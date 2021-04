Neues aus dem Ausland am Freitag

Großbrand in Johannesburger Krankenhaus - Patienten werden gerettet

JOHANNESBURG: In der südafrikanischen Metropole Johannesburg steht ein Krankenhaus in Flammen.

Zahlreiche Patienten sind am Freitagabend nach Angaben einer Sprecherin des zuständigen Gesundheitsministerium auf andere Hospitäler verteilt worden. Der Brand im Charlotte Maxeke-Hospital war nach diesen Angaben am Morgen in einem Lagerraum ausgebrochen und galt mehrere Stunden später zunächst als gelöscht. Am Abend loderten die Flammen jedoch wieder auf. Ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten bekämpfte am Abend die Flammen. Das für mehr als 1000 Betten ausgelegte Krankenhaus gilt als eins der größten privaten Krankenhäuser der südafrikanischen Metropole.

EU kritisiert Urteile gegen Hongkonger Demokratiebewegung

BRÜSSEL: Die EU hat scharfe Kritik an der Verurteilung von Vertretern der Hongkonger Demokratiebewegung geübt. Dass Menschen wegen der gewaltfreien Ausübung von Bürgerrechten zu langen Haftstrafen verurteilt wurden, sei ein weiteres Zeichen für die anhaltende Einschränkung des demokratischen Raumes und der Aushöhlung der Grundfreiheiten in der chinesischen Sonderverwaltungsregion, teilte eine Sprecherin des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell am Freitagabend mit. Die Entwicklungen stellten Chinas Willen in Frage, seine internationalen Verpflichtungen einzuhalten und beeinträchtigten die Beziehungen zwischen der EU und China.

In einem neuen Schlag gegen die Hongkonger Demokratiebewegung hatte ein Gericht zuvor fünf führende Oppositionspolitiker und Aktivisten bis zu 18 Monate ins Gefängnis geschickt. Unter ihnen ist der bekannte Medienmogul Jimmy Lai, der ein Jahr in Haft muss. Den Verurteilten wurde die Organisation und Teilnahme an einem nicht genehmigten Protest 2019 zur Last gelegt. Haftstrafen gegen weitere Verurteilte wurden zur Bewährung ausgesetzt.

Seit dem 1. Juli 1997 gehört die frühere britische Kronkolonie Hongkong wieder zu China und wird nach dem Grundsatz «ein Land, zwei Systeme» regiert. Diese Vereinbarung sieht eigentlich vor, dass Hongkonger für 50 Jahre bis 2047 «ein hohes Maß an Autonomie» und viele Freiheiten genießen. Seit der Verabschiedung des Sicherheitsgesetzes reden viele jedoch nur noch von «einem Land, ein System». Der Erlass des Gesetzes wurde von Großbritannien und anderen westlichen Ländern als Bruch der Gemeinsamen Erklärung für die Rückgabe Hongkongs kritisiert.

Biden behält Trumps Limit zur Aufnahme von Flüchtlingen vorerst bei

WASHINGTON: Trotz seines Versprechens, schon im laufenden Jahr mehr Flüchtlinge aufzunehmen, hält US-Präsident Joe Biden an der von seinem Vorgänger Donald Trump festgelegten Obergrenze von 15.000 Personen fest. Biden verfügte am Freitag aber, die Herkunftskriterien zu ändern, damit die Obergrenze bis Ende September zumindest ausgeschöpft werden kann. Bidens Regierung hatte noch Mitte Februar den Kongress unterrichtet, dass das Limit für das laufende Jahr auf 62.500 angehoben werden sollte. Für das neue Haushaltsjahr ab Oktober hat Biden versprochen, die Obergrenze auf 125.000 anzuheben.

Vom linken Flügel seiner Partei hagelte es ungewöhnlich scharfe Kritik gegen Biden. «Die Beibehaltung der fremdenfeindlichen und rassistischen Politik der Trump-Regierung, inklusive der historisch niedrigen und stark gefallenen Obergrenze, ist schlicht falsch», schrieb etwa die demokratische Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez. Die Abgeordnete Pramila Jayapal nannte Bidens Entscheidung «inakzeptabel und unverschämt». Biden habe nach vier Jahren «komplett drakonischer Angriffen auf Einwanderer» unter Trump versprochen, die USA wieder zu einem «Leuchtturm der Hoffnung» zu machen. Nun müsse er sein Versprechen einhalten, forderte sie. Auch die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kritisierte Biden.

Der Republikaner Trump hatte die Obergrenze mehrmals abgesenkt, zuletzt auf 15.000. Das war die niedrigste Zahl seit Einführung des Flüchtlingsprogramms im Jahr 1980. Vor Trumps Amtszeit im Jahr 2016 etwa lag die Grenze bei 85.000 Flüchtlingen. Die Flüchtlinge werden in der Regel in ihren Herkunftsländern oder Regionen überprüft und im Erfolgsfall per Flugzeug in die USA gebracht.

Bidens Regierung ringt derzeit beim Thema Migration mit einer anderen Herausforderung: Die Zahl der Migranten und Flüchtlinge, die aus Mexiko über die Südgrenze in die USA kommen ist zuletzt dramatisch angestiegen. Darunter sind auch Tausende unbegleitete Minderjährige.

Militante Palästinenser im Gazastreifen feuern Geschoss auf Israel

TEL AVIV/GAZA: Militante Palästinenser im Gazastreifen haben den zweiten Tag in Folge eine Rakete auf israelisches Gebiet abgefeuert. In den Gemeinden Holit und Sde Avraham heulten nach Angaben der israelischen Armee am Freitagabend Warnsirenen. Medienberichten zufolge ging das Geschoss auf offenem Gelände nieder, Schäden gab es nicht.

Erst am Donnerstagabend war eine Rakete aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert worden. Das israelische Militär beschoss als Reaktion darauf mehrere Ziele in dem von der islamistischen Hamas beherrschten Palästinensergebiet.

Israel hatte 2007 eine Blockade des Gazastreifens verschärft, die inzwischen von Ägypten mitgetragen wird. Beide Länder begründen die Maßnahme mit Sicherheitserwägungen. In dem von Israel streng abgeschotteten Küstengebiet leben etwa zwei Millionen Menschen unter sehr schlechten Bedingungen. Die Hamas wird von Israel, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft.

Koalitionsvereinbarung auf Grönland geschlossen

NUUK: Grönlands neue Regierung steht. Nach ihrem Sieg bei der Parlamentswahl vor anderthalb Wochen geht die linke Partei Inuit Ataqatigiit (IA) eine Koalition mit ihrem Juniorpartner Naleraq ein. Der erst 34 Jahre alte IA-Vorsitzende Múte B. Egede und Naleraq-Chef Hans Enoksen unterzeichneten am Freitagnachmittag (Ortszeit) bei einer feierlichen Zeremonie in der grönländischen Hauptstadt Nuuk den gemeinsamen Koalitionsvertrag, wie in einer Live-Übertragung des Rundfunksenders KNR zu sehen war. Eine dritte Partei, Atassut, entschloss sich nach Angaben der Zeitung «Sermitsiaq», Unterstützerpartei statt Koalitionspartner zu sein.

Offiziell muss die Regierung noch vom neuen Parlament abgesegnet werden, das am kommenden Freitag zusammentritt. IA und Naleraq haben gemeinsam 16 der 31 Sitze im Parlament Inatsisartut inne.

Die IA war bei der Grönland-Wahl am 6. April mit 36,6 Prozent der Stimmen stärkste Kraft geworden. Die bisherige Regierungspartei und traditionell stärkste Kraft Siumut kam als zweitstärkste Kraft auf 29,4 Prozent, womit sie nun die Opposition anführt.

Grund für die um ein Jahr vorgezogene Wahl war der Zusammenbruch der bisherigen Koalition von Regierungschef Kim Kielsen gewesen. Sie war letztlich wegen eines internen Machtkampfes bei Siumut und Streit um ein umstrittenes Minenprojekt zur Gewinnung von Seltenen Erden und Uran zerbrochen. Sowohl die IA als auch Naleraq sind gegen das Minenprojekt.

Wegen Corona: Kein gemeinsames Essen von Biden und Suga

WASHINGTON: Wegen der Corona-Pandemie gelten auch beim ersten Besuch eines ausländischen Regierungschefs im Weißen Haus von US-Präsident Joe Biden besonders Regeln: So werde es beispielsweise entgegen der Gepflogenheiten kein gemeinsames Essen von Biden und dem japanischen Ministerpräsidenten Yoshihide Suga bei dessen Visite am Freitag geben, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki.

Bei den Treffen werde zwischen Delegationsmitgliedern Abstand eingehalten. Auch die Zahl der Reporter bei der abschließenden Pressekonferenz werde beschränkt werden. Es handele sich also nicht um ein bilaterales Treffen wie zu früheren Zeiten. «Wir freuen uns darauf, an vielen Fronten zur Normalität zurückzukehren, aber sicherlich auch an dieser», sagte Psaki.

Russland weist fünf polnische Diplomaten aus

MOSKAU: Nach der Ausweisung von drei russischen Diplomaten aus Polen hat Moskau überraschend hart reagiert. Fünf polnische Diplomaten müssten Russland verlassen, teilte das Außenministerium am Freitagabend in Moskau mit. Zuvor war von drei Botschaftsmitarbeitern die Rede gewesen. Normalerweise reagiert Moskau «spiegelbildlich» und weist entsprechend so viele Diplomaten aus, wie das jeweils andere Land verlassen müssen. Warschau hatte sein Vorgehen unter anderem damit erklärt, dass die russischen Mitarbeiter gegen die geltenden Bedingungen für Diplomaten verstoßen hätten. Zugleich wolle sich Polen mit der Entscheidung der USA solidarisieren.

