentlich erholte sich das Geschäft aber schon wieder deutlich von der Krise. Die Buchungen stiegen im Jahresvergleich um 52 Prozent auf 10,3 Milliarden Dollar und lagen damit weit über den Prognosen der Analysten.

Auch der Umsatz fiel mit einem Anstieg um fünf Prozent auf 887 Millionen Dollar höher als am Markt erwartet aus. Konkrete Ziele für das restliche Geschäftsjahr gab Airbnb nicht aus, aber Konzernchef Brian Chesky zeigte sich optimistisch: «Wir rechnen mit einem Reise-Aufschwung, wie wir ihn noch nie zuvor gesehen haben». Anleger reagierten jedoch verhalten, die Aktie fiel nachbörslich zunächst.

Israel verschärft Angriffe mit Luft- und Bodentruppen

TEL AVIV: Israels Armee hat in der Nacht zum Freitag ihre Angriffe auf den Gazastreifen noch verschärft. «Luft- und Bodentruppen greifen gegenwärtig im Gazastreifen an», teilte die israelische Armee bei Twitter mit. Eine Sprecherin konnte aber nicht erläutern, ob sich auch Bodentruppen in dem Küstenstreifen befanden. Das israelische Fernsehen berichtete von massiven Angriffen der Luftwaffe sowie der Artillerie und Panzertruppen auf den Küstenstreifen.

Militante Palästinenser setzten am Donnerstag ihre heftigen Raketenangriffe auf israelische Bevölkerungszentren fort. Auch am Abend wurden erneut zahlreiche Städte beschossen, darunter Aschkelon, Aschdod und Modiin. Auch in die Richtung des internationalen Flughafens bei Tel Aviv wurden Raketen abgefeuert. In einer Ortschaft im Süden des Landes wurde nach Angaben von Rettungskräfte eine 87-Jährige auf der Flucht in einen Schutzraum tödlich verletzt.

Im Gazastreifen starben nach Angaben des Gesundheitsministeriums 109 Menschen seit der Eskalation der Gewalt. In Israel wurden nach offiziellen Angaben bislang acht Menschen bei Raketenangriffen getötet.