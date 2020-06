Neues aus dem Ausland am Freitag

Written by: Redaktion (dpa) | 05/06/2020 | Aktualisiert um: 15:30 | Überblick

Mehr Geld für Rentner in Deutschland

BERLIN: Die rund 21 Millionen Rentner in Deutschland bekommen von Juli an mehr Geld. Der Bundesrat (Länderkammer) stimmte am Freitag in Berlin der entsprechenden Verordnung der Bundesregierung zu.

Demnach steigen im Zuge der jährlichen Rentenanpassung die Bezüge im Osten Deutschlands um 4,2 und im Westen um 3,45 Prozent. Die Ost-Renten nähern sich damit weiter den West-Bezügen an.

Die sogenannte Standardrente steigt nach Angaben der deutschen Regierung auf 1538,55 Euro im Westen (plus 51,37 Euro) und 1495,35 Euro im Osten (plus 60,30 Euro). Die Standardrente ist eine Vergleichsgröße, die rechnerisch derjenige bekäme, der 45 Jahre lang als Durchschnittsverdiener Beiträge in die Rentenkasse eingezahlt hat.

Entschluss zu Palmemord-Ermittlungen in Schweden kommt nächste Woche

STOCKHOLM: Mehr als 34 Jahre nach dem bis heute unaufgeklärten Mord am schwedischen Regierungschef Olof Palme wollen die Ermittler am Mittwoch ihren Entschluss zu einer möglichen Anklage bekanntgeben. Der leitende Staatsanwalt Krister Petersson will dann auf einer gemeinsamen Online-Pressekonferenz mit Fahndungsleiter Hans Melander verkünden, ob es in dem Fall noch zu einer Anklage kommt oder nicht. Das kündigten die Staatsanwaltschaft und die Polizei am Freitag an.

Schwedens Ministerpräsident Palme war am 28. Februar 1986 nach einem Kinobesuch in Stockholm auf offener Straße ermordet worden. Bis heute ist der Mordfall nicht aufgeklärt. Mitte Februar hatte Staatsanwalt Petersson unter Verweis auf neue Spuren verkündet, er hoffe, bis zum Sommer präsentieren zu können, was in der Mordnacht passiert und wer dafür verantwortlich sei. Noch im ersten Halbjahr 2020 wolle er entweder Anklage erheben oder die Voruntersuchungen einstellen, hatte er in einer Kriminalsendung des Senders SVT gesagt.

Demonstranten protestieren gegen Benachteiligung von Aborigines

CANBERRA: Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd in den USA haben Demonstranten in der australischen Hauptstadt Canberra gegen Gewalt und Diskriminierung von Aborigines, den Ureinwohnern Australiens, protestiert. Die Teilnehmer forderten am Freitag die Polizei in aller Welt auf, nicht länger gezielt gegen Minderheiten vorzugehen. Zudem skandierten sie Parolen und hielten Plakate mit der Aufschrift «Aboriginal Lives Matter» (Die Leben der Aborigines zählen) hoch.

Die Ureinwohner Australiens stellen etwa drei Prozent der Bevölkerung des Landes. Sie werden im gesellschaftlichen Leben stark benachteiligt. Eine Sprecherin der Aborigines, Matilde House, rief die Demonstranten auf, «ein Zeichen an die Regierung zu senden», um über Todesfälle von Aborigines in Polizeigewahrsam und auf Rassismus aufmerksam zu machen. An der Kundgebung in Canberra, die vor dem australischen Parlament endete, nahmen nach Angaben der Veranstalter etwa 2000 Menschen teil.

Demonstrant gestoßen und verletzt - zwei US-Polizisten suspendiert

BUFFALO: Zwei US-Polizisten haben bei einer Kundgebung gegen Polizeigewalt in der Stadt Buffalo laut Medienberichten einen älteren Demonstranten heftig gestoßen, der daraufhin gefallen ist und sich am Kopf verletzt hat. Wie ein am Donnerstagabend (Ortszeit) veröffentlichtes Video des Senders WBFO zeigte, blieb der Mann mit Blutungen am Kopf auf dem Bürgersteig liegen. Die Beamten seien suspendiert worden, twitterte Bürgermeister Byron W. Brown. Der 75-jährige Demonstrant sei in einem ernsten, aber stabilen Zustand. Der Polizeichef der Stadt im Bundesstaat New York habe eine interne Untersuchung angeordnet.

In dem rund 40 Sekunden langen Videoclip ist zu sehen, wie der weiße Demonstrant auf eine Gruppe uniformierter Polizisten zugeht und von zwei von ihnen umgestoßen wird. Vom Gouverneur des Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, gab es scharfe Kritik: «Dieser Vorfall ist völlig ungerechtfertigt und äußerst beschämend.» Polizisten müssten das Gesetz vollstrecken, nicht missbrauchen.

Seit Tagen kommt es in vielen US-Städten zu Demonstrationen gegen Rassismus, Polizeigewalt und soziale Ungerechtigkeit. Auslöser ist der Tod des Afroamerikaners George Floyd nach einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota am 25. Mai. Die Proteste arteten zum Teil in Ausschreitungen und Plünderungen aus.

Vorbereitungen für Bombenentschärfung an Frankfurter Messe

FRANKFURT/MAIN: Die deutsche Polizei und Feuerwehr bereiten sich auf die Entschärfung einer 500 Kilogramm schweren Weltkriegsbombe an der Frankfurter Messe vor. Rund 2700 Menschen sollten ihre Wohnungen verlassen und Straßen gesperrt werden.

«Derzeit warten wir darauf, dass alle Personen den Bereich verlassen haben», sagte ein Sprecher der Frankfurter Feuerwehr am Morgen. Danach werde die Polizei kontrollieren, ob das Evakuierungsgebiet 500 Meter rund um die Fundstelle menschenleer ist. «Wir hoffen, dass pünktlich um 12.00 Uhr mit der Entschärfung begonnen werden kann», sagte der Feuerwehrsprecher.

Dafür stehen Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes bereit. Wenn alles gut geht, sollen die Sperrungen gegen 18.00 Uhr wieder aufgehoben werden.

Höchste Eisschnelllauf-Ehrung 2020 an Russin Natalja Woronina

OSLO: Die Russin Natalja Woronina wird mit dem Oscar-Mathisen-Award, der höchsten Auszeichnung im Welt-Eisschnelllauf, geehrt. Die 25 Jahre alte Langstrecklerin hatte im Februar bei ihrem 5000-Meter-Weltrekord bei den Einzelstrecken-Weltmeisterschaften in Salt Lake City in 6:39,02 Minuten als erste Frau die 6:40-Minuten-Marke durchbrochen.

Letzte deutsche Preisträgerin war 2003 die Inzellerin Anni Friesinger, zuvor war Gunda Niemann-Stirnemann aus Erfurt von 1995 bis 1997 die Ehrung gleich dreimal in Folge zuteil geworden.

Die Auszeichnung für das Jahr 2020 beschloss eine Fachjury des Osloer Schlittschuhclubs (Skoiteklub), die den Preis seit 1959 für die jeweils beste Leistung der Saison vergibt. Namensgeber der Trophäe ist der ehemalige norwegische Weltmeister Oscar Mathisen (1888-1954).