Die USA hatten ebenfalls am Donnerstag zehn russische Diplomaten ausgewiesen. Moskau erklärte am Freitagabend im Gegenzug zehn Amerikaner zur unerwünschten Person.

Erster Besuch eines Regierungschefs: Biden trifft Japans Premier Suga

WASHINGTON: Der neue US-Präsident Joe Biden hat als ersten ausländischen Regierungschef Japans Ministerpräsidenten Yoshihide Suga zu Gesprächen im Weißen Haus empfangen. Er freue sich darauf, die «historische Allianz zwischen den Vereinigten Staaten und Japan zu erneuern», schrieb Biden am Freitag unmittelbar vor Sugas Ankunft auf Twitter. Suga wurde am Weißen Haus mit militärischen Ehren empfangen. Nach bilateralen Gesprächen wollten sich Biden und Suga in einer Pressekonferenz Fragen von Journalisten stellen.

Wegen der Corona-Pandemie hatte Biden seit seinem Amtsantritt am 20. Januar noch keine anderen Staats- oder Regierungschefs persönlich in Washington empfangen. Japan ist für die USA ein wichtiger Partner in der Asien-Pazifik-Region, sowohl wirtschaftlich als auch in Fragen der Sicherheit. Die USA sind mit ihrem Atomwaffenarsenal Japans Schutzmacht, in dem Land sind auch Tausende US-Soldaten stationiert.

Bidens Treffen mit Suga fand auch vor dem Hintergrund des zunehmenden Machtstrebens Chinas in der indopazifischen Region statt. Dabei dürfte auch der Inselstaat Taiwan zur Sprache kommen, den Peking als Teil Chinas beansprucht. Zudem dürfte Biden auch über die andauernden Spannungen wegen des Atomprogramms Nordkoreas sprechen.

Mitte März waren bereits US-Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin mit ihren japanischen Amtskollegen in Japan zusammengetroffen. Dabei ging es vor allem um Chinas als aggressiv angesehenes Vorgehen in der Pazifikregion.

Ukraine-Konflikt: Litauen bestellt russischen Botschafter ein

VILNIUS: Litauen hat am Freitag den russischen Botschafter in Vilnius einbestellt. Bei dem Treffen im Außenministerium sei dem Diplomaten die Missbilligung der aktuellen russischen Außenpolitik und der Menschenrechtsverletzungen durch Russland mitgeteilt worden, hieß es einer Mitteilung des Außenamtes des baltischen EU- und Nato-Landes. Litauens Besorgnis über den russischen Truppenaufmarsch entlang der Grenze zur Ukraine und der von Russland annektierten ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim sei dabei ein Hauptthema gewesen.

Auch Staatspräsident Gitanas Nauseda diskutierte in einem Telefonat mit seinem polnischen Amtskollegen Andrzej Duda die Lage in der Ukraine. «Wir fordern Russland auf, seine Streitkräfte unverzüglich von der ukrainisch-russischen Grenze abzuziehen, das Minsker Abkommen umzusetzen und mit der Ukraine auf der Grundlage des Völkerrechts und des gegenseitigen Respekts zusammenzuarbeiten», wurde Nauseda in einer Mitteilung der Präsidialkanzlei in Vilnius zitiert.

Angesichts neuer Spannungen in der Ostukraine und des russischen Truppenaufmarsches entlang der Grenze zur Ukraine wächst international die Sorge, dass der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine erneut eskalieren könnte. Der Krieg hat dazu geführt, dass seit knapp sieben Jahren Teile der ostukrainischen Gebiete Donezk und Luhansk entlang der russischen Grenze von moskautreuen Separatisten kontrolliert werden. Russland hatte sich zuvor zudem die Krim mit ihren mehr als zwei Millionen Einwohnern einverleibt. Ein 2015 unter deutsch-französischer Vermittlung vereinbarter Friedensplan - das Minsker Abkommen - ist nur ansatzweise umgesetzt.

Nächste WTO-Ministerkonferenz im Dezember in Genf

GENF: Die wegen der Corona-Pandemie verschobene Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation (WTO) findet am Jahresende in Genf statt. Der Rat der 164 Mitgliedsländer legte sich auf den Zeitraum vom 30. November bis zum 3. Dezember fest, wie die WTO am Freitag an ihrem Sitz in Genf mitteilte. Das Treffen, MC12, sollte ursprünglich im Juni 2020 in Kasachstan stattfinden.

Die Ministerkonferenz ist das höchste Entscheidungsgremium der 1995 gegründeten Organisation, die einen fairen und nachhaltigen Welthandel durch Abbau von Handelsschranken fördern soll. In der Regel nehmen Handelsminister teil.

Es ist die erste Ministerkonferenz seit dem Amtsantritt der Generaldirektorin Ngozi Okonjo-Iweala im März. Sie will bei dem Treffen konkrete Übereinkommen erzielen, etwa über den Abbau von Subventionen in der Fischerei. Weitere Themen sind die Reform der Organisation und eine Neuausrichtung der Streitschlichtung. Die Berufungsinstanz funktioniert seit Dezember 2019 nicht mehr, weil die USA aus Protest gegen mangelnde Reformen die Ernennung neuer Berufungsrichter blockiert haben.

Biden-Sprecherin Psaki will nicht für den Kreml sprechen

«Ich bin glücklicherweise keine Sprecherin des Kremls.»

(Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am Freitag bei ihrer täglichen Pressekonferenz auf die Frage nach möglichen Reaktionen des Kremls auf die jüngsten US-Sanktionen.)

Konflikt in Ostukraine: Selenskyj hofft auf Gipfeltreffen mit Putin

PARIS/KIEW: Angesichts der neuen Spannungen in der Ostukraine hofft der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf ein Gipfeltreffen mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin. Das sagte er am Freitag nach einem Treffen mit Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron in Paris. Bundeskanzlerin Angela Merkel war per Videoverbindung zugeschaltet. Aus dem Élyséepalast hieß es danach, Russland müsse wieder an den Verhandlungstisch gebracht werden.

Bei dem Gespräch ging es Selenskyj zufolge um eine schrittweise Umsetzung des 2015 vereinbarten Friedensplans für den Donbass. Für kommenden Montag sei ein neues Gespräch auf Beraterebene mit deutsch-französischer Vermittlung geplant. Das Vierer-Gipfeltreffen in Berlin mit Macron und Merkel sollte eigentlich bereits vor einem Jahr sein. Einen neuen Termin gibt es noch nicht.

Seit knapp sieben Jahren werden Teile der Gebiete Luhansk und Donezk entlang der russischen Grenze von moskautreuen Separatisten kontrolliert. Mehr als 13.000 Menschen wurden UN-Schätzungen zufolge seitdem getötet. Jüngste Truppenaufmärsche auf russischem und ukrainischem Gebiet hatten zuletzt international die Sorge über eine mögliche Eskalation des Konflikts ausgelöst.

Kremlgegner Nawalny: Aufseherin droht mit Zwangsernährung

POKROW: Der im Straflager in Hungerstreik getretene Alexej Nawalny hat eine konkrete Androhung einer «Zwangsernährung» wegen seines schlechten Gesundheitszustandes beklagt. Eine Aufseherin habe ihn auch mit einer «Zwangsjacke» und anderen Methoden gedroht, teilte der 44-Jährige bei Instagram am Freitag mit. Der prominente Publizist Nikolai Swanidse sagte im Radiosender Echo Moskwy: «Zwangsernährung kommt einer Folter gleich.» Nawalny habe das Recht, eine angemessene ärztliche Untersuchung zu erhalten. Er ist seit Tagen im Hungerstreik, um so einen Arztbesuch durchzusetzen.

Nawalny sagte, dass er auf die russischen Gesetze verwiesen habe, die solche Zwangsmaßnahmen verböten. Er sei ja grundsätzlich in der Lage, ohne Hilfe zu essen; er verlangte aber weiter, dass er von einem unabhängigen Mediziner untersucht werde. «Warum wird mir das verwehrt?», fragte der im Straflager in Pokrow rund 100 Kilometer östlich von Moskau Inhaftierte. «Sie befürchten wohl, dass sich herausstellt, dass der eingetretene Verlust der Empfindlichkeit in den Gliedmaßen womöglich im Zusammenhang mit der Vergiftung steht.»

Der Gegner von Kremlchef Wladimir Putin hatte im August einen Mordanschlag mit dem Nervengift Nowitschok überlebt. Er beklagt, dass der Einsatz des verbotenen chemischen Kampfstoffs gegen einen russischen Bürger in seiner Heimat nicht untersucht werde. Mehrere Labore in der EU hatten das Gift nachgewiesen. Die EU und die USA haben Russland immer wieder zur Untersuchung des Verbrechens aufgefordert und Sanktionen gegen das Land verhängt.

Nawalny hatte Putin vorgeworfen, ihn nach dem gescheiterten Attentat nun im Straflager töten zu wollen. Er warf dem Strafvollzug vor, politische und andere Gefangene wie «Sklaven» zu behandeln. Er setze sich mit seinen Forderungen für Hunderttausende andere Gefangene in Russland ein. «Mein Kopf dreht sich stark, aber noch gehe ich, weil ich eure Unterstützung spüre. Danke», schrieb er seinen Anhängern.

