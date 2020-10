Neues aus dem Ausland am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 02.10.20 | Aktualisiert um: 22:40 | Überblick

Mutmaßlicher Betrug beim Schach: Großmeister lebenslang gesperrt

BERLIN: Großmeister Tigran Petrosjan ist lebenslang für die größte Schach-Plattform gesperrt worden. Der 36 Jahre alte Armenier soll in den Playoffs der internationale Schachliga PRO Chess League betrogen haben. Seinem Team, den Armenia Eagles, wurde der Titel der Plattform «Chess.com» und zudem 20.000 Dollar Preisgeld aberkannt. Stattdessen wurden die Saint Louis Arch Bishops, die praktisch dem US-Nationalteam entsprechen, zum Meister erklärt. Die als Favorit gehandelten Amerikaner hatten im Finale klar gegen die Armenier verloren.

Petrosjan, der mit Armenien 2008 und 2012 die Schacholympiade gewonnen hat und seit langem zu den besten dreißig Blitzschachspielern der Welt zählt, weist die Vorwürfe zurück. «Es gibt keine Beweise. Seit zwanzig Jahren spiele ich Internetschach auf 15 Websites und immer fair.» Wegen sicherer Internetverbindungen habe er vom Büro eines Freundes aus gespielt, vorschriftsmäßig seinen Bildschirm geteilt und sich dreißig Minuten vor jeder Partie vor seiner Webcam aufgehalten, sagte der nach dem gleichnamigen Weltmeister der Jahre 1963 bis 1969 benannte Profi.

Normalerweise werden die Playoffs vor Livepublikum ausgetragen. Wegen der Coronavirus-Pandemie wurde die in Norwegen geplante Veranstaltung online gespielt. Statistische Vergleiche zwischen der Übereinstimmung von Petrosjans Zügen mit denen starker Computer in der jeweiligen Stellung hätten ergeben, dass er während dem Halbfinale am vorigen Freitag und dem Finale am Sonntag unerlaubte Zugvorschläge genutzt haben soll, hieß es. Fehlerfrei war sein Spiel indes nicht. Petrosjans fünf Siege, ein Remis und zwei Niederlagen sind besser als erwartet, aber kein außergewöhnliches Ergebnis.

Einheitsfeier mit Corona-Auflagen - Zentraler Festakt in Potsdam

POTSDAM: Die zentrale Feier zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit in Potsdam steht in diesem Jahr im Zeichen der Corona-Pandemie. Tausende Gäste werden am Samstag erwartet, wegen der Hygiene- und Abstandsregeln können aber nur 130 Gäste beim ökumenischen Gottesdienst und 230 Gäste beim anschließenden Festakt dabei sein. Dort werden unter anderem die Spitzen des Staates und Ehrenamtler erwartet, die zu Bürgerdelegationen der Länder gehören.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird beim Festakt die Hauptansprache halten. Gastgeber ist Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), der als amtierender Präsident des Bundesrates ebenfalls eine Rede hält. Für ein buntes Programm wollen unter anderem Roland Kaiser, Mia, Mark Forster, das Filmorchester Babelsberg sowie Anna Loos und Günther Jauch sorgen. Das ZDF überträgt den Gottesdienst live, die ARD den Festakt. Die «Einheits-Expo», auf der sich Länder und Verfassungsorgane in der Innenstadt in Glaspavillons zeigen, geht am Sonntag zu Ende.

Nicht nur in Potsdam wird der Jubiläumstag der Deutschen Einheit gefeiert. In Sachsen kommt zum Beispiel der Landtag zu einer Feierstunde zusammen. Thüringen gedenkt mit Gottesdiensten, Konzerten und kleineren Festakten der Wiedervereinigung.

Gorbatschow: Wiedervereinigung Symbol für Ende des Kalten Krieges

MOSKAU: Der russische Friedensnobelpreisträger und Ex-Sowjetpräsident Michail Gorbatschow hat die Wiedervereinigung vor 30 Jahren als Symbol für die Überwindung der Spaltung Europas und für das Ende des Kalten Krieges gewürdigt. «Ihr Feiertag ist Teil eines großen internationalen Jubiläums», schrieb der 89-Jährige in einem Grußwort zum 30. Jahrestag der deutschen Wiedervereinigung, das am Freitag von der deutschen Botschaft in Moskau verbreitet wurde.

