Neues aus dem Ausland am Freitag

Maas: Entführte Deutsche Hella Mewis an deutsche Behörden übergeben

BAGDAD: Die im Irak verschleppte deutsche Kuratorin Hella Mewis ist sicher an die deutschen Behörden übergeben worden. «Ich bin sehr erleichtert, dass die am Montag in Bagdad entführte deutsche Staatsangehörige seit heute Morgen wieder in Freiheit ist», sagte Außenminister Heiko Maas am Freitag. «Sie wurde vor wenigen Minuten von den irakischen Behörden in die Obhut unserer Botschaft in Bagdad übergeben». Die irakischen Sicherheitsbehörden hätten entscheidend dazu beigetragen, dass der Fall ein gutes Ende genommen habe. Aus Diplomatenkreisen hieß es, dass die Betroffene den Umständen entsprechend wohlauf sei.

Am Freitagmorgen hatte ein irakischer Militärsprecher bestätigt, dass die deutsche Kulturvermittlerin befreit worden sei. Mewis war am vergangenen Montag von bislang unbekannten Tätern in Bagdad entführt worden.

De Masi fordert Nachbesserungen bei Scholz-Konzept für Finanzaufsicht

BERLIN: Der stellvertretende Linksfraktionschef Fabio De Masi hat das Konzept von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) zu Konsequenzen aus dem Wirecard-Skandal vorsichtig begrüßt - fordert aber weitere Schritte. So sei es gut, dass das Mandat der Finanzaufsicht Bafin alle finanznahen Geschäfte umfassen solle, erklärte De Masi am Freitag in Berlin. «Auch eine bessere Analyse von Informationen durch Hinweisgeber und eine häufigere Rotation der Wirtschaftsprüfer ist sinnvoll.»

Deutschlands «chronische Probleme bei der Finanzaufsicht» erforderten aber weitere Maßnahmen, so De Masi. So müsse etwa die so genannte Financial Intelligence Unit (FIU) beim Zoll, die sich mit dem Verdacht auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei Finanztransaktionen befasst, stärker mit den Landeskriminalämtern zusammenarbeiten. Zudem müsse die Bafin mehr Kompetenzen beim Anlegerschutz bekommen.

Anschlag auf Weißes Haus geplant - Mann zu 15 Jahren Haft verurteilt

WASHINGTON: Ein 23-Jähriger ist wegen Anschlagsplänen auf das Weiße Haus von einem US-Bundesgericht zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Zudem habe der Mann Angriffe auf die Freiheitsstatue in New York sowie auf das Washington Monument, das Lincoln Memorial und eine Synagoge in der Hauptstadt Washington geplant, teilte das Justizministerium am Donnerstag (Ortszeit) mit.

Nach einem Hinweis im März 2018, dass sich der Muslim radikalisiert habe, nahmen die Behörden Ermittlungen auf. Bei einem verdeckten Einsatz des FBI zeigte der Mann demnach Skizzen des Weißen Hauses und beschrieb die Arten von Waffen und Sprengstoffen, die er bei den Angriffen einsetzen wollte. Darunter befanden sich halbautomatische Waffen, improvisierte Sprengsätze, eine Panzerabwehrwaffe und Handgranaten.

Im Januar 2019 nahm das FBI ihn beim Versuch fest, sich entsprechende Waffen zu beschaffen. Im April dieses Jahres bekannte er sich den Angaben zufolge der versuchten Zerstörung von Regierungseigentum durch Feuer oder Sprengstoff schuldig.

Mehrheit der Deutschen nicht enttäuscht wegen Sportabsagen

BERLIN: Die Mehrheit der Deutschen hat für die Absagen und Verlegungen zahlreicher Sportereignisse wegen der Corona-Krise Verständnis. 55 Prozent der befragten Bundesbürger seien deswegen nicht wirklich enttäuscht, ergab eine am Freitag veröffentlichte repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov. Wegen der Pandemie waren die für dieses Jahr geplante Fußball-Europameisterschaft und auch die Olympischen Spiele in Tokio auf 2021 verlegt worden. Die Fußball-Bundesliga musste eine zweimonatige Zwangspause einlegen, eine Reihe weiterer Ligen-Wettbewerbe und Veranstaltungen war unterbrochen oder sogar gestrichen worden.

