Neues aus dem Ausland am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 12.03.21 | Aktualisiert um: 22:45 | Überblick

Zollbeamte finden fast 70 Kilogramm Drogen - fünf Festnahmen

STUTTGART: Zollbeamte haben bei Durchsuchungen im Großraum Köln sowie in Berlin, Bielefeld und Österreich knapp 70 Kilogramm Drogen gefunden. Fünf Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft, wie das Zollfahndungsamt Stuttgart und die Staatsanwaltschaft Lörrach am Freitag mitteilten. Ausgangspunkt für die Ermittlungen sei ein damals 46 Jahre alter Mann gewesen, der im Juni 2020 acht Kilogramm Marihuanapulver und 1500 nicht zugelassene Potenztabletten in die Schweiz schmuggeln wollte.

In den Monaten danach gelang es den Ermittlern, mehrere mutmaßliche Drahtzieher zu identifizieren. Den Verdächtigen wird vorgeworfen, Drogen verkauft und so einen großen Teil ihres Lebensunterhalts bestritten zu haben. Einer von ihnen soll mit Marihuana, Kokain und Amphetamin im dreistelligen Kilogrammbereich gehandelt haben.

Bei den Durchsuchungen stellten die Beamten 63 Kilogramm Marihuana, 3,5 Kilo Haschisch sowie kleinere Mengen weiterer Drogen sicher. Zudem fanden die Zöllner mehrere hochwertige Armbanduhren, etwa 20.000 Euro Bargeld sowie zwei Schreckschusswaffen samt Munition.

Einer der Festgenommenen sei einschlägig vorbestraft und bereits seit 2014 per Haftbefehl gesucht worden, hieß es. Gegen die Verdächtigen wird unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz ermittelt.

Sohn geärgert - Mann erschießt zwei Kinder in Schulbus

ISTANBUL: Weil sie in einen Streit mit seinem Sohn geraten waren, hat ein Vater in der türkischen Schwarzmeerregion zwei Schuljungen getötet. Der Mann sei am Freitagmorgen in den Schulbus gestiegen und habe mit einer Pistole auf die 13- und 14-Jährigen geschossen, berichtete die Nachrichtenagentur Demirören Haber Ajansi. Beide Jungen starben im Krankenhaus. Der Mann wurde festgenommen.

Die restlichen Schüler im Bus hätten sich unter den Sitzen versteckt, als die Schüsse fielen. Der Sohn habe dem Vater am Vorabend von einem Streit mit den Mitschülern erzählt. Dem Bericht zufolge lagen die Familien bereits zuvor im Streit und standen gegeneinander vor Gericht.

Nach Oprah-Interview: Harry und Meghan beliebter bei jüngeren Briten

LONDON: Prinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan bekommen nach ihrem brisanten Interview mit Oprah Winfrey mehr Zustimmung von jüngeren Briten als von der älteren Generation. In der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen sagten knapp 60 Prozent laut einer am Freitag veröffentlichten YouGov-Umfrage, dass sie Harry mögen - 55 Prozent sagten das über Meghan.

Bei den 65-Jährigen zeigt sich ein völlig anderes Bild: Nicht einmal ein Drittel (27 Prozent) hat ein positives Bild des vom Königshaus abtrünnigen Prinz Harry, nur rund jeder Achte mag seine Frau Meghan.

Insgesamt nahm die Popularität des Paares, das mittlerweile mit Sohn Archie (1) in Kalifornien lebt, seit dem Interview deutlich ab: So verlor etwa Harry seit der letzten Umfrage vor dem Interview 15 Prozentpunkte an Zustimmung - erstmals gaben laut YouGov mehr Briten an, ihn nicht zu mögen als ihn zu mögen. Bei Meghan zeigte sich ein ähnlich negativer Trend. Allerdings hatte bei ihr auch schon vor dem Interview die Mehrheit der Briten angegeben, sie nicht zu mögen.

Das Paar hatte in dem weltweit beachteten Interview schwere Vorwürfe gegen das Königshaus und die britischen Medien erhoben. Am schwersten wiegt der Vorwurf des Rassismus - den Prinz William am Donnerstag zurückwies. Der Palast erklärte, die Familie wolle die Vorwürfe privat aufarbeiten.

Südkorea stoppt Exporte von Militärgütern nach Myanmar

SEOUL: Südkorea stoppt eigenen Angaben zufolge als Antwort auf das gewaltsame Vorgehen der Militärjunta gegen Proteste in Myanmar den Export von Militärgütern in das südostasiatische Land. Auch kündigte das Außenministerium in Seoul am Freitag an, die Ausfuhr von Gütern streng zu kontrollieren, die sowohl zivil als auch militärisch nutzbar sind. Der Austausch mit Myanmar im Verteidigungs- und Sicherheitsbereich werde ebenfalls ausgesetzt. Das Ministerium betonte, dass seit Anfang 2019 keine Waffen mehr nach Myanmar geliefert worden seien.

