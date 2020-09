Neues aus dem Ausland am Freitag

China will von EU nicht als «systemischer Rivale» bezeichnet werden

BRÜSSEL: China will von der EU nicht länger als «systemischer Rivale» bezeichnet werden. «Wir müssen Partner sein, keine Rivalen», sagte der chinesische EU-Botschafter Zhang Ming am Freitag vor Spitzengesprächen zwischen Vertretern seines Landes und der Europäischen Union. China hoffe, dass die EU die Charakterisierung noch einmal sorgfältig überdenken werde. Der Diplomat versicherte aber auch: «Egal, welche Beschreibung die EU nutzt: Wir werden bei der einer umfassenden strategischen Partnerschaft bleiben.»

Die EU nutzt den Begriff des systemischen Rivalen seit 2019 für China. Sie will damit zum Ausdruck bringen, dass die Volksrepublik aus europäischer Sicht versucht, international etablierte völkerrechtliche Standards zu verletzen oder zu verschieben - auch im Bereich der Menschenrechte. Zugleich bezeichnet die EU China weiter auch als Partner und Wettbewerber.

Bei den Spitzengesprächen am Montag soll es vor allem um ein Abkommen gehen, das europäischen Firmen den Zugang zum chinesischen Markt erleichtern soll. An den per Videokonferenz geführten Spitzengesprächen nehmen für die EU Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel teil. China wird durch Präsident Xi Jinping vertreten.

UN-Menschenrechtsbüro mahnt Kambodscha zur Wahrung von Grundrechten

GENF: In Kambodscha sind laut UN in den vergangenen Wochen zahlreiche Aktivisten festgenommen worden. Die Regierung des südostasiatischen Landes schränke zunehmend Grundrechte wie Rede- und Demonstrationsfreiheit ein, warnte das UN-Menschenrechtsbüro in Genf am Freitag. «Wir fordern die Regierung zur sofortigen und bedingungslosen Freilassung derer auf, die diese Rechte ausübten», sagte Sprecherin Ravina Shamdasani.

Seit der Festnahme des prominenten Gewerkschafters Rong Chhun am 31. Juli wurden nach ihren Angaben zwei Dutzend weitere Menschenrechts- und Umweltaktivisten festgenommen. Andere seien telefonisch bedroht worden. Außerdem sei es zu übermäßiger Gewalt gegen Demonstranten gekommen, die unter anderem wirtschaftliche Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie, die Entlassung von Menschenrechtsaktivisten und Umweltschutz gefordert hatten.

Das südostasiatische Land mit mehr als 16 Millionen Einwohnern wird mit harter Hand regiert, Premierminister Hun Sen ist seit 35 Jahren an der Macht. International gibt es an den Zuständen in Kambodscha viel Kritik, auch wegen weit verbreiteter Korruption. Die EU hatte gegen Kambodscha wegen der anhaltenden Missachtung von Menschen- und Arbeitnehmerrechten zuletzt Handelssanktionen verhängt.

Türkei ordnet Festnahme von knapp 300 mutmaßlichen Gülen-Anhängern an

ISTANBUL: Nach Razzien in mehreren türkischen Städten haben die Behörden am Freitag die Festnahme von 130 mutmaßlichen Unterstützern des islamischen Predigers Fethullah Gülen angeordnet. Zuvor seien am Donnerstag Haftbefehle gegen etwa 150 weitere Verdächtige ausgesprochen worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Darunter befänden sich ehemalige und aktive Soldaten sowie Richter. Die Durchsuchungen fanden unter anderem in Istanbul und der Hauptstadt Ankara statt.

Präsident Recep Tayyip Erdogan wirft dem in den USA lebenden Gülen vor, Drahtzieher des versuchten Staatsstreichs vor vier Jahren zu sein. Damals hatten Teile des Militärs gegen die Regierung Erdogan geputscht. Seitdem gilt die Gülen-Bewegung in der Türkei als Terrororganisation. Es gibt regelmäßig Razzien, welche die Regierung damit begründet, dass Gülen und seine Anhänger den Staat unterwandert hätten. Gülen, ein einstiger Verbündeter Erdogans, bestreitet die Vorwürfe.

Asselborn nennt Kanzler Kurz wegen Flüchtlingspolitik «Missetäter»

BERLIN: Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn hat Österreichs Kanzler Sebastian Kurz wegen des Scheiterns der europäischen Flüchtlingspolitik scharf attackiert. «Europa bleibt krank, solange es aus der Flüchtlingskrise keinen Ausweg gefunden hat», sagte Asselborn dem «Spiegel». Der Sozialdemokrat fügte hinzu: «Für mich heißt der Missetäter Sebastian Kurz. Er hat diese erbärmliche Situation als Allererster zu verantworten.»