Der Weg zur Wiedervereinigung sei nicht einfach gewesen, schrieb Gorbatschow, der bis 1991 Staatschef der Sowjetunion war. «Die Situation war angespannt, jeder unvorsichtige Schritt hätte zur Explosion führen können.» In Europa und in der Sowjetunion habe es Zweifel und Unruhe gegeben, die auch berechtigt gewesen seien. «Als die Deutschen in Ost und West erklärten «Wir sind das Volk», brauchte es deshalb auf Seiten der politischen Führung Weisheit, Beherrschung, große Bedachtsamkeit und eine Vision», so Gorbatschow weiter. Diese Prüfung haben man damals gemeinsam bestanden.

Hauptstadt von Berg-Karabach mit Raketen angegriffen - Verletzte

BAKU/ERIWAN: Bei den Kämpfen im Südkaukasus ist die Hauptstadt von Berg-Karabach nach armenischer Darstellung mit Raketen angegriffen worden. Viele Bewohner von Stepanakert wurden verletzt und zahlreiche Häuser zerstört, wie Arzrun Owanissjan vom armenischen Verteidigungsministerium in Eriwan mitteilte. Im Zentrum habe es Schüsse und Explosionen gegeben, hieß es. Die Behörden in Berg-Karabach kündigten entsprechende Gegenmaßnahmen an.

Die aserbaidschanische Armee sprach wiederum von schwerem Artilleriefeuer auf Dörfer und Städte auf seinem Staatsgebiet. Die Gefechte der verfeindeten Nachbarländer dauern seit fast einer Woche an.

Der seit Jahrzehnten dauernde Konflikt zwischen den beiden ehemaligen Sowjetrepubliken war am Sonntag wieder aufgeflammt. Es handelt sich um die schwerste Eskalation seit Jahren. Das verarmte Armenien und das reiche Aserbaidschan geben sich gegenseitig die Schuld dafür.

13-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

TALLINN: Bei einer nächtlichen Spritztour mit dem Auto seiner Eltern hat sich ein 13-Jähriger in Estland eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Mit teils über 200 Stundenkilometern flüchtete er und durchbrach dabei auch eine von der Polizei errichtete Straßensperre, ehe er an einer weiteren Sperre gestoppt werden konnte, wie die Behörden in Tallinn mitteilten.

Einer zivilen Streife war das Fahrzeug in der Nacht zum Freitag auf einer Fernstraße wegen überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen. Als der Jugendliche bemerkte, dass die Polizei ihn kontrollieren wollte, beschleunigte er und raste davon. Mit ihm im Auto befanden sich ein 12-jähriges Mädchen und ein 16-jähriger Junge.

Die drei gaben der Polizei zufolge an, sich heimlich das Auto der Eltern des 13-Jährigen genommen zu haben. Sie hätten vom Ort Paide in das rund 90 Kilometer entfernte Ostseebad Pärnu fahren wollen, um dort einen Burger zu essen.

Melania Trump hat ebenfalls leichte Corona-Symptome

WASHINGTON: Auch Präsidentengattin Melania Trump weist nach der Infektion mit dem Coronavirus leichte Symptome einer Erkrankung auf. Insgesamt gehe es ihr aber gut, schrieb die First Lady am Freitag bei Twitter. Sie stelle sich auf eine rasche Genesung ein.

Zuvor hatte das Weiße Haus bestätigt, dass Präsident Donald Trump leichte Erkrankungssymptome zeige. Trumps Stabschef Mark Meadows machte dabei keine Angaben zur Art der Symptome. Die «New York Times» hatte zuvor von Erkältungserscheinungen berichtet. Trump halte sich im Weißen Haus auf, sagte Meadows. Auch von Melania Trump gab es keine näheren Informationen.

Terminal zur Verschiffung von Gebrauchtwagen startet in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (dpa/lni) - Ein Terminal zur Verschiffung von Gebrauchtwagen von Europa nach Nordafrika ist in Wilhelmshaven in Betrieb gegangen.

Das Terminal setze wichtige Impulse für den Standort Wilhelmshaven, sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) bei der offiziellen Inbetriebnahme am Freitag. Betreiber des neuen Auto-Terminals an der Nordseeküste ist das Unternehmen Mosolf, eines der führenden Autologistik-Unternehmen in Deutschland. Zunächst sollen von Wilhelmshaven aus rund 50.000 bis 60.000 Autos jährlich nach Nordafrika verschifft werden.