«Entgegen wiederholter Aufrufe der internationalen Gemeinschaft einschließlich der koreanischen Regierung führte der Einsatz von Gewalt durch das Militär und die Polizeikräfte Myanmars zu zahlreichen Opfern», hieß es in der Erklärung des Ministeriums.

Als weitere Maßnahme will Seoul jetzt zudem die Entwicklungshilfe für Myanmar überdenken. Die humanitäre Hilfe soll jedoch fortgesetzt werden. Darüber hinaus soll die Aufenthaltserlaubnis für Staatsbürger Myanmars, die in Südkorea leben, verlängert werden können, bis sich die Lage in ihrem Land nach dem Putsch wieder stabilisiert hat.

Der Nationale Sicherheitsrat Südkoreas hatte am Donnerstag die Unterdrückung der Proteste in Myanmar verurteilt. Südkoreas Handelsbeziehungen mit Myanmar sind unter anderem durch ein Freihandelsabkommen mit der Vereinigung Südostasiatischer Staaten (Asean) geregelt. Myanmar gehört zu den Asean-Mitgliedern.

EU besorgt über Reform von Hongkongs Wahlsystem

BRÜSSEL: Die EU zeigt sich besorgt über die von Peking gebilligte Änderung des Wahlsystems in Hongkong. «Die Europäische Union bedauert, dass Grundfreiheiten, demokratische Grundsätze und politischer Pluralismus, die für Hongkongs Identität und Wohlstand zentral sind, von den Behörden immer stärker unter Druck gesetzt werden», sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell im Namen der 27 EU-Staaten.

Die EU werde im Licht der jüngsten Entscheidung weitere Maßnahmen erwägen und die Situation in Hongkong als Teil der Beziehungen mit China mit erhöhter Aufmerksamkeit verfolgen, heißt es in dem Statement vom Donnerstagabend. Bereits im vergangenen Sommer hatten sich die EU-Staaten auf ein Maßnahmenpaket verständigt, das unter anderem eine weitere Einschränkung von Exporten vorsieht, die zur Niederschlagung von Protesten oder zur Überwachung von Kommunikation genutzt werden können.

Zugleich bestätigte ein am Freitag veröffentlichter Bericht der EU-Kommission, dass sich die Situation in Hongkong im vergangenen Jahr deutlich verschlechtert hat. «Im Laufe des Jahres 2020 wurden wir Zeugen einer alarmierenden Verschlechterung der politischen Lage in Hongkong», sagte Borrell. Das Nationale Sicherheitsgesetz werde genutzt, «um gegen prodemokratische Kräfte vorzugehen, abweichende Meinungen zu unterdrücken und Grundfreiheiten auszuhöhlen». Diese Entwicklung habe an Tempo zugenommen. «China untergräbt ganz bewusst den Grundsatz «Ein Land, zwei Systeme» und verstößt damit gegen seine internationalen Verpflichtungen und das Hongkonger Grundgesetz.» Die Änderung des Wahlsystems sei ein weiterer Schritt in diese Richtung.

Der chinesische Volkskongress hatte die Wahlreform am Donnerstag bei seiner Jahrestagung fast einstimmig angenommen. Nach dem Beschluss wird das Komitee zur Wahl des Hongkonger Regierungschefs von bisher 1200 auf 1500 Mitglieder vergrößert. Bei der Auswahl der Mitglieder wird das ohnehin dominante Pro-Peking-Lager noch mehr an Einfluss gewinnen, während die Oppositionskräfte zurückgedrängt werden.

Erneut Unklarheit über Inhaftierungsort Nawalnys

MOSKAU: Anhänger des inhaftierten Kremlkritikers Alexej Nawalny rätseln in Russland erneut über seinen Aufenthaltsort. Der 44-Jährige sei aus dem Untersuchungsgefängnis im Gebiet Wladimir rund 100 Kilometer östlich von Moskau an einen unbekannten Ort gebracht worden, schrieb sein Team am Freitag auf Twitter. Die Anwälte des Oppositionsführers hätten stundenlang vor der Haftanstalt gewartet, bis ihnen mitgeteilt worden sei, dass ihr Mandant sich dort gar nicht mehr aufhalte. Wo er nun sei, wüssten sie nicht.