Kurz fährt in der Flüchtlingspolitik seit Jahren einen harten Kurs. Ganz Europa sei Kurz' Gerede auf den Leim gegangen, «man müsse nur die Grenzen schließen, damit sich das Flüchtlingsproblem erledige», kritisierte Asselborn in dem Nachrichtenmagazin. Er sieht nun vor allem EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in der Pflicht. «Es ist an der Zeit, dass die Kommissionschefin alle Hebel in Bewegung setzt, um auch jene zwei Drittel der EU-Länder, die immer noch so tun, als gingen sie die Flüchtlinge an Europas Haustür nichts an, dazu zu bringen, sich solidarisch zu zeigen.»

Museum will menschliche Überreste an Australien zurückgeben

BERLIN: Das Ethnologische Museum in Berlin will zwei mumifizierte Kinderkörper und Knochen an Australien zurückgeben. Im Februar habe das Land um die Rückführung gebeten, teilte die Stiftung Preußischer Kulturbesitz am Freitag mit. Die Kinderkörper und die Knochen in seinem Rindensarg sind seit 1880 in der Sammlung.

«Die menschlichen Überreste der drei Personen stammen alle von Bestattungsorten. Wir gehen davon aus, dass sie ohne Einverständnis der Hinterbliebenen gesammelt und nach Berlin gebracht wurden - und deshalb möchten wir sie zurückbringen», teilte Stiftungspräsident Hermann Parzinger mit. Ein Datum für die Rückgabe gibt es noch nicht.

Churchill-Statue bei Protesten beschmiert

LONDON: Bei Protesten von Umweltaktivisten ist in London ein Denkmal des früheren britischen Premierministers Winston Churchill beschmiert worden. Auf dem Sockel der Statue im Regierungsviertel standen in gelber Farbe die Worte «is a racist» («ist ein Rassist»). Nach Angaben der Polizei wurde bereits am Donnerstagabend ein Verdächtiger festgenommen. Ihm wird Vandalismus zur Last gelegt.

Das Denkmal in unmittelbarer Nähe des Parlaments war bereits vor mehreren Wochen im Rahmen der «Black Lives Matter«-Proteste beschmiert worden. Churchill war Premierminister unter anderem während des Zweiten Weltkriegs. Er starb 1965.

Zudem hatten sich ein Dutzend Aktivistinnen der Gruppe Extinction Rebellion am Donnerstag barbusig mit Fahrradschlössern an Zäune unweit des Parlaments gekettet, um auf die «nackte Wahrheit» des Klimawandels aufmerksam zu machen. Polizisten nahmen die Frauen vorläufig fest. Insgesamt gab es bei den zehntägigen Aktionen rund 650 Festnahmen.

Athen errichtet Übergangslager auf Lesbos

ATHEN/LESBOS: Die griechischen Behörden haben auf Lesbos mit der Errichtung eines provisorischen Zeltlagers begonnen. Darin soll bis auf Weiteres ein Großteil der mehr als 12.000 Migranten untergebracht werden, die durch der Zerstörung des Lagers Moria vor drei Tagen obdachlos geworden sind.

Nach dpa-Informationen soll das Lager auf einem Schießübungsfeld der griechischen Armee errichtet werden. Das Gelände liegt nur wenige Kilometer nördlich der Inselhauptstadt Mytilini an der Küste. In der Nähe befindet sich bereits ein kleineres Lager namens Kara Tepe, das vom UN-Flüchtlingshilfswerk und der Gemeinde Mytilini betrieben wird.

Aus Angst vor der Reaktion der Inselbewohner, die die Schließung des Lagers Moria und die Abreise aller Migranten fordern und sich auch gegen den Aufbau neuer Lager stemmen, hatte Athen die Polizeieinheiten auf Lesbos am Freitagmorgen mit Wasserwerfern und Personal verstärkt.

Norwegen stellt Kriegsschauplatz unter Schutz

OSLO: Um den Diebstahl von Kriegssouvenirs zu stoppen, wurde in Norwegen nun ein 27 Quadratkilometer großes Gebiet unter Schutz gestellt. In den Bergen bei Narvik haben während des Zweiten Weltkriegs entscheidende Kämpfe zwischen deutschen und norwegischen Soldaten stattgefunden. «Das bedeutet, dass wir dem Gebiet einen Status von nationalem Wert geben», sagte Hanna Geiran vom Denkmalamt dem Norwegischen Fernsehen am Donnerstag. «Das bedeutet auch, dass die Dinge, die dort liegen, auch dort bleiben sollen.»

