Neues aus dem Ausland am Freitag

Weltrekord bei Schafsauktion - «Der hat alles»

LANARK: Ein Lamm ist in Schottland für 367.500 britische Pfund (knapp 412.000 Euro) verkauft worden. Damit hat Double Diamond (doppelter Diamant) - so der Name des Tieres - einen Weltrekord erzielt: Der bisherige Höchstpreis für ein Schaf betrug dem Guinness-Buch der Rekorde zufolge etwa 231.000 Pfund und wurde vor elf Jahren ebenfalls im Norden Großbritanniens erzielt.

Drei Bauern haben das sechs Monate alte Tier gemeinsam auf der Tierauktion in Lanark erstanden und wollen das investierte Geld nun durch Zucht wieder reinholen. Bei dem Tier handelt es sich um ein männliches Texelschaf. «Wenn du das Beste haben willst, dann musst du versuchen, es zu kaufen», sagte einer der neuen Besitzer. «Das ist das beste Texelschaf, das ich je gesehen habe.»

Beine, Farbe und Oberkörper seien perfekt - «der hat alles», schwärmten die Käufer. Die kurzbeinigen Tiere stammen ursprünglich von der niederländischen Insel Texel und dominieren die Schafzucht in Großbritannien. Ihre Fleischeigenschaften gelten als hervorragend.

Neun Jahre Haft für Mord an 14-jähriger Tochter im Iran

TEHERAN: Ein Gericht im Iran hat einen Mann, der seine 14-jährige Tochter enthauptet hat, zu neun Jahren Haft verurteilt. Das Urteil wurde am Freitag von der Justizbehörde in der Gilan-Provinz im Norden bekanntgegeben, wie die Nachrichtenagentur Isna berichtete. Die Milde des Urteils führte nicht nur bei der Mutter des Mädchens, sondern auch bei zahlreichen Iranern in sozialen Medien Protest. Die 14-Jährige aus Talesch am Kaspischen Meer war im April mit einem älteren Jungen durchgebrannt. Als sie wieder zu Hause war, köpfte der Vater sie im Schlaf mit einer Axt.

Der brutale Tod sorgte im ganzen Land für Entsetzen. Auch Präsident Hassan Ruhani schaltete sich ein und forderte strengere Gesetze.

Das iranische Recht sieht bei vermeintlich im Namen der Ehre begangenem Mord an engsten Verwandten lediglich eine «Diya» - eine Ausgleichszahlung an die Familienmitglieder des Opfers - sowie eine Gefängnisstrafe von höchstens zehn Jahren vor. Auf Mord stehen im Iran üblicherweise die Todesstrafe oder lebenslange Haft.

Millionenbeute bei Überfall auf Geldtransporter in Lyon

PARIS: Beim Überfall auf einen Geldtransporter in Frankreich sind Berichten zufolge mehrere Millionen Euro geraubt worden. Die Beute belaufe sich auf neun Millionen Euro, berichtete die Nachrichtenagentur AFP am Freitag unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Zwei Täter blockierten demnach am Morgen einen Geldtransporter in Lyon mit Fahrzeugen, bedrohten die Kuriere, stahlen das Geld und setzten den Transporter in Brand.

Die beiden Fahrzeuge der Täter seien später ausgebrannt in der Nähe von Lyon aufgefunden worden, schrieb die Regionalzeitung «Le Progrès». Verletzt wurde bei dem Raubüberfall niemand.

Auf Videos war der brennende Geldtransporter zu sehen - über der Stadt hing am Morgen eine dunkle Rauchwolke. Der Überfall soll in der Nähe eines Bankgebäudes stattgefunden haben.

Polizist wegen Gewalt gegen Demonstranten verhaftet

SANTIAGO DE CHILE: Rund neun Monate nach den heftigen Protesten gegen die chilenische Regierung mit zahlreichen Toten und Verletzten ist ein Polizist wegen extremer Gewalt verhaftet worden. Dem Beamten werde vorgeworfen, eine Frau so schwer verletzt zu haben, dass sie vollständig erblindete, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Der Polizist soll der Frau Ende November 2019 eine Tränengaskartusche ins Gesicht gefeuert haben, als sie am Rande von Protesten auf den Bus zur Arbeit wartete.