Seitdem Nawalny Mitte Januar bei seiner Rückkehr nach Russland direkt festgenommen worden war, gab es immer wieder Verwirrung über seinen Verbleib. Zuletzt fehlte vor rund zwei Wochen zwischenzeitlich jedes Lebenszeichen - seine Unterstützer vermuteten damals, der Kremlgegner sei in ein besonders gefürchtetes Straflager gebracht worden. Wenig später tauchte er dann aber in der Untersuchungshaftanstalt im Gebiet Wladimir wieder auf. Auch dieses Mal zeigten sich Nawalnys Unterstützer in den sozialen Netzwerken in Sorge um den Oppositionsführer und baten um Hinweise zu seinem Verbleib.

Nawalny, der im August Opfer eines Giftanschlags geworden war, wurde Anfang Februar in einem international heftig kritisierten Urteil zu mehreren Jahren Straflager verurteilt. Die russische Justiz wirft ihm vor, gegen Bewährungsauflagen in einem früheren Strafverfahren verstoßen zu haben, während er sich in Deutschland von dem Anschlag erholte. Die EU verhängte wegen der Vergiftung und wegen der Inhaftierung des Kremlkritikers Sanktionen gegen ranghohe russische Staatsfunktionäre. Deutschland, die EU und die USA hatten Nawalnys Freilassung gefordert.

Nachbeben in Mittelgriechenland versetzt die Menschen in Angst

LARISSA: Ein Erdbeben der Stärke 5,2 hat am Freitag die Region um die mittelgriechische Stadt Larissa erschüttert und die Menschen in Angst versetzt. «Es ist ein starkes Nachbeben des schweren Erdstoßes vom 3. März gewesen», sagte der Geologe Efthymios Lekkas im Staatsrundfunk ERT. Das Beben der Stärke 5,9 hatte erhebliche Schäden angerichtet. Insgesamt müssen rund 1700 Häuser abgerissen oder repariert werden, teilten die Behörden mit. Tote oder Verletzte gab es nicht.

Hunderte Menschen müssen seitdem in Zelten, Autos oder weiter entfernt in Hotels oder bei Freunden übernachten. Seismologen geben noch keine Entwarnung und erwarten, dass die Nachbeben noch Wochen dauern könnten. Am stärksten betroffen sind die Ortschaften Tyrnavos, Damasi und Elassona. Die Regierung hat den Betroffenen finanzielle Hilfe zugesagt.

EU-Staaten bereiten Sanktionen gegen China vor

BRÜSSEL: Wegen der Internierung muslimischer Uiguren bereiten die EU-Staaten Sanktionen gegen China vor. Dies bestätigten mehrere EU-Diplomaten am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel.

Die Maßnahmen sind Teil eines Sanktionspakets, das Verantwortliche für schwere Menschenrechtsverletzungen aus mehreren Weltregionen treffen soll. Die Arbeiten daran sollen bis zum EU-Außenministertreffen am 22. März abgeschlossen sein. Es wären die ersten Sanktionen der EU gegen China seit dem Massaker am Platz des Himmlischen Friedens 1989.

Nach Angaben aus EU-Kreisen einigten sich Vertreter der EU-Staaten am Donnerstag auf das Gesamtpaket, allerdings seien noch weitere Schritte für den Abschluss nötig. Es sieht demnach vor, dass in der EU vorhandene Konten und andere Vermögenswerte von Betroffenen eingefroren werden. Zudem dürften die Personen nicht mehr in die EU einreisen und keine Geschäfte mehr mit EU-Bürgern machen.

Nach Schätzungen von Menschenrechtlern sind in China Hunderttausende Uiguren in Umerziehungslager gesteckt worden, die Peking als «Fortbildungseinrichtungen» beschreibt. Schätzungsweise zehn Millionen Uiguren leben in China, die meisten in Xinjiang in Nordwestchina.

Nackt-TV für Kinder löst in Niederlanden Entrüstung aus

DEN HAAG: Eine neue Kindersendung im niederländischen Fernsehen hat schon vor der ersten Ausstrahlung Proteste ausgelöst. «Gewoon.Bloot.» (Einfach. Nackt.) ist der Titel des Programms. Darin sollen Kinder Erwachsenen Fragen stellen über deren Körper. Das Besondere: Die Erwachsenen sind splitternackt. In Den Haag überreichten Kritiker am Freitag eine Petition an Abgeordnete gegen das Programm. Sie wurde von etwa 100.000 Niederländern unterzeichnet.

Gegner gibt es vor allem unter konservativen Christen, orthodoxen Muslimen, rechtspopulistischen Parteien sowie deren Anhängern. Die «Unschuld der Kinder» müsse geschützt werden, erklärten die Initiatoren der Petition im Radio. Sie befürchten, dass die Konfrontation mit nackten Erwachsenen sexuellem Missbrauch Vorschub leisten könne.