Bislang wurden rund 700 Gegenstände registriert, die die Soldaten dort zurückgelassen haben. Dazu zählen Dosen, Schuhe, Ski und Patronenhülsen. Im Sommer stoppte die Polizei bei Narvik fünf Deutsche, die mit Wrackteilen von deutschen Kriegsflugzeugen, die sie in der Gegend gefunden hatten, die Grenze nach Schweden überqueren wollten. Sie werden des Diebstahls beschuldigt.

Das Besondere an dem Berggebiet sei, dass es die 80 Jahre nahezu unberührt blieb, sagte Geiran. «Die Gegenstände und die kleinen Konstruktionen und Schießstände können weitgehend erlebt werden wie 1940.»

Unterstützung bei Aufnahme von minderjährigen Migranten

ROM: Italien hat Unterstützung für die deutsch-französische Initiative zur Aufnahme minderjähriger Migranten nach dem Großbrand in Moria zugesagt. «Wir haben den griechischen Freunden unsere Solidarität angesichts der Tragödie übermittelt, wir sind bereit, Unterstützung zu geben», sagte Regierungschef Giuseppe Conte laut Nachrichtenagentur Ansa am Donnerstagabend am Rande des EU-Südstaaten-Gipfels in Ajaccio auf Korsika. «Wir unterstützen die Initiative für die unbegleiteten Minderjährigen.» Ob Italien konkret mit der Aufnahme von Migranten helfen wolle, ließ Conte offen.

«Perspektivisch müssen wir allerdings verhindern, dass sich so etwas wiederholt. Auch wir leiden, unsere Aufnahmezentren sind überfüllt», mahnte der italienische Ministerpräsident. Deutschland und Frankreich hatten nach dem Großbrand im Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos angekündigt, minderjährige Migranten aufzunehmen - möglichst gemeinsam mit anderen EU-Ländern. Griechenland hatte bis Donnerstag 400 Minderjährige, die ohne Eltern unterwegs sind, von der Insel Lesbos in die Hafenstadt Thessaloniki geflogen.

Skipiste «Hubers Run»: Streit um Ehrung für SS-Soldaten

WELLINGTON: Der Österreicher Willi Huber hat in den neuseeländischen Alpen maßgeblich zur Erschließung des Mount Hutt als Skigebiet beigetragen. Zum Dank wurde eine Piste nach ihm benannt, eine Gedenktafel erinnert an seine Verdienste. Weil der im August im Alter von 98 Jahren gestorbene Huber aber mit 17 Jahren zur Waffen-SS ging und für die Nazis kämpfte, haben Neuseeländer eine Petition gestartet: Sie wollen, dass die Tafel abgenommen und die Skipiste «Hubers Run» umbenannt wird. Am Freitag erreichten die Organisatoren ihr Ziel von 5000 Unterschriften.

In ihrer Online-Petition fordern sie die Beseitigung jeglichen «ehrenvollen Erbes» für Huber auf dem Berg in der Region Canterbury auf der Südinsel. «Das ist kein «Vermächtnis», auf das man stolz sein kann, und eine Beleidigung für alle, die von den Nazis ermordet wurden oder im Kampf gegen die Nazis starben», heißt es zur Erklärung. Huber lebte seit 1953 in dem Pazifikstaat und war mit einer Neuseeländerin verheiratet. Wegen seiner Bemühungen um die Erschließung des 2185 Meter hohen Mount Hutt ist er in Neuseeland berühmt.

Dass die Ehrungen für den Österreicher wirklich beseitigt werden, gilt als unwahrscheinlich. Der Manager des Skigebiets, James McKenzie, sagte der Nachrichtenseite «Stuff», alles werde so bleiben wie bisher, solange keine Beweise dafür auftauchten, dass Huber Kriegsverbrechen begangen habe.

«Nesawissimaja»: Keine Perspektive mehr mit Lukaschenko in Belarus

MOSKAU: Zum Machtkampf des umstrittenen Staatschefs Alexander Lukaschenko in Belarus (Weißrussland) schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Freitag:

«Die Taktik des Machtapparats ist von seiner eigenen Warte her logisch. Er geht davon aus, dass sich der Protest legt, wenn alle Anführer in Haft oder außer Landes getrieben sind (.) Das kann die Proteste aber auch verstärken. An die Stelle der einen werden andere leidenschaftliche Persönlichkeiten treten (.) Sicher ist nur, dass die Proteste und ihre Unterdrückung in Belarus zeigen, dass sich Alexander Lukaschenko mit aller Kraft an die Macht klammert. Er geht davon aus, dass er viel für das Land getan hat. Einen Platz außerhalb des Präsidentensessels kann er sich nicht vorstellen.