Tesla bleibt auch in Corona-Krise stramm auf Wachstumskurs

PALO ALTO: Während die Corona-Pandemie den Automarkt insgesamt ausbremst, legt Tesla weiter kräftig zu. Der US-Elektroautobauer von Starunternehmer Elon Musk brachte im dritten Quartal 139.300 Fahrzeuge an die Kundschaft, wie er am Freitag am Firmensitz im kalifornischen Palo Alto mitteilte. Damit stellte Tesla einen neuen Rekord auf und übertraf sowohl den Wert aus dem Vorjahr von 97.000 Autos als auch den aus dem Vorquartal von 90.650 bei Weitem. Analysten hatten mit rund 137.000 Auslieferungen gerechnet. Die Aktie blieb jedoch vorbörslich im negativen Gesamtmarkt unter Druck.

Mit 124.100 Stück entfiel der Großteil der Auslieferungen auf Teslas günstigstes Fahrzeug Model 3 und das neuere Kompakt-SUV Model Y. Mit diesen Angeboten etabliert sich der Konzern von Tech-Milliardär Musk zunehmend im Massenmarkt. Die älteren, größeren und deutlich teureren Modelle S und X steuern indes immer weniger zum Absatz bei. Insgesamt produzierte Tesla im dritten Quartal nach eigenen Angaben 145.036 Fahrzeuge. Angaben zur Finanzlage sollen erst später mit dem Geschäftsbericht folgen. Tesla hatte zuletzt erstmals seit Firmengründung 2003 vier Quartale in Folge mit Gewinn geschafft.

Fall Nawalny: EU berät Mitte Oktober erneut

BRÜSSEL: Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union wollen sich bei ihrem nächsten Gipfel am 15. und 16. Oktober erneut mit der Vergiftung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny befassen. Dann könnte es auch um eine gemeinsame Reaktion der 27 Mitgliedstaaten gehen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bekräftigte am Freitag, dass zunächst die Organisation für das Verbot chemischer Waffen ihre Untersuchungen dazu abschließen müsse. «(Wir) werden dann in zwei Wochen beim Europäischen Rat noch einmal auf dieses Thema zurückkommen.»

Merkel begrüßte, dass die Staats- und Regierungschef die Vergiftung beim Gipfel am Donnerstag bereits einhellig verurteilt haben. In der gemeinsamen Abschlusserklärung heißt es: «Der Gebrauch einer chemischen Waffe stellt einen ernstzunehmenden Bruch internationalen Rechts dar.» Man rufe die russischen Behörden dazu auf, vollständig mit der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen zusammenzuarbeiten, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.

Nawalnywar am 20. August während eines Inlandsflugs in Russland zusammengebrochen. Nach einer Notlandung in der sibirischen Stadt Omsk wurde er zur weiteren Behandlung nach Berlin gebracht. Wochenlang lag er dort im künstlichen Koma. Nach dem Befund eines Bundeswehr-Speziallabors wurde er mit einem Nowitschok-Kampfstoff vergiftet. Das bestätigten auch Labors in Frankreich und Schweden.

Stada kauft Therapie gegen fortgeschrittenes Parkinson

BAD VILBEL: Der Arzneihersteller Stada stärkt sein Geschäft mit Spezialmedikamenten durch eine Übernahme. Der Konzern kaufe eine Therapie gegen fortgeschrittene Parkinson-Erkrankungen vom schwedischen Anbieter Lobsor Pharmaceuticals, teilte Stada am Freitag in Bad Vilbel mit. Die Infusion des Dreifach-Kombipräparats sei schon in Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland zugelassen, hieß es. Stada reiche nun Zulassungsanträge in wichtigen europäischen Märkten ein. In Deutschland soll das Mittel Anfang nächsten Jahres auf den Markt kommen. Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht.

Die erworbene Infusionstherapie wird demnach über eine diskrete, leichte und tragbare Pumpe in den Dünndarm verabreicht. Die Pumpe werde derzeit für die Anwendung bei Parkinson im Spätstadium verschrieben, wenn Patienten unter Einschränkungen der Motorik leiden, die sich mit oraler Behandlung nicht kontrollieren lassen.

Mit der Übernahme setzt Stada seine Strategie fort, das noch kleine Geschäft mit Spezialpharmazeutika auszubauen - dies verspricht höhere Margen. Die Hauptsäulen bei dem Konzern sind traditionell rezeptfreie Markenprodukte wie das Grippe-Mittel Grippostad sowie Nachahmermedikamente. Unter den neuen Eignern, den Finanzinvestoren Bain und Cinven, hat Stada schon zahlreiche Übernahmen gestemmt.