«Gewoon. Bloot.» wurde gemeinsam mit einem Studienzentrum für Sexualität entwickelt und soll am 21. März zum ersten Mal ausgestrahlt werden. Es ist die niederländische Fassung eines Formats aus Dänemark, wo das Programm schon länger zu sehen ist.

UN: 13 Millionen Syrer seit Beginn des Bürgerkriegs geflüchtet

DAMASKUS: Seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien vor zehn Jahren sind nach UN-Angaben mehr als 13 Millionen Menschen zur Flucht gezwungen worden. Schätzungen zufolge sei das mehr als 60 Prozent der Bevölkerung des Landes, teilte das UN-Nothilfebüro Ocha am Freitag mit. 6,6 Millionen Menschen flohen demnach ins Ausland, 6,7 Millionen wurden innerhalb Syriens vertrieben. Das Leiden der Menschen nehme weiter zu. Der Zusammenbruch der Wirtschaft Syriens habe die Preise für Lebensmittel und den Hunger auf ein Rekordniveau getrieben.

Im März 2011 war es im Zuge der arabischen Aufstände auch in Syrien zu ersten Demonstrationen gegen die Regierung gekommen. Die Führung unter Machthaber Baschar al-Assad ging damals mit Gewalt gegen die Proteste vor. Daraus entwickelte sich der Bürgerkrieg. Die meisten syrischen Flüchtlinge leben heute in Syriens Nachbarländern.

Das UN-Welternährungsprogramm (WFP) hatte am Donnerstag erklärt, dass in Syrien immer mehr Menschen unter Hunger und Armut leiden. Demnach haben mehr als zwölf Millionen Menschen nicht genug zu essen.

Krokodil behindert Feuerwehr bei Löscharbeiten

PRAG: Die Feuerwehr ist bei Löscharbeiten in einem Haus in Tschechien auf ein Krokodil gestoßen. Die Einsatzkräfte seien am frühen Morgen zum Brand eines Gartenhauses in der Gemeinde Klopina gerufen worden, teilte eine Sprecherin am Freitag mit. Nachdem die Einsatzkräfte bereits das Dach gelöscht hatten, wollten sie demnach das Innere erkunden - und staunten über das Reptil. «Es handelte sich um ein lebendes, drei Meter langes Exemplar, das sich frei im Erdgeschoss bewegte», sagte die Sprecherin.

Ein herbeigerufener Experte fing das ausgewachsene Nilkrokodil mit Seilen ein und brachte es vorübergehend in eine Garage. Erst danach konnten die Feuerwehrkräfte mithilfe einer Wärmebildkamera die letzten Glutnester löschen. Ursache des Brandes sei Fahrlässigkeit gewesen, hieß es. Der entstandene Sachschaden werde auf 90.000 Kronen, umgerechnet rund 3500 Euro, geschätzt.

Was das exotische Tier auf dem Grundstück machte und ob seine Haltung rechtens war, blieb zunächst unklar. Das Dorf Klopina hat rund 600 Einwohner und liegt knapp 190 Kilometer östlich von Prag.

WHO verweist bei Astrazeneca-Impfstoff auf Risikobetrachtung der EMA

GENF: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) verfolgt die Diskussion um den Impfstoff von Astrazeneca aufmerksam. Eine Sprecherin verwies am Freitag auf die Beurteilung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA, die zu dem Schluss kam, dass die Nutzen der Impfung mit dem Mittel größer seien als die Risiken.

Dänemark und andere Länder hatten Impfungen mit dem Stoff ausgesetzt. Als Grund wurden Berichte über einen Todesfall und schwere Erkrankungen durch Blutgerinnsel nach der Impfung genannt. Man könne jedoch noch nicht feststellen, ob ein Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und den Blutgerinnseln bestehe, hieß es.

Die WHO lässt sich bei Beurteilungen von einem Impfausschuss unabhängiger Experten beraten. Die Experten tagten mindestens alle zwei Wochen und würden sämtliche Präparate und Studien laufend prüfen, sagte die Sprecherin. Sie beschäftigten sich zur Zeit auch mit den Berichten über Astrazeneca. Wann der Ausschuss sich dazu äußern wird, konnte die Sprecherin nicht sagen.

Die EMA kam zu dem Schluss, dass der Anteil der Thrombosekranken nach einer Impfung mit dem Astrazeneca-Präparat dem spontanen Auftreten dieser Erkrankung in der Normalbevölkerung entspricht. Bis 10. März hat die EMA 30 Fälle von «thromboembolischen Ereignissen» bei fast fünf Millionen mit dem Astrazeneca-Mittel geimpften Menschen registriert. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bedauerte, dass die Impfungen mit dem Astrazeneca-Impfstoff in einigen Ländern vor diesem Hintergrund ausgesetzt wurden.