Doch im Land stellt sich immer deutlicher heraus, dass es mit Lukaschenko an der Spitze keine Perspektive mehr gibt. Viele Belarussen lehnen die Gewalt gegen die Bürger ab, der Machtapparat hat sein Ansehen verloren. Trotz Festnahmen, Prügelattacken und sogar Folter gehen die Menschen weiter auf die Straße (.) Lukaschenko hat es verpasst, einen ordentlichen Machtübergang vorzubereiten. Und nun versucht er, Zeit zu gewinnen mit Methoden, die ihm im eigenen Land schon selbst keine Zukunft mehr erlauben.»

Kleinbus-Fahrer in Amsterdam rammt Polizeiauto

AMSTERDAM: Im Zentrum von Amsterdam hat ein Mann mit einem Kleintransporter mehrfach einen Polizeiwagen mit zwei Beamten gerammt - dabei soll er vorsätzlich gehandelt haben. Der Täter habe bei seiner Flucht außerdem zwei Polizeimotorräder überfahren und sei dann überwältigt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Zwei Polizisten seien leicht verletzt worden. Das Motiv des Mannes war nach Angaben der Polizei zunächst völlig unklar.

Am frühen Morgen fuhr der Mann mit dem Transporter nach Darstellung der Polizei plötzlich und ohne erkennbaren Anlass auf das Polizeiauto zu und rammte es mehrfach. Die Beamten hätten Warnschüsse abgegeben. Bei seiner Flucht raste der Täter der Polizei zufolge in die zwei Motorräder, mit denen Polizisten eine Straße blockiert hatten. Dabei sei das Auto in Brand geraten. Der Täter wurde unverletzt festgenommen.

Heilige Stätten gesprengt: Rio-Tinto-Chef tritt zurück

MELBOURNE: Nach heftiger Kritik wegen der Sprengung zweier heiliger Stätten der australischen Aborigines treten der Chef des Bergbaukonzerns Rio Tinto und zwei weitere Top-Manager zurück. Wie das australisch-britische Unternehmen am Freitag mitteilte, wird CEO Jean-Sébastien Jacques seinen Posten spätestens im März 2021 räumen, wenn nicht vorher ein Nachfolger gefunden wird. Der Entschluss sei im gegenseitigen Einvernehmen getroffen worden. Die anderen beiden Führungskräfte würden Ende des Jahres gehen, hieß es weiter.

Mit der Entscheidung reagiert der Konzern auf die Sprengung von zwei bedeutenden Stätten der Ureinwohner in der Juukan-Schlucht zur Gewinnung von Eisenerz im Mai dieses Jahres. «Was in Juukan passiert ist, war falsch», räumte das Unternehmen ein. Der Konzern werde sicherstellen, dass die Zerstörung eines Kulturerbes von derart außergewöhnlicher archäologischer und kultureller Bedeutung seitens des Unternehmens nie wieder vorkomme.

Das Alter der beiden Stätten in der Region Pilbara im Nordwesten des Landes war auf 46.000 Jahre geschätzt worden. Ihre Zerstörung hatte heftige Proteste ausgelöst und zu einer parlamentarischen Untersuchung geführt.

Continental und Bosch: Keine überhöhten Bleiwerte mehr in Autoteilen

HANNOVER/STUTTGART: Continental und Bosch haben Autoteile mit zu hohen Bleiwerten aus ihren Lieferketten entfernt und damit nach eigener Aussage frühere Verstöße gegen eine EU-Richtlinie bereinigt. «Die Umstellung der betroffenen Komponenten erfolgte vollumfänglich», heißt es bei Conti. Man verringere die Menge des Schwermetalls in den Produkten inzwischen auch über die gesetzlichen Vorgaben hinaus, so das Unternehmen zur Deutschen Presse-Agentur über den aktuellen Stand der Aufarbeitung. Der Konkurrent Bosch erklärte ebenfalls, es würden nur noch Teile geliefert, die den Vorschriften entsprächen.

Vor rund einem Jahr war bekannt geworden, dass in vielen Fahrzeugen elektrische Komponenten wie auf Leiterplatten montierte Kondensatoren und Widerstände mit überhöhten Blei-Konzentrationen eingebaut worden waren. Dabei sollen keine unmittelbaren Risiken für die Umwelt und Gesundheit von Verbrauchern bestanden haben, denn die Teile sollen keinem Verschleiß ausgesetzt gewesen sein. Das niedersächsische Umweltministerium hatte den Continental-Konzern mit Hauptsitz in Hannover im August 2019 jedoch aufgefordert, «einen Maßnahmenplan zu erstellen, der eine schnellstmögliche Reduzierung des Bleigehalts der betroffenen Komponenten auf das zulässige Maß gewährleistet».