Queen-Gatte Prinz Philip wird auf Schloss Windsor beigesetzt

WINDSOR: Gut eine Woche nach seinem Tod wird Prinz Philip beigesetzt, der Ehemann der britischen Königin Elizabeth II. Trauerfeier und Beerdigung finden am Samstag (von 15.40 Uhr MESZ an) auf Schloss Windsor nahe London statt. Wegen der Corona-Regeln dürfen nur 30 Trauergäste teilnehmen, dabei handelt es sich fast ausschließlich um enge Familienmitglieder. Philip war am 9. April im Alter von 99 Jahren gestorben.

Für Aufsehen sorgt die Teilnahme von Enkel Prinz Harry (36): Es ist sein erster Besuch in Großbritannien, seitdem er und seine Ehefrau Herzogin Meghan (39) ihre royalen Pflichten aufgegeben haben und mit Söhnchen Archie in die USA gezogen sind. In einem Interview hatte das Paar schwere Vorwürfe gegen das Königshaus erhoben. Meghan ist mit ihrem zweiten Kind schwanger und deshalb nicht angereist.

Eingeleitet wird die Zeremonie, an der auch drei deutsche Verwandte Philips teilnehmen, mit einem Trauermarsch und einer landesweiten Schweigeminute. Die Feier wird live im Fernsehen gezeigt, in Deutschland übertragen mehrere Sender.

EU-Emissionshandel: Klimagase 2020 um 13,3 Prozent gesunken

BRÜSSEL: Die Klimagase aus Fabriken, Kraftwerken und dem Flugverkehr in der Europäischen Union sind 2020 insgesamt um 13,3 Prozent gesunken. Das teilte die EU-Kommission am Freitag mit. Es handelt sich um die Branchen, die unter den Emissionshandel fallen. Vergleichsmaßstab ist 2019.

Im Pandemiejahr sanken die Emissionen den Angaben zufolge im Flugverkehr um 64,1 Prozent, bei Kraftwerken und Fabriken waren es minus 11,2 Prozent. Das Emissionshandelssystem ETS umfasst insgesamt 10.000 Kraftwerke, Industrieanlagen und Fluggesellschaften, die zusammen 40 Prozent der EU-Treibhausgase verursachen.

Das Prinzip des Emissionshandels: Für jede Tonne Kohlendioxid, die in die Atmosphäre geblasen wird, brauchen Verursacher eine Berechtigung. Diese Zertifikate können gehandelt werden. Insgesamt wird die erlaubte Menge an Emissionen immer kleiner, die Zertifikate werden teurer, was Investitionen in Klimaschutz lohnend machen soll. Die EU-Kommission will im Juni eine Reform des Handelssystems vorschlagen und es möglicherweise auf weitere Sektoren ausweiten.

Initiativen kritisieren Urteil zu Menschenrechtsbeauftragtem

WARSCHAU: Mehr als hundert Nichtregierungsorganisationen in Polen haben gegen einen Gerichtsentscheid protestiert, wonach der Menschenrechtsbeauftragte Adam Bodnar sein Amt abgeben muss. Man wehre sich gegen die «feindliche Übernahme» des Amtes durch die nationalkonservative Regierungspartei PiS, heißt es in dem am Freitag veröffentlichten Schreiben, das unter anderem von der Helsinki-Stiftung für Menschenrechte und Amnesty International unterzeichnet wurde. Das Gerichtsurteil sei «ein weiteres Beispiel für die Annektierung des Staates durch die Regierungspartei, die Untergrabung der Fundamente der Demokratie und die Umgehung der Verfassung.»

Am Donnerstag hatte das Verfassungsgericht entschieden, dass der Menschenrechtsbeauftragte Adam Bodnar innerhalb von drei Monaten gehen muss. Eine Regelung, wonach er die Funktion auch nach dem Ende seiner regulären Amtszeit bis zur Ernennung eines Nachfolgers behalte, sei nicht verfassungskonform, hieß es in der Begründung des Gerichts. EU-Kommission und Europarat reagierten besorgt.

Der 44-jährige Verfassungsrechtler Bodnar hat das Amt seit 2015 inne. Er ist einer der schärfsten Kritiker der nationalkonservativen PiS-Regierung, besonders machte er sich zuletzt für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender (LGBT) stark.

Bodnars fünfjährige Amtszeit lief im September ab. Ein neuer Menschenrechtsbeauftragter muss jedoch von beiden Kammern des polnischen Parlaments bestätigt werden. PiS und Opposition konnten sich auf keinen gemeinsamen Kandidaten einigen. Also blieb Bodnar im Amt - bis sich die PiS nun entschloss, das Verfassungsgericht anzurufen.

Ermittler suchen nach entführtem Mädchen Mia

PARIS: Nach der Entführung einer Achtjährigen rätselt Frankreich über das Schicksal der kleinen Mia. Es sei möglich, dass sie mit ihrer Mutter im Ausland sei, sagte der zuständige Staatsanwalt, Nicolas Heitz, am Freitag. Das Mädchen war am Dienstag in den Vogesen im Dorf Poulières nahe der deutschen Grenze entführt worden. Dort hielt sich Mia bei ihrer Großmutter auf, Mias Mutter durfte das Kind nicht mehr alleine sehen. Laut Staatsanwalt sind vier verdächtige Männer in Gewahrsam genommen worden, die Mia im Auftrag der Mutter entführt haben sollen.

Zwar seien die Männer bisher nicht vorbestraft, aber sie waren bereits im Visier der Anti-Terrorstaatsanwaltschaft, so die Ermittler. Im Haus eines Mannes seien Materialien entdeckt worden, mit denen wahrscheinlich Sprengstoff hergestellt werden könne, sagte Heitz. Die verdächtigen Männer sollen Medienberichten zufolge der Bewegung der Survivalists oder Prepper nahestehen.

Die Männer hätten angegeben, dass Mias Mutter sie über das Internet kontaktiert habe. Sie hätten sich gegenüber der Oma als Beamte des Jugendamts ausgegeben und später ersten Erkenntnissen nach Mia ihrer Mutter übergeben. Diese hat den Behörden nach «am Rande der Gesellschaft» leben wollen und nicht gewollt, dass sich jemand in ihr Leben oder das ihrer Tochter einmischt. Staatsanwalt Heitz betonte, dass der Ort der Entführung, die Vogesen in Ostfrankreich, nicht weit von mehreren Landesgrenzen entfernt seien. Das sind besonders die Grenzen zu Deutschland und der Schweiz.

Streit über Moskau-Reise entzweit tschechische Regierung

PRAG: Eine eilig anberaumte Moskau-Reise des tschechischen Innenministers Jan Hamacek stößt in Prag parteiübergreifend auf Kritik. Der Sozialdemokrat will am Montag nach Russland fliegen, um über etwaige Lieferungen des Corona-Impfstoffs Sputnik V zu verhandeln. «Ich habe ihm empfohlen, die Reise abzusagen», sagte Regierungschef Andrej Babis am Freitag der Onlineausgabe der Zeitung «Lidove noviny». Impfstoffe gehörten nicht zum Aufgabenbereich des Ministers. Zudem wolle man die Zulassung der EU-Arzneimittelbehörde EMA abwarten. Der Multimilliardär Babis ist Gründer der populistischen Partei ANO.

Noch schärfer äußerte sich die Opposition. Tschechien laufe Gefahr, als Lakai Moskaus behandelt zu werden, warnte der Christdemokrat Jan Bartosek in einer Parlamentsdebatte. Die Abgeordnete Marketa Pekarova-Adamova sieht in dem Besuch ein ernstes Sicherheitsrisiko: «Was wir über die Reise wissen, ist beunruhigend, aber was ist erst mit dem, was wir nicht wissen?» Manche Medien spekulierten bereits, es gehe in Wirklichkeit um die geplante Ausschreibung für den Ausbau des Atomkraftwerks Dukovany. Hamacek will unter anderem mit dem russischen Industrieminister Denis Manturow zusammentreffen.

Seit der überraschenden Entlassung des bisherigen Chefdiplomaten Tomas Petricek leitet Hamacek kommissarisch auch das tschechische Außenministerium. Als neuer Leiter des Ressorts soll am Mittwoch der derzeitige Vize-Innenminister Jakub Kulhanek vereidigt werden.

Kanadischer Abgeordneter nackt in Videokonferenz - «Ein Versehen»

OTTAWA: Ein Abgeordneter des kanadischen Parlaments ist bei einer Videokonferenz mit Kolleginnen und Kollegen fast nackt zu sehen gewesen. Dies sei ein Missgeschick gewesen, schrieb William Amos auf seinem Twitteraccount und bat um Entschuldigung. «Meine Kamera war aus Versehen noch eingeschaltet, als ich nach dem Joggen meine Arbeitskleidung anziehen wollte.» Und er fügte hinzu: «Das wird nicht wieder passieren.»

Auf dem Screenshot ist Amos ohne Kleidung hinter einem Schreibtisch stehend zu sehen - eingerahmt von den Flaggen Québecs und Kanadas und mit einem Gegenstand vor dem Intimbereich, der offenbar ein Handy ist. Wer das Foto schoss und an die Presse weitergab, soll nun geklärt werden, wie die Nachrichtenagentur The Canadian Press schrieb. Der liberale Politiker sitzt für den Québecer Bezirk Pontiac im Parlament.

Außenminister Maas fordert wieder mehr Freiheiten für Geimpfte

LUGANO: Wer gegen das Coronavirus geimpft ist, sollte nach Auffassung von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) auch bald wieder zu mehr Normalität zurückkehren können. «Es geht nicht um Privilegien», betonte der Minister am Freitag beim Treffen mit den Außenministern der deutschsprachigen Länder in Lugano in der Schweiz. «Es geht um die Einräumung von Grundrechten, darauf haben Menschen Anspruch.»