Erneuter Überfall auf Schule in Nigeria - 30 Schüler verschleppt

LAGOS: Im westafrikanischen Staat Nigeria sind erneut zahlreiche Schulkinder verschleppt worden. Bewaffnete Angreifer stürmten nach Behördenangaben eine Schule im Norden des Landes und entführten 30 Schüler. Bei der Attacke auf die Afaka-Schule wurden in der Nacht zum Freitag zudem viele andere Schüler verletzt und auch Angestellte verschleppt, gab der regionale Sicherheitsminister Samuel Aruwan bekannt. Rund 180 Schüler und Mitarbeiter der Schule seien in Sicherheit gebracht worden. Sicherheitskräfte hätten die Verfolgung der Angreifer aufgenommen. Zu den Hintergründen der Attacke wurde zunächst nichts bekannt.

Der bevölkerungsreichste Staat Afrikas wird zur Zeit von einer Welle von Kindesentführungen im Zusammenhang mit Überfällen auf Schulen erschüttert. Im Kampf gegen terroristische Banden hatte Nigerias Präsident Muhammadu Buhari am Vortag daher einen Schießbefehl auf alle illegalen Träger von Kalaschnikow-Sturmgewehren erteilt. Die automatischen Sturmgewehre mit der offiziellen Bezeichnung AK-47 gelten als Standardwaffe der Banden. Die islamistische Terrorgruppe Boko Haram sowie Splittergruppen und auch kriminelle Banden terrorisieren seit Jahren Nordnigerias Bevölkerung mit Massenentführungen. Offen bleibt meist, ob Lösegeld gezahlt wurde.

Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hatte im Vorjahr ein Aussteigerprogramm für Boko-Haram-Kämpfer in Aussicht gestellt. Aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage des Bundestagsabgeordneten Christoph Hoffmann (FDP) geht hervor, dass es nun zugunsten der Unterstützung eines Transitzentrums für die Rehabilitierung von Jugendlichen aufgegeben wurde. «Von einem zusätzlichen Aussteigerprogramm wurde daher aufgrund dieses sehr erfolgreichen Programms Abstand genommen», heißt es in dem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Schreiben der Staatssekretärin Maria Flachsbarth (CDU).

Separatistin Borràs zur Präsidentin des Katalonien-Parlaments gewählt

BARCELONA: Auf der ersten Sitzung des neugewählten Parlaments der spanischen Konfliktregion Katalonien ist die Separatistin Laura Borràs vom Plenum zur Präsidentin gewählt worden. Die 50 Jahre alte Politikerin der liberalen Regionalpartei JuntsXCat erhielt bei der Wahl am Freitag in Barcelona 64 von insgesamt 135 Stimmen. Sie setzte sich damit klar vor der Sozialistin Eva Granados durch, die 50 bekam.

Bei der vorgezogenen Wahl des katalanischen Parlaments hatten die verschiedenen Parteien, die für eine Trennung der Region von Spanien eintreten, am 14. Februar erstmals mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten und damit 74 der 135 Sitze erobert.

Die Verhandlungen zur Bildung der neuen Regierung sind noch im Gang. Die linksseparatistische ERC (33 Sitze) und die liberal-konservative JuntsxCat (32) streben eine Neuauflage ihrer bisherigen Minderheitsregierung unter Tolerierung durch die stramm linke CUP (9) an. Die Sozialisten des spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez (PSOE), die in Katalonien PSC heißen, wären dann mit 33 Sitzen die stärkste Oppositionsfraktion in Barcelona.

Nach einem illegalen Unabhängigkeitsreferendum war Katalonien im Herbst 2017 von der damaligen konservativen Zentralregierung von Mariano Rajoy unter Zwangsverwaltung gestellt worden. Der damalige Regionalpräsident Carles Puigdemont floh rechtzeitig nach Belgien. Viele Separatisten wurden aber zu langen Haftstrafen verurteilt.

Ankara: Afghanistan-Friedensgespräche im April geplant

ISTANBUL: Die Türkei soll nach eigenen Angaben Gastgeberland afghanischer Friedensgespräche werden. Die Verhandlungen der afghanischen Regierung mit den Taliban sollten im April stattfinden, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu den türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Freitag. Ankara werde dazu einen Sondergesandten ernennen. Ein konkretes Datum sowie Details zum Inhalt der Gespräche wurden vorerst nicht genannt.