Die Zeit, in der sie ansonsten die Sportereignisse als Zuschauer im Stadion oder vor dem Fernseher verfolgt hätten, verbrachte rund ein Drittel der Befragten stattdessen mit der Familie. Ein Viertel nannte verstärkte Aktivität an frischer Luft als Ersatz. Jeder Fünfte stieg stattdessen auf Fernsehserien und Spielfilme um, für die wegen der Sportübertragungen ansonsten keine Zeit gewesen wäre. Bei der Umfrage in zehn europäischen Ländern wurden von YouGov insgesamt 2031 Deutsche befragt.

Zwei Jahre Sicherheit für ZF-Mitarbeiter in Deutschland

FRIEDRICHSHAFEN: Die rund 50.000 Tarifbeschäftigten beim Autozulieferer ZF Friedrichshafen sind bis Ende 2022 vor betriebsbedingten Kündigungen geschützt. Management, Gesamtbetriebsrat und die IG Metall einigten sich auf einen entsprechenden Tarifvertrag, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Stellen können in Deutschland aber trotzdem gestrichen werden, etwa über Abfindungen oder Altersteilzeitregelungen.

Personalvorständin Sabine Jaskula sagte: «Die neue Vereinbarung gibt uns die nötige Flexibilität, um unsere Kapazitäten schnell und sozialverträglich an die dauerhaft gesunkene Nachfrage aus dem Markt anzupassen.» Angaben über eine mögliche Höhe eines Stellenabbaus machte ein Unternehmenssprecher auf Nachfrage nicht. ZF will früheren Angaben zufolge in den nächsten Jahren bis zu 15.000 Stellen weltweit streichen, die Hälfte davon in Deutschland.

Wegen des Umbruchs in der Autoindustrie sowie der Corona-Krise befindet sich das Stiftungsunternehmen mit Sitz am Bodensee wie andere Zulieferer auch in wirtschaftlichen Schwierigkeiten und muss die Kosten senken. Bei einer weiterhin schwachen Nachfrage können die Arbeitszeiten um bis zu 20 Prozent reduziert werden. Der Tarifvertrag sieht auch vor, dass alle deutschen ZF-Standorte bis Ende 2022 erhalten bleiben. Schließungen für die Zeit danach sind aber nicht ausgeschlossen. Zugleich verzichten die Beschäftigten im laufenden Jahr einmalig auf eine Sonderzahlung in Höhe von 400 Euro.

Konsequenzen aus Wirecard-Skandal: FDP kritisiert Pläne der Regierung

BERLIN: Die FDP hat den Entwurf der Bundesregierung über einen Aktionsplan zu Konsequenzen aus dem Wirecard-Skandal kritisiert. Der FDP-Finanzpolitiker Florian Toncar sagte am Freitag der Deutschen Presse-Agentur: «Der Aktionsplan dient vor allem dazu, die Bundesregierung nach ihren vielen Versäumnissen und Fehlern im Fall Wirecard politisch aus der Schusslinie zu bringen. Er enthält wenig wirklich Innovatives, sondern viel Selbstverständliches. Was soll schon dagegen einzuwenden sein, Hinweise von Whistleblowern besser auszuwerten oder Bilanzen besser zu analysieren?»