Für Menschen, die keine Intensivbetten oder Beatmungsgeräte brauchten, müssten die bestehenden Beschränkungen, auch Quarantänevorschriften, Stück für Stück aufgehoben werden, sagte Maas. Er zeigte sich vorsichtig optimistisch, dass im Sommer touristische Reisen wieder möglich sind. Mit Prognosen müsse man vorsichtig sein, aber er wünsche sich, «dass Menschen im Sommer wieder Urlaub machen können.»

Das Treffen fand in der Heimat des Schweizer Außenministers Ignazio Cassis statt, im italienischsprachigen Kanton Tessin. Neben Cassis und Maas nahmen daran Alexander Schallenberg aus Österreich, Jean Asselborn aus Luxemburg und Dominique Hasler aus Liechtenstein teil.

Finnland bereit für Ausrichtung von möglichem Putin-Biden-Treffen

HELSINKI: Das nördliche EU-Land Finnland ist bereit, ein von US-Präsident Joe Biden vorgeschlagenes Treffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin auszurichten. Die Bereitschaft, das mögliche Treffen zu organisieren, sei sowohl Washington als auch Moskau präsentiert worden, teilte das Büro des finnischen Präsidenten Sauli Niinistö am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Finnland sei immer bereit gewesen, seine guten diplomatischen Dienste anzubieten.

Bereits 2018 hatte ein Gipfeltreffen zwischen Putin und dem damaligen US-Präsidenten Donald Trump in Helsinki stattgefunden. Finnland ist wie seine nordischen Nachbarn Norwegen und Schweden dafür bekannt, in der internationalen Diplomatie zu vermitteln. Das Nicht-Nato-Mitglied ist zudem das EU-Land mit der längsten Landesgrenze zu Russland.

Biden hatte Putin in einem Telefonat am Dienstag ein Gipfeltreffen in einem Drittland vorgeschlagen. Am Donnerstag sagte der US-Präsident, nach seinem Vorschlag solle ein solches Treffen im Sommer in Europa stattfinden. Ob Putin die Einladung annimmt, ist weiter offen.

Niinistö hatte am Dienstagabend länger mit Putin telefoniert, um über die angespannte Situation auf der Krim-Halbinsel und an der russisch-ukrainischen Grenze zu sprechen. Dabei kam auch das mögliche Treffen mit Biden zur Sprache. Am Donnerstag sprach der Finne auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Eklat zwischen Athen und Ankara - Erdogan lobt eigenen Außenminister

ISTANBUL: Nach dem diplomatischen Eklat zwischen dem türkischen und dem griechischen Außenminister hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan das Verhalten seines Ministers, Mevlüt Cavusoglu, gelobt. «Natürlich hat unser Außenminister Dendias angesichts seines Verhaltens und Benehmens in die Schranken gewiesen. Milder hätte er auch nicht sein können, denn das hätte ohnehin nicht zu uns als Volk und Land gepasst», sagte Erdogan am Freitag.

Die Außenminister Nikos Dendias und Mevlüt Cavusoglu waren am Donnerstag nach einem gemeinsamen Treffen vor die Presse getreten und hatten sich gegenseitig schwere Vorwürfe gemacht. Der offene Disput sorgte auch bei Experten für erstaunte Reaktionen. Dendias ermahnte die Türkei etwa, keine «Fake-News» zu verbreiten. Cavusoglu warf Griechenland vor, gegen internationales Recht zur verstoßen und Menschen «ins Meer geworfen» zu haben.

Kreml hält Bidens Ankündigung zur Deeskalation für richtig

MOSKAU: Der Kreml in Moskau begrüßt trotz neuer Sanktionen aus Washington die Ankündigung von US-Präsident Joe Biden, die Spannungen zwischen beiden Ländern nicht weiter zu verschärfen. Kremlchef Wladimir Putin habe wiederholt erklärt, dass Russland zum Ausbau der Gespräche bereit sei, wenn andere ebenso dazu bereit seien, sagte Sprecher Dmitri Peskow am Freitag der Agentur Interfax zufolge. Putins überzeugte Position sei, dass die Beziehungen zwischen Ländern nicht eskalieren sollten. «In dieser Hinsicht ist es positiv, dass die Ansichten beider Staatschefs übereinstimmen», sagte Peskow.

Biden hatte zuvor gesagt: «Die USA sind nicht darauf aus, einen Kreislauf der Eskalation und des Konflikts mit Russland einzuleiten.» Er drohte Moskau aber zugleich mit weiteren Maßnahmen, sollte sich «Russland weiterhin in unsere Demokratie» einmischen. Als Vergeltung für Russland zugeschriebene Hackerangriffe und Einmischungen in die US-Wahlen hatten die USA am Donnerstag zehn russische Diplomaten ausgewiesen und eine Reihe neuer Sanktionen verhängt.

Das russische Außenministerium nannte die Handlungen der amerikanischen Seite danach «inakzeptabel» und kündigte eine scharfe Reaktion an. Peskow sagte nun: «Das Prinzip der Gegenseitigkeit in solchen Angelegenheiten wurde nicht aufgehoben.» Die Entscheidung darüber werde aber von Putin getroffen. Die Beziehungen zwischen beiden Ländern sind seit langem angeschlagen.

Mindestens 41 Menschen ertrinken bei Bootsunglück im Mittelmeer

TUNIS: Bei einem Schiffsunglück mit einem Migrantenboot sind im Mittelmeer vor der tunesischen Küste nach Informationen der Vereinten Nationen mindestens 41 Menschen ums Leben gekommen. Das Boot sank am Donnerstagabend vor dem Küstenort Sidi Mansour, wie die Organisation für Migration (IOM) und das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) am Freitagabend berichteten. Die tunesische Küstenwache hatte zunächst von mindestens 20 Toten gesprochen. Drei Menschen seien gerettet worden. Die Menschen stammten nach diesen Angaben aus Ländern südlich der Sahara.

Erst im März waren bei einem Bootsunglück vor der Küste Tunesiens 39 Menschen ums Leben gekommen. Sie waren auf dem Weg nach Italien. Jedes Jahr wagen Tausende Migranten die lebensgefährliche Überfahrt von Tunesien und Libyen aus nach Europa. 2019 starben dabei nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) mehr als 1200 Menschen. Nach Informationen des Tunesischen Forums für Wirtschaft und Sozialrechte setzten im vergangenen Jahr mindestens 12.000 Migranten mit Booten von Tunesien nach Italien über.

Südkorea würdigt Deutschlands humanitäre Hilfe nach Korea-Krieg

SEOUL: Südkorea hat rückblickend auf den Korea-Krieg (1950-53) die damalige humanitäre Hilfe Deutschlands in einer Buchdokumentation gewürdigt. Der deutsche Botschafter in Seoul, Michael Reiffenstuel, nahm am Freitag bei einer Zeremonie des Ministeriums für Patrioten und Veteranenangelegenheiten die aktualisierte Version eines Buchs über die «Geschichte der Länder, die im Korea-Krieg medizinische Hilfe leisteten» entgegen. Seit 2018 zählt Südkorea offiziell Deutschland zu den UN-Entsendestaaten, die entweder damals Truppen zum Kampf gegen die eingefallenen nordkoreanischen Verbände oder Südkorea mit humanitären Leistungen geholfen haben.

Mit der neuen Auflage werde das Projekt abgeschlossen, die Geschichte aller 22 UN-Entsendestaaten im Korea-Krieg zu erzählen, teilte das Ministerium mit. Die überarbeitete Version wird auf Koreanisch, Englisch und Deutsch herausgegeben.

«Wir freuen uns, dass der humanitäre Beitrag Deutschlands in dieser Weise anerkannt und gewürdigt wird«, sagte Reiffenstuel. Die junge Bundesrepublik Deutschland habe sich nach dem Zweiten Weltkrieg selbst noch im Wiederaufbau befunden. «Die Hilfeleistung war für uns ein Schritt auf dem Weg zurück in die internationale Gemeinschaft.»

Nach dem Korea-Krieg betrieb das Deutsche Rote Kreuz (DRK) im Auftrag der Bundesregierung zwischen 1954 und 1959 in der südöstlichen Stadt Busan ein Krankenhaus für die notleidende Bevölkerung. Doch der Beitrag der dort arbeitenden Ärzte und Krankenschwestern sei «lange Zeit nicht angemessen anerkannt worden, weil sie erst nach dem Waffenstillstand» eingetroffen seien, so das Patrioten-Ministerium. Die Absicht, ein medizinisches Team zu schicken, sei jedoch schon im April 1953 - noch vor dem Waffenstillstandsabkommen - offiziell verkündet worden. Zur Gruppe der Länder, die ausschließlich medizinische Hilfe leisteten, gehören auch Indien, Norwegen, Dänemark, Schweden und Italien.

Erzbischof ruft bei Philips Beisetzung zu Gebeten für Queen auf

LONDON: Zur Beisetzung des Ehemanns von Königin Elizabeth II. (94), Prinz Philip, hat der Erzbischof von Canterbury zu Gebeten für die Queen aufgerufen. Alternativ könnten die Menschen ihr «in ihrem Herzen Beileid und die Hoffnung aussprechen, dass sie in einem Moment, der schmerzerfüllt sein muss, Kraft findet», sagte Justin Welby (65) am Freitag der BBC. Die Queen müsse Lebewohl sagen zu ihrem Partner, mit dem sie 73 Jahre verheiratet war. «Das ist eine sehr tiefgründige Angelegenheit, in jedermanns Leben», sagte Welby.