Zuvor hatte das russische Außenministerium mitgeteilt, Russland werde am 18. März in Moskau ein Treffen von Vertretern der Taliban, der afghanischen Regierung, der USA, Chinas und Pakistans ausrichten. Ehrengast sei Katar, hieß es. Moskau konkurrieren dabei nicht mit Katar oder jemand anderem.

Seit dem 12. September sprechen die Taliban mit Vertretern der afghanischen Republik über Frieden. Das Gastgeberland Katar hatte die Rolle eines Vermittlers eingenommen. Der in einer Vereinbarung der USA mit den Taliban vorgesehene Prozess war im Streit um die Verfahrensfragen ins Stocken geraten. Eine Waffenruhe lehnen die Taliban weiter ab. Der Konflikt im Land geht unvermindert weiter.

UN: 1,4 Millionen ungewollte Schwangerschaften in der Corona-Pandemie

NEW YORK: Rund zwölf Millionen Frauen weltweit haben nach Schätzungen der Vereinten Nationen wegen der Coronavirus-Pandemie Schwierigkeiten beim Zugang zu Verhütungsmitteln gehabt. Dies habe zu etwa 1,4 Millionen ungewollten Schwangerschaften geführt, heißt es in einem am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Bericht des UN-Bevölkerungsfonds (UNFPA).

Die Pandemie hat demnach in 115 Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen Störungen der Versorgung bei der Familienplanung verursacht. Dies habe etwa an Reisebeschränkungen, Lieferketten-Unterbrechungen, dem Mangel an Arzneimitteln sowie an der Überlastung der Gesundheitseinrichtungen gelegen. Gerade für das Leben von Frauen in ärmeren Ländern habe dies schwerwiegende Folgen.

Epsteins New Yorker Haus für 51 Millionen Dollar verkauft

NEW YORK: Das berüchtigte New Yorker Stadthaus des verurteilten und inzwischen toten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein hat Medienberichten zufolge für 51 Millionen Dollar (knapp 42 Millionen Euro) den Besitzer gewechselt. Der Erlös solle an das Programm zur Entschädigung der Opfer Epsteins (EVCP) überwiesen werden, berichteten mehrere US-Medien am Donnerstag (Ortszeit) unter Berufung auf einen Anwalt des Epstein-Nachlasses. Der Käufer wurde nicht namentlich genannt.

Der schwerreiche Geschäftsmann Epstein soll Dutzende Minderjährige missbraucht und zur Prostitution gezwungen haben. 2008 hatte er einen Deal mit der Staatsanwaltschaft abgeschlossen und war so einem Bundesverfahren wegen Missbrauchsanschuldigungen entgangen. Er bekannte sich schuldig und saß ohne Verfahren vor einem Bundesgericht eine Gefängnisstrafe von 13 Monaten ab. Im Sommer 2019 wurde er in New York erneut angeklagt, woraufhin er sich in einer Gefängniszelle das Leben nahm.

Seine Häuser vor allem in New York und Florida sollen die Orte seiner Taten gewesen sein. Das nun verkaufte Anwesen in einer der nobelsten Straßen der Upper East Side in der US-Ostküstenmetropole sollte ursprünglich 88 Millionen Dollar (73,8 Millionen Euro) kosten.

Das vom Nachlass unabhängig verwaltete Programm EVCP (Epstein Victims' Compensation Program) hatte Anfang Februar wegen Geldmangels die Auszahlung von Ansprüchen an Opfer des Geschäftsmanns ausgesetzt. Nach eigenen Angaben hatte es bis dahin mehr als 150 Anträge erhalten und mehr als 50 Millionen Dollar an Betroffene ausgezahlt.

Biber löst Stromausfall aus

WÜRZBURG: Ein Biber hat in drei Ortschaften in Deutschland einen stundenlangen Stromausfall verursacht. Das Tier habe im Landkreis Würzburg (Bayern) an einem Baum genagt, der dann am Donnerstagabend bei stürmischem Wetter auf eine Leitung gefallen sei, sagte eine Sprecherin der Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH am Freitag.

Dadurch sei es zu einem Kurzschluss gekommen. Für mehrere Stunden hatten drei Gemeinden keinen Strom. Dass es ein Biber war, sei eindeutig, sagte die Sprecherin: Am Baumstamm habe man unverkennbare Bissspuren gefunden.

Russland erwartet US-Teilnahme bei Afghanistan-Treffen am 18. März

MOSKAU: Russland will am 18. März in Moskau bei einem Treffen mit Vertretern unter anderem aus den USA, China und Pakistan einen weiteren Anlauf für eine friedliche Lösung des Afghanistan-Konflikts nehmen. Erwartet würden zudem Repräsentanten der afghanischen Regierung, des Hohen Rats für Nationale Aussöhnung in Kabul und der militant-islamistischen Taliban sowie andere prominente Politiker des Landes, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Freitag in Moskau. Ehrengast sei Katar, hieß es.