In der vergangenen Woche war bereits ein anderer Beamter verhaftet worden, der einem jungen Mann mit Gummigeschossen ins Gesicht gefeuert hatte. Auch er verlor sein Augenlicht.

Im Oktober und November 2019 waren in Chile täglich Tausende auf die Straße gegangen, um einen besseren Zugang zu Gesundheitsversorgung und Bildung sowie eine Abkehr vom neoliberalen Wirtschaftssystem zu fordern. Mehr als 30 Menschen kamen ums Leben. Nach Angaben des Nationalen Instituts für Menschenrechte erlitten 460 Demonstranten Augenverletzungen, weil die Polizei teilweise offenbar gezielt in Gesichter feuerten. Zwei erblindeten. 35 weitere verloren ein Auge.

Geldautomat an Supermarkteingang bei Paris gesprengt - Verletzte

PARIS: Bei der Explosion eines Geldautomaten in der Nähe von Paris sind Medienberichten zufolge mehrere Menschen verletzt worden. Ein Mann habe einen Sprengsatz am Freitagmorgen auf den Automaten gelegt, der sich im Eingangsbereich eines Supermarkts in Mézières-sur-Seine befand, berichtete die Zeitung «Le Parisien». Dieser explodierte, der Mann flüchtete - es war unklar, ob er das Geld an sich nehmen konnte.

Teile der Supermarktfassade wurden durch die Wucht der Explosion schwer beschädigt, wie TV-Bilder zeigten. Einige Dutzend Menschen hatten sich den Berichten nach in der Nähe aufgehalten - einige von ihnen kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Russland weist norwegischen Diplomaten aus

MOSKAU/OSLO: Russland hat als Reaktion auf die Ausweisung einer seiner Diplomaten aus Norwegen ebenfalls einen hochrangigen Botschaftsmitarbeiter des Landes verwiesen. Der norwegische Diplomat sei zur unerwünschten Person erklärt worden, teilte das Außenministerium am Freitag in Moskau mit. In der Mitteilung war von einem «unfreundlichen Vorgehen» Norwegens die Rede, das die Beziehungen beider Länder negativ beeinflusse. Norwegen hatte den russischen Diplomaten vor gut zehn Tagen ausgewiesen.

Hintergrund ist ein Spionageverdacht. Mitte August war ein Norweger vom norwegischen Geheimdienst PST festgenommen worden, als er sich nach PST-Angaben mit einem russischen Geheimdienstoffizier in einem Osloer Restaurant getroffen hatte. Bei Vernehmungen hatte er Medienberichten zufolge zugegeben, Informationen an den russischen Diplomaten weitergeleitet und dafür Geld kassiert zu haben.

Das Außenministerium in Oslo kritisierte die Ausweisung. «Unser Diplomat hat gegen keine Regeln verstoßen», hieß es. Die Ausweisung des russischen Botschaftsmitarbeiters sei mit der Tatsache gerechtfertigt gewesen, «dass seine Handlungen mit der Funktion eines Diplomaten nicht vereinbar gewesen sind».

UN-Menschenrechtsbüro verurteilt US-Polizeieinsatz in Kenosha

GENF: Das UN-Menschenrechtsbüro in Genf hat den Polizeieinsatz gegen einen unbewaffneten schwarzen Amerikaner in Kenosha im US-Bundesstaat Wisconsin verurteilt. Ein Polizist hatte Jacob Blake am Sonntag sieben mal aus nächster Nähe in den Rücken geschossen, als er in das Auto einstieg, in dem seine drei kleinen Kinder saßen. Der Mann ist nach Angaben seiner Familie nun von der Hüfte an gelähmt. Die Polizei habe nach allem, was auf den Videos zu sehen sei, übermäßige Gewalt angewendet, sagte der Sprecher des UN-Menschenrechtsbüros am Freitag in Genf, Rupert Colville.