Der Erzbischof wird gemeinsam mit dem Dekan von Windsor an diesem Samstag die Trauerfeier für Philip leiten, der am 9. April im Alter von 99 Jahren gestorben war.

Die Queen werde keine Emotionen zeigen, ist sich Welby sicher. «Sie ist die Königin. Sie wird sich mit der außergewöhnlichen Würde und dem außergewöhnlichen Mut verhalten, wie sie es immer tut», sagte er.

Wegen der Corona-Vorschriften sind nur 30 Trauergäste zu der Zeremonie auf Schloss Windsor zugelassen. Sie müssen Abstand halten und Mund-Nasen-Masken tragen. Für Beachtung sorgt, dass Queen-Enkel Prinz Harry aus den USA angereist ist und an der Trauerfeier teilnehmen wird. Er hatte vor einem Jahr seine royalen Pflichten aufgegeben. Zuletzt hatten Harry und seine Frau Herzogin Meghan in einem TV-Interview schwere Vorwürfe gegen den Palast erhoben.

Berlin streicht Großbritannien von Corona-Risikoliste

BERLIN: Wegen der stark gesunkenen Corona-Infektionszahlen in Großbritannien streicht die deutsche Regierung das Land mit Ausnahme einzelner Überseegebiete am Sonntag von der Liste der Risikogebiete. Das teilte das Robert Koch-Institut am Freitag im Internet mit. Damit entfällt für Einreisende aus Großbritannien die Quarantänepflicht.

Zwei beliebte Urlaubsregionen in Portugal werden von Deutschland wegen steigender Infektionszahlen dagegen wieder als Risikogebiete eingestuft: die Algarve im Süden des Landes und die Azoren im Atlantik.

Wer von dort nach Deutschland einreist, muss sich von Sonntag an wieder für zehn Tage selbst isolieren und kann sich erst nach fünf Tagen durch einen zweiten Test davon befreien. Ein erster negativer Test ist für alle Flugpassagiere bei Einreise nach Deutschland verpflichtend.

Als Risikogebiete werden in Deutschland Länder eingestuft, in denen die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen über 50 (Inzidenz) steigt. Das gilt für fast alle Länder in Europa ganz oder teilweise. Einzige Ausnahme war bisher Island.

Presse staunt über Eklat mit griechischem Außenminister in Ankara

ISTANBUL: Nach dem diplomatischen Eklat zwischen dem türkischen und dem griechischen Außenminister vor laufenden Kameras haben türkische und griechische Medien teilweise mit Empörung reagiert. «Skandal von Dendias», schrieb etwa die regierungsnahe türkische Zeitung Milliyet kurz nach dem Treffen von Nikos Dendias und seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu am Donnerstagabend in Ankara. Die konservative Athener Zeitung «Political» sah gar «Krieg zwischen Dendias und Cavusoglu in der Luft».

Die beiden Außenminister waren nach einem gemeinsamen Treffen vor die Presse getreten und hatten sich gegenseitig schwere Vorwürfe gemacht. Der offene Disput sorgte auch bei Experten für erstaunte Reaktionen. Dendias ermahnte die Türkei etwa, keine «Fake-News» zu verbreiten. Cavusoglu warf Griechenland vor, gegen internationales Recht zur verstoßen und Menschen «ins Meer geworfen» zu haben.

Von «Zankerei» schrieb die türkische Zeitung «Cumhuriyet». Die ebenfalls in der Türkei erscheinende Zeitung «Hürriyet» nannte Dendias Benehmen «schockierend»: «Er kam zum Dialog und fing einen Streit an.» Die linke griechische «Zeitung der Redakteure» hingegen fragt: «Was nun?» Beide Seiten würden den Dialog fortsetzen wollen, hätten aber grundverschiedene Auffassungen.

Ermittlungen gegen mutmaßlichen Auftragsmörder aus Tschetschenien

KARLSRUHE: Nach einem vereitelten Mordanschlag auf einen in Deutschland lebenden tschetschenischen Regimekritiker ermittelt der Generalbundesanwalt.

In dem Fall befinde sich ein Mann mit russischer Staatsangehörigkeit seit Jahresanfang in Untersuchungshaft, teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Freitag auf Anfrage mit. Zuerst hatten der MDR und der «Spiegel» darüber berichtet.

Der Mann, der am 1. Januar in Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern) festgenommen worden war, soll den Auftrag für den Mord laut Bundesanwaltschaft «aus dem Umfeld des Regimes der Tschetschenischen Republik» erhalten haben. Er soll bereits den potenziellen Auftragsmörder nach Deutschland geschleust und eine Waffe mit Schalldämpfer besorgt haben. Der zweite Mann hatte dem Medienbericht zufolge den Mordauftrag aber nur zum Schein angenommen und sich dann den deutschen Behörden gestellt.

Die Bundesanwaltschaft hatte die Ermittlungen am 18. Januar von der Staatsanwaltschaft Rostock übernommen. Zuerst hatte in dem Fall die Augsburger Staatsanwaltschaft ermittelt. Laut «Spiegel» und MDR sollte der Regimekritiker in der Nähe von München erschossen werden.

Rücktritt von Bulgariens Regierungschef Borissow angenommen

SOFIA: In Bulgarien hat das Anfang April neu gewählte Parlament erwartungsgemäß den Rücktritt der Regierung von Ministerpräsident Boiko Borissow angenommen. Das seit 2017 regierende Kabinett soll nun die Amtsgeschäfte bis zur Bildung einer neuen Regierung in Sofia weiterführen.

Tausende Demonstranten hatten im Sommer 2020 nach Korruptionsvorwürfen vergeblich den Rücktritt von Borissow gefordert. Dies war mit kurzer Unterbrechung Borissows dritte proeuropäische Regierung seit 2009. Borissows GERB hatte auch am 4. April die Wahl in dem EU- und Natostaat mit 26 Prozent der Stimmen gewonnen, ist aber durch die fünf Parteien des «Anti-Borissow-Lagers» politisch isoliert worden. Die GERB gehört ebenso wie die CDU/CSU in Deutschland im EU-Parlament zur Europäischen Volkspartei (EVP).

Ins Parlament zogen drei Protestparteien sowie die Sozialisten (BSP) und die Türkenpartei DPS ein. Diese fünf Parteien verfügen über insgesamt 165 Sitze, während die GERB nur 75 der insgesamt 240 Mandate hält. In dem zersplitterten Parlament könnte keine Partei alleine regieren. Deswegen zeichnet sich eine komplizierte Regierungsbildung ab.

Staatschef Rumen Radew muss der Verfassung zufolge jetzt die stärkste Partei - Borissows GERB - mit der Regierungsbildung beauftragen. Die GERB wolle trotz schlechter Erfolgschancen eine proeuropäische und proatlantische Regierung vorschlagen. Sollte diese bei der Abstimmung scheitern, dann käme die zweitstärkste Partei zum Zug - die populistische und systemkritische «Es gibt so ein Volk» (ITN, 51 Sitze) des Entertainers Slawi Trifonow.

Zu viel Kohlendioxid eingeatmet - Vier Arbeiter in Tokio getötet

TOKIO: Vier Arbeiter sind in einer Tiefgarage in Japans Hauptstadt Tokio durch das Einatmen von Kohlendioxid aus einer versehentlich aktivierten Feuerlöschanlage ums Leben gekommen. Ein weiterer sei bei dem Zwischenfall am Donnerstag lebensgefährlich verletzt worden und liege im Krankenhaus, berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo. Demnach konnte sich ein weiterer der sechs Arbeiter ins Freie retten und Alarm schlagen.

Die Männer waren gerade dabei, Deckenverkleidungen in der Parkgarage eines Wohngebäudes im Bezirk Shinjuku auszutauschen, als die Feuerlöschanlage aktiviert wurde und begann, Kohlendioxid (CO2) als Löschmittel auszustoßen, wie Kyodo Polizei und Feuerwehr zitierte. Dabei hätten sich auch Rollläden geschlossen; die Arbeiter seien in einem geschlossenen Raum mit hohen CO2-Werten gefangen gewesen. Nach dem tödlichen Vorfall maßen Rettungskräfte in der Garage einen CO2-Wert von etwa 20 Prozent - hunderte Male höher als das normale Niveau, wie die Feuerwehr Tokio mitteilte.

Kohlendioxid verdrängt in hoher Konzentration den Sauerstoff in der Luft, was zum Ersticken führen kann. Bei unsachgemäßer Anwendung etwa in kleinen Räumen kann das auch beim Löschen mit CO2-Löschgeräten passieren.

Kreml: Merkel und Marcon sollen auf Ukraine Einfluss nehmen

MOSKAU: Der Kreml hat angesichts neuer Spannungen im Konflikt um die Ostukraine Deutschland und Frankreich aufgefordert, ihren Einfluss auf den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geltend zu machen. Das Staatsoberhaupt wollte am Freitag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron über die Lage im Konfliktgebiet Donbass beraten. Dazu sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow in Moskau der Agentur Interfax zufolge: «Es wäre für uns sehr wichtig, dass sowohl Herr Macron als auch Frau Merkel ihren Einfluss (...) nutzen und dem ukrainischen Staatschef die Botschaft über die Notwendigkeit der bedingungslosen Einhaltung der Waffenruhe an der Kontaktlinie übermitteln.»

Deutschland und Frankreich vermitteln in dem seit etwa sieben Jahre dauernden Konflikt. Die Gespräche in Paris, zu denen sich Merkel per Video zuschalten wollte, nannte Peskow wichtig. Sie könnten zu einer Normalisierung der Lage beitragen.