Weitere sieben Tote bei Waldbränden in Nordkalifornien

SAN FRANCISCO: Die Zahl der Todesopfer durch die verheerenden Waldbrände in Kalifornien ist weiter gestiegen. In einem Brandgebiet im Bezirk Butte County seien sieben Leichen gefunden worden, teilte der zuständige Sheriff am Donnerstagabend (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz mit. Schon am Mittwoch waren Einsatzkräfte in der Region auf drei verkohlte Leichen gestoßen. Es werden noch mehr Opfer befürchtet.

Das sogenannte North Complex Fire in der ländlichen Region knapp 300 Kilometer nördlich von San Francisco hat Tausende Menschen in die Flucht geschlagen. Nach Angaben der Feuerwehr sind dort 2000 Gebäude beschädigt worden oder ganz abgebrannt.

Die Brände in Butte County tobten in der Nähe der Ortschaft Paradise, die im November 2018 von dem sogenannten Camp Fire fast völlig zerstört worden war. 85 Menschen starben damals, Zehntausende wurden obdachlos.

Twitter trifft Vorkehrungen gegen falsche Informationen bei US-Wahl

SAN FRANCISCO: Nach Facebook trifft auch Twitter Vorkehrungen für den Fall, dass einer der Kandidaten bei der US-Präsidentenwahl sich verfrüht zum Sieger erklärt. Solche Beiträge gehören zu Tweets mit falschen Informationen, die gekennzeichnet oder entfernt werden, wie der Kurznachrichtendienst am Donnerstag ankündigte. Entsprechend markierte Tweets werden zwar weiterhin auf der Plattform bleiben, aber ihre Verbreitung wird eingeschränkt.

Vergangene Woche hatte auch Facebook angekündigt, solche Beiträge mit Warnhinweisen zu versehen. In diesem Jahr wird angesichts der Corona-Krise mit einem hohen Anteil von Briefwählern gerechnet, wodurch das endgültige Ergebnis der Abstimmung am 3. November erst deutlich später als gewohnt feststehen könnte.

Biden will bei Wahlsieg US-Beziehungen zur Nato kitten

WASHINGTON: Der Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, Joe Biden, will im Fall seines Wahlsiegs im November die angespannten Beziehungen zu den Nato-Verbündeten kitten. «Sie sind verdammt besorgt über unser Versagen, Russland diplomatisch oder auf andere Weise zu konfrontieren, und besorgt darüber, dass «America First» «Amerika allein» bedeutet», sagte Biden der US-Truppenzeitung «Stars and Stripes» am Donnerstag. «Das Erste, was ich tun muss, und ich scherze nicht: Wenn ich gewählt werde, muss ich mit den Staatschefs telefonieren und sagen, dass Amerika zurück ist, Sie können auf uns zählen.» Biden tritt bei der Wahl gegen US-Präsident Donald Trump an.

Unter dem Republikaner Trump sind die Beziehungen zwischen den USA und vielen Nato-Verbündeten angespannt. Er wirft Nato-Mitgliedern vor, sich von den USA beschützen zu lassen, bei Verteidigungsausgaben aber unter den selbstgesteckten Nato-Zielen zu bleiben. Insbesondere Deutschland hat Trump in dem Zusammenhang immer wieder angegriffen. Trumps Regierung hatte Ende Juli unter anderem deswegen angekündigt, rund ein Drittel der bislang in Deutschland stationierten Soldaten möglichst rasch abziehen wollen. Trumps Außenpolitik orientiert sich an seinem Leitspruch «America First» - Amerika zuerst.

Ex-Vizepräsident Biden sagte «Stars and Stripes», auch er sei für eine Verringerung der US-Truppen im Nahen Osten. «Diese «ewigen Kriege» müssen enden.» US-Spezialkräfte in einem Umfang von 1500 bis 2000 Soldaten sollten aber vor Ort bleiben, um gegen Terrororganisationen vorzugehen. Trump wirbt im Wahlkampf ebenfalls damit, die «endlosen Kriege» zu beenden. Am Donnerstag kündigte er eine Verringerung der US-Truppenzahlen in Afghanistan und im Iran an. Die Präsidentschaftswahl in den USA findet am 3. November statt.