Zu den anschließenden Unruhen sagte Colville, die Behörden müssten umsichtig darauf reagieren, nicht mit brutaler Gewalt gegen Demonstranten, die friedlich protestierten. Dass ein 17-Jähriger zwei Tage später in Kenosha mit einem automatischen Gewehr auf Demonstrierende schießen konnte sei ein weiteres Beispiel für die unzureichenden Waffenkontrollen in den USA. Der Teenager wurde wegen zweifachen Mordes angeklagt. Die gesamten Vorgänge in Kenosha erinnerten an frühere ähnliche Zwischenfälle und hätten vermieden werden können.

Südkoreas Präsident nominiert neuen Verteidigungsminister

SEOUL: Südkoreas Präsident Moon Jae In hat den Armeestabschef Suh Wook als neuen Verteidigungsminister nominiert. Suh soll Jeong Kyeong Doo als Ressortchef ablösen, sobald er die obligatorische Anhörung des Parlaments zu seiner Amtstauglichkeit durchlaufen hat. Das teilte das Präsidialamt am Freitag mit. Jeong hatte vor zwei Jahren sein Amt angetreten.

Der 57-jährige Suh bringe über 30 Jahren Erfahrung bei den Streitkräften und Sachkenntnis im Bereich der gemeinsamen Militäroperationen Südkoreas mit dem Verbündeten USA mit ein, sagte ein Sprecher Moons. Er sei die richtige Person, um wichtige Aufgaben wie Armeereformen und die geplante Übergabe der Befehlsgewalt für den Kriegsfall von den US-Truppen auf Südkorea anzugehen. Die USA haben in Südkorea 28.500 Soldaten als Abschreckung gegen potenzielle Bedrohungen durch Nordkorea stationiert.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump besteht darauf, dass Südkorea mehr Geld für die amerikanische Truppenpräsenz in dem Land bezahlen soll. Die Verhandlungen darüber sind noch nicht abgeschlossen.

Zehn Kinder durch Blitzschlag in Uganda getötet

KAMPALA: In Uganda sind in einem Sturm zehn Kinder von einem Blitzschlag getötet worden. Bei dem Unfall seien auch vier Kinder verletzt worden, sagte Polizeisprecherin Josephine Angucia am Freitag. Die Jungs im Alter von 11 bis 16 Jahren spielten demnach in der Nähe der Stadt Arua im Nordwesten des Landes Fußball, als es anfing zu regnen. Sie hätten unter einem Dach Schutz gesucht, das vom Blitz getroffen wurde. Die Beerdigungen der Kinder würden ab Freitag stattfinden.

Zu derartigen Unglücken kommt es in Uganda immer wieder. Erst im November wurden bei einer Beerdigung mindestens sechs Menschen durch einen Blitzschlag getötet.

Griechische Zöllner stellen Kokain in Millionenwert sicher

PATRAS: Fahnder und ein Spürhund haben im Hafen von Patras in Griechenland mehr als 105 Kilogramm Kokain in Dutzenden Paketen sichergestellt.

Der Wert wird auf mindestens drei Millionen Euro geschätzt. Sie entdeckten die Drogen in einem Lastwagen, der auf eine Fähre nach Italien fahren sollte. Der Fahrer, ein 63-jähriger Grieche, sei festgenommen worden, teilte die Hafenpolizei am Freitag mit. Es sei die größte Menge Kokain, die je in einem griechischen Hafen entdeckt worden sei, teilte die Behörde mit.

Zwölf Zivilisten bei Bombenexplosion getötet

KABUL: Im Süden Afghanistans sind mindestens zwölf Zivilisten bei der Explosion einer am Straßenrand versteckten Bombe getötet worden. Der Vorfall ereignete sich am frühen Morgen in der Provinz Kandahar nahe der Grenze zum Nachbarland Pakistan, wie Behördenvertreter am Freitag mitteilten.

In den vergangenen zehn Jahren wurden mehr als 100.000 Zivilisten in Afghanistan verwundet oder getötet, wie die UN-Mission in Afghanistan Ende Dezember 2019 mitteilte. Laut Halbjahresbericht starben im ersten Quartal 2020 in dem Land bereits mehr als 500 Zivilisten. In Afghanistan bekämpfen die militant-islamistischen Taliban die vom Westen gestützte Regierung in Kabul.