Ziel sei es, den bewaffneten Konflikt zu beenden und die Verhandlungen für eine innerafghanische Friedenslösung voranzubringen, sagte Sacharowa der Agentur Interfax zufolge. Dazu seien in Moskau auch bilaterale Treffen möglich. Der russische Außenminister Sergej Lawrow hatte am Vortag bei einem Besuch in Doha, Katar, gesagt, Moskau habe daran Interesse, dass die «Tragödie Afghanistans» ein Ende nehme.

«Wir konkurrieren hier nicht mit Katar oder sonst irgendwem», sagte Lawrow. Er habe in Doha vielmehr auch die Probleme erörtert, die im Friedensprozess weiter ungelöst blieben. «Und wir wollen dabei helfen, dass die Verhandlungen nun weitergehen - mit konstruktiveren Haltungen, die jede der Seiten in dem Prozess einnehmen sollte», sagte er. Russland habe sich vielfach für eine Lösung des Konflikts eingesetzt.

Moskau hatte bereits in der Vergangenheit Afghanistan-Konferenzen organisiert, an denen Vertreter der Taliban und afghanische Oppositionspolitiker, allerdings keine Vertreter der Regierung teilnahmen. Lawrow sagte, dass es in Moskau um eine Vertrauensbildung gehen solle. Die Ankündigung der Konferenz fällt in eine Zeit, in der auch die neue US-Administration unter Joe Biden versucht, den festgefahrenen afghanischen Friedensprozess anzukurbeln.

Türkei verkündet Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen zu Ägypten

ISTANBUL: Die Türkei und Ägypten haben türkischen Berichten zufolge ihre diplomatischen Beziehungen wieder aufgenommen. Gespräche seien ohne Vorbedingungen aufgenommen worden, «unsere Gespräche auf diplomatischer Ebene haben begonnen», zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag den türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu. Zunächst gab es keine Reaktion aus Kairo.

Die Beziehungen zwischen Kairo und Ankara liegen seit Jahren auf Eis. Der politische Streit war 2013 eskaliert, nachdem die türkische Regierung die Absetzung des damaligen islamistischen ägyptischen Präsidenten Mohammed Mursi durch die Armee wiederholt als illegitimen «Militärputsch» bezeichnet hatte. Botschafter beider Länder wurden abgezogen.

Ägypten wirft der Türkei unter anderem vor, weiterhin islamistische Organisationen in der Region zu unterstützen. Gegen Anhänger der Muslimbruderschaft im Land geht Präsident Abdel Fatah al-Sisi mit großer Härte vor, etliche sitzen im Gefängnis. Auch andere Themen trennen Ankara und Kairo: Beide Staaten unterstützen etwa im Libyen-Krieg unterschiedliche Lager. Auch im Streit um Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer liegen sie über Kreuz.

Nach Jahren unterbrochener Beziehungen könne man nicht so tun, «als sei nichts gewesen», hieß es aus Ankara. Es bestehe ein Mangel an Vertrauen. Man wolle die Sache langsam angehen und einen «Fahrplan» bestimmen.

Ungarns Klubradio von neuer Frequenzvergabe ausgeschlossen

BUDAPEST: Das unabhängige Budapester Klubradio darf weiterhin nicht analog für UKW-Empfänger senden. Der ausschließlich mit regierungsnahen Funktionären besetzte Medienrat erklärte am Donnerstag die Bewerbung des Klubradios um die UKW-Frequenz 92,9 für ungültig. Der Sender war in der Ausschreibung der Frequenz als einziger Bewerber mit einer gültigen Einreichung übriggeblieben. Er hatte die Frequenz fast zehn Jahre genutzt, ehe sie ihm der Medienrat Mitte Februar entzog.

Der Schritt war im In- und Ausland, so auch von EU-Gremien, scharf kritisiert worden. Die EU-Kommission erneuerte ihre Besorgnis am Freitag. Die Entscheidung des Medienrats werfe neue Zweifel am Prozess und am Inhalt hinsichtlich der Zuweisung der Frequenz auf, die nun ungenutzt bleibe, sagte Sprecher Christian Wigand. Man analysiere dies nun und man werde nicht zögern, rechtliche Schritte einzuleiten, falls nötig. Mit dem Klubradio, das seitdem nur mehr noch im Internet erreichbar ist, verstummte der letzte unabhängige Radiosender in Ungarn, den die Hörer mit Radiogeräten empfangen konnten.