Die entscheidenden Punkte fehlten, so Toncar. Wenn die Finanzaufsicht Bafin sich erfolgreich um die großen Risiken der Finanzwelt kümmern solle, dürfe sie nicht mit immer mehr Detailsteuerung im Kleinen überladen werden. «Deshalb bräuchten wir gerade jetzt die längst versprochene Entlastung kleinerer und mittelgroßer Banken von Regulierung, die gar nicht für sie gedacht war.» Zudem müsse sich die Finanzaufsicht mehr für externes Personal öffnen und die eigenen Aufseher verstärkt mit ausländischen Aufsehern austauschen. Das würde die Fähigkeit der Aufsicht enorm verbessern, auf komplexe internationale Sachverhalte zu reagieren. «Fokussierung, Öffnung und Internationalisierung der Aufsicht - das sind die drei Ziele, die wir Freien Demokraten uns stärker wünschen.»

Für die Entscheidung, ob ein Untersuchungsausschuss des Bundestags erforderlich ist, sei der Aktionsplan ohne Bedeutung, sagte Toncar. Dies solle sich nach der Sondersitzung des Finanzausschusses am Mittwoch entscheiden. Dort sollen sich Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) Fragen der Abgeordneten stellen.

Vermeidung von Zöllen - Airbus geht auf US-Seite zu

TOULOUSE: Im seit Jahren andauernden Konflikt um Subventionen vor der Welthandelsorganisation WTO hat der Flugzeugbauer Airbus einen Schritt zur Beilegung des Streits gemacht. «Airbus hat sich mit den Regierungen Frankreichs und Spaniens darauf geeinigt, Änderungen an den Verträgen über die rückzahlbare Startinvestition für die A350 vorzunehmen», teilte der Flugzeugbauer mit Sitz in Toulouse am Freitag mit. Dies sei der letzte Schritt, um den langjährigen Streit zu beenden und jegliche Rechtfertigung für US-Zölle zu beseitigen.

Die Zinssätze entsprächen nun dem, was die WTO als angemessen betrachte, so Airbus. «Wir haben alle Anforderungen der WTO vollständig erfüllt», so Guillaume Faury laut Mitteilung. Hintergrund ist ein seit rund 15 Jahren andauernder Streit, bei dem sich die USA und die EU gegenseitig illegaler Beihilfen für die Luftfahrtkonzerne Airbus und Boeing beschuldigen.

Westafrikanische Vermittlungsrunde in Mali endet ohne Ergebnisse

BAMAKO: Eine Vermittlungsrunde fünf westafrikanischer Staatschefs im Krisenstaat Mali ist in der Nacht zu Freitag ohne erkennbare Erfolge zu Ende gegangen. «Wir wollen einen detaillierten Bericht zu unserer Mission kommenden Montag beim Ecowas-Sondergipfel vorlegen», erklärte Nigers Präsident Mahamadou Issoufou, der dem regionalen Ecowas-Staatenbund vorsitzt. Er erklärte aber, die Rücktrittsforderungen gegen Malis Präsidenten Ibrahim Boubacar Keïta stellten rote Linie dar, die es nicht zu überschreitende gelte.

Die Opposition im Lande fordert den Rücktritt Keïtas, dessen Mandat in drei Jahren endet. Seine Popularität war angesichts von Vorwürfen rund um Korruption und Wahlmanipulationen stark gesunken. Nach gewalttätigen Protesten mit Toten und Verletzten hatten die Staatschefs eine Kompromisslösung auszuloten versucht und dabei auch das Gespräch mit Keïta und dem Anführer der Protestbewegung, Imam Mahmoud Dicko, gesucht. Er führt eine politisch-religiöse Oppositionsgruppierung an und meinte nach dem Treffen, nichts habe sich bewegt. Er wolle lieber als Märtyrer denn als Verräter sterben.

Eine Lösung des Konflikts gilt auch als wichtig für den Kampf gegen islamistische Terrorgruppen im Norden des Landes. In Mali - sowie anderen Ländern der Sahelzone - sind etliche bewaffnete Gruppen aktiv, einige haben den Terrorgruppen Islamischer Staat (IS) oder Al-Kaida die Treue geschworen. In dem Land sind auch deutsche Soldaten als Teil der UN-Stabilisierungsmission Minusma sowie der EU-Ausbildungsmission EUTM Mali im Einsatz, wegen der Pandemie ruht EUTM Mali aber praktisch. US-Präsident Donald Trump stufte Mali weiterhin als Risikogebiet ein, was der US-Regierung im Bedarfsfall zusätzlichen Handlungsspielraum verschafft. Die Lage stelle nach wie vor außergewöhnliche Gefährdungen für die Sicherheit der USA dar.