Griechenland fordert neue EU-Sanktionsdrohungen gegen die Türkei

BERLIN: Im Streit um Erdgaserkundungen im östlichen Mittelmeer hat der griechische Außenminister Nikos Dendias neue EU-Sanktionsdrohungen gegen die Türkei als unverzichtbar bezeichnet. «Wir erachten das als eine absolute Notwendigkeit, um zu einer Deeskalation im Mittelmeer zu kommen», sagte der Grieche am Freitag am zweiten Tag eines EU-Außenministertreffens in Berlin. Man erwarte mit großem Interesse die Optionen, die der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell ankündigen wolle.

Die Frage des Umgangs der EU mit dem Konflikt um Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer war am Freitag neben einer Debatte zu Russland eines der beiden Topthemen bei dem Außenministertreffen. Der Streit hatte sich zuletzt wegen des Beginns einer neuen Erkundungsmission der Türkei zugespitzt. Die türkische Erdgassuche erfolgt in einem Gebiet, das Griechenland für sich beansprucht. Ankara argumentiert hingegen, dass das Gebiet zum türkischen Festlandsockel gehöre - auch wenn es nahe der griechischen Inseln Rhodos und Kastelorizo liegt. Einen ähnlichen Konflikt gibt es um die Insel Zypern, vor deren Küste schon reiche Erdgasvorkommen entdeckt wurden.

Deutschland versucht, in dem Streit zu vermitteln. Am Dienstag war Maas (SPD) nach Griechenland und in die Türkei gereist, konnte aber keine unmittelbare Entspannung erreichen. Am Tag darauf hielten beide Seiten wieder Militärmanöver in der Region ab.

Erneut Dutzende Migranten in der Ägäis gerettet

ATHEN: Die griechische Küstenwache hat Dutzende Migranten von einem havarierten Boot südlich der Touristeninsel Rhodos aufgenommen. Wie ein Offizier der Küstenwache der Deutschen Presse-Agentur am Freitag sagte, seien an Bord nach Angaben eines der Insassen, der am Donnerstagabend die europäische Rettungsnummer 112 angerufen hatte, 55 Menschen.

Das Boot laufe nicht Gefahr unterzugehen. Deswegen sei es ins Schlepptau genommen worden. Es sollte am Freitagnachmittag Rhodos erreichen, berichtete der staatliche Regionalsender ERA-Süd-Ägäis.

Vor zwei Tagen hatten die griechische Küstenwache und vorbeifahrende Schiffe 96 Menschen aus den Fluten gerettet, nachdem ein anderes Boot vor Rhodos untergegangen war. Zwei Migranten werden noch vermisst. Schleuser versuchen immer wieder, Migranten von der türkischen Ägäisküste nach Griechenland oder nach Italien zu bringen.

Iran: Pompeo lebt mit Sanktionsforderung in «Fantasiewelt»

TEHERAN: Der Iran hat auf die Ankündigung von US-Außenminister Mike Pompeo, die Wiedereinsetzung der UN-Sanktionen gegen Teheran nächsten Monat durchzusetzen, mit Spott reagiert. «Die Uhren in Pompeos Fantasiewelt ticken wohl anders», twitterte Außenamtssprecher Said Chatibsadeh am Freitag. «Das kommt davon, wenn ein ehemaliger Spionagechef plötzlich Chefdiplomat der USA wird.»

Pompeo hatte am Donnerstag auf Twitter erklärt, alle UN-Sanktionen gegen den Iran würden «am 20. September um Mitternacht GMT» wieder in Kraft treten. Die USA haben dazu einen im Atomabkommen für den Fall iranischer Regelverstöße vereinbarten Mechanismus in Gang gesetzt. Allerdings sind die USA 2018 aus dem Abkommen, das eine atomare Bewaffnung des Irans verhindern soll, ausgestiegen und der Sicherheitsrat will Washington in der Forderung nach erneuten Sanktionen nicht folgen.

Pompeo erklärte, sollte ein Mitglied des Sicherheitsrats eine Resolution zur Fortdauer der Sanktionsbefreiung einbringen, würden sich die USA dem entgegenstellen. Gäbe es keine Resolution, träten die Sanktionen wieder in Kraft. Länder wie Deutschland und Frankreich sind der Ansicht, dass die USA nicht mehr dem Abkommen angehören und daher auch nicht berechtigt sind, den Mechanismus auszulösen.