Irisches Gericht: Subway-Brot ist gar kein Brot

DUBLIN: Von der US-Kette Subway verkaufte Sandwiches sind dem höchsten irischen Gericht zufolge kein Brot, sondern eine Süßigkeit. Der Zuckergehalt übersteige deutlich die Grenzwerte für Brot in Irland, stellte der irische Supreme Court in Dublin fest. Festgeschrieben ist diese Grenze in den irischen Steuergesetzen: Grundnahrungsmittel sind demnach von der Mehrwertsteuer befreit, also auch Brot. Dieses darf dafür allerdings maximal so viel Zucker enthalten, dass dessen Gewicht maximal zwei Prozent des Mehlgewichts ausmacht. Bei Subway-Sandwiches betrage dieser Anteil jedoch rund zehn Prozent, erklärte das Gericht in dieser Woche. Daher müsse das Produkt als Süßigkeit eingestuft werden.

Beschäftigen musste sich das Gericht mit dieser Frage, weil das irische Subway-Franchise Bookfinders argumentiert hatte, die Sandwiches müssten von der Mehrwertsteuer ausgenommen werden. Die Firma meinte daher, zu viele Steuern gezahlt und Anspruch auf eine Rückerstattung zu haben. Dies blieb ihr jedoch mit dem Urteil verwehrt. Die in USA ansässige Subway-Kette ist in mehr als 100 Ländern der Welt mit ihren Filialen vertreten.

EU-Gipfel fordert Ende der Gewalt in Berg-Karabach

BRÜSSEL: Die Staats- und Regierungschef der EU haben ein sofortiges Ende der Gewalt in der Konfliktregion Berg-Karabach im Südkaukasus gefordert. Der Verlust von Menschenleben und die Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung seien nicht hinnehmbar, heißt es in einer in der Nacht zum Freitag veröffentlichten Erklärung beim Brüsseler Gipfel. Aserbaidschan und Armenien sollten ohne Vorbedingungen Verhandlungen beginnen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell solle prüfen, wie Europas Unterstützung aussehen kann.

Die EU-Kommission kündigte die Bereitstellung von humanitärer Nothilfe für die Zivilbevölkerung in der Region an. Dabei geht es um Lebensmittel, medizinische Ausrüstung und weitere Hilfsgüter für mehrere Tausend Menschen. Der für das Krisenmanagement zuständige EU-Kommissar Janez Lenarcic erklärte: «Menschenrechte müssen respektiert und der Schutz von Zivilisten und Infrastruktur sichergestellt werden.» Bei Bedarf lasse sich die Unterstützung noch erweitern. Zunächst sollen Güter im Wert von einer halben Million Euro beschafft werden, das Geld dafür geht an Hilfsorganisationen.

Der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan war am Sonntag wieder aufgeflammt. Die beiden Ex-Sowjetrepubliken kämpfen seit Jahrzehnten um die Region Berg-Karabach, in der rund 145.000 Menschen leben. Sie wird von Armenien kontrolliert, gehört aber völkerrechtlich zum islamisch geprägten Aserbaidschan. In einem Krieg nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion vor rund 30 Jahren verlor Aserbaidschan die Kontrolle über das Gebiet. Es wird heute von christlichen Karabach-Armeniern bewohnt.

Italiens Regierungschef wünscht den Trumps gute Besserung

ROM: Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte hat US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania nach ihrer Corona-Diagnose eine gute Besserung gewünscht.

«Meine besten Wünsche an den US-Präsidenten und die First Lady für eine schnelle Genesung», twitterte der parteilose Politiker am Freitag. Er hoffe, beiden werde es bald besser gehen.

UN prangern «schockierende Bedingungen» für Migranten in Europa an

GENF: Migranten haben nach Angaben des UN-Büros für Menschenrechte schwere Vorwürfe gegen Malta erhoben. Die Migranten seien schockierenden Bedingungen ausgesetzt - in Libyen, auf dem Meer, und oft auch bei der Ankunft in Europa, berichtete das Büro am Freitag in Genf.

Das Militär Maltas soll mindestens einmal versucht haben, ein Boot mit Flüchtlingen in libysche Gewässer zurückzudrängen. In einem anderen Fall soll es ein Boot Richtung der italienischen Insel Lampedusa gedrängt haben. Migranten hätten auch berichtet, dass kommerzielle Schiffe ihnen nicht zur Hilfe gekommen seien. Menschen, die trotzdem in Malta an Land kamen, hätten auch dort von unhaltbaren Zuständen berichtet. Einige seien monatelang in Lagern festgehalten worden, wo sie wenig Tageslicht, frisches Wasser oder angemessene Toiletten gehabt hätten. Sie hätten kaum Kontakt zu humanitären Helfern oder Anwälten haben dürfen.

Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, rief die Europäische Union zum wiederholten Mal auf, eine nachhaltige Migrationspolitik umzusetzen. Mangelnde Solidarität bürde den Grenzländern den Großteil der Verantwortung auf.

Zitat US-Präsident Donald Trump zum Tragen von Masken in Corona-Zeiten

«Ich trage die Maske nicht wie er. Jedes Mal, wenn man ihn sieht, trägt er eine Maske. Er könnte 200 Fuß (60 Meter) entfernt von mir sprechen, er würde mit der größten Maske aufkreuzen, die man je gesehen hat», sagte Trump am Dienstag bei der ersten TV-Debatte mit Biden.

(US-Präsident Donald Trump am Dienstag bei der ersten Fernsehdebatte mit seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden über dessen Gewohnheiten, Mund-Naden-Bedeckungen im Kampf gegen das Coronavirus zu tragen.)

Geistliches Oberhaupt der Jesiden im Nordirak gestorben

ERBIL: Die religiöse Gemeinschaft der Jesiden trauert um ihr geistliches Oberhaupt. Baba Scheich starb am Donnerstag im Alter von 87 Jahren in einem Krankenhaus in der kurdischen Stadt Erbil im Nordirak, wie sein Sohn Aidu mitteilte. «Sein Tod wird in der jesidischen Gemeinde ein großes Vakuum zurücklassen», sagte er. Der kurdischen Nachrichtenseite Rudaw zufolge war der Geistliche wegen Nieren- und Herzproblemen in die Klinik eingeliefert worden.

Die Jesiden haben ihr Zentrum im Norden des Iraks. Sie waren in der Vergangenheit als religiöse Minderheit immer wieder Diskriminierungen ausgesetzt. Als die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) 2014 die Region um das Sindschar-Gebirge im Nordirak überrannte, brachte sie Tausende jesidische Männer um. Frauen sowie Kinder wurden verschleppt und versklavt. Viele werden noch vermisst. Ein UN-Bericht kam zu dem Schluss, dass der IS einen Völkermord an den Jesiden begangen habe.

Die jesidische Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad, selbst Opfer des IS, twitterte, die Jesiden hätten einen Leuchtturm verloren. «Der geistliche Anführer der Jesiden verkörperte unsere Werte der Weisheit, Güte und Toleranz.» Er habe jesidische Überlebende mit Liebe und Respekt behandelt. Baba Scheich, mit weltlichem Namen Churtu Hadschi Ismail, war seit 1995 geistliches Jesiden-Oberhaupt.

Salvini: Nur Idioten feiern eine Krankheit

ROM: Der italienische Oppositionsführer Matteo Salvini hat US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania nach ihrer Corona-Diagnose schnelle Genesung gewünscht. Mit Blick auf politische Gegner, die sich womöglich über Trumps Erkrankung freuen könnten, betonte der Chef der rechten Lega, dass es bei einer Krankheit nichts zu feiern gebe.

«In Italien wie in der Welt gilt: wer die Krankheit eines Mannes oder einer Frau feiert, wer gar seinem Nächsten den Tod wünscht, entpuppt sich als das, was er ist: ein seelenloser Idiot. Eine Umarmung für Melania und Donald #Trump», schrieb Salvini am Freitag auf Twitter.

EU-Gipfel zur China-Politik ohne Xi am 16. November in Berlin

BRÜSSEL: Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union wollen sich am 16. November zu einem Sondergipfel zur China-Politik in Berlin treffen. Der Termin wurde am Freitag auf der offiziellen EU-Agenda veröffentlicht. EU-Diplomaten stellten klar, dass es dabei um Beratungen über China und nicht mit China gehe. Der chinesische Präsident Xi Jinping soll also offensichtlich nicht teilnehmen.

Ursprünglich war ein EU-China-Gipfel mit Xi im September in Leipzig geplant, wurde dann aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Stattdessen gab es nur eine Videokonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Spitzen der EU mit dem chinesischen Präsidenten. Das Vorgehen Chinas gegen Oppositionelle in Hongkong, der Umgang mit der muslimischen Minderheit der Uiguren in der Provinz Xinjiang und der harte Kurs Chinas gegenüber Taiwan haben die Beziehungen zwischen der EU und China zuletzt massiv belastet.

Verbraucherpreise sinken in der Eurozone noch stärker

LUXEMBURG: Der Abwärtsdruck auf das Preisniveau in der Eurozone wird stärker. Gegenüber dem Vorjahresmonat seien die Verbraucherpreise im September um 0,3 Prozent gesunken, teilte das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mit. Analysten hatten im Schnitt mit einer Rate wie im Vormonat von minus 0,2 Prozent gerechnet.