Roth kritisiert Umwandlung der Hagia Sophia scharf

BERLIN: Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth hat die Umwandlung der Hagia Sophia in Istanbul in eine Moschee als «Kampfansage an die laizistische Türkei» und Missbrauch der Religion kritisiert. Die Grünen-Politikerin bezeichnete die Umwidmung des Gebäudes am Freitag im SWR als eine Grenzüberschreitung, mit der sich Präsident Recep Tayyip Erdogan Applaus aus der islamischen Welt sichern wolle. Erdogan «spalte die Gesellschaft» und versuche so von Wirtschafts- und Corona-Krise und Korruption abzulenken.

Nach der Umwandlung der Hagia Sophia in Istanbul in eine Moschee sollte dort an diesem Freitag erstmals ein muslimisches Freitagsgebet stattfinden. An der offiziellen Wiedereröffnung will auch Erdogan erwartet. Erwartet werden zwischen 1000 und 1500 Gläubige.

Die EU müsse auf diese Provokation mit mehr reagieren als mit der bisher vorgetragenen Kritik, forderte Roth. «Wenn sich die EU dahingehend positionieren würde, dass keine Rüstungsgüter mehr geliefert werden oder wenn mit den Hermesbürgschaften auch wirtschaftliche Maßnahmen ergriffen würden, das würde Erdogan wehtun», sagte die Bundestagsvizepräsidentin. Das Problem sei, dass die EU sich «wegducke», da sie sich durch den Flüchtlingsdeal vom türkischen Präsidenten abhängig gemacht habe.

Euro hält sich nahe Höchststand seit 2018

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Freitag weiter in der Nähe seines höchsten Standes seit Herbst 2018 notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung rund 1,16 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1569 Dollar festgesetzt.

Vor dem Wochenende standen wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. Das Institut Markit gibt die Ergebnisse seiner monatlichen Unternehmensumfrage in der Eurozone bekannt. Nachdem die Stimmung in der Corona-Krise beispiellos abgestürzt war, hat sie sich mittlerweile wieder deutlich erholt. Ökonomen warnen jedoch, daraus auf eine rasche und anhaltende konjunkturelle Erholung zu schließen. Zu drastisch seien die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie.

99 Prozent weniger Ausländer in römischen Hotels im Juni

ROM: Der Zusammenbruch des Tourismus in Rom wegen der Corona-Pandemie dauert trotz Öffnung vieler europäischer Grenzen an: Bei den Hotels und Pensionen in Italiens Hauptstadt lag das Minus der Ankünfte im Juni bei über 99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das zeigen regionale Statistiken (EBTL). Es wurden nur 6300 Ankünfte von Ausländern in den Hotels registriert. Etwa ein Viertel der Reisenden kam aus Deutschland. Ein Jahr zuvor hatten mehr als 773.000 internationale Gäste im Juni in Rom übernachtet.

Italien hat die Grenzen für Bürger zahlreicher europäischer Staaten seit 3. Juni wieder geöffnet. Das Land verzeichnet bisher durch die Pandemie mehr als 35.000 Tote - allerdings liegt der Schwerpunkt der Virusinfektionen in einigen Regionen im Norden.

Planet Plastik: Wie die Kunststoffwelle gestoppt werden kann

WASHINGTON/MÜNCHEN: Plastikmüll ist allgegenwärtig: Er findet sich in Ozeanen, Flüssen und Seen weltweit, und winzige Partikel sind auch in Menschen und Tieren nachweisbar. Eine Kombination verschiedener Maßnahmen könnte die Menge des weltweiten Plastikmülls in den kommenden zwei Jahrzehnten um fast 80 Prozent reduzieren, schreibt ein internationales Forscherteam im Fachblatt «Science». Doch selbst in diesem optimistischen Szenario würden bis zum Jahr 2040 noch 710 Millionen Tonnen Plastik in der Umwelt landen.