Angesichts von Truppenaufmärschen auf russischem und ukrainischem Gebiet nahe der Konfliktregion wächst international die Sorge vor einer Eskalation. Trotz einer seit Juli geltenden Waffenruhe kamen allein seit Jahresbeginn fast 60 Menschen ums Leben.

Verwirrung gab es zuletzt über mögliche Gespräche zwischen Selenskyj und Kremlchef Wladimir Putin. Das ukrainische Staatsoberhaupt sagte erneut, er habe mit seinem russischen Kollegen in Kontakt treten wollen. «Ich habe angerufen - mir wurde nicht geantwortet. Zum heutigen Tag sieht die Antwort so aus.» Der Kreml wollte sich am Freitag dazu nicht äußern und verwies auf die Berater beider Präsidenten, die im ständigen Kontakt stünden.

Bänderriss im Sprunggelenk: Turn-EM ohne Erfurter Nils Dunkel

BERLIN: Der Erfurter Nils Dunkel muss wegen eines Bänderrisses im Sprunggelenk auf die Turn-Europameisterschaften in der kommenden Woche in Basel verzichten. Der 24-Jährige hat bei der zweiten EM-Qualifikation am vergangenen Sonntag im Trainingszentrum Kienbaum beim Sprung einen Abriss des Syndesmosebandes erlitten und ist bereits am Mittwoch operiert worden, teilte Olympia-Trainer Valeri Belenki am Freitag in einer Online-Medienrunde mit.

«Leider haben wir auf dem Weg zur EM einen Turner verloren», sagte der 51-Jährige. Dunkel hatte in den ersten zwei nationalen EM-Ausscheidungen den dritten Platz belegt. Belenki rechnet damit, dass es mindestens vier Wochen dauert, bis der EM-Vierte am Barren von 2018 den Fuß wieder voll belasten kann. «Das ist keine gute Verletzung», sagte Belenki.

Für die EM vom 21. bis 25. April hat der Deutsche Turner-Bund (DTB) Qualifikationssieger Lukas Dauser (Unterhaching), Nick Klessing (Halle/Saale), Andreas Toba (Hannover), Felix Remuta (Unterhaching), Karim Rida (Berlin) und Glenn Trebing (Hannover) nominiert.

Die Frauen-Riege führt Elisabeth Seitz (Stuttgart), die die zweite EM-Qualifikation am vorigen Samstag gewonnen hatte, an. Außerdem starten Kim Bui (Stuttgart), Emma Malewski (Chemnitz) und Sarah Voss (Köln) in der St.-Jakobshalle.

Atomchef: Iran hat erstmals Uran auf 60 Prozent angereichert

TEHERAN/WASHINGTON: Der Iran hat in der Nacht zum Freitag zum ersten Mal Uran bis auf 60 Prozent angereichert. Das gab der iranische Atomchef Ali Akbar Salehi laut der Nachrichtenagentur Fars bekannt. Bisher war in der Atomanlage Natans mit den neuen im Land hergestellten Zentrifugen eine Anreicherung auf maximal 20 Prozent erfolgt. Mit der Steigerung auf 60 Prozent will das Land den Druck auf die Partner des Atomabkommens von 2015 erhöhen, die US-Sanktionen zurückzunehmen und zu den Vereinbarungen zurückzukehren.

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, sprach von einer Provokation, die an der Ernsthaftigkeit Teherans bezüglich neuer Atomverhandlungen zweifeln lasse. Indirekte Gespräche mit dem Iran dauerten seit vergangener Woche aber an. Man habe erwartet, dass die Gespräche schwierig würden, halte sie aber dennoch für einen Fortschritt. Ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell sprach am Freitag in Brüssel von einer «sehr beunruhigenden Entwicklung». Aus EU-Sicht gebe es für das Handeln keine glaubwürdige Erklärung oder nichtmilitärische Rechtfertigung, sagte er.

Präsident Hassan Ruhani hatte den Schritt am Donnerstag angekündigt und als Reaktion auf den Sabotageangriff auf die Atomanlage Natans am vergangenen Sonntag bezeichnet. Für den Sabotageakt machte er Israel verantwortlich. Der Iran könne sein Uran sogar auf 90 Prozent anreichern - und damit atomwaffentauglich machen -, aber das Land habe ein Atomwaffenprogramm nie gewollt und wolle es auch jetzt nicht, sagte der Präsident. Außerdem sei der Iran bereit, zur unstrittigen Anreicherung auf maximal 3,67 Prozent zurückzukehren, wenn das Abkommen von allen Partnern umgesetzt und die US-Sanktionen aufgehoben würden.

Das Wiener Abkommen sollte den Iran vom Bau einer Atombombe abhalten, ohne ihm die zivile Nutzung der Kernkraft zu verwehren. Die USA waren unter Präsident Donald Trump aus dem Abkommen ausgestiegen und hatten versucht, den Iran wirtschaftlich mit Sanktionen zu drangsalieren. Trumps Nachfolger Joe Biden sucht derzeit einen Weg zurück zu den Vereinbarungen.

Lage in Ukraine erscheint ernster als vor Krim-Annexion

VILNIUS: Die Lage in der Ukraine erscheint aus Sicht des litauischen Außenministers Gabrielius Landsbergis ernster als vor der russischen Annexion der Schwarzmeer-Halbinsel Krim. «Es kann den Eindruck erwecken, dass die Situation gefährlicher ist als 2013 oder 2014, als die Ukraine zum ersten Mal angegriffen und die Krim besetzt wurde. Der Grund ist wahrscheinlich, dass Russland zu dieser Zeit versuchte, seine Streitkräfte zu verstecken, um seine Beteiligung an dem Konflikt zu verschleiern», sagte Landsbergis am Freitag im litauischen Rundfunk. «Nun ist es eine klare Machtdemonstration: das Heer, die Luftwaffe und die Marine werden aufgefahren.»

Entstanden sei dieser Eindruck aus den Informationen, die Litauen zur Verfügung stehen, und denen, die von der Ukraine vorgelegt wurden, sagte Landsbergis. Der litauische Außenminister war am Donnerstag zusammen mit seinen baltischen Amtskollegen Eva-Maria Liimets (Estland) und Edgars Rinkevics (Lettland) nach Kiew gereist, um die Solidarität der drei EU- und Nato-Staaten mit der Ukraine zu bekunden. In einer gemeinsamen Erklärung forderten die vier Länder Russland dazu auf, seine Provokationen einzustellen.

Angesichts der neuen Spannungen im Konfliktgebiet der Ostukraine und des russischen Truppenaufmarsches entlang der Grenze zur Ukraine wächst international die Sorge, dass der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine erneut eskalieren könnte. Der Krieg hat dazu geführt, dass seit knapp sieben Jahren Teile der ostukrainischen Gebiete Donezk und Luhansk entlang der russischen Grenze von moskautreuen Separatisten kontrolliert werden. Russland hatte sich zuvor zudem die Krim mit ihren mehr als zwei Millionen Einwohnern einverleibt.

Haftstrafen für Hongkongs Medienmogul Lai und andere Aktivisten

HONGKONG: Wegen der Organisation und Teilnahme an einem nicht genehmigten Protest ist der bekannte Hongkonger Medienmogul Jimmy Lai zu einer Haftstrafe von einem Jahr verurteilt worden. Das Gericht verkündete am Freitag das Strafmaß gegen neun bekannte demokratische Aktivisten und Politiker wegen illegaler Versammlung 2019. Unter ihnen ist auch der 82-jährige «Vater der Demokratie», Martin Lee, der eine elfmonatige Haftstrafe erhielt, die aber auf zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde, wie Hongkonger Medien berichteten.

Am längsten muss der frühere Abgeordnete «Lang Haar» Leung Kwok-hung mit 18 Monaten ins Gefängnis. Auch der frühere Parlamentarier Lee Cheuk-yan kommt für ein Jahr hinter Gitter. Die ehemalige Parlamentarierin Cyd Ho erhielt acht Monate Haft und ihr Kollege Au Nok-hin zehn Monate, wie berichtet wurde. Haftstrafen gegen weitere Verurteilte wurden zur Bewährung ausgesetzt. Hunderttausende hatten am 18. August 2019 in der chinesischen Sonderverwaltungsregion in dem nicht genehmigten Marsch friedlich demonstriert.

Asean-Gipfeltreffen zur Krise in Myanmar am 24. April geplant

JAKARTA/YANGON: Die Staats- und Regierungschefs der Vereinigung Südostasiatischer Staaten (Asean) wollen in der kommenden Woche über die schwere Krise in Myanmar nach dem Militärputsch von Anfang Februar beraten. Das Gipfeltreffen sei für den 24. April in der indonesischen Hauptstadt Jakarta geplant, sagte eine Quelle aus dem Umfeld des indonesischen Präsidenten Joko Widodo am Freitag. Widodo hatte bereits im März ein Treffen der zehn Asean-Staaten gefordert, zu denen auch Myanmar gehört.

«Es wird erwartet, dass alle zehn Länder vertreten sein werden», sagte die Quelle, die anonym bleiben wollte. Trotz der Corona-Pandemie wollen sich die Teilnehmer persönlich treffen. Anfang März gab es bereits ein Online-Treffen der Außenminister des Staatenbundes.

Das Militär in Myanmar hatte vor zweieinhalb Monaten gegen die faktische Regierungschefin Aung San Suu Kyi geputscht. Die 75-Jährige sitzt seither im Hausarrest und wird von der Justiz verschiedener Vergehen beschuldigt. Bei Massendemonstrationen gegen die Junta haben Polizei und Armee Schätzungen der Gefangenenhilfsorganisation AAPP zufolge bereits mehr als 720 Menschen getötet, mehr als 3000 sitzen derzeit in Haft.