Mann auf Spitzbergen von Eisbär getötet

OSLO: Auf der norwegischen Inselgruppe Spitzbergen wurde in der Nacht zu Freitag ein Mann von einem Eisbären getötet. Nach Informationen der Behörden geschah der Angriff gegen 4 Uhr auf einem Campingplatz bei Longyearbyen. Die Identität des Toten war am Freitagmorgen noch nicht bekannt. Auf den Eisbären wurde auch geschossen. Als die Polizei eintraf, war das Tier jedoch verschwunden. Später wurde der Bär tot auf dem Parkplatz eines Flugplatzes gefunden.

In den vergangenen Tagen kam es häufiger vor, dass sich Eisbären der Siedlung näherten. In der Regel werden die Tiere vertrieben oder mit Helikoptern umgesetzt. Die Menschen in Longyearbyen sind dazu aufgerufen, die Ortschaft nicht unbewaffnet zu verlassen.

US-Einsatz gegen Drogenhandel läuft wieder

BOGOTÁ: Nach dem vorläufigen Stopp durch ein Gericht Anfang Juli «beraten und trainieren» mehr als 50 Soldaten im Rahmen einer umstrittenen US-Mission erneut das kolumbianische Militär im Kampf gegen den Kokainhandel. Seit dem 20. Juli hätten 53 US-Militärs ihre Arbeit wieder aufgenommen, berichtete die Zeitung «El Tiempo» unter Berufung auf Verteidigungsminister Carlos Holmes Trujillo am Donnerstag (Ortszeit). Demnach hatte der Senat die «Beratungs- und Kooperationsaktivitäten» am 17. Juli mit 69 von 108 Stimmen gebilligt, was allerdings erst jetzt öffentlich wurde.

Rund 50 Soldaten einer US-Elite-Einheit waren im Mai und Juni für vier Monate nach Kolumbien gekommen. Armeechef Luis Fernando Navarro hatte in einem Video gesagt, die Einheit des US Southern Command werde das Militär des Landes in «Verfahren und Taktiken zur Verbesserung des Kampfes gegen den Drogenhandel» beraten. Das US Southern Command bestätigte die Information kolumbianischen Medien zufolge. Dennoch löste der Einsatz eine Kontroverse aus.

Der Verteidigungsminister wurde in den Senat geladen, um zu erklären, warum er das Parlament nicht wie vorgesehen konsultiert habe. Das Gericht setzte Präsident Iván Duque einem Medienbericht zufolge eine Frist von 48 Stunden, um die Genehmigung für jegliche Aktivität auszusetzen, und forderte ihn auf, dem Senat alle Informationen im Zusammenhang mit der US-Einheit auf kolumbianischem Boden zur Verfügung zu stellen.

Deutsche Wanderin stürzt im Karwendelgebirge in Tirol in den Tod

INNSBRUCK: Eine 47-jährige deutsche Wanderin ist bei einer Bergtour im Karwendelgebirge in Österreich tödlich verunglückt. Beim Abstieg von der Kaltwasserkarspitze (2733 Meter) stürzte sie am Donnerstag aus bisher noch nicht geklärter Ursache rücklings 70 Meter in eine enge Steilrinne ab und zog sich dabei tödliche Kopfverletzungen zu, wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilte. Ihre 40-jährige deutsche Begleiterin und eine weitere Bergsteigerin wurden von der Crew des Notarzthubschraubers gerettet und in die Gemeinde Scharnitz geflogen.

Die beiden Frauen waren mit Fahrrädern gestartet und hatten am Mittag den Gipfel erreicht. Nach einer Rast stiegen sie entlang der Aufstiegsroute ab. Während des Abstieges mussten die Frauen einen direkt am Grat befindlichen Turm überklettern. Dort stürzte die 47-Jährige.

Das Karwendelgebirge liegt größtenteils in Tirol, zu einem kleineren Teil aber auch in Bayern. Es ist bei Wanderern und Wintersportlern beliebt.