Rückläufig waren im gemeinsamen Währungsraum vor allem die Preise für Energie. Sie lagen 8,2 Prozent tiefer als ein Jahr zuvor. Industriell gefertigte Waren kosteten 0,3 Prozent weniger. Dagegen waren Dienstleistungen 0,5 Prozent teurer. Lebens- und Genussmittel verteuerten sich mit 1,8 Prozent am stärksten. Die Kerninflationsrate ohne Lebensmittel und Energie fiel in den Ländern mit der Euro-Währung auf ein Rekordtief von 0,2 Prozent. Diese Rate gilt unter Fachleuten als aussagekräftige Größe für den allgemeinen Preistrend.

Sinkende oder gar negative Inflationsraten sind in der Regel ein Alarmsignal für Währungshüter. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt für den Euroraum mit seinen 19 Staaten mittelfristig eine jährliche Teuerungsrate von knapp unter 2,0 Prozent an. Das ist nach Einschätzung der Währungshüter weit genug entfernt von der Nullmarke. Denn sind Preise dauerhaft niedrig oder sinken auf breiter Front, könnte dies Unternehmen und Verbraucher verleiten, Investitionen aufzuschieben - im Glauben, dass es womöglich ja bald noch billiger wird. Diese abwartende Haltung kann die Konjunktur ausbremsen.

Karins sieht Gipfel-Einigung als Zeichen der Stärke der EU

BRÜSSEL: Der lettische Ministerpräsident Krisjanis Karins wertet die Einigung des EU-Sondergipfels auf Berlarus-Sanktionen und eine gemeinsame Linie gegenüber der Türkei als Zeichen der Stärke in der Welt. «Wenn wir unsere Anstrengungen zusammenfassen, haben wir große Fähigkeit, Ereignisse in der Welt zu beeinflussen», sagte Karins am Freitag vor Beginn des zweiten Gipfel-Tages in Brüssel. In der Nacht habe Europa gezeigt, dass es liefern könnte, wenn es drauf ankomme.

Nachdem Zypern sein Veto zurückgezogen hatte, brachten die EU-Staats- und Regierungschefs in der Nacht zum Freitag nach wochenlanger Blockade Sanktionen gegen die Verantwortlichen für Wahlbetrug und Gewalt in Belarus auf den Weg. Als Zugeständnis an Nikosia droht die EU Ankara weiter mit Strafmaßnahmen, sucht aber zugleich den Dialog.

Am zweiten Gipfeltag solle es darum gehen, wie die europäische Wirtschaft und die digitale Souveränität der EU gestärkt werden können, sagte Karins. Man sei auf dem Weg, Europa vereinter und gefestigter auf der Weltkarte zu positionieren. Man habe zwar den europäischen Binnenmarkt, müsse die gemeinsame Stärke aber besser nutzen, um Ereignisse in der Welt positiv zu beeinflussen.

Zahlreiche Tote bei Überschwemmungen im Ostkongo - Brücke zerstört

GOMA: Bei schweren Überschwemmungen im Kongo sind mindestens 15 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt worden. Bei der Katastrophe in der Ost-Provinz Nord-Kivu wurden zudem zahlreiche Gebäude sowie Teile einer wichtigen Verbindungsroute zerstört, wie die Provinzregierung mitteilte. «Wir haben gerade 15 Leichen aus dem Wasser gezogen», erklärte der in die Region entsandte Behördenvertreter Roger Malinga in der Nacht zu Freitag.

Die Behörden gehen davon aus, dass sich die Opferbilanz bei der anhaltenden Suche nach Vermissten noch weiter erhöhen wird. Viele Anwohner wurden obdachlos.

Betroffen ist vor allem das Dorf Rutoboko, das am Vortag von den Fluten des über die Ufer getretenen Flusses Mutahyo regelrecht weggeschwemmt wurde. Heftige Regenfälle hatten ihn den Angaben zufolge anschwellen lassen. Von den Wassermassen sei eine wichtige Brücke weggeschwemmt worden. Damit ist eine wichtige Versorgungsroute für die im Osten des Landes gelegene Stadt Goma unterbrochen. Die Behörden planen den Bau einer Behelfsbrücke. Anhaltend starke Regenfälle führen auch in mehreren ostafrikanischen Ländern aktuell zu schweren Überschwemmungen.