WHO: Welt steuert auf höchste Infektionsrate seit Pandemiebeginn zu

GENF: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist besorgt über den Anstieg der weltweit gemeldeten Corona-Infektionen und Todesfälle. «Die Zahl neuer Fälle pro Woche hat sich in den vergangenen zwei Monaten fast verdoppelt», sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Freitag in Genf. «Wir nähern uns der höchsten Infektionsrate, die wir bislang in dieser Pandemie gesehen haben.» Die bislang höchste Rate gab es laut WHO gegen Ende 2020.

Stand 15. April meldete die WHO 5,04 Millionen neue Infektionen innerhalb von sieben Tagen. Seit Beginn der Pandemie wurden nach WHO-Angaben 137,8 Millionen Infektionen und 2,96 Millionen Todesfälle registriert. Bis zum 15. April waren nach WHO-Informationen 734 Millionen Impfdosen verabreicht worden, der Großteil davon in reichen Ländern.

Die WHO ist besonders besorgt, weil die Fallzahlen jetzt in Ländern steigen, die bislang relativ verschont geblieben waren. Dazu gehört etwa Papua-Neuguinea im Südpazifik. Das arme Land mit knapp neun Millionen Einwohnern hatte bis Anfang des Jahres nur 900 Infektionen gemeldet. Die Zahl hat sich bis Mitte April aber verzehnfacht, wie Gesundheitsminister Jelta Wong berichtete. Australien hat dem Nachbarland Ende März 8000 Impfdosen gespendet. Zusätzlich trafen inzwischen 132.000 Impfdosen über die von der WHO mitorganisierten Impfinitiative Covax ein.

Von Lego bis Raumschiff: Neuseeländer zimmert personalisierte Särge

AUCKLAND: Legosteine, Sonnenblumen oder ein Raumschiff statt einer simplen Holzkiste: Ein Neuseeländer erfüllt Verstorbenen und deren Angehörigen mit personalisierten Särgen ihren letzten Wunsch. Nach eigenen Angaben will Ross Hall (64) mit den zumeist fröhlichen Motiven einen Beitrag dazu leisten, bei aller Trauer auch das Leben eines Menschen zu feiern. «Dying Art» heißt sein vor 15 Jahren gegründetes Unternehmen in Auckland auf der Nordinsel. Ob Blumenfans, Feuerwehrleute oder Segler - kein Wunsch ist Hall zu ausgefallen.

Während er anfangs nur ein bis zwei Särge pro Jahr verkauft habe, habe sich die Sterbekultur in den vergangenen fünf Jahren grundlegend geändert, sagte Hall am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. «Mittlerweile verkaufen wir 150 bis 200 Stück pro Jahr - und 50 Prozent davon stammen nicht aus unserem Katalogangebot, sondern werden eigens nach speziellen Wünschen angefertigt.»

So sei eine Frau in einem mit ihren eigenen Schuhen bedruckten Sarg zu Grabe getragen worden. «Sie war für ihre Schuhleidenschaft bekannt und besaß hunderte Paar, die ihre Tochter dann für uns fotografiert hat», erzählt Hall. Der bislang ausgefallenste Wunsch sei ein Sahne-Donut-Sarg gewesen. Der Verstorbene habe dies noch zu Lebzeiten bestimmt, weil er ein großer Fan und Kenner der süßen Krapfen gewesen sei. Die meisten sind nach Halls Angaben sehr gut organisiert und wissen genau, was sie wollen.

Da immer mehr Menschen mit ihrem Sarg eingeäschert werden wollten, stelle «Dying Art» auch passende Urnen her, die dem Sarg nachempfunden seien. «Ich freue mich einfach, dass ich Menschen helfen und einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, Trauernden einen schweren Tag etwas leichter zu gestalten», betonte Hall.

Nordirland-Streit: EU fordert von London gemeinsame Lösung

BRÜSSEL/LONDON: Im Streit über die Brexit-Sonderregeln für Nordirland sind sich die Europäische Union und Großbritannien offenbar kaum näher gekommen. Nach einem Treffen mit seinem britischen Kollegen David Frost pochte EU-Unterhändler Maros Sefcovic am Freitag auf bekannten Positionen. Die eingeleiteten rechtlichen Schritte gegen London wegen Vertragsbruchs will die EU weiter vorantreiben.

Sefcovic und Frost hatten sich am Donnerstagabend in Brüssel getroffen. Hintergrund ist der Streit über Warenkontrollen bei der Einfuhr britischer Güter und Lebensmittel in die britische Provinz Nordirland. Diese waren im EU-Austrittsvertrag mit Großbritannien vereinbart worden, um Kontrollen an der Grenze zum EU-Staat Irland zu vermeiden. Diese Sonderregeln im sogenannten Nordirland-Protokoll sorgen nun aber für Reibungsverluste im Warenverkehr, Unmut der Wirtschaft und politische Spannungen in Nordirland.

Sefcovic betonte in einer Mitteilung, es gehe um eine gemeinsame Lösung für die volle Umsetzung des Nordirland-Protokolls. Dabei bleibe kein Raum für einseitige Entscheidungen. Großbritannien hatte mit der EU vereinbarte Übergangsfristen zur Umsetzung der Einfuhrkontrollen einseitig verlängert und damit scharfe Kritik in Brüssel ausgelöst. Dies ist der Grund für das Vertragsverletzungsverfahren, das nach Sefcovics Angaben «weitergeführt wird, so lange es notwendig ist».

Frost sagte einer Mitteilung der britischen Regierung zufolge, ein «positives Momentum» sei entstanden. Aber es blieben «schwierige Fragen» offen. Es sei wichtig, in der Diskussion zu bleiben und in den kommenden Wochen auf allen Ebenen im Gespräch zu bleiben. Jede Lösung müsse das Karfreitagsabkommen über Frieden in Nordirland respektieren und Störung des Alltags in der britischen Provinz so weit wie möglich vermeiden.

Deutsche Sozialarbeiterin von Terrorvorwurf freigesprochen

ISTANBUL: Die Bonner Sozialarbeiterin Yüksel Wessling ist in der Türkei vom Vorwurf der Mitgliedschaft in einer Terrororganisation freigesprochen worden. Es gebe keine ausreichenden Beweise für die Anschuldigungen, entschied das Gericht in Istanbul am Donnerstag, wie Wesslings Anwalt, Emre Dogan, der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Damit sei auch die Ausreisesperre gegen Wessling aufgehoben worden. Sie werde so bald wie möglich zu ihrer Familie nach Deutschland zurückkehren. «Ich bin sehr erleichtert», sagte ihr Ehemann Jürgen Wessling der dpa.

Wessling (65), die auch die türkische Staatsbürgerschaft besitzt, war im Oktober 2019 an der Ausreise aus der Türkei gehindert worden und durfte das Land seitdem nicht mehr verlassen. Ihr war unter anderem vorgeworfen worden, Leiterin des lokalen kurdischen Vereins «Demokratisches Gesellschaftszentrum der Kurdinnen und Kurden in Hannover» (NAV-DEM Hannover) gewesen zu sein. Das Gericht in Istanbul sah dafür nun keine Beweise. Die Staatsanwaltschaft hatte bis zu sechs Jahre und drei Monate Haft gefordert. Der legale bundesweite Verein NAV-DEM Deutschland fungierte dem Verfassungsschutz zufolge lange als Dachverband der PKK-nahen Vereine in Deutschland.

Im Jahr 2017 hatte die Inhaftierung deutscher Staatsbürger die Beziehungen zwischen Berlin und Ankara schwer belastet. Aktuell befinden sich nach Angaben des Auswärtigen Amts insgesamt 61 deutsche Staatsangehörige in türkischer Haft. Die Strafvorwürfe beziehen sich demnach in 15 Fällen auf terroristische Straftaten. Zudem seien aktuell 63 Fälle von Deutschen bekannt, die aufgrund von Ausreisesperren die Türkei nicht verlassen können. Zurzeit werden unter anderem die Kölnerin Gönül Örs und ihre Mutter Hozan Cane (Künstlername) in der Türkei festgehalten.

Südkoreas Präsident nominiert neuen Ministerpräsidenten

SEOUL: Der frühere südkoreanische Innenminister Kim Boo Kyum soll neuer Ministerpräsident des Landes werden. Präsident Moon Jae In nominierte Kim für das Amt im Rahmen einer Kabinettsumbildung, wie das Präsidialamt in Seoul am Freitag mitteilte. Ein Wechsel des Regierungschefs inmitten der Legislaturperiode ist in Südkorea nicht ungewöhnlich. Die wichtigsten Entscheidungen trifft der Präsident.

Kim soll Nachfolger von Chung Sye Kyun werden, der seinen Rücktritt angeboten hat. Südkoreanische Medien berichteten, Chung wolle für das Präsidentenamt kandidieren. Die nächste Präsidentenwahl ist für März 2022 geplant. Der linksliberale Moon kann nach seiner fünfjährigen Amtszeit nicht wiedergewählt werden.

US-Medien: Mindestens acht Tote nach Schüssen in Kurierdienst-Lager

INDIANAPOLIS: Bei Schüssen in einem Paketzentrum des Logistikunternehmens Fedex in den USA sind Medienberichten zufolge mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Der Vorfall hatte sich am späten Donnerstagabend (Ortszeit) in Indianapolis im US-Bundesstaat Indiana ereignet.

Die Toten seien in dem Zentrum entdeckt worden, teilte die Polizei laut US-Medien mit. Mehrere Menschen würden mit Schusswunden in Krankenhäusern behandelt. Genaue Informationen über ihren Zustand lagen zunächst nicht vor. Der Schütze soll sich den Berichten zufolge selbst das Leben genommen haben.

