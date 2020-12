Neues aus dem Ausland am Freitag

Barnier brieft EU-Botschafter über Brexit-Deal - EU-Staaten prüfen

BRÜSSEL: Nach der historischen Einigung auf einen Brexit-Handelspakt hat EU-Chefunterhändler Michel Barnier die Botschafter der 27 EU-Staaten informiert. Das Briefing durch den Franzosen habe begonnen, schrieb ein Sprecher der deutschen EU-Ratspräsidentschaft am Freitag auf Twitter. Die EU-Mitgliedstaaten würden die 1246 Seiten des Abkommens nun prüfen und «diese gewaltige Aufgabe in den kommenden Tagen fortsetzen».

Da auf EU-Seite nicht mehr genügend Zeit für eine Ratifizierung des Deals bleibt, können die Bestimmungen zunächst nur vorläufig angewendet werden. Dazu braucht es jedoch die Zustimmung der 27 EU-Staaten.

Die EU und Großbritannien hatten sich am Donnerstag nach monatelangen Verhandlungen auf einen Handelspakt geeinigt. Der Vertrag soll die Beziehungen beider Seiten von Januar 2021 an neu regeln. Wichtigster Punkt ist, Zölle zu vermeiden, unbegrenzten Handel in beide Richtungen zu erlauben und Reibungsverluste so weit wie möglich zu begrenzen.

Großbritannien war bereits Ende Januar aus der EU ausgetreten, ist während einer Übergangsphase bis Jahresende aber noch Mitglied im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion. Ohne Abkommen wären Zölle und aufwendigere Kontrollen notwendig geworden.

Brasiliens Präsident begnadigt wieder verurteilte Polizisten

BRASÍLIA: Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat zu Weihnachten erneut verurteilte Polizisten und Soldaten begnadigt, die im Dienst «ohne Absicht» Verbrechen begangen haben. Das entsprechende Dekret wurde in einer Sonderausgabe des Amtsblatts der Regierung in Brasília am Donnerstagabend (Ortszeit) veröffentlicht.

Dem Nachrichtenportal «G1» zufolge hat das Dekret keine automatische Wirkung. Vielmehr muss der Anwalt oder Pflichtverteidiger eines jeden Inhaftierten mit Anspruch auf Begnadigung die Justiz anrufen.

Bolsonaro, der seit Anfang 2019 im Amt ist, hatte bereits im vergangenen Jahr ein ähnliches Dekret unterzeichnet. Der Ex-Militär erklärte mehrfach, gegen Polizisten, die im Dienst einen Verdächtigen töten, sollte nicht ermittelt werden. Vielmehr hätten sie eine Medaille verdient.

Brasilianische Sicherheitskräfte sind für robuste Einsätze berüchtigt. Wenn die schwerbewaffneten Spezialeinheiten der Polizei im Kampf gegen die Drogenbanden in die Armensiedlungen einrücken, geraten auch immer wieder Unbeteiligte zwischen die Fronten. Im ersten Halbjahr 2020 wurden nach einer Erhebung von «G1» 3148 Menschen von Angehörigen der Sicherheitskräfte getötet.

Johnsons «kleines Weihnachtsgeschenk»: Lektüre des Handelspakts

LONDON: Der britische Premier Boris Johnson hat seinen Landsleuten an Heiligabend in einer auf Twitter ausgestrahlten Video-Weihnachtsbotschaft ein «kleines Geschenk» gemacht.

Wer etwas in diesem «schläfrigen Moment nach dem Weihnachtsmahl» etwas lesen möchte, dem empfehle er die Lektüre des gerade ausgehandelten Handelspakts zwischen Großbritannien und der EU. Vor laufender Kamera hielt er einen dicken Packen Papier hoch, den er als «frohe Botschaft» deklarierte. Der Brexit sei der erste Gang gewesen, das Abkommen sei nunmehr «das Fest», wie er sagt. «Voller Fisch, übrigens», fügte Johnson mit Hinweis auf die mühsamen Verhandlungen von Brüssel und London über die künftigen Fischereirechte in britischen Gewässern hinzu.