Brexit-Streit: Spitzentreffen per Video soll mehr Klarheit bringen

BRÜSSEL/LONDON: Im Brexit-Streit hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für Samstag eine Videokonferenz mit dem britischen Premierminister Boris Johnson angekündigt. Dabei werde man den Stand der Verhandlungen über den anvisierten Handelspakt und die nächsten Schritte besprechen, schrieb von der Leyens Sprecher Eric Mamer am Freitag auf Twitter. Ein britischer Regierungssprecher bestätigte den Termin.

An diesem Freitag endet die neunte und vorerst letzte Verhandlungsrunde über die wirtschaftlichen Beziehungen beider Seiten ab Anfang Januar. Zum Jahresende endet die Brexit-Übergangsphase, und Großbritannien scheidet auch aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion aus. Ohne Vertrag droht ein harter wirtschaftlicher Bruch.

Greifbare Ergebnisse aus den monatelangen Verhandlungen sind aber bisher nicht bekannt. Zuletzt war zudem ein Streit über den bereits gültigen Austrittsvertrag entbrannt, den Großbritannien mit einem Gesetz teilweise aushebeln will. Die EU hat rechtliche Schritte eingeleitet.

Slowene Jansa wünscht Trumps «vollständige und schnelle Genesung»

LJUBLJANA: Der slowenische Ministerpräsident Janez Jansa hat US-Präsident Donald Trump und seiner Ehefrau Melania angesichts ihrer Covid-19-Erkrankung sein Mitgefühl ausgedrückt. «Alle Freunde der USA in Slowenien (...) denken an Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump und wünschen ihnen eine vollständige und schnelle Genesung», schrieb Jansa am Freitag im Kurznachrichtendienst Twitter.

Die 50 Jahre alte Präsidentengattin wurde als Melanija Knavs in Slowenien geboren und machte als Model Karriere in den USA. Zu ihrer alten Heimat unterhält sie allerdings kaum noch Beziehungen. Der Rechtsnationalist Jansa regiert in Slowenien seit März. Kritiker werfen ihm vor, ähnlich wie Trump unabhängige Medien zu attackieren.

80.000 Menschen in der Bretagne nach Sturm «Alex» ohne Strom

VANNES: Nach dem Durchzug des Herbststurms «Alex» sind rund 80.000 Menschen in der nordwestfranzösischen Küstenregion Bretagne ohne Strom. In vielen Gemeinden stürzten Bäume um, Menschen kamen nach einer ersten Bilanz nicht zu Schaden, wie die Präfektur des bretonischen Départements Morbihan am Freitag mitteilte.

Auf der Insel Belle-Île-sur-Mer vor der bretonischen Küste wurden laut Radionachrichtensender Franceinfo Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 186 Stundenkilometern gemessen. Der französische Wetterdienst Météo France hatte bereits am Donnerstag vor «Alex» gewarnt. Im Südosten Frankreichs werden starke Regenfälle erwartet. In der Region um Nizza blieben deshalb Schulen geschlossen, wie Franceinfo berichtete.

Einsatzkräfte nehmen deutschen Rechtsextremisten fest

WARSCHAU: Einsatzkräfte in Polen haben nach Angaben der Regierung in Warschau einen deutschen Rechtsextremisten festgenommen. Der Mann sei in der vergangenen Woche in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern im Nordwesten des Landes gefasst worden, teilte das Ministerium für Geheimdienstkoordination am Donnerstag mit. Er werde verdächtigt, Mitglied einer «organisierten kriminellen Gruppe mit terroristischem Charakter» zu sein, die in Polen und anderen Ländern aktiv sei. «Im Internet, vor allem in sozialen Netzwerken, zeigte er seine radikalen, gegen das System gerichteten Ansichten und unterstützte rechtsextreme Organisationen», hieß es.

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung und seines Arbeitsplatzes seien Sprengstoff, Munition, Zünder sowie eine Tränengasgranate entdeckt worden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann unerlaubten Waffen- und Munitionsbesitz vor. Er wurde für drei Monate vorübergehend in Haft genommen. Die Ermittlungen hielten an, weitere Festnahmen seien nicht ausgeschlossen, so das Ministerium.

Harvard-Kunstmuseen bekommen rund 50 Werke von deutschen Künstlern

CAMBRIDGE: Die Kunstmuseen der US-Elite-Universität Harvard haben rund 50 Werke von deutschen Künstlern geschenkt bekommen. Darunter seien etwa Werke von Georg Baselitz, Joseph Beuys, Jörg Immendorff, Imi Knoebel und Sigmar Polke, teilten die Museen am Donnerstag (Ortszeit) mit. Die Kunstsammlerin Dorette Hildebrand-Staab habe sie den Museen geschenkt - als «Brücke zwischen den USA und Deutschland, in Dankbarkeit für die Unterstützung des Landes nach 1945, aber auch um neue Generationen an diese langanhaltende Beziehung zu erinnern».