Feuerwehr sucht wieder nach Opfern nach Dammbruch in Brasilien

BELO HORIZONTE: Die Feuerwehr hat die wegen der Corona-Pandemie unterbrochene Suche nach den Opfern des Dammbruchs in Brumadinho im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais wieder aufgenommen. Dies berichtete das Nachrichtenportal «G1» unter Berufung auf die Einsatzkräfte am Donnerstag (Ortszeit). Die Suchaktion war vor der Unterbrechung im März seit dem Unglück im Januar 2019 gelaufen und hatte nicht einmal an Weihnachten gestoppt.

Mindestens 259 Menschen waren gestorben, als der Damm an der Mine Córrego do Feijão brach. Eine Schlammlawine rollte über Teile der Anlage und benachbarte Siedlungen nahe der Ortschaft Brumadinho hinweg und begrub Menschen, Häuser und Tiere unter sich. Nach elf Verschütteten wurde immer noch und wird nun wieder gesucht.

Die brasilianische Tochter des deutschen Prüfunternehmens TÜV Süd hatte kurz vor dem Dammbruch die Rückhaltebecken geprüft und für sicher befunden. Die brasilianische Justiz nahm die Anklage gegen den Bergbaukonzern Vale und die Tochterfirma von TÜV Süd sowie 16 Mitarbeiter der beiden Unternehmen wegen Mordes an.

Schießereien und Explosionen - Drogenkrieg in Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO: Beim Kampf zwischen Drogenbanden um die Vorherrschaft über einen Favela-Komplex in der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro ist es erneut zu heftigen Schießereien gekommen. Wie am Donnerstag (Ortszeit) im Fernsehen zu hören war, kam es in dem zentralen Complexo de São Carlos außerdem zu Explosionen. Eine Frau war am Mittwoch gestorben, als sie ihren dreijährigen Sohn vor Schüssen schützen wollte. Mindestens vier mutmaßliche Kriminelle wurden ebenfalls getötet. Mindestens ein Militärpolizist und ein Portier wurden verletzt.

Als die Militärpolizei eintraf, flüchteten viele mutmaßliche Kriminelle, mehrere drangen in Gebäude in der Gegend ein und nahmen Bewohner als Geiseln. Nach Informationen der Polizei wurden 16 Menschen festgenommen. Unter ihnen soll dem Portal «G1» zufolge auch einer der mutmaßlichen Auftraggeber der Erstürmung des Complexo de São Carlos sein. Er wird demnach dem «Comando Vermelho» (Rotes Kommando) zugeordnet. Mächtige Verbrechersyndikate wie dieses und eine ganze Reihe kleinerer Banden ringen in den Elendsvierteln um die Kontrolle von Drogenhandel und Schutzgeldgeschäft.

Schweinepest: Schwerpunkt entfernt sich von deutsch-polnischer Grenze

WARSCHAU: Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist mehrere Monate nach einem Ausbruch in Westpolen nach Angaben der Bundesregierung wieder etwas von Deutschland abgerückt. Während im März der westlichste Fundort eines an Schweinepest gestorbenen Wildschweins in Polen etwas mehr als zehn Kilometer von der deutschen Grenze gelegen habe, liege der Schwerpunkt des Infektionsgeschehens nun wieder weiter östlich, teilte das Bundesagrarministerium der Deutschen Presse-Agentur mit. Bisher seien in jener Region ausschließlich Wildschweine betroffen.

Statistiken des polnischen Veterinärdienstes zeigen, dass seit Anfang August in der westpolnischen Woiwodschaft Lebus bei insgesamt 37 toten Wildschweinen eine Schweinepest-Infektion festgestellt wurde. Dabei lagen die beiden westlichsten Fundorte in der Nähe des Ortes Dabie, knapp 40 Kilometer entfernt von der deutschen Grenze bei Guben in Brandenburg. Alle weiteren Fundorte lagen noch weiter östlich, zwischen 50 und 100 Kilometer entfernt von der deutschen Grenze.

Wegen der grenznahen Fälle im Frühjahr hatten Brandenburg und Sachsen Schutzzäune errichtet, um ein Vordringen infizierter Wildschweine über die Oder zu verhindern. Auch von polnischer Seite war zunächst der Bau eines Zauns geplant. Aus dem Bundesagrarministerium hieß es dazu, man habe dem polnischen Landwirtschaftsministerium angeboten, dass Deutschland die Kosten für den Bau und den Erhalt einer Wildschweinbarriere bis 2021 tragen werde. «Seitens Polen wurde dies aber nicht weiter verfolgt.»