Die Polizei sei kurz vor Mitternacht zu der Lagerhalle nahe dem Flughafen der Stadt gerufen worden. Umliegende Straßen seien wegen des Polizeieinsatzes zeitweise gesperrt gewesen, schrieb John Perrine von der Indiana State Police auf Twitter.

Fedex-Sprecher Jim Masilak sagte zu CNN, es handele sich um ein «tragisches» Ereignis. «Sicherheit ist unsere oberste Priorität, und unsere Gedanken sind bei all denen, die betroffen sind. Wir arbeiten daran, mehr Informationen zu sammeln und kooperieren mit den Ermittlungsbehörden.»

Lange Hälse von Flugsauriern hatten besondere Querstreben

PORTSMOUTH: Einige der riesigen Flugsaurier hatten längere Hälse als die heutigen Giraffen und darin ganz besondere Wirbel. Die größten fliegenden Tiere der Erde benötigten leichte aber ebenso stabile Knochen. Nun haben Forscher Halswirbel der Flugsauriergruppe Azhdarchidae analysiert: Demnach sorgten Querstreben, die wie Fahrradspeichen den zentralen Nervenkanal der Wirbel mit der Wirbelwand verbanden, für Stabilität. Das Team um David Martill von der britischen University of Portsmouth präsentiert seine Ergebnisse im Fachjournal «iScience».

«Das ist anders als alles, was bisher in einem Wirbel von irgendeinem Tier gesehen wurde», sagte Martill. Die Azhdarchidae waren eine Gruppe von Flugsauriern mit Flügelspannweiten von bis zu zwölf Metern, die wie die Dinosaurier vor 66 Millionen Jahren ausstarb. Die Forscher betrachteten Knochenfunde aus Marokko in einem Computertomographen. Die Hälse der Tiere seien durch die nun entdeckte innere Struktur gestärkt worden, berichten die Forscher.

Bisher waren Wissenschaftler davon ausgegangen, dass es in den Halswirbeln der Tiere mit Köpfen von bis zu 1,5 Metern eine lange Röhre innerhalb eines weiteren Kanals zur Stabilisierung des Halses gegeben habe.

Nach Raketenbeschuss: Israel attackiert Ziele im Gazastreifen

TEL AVIV/GAZA: Nach einem Raketenangriff aus dem Gazastreifen hat Israels Luftwaffe mehrere Ziele in dem Palästinensergebiet attackiert. Kampfjets und Hubschrauber hätten unter anderem eine von der islamistischen Hamas betriebene Produktionsstätte für Waffen und einen Tunnel zum Schmuggeln von Waffen angegriffen, teilte das Militär in der Nacht zu Freitag mit. «Wir werden keinerlei Bedrohung für israelische Bürger dulden.» Berichte über Verletzte im Gazastreifen gab es zunächst nicht. Zu dem Beschuss bekannte sich zunächst keine Gruppe.

Militante Palästinenser im Gazastreifen hatten zuvor eine Rakete auf israelisches Gebiet abgefeuert. In der Grenzstadt Sderot heulten am Donnerstagabend - mit Ende des israelischen Unabhängigkeitstags - nach Angaben der israelischen Armee Warnsirenen. Ein Sprecher der Stadt teilte mit, das Geschoss sei auf offenem Gelände außerhalb von Sderot niedergegangen. Es gebe keine Berichte über Verletzte oder Sachschäden.

Israels Luftwaffe reagiert auf solche Attacken regelmäßig mit Angriffen in dem Palästinensergebiet, das von der islamistischen Hamas beherrscht wird. Zuletzt hatte die Armee im März nach einem Raketenangriff Hamas-Ziele in dem Küstenstreifen beschossen.

Israel hatte 2007 eine Blockade des Gazastreifens verschärft, die inzwischen von Ägypten mitgetragen wird. Beide Länder begründen die Maßnahme mit Sicherheitserwägungen. In dem von Israel streng abgeschotteten Küstengebiet leben etwa zwei Millionen Menschen unter sehr schlechten Bedingungen. Die Hamas wird von Israel, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft.

Biden empfängt im Mai Südkoreas Präsidenten Moon im Weißen Haus

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden wird in der zweiten Maihälfte nach Angaben des Weißen Hauses seinen südkoreanischen Kollegen Moon Jae In in Washington empfangen. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, sagte am Donnerstag, ein konkretes Datum stehe noch nicht fest. Der Besuch diene unter anderem dazu, die Allianz der beiden Staaten zu unterstreichen. Im vergangenen Monat waren bereits US-Außenminister Antony Blinken und Pentagon-Chef Lloyd Austin nach Seoul gereist. Austin hatte dabei betont, das Bündnis der USA mit Südkorea sei «angesichts der beispiellosen Herausforderungen durch Nordkorea und China niemals wichtiger gewesen».

Als ersten ausländischen Regierungschef seit seinem Amtsantritt am 20. Januar empfängt Biden am Freitag Japans Ministerpräsidenten Yoshihide Suga im Weißen Haus. Der Besuch unterstreiche die «Freundschaft und Partnerschaft mit dem japanischen Volk», erklärte die US-Regierung. Bidens Treffen mit Suga erfolgt vor dem Hintergrund des zunehmenden Machtstrebens Chinas in der indopazifischen Region, andauernder Spannungen angesichts des Atomprogramms Nordkoreas und der US-Bemühungen, Chinas Einfluss einzudämmen. Blinken und Austin waren vor ihrem Besuch in Seoul im März in Tokio gewesen.

13-Jähriger in Chicago erschossen: Bürgermeisterin ruft zu Ruhe auf

WASHINGTON: Nach dem Tod eines 13-Jährigen bei einem Polizeieinsatz in Chicago hat die Bürgermeisterin der US-Metropole zur Ruhe aufgerufen. Rathauschefin Lori Lightfoot appellierte am Donnerstag (Ortszeit) an die Bürger, das Ergebnis der Untersuchung des Vorfalls abzuwarten. «Wir leben in einer Stadt, die durch eine lange Geschichte von Polizeigewalt und -fehlverhalten traumatisiert ist», sagte Lightfoot. Wut und Schmerz über den Vorfall, bei dem Ende März der 13 Jahre alte Adam Toledo durch den Schuss eines Polizisten getötet wurde, seien daher verständlich.

US-Medien berichteten, zu dem Polizeieinsatz sei es gekommen, weil Schüsse aus der Gegend gemeldet worden seien. Toledo und ein 21-Jähriger seien vor den anrückenden Polizisten davongerannt. Die Polizei-Aufsichtsbehörde Copa veröffentlichte am Donnerstag Aufnahmen von Kameras, die die Polizisten am Körper trugen (Bodycams). Daraus geht nicht eindeutig hervor, ob Toledo zum Zeitpunkt des tödlichen Schusses selbst eine Pistole in der Hand hatte.

Polizeigewalt ist seit langem ein hitzig debattiertes Thema in den USA, vor allem in Zusammenhang mit Rassismusvorwürfen. Derzeit läuft in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota wegen der Tötung des Afroamerikaners George Floyd der Prozess gegen den weißen Ex-Polizisten Derek Chauvin. Am vergangenen Sonntag erschoss eine Polizistin in Brooklyn Center im Norden von Minneapolis einen 20-jährigen Schwarzen bei einer Verkehrskontrolle. Auch infolge dieses Vorfalls kam es zu Protesten unter dem Motto «Black Lives Matter» (auf Deutsch etwa: «Schwarze Leben sind wichtig»), die teils in Ausschreitungen mündeten. Bei dem getöteten Jugendlichen Adam Toledo handelte es sich nicht um einen Afroamerikaner.

Biden: USA wollen Spannungen mit Russland nicht eskalieren

WASHINGTON: Trotz der neuen Sanktionen gegen Russland will Washington nach den Worten von US-Präsident Joe Biden die Spannungen mit Moskau nicht weiter verschärfen. «Die USA sind nicht darauf aus, einen Kreislauf der Eskalation und des Konflikts mit Russland einzuleiten», sagte Biden am Donnerstag im Weißen Haus. Er warnte zugleich: «Wenn Russland sich weiterhin in unsere Demokratie einmischt, bin ich bereit, weitere Maßnahmen zu ergreifen.» Die jetzt verhängten Sanktionen hätten härter ausfallen können, sagte Biden. Er habe sich aber dazu entschlossen, «verhältnismäßig» zu reagieren.

Biden hatte Kremlchef Wladimir Putin in einem Telefonat am Dienstag ein Gipfeltreffen in einem Drittland vorgeschlagen. Am Donnerstag sagte der US-Präsident, nach seinem Vorschlag solle ein solches Treffen im Sommer in Europa stattfinden. Ob Putin die Einladung annimmt, ist weiter offen. Im Kreml hieß es dazu, dass Sanktionen für solche Gipfelpläne nicht hilfreich seien. Allerdings müssten am Ende die Staatschefs selbst entscheiden, ob sie sich treffen.

Als Vergeltung für Moskau zugeschriebene Hackerangriffe und Einmischungen in die US-Wahlen hatten die USA zuvor zehn russische Diplomaten ausgewiesen und eine Reihe neuer Sanktionen verhängt. Unter den Diplomaten der Vertretung in Washington seien auch fünf Mitarbeiter russischer Geheimdienste, erklärte das Weiße Haus am Donnerstag. Das russische Außenministerium nannte die Handlungen der amerikanischen Seite «inakzeptabel» und kündigte eine scharfe Reaktion auf die neuen US-Sanktionen an.