Die Harvard Art Museums bestehen aus drei verschiedenen Museen und vier Forschungszentren auf dem Campus der Universität in Cambridge an der US-Ostküste. In ihren Sammlungen befinden sich rund 250.000 Werke aus aller Welt, von der Antike bis in die Gegenwart.

Lange untersuchte Feder gehörte Urvogel Archaeopteryx

SOLNHOFEN: Ein altes Rätsel ist gelöst: Eine vor 159 Jahren in Bayern entdeckte fossile Feder gehörte tatsächlich dem Urvogel Archaeopteryx. Seit dem Fund des isolierten Feder-Fossils im fränkischen Altmühltal 1861 sei über dessen Herkunft diskutiert worden, sagte Ryan Carney von der University of Southern Florida. Er ist der Hauptautor der Studie, die im Fachmagazin «Scientific Reports» veröffentlicht wurde. Mithilfe eines speziellen Elektronenmikroskops haben sie demnach herausgefunden, dass die Feder vom linken Flügel eines Exemplars des Urvogels stammt. An der Untersuchung beteiligt war auch der Paläontologe Helmut Tischlinger aus Stammham in Bayern.

Der Archaeopteryx ist einer von zwei bekannten Urvögeln aus dem Jura (vor rund 145 bis 200 Millionen Jahren), die in den Solnhofener Plattenkalken im Altmühltal gefunden worden sind. Damals lebte er dort in einer subtropischen Lagunenlandschaft. Als Übergangsform zwischen Reptilien und Vögeln belegt er, dass die heutigen Vögel direkte Nachfahren von Raubsauriern sind. Mosaikformen urtümlicher Vögel und vogelähnlicher Dinosaurier wurden in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach entdeckt, vielfach in Sedimentgesteinen der Unterkreide im Nordosten Chinas.

Kunstsammlung von Keith Haring in New York für Millionen versteigert

NEW YORK: Rund 30 Jahre nach dem Tod des US-Künstlers Keith Haring (1958-1990) ist dessen persönliche Kunstsammlung in New York für 4,6 Millionen Dollar (etwa 4 Millionen Euro) versteigert worden. Das sei mehr als dreimal so viel wie zuvor erwartet, teilte das Auktionshaus Sotheby's in der Nacht zum Freitag mit. Teuerstes Stück war ein Werk von Harings Künstler-Kollegen Andy Warhol (1928-1987), das Haring mit seinem damaligen Partner Juan Dubose zeigt und das 504.000 Dollar einbrachte.

Alle der mehr als 140 Werke von Künstlern wie Jean-Michel Basquiat, Jenny Holzer oder Roy Lichtenstein, die Haring gekauft und geschenkt bekommen oder gegen eigene Werke getauscht hatte und die im Besitz seiner Stiftung waren, fanden bei der Auktion einen Käufer, hieß es von Sotheby's. Fast 450 Bieter hätten sich beteiligt. Der Erlös soll einem LGBTQ-Zentrum («Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer») im Süden Manhattans gespendet werden. Der Graffiti-Künstler Haring war 1990 an den Folgen einer HIV-Infektion gestorben.

Vernehmung Scheuers im Maut-Ausschuss beendet

BERLIN: Die Vernehmung von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) im Maut-Untersuchungsausschusses des Bundestags ist am frühen Freitagmorgen nach fast fünf Stunden beendet worden. Scheuer hatte bei der Aufklärung der geplatzten Pkw-Maut zentrale Vorwürfe zurückgewiesen. Er sagte als Zeuge, bei einem Treffen im November 2018 mit Managern der später vorgesehenen Betreiberfirmen habe es nach seiner Erinnerung kein Angebot zur Verschiebung der Vertragsunterzeichnung bis zum EuGH-Urteil gegeben. Manager der Betreiber hatten das Gegenteil behauptet. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte die Pkw-Maut im Juni 2019 gekippt.

Der Untersuchungsausschuss tagte in einer Marathonsitzung seit Donnerstagvormittag und hörte insgesamt fünf Zeugen an. Scheuers Vernehmung begann erst am späten Abend. Die Opposition wirft ihm schwere Fehler zu Lasten des Steuerzahlers vor.