US-Präsident Trump bezeichnet Herausforderer Biden als Jobvernichter

WASHINGTON: US-Präsident Donald Trump hat seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden als Vernichter amerikanischer Arbeitsplätze bezeichnet. Biden sei ein «Vernichter amerikanischer Jobs», sagte Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) beim Parteitag der Republikaner. Falls Biden die Chance bekommen sollte, werde er «der Zerstörer amerikanischer Größe sein», behauptete Trump weiter.

Trump versprach, in seiner zweiten Amtszeit die Wirtschaft nach der Corona-Pandemie wieder aufzubauen und für «Rekord-Wohlstand» zu sorgen. Trump sprach im Garten des Weißen Hauses, wo er offiziell die Nominierung als Präsidentschaftskandidat der Republikaner annahm. Er bewirbt sich am 3. November um eine zweite Amtszeit.

Feuerwehr in Kalifornien: «Wir machen große Fortschritte»

SAN FRANCISCO: Die Feuerwehr in Kalifornien gewinnt langsam die Oberhand gegen Dutzende Brände, doch Entwarnung gibt es noch nicht. «Wir machen große Fortschritte», sagte Feuerwehr-Sprecher Daniel Berlant am Donnerstag. Mehr als 15.600 Helfern sei es gelungen, die verheerenden Feuer weiter einzudämmen. Doch die Gefahr sei noch nicht gebannt. In den letzten 24 Stunden seien mehr als zwei Dutzend Blitze eingeschlagen. Die meisten der seit Mitte August lodernden Feuer in Nordkalifornien waren durch Blitze ausgelöst worden.

Die erste Bilanz der Katastrophe: sieben Todesfälle, 1890 zerstörte Gebäude, mehr als 5400 Quadratkilometer verkohltes Land. Ein Anstieg dieser Zahlen wird befürchtet, wenn das gesamte Ausmaß der Schäden bekannt wird. Zwei der verheerenden Brände in der Umgebung von San Francisco zählen flächenmäßig zu den größten in der Geschichte Kaliforniens.

Gigantische Gorilla-Statue in New York aufgestellt

NEW YORK: Ein Künstlerpaar hat in New York eine gigantische Gorilla-Skulptur aufgestellt. Mit dem «King Nyani» betitelten Werk will das als «Gillie and Marc» bekannte britisch-australische Künstlerduo für den Schutz der vom Aussterben bedrohten Tierart werben. Die Skulptur, die einen liegenden Gorilla zeigt, wurde in einem Park im Westen Manhattans sofort zum beliebten Fotomotiv - Kinder und Erwachsene posierten vor allem in der rechten Hand des Tieres, die es vor dem Körper hält.

Vor einigen Jahren hatte das Künstlerpaar bereits mit einer Nashorn-Skulptur auf einem New Yorker Platz auf das Schicksal der wenigen letzten Exemplare des Nördlichen Breitmaulnashorns aufmerksam gemacht.

Senator McConnell: Demokraten wollen Amerikanern Hamburger vermiesen

WASHINGTON: Einem führenden Republikaner zufolge wollen die Demokraten Amerikanern vorschreiben, wie viele Hamburger sie noch essen dürfen. Sie wollten auch diktieren, welche Autos Amerikaner fahren dürften und wo sie ihre Informationen herbekommen sollten, sagte der republikanischer Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, am Donnerstagabend (Ortszeit) beim Parteitag der Republikaner. Sie wollten auch diktieren, «wie viele Hamburger man essen darf», fügte McConnell hinzu.

Dabei spielte er offensichtlich auf eine Aussage der demokratischen Kandidatin für die Vizepräsidentschaft, Kamala Harris, an. Die Senatorin hatte US-Medienberichten zufolge gesagt, dass sie Ernährungsrichtlinien unterstütze, die dazu aufriefen, weniger rotes Fleisch zu essen. Solche Richtlinien dienen der Gesundheitsvorsorge und haben nur Empfehlungscharakter.