Allein in Deutschland gelangen nach einer Untersuchung von 2018 jährlich rund 446.000 Tonnen Kunststoff in die Umwelt. Nun berechnete das internationale Team um Winnie Lau von der US-Organisation Pew Charitable Trust fünf Szenarien dazu, wie sich die weltweite Menge an Plastikabfällen bis zum Jahr 2040 entwickeln könnte. Zu den Szenarien gehörten Einsammeln und Entsorgen, Recycling, Verringerung der Plastikmenge sowie ein umfassender Systemwechsel durch Anwendung all dieser Maßnahmen. Diese Kombination könnte demnach den Kunststoffmüll bis 2040 um 78 Prozent verringern.

Schweine lösen Probleme eigenständiger als Hunde

BUDAPEST: Minischweine, die als Haustiere gehalten werden, neigen eher dazu, Probleme eigenständig zu lösen als Hunde. Das berichten Wissenschaftler um Paula Pérez Fraga von der Budapester Universität ELTE in der Fachzeitschrift «Animal Cognition». In Versuchen testeten die Forscher bei etwa sieben Monate alten Minischweinen und ähnlich alten Hunden das Verhalten beim Lösen von Problemen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade. Dabei mussten die Tiere, die sämtlich in Familien aufgewachsen waren, in einem Raum eine zunächst leichte, dann aber schwerer zu öffnende Schachtel knacken, in der als Belohnung ein Leckerbissen enthalten war.

Bei den schwierigen Aufgaben kamen die Schweine schneller zum Erfolg als die Hunde. Und als das Problem unmöglich zu lösen war, blieben die Minischweine hartnäckiger, während die Hunde sich den Menschen in der Umgebung zuwandten. «Sie waren viel ausdauernder als die Hunde bei ihrem Bemühen, die Schachtel zu öffnen», wird Ko-Autorin Linda Gerencser in einer ELTE-Mitteilung zitiert. «Dies könnte eine Fähigkeit zur eigenständigen Problemlösung reflektieren.»

Minischweine sind kleine Hausschweine (Sus scrofa domesticus). Sie sind in vielen Ländern als Haustiere zunehmend beliebt und werden inzwischen unter ähnlichen Umständen gehalten wie Hunde.

Trump liegt in wichtigen Staaten hinter Biden zurück

WASHINGTON: US-Präsident Donald Trump liegt einer neuen Umfrage zufolge in drei Bundesstaaten, die für den Ausgang der Präsidentenwahl als ausschlaggebend gelten, deutlich hinter seinem Gegner Joe Biden. Eine am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichte Umfrage des Senders Fox News sieht den designierten Präsidentschaftskandidaten der US-Demokraten in Michigan mit neun Prozentpunkten vor Trump. 50 Prozent der Befragten in Pennsylvania gaben an, für Biden zu sein - 39 Prozent für Trump. In Minnesota sprachen sich lediglich 38 Prozent der Befragten für den republikanischen Amtsinhaber aus, 51 Prozent für Biden.

Minnesota, Pennsylvania und Michigan werden zu den «Swing States» gezählt - Staaten, die keiner Partei klar zuzuordnen sind. Florida ist mit Abstand der größte «Swing State». 2016 gewann Trump knapp in Michigan, Wisconsin und Pennsylvania.

Etwas mehr als drei Monate vor der Wahl steht Trump angesichts schlechter Umfragewerte unter Druck. Die Umfragen sind wegen des komplizierten Wahlsystems allerdings mit Vorsicht zu genießen. Bis zum 3. November kann außerdem noch viel passieren. Die Umfragen im Vorfeld der Wahl 2016 hatten nicht erwarten lassen, dass Trump als Gewinner hervorgehen wird.