Den Ausschluss von der Bewerbung um die neu ausgeschriebene Frequenz begründete der Medienrat damit, dass Klubradio auf «gesetzwidrige Weise wirtschaften» würde. Außerdem hätte der eingereichte Programmentwurf grundlegenden Anforderungen nicht entsprochen und Widersprüche enthalten.

Die Führung des Klubradios wies die angeführten Begründungen als «konstruiert» und «völlig absurd» zurück. Der Sender wirtschafte ausschließlich im Rahmen der Gesetze, sagte Klubradio-Generaldirektor Richard Stock der Tageszeitung «Nepszava» (Freitag-Ausgabe). «Der Medienrat ist keine Steuerbehörde, um diesbezügliche Feststellungen zu treffen.» Das ungarische Finanzamt wiederum habe bei Klubradio keine Gesetzesverstöße festgestellt. Der Sender werden den Entscheid des Medienrates gerichtlich anfechten.

Kritik aus Regierungspartei an Stopp einer englischen Kohlemine

LONDON/WHITEHAVEN: Wegen des Stopps einer Kohlemine in Nordwestengland gerät der britische Premierminister Boris Johnson in der eigenen Partei unter Druck. Konservative Parlamentarier kritisierten die Entscheidung von Bauminister Robert Jenrick scharf. Die Regierung knicke vor «Klimaalarmisten» ein, sagte der Abgeordnete Mark Jenkinson. Konservative Kräfte setzen darauf, dass aufgrund des Projekts nahe dem Küstenort Whitehaven Hunderte Jobs in der strukturschwachen Region entstehen.

Bisher hatte die Regierung die Diskussion als örtliche Angelegenheit bezeichnet. Nun aber ordnete Minister Jenrick eine Untersuchung an, nachdem Projektgegner mit Nachdruck auf schwere Nachteile für die Umwelt hingewiesen hatten. Die Kohlemine untergrabe die Ankündigungen der Regierung für eine grünere Wirtschaft im Vorfeld der Klimakonferenz in Glasgow im November, warnten Umweltschützer und Wissenschaftler.

Das Unternehmen West Cumbria Mining will jährlich 2,5 Millionen Tonnen Kohle aus der Erde holen und an britische sowie europäische Stahlunternehmen verkaufen. Das Gelände liegt neben einer Zeche, die vor Jahrzehnten geschlossen wurde.

Frühe Werke von Yayoi Kusama werden in New York versteigert

NEW YORK: Rund ein Dutzend früher Werke der japanischen Künstlerin Yayoi Kusama (91), die sie einst ihrem Arzt gab, sollen im Mai in New York versteigert werden. Die drei Leinwand-Gemälde und acht Werke auf Papier seien zuvor noch nie öffentlich ausgestellt worden, teilte das Auktionshaus Bonhams am Donnerstag (Ortszeit) mit. Kusama habe sie in den 50er und 60er Jahren, als sie in New York lebte, ihrem Arzt und Freund Teruo Hirose gegeben, als Dank dafür, dass er sie medizinisch behandelt habe.

Nach dem Tod des Arztes sollen die Werke nun am 12. Mai versteigert werden. Zwei der abstrakten Gemälde mit viel Rot könnten dabei nach Einschätzung des Auktionshauses jeweils bis zu fünf Millionen Dollar einbringen.

Kusama, die vor allem mit ihren «Polka Dots» genannten farbigen Punkten berühmt geworden ist, hat bereits auf der ganzen Welt ausgestellt und ist zu einer der erfolgreichsten Künstlerinnen ihrer Generation geworden. In Tokio hat sie inzwischen ein eigenes Museum.

Japans Regierungschef wird Bidens erster Staatsgast im Weißen Haus

TOKIO: Der japanische Ministerpräsident Yoshihide Suga wird nach Angaben aus Tokio als erster ausländischer Staatsgast von US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus empfangen. Sugas Besuch in Washington sei in der ersten April-Hälfte geplant, erklärte ein japanischer Regierungssprecher am Freitag.

Auch aus US-Regierungskreisen hieß es, der japanische Ministerpräsident werde als erster ausländischer Regierungschef seit Bidens Amtsantritt in den USA erwartet. Ein Termin und ein Programm stünden noch nicht fest. Bislang ist Biden seit seinem Amtsantritt im Januar mit ausländischen Staats- und Regierungschefs nur in Online-Schalten zusammengekommen.

Japan ist für die USA ein wichtiger Sicherheitspartner in der Asien-Pazifik-Region. Zugleich sind die Vereinigten Staaten mit ihrem Atomwaffenarsenal Japans Schutzmacht. Das geplante Treffen zwischen Biden und Suga erfolgt vor dem Hintergrund des zunehmenden Machtstrebens Chinas in der indo-pazifischen Region.